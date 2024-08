Impulsar el proceso de crecimiento de los equipos: Cómo dar y aceptar críticas constructivas

este proverbio gaélico resume a la perfección la predisposición de la gente a la crítica.

A nadie le gusta oír que lo ha hecho mal. Por otro lado, la persona que da su opinión también tiene que soportar una pesada carga social. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos dando una opinión crítica negativa sin herir o faltar al respeto a la otra persona?

Resulta que la crítica constructiva, aunque parezca dura, es la bala de plata

Seguir las buenas prácticas de la crítica constructiva es útil para todas las partes interesadas en este tipo de comunicación. La persona que emite la crítica puede asegurarse de que sus palabras son apropiadas y conducen a soluciones concretas, mientras que los que la reciben pueden aprovecharla para desarrollo personal .

Vamos a aprender sobre el arte de dar y recibir críticas constructivas en esta guía. Como extra, también compartiremos una valiosa herramienta que te ayudará a afrontar los comentarios de forma constructiva 😉

¿Qué es la crítica constructiva?

La crítica constructiva es esencialmente una retroalimentación positiva o negativa que dirige al receptor a dar los pasos correctos hacia su trabajo y en última instancia alcanzar sus metas profesionales .

Por lo tanto, no se considerarán constructivas las críticas vagas o las afirmaciones generales del tipo "Esto ha estado bien" o "Me ha disgustado tu trabajo".

Otro elemento de la crítica constructiva eficaz es la entrega. Según un informe de Harvard Business Review la crítica constructiva, tanto positiva como negativa, ayuda a los directivos a sobresalir en su liderazgo potenciando las mejores cualidades de sus empleados y abordando las peores de forma productiva. El directivo debe utilizar la inteligencia emocional y técnicas matizadas para transmitir la crítica con respeto y cuidado.

Por ejemplo, un directivo puede notar un bajón en el rendimiento de su diseñador de productos y proceder a comentar cómo el diseñador no está alcanzando el objetivo. En lugar de divagar sobre lo perjudicial que es esto, el directivo le ofrece ideas sobre expectativas del cliente así como consejos para aumentar la productividad y tener una un flujo de trabajo más fluido . El enfoque de compatibilidad ayuda al diseñador a ser más receptivo a la crítica correctiva.

Consejo profesional: Una de las mejores formas de que cualquier directivo proporcione comentarios precisos y constructivos es mediante el uso de plantillas de formularios de feedback . Estas plantillas tienen secciones predefinidas que ayudan a que la retroalimentación sea objetiva y útil. Por ejemplo, si está evaluando a un empleado, puede acceder rápidamente a la sección Plantilla de Formulario de Evaluación ClickUp para evaluar a sus empleados de forma imparcial, sin juicios subjetivos. 🌸

Utilice los Formularios de Evaluación de ClickUp para medir el rendimiento de sus empleados sin prejuicios e identificar áreas de mejora

Crítica constructiva frente a crítica destructiva: ¿Cuál es la diferencia?

Existe una delgada línea entre la crítica constructiva y la destructiva, y conocer la diferencia es esencial en un lugar de trabajo moderno. Esto es lo que hay que tener en cuenta: 👇

La crítica constructiva se centra en consejos prácticos

Cuando los jefes o los compañeros te hacen sugerencias prácticas para mejorar tus habilidades profesionales, se trata de una crítica constructiva. La verdadera crítica constructiva se realiza en el momento oportuno y se centra en:

Fomentar el desarrollo personal

Reconocer los logros antes de proponer mejoras

Hacer una crítica específica sobre una acción concreta, no sobre la persona

Mejorar la calidad del trabajo mediante sugerencias prácticas

Lectura de bonificación : Aprenda a implementar un ciclo de feedback constructivo de 360 para mejorar la calidad de los resultados de su equipo

La crítica destructiva se centra en la búsqueda de fallos

El feedback destructivo puede parecer a veces una crítica constructiva, pero en realidad es un comentario negativo velado y desquiciado. Puedes reconocer cuando alguien está utilizando este formulario engañoso de crítica observando sus características típicas, tales como:

Hipercrítica o excesivamente puntillosa: estas afirmaciones suenan como ataques personales: Mira, has cometido un error horrible Estás muy equivocado ¿No tienes la inteligencia básica para hacer tu trabajo?

