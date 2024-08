Airtable Vs. Google Sheets: El último enfrentamiento de hojas de cálculo

Las dificultades para localizar los datos que necesita pueden acabar con su productividad. Es como buscar una aguja en un pajar. El nivel de frustración aumenta cuando los datos están dispersos, desorganizados y son difíciles de gestionar.

En el mundo de la eficiencia gestión de datos las hojas de cálculo son los héroes anónimos, ya que ofrecen un refugio estructurado con columnas, filas y campos para mantener la información ordenada. 🧹

Tenemos dos campeones de la gestión de datos: Airtable y Hojas de cálculo de Google. Estas herramientas son famosas por ir más allá, ayudándote a introducir datos y automatizar tareas, agilizar el uso compartido y facilitar la edición colaborativa. Sin embargo, no te dejes engañar por su aparente similitud: también tienen puntos fuertes y funciones únicas.

¿Qué programa saldrá vencedor en el duelo final? ¿Airtable o Hojas de cálculo de Google? Analicemos sus funciones más destacadas, sopesemos los pros y los contras, y añadamos una herramienta comodín por si acaso

¿Qué es Airtable?

Airtable es una fusión dinámica entre una hoja de cálculo y una base de datos, que ofrece lo mejor de ambos mundos en una interfaz fácil de usar. Le da el control para gestionar sus datos de una manera que maximiza la eficiencia, agiliza los procesos y adapta las soluciones a sus necesidades específicas. ✨

Esta plataforma única permite a los usuarios de Airtable crear sin esfuerzo relaciones complejas entre puntos de datos. Sus vistas personalizables, filtrado avanzado y herramientas de colaboración son perfectas para gestión de proyectos y seguimiento de inventarios.

Vía: Airtable Airtable va un paso más allá con soluciones como diversos tipos de campo, una biblioteca lista para utilizar plantillas de hojas de cálculo e integraciones con herramientas populares.

Las posibilidades de almacenamiento de datos son casi ilimitadas. Almacene cualquier dato dentro de registros, establezca referencias cruzadas entre tablas, personalice cómo se presenta su información e incluso implemente la automatización para una gestión eficiente de los datos.

La plataforma también funciona como Calendario y Tablero Kanban, lo que la convierte en una solución todo en uno para tener las cosas terminadas.

Funciones de Airtable

¿Qué distingue a Airtable como la herramienta a la que recurren innumerables empresas? Descubramos la respuesta explorando sus funciones más destacadas. 🕵

1. Uso compartido de datos e integraciones

Airtable sobresale en el uso compartido de archivos y datos sin problemas, ¡y esta práctica función está disponible incluso en su versión gratuita!

Con las aplicaciones de escritorio y móviles de Airtable para iOS y Android, sus archivos son accesibles desde prácticamente cualquier lugar. Los límites de almacenamiento de archivos son bastante generosos también. 🗃️

Cuando se trata de compartir sus datos de hoja de cálculo, Airtable ofrece múltiples opciones. Usted puede:

Crear enlaces compartibles con varios permisos de vista Integrar su base Airtable en su sitio web Utilice la clave de API de Airtable de su base para personalizar su app, aplicación

Supercargue sus flujos de trabajo existentes en su herramienta de base de datos Airtable integrando plugins de apps de terceros a través de bloques. Para ampliar sus capacidades, puede recurrir a Workato, Zapier, Automate.io, o Integromat para conectar Airtable con más de 1.000 sitios web y aplicaciones.

Vía: Airtable

2. Múltiples vistas de tareas

Airtable ofrece ocho vistas de proyecto, lo que le permite cambiar cómo se presentan sus datos rápidamente.

Comience con la vista Lista para obtener una visión clara y completa de su trabajo. Es como tener el panorama general y los detalles del grano todos en un solo lugar, sobrealimentar la eficiencia de su equipo.

¿Necesitas ver cómo encajan las distintas partes de tu trabajo? La vista Cronograma es su compañero personalizable para el seguimiento de recursos, eventos y proyectos.

