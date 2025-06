25 ideas creativas para una escapada de empresa que recargará las pilas y renovará energías

Todos hemos pasado por eso: confinados entre las cuatro paredes grises de nuestro cubículo en la oficina, realizando nuestras tareas de forma mecánica. Las interminables reuniones marcan nuestra monótona rutina, e incluso las charlas en la máquina del café han perdido su encanto. Y no eres el único: todo tu equipo se siente decaído.

¡Un retiro de empresa en el momento adecuado puede sacar a tu plantilla de este estado de agotamiento! Reaviva la pasión, recarga la productividad y ayuda a los empleados a relajarse. Así que reúne a tu equipo y prepara las mochilas, porque te vamos a presentar 25 ideas para un retiro de empresa.

¿Por qué deberías planificar tu próximo retiro de empresa?

¿Te preguntas si merece la pena planificar un retiro de empresa? Ten en cuenta las siguientes ventajas antes de formular tu opinión:

Crear equipos más fuertes a través de conexiones personales: Salir del entorno de trabajo habitual permite a los empleados conectar entre sí a nivel personal. Este vínculo fomenta relaciones interpersonales más fuertes y mejora la comunicación y la colaboración para mejorar el trabajo en equipo tanto dentro como fuera de la oficina

Rejuvenecedor para la creatividad y la innovación: Un cambio de aires y desconectar del estrés constante del trabajo, los plazos, las cuotas, etc., permite a los empleados reenfocar sus energías. Este tiempo libre actúa como un reinicio y les ofrece nuevas perspectivas que despiertan la creatividad y la innovación a través de nuevas ideas y enfoques para resolver problemas

Reconocer y apreciar a los empleados: Los retiros corporativos pueden marcar la finalización de un proyecto gigantesco o ser un simple descanso del ajetreo diario. En cualquier caso, son merecidos y bien ganados. Esto despierta un sentimiento de logro y aumenta la moral de los empleados

Fortalecimiento de la cultura de la empresa : Las experiencias compartidas fuera del trabajo fortalecen la cultura y los valores de la empresa. Al recompensar a tu plantilla u ofrecerles un descanso, fomentas el sentido de pertenencia y, al mismo tiempo, les garantizas que te preocupas por su bienestar

Mejora de la comunicación interna: Los retiros de empresa crean equipos muy cohesionados y productivos. Al fin y al cabo, otros beneficios como la mejora de la comunicación y la colaboración en equipo aumentan la moral, y el bienestar general tendrá un efecto dominó

25 ideas divertidas para una escapada de empresa

Planificar un retiro de empresa es una forma excelente de levantar la moral de los empleados, revitalizar el espíritu de equipo, reforzar la cultura de la empresa y alcanzar los objetivos de la misma. Tanto si desea relajarse y rejuvenecer como poner a prueba su resistencia física, tenemos ideas para retiros de empresa que se adaptarán a sus diferentes necesidades.

Aquí tienes un resumen de 25 ideas divertidas e interesantes para una escapada de empresa:

Retiros relajantes y gratificantes

¿Tu equipo acaba de terminar un proyecto muy estresante con plazos muy ajustados? ¿Sientes que están al borde del agotamiento? ¡Probablemente sea el momento de darles un merecido descanso! Los retiros relajantes y gratificantes levantan el ánimo de tu equipo y les recargan las pilas.

Al crear un entorno cómodo, acogedor y propicio, les animas a liberarse del estrés, relajarse y centrarse en lo que más importa: su bienestar.

1. Retiro de spa y bienestar

Relájate y descansa en un spa y retiro de bienestar vía Unsplash

Intervalo de precios: $$$

Este lujoso retiro se centra en eliminar el estrés y priorizar el bienestar de los empleados. Puede incluir tratamientos de spa, comidas saludables y equilibradas y sesiones de yoga guiadas. La ubicación del retiro también puede contar con instalaciones como piscinas, jacuzzis, baños de barro y saunas donde relajarse.

Un descanso tan relajante te ayudará a desacelerar el ritmo de vida al que estás tan acostumbrado, aumentar tus niveles de energía, reducir el cortisol y mejorar tu salud mental y física en general.

Consejos para sacarle el máximo partido

Seleccione una variedad de tratamientos de spa que se adapten a las diferentes necesidades y preferencias de cada persona

Organiza clases de yoga o fitness en grupo a primera hora de la mañana y continúa con actividades sociales para fomentar el sentido de comunidad

Opta por opciones de alimentación saludable que se adapten a las necesidades dietéticas especiales

Mantén márgenes de tiempo para la relajación y la socialización durante los descansos entre actividades

2. Retiro en la naturaleza

Sumérgete en la naturaleza con Unsplash

Intervalo de precios: $ – $$

Conecta con la naturaleza. Respira aire fresco, disfruta de la suave luz del sol, escucha los pájaros o las olas, toca la hierba y mucho más. Estas experiencias inmersivas permiten a los empleados desconectar de la tecnología y fijar la mirada en algo que no sea una pantalla brillante.