A menudo

Carece de especificidad o de consejos prácticos

Se basa en diferencias individuales

Cita fuentes erróneas sólo para humillar al receptor

Las críticas destructivas suelen tener su origen en prejuicios implícitos, cuando las personas, sin saberlo, juzgan a determinados grupos o profesiones movidas por estereotipos o un sentimiento de superioridad. Esto puede crear un ambiente de trabajo tóxico y desencadenar una baja productividad del equipo o una alta rotación de empleados.

3 Beneficios de la crítica constructiva

Una buena crítica constructiva crea un escenario en el que todos ganan: el que la da, el que la recibe y la empresa. Exploremos algunos de sus beneficios destacados:

1. Menos estrés, más logros

Temer constantemente el juicio de los superiores paraliza la tranquilidad de los empleados. Y, por desgracia, enfrentarse a al estrés durante largas horas no es infrecuente en los lugares de trabajo hoy en día. Según se informa en la Encuesta de Colonial Life el 50% de los empleados no son productivos entre 1 y 5 horas al día debido al estrés laboral.

Si acepta la crítica constructiva y prepara a los equipos para que den y reciban comentarios con elegancia, liberará a su equipo de un estrés excesivo, lo que dará lugar a un lugar de trabajo más tranquilo y mejor perspectivas de mejora e intento correcto .

2. Crecimiento profesional

El feedback genuino procede de jefes y compañeros que se preocupan por el crecimiento del empleado. Aportan críticas constructivas para ayudar al receptor a subir de nivel profesional. Según los estudios el 83% de los empleados valora el feedback. Además, el 72% cita el recibir feedback correctivo de sus supervisores como el factor más útil en sus carreras.

3. Mejora continua en equipos dinámicos

La crítica constructiva es vital para los equipos ágiles de desarrollo de software y productos, donde la base de cualquier trabajo se fundamenta en la mejora continua a través de la retroalimentación.

Estos equipos suelen tener una sana cultura de comunicación bidireccional que fomenta un entorno de confianza y franqueza. Así resulta más fácil mantener conversaciones difíciles entre empleados y directivos y construir equipos fuertes y colaborativos .

Consejos para hacer críticas constructivas con habilidad [Con ejemplos concretos]

No existe una regla general ni un enfoque único para hacer críticas constructivas. Sin embargo, puedes seguir estos consejos y buenas prácticas para asegurarte de que transmites tu mensaje con claridad.

Utiliza pronombres personales para evitar un tono agresivo o acusador

Domine el lenguaje apropiado para expresar su opinión. No exprese sus evaluaciones de forma que suenen robóticas o groseras. Aquí es cuando el uso de pronombres personales como "yo" cambia las reglas del juego.

Cuando utilizas frases como "siento" o "pienso", permites que el receptor de la evaluación entienda que no se trata de un punto de conflicto estresante, sino de una simple deficiencia en el trabajo en sí.

He aquí dos ejemplos de crítica constructiva en los que un diseñador senior da su opinión a un junior:

Sin la I: Tu diseño necesita incluir más colores como el rojo y el blanco, que forman parte del tema de la marca. Actualmente, parece sencillo

Tu diseño necesita incluir más colores como el rojo y el blanco, que forman parte del tema de la marca. Actualmente, parece sencillo Con la I: Me encanta tu idea de modificar nuestro patrón habitual. Sin embargo, creo que seguir el tema de nuestra marca y añadir más colores como el rojo y el blanco lo haría aún más llamativo para nuestro público objetivo

el primero apenas tiene en cuenta el trabajo de la persona y sólo ofrece una perspectiva dura. El segundo ejemplo valora el trabajo actual y ofrece soluciones razonadas y prácticas para mejorar el diseño.

Utiliza el método del sándwich al dar feedback

Cuando haga una crítica constructiva, empiece con una nota positiva. Aprovecha los comentarios positivos para que la parte receptora se sienta cómoda.

