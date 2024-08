Airtable contra Asana: El choque de titanes de la gestión de proyectos

Planificar proyectos de principio a fin, hacer malabarismos con las tareas, mantener la unidad del equipo, gestionar el tiempo y el presupuesto, resolver problemas sobre la marcha, organizar reuniones, supervisar el progreso, garantizar la satisfacción de los interesados... Suena a mucho, ¿verdad? Lo creas o no, estos son sólo algunos de los muchos sombreros que llevan los gestores de proyectos

Por suerte, existen soluciones que pueden agilizar o asumir por completo estas responsabilidades: herramientas de gestión de proyectos. Las dos opciones que destacan entre las demás de su clase son Airtable y Asana.

Asana y Airtable están diseñadas para facilitar la gestión de proyectos la gestión de tareas y proyectos tienen sus propios puntos fuertes y débiles.

En este artículo, nos centraremos en el dilema entre Airtable y Asana, analizaremos las funciones de cada herramienta y te ayudaremos a encontrar la solución perfecta para aumentar tu productividad 💪

¿Qué es Airtable?

Airtable es una plataforma para crear, gestionar y compartir bases de datos relacionales. Es un híbrido de hoja de cálculo y base de datos que le permite centralizar y conectar datos, crear flujos de trabajo personalizados y colaborar a la perfección con su equipo.

Cuando oyes "hoja de cálculo", probablemente piensas en Excel. ¿Por qué aprender otra plataforma desde cero cuando se puede utilizar el buen viejo Excel para sus necesidades de gestión de proyectos? ¡Porque Airtable es mucho más que hojas de cálculo!

Ofrece opciones avanzadas de gestión de proyectos, como múltiples vistas de proyectos, automatizaciones, funciones de elaboración de informes y creación de apps sin código. Es una solución única que puede optimizar sus flujos de trabajo y elimine los obstáculos en su camino hacia la entrega de proyectos de alta calidad con soluciones eficaces de gestión de tareas.

Funciones de Airtable

Echemos un vistazo a las funciones clave que hacen de Airtable un software excepcional de gestión de tareas y proyectos.

1. Creación de app

Con Airtable, puede crear apps personalizadas basadas en sus datos ¡sin conocimientos de código! 🧑‍💻

Gracias a las aplicaciones personalizadas, puede reimaginar sus flujos de trabajo y asegurarse de que cada miembro del equipo trabaja en un entorno que se adapte a sus preferencias.

Airtable ofrece una opción llamada Diseñador de interfaz, que le permite personalizar la interfaz de sus apps. La función tiene un diseño de arrastrar y soltar y es fácil de usar. Ajuste los niveles de permiso para garantizar que los miembros adecuados del equipo puedan acceder a aplicaciones e interfaces específicas.

2. Datos conectados

Airtable le permite crear una única fuente de verdad para su organización, lo que la convierte en una plataforma de base de datos relacional de primera categoría. Traiga los datos críticos a Airtable y utilícela como base para su trabajo.

Cada vez que actualice los datos, se sincronizarán automáticamente en todo el Tablero en tiempo real, por lo que no tendrá que preocuparse por la confusión o falta de comunicación entre los miembros del equipo.

Pero espere, ¡eso no es todo! Airtable puede "adoptar" datos de otras apps como Jira box y Salesforce, lo que le permite mantener todos los flujos de trabajo juntos y actualizarlos con facilidad.

3. Automatizaciones

Olvídese de las tareas repetitivas que le roban su valioso tiempo. Con Airtable, puede crear automatizaciones utilizando lógica desencadenante y de acción, impulsando así su productividad y redirigiendo su atención a tareas de mayor valor añadido.

Automatizaciones Airtable puede ser tan simple o complejo como usted quiere que sean. Puede crear notificaciones únicas o flujos de trabajo multisecuencia, en función de sus necesidades de gestión de proyectos, o asignar tareas a miembros individuales del equipo, incluso para los proyectos más complejos.

