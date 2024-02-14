Sea creativo con la comunicación: 10 plantillas gratuitas para tablones de anuncios digitales

En la era digital actual, los métodos tradicionales de comunicación empresarial pueden parecer obsoletos. Con tantos canales y mensajes circulando, es fácil que la información importante se pierda en la confusión.

Las plantillas de tablones de anuncios digitales son la versión moderna de la comunicación sin complicaciones. Incluyen marcos prediseñados que le permiten presentar información, anuncios y mensajes en un formato digital dinámico con imágenes cautivadoras, gráficos y fondos personalizados.

Sin embargo, no todas las plantillas son iguales. Hemos terminado el trabajo pesado y estamos encantados de presentarte las 10 mejores plantillas de tablones de anuncios digitales. ¡Exploremos sus funciones únicas para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tu empresa! ?

¿Qué es una plantilla de tablón de anuncios digital?

Las plantillas de tablones de anuncios digitales son diseños prediseñados que simplifican la creación de contenido de señalización digital para tablones de anuncios. Ofrecen diversas opciones de diseño y se pueden personalizar fácilmente, lo que le permite crear material atractivo e informativo para pantallas digitales. Esta versatilidad las hace adecuadas para una gran variedad de organizaciones, desde escuelas hasta empresas.

Estas plantillas incluyen un intervalo de elementos de diseño, como fondos, gráficos, cuadros de texto e imágenes, que ayudan a los usuarios a crear contenido como actualizaciones de la empresa, comunicados de prensa, notificaciones de eventos y calendarios.

A diferencia de crear contenido para señalización digital desde cero, el uso de plantillas para tablones de anuncios digitales ahorra tiempo y esfuerzo y garantiza un aspecto coherente y profesional para la señalización digital de su organización. Añadir la marca, los mensajes y la información relevante de su organización a una plantilla le permite crear un tablón de anuncios digital visualmente atractivo e informativo que satisfaga eficazmente las necesidades de su organización.

¿Qué hace que una plantilla de tablón de anuncios digital sea buena?

Una plantilla práctica para tablones de anuncios digitales suele tener las siguientes características:

Diseño visualmente atractivo : debe ser atractivo y llamativo para captar la atención del espectador. Además, los gráficos, vídeos y archivos de imagen mejoran el mensaje y : debe ser atractivo y llamativo para captar la atención del espectador. Además, los gráficos, vídeos y archivos de imagen mejoran el mensaje y mantienen la atención del público.

Personalización : los usuarios deben poder modificar fácilmente la plantilla para añadir su contenido, como texto, imágenes y vídeos.

Relevancia : La plantilla debe ser relevante para el propósito del tablón de anuncios, ya sea para publicidad, anuncios, horarios u otra información.

Texto visible : el texto debe ser fácilmente legible, con fuentes, tamaños y colores adecuados, con opciones sencillas basadas en temas.

Coherencia : una buena plantilla debe : una buena plantilla debe estar en consonancia con su marca y mantener una apariencia coherente en todo el contenido.

Escalabilidad : las plantillas deben adaptarse a distintos tamaños y orientaciones de pantalla.

Interfaz fácil de usar: Debería ser fácil para los que no son diseñadores crear y actualizar contenido.

Compatibilidad: Asegúrate de que la plantilla hace su trabajo con el software o la plataforma de señalización digital que hayas elegido.

10 plantillas de tableros de anuncios digitales para usar

Crear contenido para señalización digital desde cero puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Por suerte, te ayudamos con una selección cuidadosamente elegida de las mejores plantillas de tablones de anuncios digitales en PowerPoint y ClickUp, todas ellas preparadas para impulsar tu viaje creativo. ✈️

¡Abróchese el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en sus prácticas funciones!

1. Plantilla de tablero ClickUp

La plantilla ClickUp Board mantiene a su equipo informado sobre el progreso de las tareas con un tablero Kanban fácil de usar para usuarios.

Cree sin esfuerzo tablones de anuncios digitales personalizados con la plantilla ClickUp Board. Esta herramienta fácil de usar le permite mostrar tareas en un tablón Kanban, lo que facilita la gestión de proyectos y flujos de trabajo. ?

Imagina que tu objetivo es aumentar la eficiencia en la gestión de tareas. Con el enfoque del tablón de anuncios digital, tu equipo obtiene una vista clara del estado de las tareas, distinguiendo entre las que están en curso, las completadas y las pendientes.

La plantilla tiene columnas que representan las distintas fases del proyecto. Cada tarjeta del tablero representa una tarea, y puedes actualizar fácilmente su estado con una simple acción de arrastrar y soltar. Para mayor comodidad, puedes permitir que los miembros de tu equipo ajusten el estado de las tareas a medida que avanzan.