En lugar de soltar tus ideas aleatoriamente, crea un sándwich de feedback siguiendo estos tres pasos:

Empezar con una respuesta positiva Añade comentarios negativos con sugerencias de mejora Termine con un agradecimiento

Este método funciona muy bien cuando se trata de empleados recién contratados y les motiva a mejorar su rendimiento. Por ejemplo:

me encanta que estés aprendiendo a un ritmo rápido y rindiendo bien. Esta semana te has saltado algunas tareas de procedimiento, lo cual está bien porque todavía estás aprendiendo. Quizá puedas añadir más documentación de nuestra empresa a tu lista de lectura Gracias por tu trabajo

Ofrezca ejemplos y sugerencias de mejora realistas para mayor claridad

La crítica constructiva debe estar orientada a la solución. Soporte a su empleado:

Ofreciendo ejemplos claros de lo que ha ido mal y por qué

Sugiriendo los siguientes pasos para mejorar

Proporcionando recursos de lectura y formación, si procede

Hacer preguntas bienintencionadas para fomentar la comunicación

Es difícil encontrar una solución si no se sabe qué está causando que un empleado no rinda al máximo. En este caso, sea sincero y pregúnteles por qué creen que se ha producido un problema concreto. Haz saber a los empleados que estás ahí para darles compatibilidad y no para imponer tus creencias.

Por ejemplo, cuando un ingeniero añade una función crítica fuera de plazo, puedes indagar más haciendo estas preguntas durante la reunión de seguimiento:

¿Hay algún motivo concreto por el que se haya producido el retraso?

¿Tiene problemas con algún producto en particular?

¿Cómo puede ayudarle el equipo?

¿Podemos proponer ideas para seguir cumpliendo los plazos?

Haga que cada ejercicio de feedback sea productivo con ClickUp

Las herramientas que utilice para ofrecer críticas constructivas pueden desempeñar un papel importante en cualquier ejercicio de feedback.

Toma ClickUp , por ejemplo. Es a la vez un completo gestión de proyectos plataforma y una práctica software de retroalimentación solución. Añade estructura a cualquier proceso de crítica gracias a sus múltiples funciones de colaboración, como plantillas de reuniones y herramientas de revisión.

Echemos un vistazo a cómo ClickUp mejora la calidad de los resultados de su equipo y ayuda a convertir los momentos de feedback potencialmente incómodos en auténticas oportunidades de crecimiento. 🌞

1. Vista del Calendario de ClickUp para programar sesiones de feedback

Lo mejor es ofrecer un feedback constructivo en un ajuste más íntimo, como una reunión cara a cara. Esto puede suponer un reto para los equipos que trabajan a distancia en distintas zonas horarias. Sin embargo, con Vista del Calendario de ClickUp puede programar reuniones de feedback en franjas horarias cómodas e incluso crear una agenda para esbozar previamente los puntos de debate.

Los equipos ágiles pueden establecer reuniones periódicas para establecer un flujo fluido de información. La plataforma cuenta con un editor de arrastrar y soltar para compatibilizar la reprogramación sin esfuerzo.

Para hacer críticas constructivas, recomendamos la plataforma Plantilla ClickUp 1-on-1 para empleados y directivos para:

Capturar el historial completo de la discusión

Anotar notas de retroalimentación (como ejemplos sugeridos y perspectivas de mejora)

Añadir futuros elementos de acción

Puede utilizar la plantilla en su próxima reunión para comprobar el progreso y las actualizaciones de los empleados.

**Consejo extra ClickUp se integra con Zoom para ayudarle a poner en marcha reuniones de feedback desde una única plataforma.

2. ClickUp Vista del chat y Revisión para compartir comentarios en tiempo real

Los comentarios constructivos se transmiten mejor con ejemplos y en un plazo razonable. Por suerte, el Vista del chat ClickUp ofrece una excelente configuración para intercambiar opiniones en tiempo real.

Cree grupos diferenciados para compartir comentarios constructivos de forma selectiva lo antes posible en lugar de esperar a que se publiquen anual o revisiones mensuales del rendimiento . Menciones a los miembros del equipo para que proporcionen comentarios relacionados con el producto o el proceso directamente en el Página de tareas . También tiene la opción de asignar comentarios para ayudar a determinados miembros del equipo a recordar sus sugerencias cuando vuelvan a realizar tareas similares.

