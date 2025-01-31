Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» para tomar notas en 2025

¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea genial, pero la has perdido por culpa de las distracciones de la vida cotidiana?
Si tienes un sistema para tomar notas de las ideas que te cambian la vida, es posible que las retengas.
Es habitual que la inspiración creativa llegue cuando menos te lo esperas, por ejemplo, cuando sales a correr o estás en la ducha. Ahí es donde las aplicaciones de segundo cerebro vienen al rescate. ¡Coge rápidamente tu teléfono y listo!
Estas herramientas para tomar notas están diseñadas para ayudarte a despejar la mente, escribir un diario cada día, ampliar tu capacidad cognitiva y desarrollar tu segundo cerebro.
Si aún no te has subido al tren de las aplicaciones de «segundo cerebro» para tomar notas, es hora de hacerlo, y te explicaremos por qué.
¿Qué es un «segundo cerebro»?
Una aplicación de «segundo cerebro» es una herramienta digital diseñada para ayudarte a capturar, organizar y almacenar tus pensamientos, ideas e información de forma estructurada, de modo que puedas recuperarlos en cualquier momento.
Crear un segundo cerebro ampliará tus procesos cognitivos y tu capacidad, proporcionándote un repositorio estructurado y fácilmente accesible para tus notas, documentos e ideas creativas.
Tiago Forte introdujo por primera vez el concepto de «segundo cerebro» en su libro « Building a Second Brain . » Su razonamiento es que los seres humanos no siempre pueden recordar toda la información diaria, ya que puede resultar abrumadora.
Tiago fue más allá y realizó una lista de las ventajas de confiar en el sistema de segundo cerebro:
- Organiza tu información a la perfección, facilitando el acceso.
- Conserva la información a menos que elimines lo que ya no necesitas.
- Conserva tu creatividad y garantiza el seguimiento de tu trabajo, lo que te permite volver a él en cualquier momento.
¿Cómo elegir una aplicación de «segundo cerebro»?
Estas son algunas de las funciones que debes tener en cuenta a la hora de elegir una aplicación de «segundo cerebro»:
- Accesibilidad: una app «segundo cerebro» bien diseñada debe estar disponible en cualquier momento en cualquier dispositivo o plataforma.
- Estructura y flexibilidad: Debes poder modificar fácilmente la interfaz de notas de la app para adaptarla a diferentes funciones, formatos y estilos. La clasificación de las notas debe ser flexible, con carpetas, etiquetas, cuadernos, etc.
- Uso compartido: una aplicación para tomar notas bien diseñada te permite compartir tus notas con otras personas fácilmente. Funciones como la edición y los comentarios mejoran el trabajo en equipo, la colaboración y la productividad en general.
Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» que puedes usar
1. ClickUp
ClickUp es la mejor herramienta de productividad todo en uno para tomar notas. Realiza la edición de tus notas y deja comentarios para cualquiera con quien las compartas. Lo mejor de ClickUp es que lo que comienza como una simple nota puede convertirse en una tarea o un proyecto más grande.
ClickUp optimiza todas tus ideas y flujos de trabajo en una sola aplicación. ClickUp está disponible en varios dispositivos y plataformas y funciona bien con las herramientas existentes en tu flujo de trabajo diario.
Las mejores funciones de ClickUp
- ClickUp Docs : Crea documentos en cualquier formato. Personaliza el documento según tus preferencias y realiza el uso compartido con tu equipo. Elige entre diferentes plantillas y formatos para no tener que crear un segundo cerebro desde cero.
- ClickUp NotePad : Anota ideas y crea rápidamente listas de control con una amplia gama de plantillas de Bloc de notas. Convierte tus notas en tareas. Utiliza diferentes fuentes, colores, fondos, plantillas, etc. para tus notas.
- ClickUp Relaciones : Reúne tus ideas y tareas. Crea enlaces entre tus documentos y, con los backlinks, realiza la automatización de los enlaces entre tareas y documentos relacionados. De esta manera, crea una idea y úsala en todas partes.
- ClickUp Brain : Genera nuevas ideas de alta calidad con IA. Resumir notas largas o genera ideas para proyectos en grupo.
- ClickUp Whiteboards : colabora con tu equipo utilizando la pizarra digital para intercambiar ideas y planificar proyectos. Cread juntos, dejad comentarios, etiquetad o haced menciones a personas para colaborar.
- Plantillas prediseñadas: ¡Utiliza la plantilla de base de conocimientos de ClickUp para crear un documento centralizado con las ideas, opiniones y mucho más de tu equipo!