Actividades como el senderismo, acampar o simplemente pasar un día en la playa son excelentes maneras de unir a los empleados mientras comparten su profundo aprecio por el aire libre.

Consejos para sacarle el máximo partido

Elige una ubicación para el retiro rica en belleza paisajística, dependiendo de las preferencias de tu equipo

Planifica actividades al aire libre que se adapten a los diferentes niveles de forma física de los miembros del equipo

Comparte una guía de equipaje para asegurarte de que los empleados vayan bien preparados al retiro

Organiza eventos como contar historias alrededor de una hoguera, observar las estrellas o ponerse cómodos con chocolate caliente y s'mores

3. Retiro de mindfulness

Practica la atención plena en plena naturaleza a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

El retiro de mindfulness tiene como objetivo cultivar la paz interior y la concentración. Los talleres y actividades de mindfulness permiten a los empleados gestionar sus emociones, abordar el estrés y trabajar juntos como un equipo. Algunos incluso pueden desbloquear bloqueos creativos y ofrecer nuevas perspectivas. La meditación guiada y la marcha consciente ofrecen claridad de pensamiento que ayuda tanto a las personas como a los equipos.

Consejos para sacarle el máximo partido

Invita a un coach o facilitador cualificado en mindfulness para que dirija estos talleres y actividades

Elige una ubicación tranquila, apacible y con buen ambiente para llevar a cabo las sesiones de mindfulness

Crea un ambiente tranquilo con asientos cómodos, difusores de aromaterapia y música relajante para calmar los sentidos

Proporcione taquillas para los teléfonos y anime a los participantes a desconectarse de la tecnología durante las sesiones

4. Clase de arte

Da rienda suelta a la creatividad con clases de arte a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$

Desata la creatividad de tu equipo con un retiro artístico. Ya sea pintura, dibujo, cerámica o cualquier otra actividad creativa, un retiro artístico de un día promete una experiencia divertida y gratificante para los equipos. Descubrirás talentos ocultos mientras los empleados encuentran nuevas formas de expresarse. Al final, notarás una mayor confianza y una resolución innovadora de los problemas durante los proyectos en grupo.

Consejos para sacarle el máximo partido

Selecciona una clase de arte que se ajuste a los intereses del equipo y que todos puedan probar, aunque sea por primera vez

Organiza una exposición al estilo de una galería al final del retiro, para que los empleados puedan mostrar sus creaciones y admirar el trabajo de los demás

Ofrece materiales artísticos para llevar a casa, de modo que los participantes puedan seguir explorando su nueva creatividad

Combina música alegre con aperitivos ligeros y bebidas (¿alguien se apunta al vino y la pintura?) para crear un ambiente divertido

5. Voluntariado

El plogging por la costa es una forma de combinar el voluntariado con actividades divertidas vía Unsplash

Intervalo de precios: $ – $$

Devolver algo a la comunidad es una forma estupenda de fomentar la cohesión del equipo. El voluntariado anima a los equipos a trabajar por una meta común vinculada a la responsabilidad social, al tiempo que aumenta la moral de los empleados. Las actividades de voluntariado pueden abarcar desde llevar a cabo una campaña de limpieza, trabajar en un comedor social local y construir un huerto comunitario hasta pasar tiempo en un hospicio, recaudar fondos para un refugio de animales y mucho más.

Consejos para sacarle el máximo partido

Elige una actividad de voluntariado que resuene con los valores, la ética y las creencias de tu empresa y tu equipo

Divida los programas de voluntariado más grandes en tareas más pequeñas para maximizar la participación y conectar las contribuciones más pequeñas con compromisos más grandes

Captura fotos y vídeos de los esfuerzos de voluntariado de tu equipo y compártelos en las redes sociales para aplaudirlos públicamente

Planifica una reunión después de la actividad, como una hora feliz en el bar local, para celebrar los logros de tu equipo

Retiros de team building

¿Tu equipo está luchando por funcionar como la máquina bien engrasada que era antes? Entonces, es hora de realizar algunas actividades de team building. Estos retiros corporativos están diseñados para unir a los equipos, agudizar la comunicación y mejorar la resolución colaborativa de problemas.

Tenemos algunas ideas divertidas e innovadoras para que los equipos trabajen juntos hacia un objetivo común, construyan confianza, aprecien las fortalezas y talentos individuales y celebren los intentos correctos.

6. Reto de escape room

¿Puede tu equipo trabajar en conjunto para escapar de habitaciones cerradas con llave? vía Unsplash

Intervalo de precios: $$

Las salas de escape son un clásico de los retiros de team building. Ofrecen una experiencia emocionante y atractiva que incentiva el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación, especialmente bajo presión. Todo el equipo debe trabajar en conjunto para descifrar pistas, resolver acertijos y escapar de la sala temática antes de que se acabe el tiempo. No muy lejos de la experiencia del mundo real, se podría decir.

