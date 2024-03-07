10 OKR de ingeniería para equipos de software

Tanto las personas como las organizaciones tienen dificultades para definir claramente lo que quieren lograr y avanzar sistemáticamente hacia ello.

En la década de 1970, cuando Intel se enfrentó a este reto, Andrew Grove, exdirector ejecutivo de la empresa, diseñó el marco de objetivos y resultados clave (OKR). Desde entonces, Google, Microsoft, Uber y otras organizaciones multinacionales han adoptado los OKR para impulsar sus esfuerzos.

En esta entrada del blog, nos centramos en cómo puedes adoptar los OKR para tus equipos de ingeniería. Empecemos.

¿Qué son los OKR de ingeniería?

Los OKR de ingeniería son objetivos y resultados clave que puedes establecer para tu organización, equipos de desarrollo de software o empleados individuales.

Objetivo: un objetivo significativo, relevante y claramente definido, que sea cualitativo e inspirador.

Resultados clave: resultados medibles que permiten realizar el seguimiento del logro de ese objetivo. Por lo general, hay entre 3 y 5 resultados clave para cada objetivo.

En la práctica, así es como se vería para un equipo de producto.

Objetivo : Mejorar la fiabilidad del sistema.

Resultado clave 1 : Reducir el tiempo de inactividad del sistema del 5 % al 1 %.

Resultado clave 2 : Aumentar la cobertura de las pruebas unitarias del 70 % al 90 %.

Resultado clave 3: Implementar herramientas automatizadas de supervisión del rendimiento.

Si te preguntas dónde está la palabra «meta» en esta definición, aquí tienes un artículo aclaratorio sobre metas frente a objetivos.

Importancia de los OKR en el equipo de ingeniería

A diferencia de actividades como las ventas, que repercuten directamente en los ingresos y beneficios de una organización, la ingeniería se encuentra a cierta distancia. Esto hace que al equipo de ingeniería le resulte algo confuso saber qué debe hacer y lograr.

Sin embargo, la primera lección del capítulo sobre cómo gestionar a los ingenieros sería la de los OKR. El marco de objetivos y resultados clave proporciona una hoja de ruta clara para los esfuerzos de ingeniería, ayudándoles a centrarse en lo que es importante. A continuación te explicamos cómo.

Enfoque: los OKR priorizan el trabajo definiendo claramente lo que es más importante, lo que permite a los equipos centrar sus recursos y esfuerzos en alcanzar los objetivos empresariales de alta prioridad.

Alineación: los OKR comienzan en la cima. Los objetivos de la organización se desglosan para los equipos y luego para las personas. Esto garantiza que los esfuerzos de todos estén alineados con los objetivos de la organización.

Conectando aspectos cualitativos y cuantitativos: los OKR de ingeniería se centran en desglosar los objetivos cualitativos en resultados clave medibles, cubriendo toda la gama de objetivos de la organización.

Objetividad: la naturaleza cuantificable de los OKR permite a los equipos realizar un seguimiento objetivo del progreso. Los miembros del equipo pueden encontrar puntos en común en los resultados clave, apoyándose mutuamente para alcanzar los objetivos.

Propósito: los OKR proporcionan a los miembros del equipo una misión y un propósito por el que luchar. No tiene por qué ser algo tan grandioso como salvar el mundo. Puede ser algo tan sencillo como «ofrecer software de excelencia» o «crear productos centrados en el usuario», lo que proporciona a los miembros del equipo una conexión emocional con su trabajo. Especialmente entre los millennials y la generación Z, que prestan mucha atención a los valores de una empresa, los OKR son una forma estupenda de predicar con el ejemplo.

Retos en la implementación de OKR de ingeniería

A pesar de sus numerosas ventajas, los OKR no son fáciles de implementar. La implementación de los OKR en toda una organización conlleva sus propios retos, que analizamos a continuación.

Demasiados objetivos

Todo en exceso es malo. Alcanzar demasiados objetivos en un solo ciclo de OKR puede diluir el enfoque y los recursos, lo que conduce al agotamiento y a una menor eficacia.

Es posible que te marques objetivos ambiciosos, como refactorizar todo el código base, introducir una arquitectura de microservicios y lograr una cobertura de pruebas del 100 %, todo ello en el mismo trimestre.

