25 ejemplos de objetivos mensuales para equipos de trabajo

Levantarse a las 5 de la mañana. Tener una rutina matutina fija. Ir al gimnasio todos los días. Escribir un diario cada noche. Visite más organizado en el trabajo. Sí, ¡es tiempo de año nuevo, metas nuevas!

Aunque los objetivos de desarrollo personal son habituales, muchas organizaciones y equipos cierran su cuarto trimestre en diciembre, preparándose para el año siguiente.

Si estás buscando en Internet ideas para tus metas mensuales para 2024, estás en el lugar adecuado.

Además, te ofrecemos una hoja de ruta para alcanzar tus metas mensuales a lo largo del año.

¿Qué son las Metas Mensuales?

Las metas mensuales son objetivos que usted o su equipo se fijan para alcanzar en los próximos 30 días o en un mes natural.

Teams set monthly goals together, as a unit, to further the organization's success. Una serie de objetivos mensuales puede conducir a una gran victoria trimestral o a un gran objetivo audaz para todo el año. Unas metas mensuales claras contribuyen al éxito del plan, colaboración en el proyecto y la productividad general.

ClickUp Diagrama de Gantt para una colaboración eficaz

Importancia de ajustar las Metas Mensuales

Un mes no es ni demasiado corto ni demasiado largo para las actividades de trabajo. Supongamos que está realizando una campaña publicitaria para el lanzamiento de un nuevo producto. Cuatro semanas es tiempo de sobra para llegar a la mayoría del público objetivo, hacer un seguimiento de la participación y recopilar comentarios para ajustar los parámetros si es necesario.

Además de ser el marco temporal adecuado, las metas mensuales ofrecen muchas más ventajas.

Desglosar las grandes metas en trozos manejables: Si planeas ganar 60 millones de dólares este año, ¿cómo lo haces? La forma más sencilla de establecer una meta es dividirla en objetivos trimestrales y mensuales, lo que se traduce en lo siguiente objetivos del proyecto . Esto significa que tu equipo tiene el objetivo de ganar 15 millones de dólares cada trimestre y 5 millones cada mes.

Metas en trozos manejables

Dividirlo en semanas y días sería asfixiante para los vendedores. Un mes les da un respiro suficiente para cerrar las conversaciones de ventas.

Potenciar la acción: Un mes de trabajo suele durar 22 días, lo que no deja margen para la dilación antes de la reunión de revisión. Por tanto, es más probable que los equipos se pongan manos a la obra para no perder tiempo.

Permitir revisiones y ajustes: Si algo no funciona durante un mes, es hora de hacer correcciones. Las metas mensuales permiten que los equipos y los líderes se reúnan con la frecuencia suficiente para evaluar el rendimiento y probar nuevas ideas.

Correlación con el ciclo de gastos: Las organizaciones suelen pagar salarios, proveedores y facturas todos los meses. Si se alinean las metas mensuales (normalmente relacionadas con los ingresos) con el ciclo de gastos, se puede comprender mejor el flujo de caja de la empresa.

El plazo es una de las muchas cosas que hacen que una meta sea buena. He aquí algunos otros aspectos que debe tener en cuenta antes de ajustar sus metas mensuales.

Cómo fijar metas mensuales SMART

Hace más de cuarenta años, George T. Doran propuso la Marco SMART para el ajuste de metas. Ha superado la prueba del tiempo y sigue siendo el marco de ajuste de metas más eficaz en la actualidad, tanto para el crecimiento personal como para el profesional.

SMART son las siglas en inglés de específico, mensurable, alcanzable, pertinente y sujeto a plazos.

Veamos cómo puedes establecer metas mensuales SMART para tu empresa, tomando como ejemplo una agencia de medios sociales.

Específicos

Una meta debe ser inequívoca para ayudarte a mantener la concentración. Debe estar escrito en un lenguaje que no esté abierto a la interpretación. En resumen, debe ser específico.

ejemplo: Generar leads de startups tecnológicas que busquen compatibilidad con redes sociales

Mensurable

Como ves, "generar clientes potenciales" es un comando, no una meta. El siguiente paso es cuantificarlo.

ejemplo: Generar **_25 net new leads de startups tecnológicas en busca de compatibilidad.