Consejos para sacarle el máximo partido

Permita a los miembros de su equipo seleccionar el tema de la sala de escape de forma colectiva y unánime

Divida los grupos grandes en equipos más pequeños y haga que compitan entre sí

Considera la posibilidad de ofrecer premios o recompensas al equipo ganador que escape más rápido

Celebren juntos las victorias y las derrotas, reflexionen sobre el rendimiento de su equipo y discutan los puntos clave, como qué habrían hecho de manera diferente para obtener mejores resultados

7. Búsqueda del tesoro

Las búsquedas del tesoro sacan lo mejor de la colaboración en equipo vía Unsplash

Intervalo de precios: $ – $$

Las búsquedas del tesoro son otra forma de catalizar la colaboración en equipo. Fomentan el trabajo en equipo, la exploración y la resolución colectiva de problemas para llegar primero a la meta. Puedes organizar una búsqueda del tesoro que abarque una planta o un departamento concreto, salas de reuniones específicas, todas las instalaciones de la oficina o incluso toda la ciudad. Todo depende de tu capacidad para planificar el retiro.

Consejos para sacarle el máximo partido

Diseña una búsqueda del tesoro que se adapte a los elementos naturales del lugar de trabajo o de la ciudad para generar una sensación de descubrimiento en medio de lo familiar

Incorpore la tecnología mediante códigos QR, realidad aumentada, etc., para una experiencia de retiro más interactiva

Ofrece múltiples rutas o niveles de dificultad para adaptarte a equipos con diferentes habilidades, ritmos y preferencias

Entregue premios en categorías como «el más rápido en encontrar cinco», «el equipo más útil», «las soluciones más creativas», «ganador, ganador, cena de pollo», etc.

8. Juegos de team building

Juegos como el tira y afloja se centran en el trabajo en equipo vía Unsplash

Intervalo de precios: $$

Un retiro clásico de team building incluye varios juegos y actividades para que la formación de equipos sea divertida, atractiva y entretenida. Estos juegos sirven para fomentar la cohesión del equipo y las relaciones sociales, permitiendo a los miembros del equipo trabajar juntos para comunicarse, colaborar y resolver problemas en un entorno informal, de modo que puedan aplicar lo aprendido al trabajo.

Estos retiros de team building también tienen un efecto antiestrés. Ya sea un juego para romper el hielo como «Dos verdades y una mentira» o uno físicamente exigente como «El suelo es lava», los eventos de team building mantienen a todos alerta

Consejos para sacarle el máximo partido

Designa a un facilitador para dirigir los juegos, hacer un balance con los equipos y maximizar el aprendizaje y la cohesión del equipo

Anima a los empleados a participar en actividades de team building y a probar cosas nuevas

Ofrece premios para fomentar la competencia sana, dejando también espacio para la diversión y las risas

Intercala actividades divertidas con descansos adecuados para tomar un refrigerio e interactuar con los demás

9. Retos deportivos

Desafía a los equipos a un juego de aros a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

Las actividades deportivas son una de las actividades de team building al aire libre más utilizadas. Fomentan la actividad física, la competición amistosa y la cohesión del equipo. También ofrecen una gran oportunidad para salir de la sala de conferencias y entrar en el campo de juego para flexionar los músculos y enderezar la espalda.

La elección del deporte puede variar desde un partido amistoso de fútbol hasta emocionantes aventuras como el rafting en aguas bravas. No olvide tener en cuenta los diferentes niveles de forma física y capacidad atlética. Además, se deben ofrecer modificaciones o alternativas para aquellas personas con lesiones o limitaciones.

Consejos para sacarle el máximo partido

Prioriza el trabajo en equipo por encima de ganar con juegos que fomenten la colaboración. Mientras lo haces, estructura equipos mixtos entre proyectos o departamentos y establece metas cooperativas

Proporcione equipo y material de seguridad para las diferentes actividades deportivas

Planifique el tiempo de inactividad posterior al retiro para compartir experiencias, celebrar victorias y compartir una comida o una bebida

Considera la posibilidad de contratar a un guía o instructor para deportes más especializados como tiro con arco, escalada, rafting y mucho más

10. Comida compartida en equipo

Las comidas compartidas permiten a los equipos crear vínculos a través de la comida vía Unsplash

Intervalo de precios: $

La buena comida es una herramienta excelente para unir a las personas. Las comidas compartidas son una gran opción para los retiros de equipo, ya que son económicas y celebran la cultura y la diversidad del equipo. Ya sea una barbacoa al aire libre o un picnic de empresa, las comidas compartidas cultivan un sentimiento de comunidad y pertenencia.

Si te preguntas cómo una comida compartida puede ser una actividad compartida, te sorprenderá saber el elaborado proceso de planificación que requiere. Desde adaptarse a necesidades dietéticas especiales hasta crear un bufé elaborado y complementario, una comida compartida impulsará a tu equipo a trabajar en equipo.

Consejos para sacarle el máximo partido

Anima a los miembros del equipo a traer un plato que refleje su propia cultura o tradición familiar

Crea un ambiente festivo con asientos cómodos, música y decoraciones

Organiza un concurso de comida en el que cada uno traiga un plato y se premiarán las mejores recetas, la presentación más original, el plato más creativo, etc.

