Los 10 mejores sistemas CRM en Australia para empresas

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayudan a las empresas a gestionar todos los aspectos de sus interacciones con los clientes actuales y potenciales. Al integrar datos de diversos canales de comunicación, los sistemas CRM ofrecen una vista completa del recorrido del cliente. Esto ayuda a las empresas a prestar un mejor servicio a sus clientes y también aumenta la rentabilidad.

El mercado del software CRM en Australia está creciendo a una tasa anual del 8,4 % y se prevé que alcance los 4400 millones de dólares estadounidenses en 2030. A medida que las corporaciones australianas evolucionan y dejan atrás las estrategias de gestión de clientes obsoletas, utilizan cada vez más sistemas CRM sofisticados. Sin embargo, navegar por este mercado tan saturado para encontrar el sistema CRM adecuado a sus necesidades específicas puede resultar abrumador.

Basándonos en mi amplia experiencia con los sistemas CRM, hemos explorado varias plataformas del mercado australiano para ver cuáles funcionan realmente. Vamos a ello.

¿Qué debe buscar en los sistemas CRM?

A la hora de realizar la selección de un sistema CRM en Australia, priorice las funciones que se adapten a las necesidades de su empresa y a la dinámica regulatoria y de mercado única de la región. Por lo tanto, debe asegurarse de que su sistema CRM cuente con los siguientes componentes CRM:

Gestión de clientes potenciales: Busque herramientas CRM que puedan capturar clientes potenciales de diversos canales, como sitios web, redes sociales y correos electrónicos. Estas herramientas deben ayudarle a realizar el seguimiento del progreso de cada cliente potencial a lo largo del proceso de ventas y a emplear estrategias de fidelización por automatización, como correos electrónicos específicos y seguimientos personalizados.

Automatización del flujo de trabajo: elija una herramienta CRM que le permita automatizar su elija una herramienta CRM que le permita automatizar su flujo de trabajo CRM mediante reglas personalizadas para aumentar la productividad. Debe realizar acciones automáticamente en función de desencadenantes específicos, como el envío de mensajes al representante de ventas adecuado, el envío de confirmaciones preestablecidas, el seguimiento de clientes potenciales que no responden, etc.

Gestión de contactos : busque una herramienta que centralice la información detallada de los clientes, desde datos demográficos hasta interacciones sociales, lo que permite una gestión fluida en todos los departamentos. Esto crea una imagen más completa de sus clientes, lo que ayuda a los equipos a establecer relaciones más profundas con ellos. Además, asegúrese de que la herramienta sea fácil de usar para que los equipos puedan adoptarla rápidamente.

Personalización: asegúrese de que su sistema CRM le permita modificar y crear nuevos campos de contacto, elegir elementos del panel y crear informes personalizados.

Integraciones de terceros: elija un sistema CRM que se integre fácilmente con sus aplicaciones empresariales clave, especialmente con software popular como MYOB, Xero, Reckon, etc. Estas integraciones le permiten gestionar todas sus necesidades operativas desde una única plataforma, lo que reduce la necesidad de cambiar entre aplicaciones. Si cobra pagos en línea, compruebe también las integraciones con herramientas de pago como PayPal, Verifone, eWay, etc.

Seguimiento de interacciones: elija un sistema CRM que le ayude a registrar todas las interacciones con los clientes, ya sea por correo electrónico, por teléfono o en persona, para proporcionar un historial rico en contexto que pueda mejorar el servicio al cliente y los esfuerzos de ventas.

Seguridad de los datos: asegúrese de que el CRM cumple con las normas de conformidad, como los Principios de Privacidad de Australia, que son fundamentales para proteger la información de los clientes y mantener la transparencia en el tratamiento de los datos.