Airtable también tiene el Kanban View, para que pueda controlar fácilmente el progreso, las partes interesadas, y otros entregables importantes en una interfaz fácil de usar y personalizable. Esta vista muestra sus tareas como tarjetas y le permite gestionarlas mediante una simple acción de arrastrar y soltar. 🖱️

Utilice la vista Gantt para controlar los procesos y cumplir los plazos. Le permite correlacionar actividades, dependencias de tareas e hitos, simplificando la gestión de proyectos de varios pasos.

3. Creación de apps

Airtable te permite crear apps personalizadas sin código basadas en tus datos existentes. Tanto si quieres construir desde cero utilizando la plataforma nativa o sumergirte en sus prácticas plantillas de app, la elección es tuya.

Crear aplicaciones perfectas es muy fácil con el Diseñador de interfaces. Es accesible para todo el mundo, independientemente de sus conocimientos técnicos. Puedes crear fácilmente interfaces personalizadas utilizando componentes de arrastrar y soltar que se adapten a las necesidades de tu empresa y actualizar la interfaz en cuestión de segundos a medida que cambien los requisitos. 🎨

Configure flujos de trabajo personalizados sin esfuerzo con las plantillas prefabricadas de Airtable adaptadas a casos de uso como el seguimiento de proyectos, planificación de eventos o el lanzamiento de un nuevo producto. La biblioteca de plantillas abarca un intervalo de categorías, desde marketing y RRHH hasta organizaciones sin ánimo de lucro y agencias inmobiliarias.

Vía: Airtable

Precios de Airtable

Gratis

Team :$20/mes por usuario

:$20/mes por usuario Empresa : 45 $/mes por usuario

: 45 $/mes por usuario Empresa:Consultar precios

¿Qué es Hojas de cálculo de Google?

Hojas de cálculo de Google adopta el estilo de las hojas de cálculo tradicionales. Piensa en ella como el primo online de Microsoft Excel: puede que no tenga una apariencia elegante, pero es fácil de usar. Se ciñe al diseño familiar de filas, columnas y celdas, lo que la convierte en la opción perfecta para tareas fundamentales como la recopilación de datos y los cálculos básicos.

La plataforma destaca cuando hay varios usuarios y equipos de colaboración en juego. Permite que varias personas trabajen simultáneamente en la misma hoja de cálculo, y puedes ser testigo de sus ediciones a medida que se producen, con cada cambio guardado automáticamente.

Vía: Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google puede hacer que su análisis de datos más suave y reducir las posibilidades de errores con funciones como Autofill y sugerencias de fórmulas que le ayudan a crujir números de manera más eficiente.⚡

También se integra a la perfección con las apps de Google, por lo que puedes analizar sin esfuerzo datos de Formularios de Google dentro de Hojas de cálculo o insertar gráficos de Hojas de cálculo en Google Slides y Documentos de Google.

Hojas de cálculo de Google funciones

¿Te preguntas por qué las Hojas de cálculo de Google tienen tanto éxito entre los usuarios? Acompáñanos mientras examinamos de cerca sus funciones más destacadas. 👀

1. Explora

La función Explorar aprovecha el poder del aprendizaje automático para, sin esfuerzo generar gráficos de Gantt y tablas y proporcionar respuestas a sus preguntas relacionadas con los datos. Además, le permite autoactualizar los datos seleccionados.

Imagina que estás haciendo un seguimiento de tus cifras de ventas mensuales y tu hoja de cálculo está repleta de datos. Con la función Explorar, puedes hacer preguntas como "¿Cuáles son los ingresos totales del producto A, del producto B o del producto C?" y te dará las respuestas rápidamente, convirtiendo tus datos en información práctica.

En la barra lateral, encontrarás un cuadro de texto en el que puedes escribir tus preguntas, y te devolverá las respuestas. A medida que te desplazas hacia abajo en el panel Explorar, verás una lista de gráficos sugeridos relevantes para tus datos. Tanto si necesitas una tabla dinámica, un gráfico circular o un gráfico de barras, puedes seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades. 📊

Vía: Hojas de cálculo de Google

2. Edición en línea y fuera de línea

En lugar del anticuado proceso de enviar documentos por correo electrónico a varias personas, las Hojas de cálculo de Google permiten que varios usuarios abran y editen un mismo documento simultáneamente. Todos pueden ver los cambios realizados por los demás y todas las modificaciones se guardan automáticamente en los servidores de Google.

