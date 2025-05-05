Las 15 mejores alternativas a Google Forms en 2025 (gratis y de pago)

Los formularios están en todas partes, ya sea para recopilar opiniones de clientes, buscar clientes potenciales o gestionar las confirmaciones de asistencia a un evento.

Y si alguna vez has necesitado crear un cuestionario rápido, probablemente hayas recurrido a Google Forms. Es gratis, fácil de usar y se integra perfectamente con las Hojas de cálculo de Google, lo que explica por qué es la opción preferida de muchos.

Pero aquí está el problema: no es perfecto. Las plantillas y opciones de diseño de Google Forms son básicas. La plataforma también carece de análisis avanzados, y si necesitas recopilar datos sin conexión o realizar personalizaciones importantes, no tendrás suerte.

Estas limitaciones pueden ser un factor decisivo para las empresas que dependen de los formularios para recopilar información detallada, aceptar pagos o crear algo que realmente tenga un buen aspecto.

De hecho, el 80 % de los profesionales del marketing prefieren los creadores de formularios con automatización para la generación y el cultivo de clientes potenciales. Así que, si crees que Google Forms ya no te sirve, estás de suerte.

Hemos recopilado las mejores alternativas a Google Forms para ayudarte a crear formularios online más inteligentes y eficaces, sin complicaciones y sin afectar a tu presupuesto.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Google Forms?

Antes de elegir entre nuestra lista de competidores de Google Forms, ten en cuenta estas funciones clave:

Lógica condicional automatizada : elige una alternativa a Google Forms que muestre u oculte preguntas de forma dinámica en función de las respuestas anteriores para obtener encuestas más personalizadas y atractivas.

Personalización de la marca y flexibilidad de diseño personalizada: encuentra uno que te permita añadir logotipos, colores y estilos únicos que se adapten a tu marca.

Análisis y elaboración de informes sólidos: seleccione una herramienta que ofrezca gráficos, múltiples formatos de exportación e información automática para simplificar el análisis de datos.

Varias integraciones de terceros: asegúrate de que se conecta con CRM, herramientas de correo electrónico y otras aplicaciones para garantizar un uso compartido de datos sin problemas y optimizar la eficiencia del flujo de trabajo.

Funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento normativo: Comprueba el cumplimiento del RGPD, el cifrado y los controles de acceso detallados si manejas datos confidenciales.

👀 ¿Sabías que...? Antes de convertirse en un producto independiente, Google Forms se lanzó como parte de los Documentos de Google en 2008. Con el tiempo, evolucionó con nuevas funciones e integraciones, hasta convertirse en una herramienta propia en 2016 para mejorar la recopilación de datos y la colaboración.

Las 15 mejores alternativas a Google Forms

¿Listo para encontrar el creador de formularios perfecto para tus necesidades? Aquí tienes las 15 mejores alternativas:

1. ClickUp (ideal para la creación de formularios personalizables, la recopilación de datos y el análisis)

Empieza a utilizar ClickUp Formularios. Crea formularios interactivos y dinámicos con ClickUp utilizando funciones avanzadas.

Sin duda alguna, ClickUp es la mejor opción, ya que es una aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Combina una potente función de creación de formularios con herramientas de productividad y colaboración, lo que te permite tener todo tu trabajo en un solo lugar.

¿Y lo mejor de todo? Puedes convertir fácilmente las respuestas recopiladas en tareas. Ya sea que estés recopilando comentarios de los empleados, realizando estudios de mercado o gestionando pagos y facturas, la vista de formularios de ClickUp te permite mantener todo organizado y conectado fácilmente.

Elimine el trabajo manual automatizando todo el proceso de recopilación de datos y asignación de tareas con ClickUp Automations.

A diferencia de Google Forms, ClickUp Forms ofrece respuestas condicionales inteligentes, lo que permite que tus formularios se adapten en tiempo real en función de la información introducida por el usuario.

¿El resultado? Una experiencia más innovadora y personalizada para los encuestados. El nuevo Forms Hub actúa como un centro de comandos, proporcionando acceso instantáneo y una gestión optimizada de todos tus formularios, desde incidencias hasta solicitudes de campañas.