Los 10 mejores programas de CRM para usar en 2024

Echemos un vistazo detallado a los 10 mejores ejemplos de software CRM que destacan por su capacidad para mejorar las relaciones con los clientes, simplificar los procesos de ventas y aumentar la eficiencia empresarial. Tanto si dirige una startup como si gestiona una gran corporación, esta lista le ayudará a encontrar la herramienta de software CRM de ventas que se adapte perfectamente a las necesidades de su empresa:

1. ClickUp (el mejor sistema de gestión de proyectos CRM todo en uno)

Gestione y optimice todas sus necesidades de relaciones con los clientes con ClickUp CRM

ClickUp encabeza nuestra lista por optimizar las relaciones con los clientes, además de ofrecer las ventajas de sus avanzados sistemas y funciones de gestión de proyectos y relaciones con los clientes.

ClickUp CRM ofrece más de 15 vistas flexibles, incluyendo Lista, Calendario y Tablero Kanban, que me ayudan a gestionar los procesos de ventas, la interacción con los clientes y los pedidos de forma fluida. La capacidad de visualización me ofrece una imagen clara de las relaciones con los clientes y los procesos de atención al cliente en curso.

Aumente la retención de clientes con un panel de control CRM personalizado de ClickUp.

ClickUp Dashboards ofrece más de 50 widgets para que las empresas de Australia puedan realizar el seguimiento de métricas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente y el tamaño medio de las transacciones. Estos paneles son altamente personalizados y se adaptan a las metas específicas de CRM de las corporaciones australianas.

ClickUp también facilita la comunicación interna y externa. La vista de chat de ClickUp conecta a los representantes de ventas, los equipos de atención al cliente y los gerentes. Para las conversaciones por correo electrónico, ClickUp Email Project Management proporciona un lugar centralizado para la colaboración en acuerdos, actualizaciones de proyectos y la incorporación de clientes. Puedo vincular tareas, documentos, etc., utilizando las funciones de gestión de relaciones y datos, manteniendo todas las actividades relacionadas organizadas y accesibles.

Lo más destacado para mí es la función de IA: ClickUp Brain. Mediante el procesamiento avanzado del lenguaje natural, ClickUp Brain analiza su CRM para extraer automáticamente datos clave de los clientes, como sus preferencias, inquietudes y señales de compra.

Además, AI Writer de ClickUp Brain me ayuda a crear rápidamente contenido atractivo para correos electrónicos y comunicaciones con los clientes.

Cree resúmenes precisos de sus interacciones con los clientes utilizando ClickUp Brain

Además, ClickUp Automatizaciones simplifica los flujos de trabajo de los clientes y los procesos de ventas críticos, como mover los clientes potenciales a través del proceso de ventas o actualizar el estado de los contactos en función de la interacción. También puedo optimizar mi proceso de adquisición de clientes potenciales con ClickUp Formularios, capturando la información de los clientes potenciales directamente en el sistema CRM. Estos datos se actualizan automáticamente o crean nuevas tareas de clientes para un seguimiento inmediato.

Descargar esta plantilla Planifique el flujo de trabajo de CRM utilizando la plantilla de CRM de ClickUp.

Además, con las plantillas listas para usar de ClickUp, puedo poner en marcha varios planes de acción.

Tomemos, por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp, que ofrece una potente forma de configurar proyectos y flujos de trabajo con estructuras predefinidas que se adaptan a las necesidades empresariales. Puede personalizar esta plantilla de carpeta a su gusto. Incluye una vista Lista para registrar y ver los detalles de los clientes y una vista de Calendario para ver las actividades programadas por fecha. También puede añadir campos personalizados para registrar información como los ingresos de la empresa, el sector, el número de empleados, etc.

Diseñadas específicamente para principiantes, estas plantillas CRM están listas para usar y son totalmente personalizables, lo que las hace ideales para gestionar clientes potenciales, relaciones con los clientes y canales de ventas, todo en un solo lugar.

El modelo de licencia de ClickUp es apreciado por ser justo, ya que permite incluir colaboradores externos en proyectos específicos sin costes adicionales significativos. Esta función es crucial para las empresas australianas que trabajan con autónomos o agencias externas.

