10 PERT Chart Maker Software para Proyectos en 2024

El software de diagramación es imprescindible si usted o su equipo confían en herramientas como Gráfico PERT s para la gestión de proyectos y su seguimiento. Estos diagramas de flujo de trabajo altamente visua evaluación de proyectos y análisis en un abrir y cerrar de ojos. 🍃 Plantillas de gráficos PERT y el software están diseñados para ayudarle a crear diagramas más rápidamente para que sus proyectos se pongan en marcha lo antes posible. Ahorrarán un tiempo valioso a su equipo, le ayudarán a evitar cuellos de botella o contratiempos y maximizarán su eficacia de principio a fin. Pero, ¿cómo encontrar el mejor gráfico PERT para su proyecto? Aquí es donde entramos nosotros.

Siga nuestra guía para desglosar las funciones clave de cualquier diagrama PERT, y acceda a una comparación en profundidad de los 10 mejores software de gráficos PERT para la gestión de proyectos.

¿Qué debe buscar en un creador de gráficos PERT?

Los gráficos PERT, o diagramas de la Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos, representan visualmente los cronogramas de los proyectos. Desglosan proyectos complejos en tareas individuales para una planificación y gestión sencillas.

La clave está en encontrar la herramienta de gestión de proyectos perfecta que sea compatible con los diagramas PERT, tanto si su equipo los utiliza como un técnica de visualización en la fase de lluvia de ideas, o de principio a fin como hoja de ruta.

He aquí algunos aspectos que debe tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla o herramienta de gráfico PERT para sus proyectos:

Diversos métodos de gestión de proyectos yherramientas de mejora de procesos para planificar y analizar mejor los proyectos

Budget-friendly para conservar los recursos del proyecto

Compatibilidad con otros dispositivos

Integración con otras herramientas de gestión de proyectos

Plantillas de gráficos PERT personalizables para agilizar el proceso de ajuste

Funciones de seguimiento del calendario, los hitos y las tareas del proyecto para mantenerlo todo a tiempo y dentro del presupuesto

Funciones de comunicación y colaboración en tiempo real para ayudar a los miembros de su equipotrabajar juntos más rápido ## Los 10 mejores software de gráficos PERT para usar en 2024

Tamizar a través de docenas de herramientas de visualización de datos no forma parte de un flujo de trabajo ágil. Especialmente cuando las tareas esenciales del proyecto están llamando su nombre.

Terminada la parte difícil para usted y reducido los 10 mejores herramientas de software gráfico PERT en el mercado. Simplemente compare sus funciones clave, límites, precios y opiniones para elegir la mejor herramienta para sus necesidades.

Dibuje conexiones entre cualquier figura o medio en su Pizarra para construir su diagrama de flujo en ClickUp

ClickUp es lo último en software de productividad todo en uno diseñado para reunir su trabajo a través de aplicaciones en una plataforma dinámica. Con más de 15 vistas flexibles, paneles personalizables, documentos y mucho más integrados directamente en la herramienta, es la solución ideal para equipos que gestionan proyectos complejos en distintos sectores.

ClickUp facilita la creación de un gráfico PERT con cientos de funciones de gestión de proyectos y múltiples formas de visualizar el cronograma del proyecto. Utilice ClickUp Pizarras para construir su diagrama junto con el equipo sin superposición, a continuación, convertir cualquier objeto en su tablero directamente en una tarea procesable para poner sus ideas en movimiento.

¿Es un gran fan de los mapas mentales? No hay problema. ClickUp Mapas mentales permiten trazar relaciones entre tareas e ideas para construir conceptos en cuestión de segundos.

Además, ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas para cualquier caso de uso, incluyendo plantillas de diagramas de flujo , plantillas de mapas del sitio y las plantillas ClickUp Plantilla de gráfico PERT . Es versátil, personalizable, y lo más importante, es gratis/a.