Hojas de cálculo de Google también ofrece una práctica función de chat en la barra lateral que permite a los colaboradores debatir sobre las ediciones y realizar aportaciones sobre cambios específicos en tiempo real. Y si hay ediciones que te gustaría revisar o deshacer, la función Historial de revisiones te ayudará.

La plataforma también es compatible con la edición sin conexión, tanto si estás en tu ordenador como si utilizas una aplicación móvil. Todo lo que necesitas es la extensión de Chrome de Documentos de Google Offline para escritorio o la aplicación de Google Hojas de cálculo para móviles, y listo. 👌

3. Autorrelleno

Hojas de cálculo de Google simplifica el proceso de entrada de datos introduciendo la función Autorrelleno. Te permite introducir automáticamente datos que sigan un patrón o utilizar valores que hayas introducido anteriormente como puntos de referencia. 👨🏻‍💻

Supongamos que tiene una lista de días de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, etc. En lugar de escribir cada día manualmente, puedes autocompletarlo. Así se hace:

Introduzca los dos primeros días de la semana en la hoja de cálculo Selecciona esas dos celdas y, al pasar el cursor por la esquina inferior derecha, observa cómo se convierte en un signo más negro (+) Cuando lo veas, haz clic y arrastra hacia abajo o a través de las celdas para especificar el intervalo de los días de la semana Cuando sueltes el botón del ratón, las Hojas de cálculo de Google rellenarán automáticamente las celdas adyacentes gracias al reconocimiento de patrones

El autorrelleno también funciona a las mil maravillas para números y otras entradas de texto. Puedes utilizarlo para listas numeradas, meses del año o incluso cálculos.

Vía: Hojas de cálculo de Google

Precios de Hojas de cálculo de Google

Gratuito

Business Standard:12 $/mes por usuario

Airtable vs. Hojas de cálculo de Google: Comparación de funciones

Hojas de cálculo de Google y Airtable son herramientas prácticas diseñadas para facilitar la vida de personas y equipos. Aunque tienen funciones comunes como la automatización y el almacenamiento en la nube, cada una tiene sus puntos fuertes. Airtable se inclina hacia ser una base de datos dinámica, mientras que Hojas de cálculo de Google se mantiene tan simple como una hoja de cálculo.

Ahora, vamos a sumergirnos en sus funciones compartidas y ver cuál merece la corona. 👑

1. Bases de datos y hojas de cálculo

Hojas de cálculo de Google es la herramienta por excelencia software de hojas de cálculo para crear, editar y colaborar en hojas de cálculo en línea. Dispone de todas las funciones esenciales para la gestión de datos, desde las más básicas, como la entrada de datos, las fórmulas y el formato de las celdas, hasta las más sencillas, como las hojas de cálculo herramientas de visualización de datos como cuadros y gráficos que simplifican el análisis.

En el otro lado del ring tenemos Airtable, que combina funciones de hoja de cálculo y base de datos. Responde a diversas necesidades de las empresas, como por ejemplo seguimiento de inventarios planificación de eventos y gestión de proyectos. Lo que lo distingue es su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y presentar vistas como Calendar, Kanban y Grid. Además, puede crear bases de datos relacionales para relaciones de datos complejas. 🔗

En este cara a cara, vamos a llamarlo un empate. Airtable mola como híbrido de base de datos de hojas de cálculo, mientras que Google Hojas de cálculo de Google gana cuando se trata de la gestión tradicional de hojas de cálculo.

Vía: Airtable

2. Gestión de tareas y proyectos

Airtable es el campeón de los pesos pesados en la gestión de tareas y proyectos. Está cargado de capacidades robustas, que ofrece una galería de plantillas para tareas que van desde la planificación de proyectos para seguimiento del progreso y comunicación en equipo . Además, le ofrece varios puntos de vista, lo que facilita enormemente la supervisión de tareas y el seguimiento del progreso.

