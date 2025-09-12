Las 15 mejores herramientas de software de documentación de TI para 2026

¿Sientes a menudo que todos tus conocimientos de TI están escondidos en notas aleatorias, mensajes antiguos o simplemente guardados en la memoria de alguien? 😅

Esto dificulta mucho que los equipos técnicos puedan trabajar con rapidez: pierden tiempo buscando respuestas, repitiendo tareas o solucionando los mismos problemas una y otra vez.

Por eso es tan importante contar con un buen software de documentación de TI. Ayuda a mantener todo su conocimiento de TI en un solo lugar, fácil de encontrar y fácil de tener en uso compartido con el equipo.

Por eso hemos elaborado una lista con las mejores herramientas de software de documentación de TI que hay en el mercado. Tanto si redactas guías prácticas, realizas el seguimiento de los equipos o ayudas a los nuevos miembros del equipo a ponerse en marcha, aquí encontrarás algo que ayudará a todos los equipos de TI a mantenerse organizados y a trabajar de forma más eficiente. 🧠

¿Qué debe buscar en el mejor software de documentación de TI?

Elegir la herramienta de documentación adecuada puede parecer como nadar en un mar de opciones, todas ellas prometiendo ser «la mejor».

Es fácil quedarse atascado comparando funciones, precios e integraciones hasta que todo empieza a confundirse. Pero la cuestión es esta: la herramienta adecuada para ti depende menos de las palabras de moda y más de lo que realmente ayuda a tu equipo a mantenerse organizado, eficiente y con la cabeza en su sitio.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

Búsqueda potente : deberías poder encontrar cualquier cosa en cuestión de segundos. Busca herramientas con búsqueda semántica, filtros y fragmentos contextuales para que los usuarios puedan localizar respuestas al instante, algo especialmente importante en situaciones de respuesta a incidencias o de incorporación de nuevos empleados.

Control de acceso y permisos : No todos los ingenieros o partes interesadas necesitan acceso a todos los documentos. La herramienta adecuada debe tener compatibilidad con permisos basados en roles, SSO y registros de auditoría para proteger configuraciones confidenciales, credenciales o planes arquitectónicos.

Colaboración en tiempo real : tu equipo debería poder trabajar en documentos de forma conjunta y eficiente. Busca : tu equipo debería poder trabajar en documentos de forma conjunta y eficiente. Busca un software de colaboración en documentos que permita la edición en equipo, los comentarios en línea y mucho más.

Integración perfecta con tu entorno tecnológico : debe funcionar a la perfección con las aplicaciones de software que tu equipo ya utiliza, como Slack, GitHub, Jira y otras.

Historial de versiones y copias de seguridad : una buena herramienta de documentación registrará los cambios en los documentos, permitirá volver a versiones anteriores y ofrecerá opciones de copia de seguridad automática, algo especialmente importante durante auditorías, interrupciones del servicio o cuando se renuevan los miembros del equipo.

Compatibilidad con múltiples formatos: Su documentación debe poder exportarse y tener uso compartido. Busque herramientas que tengan compatibilidad con PDF para el uso compartido de documentos de cumplimiento normativo, Markdown para formatos aptos para desarrolladores y HTML para bases de conocimiento o portales internos.

Y, sobre todo, elige una herramienta que tenga compatibilidad con la gestión del conocimiento de TI, para que tus documentos se mantengan estructurados, sean fáciles de buscar y resulten realmente útiles para todo el equipo. 🧠

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

El mejor software de documentación de TI de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve comparación de las mejores herramientas:

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Documentos asistidos por IA, páginas anidadas, vinculación de tareas Documentación de TI y gestión de proyectos centralizadas Plan gratuito disponible; precios personalizados para corporaciones Confluence Control de versiones de páginas, integración con Jira, plantillas Uso compartido de conocimientos en equipo e integración con Jira Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5,16 $. Notion Bloques, bases de datos, plantillas personalizables Wiki flexible todo en uno para documentos y bases de datos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $. Document360 Base de conocimientos con IA, control de versiones, análisis Base de conocimientos dedicada con funciones de IA Precios personalizados Scribe Guías con capturas de pantalla automáticas, creación con un solo clic, exportación a múltiples formatos Documentación automatizada paso a paso de los procesos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $. IT Glue Almacén de contraseñas, gestión de activos, integraciones RMM/PSA Documentación centralizada de operaciones de TI y gestión de contraseñas Los planes de pago empiezan en 29 $. Nuclino Colaboración en tiempo real, vista gráfica, interfaz de usuario minimalista Wiki ligero para equipos con colaboración en tiempo real Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8 $. GitHub Control de versiones Git, wikis Markdown, integración de código Documentación centrada en el código con control de versiones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 4 $. ProPofs KB Temas personalizables, gestión de múltiples sitios y permisos de acceso Publicación sencilla de bases de conocimientos basada en plantillas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 79 $ al mes por autor. Bit. IA Incorporación de contenido enriquecido, seguimiento de documentos y un asistente de redacción con IA Documentos en múltiples formatos y contenido interactivo Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $. Dropbox Paper Edición en tiempo real, gestión de tareas e integración con Dropbox Edición de documentos ligera y colaborativa Los planes de pago empiezan en 11,99 $. ClickHelp Salida en múltiples formatos, gestión de proyectos y control de versiones Redacción de documentación técnica con salida en múltiples formatos Los planes de pago empiezan en 175 $. Helpjuice Búsqueda avanzada, análisis, personalización personalizada Base de conocimientos especializada con potentes funciones de análisis Los planes de pago empiezan en 249 $ al mes Tettra Integración con Slack, bots de preguntas y respuestas, aprobación de páginas Wiki interno integrato con Google e Slack Los planes de pago empiezan en 5 $. Doxygen Genera automáticamente documentos a partir del código y tiene compatibilidad con varios idiomas Documentación del código desde el origen Free

Estas son las mejores herramientas que destacan por su funcionalidad, facilidad de uso y funciones de colaboración para equipos:

1. ClickUp (Ideal para la documentación de TI centralizada y la gestión de proyectos)

Crea documentación, gestiona tareas, asigna prioridades y realiza el seguimiento de los flujos de trabajo de documentación de TI con los flujos de trabajo basados en IA de ClickUp

ClickUp, la aplicación todo en uno para el trabajo, ayuda a los equipos a gestionar la documentación técnica y los proyectos al mismo tiempo.