ClickUp mejores funciones

Integraciones con más de 1.000 /ref/ https://clickup.com/blog/best-project-management-tools/ herramientas de gestión de proyectos /%href/ como Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive y GitHub

Más de 100 herramientas prediseñadasAutomatizaciones para generar dependencias de tareas, completar tareas rutinarias y eliminar trabajo de oficina

Más de 1.000 plantillas para todo, desde gráficos PERT hasta un simple diagrama de) Gantt

Múltiples vistas para el seguimiento de los plazos del proyecto, el progreso de las tareas individuales, la productividad de los miembros del equipo, etc

Paneles personalizados y opciones de uso compartido para las partes interesadas, los miembros del equipo, los gestores de proyectos y otras partes importantes

Limitaciones de ClickUp

Puede ser un poco complicado aprender a dominar las funciones avanzadas de ClickUp

ClickUp AI no está disponible para los usuarios del plan Free Forever, pero hay una versión de prueba gratuita disponible

Precios de ClickUp

Free Forever (gratis para siempre)

(gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.800 opiniones)

4,7/5 (más de 8.800 opiniones) Captura: 4,7/5 (más de 3.800 opiniones)

2. Edraw Max

vía Edraw Max Edraw Max es una herramienta de diagramación de Wondershare. Este software facilita la creación de gráficos PERT, diagramas de red, diagramas de flujo o presentaciones de empresa de aspecto profesional.

El generador de gráficos PERT Edraw Max utiliza la camino crítico (CPM) para ayudarle a gestionar todos los aspectos de su proyecto. Utilícelo para planificar tareas, supervisar proyectos, evitar cuellos de botella y mantener a su equipo al día.

Edraw Max mejores funciones

Más de 200 tipos de plantillas para gráficos PERT, tableros Kanban, diagramas de Gantt, diagramas de red, gráficos de estructura de desglose del trabajo, diagramas de desarrollo de software, gráficos de barras y mucho más

Compatible con Windows, macOS, Linux y la mayoría de los navegadores

Haga que sus gráficos PERT sean visualmente atractivos creando vectores SVG, insertando imágenes PNG o JPG y utilizando nodos codificados por colores

Realice un seguimiento del progreso del proyecto, actualice las estimaciones de tiempo, gestione las interdependencias de las tareas y mantenga su proyecto en marcha sin problemas desde el principio hasta el final

Limitaciones de Edraw Max

Algunos comentarios mencionan la imposibilidad de desplegar Edraw Max en múltiples ordenadores utilizando una suscripción individual

Algunos usuarios tienen dificultades para escalar imágenes e iconos

Precios de Edraw Max

Suscripción individual: $99/año

$99/año Plan individual de por vida: 198 $ pago único

198 $ pago único Plan individual de por vida: $245 pago único

$245 pago único Suscripción para equipos: 119 $/año por usuario

119 $/año por usuario Empresas: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Edraw Max

G2: 4.3/5 (60+ opiniones)

4.3/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

3. Creately

vía Creately Creately es una aplicación visual software de colaboración que funciona bien para la creación de gráficos PERT. Muévete rápidamente por las fases de ideación, plan, ejecución, entrega y revisión utilizando los distintos marcos y plantillas de la plataforma.

Teams can use Creately to brainstorm, manage projects, capture knowledge, track final dates, and create visual frameworks for complex documents.

Las mejores funciones de Creately

Cientos de plantillas proporcionan todo lo necesario para la gestión de proyectos, incluyendo útilEjemplos de gráficos PERT para empezar

Las integraciones con Slack, Confluence y Google Drive ayudan a centralizar el trabajo

El lienzo visual inteligente proporciona un espacio personalizable para que los equipos compartan ideas y conocimientos con libertad creativa

Las funciones avanzadas le permiten ajustar la duración estimada y las fechas límite, asignar recursos y realizar un seguimiento de los conjuntos de habilidades

Límites de Creately

Algunos comentarios mencionan problemas con imágenes y documentos que no se guardan correctamente o desaparecen de las carpetas

El plan Free carece de acceso a funciones avanzadas y está limitado a 5 GB de almacenamiento

Precios de Creately

Gratuito

Inicio: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 149 $/mes para usuarios ilimitados

149 $/mes para usuarios ilimitados Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Creately

G2: 4,4/5 (más de 900 opiniones)

4,4/5 (más de 900 opiniones) Capterra: 4.4/5 (150+ opiniones)

4. SmartDraw

vía SmartDraw SmartDraw es una herramienta de diagramación para proyectos a gran escala con funciones de nivel corporativo. Cuenta con plantillas, herramientas y símbolos para gráficos PERT, correlacionar procesos, planificar flujos de trabajo y mucho más.