El ajuste de desencadenantes y acciones sólo requiere unos pocos clics, y el proceso es gratuito, libre de código. Si tienes conocimientos de Javascript, puedes ponerlos en práctica y ampliar la funcionalidad de las funciones avanzadas de tus automatizaciones extendiendo la lógica para desbloquear los datos de tus proyectos. 🥰

Como Airtable se integra con apps como Slack, Facebook y Google Workspace, puede añadirlas a sus automatizaciones y agilizar aún más sus flujos de trabajo.

Precios de Airtable

Free (para individuos o equipos muy pequeños)

(para individuos o equipos muy pequeños) Equipos : 20$/mes por asiento

: 20$/mes por asiento Business : 45 $/mes por asiento

: 45 $/mes por asiento Escala Enterprise: Consultar precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

¿Qué es Asana?

Asana es un conocido software de gestión de proyectos de trabajo que te permite gestionar tareas y proyectos mientras mantienes a tus equipos interfuncionales trabajando como una máquina bien engrasada. ⚙️

La plataforma te permite ajustar y seguir metas y objetivos para cada proyecto, elimine silos para fomentar una colaboración sin fisuras, detecte áreas de mejora y arrope todos los aspectos de sus proyectos en un entorno intuitivo y funcional.

Utilice sus funciones clave para automatizar flujos de trabajo, gestionar recursos, habilitar paneles para una amplia elaboración de informes y controlar de tiempo, todo bajo un mismo techo.

Lo mejor de todo es que, aunque está repleto de opciones avanzadas, Asana es sorprendentemente fácil de adoptar, incluso para aquellos que no han utilizado una plataforma de gestión de proyectos o tareas antes.

Funciones de Asana

En la batalla Airtable vs Asana, esta herramienta destaca sobre otras plataformas por algunas de estas funciones clave para la gestión de proyectos:

1. Campos personalizados

Los administradores de proyectos a menudo manejan montones de tareas, y sólo listarlas no es suficiente para un monitoreo eficiente. Asana te permite mitigar este problema utilizando Campos personalizados que te permiten proporcionar más información sobre tus tareas.

En pocas palabras, los campos personalizados describen tu tarea con más detalle, permiten una organización y filtrado más sencillos y te ayudan a estar al tanto de las cargas de trabajo y los plazos. Y Asana ofrece dos tipos de campos personalizados: local (específico del proyecto) o global (agregado a tu biblioteca, puede ser reutilizado dentro de tu organización).

Usa campos personalizados en Asana para determinar la fase, prioridad, equipo, presupuesto o audiencia de una tarea, y mantén tu trabajo organizado y fácil de seguir.

2. Plantillas

Asana ofrece más de 80 plantillas de gestión de proyectos para estandarizar tu trabajo estrategias de operaciones las plantillas vienen con secciones preestablecidas, pero siempre se pueden personalizar para adaptarlas a las necesidades de su organización. Las plantillas incluyen secciones prefabricadas, pero siempre puede personalizarlas para adaptarlas a las necesidades de su organización.

Además de tomar plantillas de la biblioteca, puede crear las suyas propias en unos pocos clics Esta es una excelente noticia para quienes desean crear flujos de trabajo personalizados y reutilizarlos en futuros proyectos. También puedes convertir proyectos y tareas enteros en plantillas únicas. ✨

3. Metas

Vía Asana

Toda organización tiene una meta general, y cada equipo y proyecto dentro de ella gira en torno a esa meta. Asana te proporciona los medios para conectar las metas de tu organización con las tareas del día a día y hacer un seguimiento de su interacción a lo largo del tiempo.

De esta manera, puedes estar seguro de que tu equipo se dirige en la dirección correcta en cualquier momento a través de proyectos ilimitados. 🧭

Usa Metas de Asana para establecer metas para ti, tu equipo y toda la organización, conéctalas a tus proyectos, realiza un seguimiento de múltiples niveles y asegúrate de que tu trabajo esté perfectamente alineado.