En pocas palabras, ClickUp hace que la gestión de las relaciones con los clientes sea más fácil y divertida.

Las mejores funciones de ClickUp

Mejora la colaboración del equipo mediante la representación visual de los recorridos de los clientes y las estrategias de ventas con ClickUp Whiteboards.

Elabore sus estrategias CRM de forma colaborativa con ClickUp Pizarras

Reduzca el trabajo manual mediante la automatización de tareas repetitivas como el seguimiento de clientes potenciales, las actualizaciones de estado y la sincronización de datos de contacto.

Cree automatizaciones personalizadas para sus tareas relacionadas con CRM

Recopile y organice la información de los clientes mediante formularios personalizados que se introducen directamente en su sistema CRM.

Cree formularios con condiciones, si es necesario, para recopilar datos completos de los clientes

Vea y realice el seguimiento de los datos importantes de los clientes, como el estado de las facturas, el importe de los pagos, el importe del GST, etc., con la vista Tabla de ClickUp.

Genere rápidamente copias para los correos electrónicos de los clientes con el AI Writer de ClickUp Brain.

Establezca y realice el seguimiento de los objetivos empresariales con ClickUp Metas y marque los logros significativos con Clickup Hitos para ayudar a los equipos a reconocer el progreso hacia los objetivos empresariales clave.

Realice un seguimiento de las metas y el progreso de su equipo a través de una vista consolidada

Organice y genere ideas sobre estrategias CRM, como tácticas de segmentación o enfoques de venta ascendente, utilizando los mapas mentales de ClickUp para conectar ideas y planificar visualmente flujos complejos de interacción con los clientes.

Crea mapas mentales con ClickUp para planificar y visualizar tus estrategias de CRM

Limitaciones de ClickUp

Algunas de las funciones avanzadas requieren un proceso de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Salesforce CRM (plataforma CRM empresarial)

a través de Salesforce

Salesforce CRM le permite almacenar todos los datos de los clientes en un solo lugar para realizar el seguimiento de todo, desde la interacción con los compradores y las ventas hasta los análisis. Su IA integrada, Einstein 1, ofrece información predictiva que ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas con mayor rapidez.

Además, las herramientas de análisis de Salesforce ayudan a los equipos a mejorar la precisión de las previsiones y el crecimiento del canal de ventas. En el ámbito de la gestión, las herramientas de gestión del ciclo de vida de los ingresos y del rendimiento de las ventas realizan la automatización de los procesos críticos, lo que facilita la ampliación eficiente de las operaciones. La plataforma también ayuda a los equipos de ventas, marketing y servicios a coordinarse para que sus esfuerzos estén alineados y sean eficaces.

Las mejores funciones de Salesforce

Unifique los esfuerzos del equipo de ventas, servicio y marketing en una única plataforma para mejorar la interacción con los compradores.

Mejore la toma de decisiones con la información basada en IA de Einstein.

Automatice y centralice las actualizaciones de los datos de los clientes y los procesos de ventas.

Aumente la productividad del equipo de ventas y la gestión del rendimiento mediante la automatización y la colaboración de datos en tiempo real.

Límites de Salesforce

Los usuarios informan de frecuentes interrupciones del sistema que afectan a la precisión de los cuadros de mando.

La IA predictiva y la inteligencia de conversación solo están disponibles en los planes más caros.

Las actualizaciones de la base de conocimientos son lentas, lo que lleva a depender de Slack para los nuevos flujos de trabajo.

Precios de Salesforce

Paquete inicial: 35 AUD al mes por usuario

Profesional : 112 AUD al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise : 231 AUD al mes por usuario (facturado anualmente)

Unlimited: 462 AUD al mes por usuario (facturado anualmente)

Einstein 1 Equipo de ventas: 700 AUD al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

3. Zoho CRM (plataforma CRM para empresas en crecimiento)

a través de Zoho CRM

Con las capacidades de automatización de Zoho, podrá dedicar menos tiempo a las tareas manuales. Su asistente basado en IA, Zia, ofrece información predictiva sobre las ventas y recomendaciones inteligentes sobre acuerdos. Esta mejora de la IA ayuda a los equipos a identificar oportunidades y optimizar estrategias sobre la marcha.