Una de sus principales ventajas, ClickUp Docs, supone un cambio revolucionario para los equipos que gestionan documentación externa e interna. Te permite crear documentación clara, estructurada e integrada en tu entorno de trabajo. Por si fuera poco, admite la edición en tiempo real, un formato avanzado (tablas, elementos incrustados, bloques de código) e incluso páginas anidadas (perfectas para desglosar sistemas de TI complejos en secciones más pequeñas y fáciles de asimilar).

Colabora con tu equipo para crear y perfeccionar los documentos a través de ClickUp Docs

ClickUp Docs también ofrece control de permisos, por lo que puedes decidir quién puede ver, comentar o realizar la edición en cada documento.

Si tu documentación debe dar lugar a acciones concretas (como la elaboración de informes sobre errores o la actualización de configuraciones), puedes enlazar los documentos relacionados directamente con las tareas pertinentes de ClickUp para mantener todo conectado, lo que resulta perfecto para una optimización más inteligente del flujo de trabajo.

ClickUp también incluye un asistente de redacción con IA llamado ClickUp Brain, una de las herramientas de IA más inteligentes para la redacción técnica. ¿Quieres documentar un procedimiento operativo estándar rápidamente? Solo tienes que utilizar una indicación de redacción con IA como:

Utiliza ClickUp Brain para generar documentación de TI clara y estructurada, como guías de incorporación y POE (Procedimientos Operativos Estándar) para la resolución de problemas.

Brain te ayudará al instante a dar formato y estructurar tu documento, haciendo que el esfuerzo que dediques a la documentación sea más rápido, fluido y requiera menos trabajo manual.

Si no sabes cómo redactar documentación técnica, ClickUp ofrece una plantilla de documentación técnica lista para usar. Está diseñada para ayudar a los equipos de TI a documentar software, API, configuraciones del sistema y mucho más. La plantilla incluye secciones preestructuradas como «Panorámica», «Requisitos del sistema» y «Preguntas frecuentes», para que no tengas que empezar desde cero.

Consigue una plantilla gratuita Haz que los flujos de trabajo de documentación de TI sean más eficientes con la plantilla de documentación técnica de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Automatización de tareas periódicas: Automatiza procesos de documentación, como alertas de recordatorio para documentos obsoletos o la asignación de una persona para revisar nuevas entradas, con Automatiza procesos de documentación, como alertas de recordatorio para documentos obsoletos o la asignación de una persona para revisar nuevas entradas, con ClickUp Automations

Crear tareas: Convierte los elementos de documentación en tareas que se pueden seguir. Ideal para mantener la organización de la documentación, como asignar actualizaciones, añadir fechas límite y vincular tareas a secciones de documentos.

Búsqueda global: Encuentra cualquier cosa en tareas, documentos, comentarios y adjuntos con : Encuentra cualquier cosa en tareas, documentos, comentarios y adjuntos con ClickUp Enterprise Search . Imprescindible para equipos de TI que necesitan recuperar información rápidamente sin tener que rebuscar en carpetas

Limitaciones de ClickUp

La plataforma puede resultar difícil de manejar para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

ClickUp ayuda a centralizar todo nuestro trabajo en un solo lugar, lo que reduce la necesidad de comunicaciones dispersas y mejora la coordinación del equipo. Resuelve el reto del seguimiento de múltiples tareas de pruebas en diferentes equipos al ofrecer vistas personalizables, automatización y documentación clara.

ClickUp ayuda a centralizar todo nuestro trabajo en un solo lugar, lo que reduce la necesidad de comunicaciones dispersas y mejora la coordinación del equipo. Resuelve el reto del seguimiento de múltiples tareas de pruebas en diferentes equipos al ofrecer vistas personalizables, automatización y documentación clara.

💟 Extra: Brain MAX es tu asistente de escritorio con IA que facilita la creación de documentación de TI. En lugar de escribir cada detalle, solo tienes que usar la función de voz a texto. Diga en voz alta los pasos de configuración, los consejos para la resolución de problemas o las notas sobre los procesos, y Brain MAX capturará y organizará al instante sus palabras en una documentación clara y estructurada. Es la forma más rápida de documentar flujos de trabajo de TI complejos, mantener el conocimiento actualizado y asegurarse de que no se pase nada por alto.

2. Confluence (ideal para el uso compartido de conocimientos en el equipo y para la integración con Jira)

a través de Confluence

Confluence de Atlassian es un espacio de trabajo colaborativo que ayuda a los equipos a crear, compartir y gestionar contenido de forma eficiente. Resulta útil para los equipos de TI que ya utilizan herramientas de Atlassian como Jira, ya que permite enlazar fácilmente páginas con problemas, manteniendo tus proyectos y tu documentación sincronizados.

Además, cuenta con una amplia biblioteca de plantillas para documentos técnicos, incorporación de nuevos empleados y mucho más. Puedes colaborar en tiempo real, añadir comentarios y controlar los ajustes de permisos. Confluence también ofrece compatibilidad con la organización jerárquica de páginas, lo que facilita la estructuración de información compleja entre equipos y proyectos.

Las mejores funciones de Confluence

Incorpora problemas de Jira en tiempo real: muestra el estado de los tickets de Jira en tiempo real dentro de muestra el estado de los tickets de Jira en tiempo real dentro de los documentos del proyecto para obtener información contextual inmediata sobre incidencias, implementaciones o solicitudes de soporte.