Este exceso de compromiso es poco realista y dispersa demasiado al equipo, lo que conlleva el riesgo de no alcanzar ningún objetivo de forma satisfactoria.

Desalineación con las metas individuales

Los equipos de ingeniería están formados por personas con habilidades, aspiraciones profesionales y motivaciones personales diversas. A menudo, les cuesta alinear sus OKR con los objetivos generales de la empresa.

Cuando los OKR se imponen de arriba abajo sin involucrar al equipo en el proceso de establecimiento de metas, puede dar lugar a una falta de compromiso y de implicación personal en la consecución de los OKR.

OKR poco realistas

En ingeniería de software, cada decisión es una compensación. Por ejemplo, si realiza ajustes de plazos cortos, es posible que necesite miembros adicionales en el equipo o invertir en herramientas de automatización.

Si no estás dispuesto a hacer esa concesión (exigir plazos cortos al equipo existente sin herramientas), probablemente los agotarás y te ganarás su resentimiento.

Por lo tanto, realizar un ajuste demasiado ambicioso para un objetivo o un resultado clave no solo fracasará, sino que también obstaculizará la satisfacción de alcanzarlo.

OKR vagos

La parte fundamental de los resultados clave es que sean específicos y medibles. Cuando un OKR es impreciso, está abierto a interpretaciones, lo que provoca más confusión.

Por ejemplo, el objetivo es «mejorar la experiencia del cliente», el resultado clave es «aumentar la puntuación NPS», lo cual es incompleto y no medible. Se trata de un OKR impreciso.

La tentación de medir el rendimiento en lugar de los resultados

Los resultados clave no son tareas que deben completarse {salida}, sino resultados que deben alcanzarse. Por lo tanto, tus OKR de ingeniería no pueden ser líneas de código o un número de incidencias, aunque sean fáciles de medir.

Sin tener en cuenta activamente esta diferencia, las empresas establecen OKR erróneos, que al final no respaldan sus metas organizativas.

No realizar el seguimiento del progreso

Los OKR suelen fijarse para todo el año. Por lo tanto, el mayor riesgo al que se enfrentan las organizaciones es el problema de «establecer y olvidar».

Como resultado, los equipos no realizan un seguimiento de sus resultados clave, no realizan ajustes ni mejoras y, finalmente, se quedan atrás.

Por ejemplo, sin una vista clara de los OKR en una aplicación de seguimiento de metas, los miembros del equipo podrían dar prioridad a las tareas inmediatas o urgentes por encima de las estratégicas críticas, lo que descarrilaría todos los esfuerzos.

Rigidez

Las empresas evolucionan. Lo que era una prioridad en un trimestre puede perder importancia o incluso dejar de ser relevante en el siguiente.

Los proyectos actuales son dinámicos, con nuevos conocimientos, comentarios de los clientes o retos técnicos que surgen con regularidad. Al no ajustar los OKR, los equipos de ingeniería corren el riesgo de trabajar para alcanzar objetivos que ya no contribuyen de manera significativa al éxito de la empresa.

Un equipo que se ciñe rígidamente a un conjunto inicial de OKR sin tener en cuenta el panorama empresarial en constante evolución puede acabar realizando un trabajo obsoleto que ya no sea útil.

Afortunadamente, desde su creación, varias organizaciones se han enfrentado a estos retos con los OKR y han ideado soluciones alternativas. A continuación, veremos cómo puedes superar estos retos e implementar los OKR con éxito en tu organización.

Implementación de OKR en equipos de ingeniería

Para implementar con éxito los OKR en todos los equipos de ingeniería, necesitas dos cosas: procesos estratégicos y un software robusto de gestión de proyectos de ingeniería. ClickUp está diseñado precisamente para eso. Es uno de los mejores programas de OKR disponibles en la actualidad y permite una gestión integral de proyectos.

A continuación te explicamos cómo puedes implementar con éxito los OKR para tus equipos de ingeniería.

Comprenda los OKR organizativos.

El objetivo de los OKR es alinear a toda la organización hacia metas comunes. Para ello, los equipos de ingeniería deben comprender cómo encaja su trabajo en el contexto de la visión de la empresa.

A continuación, adapta los OKR organizativos al equipo de ingeniería. Por ejemplo, si la empresa tiene como objetivo ofrecer una experiencia de cliente excepcional, el equipo de ingeniería puede adaptarlo para ofrecer una experiencia de usuario excepcional en los productos digitales.