Limitaciones de ClickUp
- Problemas de compatibilidad: ClickUp puede que (todavía) no funcione con rapidez en algunos teléfonos móviles.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 5000 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)
2. Notion
Notion es una de las aplicaciones de segundo cerebro más versátiles, que se adapta a los flujos de trabajo individuales. Utiliza este espacio unificado para tomar notas, organizarte, gestionar tareas, escribir con concentración y desarrollarte personalmente para mejorar tu concentración.
Anota rápidamente notas, ideas, listas de tareas pendientes o recordatorios desde cualquier lugar. Ofrece flexibilidad para organizar estas notas sin límites, de modo que puedas recuperarlas fácilmente en cualquier momento.
Las mejores funciones de Notion
- Notion AI: Genera ideas para tu trabajo y escribe más rápido con la IA.
- Notas ilimitadas: escribe todo lo que quieras sin ningún límite.
- Organización centralizada: consolida todas tus necesidades en una sola plataforma. Ya sean notas, presupuestos, tareas o recetas, puedes crear una herramienta de gestión del conocimiento personalizable que se adapte a tu proceso de pensamiento.
- Disponibilidad de plataformas y dispositivos: Notion está disponible para móviles iOS y Android, para ordenadores Mac y Windows, y ofrece Notion Web Clipper, compatible con los navegadores Chrome, Safari y Firefox.
Limitaciones de Notion
- Seguridad: la seguridad de Notion podría ser mejor. Esta debilidad podría hacer que los documentos importantes de la aplicación fueran vulnerables.
Precios de Notion
- Free Forever
- Además: entre 8 y 10 dólares por usuario.
- Empresa: entre 15 y 18 dólares por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
- Notion IA: disponible en todos los planes de pago por 8 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Notion
- G2: 4,7/5 (más de 4800 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 1917 opiniones)
3. Mantén
Google Keep es una herramienta de software para tomar notas diseñada para escribir, hacer listas y organizar tus ideas; es muy útil para configurar recordatorios eficaces. También permite un uso compartido fácil de notas con imágenes y audio.
Con millones de usuarios, Keep es la mejor opción para aquellos que disfrutan de notas dinámicas, ya que ofrece un intervalo de rótulos de colores para organizar y ordenar tus documentos de manera eficiente.
Conserva las mejores funciones
- Reconocimiento óptico de caracteres: convierte cualquier foto en texto para que puedas tomar notas al instante basadas en tus imágenes.
- Grabaciones de voz: transcribe automáticamente tus grabaciones de voz a texto.
- Disponible en iOS, Android y web: usa esta aplicación web en cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Mantén los límites
- Falta de opciones de formato: Keep no ofrece opciones de formato como cursiva, negrita y subrayado.
Mantén los precios
- Es gratuita y no tiene versión premium.
Guarda reseñas y valoraciones.
- G2: 4,4/5 (36 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (161 opiniones)
4. Workflowy
Workflowy es una app web para tomar notas que simplifica la toma de notas con su interfaz sencilla y flexible, lo que te permite organizar ideas de forma rápida y natural.
Funciona muy bien sin conexión y ofrece compatibilidad para desarrollar esas ideas sin problemas cuando se conecta a Internet. Las listas anidadas de Workflowy son su característica más destacada: crea listas con viñetas para cualquier número de niveles y desglosa la complejidad de tus ideas o listas.
Las mejores funciones de Workflowy
- Anidamiento infinito: desarrolla ideas complejas sin perder el contexto. Profundiza en los detalles de tus notas o proyectos sin perder de vista el contexto o la estructura general.
- Archivos e imágenes: Integra un número ilimitado de archivos e imágenes directamente en tu contenido utilizando la sencilla función de arrastrar y soltar.
- Edición sin necesidad de iniciar sesión: habilita el uso compartido sin necesidad de que los destinatarios tengan sus propias cuentas de Workflowy.
- Plantillas: elige entre una biblioteca de plantillas de Workflowy para empezar si no quieres escribir tus notas desde cero.
Limitaciones de Workflowy
- Funciones limitadas en la versión gratuita: La versión gratuita de Workflowy restringe a los usuarios con menos funciones, incluyendo un límite mensual de viñetas y un límite de 100 MB para la subida de archivos.
Precios de Workflowy
- Gratis para siempre
- Pro: 4,99 $ por usuario.
Reseñas y valoraciones de Workflowy
- G2: 4,4/5 (22 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (14 opiniones)
5. Craft
La interfaz fluida de Craft incluye funciones como notas diarias, documentos colaborativos, wikis, integraciones, vistas previas de enlaces enriquecidas, asistencia de escritura con IA, comentarios y reacciones.