Juega a juegos de mesa o a trivial después de la comida para mantener la socialización

Retiros de aventura y actividades

¿Cansado de estar siempre sentado en tu escritorio o yendo de una sala de conferencias a otra? ¡Lleva a tu equipo a una aventura! Estas ideas para retiros corporativos energizan a tu equipo y, al mismo tiempo, crean recuerdos duraderos. Rompe con la rutina y embárcate en un viaje emocionante.

Trabajar juntos, superar retos y compartir experiencias cultivará la confianza y un sentido de camaradería sin igual, dando lugar a equipos más fuertes y conectados.

11. Retiro de viaje y aventura

Actividades como la escalada son emocionantes para los adictos a la adrenalina de tu equipo vía Unsplash

Intervalo de precios: $$$ – $$$$

Embárcate en un viaje al aire libre y experimenta una descarga de adrenalina con un retiro de aventura y actividades. Los ajustes únicos dan paso a recuerdos duraderos que unen a los equipos. Ya sea saltando desde un acantilado al mar azul o presenciando la vida salvaje en su entorno natural en un safari por la selva, hay varias formas de hacer que este retiro de empresa sea emocionante y apasionante.

Consejos para sacarle el máximo partido

Elige una aventura que se adapte a los intereses y al nivel físico de tu equipo. Si es necesario, ofrece varias opciones para participar

Comparte un folleto o una guía sobre la aventura para que todos los miembros del equipo estén bien preparados para el viaje

Considera el tiempo de inactividad para relajarte y reflexionar sobre las experiencias compartidas

Captura fotos y vídeos del viaje y crea un recuerdo que los equipos podrán atesorar

12. Retiro en un parque temático

Los parques temáticos evocan una sensación de nostalgia y asombro infantil vía Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

¡Saca al niño que llevas dentro y déjate llevar en un parque temático! Una escapada de empresa de este tipo es una gran oportunidad para aliviar el estrés, crear recuerdos y revivir la nostalgia. Puedes llevar a tu equipo a las diferentes atracciones, espectáculos y atracciones de un parque de atracciones o visitar una feria que ofrezca juegos de carnaval como el cornhole y la pesca de manzanas.

Opciones fugaces como un circo ambulante y negocios estacionales como las casas encantadas o los campos de calabazas durante Halloween también pueden unir a los equipos.

Consejos para sacarle el máximo partido

Crea un itinerario de grupo que permita a todos los miembros del equipo disfrutar y explorar sus atracciones favoritas, al tiempo que gestionas un margen para descansos, socializar y tomar un refrigerio

Compra pases para grupos y disfruta de atractivos descuentos en entradas o comidas

Añade una dosis de diversión con competiciones amistosas o juegos a lo largo del día

Graba un vlog con tu equipo o haz fotos con cámaras desechables para documentar la experiencia en el parque temático

13. Aventura culinaria

Cocinar juntos también implica trabajo en equipo vía Unsplash

Intervalo de precios: $ – $$

Las grandes conversaciones tienen lugar alrededor de una buena mesa. Entonces, ¿por qué no utilizar la comida como medio para que la reunión de empresa sea agradable? Ya hemos hablado de cómo organizar una comida compartida es una forma estupenda de relajarse con tu equipo. Pero, ¿cómo puedes convertir la comida en una aventura? Piensa en organizar una clase de cocina, un concurso de chili o un taller de repostería

Consejos para sacarle el máximo partido

Comienza el retiro de la empresa en el mercado local o en la tienda de comestibles, anima a los miembros del equipo a planificar sus comidas, hacer una lista de los ingredientes y preparar toda la comida

Céntrate en explorar diferentes alimentos, como especialidades regionales y platos internacionales, o sigue una temática

Organiza una comida después de una clase de cocina y celebra tus logros culinarios con una comida comunitaria

Organiza un concurso de cocina «mystery box» en el que los equipos tendrán que preparar platos deliciosos con ingredientes aleatorios para fomentar la creatividad y el ingenio

14. Retiro con visita a la ciudad

Explora los rincones ocultos de tu ciudad a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

Explorar tu ciudad en grupo ofrece una nueva perspectiva: ¡es como ver tu entorno con otros ojos! Puedes seguir una ruta temática, como el recorrido gastronómico que hemos mencionado anteriormente, o sumergirte en la historia, el arte y la cultura de la ciudad.

Como alternativa, el equipo puede realizar un viaje improvisado en el que se divierta explorando la ciudad. Podéis hacerlo a pie, en bicicleta o incluso con un pase turístico o un billete para un autobús HOHO (hop on, hop off). Solo se necesitan unas horas para disfrutar de nuevos entornos y nuevas experiencias, incluso sin salir de vuestra ciudad.