Utilice macros para mejorar la claridad: añada contenido dinámico, como bloques de código, secciones plegables, etiquetas de estado y llamadas de atención, para que los documentos técnicos sean más fáciles de leer

Almacena archivos de configuración y registros en la propia página: adjunta archivos .conf, .yaml, .log y otros archivos técnicos para consultarlos fácilmente.

Limitaciones de Confluence

A menudo, los equipos se ven obligados a duplicar y actualizar la documentación manualmente, ya que no hay flujos de trabajo integrados para reutilizar el contenido o sincronizarlo entre páginas

Precios de Confluence

Gratis : Hasta 10 usuarios

Estándar : 5,16 $ por usuario al mes

Premium : 9,73 $/usuario/mes

Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4,1/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Confluence?

Una reseña de un usuario dice:

Una amplia biblioteca de plantillas para actas de reuniones, planes de proyecto, documentos de requisitos de producto (PRD), análisis DAFO y mucho más. Estas plantillas constituyen un punto de partida fantástico y ayudan a estandarizar la forma en que los equipos crean y comparten información. El editor es sencillo y fácil de usar, lo que reduce las barreras de acceso para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos.

Una amplia biblioteca de plantillas para actas de reuniones, planes de proyecto, documentos de requisitos de producto (PRD), análisis DAFO y mucho más. Estas plantillas constituyen un punto de partida fantástico y ayudan a estandarizar la forma en que los equipos crean y comparten información. El editor es sencillo y fácil de usar, lo que reduce las barreras de acceso para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesitas una forma rápida de documentar tus procesos internos? Echa un vistazo a estas plantillas de POE ya preparadas de ClickUp para crear guías claras y prácticas en cuestión de minutos

3. Notion (Ideal para un wiki flexible y todo en uno que combina documentos y bases de datos)

a través de Notion

Notion es un entorno de trabajo basado en bloques que también funciona como herramienta de documentación de TI. Los equipos pueden crear hubs de conocimiento escalables combinando texto, bases de datos, bloques sincronizados y contenido incrustado.

Su función de base de datos admite filtrado, múltiples vistas (tabla, tablero, calendario, galería) y lógica basada en fórmulas para gestionar flujos de trabajo de TI dinámicos. Para una configuración más rápida, los usuarios pueden empezar con plantillas gratuitas y premium, mientras que Notion IA puede ayudar a redactar, resumir o traducir documentación en segundos.

Las mejores funciones de Notion

Documentación enlazada con enlaces recíprocos: Crea enlaces bidireccionales entre páginas relacionadas (por ejemplo, vincula el inventario de servidores con los diagramas de red) para facilitar las referencias cruzadas

Bases de datos para flujos de trabajo de TI estructurados: Cree sistemas de seguimiento de incidencias, registros de cambios, inventarios de activos de TI o referencias de API con vistas y propiedades personalizables

Incrustación de archivos multimedia y compatibilidad con Markdown: Añade bloques de código, diagramas, vídeos, archivos PDF y Markdown de forma nativa

Limitaciones de Notion

Los controles de acceso son limitados (la granularidad de los permisos por usuario puede parecer básica) y el uso sin conexión suele considerarse un punto débil

Precios de Notion

Free Forever

Plus : 12 $ por asiento al mes

Empresa : 24 $ por asiento al mes

Enterprise : Precio personalizado

Complemento Notion IA: 10 $ por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

Me gusta tener la libertad de crear prácticamente cualquier cosa que sea relevante para mi organización y la estructura de mi equipo. Ahora que también lleva integrada la IA, me ayuda a generar textos fácilmente.

Me gusta tener la libertad de crear prácticamente cualquier cosa que sea relevante para mi organización y la estructura de mi equipo. Ahora que también lleva integrada la IA, me ayuda a generar textos fácilmente.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas al instante mostrando los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana gracias a ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

4. Document360 (Ideal para una base de conocimientos específica con funciones de IA)

a través de Document360

Document360 le ofrece herramientas para crear una base de conocimientos con su marca, ya sea pública o privada, con opciones para personalizar la página de inicio y utilizar su propio dominio. Los equipos de TI, en particular, pueden trabajar en un editor Markdown sencillo o en una interfaz WYSIWYG, junto con funciones como el control de versiones de documentos, la gestión de categorías y la personalización del flujo de trabajo.

También incluye una función, el Knowledge Base Assistant, diseñado para proporcionar a los usuarios acceso a la base de conocimientos directamente desde cualquier página web o aplicación. En cuanto a la analítica, Document360 ofrece información sobre cómo interactúan las personas con su contenido, incluyendo lo que buscan, qué artículos leen y cuál es su nivel de interacción.

Las mejores funciones de Document360

Pregúntale a Eddy (asistente de IA) : Crea contenido más inteligente que sugiera artículos y potencie la búsqueda inteligente para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan más rápido

SEO: Optimice su base de conocimientos para los motores de búsqueda con funciones como mapas del sitio, robots.txt y configuraciones de SEO a nivel de artículo.

API REST de la plataforma: Crea integraciones personalizadas que te permitan leer y escribir en tu base de conocimientos para mejorar la automatización y el control del flujo de trabajo

Limitaciones de Document360

No puedes añadir iconos de llamada directamente en el editor, a diferencia de las herramientas de la competencia que ofrecen compatibilidad integrada para ello

Precios de Document360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document 360

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Document 360?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gustó mucho lo fácil que fue configurar y empezar a usar Document360. La interfaz es clara e intuitiva, y hace que organizar nuestra base de conocimientos resulte muy sencillo.

Me gustó mucho lo fácil que fue realizar los ajustes y empezar a usar Document360. La interfaz es clara e intuitiva, y hace que organizar nuestra base de conocimientos resulte muy sencillo.