Craft transforma la colaboración en equipo y la toma de notas al combinar actualizaciones diarias estructuradas, alinear prioridades y eliminar obstáculos, todo en un solo lugar. Es un hub central para que los equipos tomen notas y realicen el seguimiento de las tareas, ideas y retos de diversos proyectos.
Las mejores funciones
- Flujos de trabajo: conecta y organiza el trabajo dentro de los equipos y entre ellos.
- Notas diarias: Mejora tus reuniones de puesta al día con actualizaciones conectadas al Calendario, prioridades y obstáculos.
- Documentos estructurados: crea tarjetas y páginas para proporcionar un contexto detallado y organizar tus ideas.
- Integración de contenido enriquecido: incrusta bloques de código, vistas previas de enlaces enriquecidos, imágenes, vídeos y soporte para asistentes de IA.
- Wikis: Consolida el conocimiento del equipo y elimina la necesidad de solicitar repetidamente enlaces o información.
Limitaciones de Craft
- No es tan adecuada para la gestión de tareas: Craft está diseñada principalmente para tomar notas y ofrece límites en cuanto a las opciones para la gestión de tareas.
Precios de Craft
- Free
- Pro: 5 $ por usuario
- Empresa: 10 $ por usuario
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
- Craft IA: Gratis para todos los usuarios.
Reseñas y valoraciones de Craft
- G2: 4,6/5 (20 opiniones)
- Capterra: 4,5 (32 opiniones)
6. Evernote
Evernote te ayuda a organizar tu trabajo y tu vida con notas, independientemente de dónde trabajes. Te permite tomar notas dinámicas con texto, imágenes, plantillas y mucho más.
Evernote te ayuda a gestionar notas con fechas límite y recordatorios, ofrece compatibilidad con el almacenamiento de documentos sin papel y se integra con Google Calendar para una programación eficiente y notas contextuales.
Las mejores funciones de Evernote
- Trabaja en cualquier lugar: asegúrate de tener siempre a mano la información importante con la sincronización automática de notas en todos los dispositivos.
- Recuerda todo: aumenta la utilidad de tus notas incorporando texto, imágenes, audio, escaneos, PDF y documentos.
- Encuentre cosas rápidamente: acceda a lo que necesita de forma inmediata utilizando potentes y flexibles funciones de búsqueda.
Limitaciones de Evernote
- Precio: Evernote es más caro en comparación con otras aplicaciones para tomar notas que actúan como un segundo cerebro.
Precios de Evernote
- Free
- Personal: 14,99 $ al mes.
- Profesional: 17,99 $ al mes.
Reseñas y valoraciones de Evernote
- G2: 4,6/5 (20 opiniones)
- Capterra: 4,3 (5 reseñas)
7. Reflexiona
Reflect ofrece una solución integral para mejorar los procesos cognitivos y tomar notas de forma eficaz. Cuenta con sincronización instantánea de notas con enlaces cruzados, lo que permite crear una red de ideas.
Reflect garantiza una gestión segura y eficiente de las notas con cifrado de extremo a extremo, integración con el Calendario, publicación con un solo clic y asistencia de IA con tecnología GPT-4.
Reflexiona sobre las mejores funciones
- Notas en red: Crea un gráfico de ideas utilizando notas con enlaces cruzados, creando una red intelectual completa.
- Integraciones: gestiona y resume las discusiones de las reuniones mientras importas eventos desde Google Calendar y Outlook.
- Reflect IA: Aprovecha la asistencia de IA impulsada por GPT-4 y Whisper de OpenAI para mejorar tu escritura, organizar tus ideas y actuar como tu compañero intelectual.
Reflexiona sobre los límites
- Precio: Reflect es más cara que otras aplicaciones de «segundo cerebro».
Reflexiona sobre los precios
- Premium: 10 $ al mes.
Reflexiona sobre las reseñas y valoraciones.
- G2: 4,7/5 (41 opiniones)
- Capterra: 5,0 (2 reseñas)
8. Obsidian
Obsidian es una aplicación versátil para tomar notas que se adapta a tus pensamientos. A medida que escribes tus notas adhesivas en línea, la aplicación se adapta dinámicamente a tu estilo para que puedas transmitir con precisión lo que tienes en mente.
Además, Obsidian te permite enlazar fácilmente notas y realizar un uso compartido con cualquier persona. La aplicación también ofrece compatibilidad con el trabajo de oficina y la gestión de proyectos.