Los equipos pueden utilizar SmartDraw para realizar un seguimiento del progreso del proyecto y generar diagramas a partir de los datos existentes, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo. Un montón de fantásticas Alternativas a SmartDraw existen para los que ya han probado este. 👀

Las mejores funciones de SmartDraw

El creador de gráficos PERT básico cuenta con una plantilla con la fecha de inicio y finalización del proyecto y varias tareas del proyecto en el medio

Más de 1.000 plantillas de diagramas para sectores que van desde el marketing a la ingeniería

Integraciones con Microsoft Office, Google Workspace, etc

Funciones de importación y exportación de Visio

Limitaciones de SmartDraw

Los comentarios de los usuarios informan de bloqueos frecuentes que provocan pérdidas de trabajo

Menciones sobre la falta de personalización, colores, bordes y otras herramientas visuales para mejorar la plantilla PERT básica

Precios de SmartDraw

Individual: $9.95/mes

$9.95/mes Equipo: $8.25/mes por usuario (mínimo tres usuarios)

$8.25/mes por usuario (mínimo tres usuarios) Sitio: 2.995 $/año por corporación

Valoraciones y reseñas de SmartDraw

G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.1/5 (100+ opiniones)

5. MindOnMap

vía MindOnMap MindOnMap es una sencilla herramienta de mapas mentales con un creador de gráficos PERT incorporado. Está diseñado para inspirar la creatividad y dar vida a las ideas profesionales y personales con imágenes sencillas y una plataforma basada en navegador.

MindOnMap también le permite compartir gráficos PERT completados con colegas y compañeros de equipo, asignar tareas y dar seguimiento a proyectos complejos en un espacio simplificado y creativo.

Las mejores funciones de MindOnMap

Exportar gráficos PERT como archivos PDF, PNG, JPG, y SVG para que sea más fácil de compartir con su equipo y las partes interesadas

La función de historial guarda gráficos PERT creados anteriormente para su referencia

Utilice figuras de nodos de gráficos PERT redondeados y rectangulares, además de figuras MindOnMap personalizadas para mayor variedad

Conecte hitos utilizando diferentes flechas con texto personalizable para que pueda describir cada tarea y subtarea

Límites de MindOnMap

Free versión tiene acceso limitado a las funciones y marcas de agua en todas las exportaciones

Es difícil calibrar la experiencia típica del usuario debido a la falta de reseñas en plataformas populares

Precios de MindOnMap

Gratuito

Mensual: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario Anual: $120/año por usuario

Valoraciones y reseñas de MindOnMap

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

vía Miro Miro es un espacio de trabajo digital con una plantilla de diagrama PERT para grandes equipos y proyectos. Conecte a los miembros de su equipo en una plataforma visual que ofrece acceso a creativos herramientas de desarrollo diseñadas para acelerar el tiempo necesario para completar el proyecto.

Utilice Miro para optimizar la gestión de proyectos, fomentar una cultura centrada en el cliente y mantener un espacio de equipo mutuo. Para los que ya lo han probado, hay un montón de Alternativas a Miro para elegir también. ✨

Las mejores funciones de Miro

La colaboración en tiempo real y las entradas a mano alzada en tableros simplifican la lluvia de ideas con miembros de equipos remotos

Utilice la plantilla del diagrama PERT para identificar tareas, enumerar dependencias, definir hitos del proyecto e identificar una ruta crítica

Experimente con otras plantillas para utilizar diversas funciones, como la documentación de flujos y los mapas mentales