¿Necesita una forma de comunicar las prioridades de trabajo a su equipo? La visualización en el tablón de anuncios digital permite a los equipos identificar rápidamente las tareas que requieren atención inmediata y las que pueden abordarse más tarde. Esto es posible gracias a cinco niveles de urgencia, que van desde Bajo hasta Urgente. ?

Las tarjetas de tareas pueden incluso tener la función de imagen de portada. Son una forma fantástica de dividir tu tablón, introducir encabezados o añadir un toque personal a tus tarjetas.

2. Plantilla de nota de ClickUp

Escribe notas de forma rápida y eficaz con la plantilla de notas de ClickUp.

¿Buscas una plantilla versátil para estructurar tus tablones de anuncios digitales y alcanzar fácilmente los objetivos de comunicación de tu equipo? ¡No busques más, la plantilla de notas de ClickUp es lo que necesitas! ?

Esta versátil plantilla de Documento es la solución integral para mostrar diversos tipos de información, ya sean solicitudes, actualizaciones de estado, anuncios, instrucciones o comentarios. Es el marco que necesita para difundir mensajes con una precisión cristalina, asegurándose de que todos los detalles relevantes sean exactos.

Cubre todas tus necesidades con secciones como:

*introducción : Marque el tono de su mensaje

Cuerpo : Diseña el contenido principal

Conclusión: Resuma e incluya elementos prácticos

La plantilla ofrece campos estándar como Asunto y Categoría, lo que le permite especificar el tipo de nota. Encontrará categorías predeterminadas/a como Solicitud de acción, Urgente, Anuncio o Requiere atención, y si estas no se ajustan a sus necesidades, puede crear las suyas propias.

Para añadir carácter a este documento de ClickUp, muestra el nombre de tu empresa, la dirección y el enlace al sitio web en el encabezado. Haz que la plantilla sea más atractiva visualmente añadiendo imágenes, gráficos, gráficos y tablas para transmitir tu mensaje de forma más eficaz

Aprovecha la herramienta de escritura con ClickUp AI para crear memorandos con el tono deseado o mejorar la gramática y la legibilidad de tus borradores actuales.

3. Plantilla de tablero de proyectos de ClickUp

Asegúrate de que tu equipo esté siempre al día de todos los cambios del proyecto a lo largo del año con la plantilla de tablero de proyectos de ClickUp

¿Busca una forma sencilla de estar al tanto de sus proyectos durante todo el año y mantener informado a su equipo? ¡La plantilla de tablero de proyectos de ClickUp puede hacer que el proceso sea pan comido! ?

Le permite documentar tareas para múltiples proyectos en un solo lugar centralizado, lo que agiliza la organización de los proyectos. Puede ajustar fácilmente las prioridades de sus tareas utilizando estados personalizados y, si las cosas cambian sobre la marcha, simplemente arrastre y suelte para reorganizarlas.

Tu equipo puede utilizar la vista Tablero de progreso de forma predeterminada, por defecto, como tablones de anuncios digitales para ver todos los proyectos agrupados por su estado. Esto ofrece una visión general rápida de los proyectos en fases como Investigación, Lluvia de ideas, En curso y Completada, lo que ofrece una imagen clara del progreso de cada proyecto. ?️

Si tienes interés en profundizar en el trabajo de cada departamento, la vista del tablero de departamentos es tu mejor opción. Aquí puedes establecer una imagen única para la tarjeta de cada departamento, añadiendo elementos visuales atractivos a la mezcla. Al hacer clic en estas tarjetas, se muestran detalles como el presupuesto asignado, la duración y el nivel de esfuerzo, representados de forma clara en Campos personalizados.

Para ver los proyectos según el trimestre del año al que pertenecen, opta por la vista Lista de proyectos. Puede que no sea tan atractiva visualmente como un tablero Kanban, pero muestra de forma clara todas las tareas junto con información esencial como la prioridad, la duración y el departamento.

4. Plantilla de memorándum para empleados de ClickUp

Mantenga a sus empleados informados sobre todas las novedades de la empresa sin problemas con la plantilla de memorándum para empleados de ClickUp

Si su empresa depende de la comunicación regular y cara a cara con los empleados, no se pierda la plantilla de memorándum para empleados de ClickUp. Le ayudará a compartir fácilmente nuevas estrategias, introducir cambios o hacer anuncios, ¡y a ahorrar tiempo al hacerlo! ?

La herramienta se adapta a diversas necesidades de comunicación, tanto si realizas trabajo con equipos multifuncionales como remotos. Puedes utilizarla para dirigirte a un empleado concreto, a todo un departamento o a toda la empresa.

Esta plantilla de tareas incluye campos personalizables y una práctica lista de control, por lo que puede servir como agenda digital. Adáptela a sus necesidades: utilice los campos personalizados para seleccionar a los miembros del equipo y elija el departamento correspondiente en el menú desplegable.