También puede hacer que sus formularios sean más elegantes con funciones como bloques informativos y descripciones de preguntas, que proporcionan un contexto y unas directrices claras a los encuestados, lo que garantiza una recopilación de datos precisa y eficiente. ¡Y hay más! Aproveche el análisis basado en inteligencia artificial de ClickUp Brain para refinar todas esas respuestas y convertirlas en resultados prácticos.

No pierdas más tiempo tratando de sintetizar la información obtenida de las respuestas.

Simplemente pídele a la ClickUp AI que te ayude a analizar los datos.

Personaliza aún más tus formularios para alinearlos con la identidad de tu marca mediante imágenes de portada, fondos y colores de botones personalizables. Más allá de la estética, ClickUp también ha reforzado sus integraciones, incluyendo una integración mejorada con Zapier y la capacidad de crear integraciones de chat a través de la API de ClickUp, lo que facilita la automatización fluida del flujo de trabajo.

Además, con más de 100 plantillas de automatización en ClickUp, puedes optimizar la recopilación y el análisis de respuestas, lo que te permitirá ahorrar tiempo y mantener todo funcionando sin problemas.

Por ejemplo, puede automatizar el enrutamiento de clientes potenciales, asignando tareas al instante a sus equipos de ventas y marketing. Esto mantiene organizadas las respuestas de sus formularios y garantiza un seguimiento oportuno, lo que le ayuda a convertir más clientes potenciales en clientes. Incluso puede configurar correos electrónicos y notificaciones automáticos, ¡para que ninguna respuesta se pierda!

¿Y lo mejor de todo? Puedes sincronizarlo todo con ClickUp CRM, manteniendo los datos de tus clientes actualizados y accesibles en toda la plataforma. Con toda tu información en un solo lugar, crear formularios que recopilen los datos adecuados y faciliten la toma de mejores decisiones es más fácil que nunca. ¿Tienes poco tiempo? ¡No hay problema! Explora la biblioteca de plantillas y selecciona un formulario ya preparado que se adapte a tus necesidades.

¡Aquí están nuestras mejores opciones!

Obtenga una plantilla gratuita Recopile comentarios en cuestión de minutos personalizando la plantilla del formulario de comentarios de ClickUp según sus necesidades.

Si quieres crear un formulario de comentarios para tus usuarios, clientes o empleados, empieza con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp. Esta plantilla totalmente personalizable es excelente para diseñar encuestas de marca, recopilar datos significativos y analizarlos para tomar decisiones sobre productos y patrones de tendencias.

Sin embargo, si quieres algo más sencillo, echa un vistazo a la plantilla de formularios ClickUp. Incluye Campos personalizados, lo que te permite crear cualquier tipo de formulario o encuesta que recopile respuestas precisas de forma segura y cumpla con las normativas de cumplimiento y los estándares del sector.

Ventajas de ClickUp

Personaliza los campos de los formularios con ClickUp Campos personalizados para recopilar los datos adecuados.

Convierte las respuestas de los formularios en tareas en ClickUp para realizar el seguimiento, gestionarlas y asignarlas fácilmente.

Crea formularios rápidamente con las plantillas de formularios de ClickUp para encuestas y solicitudes.

Analiza los datos en tiempo real con los paneles de ClickUp y vistas personalizables como Lista, Calendario o Tablero.

Automatice las tareas repetitivas con desencadenantes y acciones de automatización personalizadas para ahorrar tiempo.

Integración perfecta con herramientas como Hojas de cálculo de Google, Slack y Zapier.

Limitaciones de ClickUp

Ligera curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Algunas funciones no están disponibles en la app móvil.

Precios de ClickUp

Reseñas y valoraciones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Clickup Forms nos permite escalar las solicitudes de un equipo a otro de forma sencilla. Las entradas del formulario se convierten en tareas y podemos realizar un seguimiento de todas estas solicitudes en un tablero para que las partes interesadas y los responsables de equipo estén informados sobre el progreso, los obstáculos o las dependencias. Esto permite que todos los involucrados tengan visibilidad y garantiza que las tareas se completen lo más rápido posible.

2. Jotform (la mejor opción para crear formularios con integración de pagos)

vía Jotform

Jotform te permite crear formularios avanzados fácilmente con más de 10 000 plantillas y una personalización personalizada, sin necesidad de un aprendizaje complejo, a diferencia de la mayoría de los demás creadores de formularios avanzados.