5. Scribe (Ideal para la documentación automatizada paso a paso de los procesos)

vía Scribe

Scribe ayuda a los equipos de TI a crear documentación paso a paso sobre políticas y procedimientos de TI, utilizando guías y páginas con formato en un solo lugar. Entre sus funciones se incluyen la organización de carpetas, filtros de documentos, plantillas de página prediseñadas, opciones de clasificación y seguimiento de vistas.

Ofrece una función Smart Embed que te permite insertar Scribes y Pages directamente en herramientas como Confluence, Notion, SharePoint y HubSpot, de modo que la documentación se encuentra donde tu equipo ya trabaja. También puedes gestionar los ajustes de notificaciones para las vistas de documentos, las reacciones y las invitaciones a compañeros de equipo.

Las mejores funciones de Scribe

Integración de Scribe AI : Combina tus propios Scribes con texto generado por IA para crear documentos de procesos específicos para tu empresa, adaptados a tus herramientas y flujos de trabajo.

Reproducción animada de Scribe : incrusta tus Scribes como vídeos para que los espectadores puedan ver los procesos paso a paso con animaciones y narración en off opcional

Compatibilidad con medios enriquecidos en Pages: Añade más de 1000 tipos de archivos multimedia, incluidos vídeos, formularios, diagramas de flujo y documentos, directamente en Pages para crear documentación más interactiva y visual.

Limitaciones de Scribe

El reordenamiento de pasos puede resultar engorroso, con un límite en el control y sin la facilidad de arrastrar y soltar

Los usuarios no pueden realizar ediciones ni eliminar pasos en tiempo real durante la grabación

Precios de Scribe

Free Forever

Pro Team : 15 $ por asiento al mes

Pro Personal: 29 $ por asiento al mes

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2 : 4,8/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scribe?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

Lo mejor de Scribe es su gran capacidad para la edición y anotación de capturas de pantalla, lo que lo convierte en una potente herramienta para crear guías, tutoriales o documentación detallados y fáciles de entender.

Lo mejor de Scribe es su gran capacidad para la edición y anotación de capturas de pantalla, lo que lo convierte en una potente herramienta para crear guías, tutoriales o documentación detallados y fáciles de entender.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesitas crear guías prácticas repetibles para tu equipo? Prueba a utilizar plantillas de documentación de procesos ya preparadas para estandarizar los flujos de trabajo y ahorrar horas en el formato.

6. IT Glue (Ideal para la documentación centralizada de operaciones de TI y la gestión de contraseñas)

a través de IT Glue

IT Glue es un software de documentación de TI intuitivo diseñado para proveedores de servicios gestionados (MSP) y equipos de TI. Ayuda a centralizar, estandarizar y gestionar de forma segura todo su conocimiento digital en un solo lugar.

Con su vista Lista, puede filtrar, ordenar y buscar rápidamente entre grandes cantidades de datos, como configuraciones, dominios, contactos y documentos. Además, recuerda sus filtros entre sesiones. IT Glue también incluye listas globales, que permiten a los usuarios con los permisos adecuados ver datos de varias organizaciones. Esto facilita mucho el seguimiento de las relaciones entre activos y las configuraciones específicas de cada cliente.

Para facilitar una documentación completa, los equipos también pueden crear plantillas de activos personalizadas que se adapten a sus flujos de trabajo.

Las mejores funciones de IT Glue

Función de vinculación : Vincule documentos y activos al instante para mejorar la visibilidad del contenido y reducir el seguimiento manual

Manuales de procedimientos y POE: Crea POE estructurados y expórtalos como manuales de procedimientos, lo cual resulta especialmente útil para traspasos de clientes, auditorías o formación interna.

Cooper Copilot: utiliza la IA y el aprendizaje automático para sugerir automáticamente documentación relevante, de modo que los equipos puedan acceder rápidamente a información contextualizada cuando la necesiten.

Limitaciones de IT Glue

La función de búsqueda a veces se establece de forma predeterminada en una sección o tema específico en lugar de una búsqueda general o en toda la organización, lo que puede resultar confuso a la hora de ajustarla

Precios de IT Glue

Básico : 29 $ al mes

Select : 38 $ al mes

Enterprise: 44 $ al mes

Valoraciones y reseñas de IT Glue

G2 : 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IT Glue?

Aquí tienes una reseña de G2:

El software es extremadamente flexible para gestionar contraseñas y otra documentación. Utilizamos DattoRMM, por lo que tenerlo integrado en IT Glue agiliza las cosas.

El software es extremadamente flexible para gestionar contraseñas y otra documentación. Utilizamos DattoRMM, por lo que tenerlo integrado en IT Glue agiliza las cosas.

7. Nuclino (Ideal para un wiki de equipo ligero con colaboración en tiempo real)

a través de Nuclino

Nuclino es un wiki minimalista donde los equipos de TI pueden centralizar los flujos de trabajo de todo el equipo.

Incluye una vista gráfica que muestra cómo se relacionan los temas en sus entornos de trabajo, lo que facilita la comprensión de las relaciones entre los documentos

Además, Nuclino cuenta con una vista Tabla para gestionar la documentación como si fuera una hoja de cálculo, con columnas personalizables para realizar un seguimiento del progreso, la propiedad, las etiquetas y otros campos clave. Con acceso a información del equipo, registros de auditoría, filtros de búsqueda avanzados y permisos basados en roles, Nuclino ofrece a los equipos de TI un conjunto de herramientas sencillo pero potente para gestionar todo, desde documentos de políticas hasta guías de resolución de problemas.

Las mejores funciones de Nuclino

Sidekick (IA) : Redacte, realice edición y resumir contenidos, o genere imágenes en 2D, 3D o fotorrealistas para mejorar los flujos de trabajo de documentación

Soporte para contenidos multimedia : añade diagramas Mermaid, incrusta vídeos o utiliza Canva para crear pizarras, diagramas de flujo y documentación visual

API fácil de usar para desarrolladores: Automatice los procesos de documentación e integre Nuclino con otras herramientas a través de su API flexible de lectura y escritura

Limitaciones de Nuclino

No ofrece un control total de los datos ni una API lo suficientemente completa como para realizar copias de seguridad sin problemas, lo que podría ser un motivo de preocupación para los equipos que manejan información empresarial confidencial.