Para cubrir toda la información necesaria, asegúrate de rellenar los siguientes campos de la lista de pendientes:

Categoría : Determine si se trata de un anuncio, una actualización urgente o una solicitud de acción

Introducción : Prepare el ajuste para su memorándum

tareas y plan de acción*: Profundice en los detalles de lo pendiente

Conclusión : Resuma todo de forma clara

*adjunto: Añada cualquier material o documento adicional que sea necesario

Una vez que su obra maestra esté lista, utilícela como tablero de anuncios, asegurándose de que todos sus empleados tengan fácil acceso y se mantengan al día de las últimas noticias.

5. Plantilla de comunicaciones internas de ClickUp

Utilice la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp para anunciar eventos o cambios a sus empleados

En la era de lo digital, confiar en los tablones de anuncios tradicionales para la comunicación interna es como intentar enviar un fax en un mundo de mensajería instantánea. Por suerte, la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp viene al rescate, actuando como su tablón de anuncios para toda la información importante de la empresa. ?

Con esta plantilla, puede compartir sin esfuerzo los eventos de la empresa y sus horarios entre equipos y departamentos, asegurándose de que sus empleados estén siempre al tanto. Su vista Lista muestra todos los eventos clasificados por departamentos y acompañados de Campos personalizados como Tipo, Estado y Descripción.

Mantenerse al día es muy fácil con dos prácticas vistas de tablero:

Tablero de tipos de eventos: Organiza los eventos por categorías, como entrevistas, seminarios web y formación, encuestas o boletines semanales tablero de estado: *Agrupa los eventos por estado personalizado, como «Pendiente», «En curso» o «Programado»

Ambos tableros le permiten incluir una breve descripción del evento para contextualizarlo y utilizar Campos personalizados para designar el público al que va dirigido, ya sea un departamento específico, los aprendices o todos los empleados. Cuando cambie el estado del evento, solo tiene que arrastrar y soltar su tarjeta en el tablero para pasar a la siguiente fase.

Para asegurarse de que no se incumplan los plazos, sus empleados pueden abrir la vista Calendario de comunicaciones para ver todos los eventos próximos. Además, puede reprogramar tareas o encontrar un lugar para las no programadas moviéndolas a una fecha más adecuada. ?

6. Plantilla de tablón de anuncios interactivo de PowerPoint de SlidesGo

La plantilla interactiva para tableros de PowerPoint de SlidesGo ofrece diapositivas personalizables con gráficos atractivos para que el uso compartido de la información resulte más interesante

¿Cansado de las aburridas presentaciones de PowerPoint llenas de texto que hacen bostezar a sus alumnos? La plantilla multifuncional para tablones de anuncios interactivos de SlidesGo aporta energía a sus clases y convierte el aprendizaje y el uso compartido de la información en una aventura apasionante. ?‍♂️

La plantilla le ayuda a llenar su presentación con elementos visuales dinámicos, como imágenes, figuras y notas, diseñados para cautivar a sus alumnos. El fondo se asemeja a un tablón de corcho clásico con texturas, chinchetas, notas adhesivas, papeles e imágenes. La tipografía del título, dibujada a mano, añade un toque de creatividad, haciendo que parezca una clase real, incluso en el aprendizaje a distancia.

La plantilla es totalmente editada y fácil de personalizar. Incluye 33 diapositivas únicas, pero puedes añadir tantas como necesites. Hazla personalizada con:

Gráficos, mapas y maquetas fáciles de edición

Más de 500 iconos y la extensión Flaticon para diapositivas personalizadas

Imágenes, figuras, fuentes y combinaciones de color únicas

7. Presentación de PowerPoint para tablero de SlidesMania

La presentación de PowerPoint Bulletin Board de SlidesMania ofrece una personalización completa, una simplicidad fácil de usar y una forma estupenda de mantener la estética clásica del corcho

La presentación PowerPoint Bulletin Board de SlidesMania combina el encanto tradicional de un tablón de corcho con todas las ventajas de los anuncios digitales.

Esta plantilla de tablón es muy sencilla: su función es incluir hojas de papel, notas adhesivas y chinchetas. Úsala para hacer anuncios, compartir noticias e ideas con tu equipo, incorporar a nuevos empleados o para cualquier otro fin que necesites.

Puede personalizarlas cambiando el color del papel, probando diferentes fuentes, añadiendo o eliminando diapositivas e insertando archivos de imagen y gráficos para captar la atención de su público.

Para mayor comodidad, hay una función con pines de varios color que puedes copiar y pegar fácilmente, para que no te limites a usar solo pines rojos. Además, hay un conjunto de iconos que te ayudarán a ilustrar tus ideas y mantener un estilo coherente en toda la presentación. Puedes usarlos tal cual o combinarlos con tus propios iconos, tú decides.