Su generador de arrastrar y soltar tiene compatibilidad con la automatización del flujo de trabajo, la lógica condicional, los formularios multilingües y análisis detallados.

También puede incrustar archivos PDF, recopilar firmas a través de DocuSign y personalizar los flujos de pago. Con Smart Payments Forms, puede dividir los pagos, configurar cuotas y aplicar lógica condicional, ventajas poco comunes en otros creadores de formularios.

Las mejores funciones de Jotform

Utiliza más de 100 temas para crear formularios de pago personalizados, encuestas y mucho más.

Automatiza tareas como la generación de facturas, informes, recordatorios por correo electrónico y respuestas automáticas.

Acepta pagos a través de 32 pasarelas, ACH, tarjetas de crédito/débito y cheques electrónicos.

Recopile datos sin conexión con Jotform Mobile Formularios.

Traduce los formularios a más de 130 idiomas para llegar a todo el mundo.

Integra más de 150 herramientas, incluidos CRM como HubSpot y servicios de correo electrónico como Mailchimp.

Limitaciones de Jotform

Un número mínimo de formularios en la versión gratuita.

Las automatizaciones son bastante básicas.

Precios de Jotform

Starter: Gratis, gratuito/a

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Con un gran equipo de voluntarios que venden anuncios para carteles de teatro, Jotform ha cambiado drásticamente nuestro flujo de trabajo. Es muy fácil reunir toda nuestra información en un solo lugar. Información publicitaria, pagos, todo en un formulario sencillo y fácil de usar. Se acabaron los formularios en papel y el seguimiento de múltiples formas de pago. Se acabaron los anuncios perdidos porque alguien no ha presentado la documentación correctamente.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres cambiar de Google Forms o Microsoft Forms a Jotform? ¡Puedes migrar fácilmente todos tus formularios existentes sin perder ningún dato!

3. Zoho Forms (el mejor para la creación de formularios dentro del ecosistema Zoho)

vía Zoho Para ms

La suite empresarial todo en uno de Zoho la convierte en la opción preferida de muchas empresas, y Zoho Forms encaja perfectamente en ella. Ofrece un editor de arrastrar y soltar con más de 30 tipos de campos, lógica condicional para formularios dinámicos y automatización para capturar clientes potenciales, enviar alertas y recopilar datos.

Integrado con las aplicaciones de Zoho (CRM, Libros, Proyectos), cada envío se sincroniza sin conectores adicionales, automatizando tareas como la facturación, las respuestas por correo electrónico y las actualizaciones de proyectos.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Incruste formularios en sitios web y redes sociales.

Asigna tareas, establece roles y realiza el seguimiento del progreso.

Acepta pagos directamente a través de formularios.

Obtenga información valiosa con las funciones de análisis integradas.

Garantiza la seguridad con una protección de datos avanzada.

Accede y envía formularios sin conexión a través de la app móvil.

Limitaciones de Zoho Forms

Opciones de personalización limitadas.

Carece de funciones de IA.

La interfaz de usuario de la aplicación móvil no es muy intuitiva.

Precios de Zoho Forms

Todos los planes se facturan anualmente.

Free Forever

Básico: 10 $ al mes

Estándar: 25 $ al mes

Profesional: 50 $ al mes

Premium: 90 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Forms?

Actualmente, Zohoform solo permite la integración con otros productos de Zoho, como Zoho CRM. Esto significa que, si buscas una gama más diversa de integraciones con otras herramientas populares, es posible que te encuentres con limitaciones. Es fundamental tener en cuenta tus necesidades específicas y asegurarte de que Zoho Form se ajusta a las capacidades de integración que deseas antes de comprometerte con la plataforma.

4. Formidable Forms (ideal para sitios web de WordPress con visualizaciones de datos avanzadas)

vía Formidable Forms

Si necesitas gestionar y mostrar datos directamente en tu sitio de WordPress, ya sea para bolsas de trabajo, listas de propiedades o directorios, Formidable Forms es la opción ideal para ti.

Su función «Vistas» te permite recopilar los envíos de formularios y mostrarlos al instante en formatos personalizados, como tablas, calendarios o listados interactivos, sin necesidad de escribir código. Puedes crear rápidamente aplicaciones complejas basadas en datos con más de 200 plantillas, herramientas de automatización e integraciones perfectas.

Las mejores funciones de Formidable Forms

Crea y diseña formularios con un editor de arrastrar y soltar.

