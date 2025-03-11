Las 10 mejores plantillas y preguntas gratuitas para entrevistas de salida para equipos de RR. HH.

¿Ha notado que los empleados abandonan su empresa sin dar muchas explicaciones? Quizás no les está haciendo las preguntas adecuadas.

Esa charla entre un empleador y un empleado que está a punto de dejar la empresa puede ser más útil de lo que cree. Por eso debe tomarse en serio las entrevistas de salida.

Son su oportunidad para profundizar en la vida laboral de los empleados que se marchan, comprender por qué se van y recopilar sus valiosas sugerencias para hacer de su empresa un mejor lugar para trabajar.

Con esta información, podrá realizar cambios significativos para retener a sus empleados y mejorar su marca como empleador para atraer nuevos talentos.

Hemos recopilado una lista de plantillas de entrevistas de salida que le guiarán para realizar entrevistas de salida reveladoras.

¿Qué hace que una plantilla de entrevista de salida sea buena?

Una plantilla de entrevista de salida es un documento prediseñado para guiar la conversación durante la última entrevista de un empleado antes de abandonar la empresa.

Piense en ello como un puente entre el pasado de un empleado y el futuro de la empresa. Se trata de crear un espacio acogedor para compartir opiniones con sinceridad y ofrecer información valiosa a quienes se quedan.

Por lo general, incluyen preguntas abiertas y cerradas agrupadas en diferentes categorías para recopilar comentarios exhaustivos sobre la experiencia del empleado.

Aquí tienes una guía rápida para que RR. HH. realice una buena entrevista de salida:

Categoriza: agrupa preguntas como el ambiente laboral, la cultura y los motivos de salida. Fomente las historias: utilice «¿Por qué?» o «Cuénteme más sobre...» para profundizar más. Diversifica las consultas: combina consultas directas, indirectas y basadas en acciones para obtener información variada. Personalice: incluya preguntas adaptadas a roles o departamentos específicos. Mantenga la confidencialidad: garantice el anonimato y fomente las respuestas sinceras. Provea escalas de valoración: utilice escalas para aspectos específicos como la satisfacción o la probabilidad de recomendar la empresa. Ofrezca espacio para comentarios adicionales: deje espacio para cualquier reflexión o inquietud final. Hazlo accesible para todos: ofrece versiones digitales e impresas para satisfacer las diferentes preferencias.

Recuerde que una buena plantilla es un punto de partida, no un guion. Adaptarla a cada empleado y escuchar activamente le permitirá descubrir el verdadero valor del proceso de entrevistas de salida.

10 plantillas de entrevistas de salida

¿No sabe por dónde empezar con sus entrevistas de salida?

Tenemos una solución sencilla: plantillas personalizables para entrevistas de salida. Estas plantillas son adecuadas para diferentes sectores y le ayudarán a obtener las respuestas que busca de los empleados que abandonan su organización.

También le ayudarán a dar el primer paso para transformar su empresa en un entorno de trabajo próspero que retenga a los mejores talentos.

¡Empieza a navegar! 👀

1. Plantilla de entrevista de salida de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de entrevista de salida de ClickUp

Optimice su proceso de salida con la plantilla de entrevista de salida de ClickUp, estructurada de forma inteligente. Esta plantilla está diseñada específicamente para ayudarle a extraer información vital de los empleados que abandonan la empresa, lo que le permitirá perfeccionar aún más la cultura laboral de su empresa y las estrategias de retención de empleados.

La plantilla se puede personalizar para adaptarse a las características específicas de diversos roles y departamentos. Incluye una matriz única de escalas de valoración ajustables, preguntas personalizables y un espacio adicional dedicado a comentarios o notas adicionales. Las preguntas están diseñadas para ofrecer una comprensión más profunda de la trayectoria del empleado, explorando sus motivos para marcharse, su experiencia general, así como sus opiniones sobre diversos aspectos de la empresa, como las prestaciones y el entorno de trabajo.

Gracias a la confidencialidad que garantiza la plantilla de ClickUp, los empleados que abandonan la empresa pueden realizar un uso compartido cómodo de sus opiniones de forma sincera y abierta. La plantilla está disponible en formato digital e impreso para adaptarse a diferentes preferencias.