Precios de Nuclino

Free Forever

Starter : 8 $ por usuario al mes

Empresa: 12 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Nuclino

G2 : 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nuclino?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra:

Nuclino se ha integrado perfectamente en nuestro equipo, una pequeña-mediana empresa que necesita una forma sencilla pero eficaz de documentar su trabajo. Gracias a sus excelentes funciones de colaboración, se integra de maravilla en nuestra estructura de reuniones y en la organización de las mismas.

Nuclino se ha integrado perfectamente en nuestro equipo, una pequeña-mediana empresa que necesita una forma sencilla pero eficaz de documentar su trabajo. Gracias a sus excelentes funciones de colaboración, se integra de maravilla en nuestra estructura de reuniones y en la organización de las mismas.

👋🏾 ¿No sabes por dónde empezar con la documentación técnica? Mira este breve vídeo a continuación para aprender a estructurar y redactar documentación de TI que realmente ayude a tu equipo (y a tu yo futuro).

8. GitHub (Ideal para documentación centrada en el código con control de versiones)

a través de GitHub

GitHub ayuda a los equipos de TI a crear, gestionar y automatizar su documentación técnica de principio a fin.

Con GitHub Pages, los equipos pueden publicar sitios web de documentación estáticos y bien estructurados directamente desde sus repositorios, lo que resulta ideal para todo, desde referencias de API hasta centros de conocimiento internos. Admite dominios personalizados, control de versiones mediante ramas y una fácil implementación desde tu rama principal o de documentación.

Para los equipos que gestionan procesos complejos, GitHub también ofrece GitHub Actions, que te permiten automatizar flujos de trabajo de documentación como pruebas, publicaciones o actualizaciones de formato. Las acciones pueden desencadenarse mediante pull requests, confirmaciones o programaciones, lo que garantiza que tu documentación se mantenga sincronizada con el código.

Las mejores funciones de GitHub

GitHub Copilot : utiliza la IA para autocompletar scripts, configurar notas o código relacionado con la documentación directamente en tu editor

Integración de paquetes : aloje herramientas internas, SDK o bibliotecas junto con la documentación para facilitar el acceso y la implementación

GitHub Projects: añade una capa visual para la gestión de tareas, lo que ayuda a los equipos a organizar los problemas relacionados con los documentos, priorizar las actualizaciones y gestionar los sprints sin salir de la plataforma

Limitaciones de GitHub

Los archivos binarios de gran tamaño y el contenido con gran cantidad de elementos multimedia pueden ralentizar el rendimiento y aumentar los costes de almacenamiento

Precios de GitHub

Free Forever

Equipo : 4 $ por usuario al mes

Enterprise: 21 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de GitHub

G2 : 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 6000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub?

Aquí tienes una reseña de G2:

GitHub forma parte de mi flujo de trabajo semanal para el control de versiones, la colaboración en el código y la gestión de proyectos. GitHub ofrece una gran variedad de funciones, como solicitudes de validación, acciones, seguimiento de incidencias, debates, etc., que permiten al equipo mantener su productividad.

GitHub forma parte de mi flujo de trabajo semanal para el control de versiones, la colaboración en el código y la gestión de proyectos. GitHub ofrece una gran variedad de funciones, como solicitudes de validación, acciones, seguimiento de incidencias, debates, etc., que permiten al equipo mantener su productividad.

⚡ Archivo de plantillas: No empieces desde cero, ahorra tiempo con plantillas de documentación técnica listas para usar. Incluyen secciones estructuradas como «Panorámica», «Configuración» y «Preguntas frecuentes», para que puedas centrarte en el contenido, no en el formato.

9. ProProfs Knowledge Base (Ideal para la publicación sencilla de bases de conocimientos basadas en plantillas)

a través de la base de conocimientos de ProProfs

ProProfs Knowledge Base es otra herramienta de documentación de TI diseñada para ayudar a los equipos a optimizar los conocimientos internos, los POE y los centros de ayuda para clientes. Su editor basado en IA, ProProfs AI, ayuda a acelerar la creación de contenido y ofrece sugerencias inteligentes mientras escribes.

También permite importar fácilmente la documentación existente en formatos como Word, PDF y HTML, lo que ahorra tiempo durante las migraciones. Con análisis integrados, herramientas de SEO y seguimiento de páginas en tiempo real, ProProfs ayuda a los equipos a documentar mejor y a optimizar su base de conocimientos de TI.

Las mejores funciones de ProProfs Knowledge Base

Vista de pestañas : cambie entre varias páginas de ayuda a la vez, lo que hace que la navegación sea más eficiente

Fragmentos de contenido y contenido condicional : reutilice bloques de texto y adapte la visibilidad en función de los roles o el comportamiento de los usuarios

Ayuda contextual: añade información sobre herramientas, ventanas emergentes y ventanas pop-up que guíen a los usuarios

Limitaciones de la base de conocimientos de ProProfs

Algunos usuarios señalan que carece de controles de notificación flexibles: solo el propietario de la cuenta recibe notificaciones sobre los documentos pendientes de publicación, lo que excluye a los editores adecuados en función de su experiencia en el tema.

Precios de ProProfs Knowledge Base

Free Forever

Essentials: 79 $ por autor al mes

Empresa: 99 $ por autor al mes

Valoraciones y reseñas de ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (más de 30 opiniones)Capterra: 4,7/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProProfs Knowledge Base?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

La herramienta resulta de gran ayuda a la hora de crear un documento de producto en línea. Su función de ayuda contextual te permite añadir información sobre herramientas, ventanas emergentes y lightboxes para explicar las funciones y terminologías complejas relacionadas con un producto. Redactar y realizar la edición del contenido es muy sencillo gracias al editor similar a MS Word que ofrece. Incluso puedes subir contenido, imágenes y vídeos directamente al documento del producto.