Incluye al equipo.

Un conjunto de objetivos y metas establecidos por los gerentes y transmitidos a los equipos no les resultaría inspirador. Por lo tanto, incluya a los equipos en el establecimiento de los OKR.

Obtenga la opinión del equipo: pregúnteles cuáles son sus actuales medidas de éxito. Analice con ellos el rendimiento pasado para ajustar los componentes medibles. El panel de ClickUp le ofrece todas las métricas clave que le gustaría ver.

Haz que los OKR sean relevantes en el tiempo: correlaciona el ciclo empresarial y fija los OKR a la parte del ciclo más relevante para ellos. Por ejemplo, si tu marca alcanza su pico de ventas solo en noviembre y diciembre, las métricas de fiabilidad de tu plataforma serán más relevantes durante ese periodo.

Identifica los obstáculos desde el principio: comprende a qué retos se enfrentan habitualmente y encuentra formas de superarlos. Puedes utilizar el tiempo que se tarda en la elaboración de informes en ClickUp para identificar las tareas que más tiempo llevan y discutir las razones con el equipo.

Sé realista: recaba las opiniones de tu equipo sobre la viabilidad técnica, la disponibilidad de recursos y los posibles retos. Es posible que quieras alcanzar el 100 % de un resultado clave, pero eso no es realista. Los expertos sugieren que alcanzar el 70 % de los resultados clave puede ser suficiente.

Lo más importante es que, cuando se incluye al equipo en el proceso de desarrollo de los OKR, es más probable que sienta un sentido de propiedad y compromiso hacia ellos.

Encuentre el equilibrio

Para ser realista, tus objetivos y resultados clave deben ser ambiciosos y aspirantes, al tiempo que se ajustan a las capacidades y recursos del equipo. Esto es necesario para evitar que los equipos se desmoralicen por tareas imposibles o se vuelvan complacientes con objetivos demasiado fáciles.

Los objetivos de ClickUp te permiten establecer metas y desglosarlas en resultados clave. Esto se puede conectar con tareas más pequeñas y manejables.

Metas de ClickUp para realizar el seguimiento de tu progreso.

Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar la eficiencia de la implementación, puedes establecerlo como meta en ClickUp. A continuación, tus resultados clave, como automatizar el 90 % del proceso de implementación, implementaciones sin tiempo de inactividad y frecuencia de implementación diaria, se pueden configurar como objetivos. Los objetivos de ClickUp pueden ser numéricos, monetarios o verdaderos/falsos.

Supervisa el progreso.

Las organizaciones suelen utilizar ciclos OKR anuales. Si ese es tu caso, establecer metas inicialmente y luego analizar tu rendimiento al final del año va en contra del propósito.

Por lo tanto, supervisa el progreso con regularidad; cada sprint sería una buena frecuencia. También es aceptable hacerlo mensualmente. A continuación, identifica las áreas que requieren atención, desarrolla una cultura de responsabilidad y mejora continuamente. Las aplicaciones de seguimiento de metas están diseñadas precisamente para esto.

Vista de seguimiento de metas de ClickUp para medir el progreso en tiempo real

Repite y mejora

Durante el trimestre, si te das cuenta de que tus objetivos son demasiado fáciles o demasiado ambiciosos, puedes ajustarlos para reflejar el equilibrio adecuado.

Recopila activamente comentarios de todas las partes interesadas sobre cada ciclo de OKR y perfecciona el proceso, los objetivos y los resultados clave. Aplica también las prácticas de mejora continua al establecimiento de metas.

Con esa base establecida, veamos algunas metas para ingenieros de software que puedes adoptar para tus equipos.

10 OKR de ingeniería para equipos de software

Los equipos de ingeniería trabajan en una extraordinaria variedad de tareas, desde escribir código hasta gestionar el rendimiento de las aplicaciones. Puedes establecer objetivos y resultados clave para cada una de ellas. Aquí tienes diez ejemplos de OKR de ingeniería.

1. Mejorar la satisfacción del cliente con los nuevos lanzamientos

Este es un gran objetivo organizativo que se puede adaptar a la ingeniería. Mientras el resto de la empresa trabaja en sus áreas de resultados clave, tú puedes centrarte en el lanzamiento de nuevos productos para alcanzar este objetivo.

