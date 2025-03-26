Los 11 mejores asistentes de planificación de viajes con IA para planificar tus vacaciones en 2025

La parte más frustrante de viajar es planear el viaje. Pasar horas decidiendo los lugares que visitar, las cosas que hacer y reservar vuelos y hoteles puede resultar tedioso y frustrante, solo si lo haces manualmente.

¿Y si alguien pudiera hacer todo eso por ti en cuestión de minutos?

Ahí es donde entran en juego los planificadores de viajes con IA. Estas ingeniosas herramientas tienen en cuenta tus preferencias y limitaciones y crean itinerarios personalizados rápidamente.

En esta publicación, hemos seleccionado una lista de los mejores planificadores de viajes con IA para ti, incluido ClickUp. ¡Disfruta de tu viaje sin las molestias de la planificación con el planificador de viajes con IA que elijas! Vamos a ello. ✈️

A la hora de seleccionar una herramienta de planificación de viajes con IA, busca las siguientes funciones:

Nivel de personalización : evalúa qué preguntas hace la IA y cuántos criterios proporciona para generar un itinerario. Cuanta más personalización ofrezca una herramienta, mejor será para ti.

Facilidad de acceso : comprueba la accesibilidad de cada planificador de viajes con IA. ¿Solo está disponible como aplicación móvil o también se puede acceder a él a través de un navegador de escritorio? Comprueba si hay alguna opción para descargar y guardar itinerarios para facilitar el acceso sin conexión.

Funciones colaborativas : algunos planificadores de viajes con IA te permiten colaborar con tus compañeros de viaje para crear itinerarios personalizados. Es mejor optar por estos que por los que no permiten la colaboración.

Recomendaciones personales : algunos planificadores de viajes con IA tienen en cuenta tus preferencias y tu comportamiento anterior para ofrecerte consejos y recomendaciones personalizados. Estas herramientas son las más recomendables.

Funciones complementarias para la planificación de viajes : busca funciones únicas, como una vista Mapa o un buscador de vuelos, que te ayuden con otros aspectos de la planificación del viaje.

Precio: aunque la mayoría de los planificadores de viajes con IA son gratuitos, algunos requieren una suscripción para acceder a funciones avanzadas. Comprueba si el precio merece la pena o si puedes encontrar lo que buscas de forma gratuita.

Los 11 mejores planificadores de viajes con IA para vacaciones

Aquí tienes nuestra lista de los mejores planificadores de viajes con IA que deberías probar para tu próximo viaje.

1. ClickUp

Empieza con ClickUp Brain Utiliza ClickUp Brain para ayudarte a planear tus próximas vacaciones.

ClickUp es un software de gestión de proyectos con una potente IA y plantillas que te ayudan a planificar tus viajes. ClickUp Brain, el asistente con IA de la plataforma, te ayuda a consultar fácilmente los horarios de todos y a planificar un viaje de negocios.

Utiliza ClickUp AI para crear planes automáticos y esquemas totalmente personalizables en cuestión de segundos.

Utiliza ClickUp Docs para crear listas detalladas de tareas con varios días y actividades planificadas para cada día. Sus listas anidadas infinitas te permiten profundizar tanto como quieras. Si prefieres planificar tus viajes tú mismo y con todo lujo de detalles, ClickUp es la única herramienta de planificación de viajes con IA que necesitas.

ClickUp también ofrece varias plantillas de itinerarios de viaje para ayudarte a planear tus viajes. Echemos un vistazo a algunas de estas plantillas.

Utiliza esta plantilla de itinerario de viajes de negocios de ClickUp para planificar cada día de tu viaje con detalle. Te ayudará a planificar un itinerario organizado y a ver todos los detalles importantes de un vistazo.

Descargar esta plantilla Crea un itinerario organizado utilizando un formato de hoja de cálculo y anota los horarios de tus vuelos y otras fechas límite en un formato fácil de leer con ClickUp.

Utiliza la potente combinación de un planificador de IA y ClickUp para crear un plan de viaje detallado. Primero, utiliza un planificador de IA para obtener ideas sobre cosas que puedes hacer y, a continuación, utiliza ClickUp Docs o una de las muchas plantillas disponibles.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, la IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los espacios libres de tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

Las mejores funciones de ClickUp

Crea listas infinitas de cosas pendientes con ClickUp Docs.

Utiliza las plantillas de planificación de viajes de ClickUp para crear itinerarios y registrar los detalles del viaje.