Asigne un elemento de acción directamente dentro de un comentario, garantizando la claridad y la responsabilidad a través de ClickUp

Si desea ofrecer ejemplos prácticos y soluciones a su equipo, ClickUp le cubre las espaldas:

UtiliceClips de ClickUp para grabar su pantalla y crear tutoriales para tareas propensas a errores

Para los flujos de trabajo basados en aprobaciones, utilice la plataformaFunción de Revisión para dejar comentarios sobre contenidos escritos, de vídeo o de diseño

Revisión ahorra una enorme cantidad de tiempo en la identificación exacta de lo que está hablando con su equipo y asegura que usted tiene la retroalimentación de fácil acceso más tarde para que tenga un registro de su trabajo

3. Formularios ClickUp para dar y recibir feedback

Cree formularios de evaluación personalizados para sus empleados aprovechando Vista de Formularios de ClickUp y adaptarlo a su estilo de respuesta. Estos formularios son fáciles de configurar, incluso puede implementar una lógica condicional para cambiar las preguntas en función de las respuestas de los usuarios.

Utilice la vista Formulario de ClickUp para recopilar valiosos datos de autoevaluación

Por ejemplo, su formulario de evaluación mensual estándar pregunta: ¿Cuántas horas ha trabajado este mes?

Si el encuestado elige un número inferior a 120, puede configurar el formulario para que aparezca otra pregunta: ¿Hay alguna razón por la que haya trabajado menos horas este mes?

Este tipo de preguntas dinámicas le ayudan a comprender los nervios actuales de su equipo y le proporcionan críticas eficaces sobre cómo pueden mejorar. También puede crear formularios para sus clientes bucles de retroalimentación o para medir la satisfacción de los empleados.

Diseñe formularios de encuesta de retroalimentación para toda la organización con preguntas para comprobar si los empleados están contentos y ejemplos aislados que indican bajos niveles de satisfacción. Todas las respuestas se convierten en tareas y pueden seguirse desde su panel centralizado.

4. ClickUp Docs y ClickUp AI para crear guías de retroalimentación

¿No sería estupendo que todos los directivos supieran cómo ofrecer sugerencias impactantes de forma positiva?

Eso es exactamente lo que Documentos de ClickUp está aquí para Cree, edite y comparta guías de crítica constructiva con otros directivos y establezca un procedimiento estándar para proporcionar comentarios constructivos. Deje que sus colegas contribuyan a sus guías dándoles acceso para comentar o editar y reevalúe la viabilidad de pasos de acción discutibles.

Escribe, edita y completa tareas colaborativas en tiempo real con ClickUp Docs

Sin embargo, escribir una guía de comentarios puede llevar mucho tiempo, incluso con la ayuda de alguien. Considere la posibilidad de hacerse cargo con Cerebro ClickUp el asistente de IA de la plataforma, y utiliza más de 100 indicaciones específicas del sector para generar guías y documentos de procesos bien formateados y de aspecto profesional.

Siempre puede utilizar la herramienta de IA para otras tareas de gestión, como redactar correos electrónicos y contratos o idear nuevos procedimientos de trabajo . Incluso puede resumir notas de reuniones o documentos de opinión antiguos para ahorrar tiempo durante las reuniones de rendimiento.

Bonus: Aproveche plantillas de planes de comunicación para mantener la mejor cultura de comunicación en su equipo.

5. Paneles de ClickUp y estados de tareas personalizados para el seguimiento de la retroalimentación

Seguimiento de estados de feedback con Estados personalizados de ClickUp -Añada fácilmente estados como Pendiente o Revisado a las tareas relacionadas con la retroalimentación. También puede generar listas de control para mantener todas sus actividades basadas en la revisión en un solo lugar.

Si desea hacer un seguimiento de las iniciativas de mejora después de una sesión de feedback, aproveche las ventajas de Paneles de ClickUp . Esta función le ayuda a ajustar Metas y siga visualmente el progreso de cualquier tarea, sprint o proyecto completo

En priorización de tareas a seguimiento de proyectos y la evaluación del rendimiento de los equipos, los Dashboards sirven de hub centralizado para una gestión eficaz de los equipos.

Cómo recibir comentarios constructivos: Lo Pendiente

Exploremos el otro extremo del espectro: ¡recibir feedback!

Manejar las críticas puede hacer que te defiendas, pero así es como una oportunidad de crecimiento se convierte en un campo de batalla. Afirma constantemente que se trata de un trampolín de innumerables beneficios para que crezcas como profesional. Aquí tienes algunos consejos para que el proceso de recibir críticas constructivas sea fácil:

Mantén la calma y sé un oyente activo

Adoptar el arte de la escucha activa es esencial cuando recibes una crítica. No te asustes ni adoptes una postura defensiva mientras tu jefe habla. Escucha atentamente y responde sólo cuando hayan terminado o te hagan una pregunta.