2. Plantilla de formulario de entrevista de salida de Template.net

a través de Template.net

¿Busca una plantilla de entrevista de salida sencilla y eficaz que se adapte a casi cualquier departamento o sector? ¡Esto es lo que estaba buscando!

Obtenga información útil sobre por qué se van los empleados, con prácticas casillas de verificación y secciones de comentarios abiertos.

Los empleados pueden realizar valoraciones, de mayor a menor, de los parámetros que definen su satisfacción, como las prestaciones recibidas, la utilización de sus habilidades, la satisfacción general con el trabajo, el entorno laboral y mucho más. Adapta la plantilla a tus necesidades específicas añadiendo o eliminando los factores relevantes.

¡Coge un bolígrafo o pásate al formato digital! Elige entre Word, Hojas de cálculo de Google, Photoshop y otros formatos para realizar entrevistas de salida a tu manera.

3. Plantilla PDF para entrevistas de salida de Volunteering Resource Hub

a través del Hub de recursos para el voluntariado

Los voluntarios de su organización no están obligados a participar en una entrevista de salida, pero siempre es bueno agradecerles su tiempo y preguntarles si estarían dispuestos a concederle una.

Esta plantilla gratuita personalizable con preguntas interesantes puede ayudarte a obtener información valiosa sobre por qué los voluntarios deciden marcharse, el soporte que reciben de tu organización, los obstáculos a los que se han enfrentado durante su voluntariado y si desean mantenerse en contacto contigo.

En toda honestidad, esta plantilla puede ayudarte a crear un mejor programa de voluntariado para futuros talentos, y los propios voluntarios se sentirán valorados y escuchados, lo que dará lugar a recomendaciones, una mejor reputación y apoyo en el futuro.

4. Plantilla de entrevista de salida para empleados del sector de la construcción de Template.net

a través de Template.net

Las empresas de construcción suelen enfrentarse a una elevada rotación de personal, por lo que es fundamental comprender las razones que hay detrás de las bajas.

Esta plantilla, ideal para cualquier empresa de construcción, es muy fácil de usar para los principiantes a la hora de realizar entrevistas de salida, ya que aborda factores esenciales como las prestaciones salariales, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el entorno de trabajo, la seguridad y el bienestar, la formación y el desarrollo.

Redactada y diseñada por expertos en el sector de la construcción, esta plantilla cumple con los estándares de referencia de las empresas de construcción y se puede personalizar para cada empleado. Puede añadir su marca para darle un toque personal.

5. Guía de preguntas para entrevistas de salida de People Managing People

vía People Managing People

Realizar entrevistas de salida eficaces puede suponer un cambio radical para su equipo de RR. HH. Esta guía proporciona información clave para elaborar preguntas bien estructuradas que profundicen en diversos aspectos de la experiencia del empleado.

En estas páginas encontrará preguntas tipo adaptables para cada miembro del equipo que abandona la empresa. Las categorías clave incluyen motivos para abandonar la empresa; preguntas específicas sobre el rol, el responsable y el equipo. También hay preguntas centradas en el desarrollo, la inclusión y la diversidad, y en la organización.

Al centrarse en estas áreas clave, no solo está realizando una entrevista, sino que está entablando una conversación significativa que puede iluminar caminos de mejora e inspirar cambios positivos dentro de su empresa, tanto para los empleados actuales como para los futuros.

Para descargar la plantilla gratuita, deberá suscribirse a People Managing People.

6. Plantilla de entrevista de salida de RR. HH. de Breathe HR

a través de Breathe HR

Esta plantilla incluye una variedad de preguntas que puede hacer a sus empleados, como «¿Cuáles fueron sus motivos para marcharse?», «¿Qué es lo que más le gustaba de su trabajo?», «¿Qué podríamos haber hecho para retenerle?» y «Si se marcha para ocupar otro rol, ¿qué le atrajo de esa posición?».

Al hacer estas preguntas, podrá obtener información valiosa sobre lo que piensan y sienten sus empleados y cómo su mentalidad afecta a sus decisiones profesionales. Esta información se puede utilizar para realizar cambios que ayuden a mejorar la cultura de su empresa.

Si está buscando una plantilla para sus entrevistas de salida, la que se incluye en este artículo es un buen punto de partida. Sin embargo, también puede considerar la posibilidad de personalizar la plantilla para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa.