Por otro lado, tenemos las Hojas de cálculo de Google, creadas principalmente para manejar grandes conjuntos de datos, pero que, con un poco de personalización, pueden servir como una herramienta decente hoja de cálculo para la gestión de proyectos . Puede crear un proyecto y ajustar columnas para tareas, estados, personas asignadas y fechas límite, así como añadir menús desplegables para cambiar de estado fácilmente. ✅

Sin embargo, en esta ronda, Airtable sale victorioso gracias a sus funciones más avanzadas de gestión de tareas y proyectos.

3. Funciones de colaboración

Airtable y Google Hojas de cálculo de Google son fantásticos cuando se trata de trabajo en equipo de colaboración.

Hojas de cálculo de Google sobresale en mantener la conversación. Puedes añadir comentarios, responder, editar, resolver problemas y chatear con tus colaboradores mientras trabajáis juntos en la misma hoja. Realiza un seguimiento de todos los cambios en el historial de revisiones integrado, lo que te da la libertad de volver a consultar versiones anteriores. Y para mayor comodidad, hay una ventana de chat en la barra lateral. 💬

Airtable ofrece un entorno de colaboración similar. Puedes dejar comentarios, adjuntar archivos e incluso mencionar a otros en los comentarios para mantener abiertos los canales de comunicación. Además, la práctica función Historial de revisiones te permite hacer un seguimiento de todos los cambios realizados en un registro. Ajusta los permisos para controlar quién tiene acceso a los datos.

Aunque ambas herramientas tienen funciones de colaboración comunes como la edición en tiempo real, los comentarios y el historial de revisiones, Airtable gana la ronda ya que su juego de colaboración es un poco más robusto. Ofrece ventajas adicionales, como menciones y archivos adjuntos, que facilitan el trabajo en equipo.

Vía: Airtable

Airtable vs. Hojas de cálculo de Google en Reddit

Hemos recurrido a Reddit para escuchar lo que los usuarios ávidos de hojas de cálculo tienen que decir en el enfrentamiento entre Airtable y Hojas de cálculo de Google. Hay un consenso en que ambas plataformas funcionan bien, pero vienen con diferentes roles principales - Hojas de Google es una hoja de cálculo clásica, mientras que Airtable es una base de datos dinámica.

Un usuario señaló por qué prefiera Airtable :

airtable es una forma más potente de organizar, almacenar y ordenar datos altamente estructurados. Eso incluye su capacidad para funcionar como una base de datos relacional, por supuesto. Pero incluso sin eso, el uso de vistas, grupos y filtros es mucho más rápido, más limpio y mucho más intuitivo que se puede encontrar en Google Hojas de cálculo de Google u otros productos de la competencia."_

Otra muestra compatibilidad con Hojas de cálculo de Google :

airtable no es un reemplazo para una herramienta de hoja de cálculo regular, no se puede colorear las celdas de código o negrita ciertas secciones fácilmente. Las fórmulas son complicadas y no tan fácil como en una hoja de cálculo como Zoho Sheets o Hojas de cálculo de Google. Tampoco puedes compactar fácilmente los datos en una subpágina u organizarlos fuera del ámbito definido de cada tipo de vista Tablero"

Reúnase con ClickUp: La mejor alternativa a Airtable vs. Hojas de cálculo de Google

Cuando se trata de elegir entre Hojas de cálculo de Google y Airtable, se trata de encontrar el punto óptimo. Hojas de cálculo de Google ofrece simplicidad con sus funciones de hoja de cálculo fácil de usar. Por otro lado, Airtable asume el rol de una base de datos versátil, ofreciendo un fácil uso compartido de datos y múltiples vistas de tareas.

Pero, ¿y si no quieres elegir una en lugar de otra? ClickUp es la solución "todo en uno" que hace las veces de base de datos versátil y de potente hoja de cálculo. Tanto si busca un hub central para almacenar sus datos como una forma de profundizar en tablas detalladas, ClickUp es su solución

Organice su trabajo, gestione proyectos y automatice tareas periódicas con ClickUp

Esta plataforma fácil de usar simplifica la organización de datos con automatizaciones y un seguimiento preciso de las tareas. Además, es compatible con la colaboración en tiempo real e incluye un útil asistente de IA

Exploremos algunas de las funciones favoritas de los usuarios que consolidan a ClickUp como la mejor de su clase alternativa a Airtable y Hojas de cálculo de Google.