Las mejores funciones de Obsidian
- Enlaces y gráficos: El punto fuerte de Obsidian son sus enlaces y gráficos. Te ayudan al seguimiento de cómo se conectan tus notas.
- Colaboración: comparte tu trabajo con otras personas sin revelar tus datos privados.
- Personalización: personaliza tu trabajo a tu gusto. Con opciones para cambiar el aspecto, el color, el tema, etc., podrás disfrutar de la creatividad que ofrece esta aplicación.
Limitaciones de Obsidian
- Precio adicional: Debes pagar un suplemento para utilizar algunas funciones sencillas y esperadas, como la sincronización entre dispositivos.
Precios de Obsidian
- Free
- Uso comercial: 50 $ por usuario al año.
Reseñas y valoraciones de Obsidian
- G2: No hay suficientes valoraciones.
- Capterra: 4,4/5 (20 opiniones)
9. Notas de iCloud
Con Apple Notes, siempre estarás listo para capturar esos momentos de inspiración. Ya sea en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac, la aplicación Notes se sincroniza sin esfuerzo con iCloud, lo que garantiza que tus notas sean accesibles al instante en todos tus dispositivos.
iCloud. com ofrece una amplia gama de funciones, como crear, realizar edición y organizar notas, gestionar adjuntos y realizar uso compartido de notas o carpetas.
Las mejores funciones de iCloud
- Seguridad: iCloud cuenta con un sistema de privacidad altamente seguro, que garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a sus notas.
- Almacenamiento adecuado: los usuarios Premium de iCloud disfrutan de una capacidad de almacenamiento superior a 12 terabytes, lo que proporciona un amplio espacio para las necesidades de datos personales y empresariales.
Limitaciones de iCloud
- Función de colaboración con límite: Aunque es posible realizar un uso compartido de las notas con otras personas, las notas de iCloud no permiten añadir comentarios. Los colaboradores no pueden aportar sus opiniones ni ver el historial de ediciones de cada colaborador.
Precios de iCloud
- 50 GB: 0,99 $.
- 200 GB: 2,99 $.
- 2 TB: 9,99 $.
- 6 TB: 29,99 $.
- 12 TB: 59,99 $.
Opiniones y valoraciones de iCloud
- G2: 4,3/5 (más de 800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1500 reseñas)
10. Roam Research
Roam Research es una app para tomar notas diseñada para ayudarte a escribir documentos y realizar investigaciones mientras recopilas información en una base de datos gráfica.
Comenzó como una herramienta para ayudar a los estudiantes de doctorado a estructurar y escribir sus complejas tesis.
A diferencia de otras aplicaciones para tomar notas, Roam Research funciona más como una herramienta basada en la investigación tecnológica. Tampoco tiene plantillas, pero ofrece excelentes opciones para establecer conexiones entre notas y crear un segundo cerebro.
Las mejores funciones de Roam Research
- Interfaz organizada: Roam tiene diferentes funciones para diferentes personas, pero está muy bien organizada, sin desorden y es fácil de navegar.
- Seguimiento de tareas: ideal para la gestión de proyectos, ya que permite asignar tareas y realizar un seguimiento sencillo del progreso.
Limitaciones de Roam Research
- La herramienta no siempre es fácil de usar y los usuarios señalan la falta de voluntad de la empresa para desarrollar las funciones que los clientes necesitan.
- Roamresearch es más cara que otras aplicaciones de «segundo cerebro» del mercado.
Precios de Roam Research
- Pro: 15 $ al mes
- Believer: 500 $ por 5 años
Reseñas y valoraciones de Roam Research
- Capterra: 4,2/5 (20 opiniones)
- G2: No hay suficientes valoraciones.
Por qué necesitas una aplicación de «segundo cerebro» para tomar notas
En esencia, aunque el encanto clásico de anotar ideas en cuadernos físicos puede tener su atractivo, siempre existe el riesgo de perderlas. La belleza de una aplicación de segundo cerebro radica en su capacidad para proteger tus ideas y tareas en una ubicación centralizada, eliminando la preocupación de perderlas.
Con el paso de los años, nuestras capacidades cognitivas siguen disminuyendo a medida que se entrelazan nuestra vida personal y profesional. Acumulamos experiencia profesional, avances creativos e ideas que deben documentarse y almacenarse a lo largo de nuestra vida.
Podrás dar gracias a tu segundo cerebro cuando accedas a décadas de trabajo en cuestión de minutos.
ClickUp destaca por proporcionar un repositorio seguro para tus ideas y tareas, y ofrece muchas opciones de productividad que lo acompañan.