Alcanzable

La cifra de 25 nuevos clientes potenciales netos parece arbitraria, sin tener en cuenta si puede alcanzarse. Para que una meta sea alcanzable, lo más habitual es mejorar los resultados del periodo anterior. Así, una meta mejor sería la siguiente.

ejemplo: Aumentar la generación de leads (de startups tecnológicas que buscan compatibilidad con redes sociales) en **_25% respecto al año pasado

Relevante

Nadie se entusiasmaría con una meta que le parece irrelevante. Para que la meta sea atractiva, hágala relevante para su organización, mercado, industria y la geografía en la que hace negocios.

ejemplo: Aumentar la generación de oportunidades (de nuevas empresas tecnológicas que buscan compatibilidad con las redes sociales) en un 25% con respecto al año pasado **_que contará con la compatibilidad de la oficina de Seattle recién inaugurada.

Plazos

La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande para llenar el tiempo asignado. Si no pusieras un cronograma, podrías alcanzar la meta anterior en un año o en diez. Ponle plazos a tus metas.

ejemplo: Aumentar **_mensualmente _la generación de leads (de startups tecnológicas que buscan compatibilidad con redes sociales) en un 25% con respecto al mismo periodo del año pasado, con el apoyo de la recién inaugurada oficina de Seattle

El ejemplo anterior sólo muestra un nivel de cada factor. Por ejemplo, "startup tecnológica que busca compatibilidad con las redes sociales" puede concretarse aún más incluyendo su estado de financiación, ubicación de la sede, perfil del fundador, etc.

La relevancia puede reforzarse aún más conectándola con la visión o misión de la organización.

Plantilla de Metas inteligentes ClickUp Si no conoces el marco SMART, puedes utilizar la plantilla de metas mensuales de ClickUp como punto de partida. Alternativamente, puede ir por libre utilizando el marco de abajo.

Cómo fijar y seguir las Metas Mensuales

Ahora que ya sabe cómo establecer metas mensuales, veamos cómo alcanzarlas.

Cuando una meta es importante para usted, no puede fijarla y olvidarse de ella. Tienes que tratarlo como la estrella polar que guía tus decisiones y acciones.

Utiliza un app de seguimiento de metas diseñada para ayudar a individuos y equipos a alcanzar sus metas. Metas de ClickUp es completo y flexible para adaptarse a metas personales, como ir al gimnasio, o complejas, como crear un software de gestión de recursos humanos

Divídalo en pasos manejables

Ni siquiera un objetivo SMART es un plan de acción. No te dice lo que tienes que hacer cada día para conseguirlo. Por tanto, crea un plan de acción.

Divida sus grandes metas en pasos que pueda seguir periódicamente y en los que pueda centrarse. Con ClickUp, puede hacerlo:

Dividir sus metas mensuales en proyectos y tareas

Establecer objetivos individuales que sean un número, una cantidad en dólares o un simple verdadero/falso

Conectar varias tareas para obtener un resumen del progreso

Crear listas de control de tareas para asegurarse de que las está haciendo bien

Ajuste las métricas

La parte medible de las metas SMART es el número que desea alcanzar. Si lo divide en varias tareas con sus propias métricas, añada también esos objetivos a ClickUp. Con los objetivos de tareas, puede marcar las tareas que complete, y el indicador software de gestión de tareas actualizará automáticamente el progreso en su panel de ClickUp.

Gestione todas las tareas en un solo lugar con las más de 15 vistas de ClickUp

Realice revisiones semanales

Cuando se ajustan las metas mensuales, es una buena práctica realizar un seguimiento del progreso. Revise cada semana para evaluar si avanza en la dirección correcta al ritmo adecuado.

Utiliza Documentos de ClickUp para ajustar su proceso de revisión mensual repetible. Haz una lista de las métricas que quieres seguir y de las preguntas que te gustaría hacerte.

Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo

¿Aún no sabe por dónde empezar? Nosotros le ayudamos Elija entre cualquiera de los diez programas gratuitos, gratuitos/a

y personalízalas a tu gusto.