1. Gestión de datos maestros con ClickUp vista Tabla

Arrastrar y soltar tareas en una vista Tabla de ClickUp para una organización sencilla

Conviértase en un profesional de la gestión de datos con ClickUp Vista Tabla -es como tener lo mejor de las hojas de cálculo y las bases de datos visuales dinámicas al alcance de la mano. Ya sea para gestionar el inventario, hacer un seguimiento de los datos de los clientes o manejar una detallada lista de tareas pendientes, ¡esta función le cubre las espaldas! 💪

Establece conexiones (a internet) entre tareas, documentos y dependencias para mantener tu trabajo organizado a la perfección. ¿Necesitas hacer cambios rápidos? Edita tareas en bloque, exporta datos de tablas o genera enlaces compartibles para colaborar de forma segura con socios externos.

Cree Campos personalizados para registrar cualquier información necesaria, ya sea el progreso de la tarea, prioridades, valoraciones de productos o archivos adjuntos.

Tanto si gestiona tareas de equipo como proyectos personales, se sentirá como un profesional gracias a las diversas opciones de filtrado y agrupación. Ajuste su vista ocultando o anclando columnas para agilizar su seguimiento. Y para disfrutar de la máxima flexibilidad, aprovecha las columnas de arrastrar y soltar para crear tu vista perfecta.

2. Fomente la edición en equipo en tiempo real en ClickUp Docs

Colabore en tiempo real y guarde sus datos de forma segura en una única ubicación con ClickUp Docs

Sin esfuerzo gestionar tareas organizarse y fomentar la colaboración con Documentos de ClickUp -la función de gestión de documentos exclusiva de la plataforma.

Docs le permite crear, editar y compartir documentos específicos de tareas y proyectos con su equipo y las partes interesadas.

Puede permitir que los miembros del equipo editen documentos relacionados con tareas y colaborar en tiempo real independientemente de dónde se encuentren. Comparta sus pensamientos e ideas en los comentarios, asigne elementos de acción a los miembros del equipo y transforme texto en tareas rastreables para mantener todo organizado. Además, puedes añadir widgets para modificar el estado de los proyectos y asignar tareas sin salir del documento. 🎯

Una vez que haya terminado un documento, puede enlazarlo sin problemas a una tarea, impulsando la organización y centralizando sus flujos de trabajo. Cada elemento dentro de ClickUp Docs es personalizable, por lo que puede adaptar sus documentos para que coincida con sus tareas, proyectos y dinámica general del equipo.

3. Ahorre tiempo con las Automatizaciones de ClickUp

Ahorre tiempo en tareas periódicas con las Automatizaciones de ClickUp

Diga adiós a las tareas que consumen mucho tiempo y dedíquese a lo que realmente importa con Automatizaciones ClickUp . Dispone de más de 100 Automatizaciones entre las que elegir, lo que facilita la agilización de los flujos de trabajo, la gestión de tareas rutinarias y el traspaso fluido de proyectos.

Aproveche las Automatizaciones prediseñadas o personalícelas para que se adapten perfectamente a sus necesidades. Además, puede crear nuevas tareas sin esfuerzo y establecer POE claros en todo su equipo sin sudar la gota gorda.

También puede asignar automáticamente tareas, dejar comentarios y cambiar estados. Mantén tu trabajo en movimiento ajustando automáticamente las personas asignadas y las prioridades o aplicando etiquetas y plantillas cuando se produzcan cambios de estado. 🤩

Además, las Automatizaciones de ClickUp se integran perfectamente con apps externas como Hojas de cálculo de Google y Airtable, reuniendo todas tus tareas y operaciones en un único espacio de trabajo compartido.

ClickUp: Su ventanilla única para agilizar los flujos de trabajo

No debería conformarse con menos que lo mejor a la hora de elegir una plataforma de hojas de cálculo, y ClickUp es la más práctica alternativa a Hojas de cálculo de Google y Airtable. Ha revolucionado el juego simplificando funciones de primera categoría dentro de un diseño fácil de usar.

Con más de 1.000 integraciones , 15+ vistas de proyectos y numerosas plantillas prediseñadas clickUp lleva el almacenamiento y la gestión de datos a un nivel completamente nuevo. 📈