7. Plantilla de formulario de entrevista de salida de Best Templates

a través de Best Templates

Si desea optimizar las entrevistas de salida en todos los departamentos de su empresa, los formularios de entrevista de salida le proporcionarán todo lo que necesita su equipo de RR. HH.

Casillas fáciles de marcar, secciones adicionales para comentarios que animan a los empleados a dar su opinión, una escala de valoración para medir lo que piensan los empleados sobre la empresa y preguntas de sí o no que hacen que la entrevista sea breve y reveladora.

Al abandonar la empresa, los empleados ya están decididos a seguir adelante con la siguiente oportunidad, ocupándose de las despedidas en la empresa actual y atascados con el papeleo que deben rellenar.

Este sencillo formato de entrevista de salida no solo es rápido y fácil de implementar para todos, sino que también es fácil de estandarizar en los distintos equipos funcionales.

Está disponible para su compra inmediata como plantilla individual o mediante una suscripción que le dará acceso a una amplia colección adecuada para prácticamente cualquier situación.

Esta plantilla totalmente personalizable está diseñada para tener un uso compartido en todas las plataformas digitales y también es compatible con lectores de documentos universales.

8. Plantilla de entrevista de salida en Word de Legal Templates

a través de Legal Templates

Todas las entrevistas de salida son importantes, tanto si el empleado se marcha de forma amistosa como si no. Esto se debe a que estas entrevistas no se realizan bajo la orden directa del empleado. Por lo tanto, el empleado podría aportar una nueva perspectiva sobre la alta dirección que quizá se haya pasado por alto.

Esta plantilla de entrevista de salida de Legal Templates cubre todas las preguntas esenciales sobre «factores que contribuyen a la decisión del empleado de marcharse», «lo más satisfactorio del rol del empleado», «lo menos satisfactorio del rol», «las funciones del rol que se ajustan a las expectativas del empleado» y «sugerencias del empleado para mejorar la empresa».

Esta plantilla, que se puede descargar de forma gratuita y personalizar fácilmente, también ofrece una página adicional sobre los bienes de la empresa que el empleado que se marcha debe entregar al departamento de RR. HH., lo que les ayuda a llevar un control de los elementos devueltos o pendientes de devolver.

Plantilla con 9 preguntas para entrevistas de salida de Paycor

a través de Paycor

Son pocos los equipos de RR. HH. que dedican tanto esfuerzo al proceso de salida como al de incorporación. Sin embargo, gracias a su compromiso y sinceridad, a menudo logran transformar sus prácticas operativas para mejor.

Esta plantilla para descargar gratis es un excelente punto de partida para una entrevista de salida en profundidad, en la que cada pregunta anima al empleado a responder con información basada en su experiencia real. Algunas preguntas tienen varias opciones y un cuadro de comentarios adicional para que puedan desarrollar su respuesta.

Los datos que obtenga de esta plantilla de entrevista de salida deben revisarse adecuadamente. Utilícelos para establecer temas críticos, crear elementos de acción e implementarlos para evitar problemas legales y desastres de relaciones públicas, o identificar una cultura laboral tóxica que pueda dañar la reputación de su empresa.

10. Plantilla de formulario de entrevista de salida de CaseIQ

vía Case IQ

Con secciones editables y texto de muestra, esta plantilla de entrevista de salida gratuita le ayudará a poner en marcha el proceso de salida.

Al cubrir todas las preguntas esenciales de las entrevistas de salida, los comentarios de los empleados que obtenga se pueden utilizar para mejorar la cultura de la empresa, identificar áreas en las que la empresa puede mejorar y realizar cambios para retener a los empleados.

Supongamos que un empleado deja un comentario en la entrevista de salida sobre la falta de oportunidades para el desarrollo profesional. La empresa puede cambiar sus programas de formación y desarrollo basándose en ese comentario.

Del mismo modo, puede personalizar las preguntas para los diferentes departamentos en los que se ha impartido formación en gestión.

¡Gestionar los procesos de RR. HH. puede parecer un malabarismo de tareas! Entre el caos documental, el trabajo administrativo repetitivo y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos, los equipos de RR. HH. suelen tener dificultades para optimizar su impacto.