Muestra los envíos como vistas frontales personalizadas.

Divida los formularios largos en secciones de varias páginas con autoguardado de las respuestas.

Automatiza la disponibilidad de los formularios con fechas de apertura y cierre programadas.

Protege los formularios con herramientas integradas de prevención de spam.

Genera archivos PDF para facturas, certificados y mucho más.

Limitaciones de Formidable Forms

Una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente en lo que respecta al estilo y las vistas.

Interfaz defectuosa debido al elevado número de campos y condiciones.

Precios de Formidable Forms de formularios

Todas las siguientes tarifas son sin descuento y se facturan anualmente.

Básico: 79 $ al año

Además: 199 $ al año.

Empresa: 399 $ al año

Elite: 599 $ al año

Valoraciones y reseñas de Formidable Forms

G2: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

💡 Consejo profesional: No te conformes con un formulario único para todos: realiza pruebas A/B para comparar diferentes diseños, disposiciones de campos y diseños. Prueba variaciones como formatos de una sola columna frente a formatos de varias columnas, barras de progreso para formularios de varios pasos o diferentes ubicaciones de botones CTA para ver qué versión genera mayores tasas de finalización. ¡Pequeños ajustes pueden tener un impacto significativo en la participación de los usuarios y las conversiones!

5. Typeform (el mejor para crear formularios conversacionales)

vía Typeform

Las encuestas son esenciales para obtener comentarios, pero también pueden resultar tediosas. Typeform soluciona ese problema al convertir los formularios en experiencias atractivas, similares a un chat.

En lugar de abrumar a los usuarios con un cuestionario de página completa como Google Forms, Typeform plantea una pregunta cada vez, creando un flujo fluido e interactivo. Además, permite a los usuarios crear formularios ilimitados incluso en el plan Free.

Con lógica de ramificación y seguimientos personalizados, se parece más a una conversación que a una encuesta, lo que lo hace perfecto para la calificación de clientes potenciales, los comentarios de los clientes o los cuestionarios en los que importa la tasa de finalización.

Las mejores funciones de Typeform

Utiliza más de 28 tipos de preguntas con lógica de salto y ramificación.

Incruste formularios en sitios web o compártalos a través de las redes sociales.

Acepta pagos a través de las integraciones de PayPal y Stripe.

Realice un seguimiento de las respuestas con identificadores únicos para obtener una mejor perspectiva.

Genera informes detallados sobre las tasas y los patrones de finalización.

Conéctese con más de 120 aplicaciones de terceros, como Calendly y Slack.

Limitaciones de Typeform

Demasiadas opciones de diseño pueden resultar confusas.

No es la herramienta más idónea para la generación de clientes potenciales.

Caro para las pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño o mediano.

Precios de Typeform

Planes básicos:

Free Forever

Básico: 29 $ al mes

Plus: 59 $ al mes

Empresa: 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Planes de crecimiento:

Elementos esenciales para el crecimiento: 199 $ al mes.

Growth Pro: 349 $ al mes

Growth Custom: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2: 4,5/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 850 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Me pareció excelente para recibir comentarios sobre soluciones de diseño, ya que me permitió recopilar las opiniones de varios usuarios y organizarlas de manera que pudiera sopesar mi enfoque en lo que respecta a priorizar funciones y abordar inquietudes. A veces me resultaba frustrante encontrarme con muros de pago, pero eso era de esperar con un servicio de pago.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da lugar a decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea enviando notas de seguimiento o utilizando hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

➡️ Lea también: Cómo solicitar comentarios y reseñas para mejorar sus habilidades

6. Paperform (ideal para crear formularios de marketing similares a páginas de destino)

vía Paperform

Algunos equipos de marketing no solo crean formularios, sino que diseñan páginas de destino completas. ¿Cómo? Con herramientas como Paperform.

Esta alternativa a Google Forms es perfecta para crear formularios visualmente atractivos y centrados en la conversión que se asemejan más a páginas web profesionales. A diferencia de los rígidos creadores de formularios, Paperform te permite organizar el contenido libremente, mezclando preguntas, imágenes, vídeos y texto como si estuvieras realizando la edición de un documento.

Por eso los equipos lo utilizan para lanzamientos de productos, solicitudes y encuestas de marca.