La herramienta resulta de gran ayuda a la hora de crear un documento de producto en línea. Su función de ayuda contextual te permite añadir información sobre herramientas, ventanas emergentes y lightboxes para explicar las funciones y terminologías complejas relacionadas con un producto. Redactar y realizar la edición del contenido es muy sencillo gracias al editor similar a MS Word que ofrece. Incluso puedes subir contenido, imágenes y vídeos directamente al documento del producto.

10. Bit.ai (Ideal para documentos en múltiples formatos y contenido interactivo)

a través de Bit.ai

Con una interfaz limpia y un editor basado en bloques, Bit.ai ayuda a los equipos a crear documentos visualmente atractivos, enriquecidos con vídeos, gráficos, formularios, archivos PDF y más de 100 tipos de elementos incrustados.

Al anidar subpáginas bajo un documento principal, puede convertir cualquier documento en un entorno de trabajo colaborativo o en una wiki interna navegable, lo que ayuda a los equipos a mantener una estructura jerárquica clara.

Su asistente de redacción AI Genius está integrado directamente en el editor y ayuda a generar ideas, realizar la creación de contenido y perfeccionar los textos. Los widgets inteligentes amplían aún más la funcionalidad de Bit al permitir integraciones avanzadas sin necesidad de cambiar de plataforma. Por ejemplo, puedes arrastrar y soltar fragmentos de código, hojas de cálculo y paneles de análisis directamente en un documento.

Las mejores funciones de Bit.ai

Búsqueda inteligente : ofrece resultados rápidos y relevantes mediante el análisis del contenido de los documentos, las etiquetas y los metadatos de todos sus entornos de trabajo

Controles avanzados de uso compartido : Ofrece protección con contraseña, caducidad del acceso y seguimiento de enlaces para gestionar la visibilidad de los documentos con seguridad

Herramientas para mejorar el flujo de trabajo: Realice el seguimiento de la interacción con los documentos mediante confirmaciones de lectura, utilice el historial de versiones para supervisar los cambios y agilice los procesos con plantillas reutilizables

Limitaciones de Bit.ai / IA

Algunos usuarios informan de enlaces rotos al cargar archivos PDF y señalan que los usuarios deben introducir su nombre y correo electrónico para acceder a enlaces rastreables

Precios de Bit.ai / IA

Free Forever

Pro : 12 $ al mes

Empresa : 20 $ al mes

Complemento de IA: 10 $ por cada 100 000 palabras al mes

Valoraciones y reseñas de Bit.ai

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bit.ai?

Una reseña de un usuario dice:

Bit.ai agiliza la forma en que mi equipo y yo creamos, compartimos y gestionamos documentos. Las guías en vídeo y las plantillas listas para usar nos ahorran mucho tiempo, y los entornos de trabajo privados son esenciales para gestionar información confidencial de forma segura y eficiente. El historial de versiones automático también es de gran ayuda cuando varias personas están realizando la edición del mismo documento.

Bit.ai agiliza la forma en que mi equipo y yo creamos, compartimos y gestionamos documentos. Las guías en vídeo y las plantillas listas para usar nos ahorran mucho tiempo, y los entornos de trabajo privados son esenciales para gestionar información confidencial de forma segura y eficiente. El historial de versiones automático también es de gran ayuda cuando varias personas están realizando la edición del mismo documento.

11. Dropbox Paper (Ideal para la edición colaborativa y sencilla de documentos)

a través de Dropbox

Dropbox Paper ofrece compatibilidad con la edición en tiempo real, por lo que varios miembros del equipo pueden colaborar simultáneamente, con menciones (@), comentarios y listas de control para asignar o realizar un seguimiento de las tareas. Puedes incrustar contenido multimedia como vídeos, imágenes, Google Maps o incluso pines de Pinterest, convirtiendo un documento básico en un entorno de trabajo interactivo.

Los equipos también pueden crear documentos estructurados utilizando plantillas prediseñadas o personalizarlas para los cronogramas de los proyectos y las hojas de ruta de los productos. Puedes exportar tus documentos a formatos PDF o Word, lo que facilita el uso compartido fuera de Dropbox.

Las mejores funciones de Dropbox Paper

Esquema del documento: Genera automáticamente un esquema basado en los títulos, lo que permite una navegación rápida dentro de documentos largos

Subpáginas y enlaces internos: Organice la documentación de TI de extensión en subsecciones lógicas y vincule documentos relacionados o recursos externos que estén enlazados

Listas de control prácticas y asignación de tareas: Incorpora listas de control para realizar el seguimiento de los pasos de los procesos de TI y asigna tareas con fechas límite a los miembros del equipo dentro de la documentación

Limitaciones de Dropbox Paper

No se pueden crear carpetas desde la aplicación de escritorio, lo que puede complicar un poco la organización de los documentos

Precios de Dropbox Paper

Plus: 11,99 $ al mes

Professional: 19,99 $ al mes

Estándar: 18 $ por usuario al mes

Avanzado: 30 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dropbox Paper?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

Dropbox está perfectamente diseñado para la edición y creación de documentos sobre la marcha. Sus numerosas funciones son perfectas y fáciles de entender. Es fácil colaborar con los miembros del equipo, invitarlos y editar los documentos con facilidad.

Dropbox está perfectamente diseñado para la edición y creación de documentos sobre la marcha. Sus numerosas funciones son perfectas y fáciles de entender. Es fácil colaborar con los miembros del equipo, invitarlos y editar los documentos con facilidad.

12. ClickHelp (Ideal para la creación de ayuda técnica con salida en múltiples formatos)

a través de ClickHelp

ClickHelp es una plataforma de documentación de TI basada en navegador que utiliza un enfoque de redacción por temas. Le permite dividir el contenido en unidades modulares que son más fáciles de actualizar, reutilizar y organizar. Cada proyecto de documentación sirve como un entorno de trabajo dedicado para los colaboradores, mientras que las publicaciones actúan como el resultado final destinado al usuario, manteniendo los borradores y el contenido activo claramente separados.

