las 10 mejores herramientas de software de construcción de diagramas de Gantt gratuitas (y de pago) en 2024

Los proyectos de construcción tienen muchas partes móviles, desde la gestión de los cronogramas de los contratistas hasta estar al tanto de cuándo se entregan los materiales clave en la obra.

Lo mejor software de gestión de proyectos de construcción ayuda a cualquier gestor de proyectos a manejar todas esas piezas móviles. Y Gráficos de Gantt son una función ideal para buscar en este tipo de herramienta de gestión de proyectos s.

Estos gráficos ofrecen una visión general del proyecto, para que pueda ver de un vistazo cómo avanza su proyecto de construcción, dónde pueden surgir posibles problemas y si va por buen camino para cumplir sus plazos. La mayoría de las aplicaciones de gestión de proyectos son compatibles con algún tipo de diagrama de Gantt, pero no todas son iguales. En este artículo, repasaremos algunas de las mejores opciones para 2024.

¿Qué es el software de construcción de diagramas de Gantt?

Un (diagrama de) Gantt crea una representación visual fácil de entender del cronograma de un proyecto de construcción. Esta comprensión a simple vista del desarrollo de un proyecto permite a los contratistas supervisores hacer su trabajo de manera más eficaz, ya que las tareas específicas dentro de proyectos complejos son más fáciles de encontrar y seguir.

Por eso, muchas herramientas de software de gestión de proyectos tienen compatibilidad integrada con los (diagramas de) Gantt y otros gráficos técnicas de visualización en su conjunto de funciones. El mejor software para diagramas de Gantt permite a su equipo crear fácilmente gráficos de Gantt para el seguimiento de proyectos ilimitados y proporciona un conjunto completo de herramientas para funciones adicionales de gestión de proyectos.

¿Qué debe buscar en un software de construcción de diagramas de Gantt?

La elección del software de diagrama de Gantt puede afectar significativamente a su flujo de trabajo de construcción. Para una gestión de proyectos eficaz, debe encontrar una solución que satisfaga sus necesidades. Existen herramientas básicas para necesidades sencillas y plataformas más complejas para la gestión de proyectos de gran envergadura. Encontrar la adecuada significa saber qué buscar.

He aquí algunos aspectos que debe tener en cuenta al explorar sus opciones de software de diagrama de Gantt:

Interfaz fácil de usar: El mejor software de diagrama de Gantt es fácil e intuitivo de usar, y se adapta perfectamente a los flujos de trabajo y procesos existentes

El mejor software de diagrama de Gantt es fácil e intuitivo de usar, y se adapta perfectamente a los flujos de trabajo y procesos existentes Vista clara del diagrama de Gantt: Usted y su equipo necesitan una vista completa del diagrama de Gantt para visualizar fácilmente las tareas y los hitos de un proyecto

Usted y su equipo necesitan una vista completa del diagrama de Gantt para visualizar fácilmente las tareas y los hitos de un proyecto Robustas funciones de tareas: Añadir tareas, programar tareas y gestionar dependencias debe ser fácil, asegurando proyectos bien organizados y gestionados

Añadir tareas, programar tareas y gestionar dependencias debe ser fácil, asegurando proyectos bien organizados y gestionados Escalabilidad: Necesitarás compatibilidad para proyectos y usuarios ilimitados si eres una gran empresa de construcción. Si es una empresa más pequeña, elija una herramienta de (diagrama de) Gantt que tenga compatibilidad con sus necesidades actuales y futuras para que tenga espacio para crecer

Necesitarás compatibilidad para proyectos y usuarios ilimitados si eres una gran empresa de construcción. Si es una empresa más pequeña, elija una herramienta de (diagrama de) Gantt que tenga compatibilidad con sus necesidades actuales y futuras para que tenga espacio para crecer Seguimiento de tiempo: La gestión de proyectos es más fácil cuando se tiene la función de seguimiento de tiempo para ayudarle a analizar mejor el tiempo dedicado a un proyecto

La gestión de proyectos es más fácil cuando se tiene la función de seguimiento de tiempo para ayudarle a analizar mejor el tiempo dedicado a un proyecto Fácil evaluación: El software de diagrama de Gantt que ofrece un plan gratuito o periodo de prueba le permite evaluar el software y ver cómo encaja en sus flujos de trabajo antes de comprometerse a invertir dinero en él

Los 10 mejores productos de software de construcción de diagrama de Gantt para usar en 2024

Cada opción a continuación se encuentra entre las mejores opciones de software de diagrama de Gantt en el mercado hoy en día e incluye tanto software gratuito de (diagrama de) Gantt y opciones de pago.