8. Plantilla de tablón de anuncios de PowerPoint de FPPT.com

Personaliza la plantilla de tablón de anuncios de PowerPoint de FPPT.com para crear su tablón de anuncios digital ideal para cualquier propósito

Si está buscando una forma sencilla de mantener a su equipo informado o desea crear una presentación para el aula que sea clara y atractiva, la plantilla de tablón de anuncios de PowerPoint de FPPT.com le será de gran ayuda. Le ofrece diapositivas en blanco inspiradas en corchos que esperan su toque creativo. ?

Imagine esta plantilla como su propio lienzo, donde el fondo marrón se vuelve vibrante a medida que añade:

Archivos de imagen vivos y figuras dinámicas Notas adhesivas de color y cautivadoras Una fuente divertida y fácil de leer para mantener el interés de tu público Una matriz de iconos para lograr un mayor impacto visual

¿El corcho marrón no es de tu estilo? ¡No hay problema! Ve al panel Miniaturas, haz clic con el botón derecho en la opción Cambiar fondo y ¡listo! Acabas de darle a la plantilla un cambio de imagen completo para que se adapte a tu gusto personal.

Como las diapositivas son totalmente personalizables, pueden servir como tablón de anuncios digital para prácticamente cualquier cosa, desde anuncios de la empresa y actualizaciones de proyectos hasta promociones de eventos y colaboración de equipo.

9. Tablero interactivo de PowerPoint de SlidesCarnival

El tablero interactivo de PowerPoint de SlidesCarnival ofrece un espacio creativo para diseñar un atractivo tablero de anuncios de vuelta al cole

¡Cautive a estudiantes de todas las edades con el creativo tablón de anuncios interactivo de PowerPoint de SlidesCarnival! Esta plantilla dinámica y vibrante está hecha a medida para los educadores que desean hacer del aprendizaje una experiencia atractiva e inolvidable.

Este tablero digital de vuelta al cole es una forma estupenda de empezar la clase dando una cálida bienvenida a tus alumnos y ofreciéndoles un adelanto de las emocionantes lecciones que les esperan.

Y si es la primera vez que tienes una reunión con tus alumnos, utiliza sus diapositivas para crear una sección «Acerca de mí» y ayudarles a conocerte mejor. Añade una foto tuya en la que salgas con un aspecto agradable, añádele un marco divertido y causa una primera impresión positiva en tus alumnos desde el primer día. ?

Con esta plantilla fácil de usuario, obtendrá:

Más de 25 diapositivas listas para personalizar de forma personalizada a tu gusto

Un diseño de collage estilo pin con una mezcla de tonos naranjas, morados y marrones

Numerosos gráficos, marcos, líneas y figuras que ofrecen infinitas posibilidades creativas

Prácticas funciones de animación y transición para cada diapositiva que mantienen el interés

10. Tablero digital de PowerPoint de SlidesAcademy

Utilice un tablero digital de PowerPoint de SlidesAcademy para comunicarse de forma atractiva con sus compañeros de trabajo o alumnos

¿Desea mejorar la comunicación y establecer una conexión (a internet) más eficaz con sus compañeros de trabajo o alumnos? El tablero digital de PowerPoint de SlidesAcademy es la solución ideal para intercambiar información sin problemas. ?

Esta plantilla de tablón de anuncios digital fácil de usar incluye elementos que dan vida a sus mensajes, entre los que se incluyen:

Pines de color que puedes copiar y pegar fácilmente Notas adhesivas de colores vivos Fuentes llamativas para que tu contenido destaque

Pero eso no es todo: hay ilustraciones, gráficos e iconos colgados en el tablón de corcho, lo que le permite crear un diseño original y cautivador. Con 13 diapositivas a su disposición, añadir otras nuevas o realizar edición y eliminar las que no encajan es muy fácil.

Si tu objetivo es más académico, aquí tienes un consejo: llena esas notas adhesivas con contenido y añade un par de archivos de imagen para mantener el interés de tus alumnos. Y para que tus lecciones sean muy claras, no dudes en incluir algunos gráficos y tablas.

Optimice la comunicación con las mejores plantillas de tablones de anuncios digitales

No se perderá nada cuando ponga en práctica estas plantillas gratuitas para tablones de anuncios digitales. Ya sea para difundir anuncios, mantener a su empresa al día o facilitar la comunicación interna del equipo, estas plantillas lo tienen todo cubierto. Además, son muy fáciles de acceder en línea, lo que las convierte en un sueño hecho realidad para los equipos remotos o híbridos

Pero espera, ¡hay más por descubrir! Echa un vistazo a la biblioteca de plantillas de ClickUp, un tesoro con más de 1000 plantillas que abarcan la redacción de memorandos, la colaboración en equipo y la planificación de la comunicación. Con estas plantillas en tu caja de herramientas, ¡el éxito está garantizado! ?