Los paneles personalizados de Zoho le ayudan a realizar un seguimiento visual del rendimiento de las ventas y las métricas de interacción con los clientes. Para las pruebas y el desarrollo, el entorno sandbox de Zoho permite a los equipos experimentar y probar configuraciones CRM sin ningún riesgo. Esto garantiza que solo se implementen cambios que beneficien a sus flujos de trabajo.

En general, es un CRM básico decente si lo que busca son funciones básicas a un precio relativamente bajo.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Mejore la colaboración del equipo con una automatización sólida y análisis completos.

Automatice los flujos de trabajo, los procesos, las campañas de CRM y los recorridos de los clientes para maximizar la productividad con Zia, el asistente de IA.

Obtenga información detallada con herramientas de análisis avanzadas e informes y paneles personalizados en tiempo real.

Ofrezca experiencias personalizadas a los clientes con presencia omnicanal e inteligencia predictiva.

Limitaciones de Zoho CRM

Zia tiene capacidades limitadas en comparación con otros asistentes de IA y no está disponible para planes básicos.

Los usuarios suelen quejarse de su interfaz poco intuitiva.

Precios de Zoho CRM

Estándar: 31 AUD al mes por usuario

Profesional: 54,25 AUD al mes por usuario

Corporación: 77,55 AUD al mes por usuario

Ultimate: 100,75 dólares australianos al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

G2: 4,1/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 6700 opiniones)

4. Freshsales CRM (CRM de ventas basado en IA)

a través de Freshsales

Freshsales CRM entró en la lista principalmente por su plataforma robusta e intuitiva. Freshsales reunirá todos los datos de ventas en un solo lugar para que pueda ver fácilmente qué partes del proceso están funcionando y cuáles necesitan mejorar. También me gusta la comodidad de la aplicación móvil: los equipos pueden cerrar acuerdos más rápidamente y ofrecer un servicio al cliente excepcional.

Con las herramientas de IA de este CRM colaborativo, podrá llevar a cabo campañas de ventas inteligentes, organizar sus procesos de ventas e interactuar con los clientes de forma más eficaz. Freddy AI ayuda a los equipos a identificar los mejores clientes potenciales y cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores funciones de Freshsales CRM

Lance campañas de ventas inteligentes para generar y realizar el seguimiento de clientes potenciales de calidad superior.

Organice los procesos de ventas con vistas Kanban y tarjetas de arrastrar y soltar.

Atraiga a los clientes con una vista de 360° e interacciones basadas en el contexto.

Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Limitaciones de Freshsales CRM

Trabajar en la aplicación es engorroso; los usuarios prefieren la versión web.

Los usuarios han señalado que el soporte técnico no es útil.

Precios de Freshsales CRM

Crecimiento: 16 AUD al mes por usuario

Pro: 70 AUD al mes por usuario

Enterprise: 106 AUD al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

5. Monday. com (plataforma versátil de gestión del trabajo)

a través de monday.com

Monday. com CRM permite a los equipos gestionar de manera eficiente los clientes potenciales, centralizar las comunicaciones y automatizar las tareas repetitivas. Las capacidades de IA de la plataforma automatizan la creación de tareas y la gestión del correo electrónico al convertir directamente los resultados de las reuniones en elementos procesables.

Esta automatización se extiende a la creación y el perfeccionamiento de correos electrónicos, la generación de contenido y la creación de fórmulas. Puede personalizar fácilmente el CRM sin necesidad de código, adaptándolo a su ciclo de ventas específico e integrándolo a la perfección con las herramientas esenciales.