Acceda a un conjunto de funciones innovadoras, incluidas herramientas de visualización de datos en tiempo real, facilitación de talleres y diagramación

Límites de Miro

El plan Free está limitado a tres Tableros editables y carece de acceso a la mayoría de las funciones de Miro

Las reseñas de jefes de proyecto y jefes de equipo mencionan problemas debidos a la falta de integración con las herramientas de Microsoft y Google

Precios de Miro

Gratuito

Para principiantes: 10$/mes por usuario

10$/mes por usuario Business: 20 $/mes por usuario

20 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Miro valoraciones y comentarios

G2: 4.8/5 (5,100+ opiniones)

4.8/5 (5,100+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.300+ opiniones)

7. Figma

vía Figma Figma es una plataforma basada en la nube para equipos de desarrollo y diseño de productos. Permite a los gestores de proyectos compartir prototipos y ayudar a los equipos a crear, probar y finalizar sus productos lo más rápidamente posible.

El ejemplo de gráfico PERT de Figma es una plantilla sencilla que le ayuda a correlacionar la trayectoria de su proyecto utilizando un espacio visual. Trabaje junto a su equipo en tiempo real para mantener un flujo de trabajo eficiente con excelente visibilidad de principio a fin.

Las mejores funciones de Figma

Aprenda a hacer gráficos PERT con la guía paso a paso de Figma incluida con la plantilla

Mejore la funcionalidad con plugins que personalizan su experiencia y la de su equipo

Los equipos de desarrollo pueden utilizar funciones de creación de prototipos para simular el flujo de las aplicaciones y mejorar sus diseños

Actualice su gestión de proyectos con un colorido calendario de proyectos, prácticos widgets y complementos personalizados

Limitaciones de Figma

Free versión está limitada a tres archivos Figma y carece de acceso a muchas funciones avanzadas y plantillas

Los comentarios de los usuarios indican una curva de aprendizaje pronunciada al familiarizarse con las herramientas de Figma y la falta de algunas funciones esenciales

Precios de Figma

Inicial: Gratis/a para siempre

Gratis/a para siempre Profesional: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Organización: 45 $/mes por usuario

45 $/mes por usuario Enterprise: 75 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4.7/5 (900+ opiniones)

4.7/5 (900+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (600+ opiniones)

8. Nulab Cacoo

vía Nulab Cacoo Cacoo de Nulab es un producto de software de diagramación perfecto para crear gráficos PERT, diagramas de flujo, mapas mentales, wireframes y mucho más. Está diseñado para la lluvia de ideas y la colaboración, lo que le permite compartir planes y programas con los miembros del equipo en tiempo real.

Cacoo cuenta con una biblioteca de plantillas que incluye desde plantillas PERT hasta diagramas de ingeniería de software. Úsalo para mantener todos tus proyectos organizados y en seguimiento.

Nulab Cacoo mejores funciones

Las funciones de vídeo y chat de la aplicación te permiten conectarte con miembros de equipos remotos para una colaboración directa

Permite que varios usuarios editen el mismo gráfico PERT simultáneamente para colaborar en tiempo real

Vista del historial de revisiones para realizar un seguimiento de cómo ha cambiado y crecido tu gráfico PERT a lo largo del ciclo de vida de tu proyecto

Integra Cacoo con otras herramientas de Nulab, Backlog, Typetalk y Nulab Pass

Limitaciones de Nulab Cacoo

Los comentarios de los usuarios informan de retrasos en la creación de diagramas visuales y gráficos PERT, lo que ralentiza el trabajo de los equipos remotos

El plan Free carece de acceso a varias funciones avanzadas y está limitado a seis hojas

Precios de Nulab Cacoo

Gratuito

Pro: 6 $/mes por usuario

6 $/mes por usuario Teams: 6 $/mes por usuario

Nulab Cacoo valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (150+ opiniones)

4.4/5 (150+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (150+ opiniones)

9. Lucidchart

vía Lucidchart Lucidchart es un plataforma de colaboración visual para gráficos PERT, pizarras, diagramas y organigramas. Utilice la plantilla PERT o cargue un archivo CSV existente para importar los datos existentes y agilizar el proceso.