Las mejores funciones de Paperform

Crea formularios web, páginas de destino y cuestionarios con más de 700 diseños y más de 500 plantillas.

Personaliza los formularios con imágenes, vídeos, títulos y texto enriquecido.

Captura datos de visitantes para anuncios PPC y campañas con objetivos.

Cree catálogos de productos con opciones de pedido y pago.

Incruste formularios en sitios web con CSS personalizado.

Integre más de 2000 herramientas como Slack, Asana y Dropbox.

Limitaciones de Paperform

Funciones PDF limitadas y sin escaneo de PDF.

Una curva de aprendizaje pronunciada para las funciones avanzadas.

No hay versión gratuita.

Precios de Paperform

Essentials: 29 $ al mes.

Pro: 59 $ al mes

Empresa: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Paperform

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paperform?

Estoy bastante satisfecho con lo que he logrado con Paperform; quizá lo único es que la curva de aprendizaje fue un poco más larga que cuando utilicé Typeform y que no consigo encontrar cómo archivar los formularios en lugar de eliminarlos. Al final, creé una carpeta.

7. Cognito Forms (ideal para crear formularios con muchos cálculos)

a través de Cognito Forms

Cognito Forms es una opción inteligente si su empresa realiza cálculos complejos. Este avanzado creador de formularios puede gestionar precios en tiempo real, cálculos de impuestos y fórmulas personalizadas, lo que lo hace perfecto para formularios de pedido detallados, facturas y aplicaciones financieras.

Su potente motor de cálculo automatiza operaciones matemáticas complejas, aplica tipos impositivos o descuentos e incluso inserta los resultados en archivos PDF personalizados. También incluye automatización del flujo de trabajo, cobro seguro de pagos y un flexible generador de arrastrar y soltar.

Las mejores funciones de Cognito Forms

Personaliza las fuentes, los estilos de entrada y los colores con el editor de arrastrar y soltar personalizado.

Utiliza más de 17 tipos de preguntas, incluidos campos de precios y monedas.

Automatice los cálculos con el motor de fórmulas integrado.

Aplica lógica condicional para mostrar solo los campos relevantes.

Accede a más de 150 plantillas para diferentes tipos de formularios.

Cobra los pagos a través de Square o PayPal.

Limitaciones de Cognito Forms

Opciones de diseño y formato limitadas.

Menor número de integraciones directas

Precios de Cognito Forms

Individual: Free Forever

Pro: 19 $ al mes

Equipo: 39 $ al mes

Corporación: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Cognito Forms

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Cognito Forms es una plataforma muy completa que te ofrece la flexibilidad, la personalización y la lógica condicional necesarias para crear formularios que harán prácticamente todo lo que puedas necesitar o imaginar. El flujo de trabajo te permite automatizar funciones específicas. Los roles te permiten dictar qué campos son visibles, obligatorios u ocultos para personas específicas. Investigué muchas plataformas diferentes antes de decidirme por Cognito Forms. Realmente ha hecho que nuestro proceso sea mucho más eficiente.

8. SurveyMonkey (ideal para crear encuestas con gran cantidad de datos)

vía SurveyMonkey

SurveyMonkey ofrece una plataforma mucho más potente que los formularios de Google, especialmente para la investigación profesional y el análisis de datos.

Su personalización y análisis avanzados lo hacen ideal para todo, desde estudios de mercado hasta encuestas de satisfacción de los empleados.

Además, su banco de preguntas con más de 2000 preguntas redactadas por expertos y previamente probadas te ayuda a formular las preguntas adecuadas con sugerencias inteligentes adaptadas a tus metas.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Utiliza más de 15 tipos de preguntas para crear encuestas con objetivos específicos.

Mejora la precisión con ramificaciones condicionales y lógica de salto.

Incruste encuestas en correos electrónicos para aumentar las tasas de respuesta.

Analiza datos con WordCloud y Sentiment Analysis.

Exporta los resultados en formatos CSV, XLS, PDF, PPT y SPS.

Limitaciones de SurveyMonkey

La interfaz de usuario puede resultar difícil de navegar.

Las funciones avanzadas y los análisis detallados solo están disponibles en los planes de gama alta.

Precios de SurveyMonkey

Básico: Gratis

Premier Anual: 1428 $ al año

Ventaja anual: 468 $ al año

Tarifa mensual estándar: 99 $ al mes.