Lo que más me llama la atención es el aspecto visual y la experiencia de usuario de la plataforma. No tiene las interfaces torpes de los CRM tradicionales y ofrece un diseño basado en tableros. Esto facilita ver todo el proceso de ventas de un vistazo, realizar el seguimiento del progreso y colaborar con los equipos.

Monday. com Las mejores funciones de CRM

Transforme los resultados de las reuniones en tareas prácticas al instante con la generación automatizada de tareas impulsada por IA.

Gestión de múltiples canales y modifique las fases de las transacciones con facilidad, y adáptese a estrategias de ventas dinámicas.

Centralice todas las comunicaciones con los clientes integrando su correo electrónico para que no se pierda ninguna interacción.

Acceda y gestione su canal de ventas sobre la marcha con una aplicación móvil dedicada.

Visualice su canal de ventas de forma eficaz con un diseño basado en tableros.

Limitaciones de Monday.com

La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo a los nuevos usuarios.

El plan Free tiene límites en cuanto a tableros, elementos y usuarios.

La IA solo está disponible con los planes Pro y Enterprise.

Precios de Monday.com

Free

Básico: 18 AUD al mes por usuario

Estándar: 21 AUD al mes por usuario

Ventaja: 36 AUD al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4700 opiniones)

6. HubSpot CRM (CRM optimizado para una interacción integral con el cliente)

a través de HubSpot

HubSpot CRM ayuda a los equipos a realizar el seguimiento de los clientes potenciales y los clientes en cada fase de su recorrido. Con esta solución CRM completa, puede ver cada cliente en detalle, realizar el seguimiento de sus interacciones con su empresa, compañeros de trabajo, actividades, comunicaciones y mucho más. Los formularios de HubSpot le permiten recopilar datos de un sitio web, redes sociales o páginas de destino. Puede capturar diversa información sobre clientes potenciales y clientes, desde su comportamiento en el sitio web hasta datos personales e interacciones pasadas con la marca.

HubSpot CRM tiene compatibilidad con el cumplimiento de las leyes locales de protección de datos, como los Principios de Privacidad de Australia (APP) y el Derecho de Datos del Consumidor (CDR), lo que garantiza que los datos de los clientes se traten de forma segura y transparente.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Gestión de todas las fases de la interacción con los clientes en una única plataforma, desde el primer contacto hasta el soporte posventa.

Personalice los registros de contactos y empresas, los procesos de negociación y los paneles de elaboración de informes para satisfacer las diversas necesidades empresariales.

Conecte su CRM con una amplia gama de herramientas y aplicaciones empresariales utilizando el sólido mercado de integraciones de HubSpot.

Automatice las tareas rutinarias de marketing y ventas para que sus equipos puedan centrarse en la estrategia de CRM y la interacción con los clientes.

Limitaciones de HubSpot CRM

Requiere pasar a planes de pago para disfrutar de funciones avanzadas y límites de uso más altos, lo que puede resultar costoso para las pequeñas empresas a medida que crecen.

Precios de HubSpot CRM

Plataforma profesional para clientes: 800 AUD al mes (para 3 puestos)

Plataforma para clientes empresariales: 3600 AUD al mes (para 5 puestos)

Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

7. Tall Emu CRM (CRM australiano para la gestión integral de empresas)

a través de Tall Emu CRM

Adquirido por MYOB en febrero de 2022, Tall Emu CRM optimiza el negocio al conectar las ventas, el inventario, los pedidos y el cumplimiento en un solo lugar. Tall Emu CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas australianas y neozelandesas. Va más allá de MYOB y Xero, ya que se integra fácilmente con herramientas de contabilidad locales como Reckon y QuickBooks Australia. Esto proporciona una experiencia verdaderamente localizada para la gestión de las finanzas y la contabilidad. Puede ver todo en tiempo real, por lo que sabrá exactamente cuál es la situación de la empresa. Tall Emu CRM hace que el seguimiento de clientes potenciales, presupuestos y pedidos sea cómodo y fácil.