Consejos para sacarle el máximo partido

Reserva con antelación entradas para atracciones populares, museos, etc., para evitar colas y retrasos

Prepara una lista de control con los lugares emblemáticos de la ciudad y conviértelos en búsquedas del tesoro o listas de cosas que hacer antes de morir para que la exploración sea interactiva

Participa en eventos o actividades locales para sumergirte en la cultura y las festividades de tu ciudad

Permita a los miembros del equipo actuar como guías mientras exploran determinadas áreas con las que pueden estar familiarizados

15. Vacaciones de empresa

Las vacaciones de empresa pueden ser una escapada de fin de semana o un viaje internacional vía Unsplash

Intervalo de precios: $$$ – $$$$$

Las vacaciones de empresa son la mejor recompensa por todo el esfuerzo que dedican los empleados. Se trata de una experiencia de lujo con todo incluido en la que puedes desconectar del trabajo y pasar tiempo de calidad con tus compañeros fuera del entorno de la oficina.

Dependiendo del presupuesto de tu empresa, podrías planear un viaje a una nueva ciudad, ¡o incluso a un nuevo país! Una experiencia tan gratificante acerca a los equipos, eleva la moral y fortalece la dinámica del equipo.

Consejos para sacarle el máximo partido

Personaliza las vacaciones de la empresa en función de los intereses y preferencias del equipo

Comparte directrices claras sobre la disponibilidad laboral durante las vacaciones de la empresa para garantizar una desconexión real

Organiza experiencias únicas, excursiones locales, visitas culturales o actividades de aventura para que las vacaciones sean realmente memorables

Equilibra las actividades programadas con tiempo libre, permitiendo a los miembros del equipo explorar sus intereses individuales o relajarse como prefieran

Retiros de aprendizaje y desarrollo

¿Y si hubiera una forma de hacer que el aprendizaje y el desarrollo de habilidades fueran divertidos? ¡Pues tenemos ideas de retiros de empresa para eso también! Los retiros de aprendizaje y desarrollo brindan oportunidades para que tu equipo adquiera nuevas habilidades o mejore las que ya tiene.

Satisfacen su necesidad intrínseca de crecimiento profesional y los encaminan hacia la mejora continua. Dotar a tu equipo de las herramientas y los conocimientos necesarios para mantenerse a la vanguardia también mejora sus posibilidades de éxito.

16. Seminarios y conferencias del sector

Participa en seminarios para salir de los límites de tu oficina a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$$$

Inscriba a los equipos en seminarios y conferencias del sector para mantenerlos al día de las últimas tendencias. Esto también les permitirá establecer contactos con compañeros de otras empresas e interactuar con líderes y expertos del sector. Esta exposición puede ser vital para mejorar su rendimiento como equipo y abordar cualquier carencia en sus habilidades.

Consejos para sacarle el máximo partido

Anime a los participantes a investigar los temas de los ponentes, los perfiles de los ponentes principales y las sesiones para maximizar las oportunidades de aprendizaje

Programa muchas reuniones de equipo para debatir los aprendizajes y conclusiones clave, junto con las posibles aplicaciones dentro de tu oficina y tu sector

Facilita el networking profesional mediante presentaciones en grupo con compañeros o homólogos de otras empresas

Desarrolla un sistema de compañeros de conferencia emparejando a colegas de diferentes orígenes y experiencia para asistir a estos eventos y facilitar el intercambio de ideas

17. Ponentes invitados

Invita a ponentes invitados a los retiros de empresa a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

Si no puede enviar a sus equipos a eventos corporativos, ¡lleve el evento a su equipo! Invitar a ponentes invitados a un retiro de empresa puede ser inspirador. Expertos consolidados y líderes empresariales pueden compartir sus opiniones sobre temas relevantes del sector, estrategias viables y anécdotas personales para motivar a su equipo y promover un aprendizaje centrado.

Consejos para sacarle el máximo partido

Seleccione ponentes invitados con experiencia relevante y una trayectoria probada

Después de la conferencia del experto, abre un turno de preguntas, debates y grupos de trabajo para explorar más a fondo los temas que ha tratado el ponente invitado

Graba la sesión del ponente invitado para los empleados que no pudieron asistir a la sesión o para futuras consultas

Ofrece oportunidades para conocer a otros asistentes y sesiones fotográficas después de la presentación para que la experiencia sea más memorable

18. Talleres de desarrollo de habilidades

Los talleres de desarrollo de habilidades tienen un efecto enriquecedor en el equipo vía Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

Los talleres de desarrollo de habilidades pueden abarcar desde un curso intensivo de programación hasta un curso de coctelería. En cualquier caso, empoderan y capacitan al equipo para adquirir nuevas habilidades relevantes para sus metas de desarrollo profesional o individual.

Las empresas también pueden organizar talleres sobre las últimas tendencias en desarrollo de software, marketing, gestión de proyectos o comunicación para que los equipos se mantengan a la vanguardia y sigan siendo competitivos.