Registra información sobre contactos de viaje, horarios de vuelos y reservas de hotel, incluyendo las horas de entrada y salida.

Comparte los planes e ideas de viaje guardados con un solo clic con tus compañeros de viaje.

Limitaciones de ClickUp

No genera itinerarios automáticamente basándose en un conjunto de criterios como otros planificadores de viajes con IA.

Precios de ClickUp

Opiniones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (9397 opiniones)

Capterra : 4,7/5 (4020 opiniones)

Product Hunt: 5/5 (975 reseñas)

2. Layla (Roam Around)

vía Layla

Layla (antes Roam Around) es un planificador de viajes con IA fácil de usar que genera itinerarios personalizados para destinos turísticos de todo el mundo. Solo tienes que introducir tu destino, las fechas del viaje y tus preferencias para obtener un itinerario completo.

Es perfecto para planificar viajes de última hora y vacaciones sin el dolor de cabeza que supone planificarlo todo tú mismo.

Además, utiliza la tecnología GPT-3 como proveedor de recomendaciones de viaje personalizadas, desde dónde comer hasta qué lugares visitar.

Las mejores funciones de Layla

Inicia sesión con Google y empieza rápidamente a planificar tu viaje.

Personaliza los itinerarios de viaje según tus intereses y presupuesto.

Obtenga recomendaciones personalizadas y guías de viaje locales.

Chatea con Layla para personalizar aún más tus itinerarios.

Crea listas de deseos compartidas y colabora con tus amigos.

Accede a ellas a través de las aplicaciones para Android e iOS.

Limitaciones de Layla

El número de destinos puede tener una extensión más amplia.

Las recomendaciones no siempre son 100 % precisas.

Precios de Layla

Free

Premium: No disponible

Reseñas y valoraciones de Roam Around

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Wonderplan

vía Wonderplan

¿Buscas un planificador de viajes que tenga en cuenta tus preferencias detalladas, tu presupuesto y tus limitaciones para crear un itinerario de viaje a tu medida?

No busques más, Wonderplan es la solución.

Es uno de los mejores planificadores de viajes basados en IA para aquellos con limitaciones presupuestarias, ya que proporciona desgloses detallados de los costes de diversas actividades. Te permite añadir o eliminar elementos de tu itinerario para adaptarlo a tus necesidades específicas.

Las mejores funciones de Wonderplan

Crea itinerarios a medida basados en tus preferencias y limitaciones de viaje.

Obtenga recomendaciones personalizadas sobre dónde alojarse.

Utiliza mapas interactivos y herramientas de navegación para visualizar los itinerarios.

Descarga y guarda tus itinerarios como archivos PDF y accede a ellos sin conexión.

Colabora con tus compañeros de viaje para crear y modificar planes.

Obtén desgloses detallados de los costes por actividad.

Limitaciones de Wonderplan

El número de destinos se puede ampliar aún más.

Solo ofrece soporte por correo electrónico.

Precios de Wonderplan

Free

Opiniones y valoraciones de Wonderplan

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Trip Planner IA

a través de Trip Planner IA

Este planificador de viajes con IA también genera itinerarios personalizados, pero ofrece algunas funciones únicas para optimizar el proceso de planificación de tu viaje.

Trip Planner AI te permite buscar inspiración en los carretes de Instagram y los vídeos de TikTok y añadir los lugares recomendados a tus itinerarios. A diferencia de la mayoría de los planificadores de viajes con IA, ofrece planificación de rutas y puede planificar viajes con múltiples destinos.

Las mejores funciones de Trip Planner IA

Busca inspiración en los vídeos de recomendaciones de viajes de las redes sociales y añádelos a tu itinerario.

Modifica tu itinerario añadiendo o eliminando actividades hasta que sea perfecto para ti.

Obtén ideas de viaje a partir de los itinerarios con uso compartido por otros viajeros de la comunidad.

Utiliza la IA para sugerir rutas óptimas para tus viajes por carretera.

Colabora con tus compañeros de viaje para crear itinerarios altamente personalizados.

Accede a ellas desde el navegador de tu móvil o del escritorio.

Limitaciones de los planificadores de viajes con IA

Debes crear una cuenta e iniciar sesión para empezar a utilizar la herramienta.

Precios de los planificadores de viajes con IA

Free

Reseñas y valoraciones de Trip Planner IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Iplan. IA

Este planificador de viajes te hace algunas preguntas sobre tus planes de viaje y genera un itinerario detallado basado en tus respuestas.