ClickHelp también incluye WriteAssist, un asistente de redacción basado en IA que agiliza la creación de contenidos y mejora la calidad general de la redacción. La plataforma ofrece sólidas funciones de elaboración de informes, que proporcionan información sobre el comportamiento de los lectores, la legibilidad de los contenidos y el rendimiento del equipo.

Las mejores funciones de ClickHelp

Herramientas de fuente única : utilice fragmentos de código, variables y bloques condicionales para generar múltiples resultados a partir de una única fuente

Temas automáticos : Crea índices, glosarios o temas de la tabla de contenidos automáticamente en función de la estructura de tu documentación

Gestión colaborativa del flujo de trabajo: optimice la colaboración del equipo con estados de temas, asignaciones y flujos de trabajo de revisión integrados

Limitaciones de ClickHelp

No hay una opción de navegación directa para volver al panel de control principal, lo que puede ralentizar el acceso a las vistas generales de los proyectos

Precios de ClickHelp

Starter : 185 $ al mes

Growth : 310 $ al mes

Professional: 610 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ClickHelp

G2: 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickHelp?

Una reseña de un usuario dice:

En general, me gusta ClickHelp y sus funciones, pero aquí me gustaría centrarme en sus funciones de IA. Utilizo Answer Genius y Write Assist de ClickHelp siempre que puedo. Han mejorado significativamente mi flujo de trabajo como redactor técnico. Answer Genius ayuda a nuestros lectores a proporcionar sugerencias instantáneas y relevantes, lo que facilita responder de forma eficaz a las preguntas habituales de los usuarios. Write Assist agiliza la creación de contenido al pulir el texto, garantizar la claridad e incluso ofrecer sugerencias para mejorar la legibilidad. Estas herramientas funcionan de maravilla, me ahorran tiempo y mejoran la calidad general de mi documentación.

En general, me gusta ClickHelp y sus funciones, pero aquí me gustaría centrarme en sus funciones de IA. Utilizo Answer Genius y Write Assist de ClickHelp siempre que puedo. Han mejorado significativamente mi flujo de trabajo como redactor técnico. Answer Genius ayuda a nuestros lectores a proporcionar sugerencias instantáneas y relevantes, lo que facilita responder de forma eficaz a las preguntas habituales de los usuarios. Write Assist agiliza la creación de contenido al pulir el texto, garantizar la claridad e incluso ofrecer sugerencias para mejorar la legibilidad. Estas herramientas funcionan de maravilla, me ahorran tiempo y mejoran la calidad general de mi documentación.

13. Helpjuice (Ideal para una base de conocimientos específica con análisis sólidos)

a través de Helpjuice

Helpjuice incluye una configuración de doble editor: Markdown para equipos de desarrollo y WYSIWYG para usuarios sin conocimientos técnicos, lo que ofrece a todos los colaboradores una forma cómoda de crear contenido. Los equipos pueden colaborar en tiempo real, dejar comentarios y realizar el seguimiento de los cambios, lo que facilita mantener el contenido actualizado.

Sus capacidades de IA son útiles, especialmente la herramienta de sugerencia de subtítulos, que redacta automáticamente subtítulos llamativos, y el chatbot Swifty AI, que ofrece respuestas instantáneas e inteligentes a las preguntas de los usuarios basadas en el contenido de su base de conocimientos.

Las mejores funciones de Helpjuice

Personalización del editor visual : personalice fácilmente el diseño, el encabezado y el pie de página de su base de conocimientos sin necesidad de escribir código

Panel de análisis : Realice un seguimiento de las vistas a los artículos, las tendencias de búsqueda y el comportamiento de los usuarios para identificar las lagunas en la documentación y mejorar el contenido

Swifty AI Helpbar: Incorpora búsqueda y chat basados en IA directamente en la interfaz de búsqueda, lo que mejora la navegación y reduce las consultas al servicio de soporte.

Limitaciones de Helpjuice

Algunos usuarios afirman que los resultados de búsqueda no siempre son precisos y que acceder a los comentarios o a los análisis requiere demasiados clics

Precios de Helpjuice

Desde 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2 : 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Helpjuice?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

Es relativamente fácil añadir contenido, y el módulo de automatización de traducción resulta muy útil. Es recomendable crear una estructura de biblioteca de ayuda para un producto del que prestas asistencia, o para documentos a los que solo deban tener acceso tu equipo o usuarios externos.

Es relativamente fácil añadir contenido, y el módulo de automatización de traducción resulta muy útil. Es recomendable crear una estructura de biblioteca de ayuda para un producto del que prestas soporte, o para documentos a los que solo deban tener acceso tu equipo o usuarios externos.

14. Tettra (la mejor opción para wikis integradas con Google y Slack)

a través de Tettra

Tettra es una base de conocimientos interna ligera y basada en IA, diseñada para equipos dinámicos que trabajan en Slack. Puedes crear páginas estructuradas utilizando plantillas, organizarlas en categorías y controlar el acceso mediante permisos por equipos.

Kai, el asistente de IA de Tettra, ofrece respuestas instantáneas a las preguntas de los miembros del equipo mediante la búsqueda en la documentación existente. Se puede acceder a Kai directamente desde Slack, lo que permite a los usuarios recibir respuestas en tiempo real sin salir de su plataforma de comunicación.