Reflexiona

Una vez que tengas tu feedback, es hora de la introspección. Busca un espacio seguro para reflexionar sobre lo ocurrido o pide consejo, ya sea a tu jefe o a un amigo de confianza. Haz introspección con preguntas como

_¿Por qué se ha producido este error? ¿Fue culpa mía?

¿Qué valiosa lección puedo aprender de esto?

¿Cómo puede esta nueva perspectiva ayudar a mi desarrollo?

Afinar

Después de reflexionar detenidamente, es hora de pasar de la comprensión a la acción. Pregúntese a sí mismo:

¿Qué pasos prácticos puedo dar para responder a las observaciones?

¿Quién puede apoyarme en este proceso?

¿Cómo puedo seguir mis progresos y celebrar mis logros?

Recuerda que el crecimiento es un viaje, no un destino. Acepte proceso de aprendizaje continuo y utiliza todos los comentarios, positivos o constructivos, como combustible en tu camino hacia la excelencia. ✌️

Convierte el aguijón en Gracias

Afrontar las críticas puede ser duro, pero expresar gratitud, incluso cuando no estás de acuerdo, es beneficioso. Un simple gracias reconoce el tiempo y el esfuerzo que alguien ha invertido en darte su opinión y, por extensión, tu crecimiento.

Qué evitar al recibir críticas constructivas: Lo que no se debe hacer

He aquí un resumen de lo que contribuye a una mentalidad deficiente al recibir comentarios:

Adjuntar emoción a la evaluación

Tu autoestima no debe estar ligada a tu rendimiento laboral. Es natural que te sientas a la defensiva, pero recuerda que el feedback es una evaluación de tu rendimiento, no de tu personalidad. Por tanto, elimina los sentimientos personales a la hora de gestionar una evaluación profesional.

Reacciones instantáneas o exageradas

Resiste el impulso inmediato de responder. Haga una pausa. Esfuérzate por no reaccionar en absoluto. Esta pausa momentánea le permite evitar expresiones faciales y lenguaje corporal despectivos o comentarios reactivos, y elegir conscientemente una respuesta serena que le haga quedar bien.

Dar por sentado el feedback

Hay un límite en la cantidad de feedback que tu jefe puede proporcionarte: si no ve ningún esfuerzo por mejorar, te dará por perdido.

Por lo tanto, evita dar por sentada la retroalimentación y toma nota de todos los puntos que te indique tu jefe. Una buena forma de hacerlo es utilizar la herramienta ClickUp Bloc de notas para escribir rápidamente las partes críticas de una sesión de feedback en cualquier dispositivo.

Utilice listas de control para añadir fácilmente los errores/mejoras identificados y convertirlos en tareas rastreables para comprobar su progreso a lo largo del tiempo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es un ejemplo de crítica constructiva?

Un ejemplo de crítica constructiva sobre el incumplimiento de plazos: me he dado cuenta de que no se ha cumplido el plazo para esta tarea. Aprecio el esfuerzo que ha invertido en el proyecto y le animo a que lo comunique de forma proactiva si prevé que necesitará más tiempo en el futuro

2. ¿Qué es la crítica constructiva frente a la crítica crítica en un contexto empresarial?

La diferencia clave entre la crítica constructiva y la crítica crítica radica en la forma de transmitirla. La crítica constructiva pretende elevar al individuo para mejorar su rendimiento. Por el contrario, la crítica se centra en desprestigiar a alguien, lo que suele desembocar en una discusión negativa y acalorada.

ClickUp puede ser su animador en el frenesí de la retroalimentación

Las conversaciones sobre los comentarios no son precisamente un picnic, pero no hay que olvidar el notable crecimiento que pueden ayudar a cultivar ClickUp no es sólo su herramienta de trabajo; es la herramienta que facilita los buenos ejercicios de feedback.

Gracias a sus plantillas, formularios y compatibilidad con IA, la plataforma le ayuda a crear un entorno de colaboración en el que los comentarios sinceros fluyen libremente y el crecimiento se convierte en un viaje compartido

Olvídate del miedo al feedback y regístrese en ClickUp hoy mismo . 🤩