Las mejores funciones de Tall Emu CRM

Gestione las interacciones con los clientes y optimice las operaciones con una plataforma unificada.

Automatice las tareas administrativas para aumentar la productividad y la eficiencia.

Sincronice y enlaze las ventas, las operaciones, la fabricación y los envíos para gestionar el stock en tiempo real.

Simplifique el proceso de ventas con presupuestos integrados, gestión de pedidos y portales de clientes.

Resuelva los problemas rápidamente con el soporte telefónico con sede en Sídney.

Limitaciones de Tall Emu CRM

Algunos usuarios consideran que la organización por capas y la navegación son un poco complejas.

Los ajustes de automatización del flujo de trabajo disponibles podrían ser más extensos.

Precios de Tall Emu CRM

85 AU$ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tall Emu CRM

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Pipedrive (plataforma CRM para la aceleración de ventas)

a través de Pipedrive

Con Pipedrive CRM, puede impulsar sus procesos de ventas a través de la personalización. La plataforma fácil de usar permite a los equipos personalizar las fases de gestión del proceso de ventas para reflejar su proceso de ventas único, centrándose en pasos prácticos en lugar de solo en la meta final. Pipedrive es un entrenador virtual que proporciona informes en tiempo real y análisis para perfeccionar las estrategias.

Sus capacidades de automatización reducen significativamente las tareas administrativas y, con más de 350 integraciones, puede ampliar su funcionalidad para satisfacer las necesidades específicas de las pequeñas empresas. Tal y como señalan los usuarios, el equipo de soporte de Pipedrive es especialmente útil y competente, lo que mejora la experiencia del usuario con una asistencia oportuna.

Sin embargo, los usuarios australianos deben tener en cuenta que, dado que el equipo de soporte de Pipedrive se encuentra principalmente en Europa, solicitar ayuda en tiempo real a través de vídeo o audio puede requerir planificación debido a las diferencias de zona horaria. Esto significa que, si se necesita asistencia por la tarde, es posible que no esté disponible hasta el día siguiente.

Las mejores funciones de Pipedrive CRM

Ajuste las fases y los campos para que se adapten a su proceso de ventas, garantizando un enfoque personalizado para el seguimiento de las transacciones y las actividades.

Automatice las tareas repetitivas y configure desencadenantes personalizados para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia dentro de su ciclo de ventas.

Obtenga información valiosa sobre su rendimiento de ventas con informes y paneles personalizables.

Integre una amplia gama de aplicaciones de terceros para mejorar la funcionalidad y la adaptabilidad a las necesidades de su empresa.

Limitaciones de Pipedrive CRM

La función de actividades y clientes potenciales requiere que los usuarios estén dentro de un cliente potencial o una operación para garantizar que las actualizaciones se reflejen de forma continua.

A los usuarios les ha resultado difícil gestionar las transacciones con su función de arrastrar y soltar.

La elaboración de informes y análisis es limitada.

Precios de Pipedrive CRM

Plan Essential: 21,70 AUD al mes por usuario.

Plan avanzado: 44,95 AUD al mes por usuario.

Plan profesional: 91,45 dólares australianos al mes por usuario.

Plan Power: 106,95 AUD al mes por usuario

Plan Enterprise: 153,45 AUD al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Pipedrive CRM

G2 : 4,2/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)

9. Creatio CRM (plataforma CRM sin código)

a través de Creatio CRM

Creatio CRM le permite automatizar todo el recorrido del cliente con herramientas de automatización de marketing sin código. Esto se traduce en máxima libertad y flexibilidad. La plataforma reúne a los equipos de ventas, marketing y servicio, lo que garantiza que todos trabajen en sintonía. Esta unidad convierte a los clientes potenciales en clientes fieles de forma más eficiente. Además, tener todas las interacciones con los clientes en un solo lugar aumenta la productividad y ayuda a los equipos a colaborar mejor.

Las mejores funciones de Creatio CRM

Alinee los equipos de ventas, marketing y servicio con flujos de trabajo unificados y una base de datos compartida.