Los resultados clave del equipo de ingeniería podrían ser:

Consigue una puntuación Net Promoter Score {NPS} de 80 por cada lanzamiento de una nueva función.

Reduce el tiempo de respuesta a las solicitudes de funciones a menos de 24 horas (incluso si la respuesta es negativa).

Crea cinco solicitudes de funciones importantes para los clientes.

2. Optimizar el rendimiento de las aplicaciones

Los equipos ágiles buscan constantemente mejorar. El rendimiento de las aplicaciones es una métrica clásica de mejora continua. Utiliza resultados clave, como:

Reducir el tiempo medio de carga de la página en un 30 %.

Aumenta el tiempo de actividad de la aplicación al 99,9 %.

Reduce el tiempo de migración de datos en un 25 %.

3. Mejora la calidad del software

Prevenir la deuda tecnológica y ofrecer una mejor experiencia al cliente depende de la calidad del software. La forma más sencilla de implementar las buenas prácticas y garantizar la coherencia es utilizar listas de control. Las tareas de ClickUp te permiten añadir listas de control a cada tarea/subtarea, lo que facilita tu trabajo.

Vista de lista de control de ClickUp para gestionar todas tus tareas pendientes.

Establece tus criterios de aceptación y trabaja para alcanzar métricas clave, tales como:

Consigue una tasa de aprobados del 95 % en todas las pruebas de automatización.

Reducir las incidencias críticas en un 40 % en el próximo trimestre.

Implemente un proceso de revisión de código por pares con un cumplimiento del 100 %.

4. Mejora la eficiencia de la implementación

La eficiencia de implementación es una métrica fundamental para los procesos ágiles. Analiza tu eficiencia de implementación durante el último año y establece tus resultados clave. Estos podrían ser:

Realiza la automatización del 90 % del proceso de implementación.

Consigue implementaciones sin tiempo de inactividad.

Reducir la frecuencia de implementación a lanzamientos diarios.

5. Mejora la seguridad de las aplicaciones

Cada año, este sería naturalmente un objetivo para los equipos de ingeniería. Mejora tu rendimiento con resultados clave, tales como:

Solucione todas las vulnerabilidades de seguridad críticas en un plazo de 48 horas desde su detección.

Implementa la autenticación de dos factores para todos los sistemas internos.

Realiza sesiones trimestrales de formación en seguridad para todos los ingenieros.

6. Optimiza los flujos de trabajo de desarrollo

A partir de aquí, avanzamos hacia las métricas de eficiencia y productividad del equipo. Los flujos de trabajo de desarrollo sin fisuras son fundamentales para el flujo de información y la eficiencia del equipo.

Visualiza los flujos de trabajo con los mapas mentales de ClickUp.

Los equipos de ingeniería utilizan los mapas mentales de ClickUp para visualizar sus flujos de trabajo y así optimizar el rendimiento. Estos son algunos ejemplos de resultados clave para optimizar los flujos de trabajo de desarrollo:

Reducir el tiempo medio de combinación de solicitudes de validación de 2 días a 4 horas.

Implementa procesos automatizados de compilación y pruebas para el 100 % de los proyectos.

Consigue una reducción del 30 % en la duración del ciclo desde la ideación hasta la implementación.

7. Aumenta la productividad del equipo

Cada equipo define la productividad de forma diferente. Elige cuidadosamente tus definiciones y establece los objetivos en consecuencia. Crea OKR, como por ejemplo:

Reduce en un 50 % el tiempo que transcurre desde la confirmación del código hasta su implementación en producción.

Aumenta la tasa de finalización de sprints al 90 %.

Reducir el número de horas de trabajo no planificadas a 4 por semana ( el control de tiempo y etiquetado de ClickUp puede ayudar a supervisar esto a un nivel granular).

8. Optimizar la asignación de recursos

Esta meta está más dirigida al gestor de proyectos que a los propios ingenieros. Sin embargo, una buena asignación de recursos es fundamental para gestionar los costes y el rendimiento.

La vista Carga de trabajo de ClickUp garantiza que tus recursos humanos se asignen de forma óptima. Ahora que ya hemos hablado de la productividad y la eficiencia, pasemos a hablar de los recursos no humanos.

Reduzca los costes de infraestructura en la nube en un 20 % sin afectar al rendimiento mediante la optimización de la utilización.