Tener tus metas delineadas te ayuda a priorizar y mantener a tu equipo en la misma página. Tan pronto como progresas, las Metas de Asana se actualizan automáticamente, dándote una visión detallada de lo que funciona y lo que no.

Usa estas funciones clave de gestión de proyectos para ajustar objetivos, definir tu equipo, crear cronogramas y ver el panorama general y los detalles con la misma claridad.

Precios de Asana

Básico : $0

: $0 Premium : $10.99/mes por usuario

: $10.99/mes por usuario Empresa : 24,99 $/mes por usuario

: 24,99 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Airtable vs. Asana: Comparación de funciones

Tanto Airtable como Asana tienen impresionantes armas de gestión de proyectos y tareas en su arsenal. Pero la pregunta es, ¿cómo se comparan estas dos herramientas? Le invitamos a un enfrentamiento de tres rondas Asana vs Airtable, donde veremos cómo los dos se desempeñan en aspectos críticos: vistas de proyectos, integraciones y elaboración de informes.

1. Vistas de proyecto

Múltiples vistas de proyecto te permiten ver tus datos y tareas desde varias perspectivas y detectar áreas de mejora. Además, permiten flexibilidad y permiten a los miembros del equipo personalizar su entorno de trabajo.

Tanto Airtable como Asana sobresalen en esta área. Airtable ofrece ocho vistas (Lista, Cronograma de) Gantt, Kanban, Calendario, Formulario, Cuadrícula y Galería). Puedes cambiar entre ellas, duplicarlas, descargarlas como archivos CSV y personalizar los permisos de usuario.

Asana tiene cinco vistas: Lista, Cronograma, Kanban, Calendario y Gantt. Trabajar en ellas es fácil, y saltar de una vista a otra sólo requiere un clic.

Por el número de vistas disponibles, Airtable se lleva la victoria.

2. Integraciones

Las integraciones con otras apps te dan más potencia y minimizan la necesidad de saltar entre plataformas para completar tareas.

Airtable y Asana ofrecen un montón de integraciones con otras herramientas para la gestión de tareas, control de tiempo, organización y colaboración, lo que le permite centralizar su trabajo y la colaboración agilizar los flujos de trabajo .

Asana ofrece más de 200 integraciones nativas con apps como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva y HubSpot. Además de las integraciones, puedes aprovechar las AsanaAPI para crear apps personalizadas y disparar la productividad y la eficiencia. 😎

La Lista de integraciones nativas de Airtable es mucho más corta: tiene menos de 40 opciones. Por suerte, la herramienta también tiene una API para crear integraciones personalizadas.

A juzgar por el número de integraciones nativas, Asana es el claro ganador en esta categoría. Pero, si no te importan algunos pasos adicionales a través de una API, ambas herramientas ofrecen muchas oportunidades para ampliar su función.

3. Opciones de elaboración de informes

La elaboración de informes es un aspecto crucial de la gestión de proyectos: hay que poder seguir el progreso, tomar decisiones con conocimiento de causa, poner al día a las partes interesadas y gestionar los riesgos con facilidad.

Asana y Airtable ofrecen impresionantes funciones de (elaboración de) informes. No te quedarás sin saber si una tarea o proyecto va en la dirección correcta.

Asana tiene paneles de elaboración de informes de primera clase. Créalos en unos pocos clics y visualiza tus datos para descubrir posibles problemas y medir el intento correcto de tu equipo. Puedes usar plantillas de informes de Asana o crear tus propios cuadros y gráficos para representar la información. 📊

Airtable no se queda atrás con las opciones de (elaboración de) informes. También te permite organizar tus datos y crear paneles personalizables para el seguimiento del progreso. Airtable lo lleva a un nivel superior: si sabes código, puedes crear tu propio sistema de (elaboración de) informes utilizando SDK para desarrollar API especializadas.

**Esta ronda de la batalla entre Asana y Airtable es un empate. Si buscas opciones de (elaboración de) informes más avanzadas, quizás quieras inclinarte por Airtable.