Consejos para sacarle el máximo partido

Realiza un análisis de las carencias de tu equipo y elige un taller que aborde esas deficiencias

Ofrece una variedad de formatos de talleres (presenciales, online, a tu propio ritmo, etc.) para adaptarte a los diferentes estilos de aprendizaje

Anima a los equipos a aplicar sus habilidades recién adquiridas o perfeccionadas en el lugar de trabajo o a través de proyectos del mundo real

Recopila comentarios de los participantes para evaluar la eficacia del taller y cómo puedes mejorarlo aún más

19. Retiros para la lluvia de ideas

Desconecta, relájate y deja que las ideas fluyan a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$ – $$$

¿Sientes que tu equipo está estancado en una rutina creativa? ¿Se dedica demasiado tiempo a un problema hasta el punto de que parece irresoluble? Entonces, probablemente sea el momento de una sesión de brainstorming, pero con un giro. Un retiro de brainstorming para empresas ofrece tiempo y espacio dedicados para que los equipos resuelvan problemas complejos, generen ideas creativas y desarrollen soluciones innovadoras.

La idea es desconectar de las actividades relacionadas con el trabajo y de las salas de conferencias habituales para pensar con originalidad. Podrías estar intercambiando ideas durante una clase de yoga con cachorros o jugando al billar, lo importante es romper con los patrones de familiaridad.

Consejos para sacarle el máximo partido

Utiliza técnicas y marcos de brainstorming para un retiro exitoso

Establece metas y objetivos claros para mantener la concentración y la dirección, al tiempo que practicas el pensamiento libre y centrado

Documenta todas las ideas que tu equipo genere durante la sesión de brainstorming para evaluarlas más adelante y asegurarte de que no se pierda ninguna buena idea

Fomenta la participación de todos los miembros del equipo y cultiva una experiencia positiva centrada en la comunicación abierta para desarrollar ideas

20. Programas de mentoría

La mentoría en ajustes formales e informales impulsa el compromiso de los empleados vía Unsplash

Intervalo de precios: $$$

Si crees que tu equipo necesita un empujón externo, podrías poner en marcha un programa de mentoría. Se trata de una inversión continua que fomenta el uso compartido de conocimientos, el desarrollo profesional y un espíritu de equipo más fuerte.

Mentores experimentados, tanto de dentro como de fuera de la empresa, se incorporan al equipo y trabajan con ellos para ofrecerles apoyo, orientación y asesoramiento. Este retiro corporativo puede durar todo el fin de semana, pero el acceso a la red de profesionales experimentados ofrece beneficios para toda la vida

Consejos para sacarle el máximo partido

Empareja a mentores y alumnos en función de sus habilidades complementarias, personalidades, metas profesionales y aspiraciones

Elabora un programa de mentoría estructurado con directrices bien definidas sobre la comunicación, las reuniones durante el tiempo libre y los resultados esperados

Organiza talleres y actividades en equipo para fomentar las relaciones entre mentores y alumnos

Proporcione formación, recursos y materiales a los mentores y prepárelos en prácticas de mentoría eficaces para que puedan guiar mejor al equipo

Retiros de empresa aptos para el teletrabajo

Lo entendemos, no todos los equipos están ubicados en el mismo lugar para participar en una búsqueda del tesoro o hacer turismo local. Pero la dispersión geográfica no es una barra para no participar en los retiros de empresa. Tenemos opciones divertidas e interactivas para involucrar a los empleados remotos. Desde combatir los sentimientos de aislamiento hasta fomentar el sentimiento de pertenencia, nuestras ideas para retiros corporativos unen a los equipos remotos, ¡aunque estén a kilómetros de distancia!

21. Noche de juegos online

Organiza noches de juegos con juegos cooperativos como Fortnite o Mario Kart a través de Unsplash

Intervalo de precios: $

Las noches de juegos online son un elemento básico para cualquier empresa remota. Reúnen a los equipos en el mismo terreno virtual y les animan a competir en un ambiente amistoso. Es una opción rentable que permite una competición divertida y amistosa en un ajuste relajado e informal.

Varias plataformas ofrecen adaptaciones de juegos de mesa, juegos colaborativos y noches de trivial en las que tus equipos pueden ponerse al día y socializar a pesar de la distancia física. Echa un vistazo a sitios web como Tabletopia, Jackbox Party Pack o Board Game Arena para organizar tu propia noche de juegos

Consejos para sacarle el máximo partido

Elige juegos adecuados para la participación a distancia, desde los clásicos juegos de tablero hasta los misterios de asesinatos virtuales

Asigna temas a las diferentes noches de juegos y anima a los participantes a disfrazarse según el tema designado para añadir diversión

Ofrece vales regalo electrónicos y recompensas virtuales a los ganadores para maximizar la participación entusiasta

Invierte en plataformas de videoconferencia con funciones de uso compartido de pantalla y mensajería instantánea para que todos puedan comunicarse

22. Concurso de talentos virtual

Permite a los miembros del equipo mostrar su talento a través de Unsplash

Intervalo de precios: $

Celebra la creatividad y la diversidad de tus equipos remotos y ofréceles la oportunidad de mostrar su talento oculto. Ya sea que una persona tararee sus canciones favoritas en una noche de karaoke o muestre su habilidad para hacer nudos con tallos de cereza, crea un ambiente de apoyo y entretenimiento que aplauda a todos los participantes. La sensación de camaradería resultante aumentará la cohesión del equipo y la confianza en sí mismos de los individuos.