Ventaja para equipos: 25 $ al mes (facturado anualmente)

Equipo Premier: 75 $ al mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (más de 22 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey?

No soy una persona experta en datos, pero me permite garantizar la seguridad y utilizar datos. Me gusta que tenga bancos de respuestas sugeridas que son estándar en el sector. Como no soy un verdadero gurú de los datos, creo que es fácil malinterpretar mis resultados. Además, es un poco caro añadir compañeros de trabajo y obtener funciones adicionales para un usuario «lite».

➡️ Lea también: Cómo crear una encuesta en Google Forms

9. Formstack (ideal para crear formularios automatizados sobre asistencia sanitaria y asuntos legales)

vía Formstack

Formstack no es solo un creador de formularios, sino una plataforma completa de productividad en el lugar de trabajo muy utilizada en los sectores sanitario, jurídico y financiero.

Más allá de la creación de formularios, genera archivos personalizados a partir de los envíos, incluyendo contratos, propuestas y acuerdos. La herramienta también admite contenido condicional, campos dinámicos y firmas electrónicas, al tiempo que cumple con las estrictas normas de cumplimiento de HIPAA y SOC 2.

Las mejores funciones de Formstack

Creador de formularios con función de arrastrar y soltar y más de 300 plantillas personalizables.

Importa formularios de otras plataformas utilizando Form Importer.

Bloquea el spam con reCAPTCHA invisible.

Proteja la seguridad de los datos con cifrado SSL y cumplimiento de las normativas GDPR e HIPAA.

Obtenga información valiosa con análisis en tiempo real.

Automatice los flujos de trabajo mediante el enrutamiento de datos y la integración con más de 260 aplicaciones.

Limitaciones de Formstack

Opciones limitadas de fuentes y formato.

La interfaz de usuario puede tener errores y resultar confusa.

No se pueden exportar datos en diferentes formatos.

Precios de Formstack

Formularios: 99 $ al mes.

Suite: 299 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Formstack

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 100 opiniones)

10. Wufoo (el mejor para la elaboración de informes y análisis de formularios)

vía Wufoo

Si su empresa depende de informes visuales detallados y paneles, Wufoo simplifica el análisis de datos.

Crea informes personalizados con actualizaciones en tiempo real, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y tabulaciones cruzadas, sin necesidad de herramientas adicionales. También puede automatizar el uso compartido de informes y configurar paneles que se actualizan a medida que se reciben nuevos datos.

Las mejores funciones de Wufoo

Elige entre más de 400 plantillas de formularios o diseña el tuyo propio con el Diseñador de temas.

Permita a los encuestados cargar archivos directamente a través de los formularios.

Proteja los datos con cifrado SSL de 256 bits.

Genere informes personalizados con paneles de control que se actualizan automáticamente y analice los formularios con funciones de análisis integradas.

Establece límites para cerrar los formularios después de alcanzar un límite de respuestas o una fecha límite.

Conéctese con más de 2000 aplicaciones, incluidas pasarelas de pago como PayPal.

Limitaciones de Wufoo

La interfaz parece anticuada y puede que no sea fácil de usar para los usuarios.

Las opciones de widgets son básicas en comparación con otras herramientas.

No tiene compatibilidad con formularios sin conexión.

Precios de Wufoo

Starter: 22 $ al mes

Profesional: 39 $ al mes

Avanzado: 99 $ al mes

Ultimate: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wufoo

G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

💡 Dato curioso: SurveyMonkey adquirió Wufoo en 2011. Desde entonces, Wufoo ha adoptado la seguridad de primer nivel de SurveyMonkey y ahora se integra directamente con la plataforma, lo que te permite gestionar las entradas de Wufoo desde tu cuenta de SurveyMonkey.

11. WPForms (el mejor para crear formularios sencillos en WordPress)

vía WPForms

WPForms, una herramienta imprescindible para los propietarios de sitios web de WordPress, es un creador de formularios fácil de usar para principiantes que se integra perfectamente con los plugins de WordPress.

Es altamente personalizable y seguro, lo que permite a los usuarios crear formularios exclusivos, envíos con límite de tiempo o contenido restringido, perfecto para solicitudes de membresía, ofertas especiales o registros por tiempo limitado.