Airtable vs. Asana en Reddit

¿Qué tienen que decir los usuarios de Reddit sobre el enfrentamiento Airtable vs. Asana? Veamos

Un usuario mencionó que les gusta Asana pero sus compañeros de equipo a menudo tienen problemas con él en términos de comunicación y organización:

me gusta Asana pero la gente con la que trabajo a veces tiene dificultades. Quieren que se parezca más a una lista de tareas pendientes que a una Panorámica de todo el ciclo del proyecto y un Mapa de lo que todos están haciendo. Luchan con la forma en que entierra las subtareas/quieren todo en un nivel de profundidad, que no es como está diseñada la herramienta. Les cuesta usar Asana para comunicarse y transferir archivos. Tengo problemas cuando los miembros del equipo esperan que yo ingrese contenido (subtareas y asignaciones) que ellos mismos pueden y deben hacer para que yo pueda estar al tanto de dónde se encuentra cada uno en el proyecto"

Otro usuario de Reddit opina lo siguiente Airtable es brillante, pero tiene límites de seguridad debido a su compatibilidad con el acceso multiusuario:

"Permítanme añadir que, para apreciar plenamente la brillantez de Airtable que o bien (a) tienen que vivir con sus muchas limitaciones o (b) obtener ayuda para superar esas limitaciones. Muchas de esas limitaciones tienen que ver con la compatibilidad de Airtable para el acceso multiusuario

la primera gran limitación es una que considero básicamente un deal breaker: Si usted es el creador de una app, Airtable, y la comparte con otros usuarios, no puede evitar que esos otros usuarios la compartan con personas que usted no conoce y que podrían no querer ver la app. Todavía no entiendo cómo la gente vive con este límite cuando están construyendo aplicaciones de negocios. Sólo puedo concluir que la mayoría de los usuarios de Airtable no se dan cuenta de esto" Este usuario de Reddit cambió de Asana a ClickUp porque

la herramienta es más asequible y está repleta de funciones

:

en los últimos meses, he estado transfiriendo mi trabajo de Asana a Clickup. Me gusta cómo Clickup hace mucho más (especialmente en automatización) por un precio más razonable"

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Asana frente a Airtable

¿No puede decidirse entre Asana y Airtable porque no quiere hacer concesiones? ¿Y si te decimos que no tienes que hacerlo? ¡Conoce ClickUp, una fantástica herramienta de gestión de proyectos y tareas que puede revolucionar tu trabajo y abrirte las puertas a una productividad sin precedentes!

Esta herramienta de Asana y Airtable alternativa se ha ganado una reputación estelar gracias a un conjunto de funciones cuidadosamente diseñadas para facilitar la creación, gestión, uso compartido y seguimiento de proyectos. Es compatible con la colaboración en equipo y máxima transparencia para que todo el mundo esté al corriente de los últimos cambios, por grandes o pequeños que sean.

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

En pizarras digitales para sesiones de brainstorming a Campos personalizados y opciones de gestión de documentos , ClickUp tiene todo lo que los gestores de proyectos necesitan para sobresalir en su trabajo. 💯

¿Aún no está convencido? Vamos a arrojar un poco de luz sobre las funciones emblemáticas de ClickUp, y verá rápidamente por qué tiene que empezar a usarlo ¡YA!

1. ClickUp Gestión de proyectos

Software de gestión de proyectos ClickUp: Un vistazo a su interfaz de usuario

ClickUp ofrece todo un conjunto de opciones que hacen que navegar por las aguas de la gestión de proyectos sea pan comido.. ClickUp Gestión de proyectos . ⛵

Con estas funciones, puede planificar, organizar y gestionar proyectos de todas las figuras y tamaños, mantener a su equipo alineado y supervisar el progreso.

En cuanto a la planificación, puede utilizar ClickUp AI el robusto asistente de escritura de la plataforma, para crear planes de proyecto cronogramas y resúmenes. Esta función también puede resultar útil para redactar y resumir documentos, realizar lluvias de ideas y crear agendas de reuniones.