Un sistema de gestión de recursos humanos le simplificaría la mayoría de estas tareas.

Aquí es donde entra en juego ClickUp, un potente software de gestión de proyectos que integra a la perfección la gestión de documentos, herramientas de IA y plantillas de RR. HH. predefinidas para optimizar su flujo de trabajo, obtener información valiosa y transformar la experiencia de sus empleados.

Gestiona todos los procesos de RR. HH. en una única plataforma con la herramienta de gestión de RR. HH. de ClickUp.

Utilice la plataforma de gestión de recursos humanos de ClickUp para gestionar la contratación y la incorporación. Además de ser una excelente herramienta de reclutamiento para gestionar las solicitudes y la divulgación, también ayuda con el compromiso y la información de los empleados.

Cree atractivos documentos ClickUp, wikis y mucho más, y luego conéctelos a los flujos de trabajo para ejecutar ideas con su equipo de RR. HH.

ClickUp Docs se convierte en el archivador digital de su equipo de RR. HH. Almacene documentos de empleados, manuales, políticas y mucho más en una ubicación segura y accesible.

Puede utilizar Docs para colaborar en todo, desde una nueva política de dispositivos para empleados hasta un programa de formación en seguridad. Con la edición colaborativa en directo, usted y su equipo pueden realizar actualizaciones en tiempo real, implementar el control de versiones y asignar y resolver comentarios para mantenerse al día.

También puede crear plantillas personalizadas para paquetes de incorporación, cartas de oferta y actualizaciones de políticas, lo que garantiza la coherencia y ahorra tiempo.

Cuando combina documentos con la búsqueda basada en IA de ClickUp, que comprende el contexto y las palabras clave, puede obtener toda la información que necesita al alcance de su mano.

Utilice ClickUp AI para realizar la edición, el resumen, la simplificación o la parafrasia de los materiales de incorporación y salida de los empleados.

Con las herramientas de IA de ClickUp, puede recopilar información inteligente y optimizar su estrategia de RR. HH. en consecuencia. Analice los datos de los empleados para identificar tendencias y patrones en la rotación, el compromiso y el rendimiento. Proporcione indicaciones a la IA para que cree preguntas e incluso plantillas para entrevistas de salida y realicé la edición en segundos.

También puede personalizar los planes de incorporación en función de los roles y habilidades de los empleados, lo que mejora el compromiso y la retención del personal. Genere textos para encuestas y analice opiniones para comprender los sentimientos de los empleados y las áreas que se pueden mejorar.

Las plantillas de RR. HH. de ClickUp convierten tu rutina diaria en una actuación bien ensayada. Utiliza plantillas prediseñadas para la contratación, la incorporación, las evaluaciones de rendimiento y los despidos, lo que garantiza la eficiencia y la coherencia.

Descargar la plantilla Utilice la plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp para ayudar a sus nuevos empleados a realizar las tareas de incorporación necesarias y ponerse al día rápidamente.

Personalice las plantillas de RR. HH. con campos personalizados, etiquetas y estados personalizados en ClickUp. Automatice tareas repetitivas, como enviar recordatorios de evaluaciones de rendimiento o activar verificaciones de antecedentes. Realice un seguimiento del progreso, gestione a los empleados y supervise todos los KPI y actividades de RR. HH. dentro de estas plantillas, manteniendo a todos informados y responsables.

Haga que las entrevistas de salida sean reveladoras con ClickUp.

Cada empleado que se marcha se lleva consigo su experiencia y sus conocimientos. Dejar que se vayan sin recabar sus opiniones es como dejar que se cierre de golpe un cofre del tesoro antes de echar un vistazo a su interior.

Ahí es donde entran en juego las entrevistas de salida, que ofrecen una valiosa oportunidad para comprender el sentir de los empleados, identificar áreas de mejora y, en última instancia, cultivar una cultura laboral próspera.

Sin embargo, para realizar entrevistas de salida convincentes se necesita algo más que una simple lista de control.

Necesitas un potente software de RR. HH. que te permita recopilar opiniones sinceras, analizarlas meticulosamente y traducirlas en información útil.

Regístrese hoy mismo en ClickUp para dotar a sus equipos de RR. HH. de las herramientas que necesitan para mejorar sus procesos de salida y todo el ciclo de vida de la contratación.