Reduzca el desperdicio reduciendo en un 80 % las licencias y suscripciones no utilizadas.

Implementa un escalado dinámico con una redundancia mínima.

9. Amplía el equipo de ingeniería

En una organización en crecimiento, ampliar el equipo de desarrollo de software de manera eficaz es un gran objetivo, no solo para la adquisición de talento, sino también para los líderes de ingeniería. Un buen software de OKR para startups te permite establecer áreas de resultados clave, tales como:

Contrata y incorpora a cinco nuevos ingenieros de software con habilidades especializadas.

Consigue una tasa de retención del 95 % para el equipo de ingeniería.

Implementa un programa de mentoría con la participación del 100 % de los ingenieros sénior.

10. Fortalecer la colaboración entre departamentos

¿Qué es un equipo scrum sin colaboración? Refuerza la colaboración dentro del equipo de ingeniería, así como con las partes interesadas de la empresa, con resultados clave, tales como:

Elimine los defectos debidos a fallos de comunicación en un 70 %.

Realiza tres sesiones interdepartamentales para el uso compartido de conocimientos.

Echa un vistazo a otros ejemplos de OKR.

Plantillas de OKR para equipos de ingeniería

Esperamos que los ejemplos anteriores te hayan inspirado. Las plantillas que aparecen a continuación te proporcionarán las herramientas necesarias para ponerlos en práctica.

Plantilla de OKR de la empresa ClickUp

Comience con la plantilla de OKR de la empresa ClickUp para configurar y gestionar las metas organizativas. Incluye ocho vistas, 30 estados personalizados y un panel de envío de OKR para organizar sus metas y hacerlas fácilmente accesibles para el equipo.

OKR y metas de la empresa CilckUp con objetivos y estado claros.

Plantilla de carpeta OKR

La plantilla de carpeta OKR de ClickUp sube el listón. Es una herramienta de planificación integral diseñada para ayudar a las personas y a los equipos a establecer y alcanzar sus metas. Incluye una cadencia de planificación, listas OKR, cinco vistas personalizadas y siete estados personalizados para desglosar eficazmente las metas y supervisar el progreso.

Plantilla de carpeta OKR de ClickUp

¿Buscas algo específico? Aquí tienes siete plantillas OKR gratuitas en Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp. También puedes encontrar más plantillas de ingeniería para otras optimizaciones de procesos.

Establece y gestiona tus OKR de ingeniería con ClickUp.

Si te sientes confundido entre misión, metas, objetivos, objetivos, métricas, etc., el marco OKR es una herramienta útil. Te proporciona la estructura y las pautas que necesitas para trabajar en pos del éxito empresarial.

Como herramienta integral de gestión de proyectos, ClickUp incorpora la importancia de los OKR en todo el producto. Ayuda a los gestores de proyectos a establecer, realizar el seguimiento, supervisar, revisar y alcanzar las metas, todo en un solo lugar. Además, las plantillas de ClickUp aceleran su proceso de adopción de los OKR.

Mejora tus resultados de ingeniería con ClickUp. ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se redacta un OKR de ingeniería?

Los OKR se componen de dos partes: el objetivo y los resultados clave. El objetivo es una declaración cualitativa, y los resultados clave son resultados medibles. A continuación te explicamos cómo redactar OKR para equipos de ingeniería.

Comience con un objetivo claro, inspirador y desafiante para el equipo de ingeniería, alineado con las metas de la empresa. Por ejemplo: mejorar la fiabilidad del sistema.

Identifica los resultados clave que te ayudarán a alcanzar este objetivo. Deben ser medibles, específicos, con plazos definidos y alcanzables. Por ejemplo:

Reducir el tiempo de inactividad del sistema en un 50 % durante el segundo trimestre.

Alcanzar una puntuación de satisfacción del cliente del 90 % en cuanto a la fiabilidad del sistema al final del tercer trimestre.

Implementar pruebas de automatización para el 80 % del código base antes del cuarto trimestre.

2. ¿Qué es un OKR técnico?

Los OKR técnicos son los objetivos y resultados clave para el equipo técnico. Un OKR técnico tiene como objetivo centrar los esfuerzos en mejoras técnicas de gran impacto, innovación o eficiencias que contribuyan al éxito general de la organización.