Utilice ClickUp AI para crear plantillas en distintas vistas y específicas para su equipo o departamento

ClickUp ofrece

/ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6329880717719-Intro-to-views 15+ vistas /%href/

que te permiten ver tu proyecto desde todos los ángulos. Además de los clásicos como las vistas Lista y Kanban, la plataforma cuenta con una vista Vista de chatear (excelente para la comunicación y la colaboración), una vista Documento (para crear wikis y documentos) y una vista Pizarra (perfecta para la lluvia de ideas).

Siga el progreso de sus proyectos a través de una interfaz interactiva Paneles con más de 50 widgets aproveche plantillas de gestión de proyectos para ahorrar tiempo y estandarizar procesos, y conectar ClickUp con más de 1.000 herramientas para obtener la máxima funcionalidad.

2. ClickUp Vista Tabla

Organice, ordene y filtre tareas en la vista Tabla de ClickUp 3.0 para obtener información más rápidamente sobre todo su trabajo

En ClickUp vista Tabla es el hogar perfecto para todos los datos relacionados con un proyecto. Le permite almacenar y organizar sus bases de datos como si fueran hojas de cálculo, establecer relaciones entre tareas y utilizar opciones de formato avanzadas.

Utilice los Campos personalizados de ClickUp para proporcionar más detalles sobre sus tareas y facilitar su filtrado y organización. Elija entre listas desplegables, casillas de selección, fechas, archivos, fórmulas y campos monetarios para dar formato a sus datos y garantizar la coherencia en todos los campos.

La vista Tabla de ClickUp ofrece una función excepcional porque puede crear conexiones (a internet) únicas entre sus datos. Por ejemplo, si vende material de oficina, puede enlazar a los clientes con sus pedidos y crear una vista general detallada y centralizada.

Comparta su tabla con las partes interesadas, personalice los niveles de permisos y exporte información para agilizar su trabajo y fomentar la colaboración .

3. Tableros Kanban ClickUp

Utilice los Tableros Kanban de ClickUp para mostrar sus tareas como tarjetas y moverlas con sólo arrastrar y soltar Tableros Kanban le ofrecen una mejor visibilidad de sus tareas y su progreso, permitiéndole priorizar y distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa. Tableros Kanban ClickUp llevan esta flexibilidad a un nuevo nivel: puede elegir el criterio para agrupar las tareas con sólo unos clics.

Cada vez que haya una actualización, simplemente arrastre y suelte una tarea en la categoría apropiada en el Tablero y mantenga sus flujos de trabajo racionalizados.

Con los Tableros Kanban de ClickUp, puede realizar cambios en varias tareas a la vez. Todo lo que necesita hacer es seleccionar las tareas deseadas, y la Barra de acciones en lote aparecerá en la parte superior de la pantalla. Cambie estados, elimine tareas o añada personas asignadas directamente dentro de su Tablero Kanban.

ClickUp le ofrece una vista de pájaro de proyectos ilimitados dentro de un único tablero Kanban, gracias a la Vista Todo. Le permite ver varios flujos de trabajo simultáneamente, comprender en qué punto se encuentran sus proyectos y, si es necesario, actualizar su plan en consecuencia.

ClickUp: El asistente de gestión de proyectos

ClickUp es una plataforma todo en uno que le ayuda a centrarse en lo importante y a eliminar el estrés de la ecuación del trabajo. Su capacidad de personalización, flexibilidad, facilidad de uso y gran cantidad de opciones para planificar, organizar y gestionar proyectos la sitúan en lo más alto de la lista para todo aquel que busque una plataforma de gestión de proyectos herramienta de gestión de proyectos de primera clase . Contrate el plan gratuito de ClickUp hoy mismo, prueba sus funciones y descubre por qué puede ser la respuesta perfecta al punto muerto entre Asana y Airtable. 😜