Lo que distingue a WPForms es su sólido control de acceso. Puede proteger los formularios con contraseña, establecer restricciones de roles de usuario, establecer límites en los envíos, programar la disponibilidad o incluso conceder acceso solo a los usuarios que hayan comprado o visto contenido específico.

Las mejores funciones de WPForms

Mejora los formularios con complementos como Encuestas y sondeos y Páginas de formularios.

Personaliza los campos de los formularios con un creador de formularios basado en IA.

Restringe el acceso con el complemento Form Locker.

Genera formularios al instante con más de 2000 plantillas gratuitas.

Bloquea el spam con Captcha y Google reCAPTCHA.

Conéctese a más de 7000 aplicaciones a través de integraciones integradas y Zapier.

Limitaciones de WPForms

La personalización requiere conocimientos de CSS.

Las funciones avanzadas y las integraciones están presentes en los planes de nivel superior.

Caro en comparación con otras herramientas.

Precios de WPForms

Básico: 99 $ al mes

Además: 199 $ al mes.

Pro: 399 $ al mes

Elite: 599 $ al mes

Valoraciones y reseñas de WPForms

G2: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Todos los datos permanecen contigo (especialmente importante si recopilas información que no deseas compartir con Google u otros servicios). Las personas pueden responder sin necesidad de iniciar sesión o utilizar una cuenta de terceros (los formularios de Google requieren una cuenta de Google). Fácil de usar tras un breve periodo de aprendizaje.

12. 123FormBuilder (el mejor para crear formularios multilingües)

vía 123FormBuilder

Cuando su empresa presta servicios a un público global, sus formularios deben adaptarse a varios idiomas. 123FormBuilder simplifica este proceso al detectar automáticamente la ubicación del usuario y mostrar los formularios en su idioma preferido. También estandariza las respuestas en todos los idiomas, al tiempo que conserva las reglas, el formato y los cálculos.

Esta plataforma intuitiva y asequible tiene una curva de aprendizaje mínima. Te permite arrastrar y soltar elementos, ajustar los ajustes y publicar formularios en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de 123FormBuilder

Detecta automáticamente la ubicación del usuario para mostrar los formularios en el idioma adecuado.

Estandarice los formatos de respuesta independientemente del idioma de envío.

Utiliza la lógica condicional para mostrar u ocultar campos de forma dinámica.

Cree formularios sin conexión y sincronice los datos cuando vuelva a estar conectado.

Proteja los datos con CAPTCHA y cifrado SSL.

Accede a más de 2000 plantillas para diversos sectores y casos de uso.

Limitaciones de 123FormBuilder

El diseño de la app móvil puede no ser fácil de usar para los usuarios.

Opciones limitadas de personalización de formularios.

La interfaz puede tener errores.

Precios de 123FormBuilder

Básico: Gratis

Gold: 37 $ al mes

Platino: 49 $ al mes

Diamante: 99 $ al mes

Corporación: 225 $ al mes

Valoraciones y reseñas de 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 170 opiniones)

13. HubSpot Form Builder (el mejor para generar clientes potenciales a partir de formularios)

a través de HubSpot Form Builder

HubSpot Form Builder, una herramienta clave del paquete de marketing y ventas de HubSpot, está diseñado para la generación de clientes potenciales. Dirige automáticamente los clientes potenciales a los equipos de ventas, lo que permite un seguimiento personalizado basado en las respuestas.

¿Cómo? Al sincronizarse directamente con HubSpot CRM, actualiza los datos de contacto y puntúa los clientes potenciales al instante. Además, su función de perfil progresivo recuerda a los visitantes que regresan y les hace nuevas preguntas en lugar de repetir las antiguas, algo de lo que carece Google Forms.

Las mejores funciones de HubSpot Form Builder

Sincroniza los envíos con HubSpot CRM para realizar el seguimiento y gestionar los clientes potenciales.

Utiliza el perfil progresivo para recopilar nuevos datos de los usuarios que vuelven.

Automatiza los correos electrónicos personalizados y los flujos de trabajo tras el envío de formularios.

Incluye campos ocultos para recopilar datos de campañas y fuentes de clientes potenciales.

Incrusta formularios en cualquier sitio web con seguimiento y análisis integrados.

Se integra con más de 1000 aplicaciones del ecosistema de HubSpot para la segmentación y el fomento.

Limitaciones del creador de formularios de HubSpot

No se puede adquirir solo la suscripción a la plataforma de formularios.