Con la base de la fijación de objetivos eficaz ordenada, aquí tienes algo de inspiración para los objetivos SMART mensuales que tú o tu equipo podríais querer perseguir.

25 Ejemplos de Metas Mensuales para Equipos

Tanto si trabaja en ventas, marketing, ingeniería o recursos humanos, aquí tiene 25 ideas de metas mensuales que puede adoptar para sus equipos.

1. Mejorar la generación de clientes potenciales

La mayor meta anual de un equipo de marketing es la generación de clientes potenciales. Orienta sobre cómo enfocar sus esfuerzos de marketing. Conviértalo en una meta SMART mensual.

ejemplo: Aumentar el número de clientes potenciales generados en un 25% con respecto al mismo periodo del año anterior**_

2. Reducir el gasto en publicidad

A medida que evolucionan los mercados y se intensifica la competencia, los directivos se ven obligados a reducir el gasto sin que disminuya el rendimiento. Estas metas pueden ser más difíciles.

ejemplo: Optimizar los gastos de publicidad para ahorrar 100.000 dólares sin afectar a la generación/conversión de clientes potenciales**_

3. Aumentar el tráfico del sitio web

El tráfico del sitio web es una métrica crucial en la parte superior del embudo para los equipos de marketing, que tiene beneficios acumulativos a lo largo del embudo.

Ejemplo: Aumentar el tráfico del sitio web procedente de fuentes orgánicas en un 5%

4. Mejorar la tasa de conversión de clientes potenciales

A medida que el departamento de marketing aumente el número de clientes potenciales que genera, el equipo de ventas también tendrá que subir la apuesta. Haga un seguimiento de la meta de marketing con la suya propia.

Ejemplo: Aumentar la tasa de conversión de clientes potenciales en ventas en un 2% cada mes_

5. Asistir a eventos de networking

Los miembros del equipo de ventas acuden a eventos de networking como forma de generar demanda. Cuantos más eventos haya, más tarjetas de empresa podrán distribuir. Sin embargo, si ninguna de estas conexiones (a internet) se convierte, se puede malgastar el dinero. Así que las metas mensuales deben tenerlo en cuenta.

Ejemplo: Cada mes, asistir a una reunión de networking con una tasa de conversión de contacto a demostración de al menos el 10%

6. Aumentar las valoraciones CSAT

Los equipos de éxito del cliente miden su rendimiento con la satisfacción del cliente (CSAT) o la puntuación del promotor neto (NPS). Es una buena idea de meta mensual para mejorar los resultados generales de éxito del cliente.

Ejemplo: Aumentar la puntuación CSAT en un 1% cada mes para los nuevos clientes y en un 5% para los clientes habituales.

7. Reducir el tiempo de incorporación de nuevos clientes

Las organizaciones suelen tener acuerdos de nivel de servicio (SLA) para dar de alta a un nuevo cliente en un periodo de tiempo determinado. Reducir ese plazo mejora la experiencia del cliente y permite obtener ingresos antes. Por lo tanto, se trata de una meta fundamental para los equipos de éxito de los clientes.

Ejemplo: Reducir el tiempo de incorporación a 1 día laborable utilizando

/href/ https://clickup.com/es-ES/blog/109087/mejora-de-los-procesos-de-empresa/ mejora de los procesos empresariales Mejora de los procesos empresariales

y estrategias de automatización

El intento correcto del cliente con ClickUp

8. Lanzar un producto

Esto no ocurrirá en un mes, por supuesto. Pero puedes dividir tus metas a largo plazo en metas mensuales más pequeñas.

ejemplo: Construir el MVP para el portal de gestión de proveedores con cinco funciones básicas**_

controle cada paso del lanzamiento de su MVP con ClickUp_

9. Aumente la productividad de los desarrolladores

Los responsables de ingeniería son los encargados de ajustar las metas mensuales de productividad de los desarrolladores. Pueden conseguirlo comprando una plataforma para desarrolladores, automatizando tareas, subcontratando partes de la función o formando al equipo en habilidades de gestión del tiempo. Elija lo que más le convenga.

Ejemplo: Incorporar una plataforma de automatización de pruebas para mejorar la productividad del equipo de ingeniería en un 20%

10. Reducir el tiempo de contratación

Al reducir el tiempo de contratación para una posición vacante, puede incorporar nuevos empleados antes y conseguir que se termine más y mejor el trabajo. Por lo tanto, el tiempo de contratación es una eficaz idea de meta mensual para los equipos de RR.HH. y de adquisición de talentos.

Ejemplo: Reducir el tiempo de contratación -desde la aprobación de la solicitud hasta la aceptación de la oferta- en un 30%

11. Traslado al nuevo espacio de oficinas

Tanto si es una empresa en expansión como si opta por el modelo híbrido, si va a cambiar de espacio de oficinas, necesita metas para que la transición sea fluida.

Ejemplo: Completar el diseño del espacio y obtener la aprobación antes del 30 de enero

12. Garantizar el cumplimiento de la formación

Los equipos de formación y desarrollo deben asegurarse de que todos los empleados hayan completado las formaciones o talleres obligatorios. Esta es una gran meta que hay que fijarse, sobre todo hacia finales de año.

ejemplo: Garantizar que el 100% de los empleados han completado la formación obligatoria antes del 31 de diciembre**_

13. Actualizar un módulo de formación

Los programas de formación en el lugar de trabajo suelen actualizarse periódicamente. Establezca metas para dar prioridad a los que deben actualizarse.

Ejemplo: Preseleccionar formadores para actualizar el módulo de formación sobre acoso sexual en el lugar de trabajo

14. Eliminar las sanciones relacionadas con las cuentas por pagar

Cuando el equipo financiero no paga al proveedor en el plazo estipulado, pueden aplicarse cláusulas de penalización o intereses. Una de las metas financieras importantes para el responsable de cuentas por pagar es evitarlo.

Ejemplo: Eliminar las penalizaciones o el pago de intereses por cuentas a pagar vencidas

15. Reducir los proyectos que superan los presupuestos

A veces los proyectos se salen del presupuesto por diversas razones operativas y externas. Sin embargo, la mayor responsabilidad de un gestor de proyectos es predecirlo y mitigarlo. Esto puede lograrse mediante el ajuste de metas mensuales para el seguimiento del presupuesto.

Ejemplo: Reducir el rebasamiento del presupuesto en un 50% interanual

16. Reducir los retrasos de los proyectos

Cuando los proyectos se salen del presupuesto, la pérdida es de dinero. Cuando los proyectos se retrasan, hay un coste adicional de horas-persona y el coste de oportunidad de ejecutar otros proyectos durante ese tiempo. Por eso, los gestores de proyectos intentan reducir los retrasos, sobre todo en los proyectos de licitación fija.

Ejemplo: Terminar las tareas programadas para el mes con 2 días laborables de margen

17. Reducir las horas extraordinarias

Los equipos de todas las organizaciones trabajan algún tipo de horas extra. Los gestores de proyectos deben esforzarse por reducirlas al mínimo para garantizar el bienestar de los empleados.

Una buena forma de lograr esta meta es observar la carga de trabajo actual. La vista Carga de trabajo de ClickUp está diseñada para ofrecerle una visibilidad consolidada de las horas y la productividad de cada miembro del equipo. A partir de estos datos, puede optimizar la asignación de tareas.

Ejemplo: Reducir el máximo de horas extra por empleado a cinco horas semanales

18. Mejorar los índices de utilización

El índice de utilización es el número de horas facturadas frente al total de horas de trabajo en una semana. Un buen jefe de servicios maximiza esta métrica.

Ejemplo: Aumentar las horas de utilización al 95% para el equipo de desarrollo de software

19. Desarrollar recursos

El conocimiento institucional es una de las ventajas competitivas más potentes de la organización. Documentar y convertir el conocimiento en activos distribuibles es una gran meta de comunicación para cualquier organización.

Ejemplo: Crear el manual de redacción de la empresa que cubra todas las comunicaciones corporativas

20. Asegurar la siguiente ronda de financiación

Los equipos directivos de las empresas emergentes siempre planean conseguir más financiación para impulsar su empresa: es una de sus principales metas. Pero eso no se consigue en un mes

Ejemplo: Confirmar tres reuniones con posibles inversores para el próximo trimestre

21. Ampliar el conjunto de competencias

Se trata de una meta de superación personal crucial, tanto para individuos como para equipos. Como individuo, puedes apuntarte a un curso online, unirte a una comunidad tecnológica, participar en hackathones, etc., para aprender una nueva habilidad.

Los jefes de equipo pueden contratar talentos con nuevas habilidades, formar a los miembros del equipo o automatizar algunas partes del trabajo. En cualquier caso, ampliar las competencias es una meta esencial para cualquiera.

Ejemplo: Completar el curso de certificación avanzada de Python

22. Hacer presentaciones

El miedo escénico es uno de los temores más comunes entre los profesionales. Véncelo este nuevo año adquiriendo habilidades y experiencia en presentaciones.

ejemplo: Haz una presentación al equipo sobre un tema que te inspire confianza**_

23. Tutoría

La tutoría es una de las formas más eficaces de ayudar a los empleados a crecer en una organización. Sin embargo, también es la práctica de aprendizaje y desarrollo más informal. El ajuste de metas mensuales para dar o recibir tutoría ofrecerá beneficios exponenciales en el nuevo año.

Ejemplo: Dedicar tres horas al mes a tutelar a los miembros más jóvenes del equipo

24. Investigación

En el lugar de trabajo, la investigación suele ser precursora de la resolución de problemas. Cuando alguien se enfrenta a un problema, investiga para encontrar soluciones. Sin embargo, la investigación generalizada sobre el ámbito, el mercado, el producto, la tecnología, etc., puede ayudar a resolver problemas futuros y fomentar la creatividad.

Ejemplo: Dedicar dos horas a la semana a investigar una idea tangencial a las tareas en las que se trabaja actualmente

25. Salir de excursión en equipo

Especialmente para los equipos remotos o híbridos, las salidas de equipo son una forma estupenda de conocerse. Las salidas mensuales en equipo son la frecuencia perfecta. No tiene por qué ser algo lujoso. Puede ser un simple almuerzo, una tarde de juegos de mesa o una salida al cine.

**_Ejemplo: Planifique y organice la salida mensual del equipo: elija un lugar, reserve una cita, envíe invitaciones por correo electrónico y recoja las confirmaciones de asistencia tres días antes del evento

Consigue tus Metas Profesionales en 2024 con ClickUp

Antes de despedirnos, queremos decir que no todas las ideas de metas mensuales son iguales. Algunos de los ejemplos de metas mensuales anteriores se basan en resultados (como aumentar el tráfico del sitio web) y otros se basan en actividades (como hacer una presentación).

Esto significa que debe enlazar los objetivos basados en resultados con las actividades y viceversa.

Debe dividir un objetivo de resultados en tareas/actividades manejables. Por ejemplo, para aumentar el tráfico del sitio web, puede que tenga que escribir un blog, distribuirlo en las redes sociales, optimizarlo para los motores de búsqueda, etc.

Hay que enlazar las metas de actividad con los resultados, aunque algunos no sean tangibles. Un ejemplo sería actualizar el módulo de formación sobre acoso sexual. Aunque el plan de estudios actualizado está terminado, no puede vincularlo directamente a una reducción de las quejas o a un mejor comportamiento. Eso no significa que esta meta sea menos importante

Sea cual sea el que elija, recuerde que no debe fijar demasiadas metas; con tres es suficiente.

Haga que su meta sea siempre visible, y las tareas de ClickUp son perfectas para ello. Conecte las tareas diarias con las metas mensuales. Utilice las metas, objetivos, proyectos y carpetas de ClickUp.

Realice revisiones consigo mismo para las metas de crecimiento personal. Trabaje con el equipo para realizar un seguimiento de su progreso en las metas mensuales profesionales. Anótelos en ClickUp Docs para facilitar el acceso posterior.

Cuando consiga sus metas, no olvide celebrarlo.