Diseñe y cree gráficos de Gantt con las sencillas e intuitivas herramientas de gestión de proyectos en línea de ClickUp

ClickUp es una solución de gestión de proyectos todo en uno que ofrece una Vista del (diagrama de) Gantt junto con muchas otras vistas útiles de sus datos.

Comience con Construcción ClickUp que ofrece funciones específicas para el sector de la construcción. Esto incluye plantillas de gestión de proyectos especializadas para el sector de la construcción que cuentan con funciones fáciles de usar Plantillas de proyectos (diagrama de) Gantt-gantt-para-proyectos//) que permiten a su equipo empezar a trabajar con el programa rápidamente.

Como solución todo en uno, ClickUp tiene muchas otras funciones que su equipo de construcción encontrará útiles. Por ejemplo, puede crear y compartir documentos fácilmente con sus clientes, proporcionando un repositorio central para la comunicación. Por otro lado, las herramientas de colaboración permiten a los miembros de su cuadrilla trabajar juntos en diferentes áreas del proyecto de construcción y mantenerse al día de la evolución de la obra plan del proyecto .

Las mejores funciones de ClickUp

Completas vistas de (diagrama de) Gantt para visualizar y gestionar los cronogramas de los proyectos

Una potente herramienta de gestión de proyectos que permite asignar tareas, establecer prioridades y realizar un seguimiento del progreso

Función de arrastrar y soltar para una gestión intuitivagestión de tareas y ajustes del diagrama de Gantt

Funciones de control de tiempo para garantizar que las tareas del proyecto mantengan los plazos establecidos

Gestión de recursos para equilibrar eficazmente las necesidades de varios proyectos

Herramientas de planificación de proyectos, incluidas plantillas de diagramas de Gantt, para crear y gestionar los calendarios de los proyectos

Limitaciones de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios

La app para móviles carece de algunas de las funciones de la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Unlimited: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Enterprise: consultar precios

/ref/ https://clickup.com/features/ai ClickUp AI (IA) /%href/ está disponible para su compra en todos los planes de pago al precio de 5 $ por miembro del entorno de trabajo e invitado interno al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

2. Microsoft Project

A través de Microsoft Microsoft Project es un popular software de gestión de proyectos que proporciona a los gestores de proyectos las herramientas que necesitan para gestionar proyectos con eficacia. Los usuarios pueden crear fácilmente gráficos de Gantt, gestionar recursos y seguir el progreso de un proyecto. Muchos sectores utilizan Microsoft Project por su completa función de gestión de proyectos. Sus funciones de (diagrama de) Gantt pueden ayudar a gestionar tareas específicas o un proyecto entero.

Las mejores funciones de Microsoft Project

Creación y personalización de diagramas de Gantt para cronogramas visuales de proyectos

Capacidades de gestión de proyectos, incluida la gestión de tareas y la planificación de proyectos

Seguimiento del progreso del proyecto para mantener a todo el mundo al día y mejorar el plan

Gestión de dependencias de tareas para garantizar que las tareas se completan sin problemas

Integración con otras apps de Microsoft 365 para mejorar las funciones

Limitaciones de Microsoft Project

La complejidad conlleva una curva de aprendizaje pronunciada

Opciones de integración limitadas para herramientas fuera de los recursos de Microsoft

Las opciones de precios y planes pueden resultar confusas

Precios de Microsoft Project

Plan 1: 10 $/mes por usuario

Plan 3: 30 $/mes por usuario

Plan 5: 55 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project

G2: 4,1/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1.500 opiniones)

Check out these Alternativas a Microsoft Project !