Te permite modificar y personalizar tu itinerario añadiendo o eliminando actividades y destinos. También te ofrece formas sencillas para el uso compartido de tu itinerario con tus compañeros de viaje.

Las mejores funciones de Iplan. ai

Responde a unas cuantas preguntas y genera un itinerario detallado en cuestión de segundos.

Modifícalos tú mismo o colabora con otras personas para crear planes de viaje.

Comparte tu itinerario de forma pública o privada y accede a él desde cualquier lugar.

Establece un presupuesto y planifica tu viaje con ese presupuesto utilizando este planificador de viajes con IA.

Limitaciones de Iplan. IA

Solo disponible como aplicaciones móviles, no apto para usuarios de ordenadores de escritorio.

Las funciones para el uso compartido y la colaboración solo están disponibles con el plan de pago.

Precios de Iplan. IA

Free

Membresía Pro: 3,99 $ al mes.

Opiniones y valoraciones de Iplan. ai

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Explorerg

vía Explorerg

Explorerg es un planificador de viajes con IA que te pide que describas tus planes de viaje de forma abierta y te ofrece varias opciones preestablecidas entre las que elegir a la hora de crear un itinerario.

También tienes la opción de realizar la selección de las fechas y el presupuesto de tu viaje, junto con el tipo de viaje y otras preferencias.

Las mejores funciones de Explorerg

Elige entre itinerarios predefinidos para los destinos más populares.

Crea un itinerario personalizado describiendo tus planes de viaje y realizando la selección de tus preferencias.

Encuentre vuelos baratos con la función Flight Finder.

Visualiza tu viaje con las funciones de vista previa del mapa y recorrido guiado.

Controla los costes y asegúrate de que tu viaje se ajusta a tu presupuesto.

Limitaciones de Explorerg

A diferencia de muchos otros planificadores de viajes con IA, no ofrece funciones colaborativas.

Aunque puede generar itinerarios personalizados, es posible que no pueda adaptarse a necesidades de viaje extremadamente específicas.

Es posible que el contenido no siempre sea exacto.

Precios de Explorerg

Free

Reseñas y valoraciones de Explorerg

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. GuideGeek

vía GuideGeek

A diferencia de otros planificadores de viajes con IA de esta lista, GuideGeek es un asistente de viajes con IA. Funciona como un chatbot: tú le haces preguntas y él te responde.

Si le pides que te proporcione un itinerario, lo hará. Sin embargo, los itinerarios no estarán tan personalizados como los que ofrecen otras herramientas de IA.

Las mejores funciones de GuideGeek

Haz preguntas relacionadas con tus planes de viaje y obtén respuestas detalladas.

Busca recomendaciones sobre hoteles, actividades y mucho más.

Obtén consejos sobre cómo ahorrar dinero, evitar las multitudes o cualquier otra cosa.

Accede a la herramienta a través de WhatsApp o Instagram Messenger.

Límites de GuideGeek

No genera itinerarios personalizados detallados basados en necesidades específicas.

Sin funciones de colaboración.

No puedes modificar los itinerarios; solo cambiar tus indicaciones para obtener resultados diferentes.

Sin aplicaciones móviles ni accesibilidad desde el navegador.

Precios de GuideGeek

Free

Reseñas y valoraciones de GuideGeek

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Curiosio

vía Curiosio

Curiosio es la herramienta ideal para planear viajes por carretera, ya que te ayuda a trazar la ruta exacta que debes seguir y las paradas que debes hacer.

Introduce los detalles del viaje y Curiosio te proporcionará un mapa de ruta interactivo con el que podrás interactuar y modificar.

También es capaz de crear itinerarios y proporcionar desgloses de costes y tiempos de los viajes.

Las mejores funciones de Curiosio

Añade los lugares que deseas visitar en tu viaje por carretera y obtén sugerencias sobre la mejor ruta a seguir.

Obtén sugerencias sobre cómo invertir tu tiempo y tu dinero.

Crea un itinerario personalizado que se adapte a tus preferencias de viaje y a tu presupuesto.

Introduce tu destino y obtén contenido de viaje seleccionado y relevante para inspirar tus planes de viaje.

Añade los detalles una vez y obtén múltiples opciones de planes de viaje.

Límites de Curiosio

Es más complejo que otras herramientas y requiere información adicional para crear los planes de viaje perfectos.