Funciones de elaboración de informes limitadas

Una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes.

Precios de HubSpot Form Builder

El creador de formularios es gratis como parte de HubSpot CRM y su Marketing Hub; no se puede adquirir como producto independiente.

Valoraciones y reseñas de HubSpot Form Builder

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

🧠 Dato curioso: los formularios de varios pasos pueden aumentar las tasas de finalización hasta en un 46 %, ya que los usuarios los encuentran menos abrumadores que los formularios largos de una sola página.

14. Ninja Forms (el mejor creador de formularios de WordPress para desarrolladores)

vía Ninja Forms

Aunque Ninja Forms es uno de los favoritos entre los propietarios de sitios web de WordPress, realmente destaca para los desarrolladores que necesitan personalización e interacciones avanzadas con los usuarios.

Más allá de las funciones estándar, como la lógica condicional, las opciones de pago, la carga de archivos y los cálculos, Ninja Forms ofrece un acceso profundo a la API con filtros y ganchos, lo que permite personalizar completamente los formularios.

Los desarrolladores también pueden crear flujos de trabajo de procesamiento personalizados sin necesidad de escribir complejos scripts de backend, lo que facilita el enrutamiento de datos, la aplicación de lógica condicional y la conexión con servicios de terceros.

Las mejores funciones de Ninja Forms

Editor de arrastrar y soltar para formularios sencillos de contacto, pedidos o pagos.

Exporta e importa datos de formularios como Excel, PDF o Hojas de cálculo de Google.

Evita el spam con ReCaptcha y campos de preguntas y respuestas personalizados.

Acceso completo a la API de WordPress para una personalización avanzada de los formularios.

Se integra con Trello, Slack y otras herramientas de terceros.

Empieza rápidamente con 16 plantillas prediseñadas.

Limitaciones de Ninja Forms

Algunos usuarios pueden considerar que las versiones de pago son caras.

Sin complementos gratuitos.

Precios de Ninja Forms para formularios

Básico: Gratis, gratuito/a

Además: 99 $ al año.

Pro: 199 $ al año

Elite: 499 $ al año

Valoraciones y reseñas de Ninja Forms para formularios

15. Formsite (ideal para el procesamiento de formularios de alta seguridad)

vía Formsite

Ningún creador de formularios online de nuestra lista da tanta prioridad a la seguridad como Formsite.

Su cifrado a nivel de campo permite a los usuarios proteger campos específicos del formulario, manteniendo seguros los datos confidenciales, como los números de la seguridad social o los datos médicos, mientras que otros campos siguen siendo accesibles. Las funciones de seguridad adicionales incluyen cifrado SSL de 256 bits, controles de acceso basados en roles y opciones de residencia de datos, lo que garantiza la privacidad y el cumplimiento de normativas complejas.

Las mejores funciones de Formsite

Personaliza los formularios con logotipos y diseños que se adapten a tu marca.

Incrusta formularios en cualquier página con un sencillo código de copiar y pegar.

Cifre formularios y encuestas utilizando códigos QR y códigos de barras 2D.

Crea formularios de pedido con precios automáticos y múltiples opciones de pago.

Visualiza los resultados en múltiples formatos para facilitar el análisis.

Integre herramientas de terceros como Salesforce y otras más a través de Zapier.

Limitaciones de Formsite

Personalización limitada

La interfaz puede resultar un poco confusa.

Precios de Formsite

Personal: 24,95 $ al mes.

Profesional: 39,95 $ al mes.

Empresa: 69,95 $ al mes.

Business +: 99,95 $ al mes.

Enterprise: 249,95 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Formsite

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

¡Despídete de los formularios aburridos con las mejores alternativas a Google Forms!

Los formularios avanzados e interactivos pueden ayudarte a recopilar mejores datos, atraer a los usuarios y tomar decisiones más inteligentes. Aunque hay muchas alternativas excelentes y gratuitas a Google Forms, la más adecuada depende de tus necesidades.

Pero si nos preguntas, ClickUp puede manejar cualquier tipo de requisito que le plantees. Con funciones como campos personalizables, automatización de formularios, integraciones perfectas y elaboración de informes en tiempo real, es una herramienta potente para gestionar formularios y proyectos en un solo lugar.

Regístrate ahora en ClickUp y empieza a crear formularios hoy mismo, gratis!