3. Plan Toggl

En Toggl Toggl Plan es una herramienta de gestión de proyectos sencilla, versátil y fácil de usar, cuyo objetivo es poner la gestión de proyectos al alcance de todos. Sus (diagramas de) Gantt permiten visualizar fácilmente los tiempos de los proyectos, y sus detalladas funciones de control de tiempo ofrecen una medición precisa del tiempo de trabajo.

Con Toggl Plan, es fácil crear un (diagrama de) Gantt, gestionar equipos cargas de trabajo, y llevar un seguimiento de hitos del proyecto . Ofrece una solución sencilla de gestión de proyectos con una curva de aprendizaje reducida.

Toggl Plan mejores funciones

Sencilla función de arrastrar y soltar para una fácil creación y manipulación del (diagrama de) Gantt

Gráficos de) Gantt para visualizar loscronograma del proyecto y hacer un seguimiento del progreso

Posibilidad de que los miembros del equipo asignen tareas fácilmente y establezcan dependencias entre ellas

Gestión de proyectos con un enfoque en la simplicidad y una interfaz de usuario intuitiva

Función de control de tiempo para garantizar una facturación y gestión de proyectos precisas

Límites del plan Toggl

El plan de equipo básico carece de algunas de las funciones avanzadas que desean los usuarios

La interfaz puede resultar confusa en ocasiones

Precios del plan Toggl

Equipo: $9/mes por usuario

Business: 15 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas del plan Toggl

G2: 4,3/5 (37 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4. GanttPRO

A través de GanttPRO Al igual que muchas otras opciones de esta Lista de los mejores programas de diagramas de Gantt, esta popular plataforma de gestión de proyectos se centra específicamente en los gráficos de Gantt. Como software especializado en diagramas de Gantt, permite a los usuarios crear gráficos de Gantt dinámicos para facilitar la gestión de proyectos.

Como es de esperar, GanttPRO tiene un amplio intervalo de funciones de software de (diagrama de) Gantt. Se encarga de la gestión de tareas y equipos y de la asignación de recursos, lo que lo convierte en un sólido creador de diagramas de Gantt.

Las mejores funciones de GanttPRO

Función de arrastrar y soltar para la gestión de proyectos

Diagrama de) Gantt y plantillas de proyecto para planificar y programar rápidamente

Función de dependencia de tareas para gestionar eficazmente las tareas del proyecto

Fácil seguimiento del progreso para mantener el cronograma del proyecto según lo previsto

Capacidad para que su equipo colabore, asigne tareas y actualice el progreso de las mismas

Limitaciones de GanttPRO

La versión de (de) prueba gratuita es demasiado corta para obtener información adecuada

Integración limitada con herramientas de terceros

Algunos usuarios desean una función de visión general del proyecto más completa

Precios de GanttPRO

Básico: 7,99 $/mes por usuario

Pro: 12,99 $/mes por usuario

Business: 19,99 $/mes por usuario

Enterprise: póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de GanttPRO

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 450 opiniones)

5. Monday.com

A través de Monday.com Monday.com es una popular plataforma de gestión de proyectos que ofrece varias funciones para gestión del flujo de trabajo y colaboración en equipo. Este conjunto de funciones permite a los usuarios crear fácilmente gráficos de Gantt para visualizar cómodamente el progreso de un proyecto.

Monday.com incluye funciones adicionales de gestión de proyectos y revisión del flujo de trabajo para organizaciones grandes y pequeñas, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de software para diagramas de Gantt que existen.