Consejos para sacarle el máximo partido

Promociona el concurso de talentos con antelación para generar interés y crear expectación en torno a él y conseguir la máxima participación

Anima a los empleados a enviar sus entradas en diferentes categorías de talento para que puedas preparar una lista

Anima a la participación del público con aplausos virtuales, encuestas en directo y chats instantáneos para animar a tu persona favorita

Invita a un invitado o utiliza la votación del público para votar las mejores actuaciones y premiarlas

23. Unconference

Charla alrededor de una hoguera virtual vía Unsplash

Intervalo de precios: $

Las «unconferences» son un tipo de reunión impulsada por los participantes que fomenta la innovación, el intercambio de ideas y el aprendizaje informal entre equipos remotos. Este evento social informal se celebra en centros de conferencias virtuales, y los temas de debate surgen de forma orgánica a partir de las conversaciones y los intereses de los participantes. De este modo, se fomenta el flujo de conversaciones y se permite que los equipos se cohesionen.

Consejos para sacarle el máximo partido

Invita a los participantes a compartir ideas y temas antes del evento para utilizarlos como temas de conversación y indicaciones

Facilite los debates en grupo con directrices claras y tiempo asignado para cada tema, con el fin de cubrir diversos asuntos y lograr la máxima participación

Ofrece herramientas colaborativas, como editores de documentos y pizarras digitales, para enriquecer los debates centrados

Realice sondeos y encuestas virtuales para evaluar el interés de los participantes en diferentes temas y priorizar aquellos que generan un mayor compromiso

24. Clubes de lectura

Conecta con tus lecturas favoritas con un club de lectura online a través de Unsplash

Intervalo de precios: $ – $$

Los retiros de trabajo con lectura de libros virtuales cultivan una cultura de aprendizaje y superación personal. Actúan como una plataforma en la que los lectores comparten sus intereses y debaten sobre obras literarias. El estímulo intelectual permite explorar diversas perspectivas e interpretaciones, al tiempo que facilita el intercambio de ideas, lo que lo convierte en una forma estupenda de crear vínculos entre los equipos.

Y no siempre hay que hablar de libros densos sobre productividad, también puedes disfrutar con los últimos mangas o libros de mandalas.

Consejos para sacarle el máximo partido

Comparte una lista de lecturas al comienzo de cada año o mes para cultivar un hábito de lectura saludable. Asegúrate de que la lista seleccionada incluya una variedad de géneros y estilos

Prepara un programa con antelación y envía por correo o entrega en mano copias de los libros a los participantes

Programa sesiones virtuales de preguntas y respuestas y debates con autores y ponentes invitados que puedan aportar una nueva perspectiva sobre los libros elegidos

Fomenta la expresión creativa organizando actividades online inspiradas en el libro, desde crear fan art hasta probar recetas

25. Cajas de suscripción

Envía paquetes de cuidados a tus equipos remotos y anímales a conectarse a través de Unsplash

Intervalo de precios: $$$

Las cajas de suscripción pueden ser un gran evento mensual para que los equipos se unan a través de experiencias compartidas en entornos remotos. Crea cajas de suscripción con un tema (artesanía, café, domingos de cuidado personal, comidas abundantes, etc.) y deja que tu equipo las disfrute. Los empleados pueden hacer sesiones virtuales de unboxing y disfrutar del contenido o dar rienda suelta a su creatividad.

Consejos para sacarle el máximo partido

Si crear cajas de suscripción te supone demasiado trabajo, invierte en empresas que ya lo hacen

Dedica chats grupales donde los miembros del equipo puedan compartir su entusiasmo por la caja de suscripción y programar videoconferencias para el unboxing

Comparte fotos y vídeos de tu equipo disfrutando del contenido de la suscripción en los tableros de empleados y en las redes sociales

Organiza competiciones amistosas, como concursos de cocina virtuales o galerías de arte, y premia a los ganadores

ClickUp para impulsar los retiros de empresa

Planificar un retiro de trabajo es sin duda una tarea abrumadora. Hay que gestionar las confirmaciones de asistencia, tener en cuenta los gastos imprevistos y programar las actividades, todo ello mientras se equilibra la logística: hay tanto que controlar que resulta abrumador.

Sin embargo, esto no tiene por qué ser así si cuentas con ClickUp. Puedes tratar el retiro de la empresa como cualquier otro proyecto y utilizar ClickUp para:

Centralización de la documentación

Documenta todo en ClickUp Docs y compártelo con los participantes del equipo

Olvídate de las cadenas de correos electrónicos y las hojas de cálculo. ClickUp Docs es una solución integral para todo lo relacionado con el retiro. Ya sea una lista de control para distribuir entre los equipos que viajan o una lista de cosas que se deben y no se deben hacer para un evento de juegos virtuales, ClickUp Docs recopila todo y lo hace compartible. Además, puedes convertir fácilmente estos documentos en tareas para asegurarte de que nada se pase por alto

Planificación colaborativa

Planifica tus próximas vacaciones o tu próxima noche de juegos con las pizarras interactivas

¡La planificación colaborativa nunca ha sido tan fácil! ClickUp ofrece una variedad de herramientas de colaboración en vivo que te permiten trabajar con tu equipo en la lluvia de ideas, planificar itinerarios, finalizar la logística o incluso organizar un evento remoto.