Ofrezca experiencias personalizadas a los clientes con una vista de 360 grados e información generada por IA/ML.

Automatice la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y los flujos de trabajo de las campañas.

Realice un seguimiento de los KPI esenciales en tiempo real con potentes paneles de control sin código.

Gestión de propuestas, pedidos, contratos, material de marketing y otra documentación en un solo lugar.

Limitaciones de Creatio CRM

Carece de la capacidad de cargar contactos individuales desde el teléfono o Outlook, lo que requiere una sincronización completa.

A los miembros del equipo les resulta complicado introducir los contactos por separado tanto en sus teléfonos móviles como en Creatio.

Precios de Creatio CRM

Crecimiento: 38,75 dólares australianos al mes por usuario.

Enterprise: 85,25 AUD al mes por usuario

Ilimitado: 131,75 AUD al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Creatio CRM

G2: 4,7/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

10. NetSuite (CRM completo para la gestión integrada de clientes)

a través de Netsuite

NetSuite CRM de Oracle combina las funciones tradicionales de CRM con análisis modernos para ayudar a las corporaciones a gestionar sus procesos de ventas, marketing y soporte al cliente en una sola plataforma.

Al proporcionar a todos sus equipos una vista unificada del cliente, NetSuite ayuda a ofrecer una experiencia coherente a los clientes potenciales y actuales en todos los canales. Los equipos de ventas obtienen información relevante y actualizaciones para vender y realizar ventas adicionales de forma eficaz, mientras que los equipos de marketing pueden alinear las campañas con los procesos de ventas y automatizar todo el flujo de trabajo de marketing.

Sus análisis en tiempo real y sus paneles de control basados en funciones ayudan a los equipos de ventas a realizar el seguimiento de los procesos y las metas, a los equipos de soporte a medir la satisfacción de los clientes y a los equipos de marketing a analizar el retorno de la inversión de las campañas.

Las mejores funciones de NetSuite CRM

Gestione las interacciones con clientes, socios y proveedores en una única plataforma unificada.

Mejore el rendimiento del equipo de ventas con acceso en tiempo real a los registros de clientes potenciales, clientes y pedidos.

Planifique, gestione y realice el seguimiento de las campañas de marketing en todos los canales desde un solo lugar.

Ofrezca un servicio al cliente personalizado con una vista de 360 grados de las preferencias e interacciones de los clientes.

Automatice los procesos de ventas, desde la gestión de oportunidades hasta el cumplimiento y las comisiones.

Ayude a los equipos a realizar el seguimiento del rendimiento con datos en tiempo real en paneles personalizados.

Limitaciones de NetSuite CRM

Las transacciones bancarias a menudo no se sincronizan como se requiere, lo que provoca retrasos en la conciliación y obliga a realizar importaciones manuales.

No es adecuado para empresas pequeñas, ya que los costes de licencia son elevados y no se puede aprovechar al máximo el software sin un profesional certificado por Netsuite.

Precios de NetSuite CRM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NetSuite CRM

G2: 4,0/5 (3156 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 1500 opiniones)

Consigue todo lo que necesitas para tu CRM en un solo lugar con ClickUp

Elegir el software de gestión de relaciones con los clientes adecuado puede transformar su empresa al mejorar las relaciones con los clientes, optimizar los procesos de ventas y aumentar la eficiencia general. Esta guía sobre el mejor software CRM en Australia muestra varias plataformas para ayudarle a encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de su empresa.

Después de evaluar estas opciones, le sugiero que pruebe una versión de prueba gratuita o una demostración para ver qué sistema se adapta mejor a sus operaciones.

Si busca una solución móvil todo en uno para CRM y gestión de proyectos, ClickUp destaca por sus sólidas funciones y su flexibilidad. ¿Está listo para optimizar sus relaciones con los clientes y agilizar su flujo de trabajo? ¡Comience hoy mismo su viaje con ClickUp!