Las mejores funciones de Monday.com

Vista de (diagrama de) Gantt para una visualización completa del cronograma del proyecto

Una plataforma de gestión de proyectos que permite a los miembros del equipo colaborar y gestionar los proyectos con eficacia

Herramientas de gestión de tareas para mantener el proyecto en marcha y la responsabilidad de los miembros del equipo

Función de seguimiento del tiempo para completar las tareas a tiempo

Herramientas de gestión de proyectos para analizar las dependencias de las tareas y la ruta crítica

Límites de Monday.com

Su precio es bastante elevado en comparación con otras herramientas de productividad

El proceso de configuración puede ser complejo y lento

La curva de aprendizaje inicial puede ser desalentadora

Precios de Monday.com

Gratuito/a

Básico: 8 $/mes por cuatro asientos

Estándar: 10 $/mes para tres asientos

Pro: 16 $/mes para tres asientos

Enterprise: póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4.000 opiniones)

6. Wrike

En Wrike Este software de gestión de proyectos ofrece un amplio conjunto de funciones para planificar, gestionar y completar proyectos. La intuitiva herramienta de (diagrama de) Gantt de Wrike permite a su equipo crear diagramas de Gantt y visualizar el progreso del proyecto.

Las funciones avanzadas de esta herramienta de gestión de proyectos aportan una potencia adicional a los (diagramas de) Gantt. Por ejemplo, los niveles de mayor precio tienen herramientas para gestión de presupuestos de proyectos . Mientras tanto, la interfaz fácil de usar de Wrike permite a su equipo empezar a utilizar el software de inmediato.

Las mejores funciones de Wrike

Vistas de (diagrama de) Gantt para la planificación detallada del proyecto y la visualización del cronograma del proyecto

Capacidades de gestión de proyectos para facilitar el seguimiento del progreso del proyecto

La capacidad de asignar tareas y ajustar las dependencias de tareas para una gestión más fácil

La capacidad de colaborar, comunicarse y actualizar el progreso con su equipo en tiempo real

Control de tiempo para garantizar una facturación precisa y una gestión eficaz del tiempo

Limitaciones de Wrike

Hay una granularidad limitada para el ajuste de los roles de usuario

Las funciones de presupuestación sólo están disponibles en los planes de mayor precio

La complejidad de los niveles de precios hace que sea difícil encontrar la opción adecuada

Precios de Wrike

Free (gratuito/a)

Equipo: 9,80 $/mes

Business: 24,80 $/mes

Enterprise: póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar los precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3.000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2.000 opiniones)

7. Smartsheet

A través de Smartsheet Smartsheet difiere de otros programas de herramientas de gestión de proyectos ya que adopta el enfoque único de representar los datos en formato de hoja de cálculo. Sin embargo, las hojas de cálculo no son la única opción. El programa tiene incorporado un creador de diagramas de Gantt y ofrece otras alternativas, como las vistas Kanban y Calendario. El gráfico de Gantt es dinámico y se actualiza automáticamente cuando se producen cambios en las fechas de las tareas.

Mejores funciones de Smartsheet

Herramientas de (diagrama de) Gantt para una fácil gestión de proyectos y visualización de cronogramas de proyectos

Gestión de recursos funciones para determinar y asignar los recursos donde más se necesitan

Funciones de gestión de proyectos para las dependencias de tareas y el análisis de la ruta crítica

Seguimiento del progreso del proyecto para ayudar a su gestor de proyectos a mantener las cosas en orden

Posibilidad de que los miembros del equipo colaboren, asignen tareas y actualicen el progreso de las mismas

Funciones avanzadas para mantener proyectos complejos bajo control

Límites de Smartsheet

La interfaz puede resultar confusa para usuarios poco familiarizados con las hojas de cálculo

El precio es caro para equipos grandes

Precios de Smartsheet

Free: gratuito/a

Pro: $7/mes por usuario

Business: 25 $/mes por usuario

Enterprise: póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 14.000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3.000 opiniones)

8. TeamGantt

A través de TeamGantt TeamGantt es otro de los programas especializados en diagramas de Gantt de la lista. Específicamente para la creación de gráficos de Gantt para la gestión de proyectos, sin embargo, el software también funciona como una herramienta integral de gestión de proyectos. El diseño visualmente atractivo de los gráficos de TeamGantt facilita la gestión de múltiples proyectos a la vez.