Imagina un entorno de trabajo compartido en el que todos puedan contribuir a los debates añadiendo notas adhesivas, dibujos e imágenes. Pizarras de ClickUp es un lienzo digital que permite a los equipos intercambiar ideas, planificar proyectos de forma visual y colaborar en tiempo real.

La vista Chat de la app de ClickUp mantiene a los equipos conectados y fomenta la comunicación instantánea. Las discusiones pueden tener lugar junto con las tareas, lo que elimina la necesidad de cambiar entre diferentes apps para obtener actualizaciones y aclaraciones.

Si quieres saltarte las largas descripciones de los textos, captura tu pantalla y narra tus pensamientos con ClickUp Clips. Esto explica visualmente procesos complejos, destaca funciones específicas del software o muestra una idea de diseño, todo ello en un vídeo claro y conciso.

Gestión del presupuesto y los cronogramas

La vista Lista de ClickUp ofrece un desglose completo del progreso de las tareas y los costes asociados

Gestionar presupuestos y cronogramas es la parte más estresante de planificar las actividades de un retiro de empresa. Pero ClickUp se encarga de todo el trabajo pesado y reduce la tarea a unos pocos clics. Utiliza la vista Lista de ClickUp para crear un desglose detallado del presupuesto para los costes del lugar, los gastos de catering, los billetes de transporte, etc.

Puedes establecer límites, definir categorías de presupuesto y realizar un seguimiento del gasto en tiempo real. Del mismo modo, la vista de diagrama de Gantt de ClickUp muestra las distintas tareas en una línea de tiempo, al tiempo que arroja luz sobre cualquier dependencia e hito. Además, la vista Calendario de ClickUp te ayudará a gestionar tu agenda y la de tu equipo.

Seguimiento de inscripciones y confirmaciones de asistencia

Crea formularios personalizados para aceptar inscripciones y confirmaciones de asistencia a eventos de la empresa

¡Se acabó perseguir inscripciones y confirmaciones de asistencia! La potente vista Formulario de ClickUp captura las respuestas al instante y envía la información al equipo adecuado en el momento oportuno. Incluye un generador de formularios altamente personalizable que puedes utilizar para capturar detalles relevantes y convertirlos en tareas rastreables.

Utilización de plantillas

Por fin tienes plantillas de ClickUp con las que no tendrás que reinventar la rueda. Encontrarás varias plantillas de planes de comunicación, plantillas de gestión de eventos, plantillas de marketing, plantillas de reuniones y sesiones informativas, y mucho más.

Considera empezar con las siguientes opciones:

Descargar esta plantilla Prepare una agenda completa con esta plantilla de agenda para reuniones de retiro para discutir los requisitos del retiro de su empresa

Plantilla de agenda para reuniones de retiro de ClickUp : esta plantilla agiliza la planificación de los retiros de empresa al ofrecer una plantilla estructurada para organizar la agenda del retiro. Deliberar sobre problemas, discutir la logística, definir metas y proponer actividades para aprovechar al máximo los retiros

Descargar esta plantilla La plantilla de planificación de eventos de ClickUp hace que planificar y organizar eventos sea muy fácil

Plantilla de planificación de eventos de ClickUp : se trata de un centro neurálgico para organizar el retiro de tu empresa. Cuenta con vistas predefinidas, como las vistas Lista y Calendario, para crear tareas, realizar un seguimiento del progreso y medir el éxito general del retiro. Además, incluye funciones adicionales, como documentos y estados personalizados, para una planificación colaborativa y una gestión eficiente

Descargar esta plantilla Planifica eventos y colabora para llevarlos a cabo con la plantilla de planificación y colaboración de eventos de ClickUp

Planificación y colaboración de eventos con ClickUp : se centra en la participación del equipo durante todo el retiro corporativo. Puedes aceptar sugerencias de actividades o seguir una lista de control detallada para asegurarte de que todo está planificado y organizado en un entorno colaborativo

¡Preparados, listos, reinicio!

Esperamos que nuestra lista de 25 ideas para retiros corporativos te inspire a planificar tu próxima escapada en equipo. Recuerda, adaptar el retiro de la empresa a los intereses y metas de tu equipo es el ingrediente secreto para garantizar un intento correcto. ¡Y no hay mejor manera de hacerlo que utilizando herramientas como ClickUp!

ClickUp ofrece una gran flexibilidad a la hora de organizar, planificar y gestionar retiros de empresa para múltiples empresas e industrias, equipos de diferentes tamaños, retiros de diferentes tipos y para presupuestos variables. Además, puedes integrarlo con tus herramientas y plataformas existentes, como Google Calendar, para garantizar que nadie se pierda las divertidas actividades que has planificado. ¡De verdad, uno es todo lo que necesitas!

¿A qué esperas? ¡Regístrate en ClickUp y verás cómo tu equipo vuelve a la oficina con un entusiasmo renovado!