Las mejores funciones de Tettra

Funcionalidad de búsqueda avanzada : Obtenga respuestas a búsquedas precisas mediante la coincidencia exacta de frases y la exclusión de términos

Soporte para el formato de preguntas y respuestas : Organice fácilmente los conocimientos de la empresa en un formato estructurado de preguntas y respuestas para encontrar y comprender la información rápidamente

Flujos de trabajo de verificación de contenidos: Garantice la precisión de la documentación mediante revisiones y aprobaciones programadas

Limitaciones de Tettra

Algunos usuarios han señalado como motivo de preocupación la limitada compatibilidad con elementos visuales como diagramas, fuentes y formato de color

Precios de Tettra

Básico: 5 $ por usuario al mes (mínimo 10 usuarios)

Escalabilidad: 10 $ por usuario al mes (mínimo 10 usuarios)

Professional: 7200 $ al año (incluye los primeros 50 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Tettra

G2 : 4,7/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tettra?

Aquí tienes una reseña de G2:

Tettra es ideal para organizar y buscar en nuestra base de conocimientos. Ayuda a los miembros del equipo a familiarizarse fácilmente con nuestros procesos y procedimientos durante su incorporación.

Tettra es ideal para organizar y buscar en nuestra base de conocimientos. Ayuda a los miembros del equipo a familiarizarse fácilmente con nuestros procesos y procedimientos durante su incorporación.

15. Doxygen (Ideal para la documentación del código a partir del código fuente)

a través de Doxygen

Doxygen es una herramienta gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de desarrollo a generar documentación directamente a partir del código fuente anotado. Es ideal para aprender a redactar documentación para el código.

Doxygen se utiliza ampliamente para crear documentación de API para lenguajes como C, C++, Java, Python y otros. Al analizar comentarios especiales en su código, genera documentación estructurada en diversos formatos, como HTML, PDF y LaTeX.

Además, con funciones como las referencias cruzadas automáticas, la generación de diagramas (cuando se integra con Graphviz) y la compatibilidad con múltiples formatos de salida, Doxygen agiliza el mantenimiento de la documentación y la sincroniza con los cambios en el código.

Las mejores funciones de Doxygen

Comandos personalizados: Crea alias y define nuevas etiquetas para crear bloques de documentación coherentes y reutilizables en todo tu código.

Compatibilidad avanzada con tablas: vaya más allá del simple marcado con tablas anidadas, elementos span y pies de foto utilizando sintaxis HTML para una mejor presentación de los datos

Integración de fórmulas matemáticas: Incluya fácilmente fórmulas de estilo LaTeX que se visualizan perfectamente en los resultados HTML y LaTeX, ideales para documentos técnicos y científicos.

Imitaciones de Doxygen

Algunos usuarios consideran que la integración de Doxygen es limitada

Precios de Doxygen

Free Forever

Opiniones y valoraciones de Doxygen

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

⚡ Archivo de plantillas: Si el registro de problemas forma parte de tu flujo de trabajo, el uso de plantillas de informes de errores puede hacer que tu documentación sea más coherente y que el proceso de depuración de tu equipo sea mucho más fluido

Optimice la documentación de TI con ClickUp

Si todavía estás sopesando tus opciones, aquí tienes la clave: encontrar el software de documentación de TI adecuado depende del tamaño de tu equipo, tus necesidades tecnológicas y tu estilo de colaboración.

Algunas herramientas de documentación de software son perfectas para equipos con gran volumen de desarrollo, mientras que otras soluciones destacan por su simplicidad o por su compatibilidad con la IA.

Pero si buscas un equilibrio entre potencia, facilidad de uso y revisión para el futuro, ClickUp cumple muchos requisitos. Con ClickUp Docs obtienes documentación estructurada y coherente, tareas enlazadas para los flujos de trabajo, IA para escribir más rápido y plantillas para evitar el estrés de la página en blanco.

¿Listo para poner por fin en orden tu documentación y centrarte en lo que realmente importa?

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el mejor software de documentación?

El mejor software para la documentación depende de tus necesidades específicas, pero entre las opciones más populares se encuentran Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp y Documentos de Google. Estas plataformas ofrecen edición colaborativa, control de versiones y una fácil organización de la información. Para la documentación técnica, también se utilizan ampliamente herramientas como Read the Docs, GitBook y Docusaurus. La elección ideal dependerá de factores como el tamaño de tu equipo, las necesidades de integración y si necesitas funciones avanzadas como la gestión de permisos o la documentación de API.

2. ¿Cuál es el mejor software para documentar procesos?

A la hora de documentar procesos, herramientas como Process Street, Lucidchart y Microsoft Visio gozan de gran prestigio. Process Street está diseñado específicamente para crear y gestionar flujos de trabajo y listas de control, lo que facilita la estandarización y automatización de los procesos recurrentes. Lucidchart y Microsoft Visio son excelentes para crear diagramas de flujo y diagramas de procesos, que ayudan a visualizar cada paso con claridad. ClickUp, Notion y Confluence también son populares para la documentación de procesos, especialmente cuando se desea combinar texto, elementos visuales y recursos incrustados en un solo lugar.

3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de documentos de TI?

La documentación de TI puede incluir una amplia gama de tipos de documentos, como manuales de usuario, guías técnicas, procedimientos operativos estándar (POE), diagramas de red, archivos de configuración, guías de resolución de problemas y artículos de la base de conocimientos. Otros tipos comunes son los documentos de arquitectura del sistema, la documentación de API, las guías de incorporación y las políticas de cumplimiento o seguridad. Cada tipo tiene un propósito específico, desde ayudar a los usuarios finales a manejar el software hasta permitir que los equipos de TI mantengan y resuelvan problemas en los sistemas de manera eficiente.

4. ¿Qué tipo de software es IT Glue?

IT Glue es una plataforma especializada en documentación de TI diseñada para proveedores de servicios gestionados (MSP) y equipos de TI. Ayuda a las organizaciones a almacenar, organizar y acceder de forma segura a información crítica de TI, como contraseñas, configuraciones de red, inventarios de activos y documentación de procesos. IT Glue está basado en la nube y ofrece funciones como mapeo de relaciones, control de versiones e integraciones con otras herramientas de gestión de TI, lo que facilita a los equipos mantener una documentación actualizada y fácilmente accesible.