Las mejores funciones de TeamGantt

Creación de (diagrama de) Gantt con función de arrastrar y soltar para la gestión de proyectos

Plantillas gratuitas para iniciar fácilmente la planificación de proyectos

Posibilidad de ajustar las dependencias de las tareas para garantizar un flujo de trabajo lo más productivo posible

Un panel de fácil lectura para gestionar múltiples proyectos

Una interfaz visual que permite a los gestores de proyectos seguir fácilmente el progreso del proyecto

Límites de TeamGantt

Funciones de facturación limitadas

No tiene tantas funciones de colaboración como desean algunos usuarios

El precio es por gestor, lo que significa que otros usuarios tienen funciones limitadas

Precios de TeamGantt

Gratuito/a

Lite: 19 $/mes por gestor

Pro: 49 $/mes por gestor

Enterprise: 99 $/mes por gestor

Valoraciones y reseñas de TeamGantt

G2: 4,8/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (200 opiniones)

9. Instagantt

)

A través de Instagantt Instagantt es un sólido software en línea de diagramas de Gantt que ofrece diagramas de Gantt detallados y personalizables para la gestión de proyectos. Proporciona programación de tareas y gestión de la carga de trabajo funciones. Tu equipo puede crear gráficos de Gantt para compartir y editar en colaboración.

El software puede funcionar como un creador independiente de diagramas de Gantt, pero brilla cuando lo usas con Asana para convertirlo en una app completa de gestión de proyectos.

Instagantt mejores funciones

Perfecta integración con la herramienta de gestión de proyectos de Asana

Robusta función de (diagrama de) Gantt para crear cronogramas, dependencias e hitos detallados

Función de arrastrar y soltar para controlar fácilmente los elementos del (diagrama de) Gantt

Herramientas de gestión de carga de trabajo para garantizar un uso eficiente de todo el equipo

Herramientas de gestión de tareas y subtareas

Funciones de colaboración que permiten a su equipo y a las partes interesadas permanecer en la misma página

Límites de Instagantt

Opciones limitadas de integración con terceros

Insuficientes herramientas de colaboración en el software para los usuarios

Funciones limitadas más allá de la funcionalidad de (diagrama de) Gantt

Precios de Instagantt

Usuario único: 7 $/mes

Varios usuarios: 5 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Instagantt

G2: 4,5/5 (19 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

10. Paymo

)

A través de Paymo Paymo es un software de gestión de proyectos que ofrece un módulo de (diagrama de) Gantt entre sus funciones. Además de la creación de un (diagrama de) Gantt, Paymo puede gestionar el control de tiempo, la facturación y la gestión de tareas. El software se adapta muy bien, tanto a pequeños equipos como a grandes equipos. Free Gantt chart templates allow your team to start immediately.

Paymo mejores funciones

Excelentes capacidades de control de tiempo para una facturación precisa y un análisis de productividad

La posibilidad de crear y gestionar tareas y sus dependencias directamente desde una vista Gantt

Fácil visualización de la ruta crítica de cualquier proyecto

Fácil ajuste de la línea de base para ver las desviaciones del calendario del proyecto y adaptarse a ellas

Creación de hitos para visualizar claramente los próximos plazos y eventos

Sencillos controles de arrastrar y soltar para ajustar la duración de las tareas y otras funciones del cronograma

Límites de Paymo

Los diagramas de Gantt sólo están disponibles en los niveles más caros

Sus funciones de gestión de proyectos son deficientes en comparación con la competencia

Precios de Paymo

Free (gratuito/a)

Starter: $4.95/mes por usuario

Small Office: 9,95 $/mes por usuario

Business: 20,79 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Paymo

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Explore las ventajas de los (diagramas de) Gantt en ClickUp

Ya ha visto una amplia selección de las mejores opciones de software para diagramas de Gantt para 2024. Algunas de las opciones de la lista tienen enfoques especializados útiles para los gerentes de construcción, mientras que todas tienen funciones ampliadas de gestión de proyectos que se adaptan perfectamente a cualquier industria.

ClickUp no sólo incluye un creador de diagramas de Gantt en línea y numerosas plantillas gratuitas, sino que también es el software de gestión de proyectos y tareas más completo que encontrará. Pruebe ClickUp hoy mismo para ver cómo puede ayudarle a que sus proyectos de construcción y las operaciones generales de su empresa funcionen mejor.