No ofrece aplicaciones móviles; solo se puede acceder a través de un navegador.

Precios de Curiosio

Free

Reseñas y valoraciones de Curiosio

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Vacay

vía Vacay

Vacay ofrece un chatbot, un creador de itinerarios y asesores temáticos para la planificación de viajes especializados. Esto lo convierte en una solución integral de planificación de viajes que se adapta a diversos usuarios.

Tanto si quieres generar automáticamente un itinerario rápido como obtener respuestas a preguntas específicas relacionadas con los viajes, Vacay puede ayudarte. A diferencia de los planificadores de viajes con IA gratuitos, esta es una herramienta freemium con planes de pago y funciones avanzadas.

Vacay posiciona sus planes de pago como herramientas para asesores de viajes y agentes de reservas.

Las mejores funciones de Vacay

Haz preguntas al chatbot de Vacay y obtén recomendaciones y respuestas personalizadas.

Utiliza el planificador de itinerarios interactivo para crear itinerarios de viaje detallados.

Aprovecha los asesores temáticos para planear viajes basados en temas específicos, como vacaciones de lujo o viajes aptos para mascotas.

Accede a un montón de recursos de viaje, desde hoteles y vuelos hasta cruceros.

Límites de Vacay

Las funciones avanzadas y el contenido premium solo están disponibles con los planes de pago, que actualmente tienen un límite de clientes residentes en EE. UU.

Aunque ofrece un amplio intervalo de funciones, el precio parece elevado, dado que existen herramientas similares disponibles gratis.

Precios de Vacay

Free

Premium : 9,99 $ al mes.

Profesional: 49 $ al mes

Reseñas y valoraciones de Vacay

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI. com

Esta es otra herramienta freemium que ofrece itinerarios personalizados y recomendaciones de viaje a medida. Además de preguntas básicas como las fechas del viaje, también te pregunta qué tipo de viajero eres y qué medios de transporte prefieres.

La interfaz es fácil de usar, con un formulario visual para introducir los datos antes de generar un itinerario. No hay modelo de suscripción, solo una cuota de licencia de por vida, que es simbólica.

Las mejores funciones de PlanTripAI.com

Responde a unas cuantas preguntas y obtén un itinerario personalizado en segundos.

Utiliza la gran cantidad de opciones que se ofrecen en el formulario de entrada para adaptar los itinerarios a tus preferencias.

Obtén un enlace con la opción de descargar itinerarios en PDF, hoja de cálculo y otros formatos.

Utiliza los itinerarios como quieras, realiza un uso compartido con otras personas o incluso revéndelos sin ningún límite.

Limitaciones de PlanTripAI.com

Necesitas una licencia para ver todos los viajes anteriores y guardar viajes.

No hay opción para modificar los itinerarios en la plataforma ni colaborar con otras personas.

Precios de PlanTripAI.com

Free

Pro: cuota única de 10 $ por una licencia de por vida.

Reseñas y valoraciones de PlanTripAI.com

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. TripBot

a través de TripBot

El último de nuestra lista de planificadores de viajes con IA es TripBot, una app de planificación de viajes que te ayuda a crear itinerarios detallados.

Ofrece recomendaciones personalizadas y consejos de expertos para encontrar experiencias poco convencionales y joyas ocultas.

Las mejores funciones de TripBot

Indique su presupuesto, alojamiento y otras preferencias para obtener itinerarios personalizados.

Haz preguntas relacionadas con los viajes y obtén recomendaciones personalizadas.

Accede a otros asistentes de IA, como un asistente de redacción.

Limitaciones de TripBot

Sin acceso sin conexión

Solo disponible como aplicación en Google Play Store.

Precios de TripBot

No disponible

Opiniones y valoraciones de TripBot

G2 : N/A

Capterra: N/A

Viaja de forma más inteligente con los planificadores de vacaciones con IA

Prueba las herramientas de planificación de viajes y el software de gestión de viajes mencionados anteriormente para ver cuál te conviene más. La mayoría de ellos son totalmente gratuitos u ofrecen un plan Free, por lo que no es necesario pagar para utilizarlos.

Para una planificación de viajes más detallada, utiliza estas herramientas para generar ideas en combinación con ClickUp y crear itinerarios detallados basados en tus requisitos específicos. Las numerosas plantillas de planificación de ClickUp te facilitan el trabajo. Para obtener más información, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp!