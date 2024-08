Cómo redactar un buen informe de error (con ejemplos y plantillas)

Tanto si has encontrado un error después de que el equipo de desarrollo lanzara una nueva función como si la app se ha estropeado tras una actualización importante, los fallos forman parte de la propiedad de un producto digital. En lugar de iniciar decenas de hilos de correos electrónicos describiendo el error, aprende a redactar un buen informe de incidencias. Aunque eres gratis, gratuito/a, puedes utilizar Jira, Bugzilla y otras herramientas de gestión de errores herramientas de elaboración de informes de incidencias sin embargo, el contenido del informe en sí sigue siendo importante.

Pero, ¿cómo se escribe un buen informe de errores?

En esta guía encontrará un desglose de los informes de incidencias y su importancia. Incluso le daremos una lista de elementos a incluir e instrucciones paso a paso sobre cómo escribir un buen informe de errores.

¿Qué es un informe de errores?

Un informe de errores, también conocido como una incidencia o informe de problemas es una descripción detallada de un problema que alguien encuentra en una aplicación de software. Los probadores y desarrolladores utilizan estos informes para comunicar los defectos. En lugar de enviar un correo electrónico diciendo: "Oye, el formulario de la página Contacto parece roto", el informe de errores proporciona información detallada que el equipo de desarrollo puede utilizar para solucionar el error lo antes posible. 🐞

El objetivo principal de un informe de errores es dar suficiente información al desarrollador para que pueda solucionar el problema. No basta con decir que algo no funciona; se trata de presentar una imagen clara de lo que está pasando. Un buen informe de errores acelera el proceso de depuración y mejora el rendimiento general garantía de calidad y el proceso de pruebas.

Una vez recibido el informe de incidencias, los equipos de desarrollo y pruebas trabajan para encontrar el error raíz del problema y solucionarlo. Pasan por lo que se denomina el ciclo de vida del defecto o error, un proceso por el que pasan todas las incidencias, desde el descubrimiento hasta el cierre. Muchos sistemas de seguimiento, como ClickUp, supervisan el estado del ciclo de vida de cada error para que tengas una vista general de dónde está cada cosa.

¿Por qué es importante el seguimiento de incidencias y la elaboración de informes?

Claro que podría saltarse el proceso de seguimiento de incidencias y hacerlo todo como en el lejano oeste. Pero eso es una receta para aplicaciones rotas, código desordenado y retrabajo, por no mencionar una experiencia negativa para el usuario final. Informes de incidencias proporcionan información relevante que ayuda al equipo de desarrollo a priorizar y abordar los problemas adecuados, agilizar sus flujos de trabajo y simplificar todo el proceso de pruebas. Las herramientas de elaboración de informes de incidencias también aportan otros intervalos de beneficios, desde una mayor calidad del producto hasta una mejor colaboración. 🙌

Mejorar la colaboración en equipo

Los informes de incidencias de software pueden parecer un trámite burocrático, pero son un puente importante entre los probadores, los desarrolladores y las partes interesadas del proyecto. Un informe de incidencias eficaz incluye los pasos exactos para reproducir el error, enumera los resultados reales frente a los esperados y ofrece detalles del entorno que los desarrolladores necesitan para solucionar el problema. Esta claridad no sólo hace que la jornada laboral de todos sea un poco más fácil, sino que también une al equipo para ocuparse de los negocios con rapidez.

Mejora la experiencia del usuario

Los errores de software pueden causar todo tipo de problemas extraños a los usuarios finales. Un solo problema o error puede hacer que los usuarios abandonen su plataforma para siempre, por lo que tomarse en serio el seguimiento de incidencias y la elaboración de informes redunda en su propio interés.

Un buen informe de errores de software también puede proporcionar una forma sistemática y estructurada de abordar estos errores, garantizando que su producto esté tan libre de errores y sea tan fácil de usar como sea posible. Si tiene muchos errores, su sistema de clasificación debería permitirle ordenarlos por prioridad, de modo que pueda abordar los problemas más difíciles en el menor tiempo posible cartera de productos primero.

Cree un producto de calidad

Todo software tiene incidencias. La calidad de un producto depende de lo bien y rápido que su equipo gestione las incidencias. Afortunadamente, los informes detallados de errores proporcionan información sobre los puntos débiles de su producto para que los desarrolladores puedan comprender su gravedad e impacto. Cuanto mejor comprendan el problema, más eficaces y selectivas serán las correcciones. Eficaz informes de incidencia también reducen el tiempo que los desarrolladores dedican a aclarar los requisitos, lo que les deja más tiempo para codificar.

Agilizar el proceso de desarrollo

El desarrollo de software puede ser complicado desde el punto de vista de la gestión de proyectos. En lugar de perder el tiempo buscando incidencias que no existen, los desarrolladores consultan el informe y se ponen manos a la obra para solucionar el problema. Una (elaboración de) informes de incidencias adecuada elimina la ambigüedad y pone a todo el mundo en la misma página. Unos buenos informes no eliminarán por completo las idas y venidas y las peticiones de aclaración, pero sin duda reducirán las confusiones innecesarias, agilizando en última instancia el flujo de trabajo de desarrollo.

Reducir costes

Así es: Abordar las incidencias en una fase temprana del proceso de desarrollo puede reducir los costes. Cuanto más tiempo se deja un error sin resolver, más caro resulta solucionarlo. La (elaboración de) informes sobre errores permite su detección temprana, lo que reduce el coste y el esfuerzo necesarios para resolver los problemas.

Elementos que debe incluir un informe de errores bien redactado

Una cosa es escribir un informe de errores, pero escribir un buen informe de errores es un arte. Las organizaciones son diferentes, pero los mejores informes de errores suelen incluir estos elementos.

ID del error

Probablemente tenga que gestionar bastantes incidencias. En lugar de publicar cada informe de error a discreción, asígnele un ID de error único. Puede utilizar este identificador para los nuevos informes de incidencias en sus sistema de seguimiento de problemas facilitando el seguimiento y la referencia al error correcto. Esto también será útil si varias personas experimentan el mismo error.

Título o resumen

Escriba un título breve y atractivo que ofrezca una instantánea del problema principal. Debe ser lo suficientemente claro como para que cualquiera entienda la naturaleza del error de un vistazo. No añadas demasiados detalles. Redúcelo a la idea principal y añade contexto o información más adelante en el informe.

Prioridad y gravedad

Los desarrolladores tienen mucho trabajo. Asignar un nivel de prioridad y gravedad a cada informe de error les ayuda a reequilibrar su carga de trabajo y a abordar las tareas en el orden correcto. El nivel de prioridad indica la urgencia de la corrección, mientras que la gravedad refleja el impacto del error en la función del sistema.

Detalles del entorno

Puede que el CSS de una app no se cargue en tu máquina, pero funciona bien en el MacBook de un colega. Este es un detalle del entorno que los desarrolladores deben conocer.

Incluye información sobre:

Tu sistema operativo: Windows, MacOS, Linux, etc.

Su tipo y versión de navegador: Chrome, Firefox, Safari, etc.

Su hardware

Dependiendo del producto, es posible que también tenga que compartir la versión de software que está ejecutando y cuándo se actualizó por última vez.

Descripción del error

¡Es la hora del espectáculo! Aquí es donde proporcionas una descripción detallada del error. Explica cómo se ha producido el error en la aplicación y el impacto que tiene en la experiencia del usuario o en la función. 📝

Pasos para reproducir

Tal vez estés experimentando un error, pero el equipo de desarrollo no lo ve. Es una buena idea para informar de incidencias proporcionar instrucciones sobre cómo te encontraste con él y cómo los desarrolladores pueden encontrarlo también. Proporciona indicaciones claras, paso a paso, sobre cómo reproducir el error. Si el desarrollador no puede reproducirlo, es posible que se trate de un problema del sistema y no de la aplicación, por lo que las instrucciones de reproducción son muy importantes.

Resultado esperado frente a resultado real

Las apps tienen muchas partes móviles, y es posible que los desarrolladores no conozcan la función o el propósito de cada cosa de memoria. Es útil que el desarrollador sepa lo que esperas que ocurra frente a lo que está ocurriendo en realidad. Algo como: "Cuando hice clic en este enlace, esperaba ser redirigido a la página de registro, pero en realidad me dio un error" Esto es importante porque pone de relieve la discrepancia que el desarrollador debe solucionar.

Notas y adjuntos

A veces, es más fácil mostrar que contar. Intenta incluir archivos relevantes, como registros de errores, archivos de datos, capturas de pantalla o grabaciones de vídeo. A veces, las pruebas visuales marcan la diferencia, así que si necesitas que un problema se resuelva rápidamente, aporta todas las pruebas que puedas.

Errores comunes a evitar al crear un informe de incidencias

Aprender a redactar un informe de incidencias conlleva una pequeña curva de aprendizaje. Compruebe que su informe no se encuentra con ninguno de estos problemas comunes en la elaboración de informes de fallos.

Títulos imprecisos

Los títulos genéricos o vagos dejarán a los desarrolladores rascándose la cabeza. Un título como "He encontrado un error" no es específico ni útil. En su lugar, ofrece un resumen conciso de lo que realmente está pasando, como "Mensaje de error al añadir elementos al carrito"

Información incompleta

Los informes de incidencias solicitan determinados campos por una razón. No proporcionar detalles sobre tu sistema operativo, versión de la aplicación o tipo de navegador puede dificultar el proceso de depuración. Si no conoces la información, tómate tu tiempo para encontrarla. El desarrollador te pedirá esta información de todos modos, así que podrías ahorrar tiempo a todos enviando estos datos desde el principio.

Typos

No estamos hablando de confundir "sus", "allí" y "son" Nos referimos a errores tipográficos que podrían cambiar el significado de lo que intenta decir. Esto es especialmente cierto si utilizas términos de marca o el autocorrector de tu ordenador. Por ejemplo, "texto" y "prueba" tienen una sola letra de diferencia, pero mezclar los dos términos puede llevar a confusión.

Ambiguo pasos a reproducir

Instrucciones como "inicia sesión para encontrar el error" no son útiles. Recuerda que la meta es que el problema sea reproducible. Aquí nada es "obvio" o "de sentido común". No hagas suposiciones: Incluye siempre instrucciones paso a paso, aunque parezcan demasiado básicas o sencillas.

No comprobar si hay duplicados

¿Todos experimentan el mismo error? Si es así, es muy probable que alguien ya haya enviado un informe de incidencias y esté en la cola de un desarrollador. Enviar varios informes sobre el mismo problema ralentiza el trabajo de todo el mundo, así que si tienes acceso al sistema de seguimiento de errores, comprueba primero si alguien ya ha enviado esta solicitud.

Usar lenguaje subjetivo u opiniones

Opiniones personales como "Este tono de morado es feo" no ayudan a los desarrolladores. Las opiniones personales no son lo mismo que los errores reales. Mantenga su informe tan objetivo y preciso como sea posible; todo lo demás es sólo una pista falsa que podría retrasar al equipo de desarrollo.

Ignorar comentarios o preguntas

El desarrollador receptor puede tener preguntas o comentarios sobre tu informe de incidencias. En lugar de enviarlo y seguir tu camino, ponte a disposición del desarrollador para interactuar con él. Cuanto antes respondas a sus preguntas, antes podrán solucionar el problema.

Evaluación inadecuada de la gravedad o la prioridad

Si observas un fallo de seguridad y lo rótulos como un problema de baja prioridad, eso es un problema. Considere las consecuencias reales que el error tiene en la experiencia del usuario final. No poder iniciar sesión es un gran problema, mientras que pequeños problemas como la renderización de imágenes son de menor prioridad.

Cómo escribir un informe de errores en ClickUp Equipos de software confían en ClickUp para algo más que el seguimiento de problemas e informes de errores. Es una solución de gestión de proyectos "todo en uno" que admite la colaboración, la lluvia de ideas y todo lo demás para los equipos técnicos. Gestione tareas, chats, documentación técnica, metas y mucho más en un solo lugar. Formularios ClickUp incluso estandarizar el proceso de notificación de errores, por lo que no tiene que preocuparse de la gente conseguir "creativo" con sus envíos. 👀

Tampoco es necesario crear sus flujos de trabajo de seguimiento de incidencias y errores desde cero. Prueba el Plantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp para compatibilidad colaboración interfuncional con formularios de automatización, Formularios de entrada personalizados y vistas flexibles. Si necesita un poco de inspiración, vea cómo ClickUp estructura su breve Formulario de informe de incidencias .

Optimice el seguimiento de incidencias con una plantilla de informes de errores en ClickUp

Agilice las pruebas de software con ClickUp*

Los errores de software son sólo una parte del desarrollo de productos digitales. Si aprende a informar de las incidencias, sus desarrolladores dispondrán de información más relevante y procesable que agilizará las correcciones, minimizará las molestias y mejorará la experiencia del usuario.

Escribir un informe de errores sólido le llevará lejos, pero aún necesita un sistema de seguimiento, gestión y comunicación de incidencias. Ahí es donde entramos nosotros. ClickUp es una sólida plataforma de gestión de proyectos que aporta Plantillas de TI formularios, tareas y comunicaciones en un solo lugar. Deje de ir de una herramienta a otra y conviértalo todo en una auténtica plataforma todo en uno con ClickUp: Crea ahora tu entorno de trabajo de ClickUp gratis/a ¡!