Teams pueden colaborar a través de la plataforma Lucidchart y seguimiento de proyectos complejos de todos los tamaños con la personalización de sólo vista y el acceso editorial. Si tienes curiosidad por saber cómo funciona, compara Lucidchart frente a Visio y verás qué herramienta de diagramación se lleva la palma. 🎂

Lucidchart mejores funciones

Utiliza el generador de gráficos PERT para colaborar y visualizar con todo tu equipo en tiempo real

Importe datos de gráficos PERT existentes de Microsoft Excel para evaluar y planificar sus proyectos de manera más eficaz

Personalice plantillas y figuras para utilizarlas en todos los gráficos PERT futuros y marque como favoritos en su barra de herramientas

Visualice la estructura organizativa y los procesos de su equipo para optimizar su flujo de trabajo y terminar los proyectos más rápidamente

Limitaciones de Lucidchart

Algunos comentarios de usuarios informan de una pronunciada curva de aprendizaje y la falta de tutoriales

El plan Free está limitado a una selección de funciones básicas y a un máximo de tres documentos

Precios de Lucidchart

Gratuito

Individual: $7.95/mes por un usuario

$7.95/mes por un usuario Equipos: $9/mes por usuario

$9/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4.5/5 (4,700+ opiniones)

4.5/5 (4,700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (1,900+ opiniones)

10. Paradigma visual

vía Paradigma visual Visual Paradigm es una plataforma de presentación con una herramienta de gráficos PERT en línea. Utilícela para planificar la fecha de inicio y finalización de su proyecto, identificar dependencias, programar tareas y coordinar las actividades del proyecto.

Con herramientas creadas para equipos de desarrollo de software, Visual Paradigm puede ayudar a transformar ideas en diseños precisos construidos de acuerdo con los requisitos. Aún así, los miembros del equipo de todos los niveles de habilidad pueden crear figuras y conectores con un solo clic y utilizar la guía de alineación para una posición precisa.

Mejores funciones de Visual Paradigm

Los miembros del equipo pueden editar gráficos PERT y otros diagramas simultáneamente para una colaboración fluida

Cree figuras y plantillas personalizadas cargando imágenes SVG, JPG y PNG para utilizarlas en el diseño de su gráfico PERT

Imprima diagramas o expórtelos en imágenes para que le resulte más fácil compartir su trabajo con otras personas

La integración con las aplicaciones de Microsoft Office y la posibilidad de importar plantillas de Visio agilizan el flujo de trabajo

Limitaciones de Visual Paradigm

Algunas reseñas de usuarios mencionan la interrupción del flujo de trabajo como resultado de la falta de funciones de colaboración

La versión gratuita carece de acceso a funciones avanzadas, como el creador de gráficos de procesos, y está limitada a un usuario

Precios de Visual Paradigm

Gratuito

Inicial: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario Avanzado: $11/mes por usuario

$11/mes por usuario Combinado: $20/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Visual Paradigm

G2: 4.3/5 (15+ opiniones)

4.3/5 (15+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (15+ opiniones)

De la planificación a la ejecución

El software de gráficos PERT es esencial para una gestión de proyectos, un plan y una ejecución eficaces. Las plantillas intuitivas facilitan la división de proyectos complejos en partes manejables, la asignación de recursos y la visualización del cronograma del proyecto.

Por si fuera poco, una plantilla o herramienta de gráficos PERT puede ayudar a los equipos a colaborar eficazmente, hacer un seguimiento del progreso e identificar posibles cuellos de botella.

Con ClickUp, puede crear fácilmente cualquier tipo de diagrama de flujo de trabajo y acceder a cientos de otras herramientas de gestión de proyectos que le ayudarán a visualizar y seguir el progreso de su proyecto.

¿Por qué esperar? Lleve su gestión de proyectos al siguiente nivel. Inscríbase hoy mismo en ClickUp -¡es gratis! 🌻