10 plantillas de directorio gratuitas para mantenerte organizado

Las plantillas de directorio pueden ser un salvavidas para los directores y ejecutivos ocupados. Tanto si necesitas una plantilla que te ayude a organizar documentos, imágenes, enlaces, personas, empresas o cualquier otra cosa, ¡tenemos lo que necesitas!

En este artículo, te mostraremos 10 plantillas de directorio para que te hagas una idea de cómo se pueden utilizar y para ayudarte en la selección de la que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué es una plantilla de directorio?

Una plantilla de directorio es un documento o sitio web prediseñado que se puede utilizar para crear un directorio de personas, empresas, documentos, medios de comunicación y mucho más. Por lo general, incluyen campos para el nombre, la información de contacto y otros datos relevantes sobre cada entrada.

Aunque los directorios no suelen incluir automatizaciones ni seguimiento de tareas, pueden ser una buena alternativa al CRM para los gerentes y otros miembros del personal que buscan soluciones sencillas. En muchos casos, también puedes integrar tus directorios en un CRM o en un software de gestión de proyectos.

Las plantillas de directorio se pueden crear para satisfacer una variedad de necesidades, tales como:

Ventajas de una plantilla de directorio

Las plantillas de directorio te ahorran tiempo y esfuerzo, ya que te proporcionan un documento o software con formato predefinido que puedes personalizar según tus necesidades. También te ayudan a garantizar que los directorios que crees sean coherentes y fáciles de usar.

Estas son algunas de las ventajas de utilizar una plantilla de directorio:

Ahorra tiempo y esfuerzo proporcionando un documento o sitio web preformateado que puedes personalizar para adaptarlo a tus necesidades.

Mantén a todos informados con páginas que están siempre actualizadas y al día.

Asegúrate de mantener la coherencia para que los registros estén bien organizados y se pueda acceder a ellos rápidamente.

Aumenta la precisión de tus registros proporcionando un formato estándar para introducir y almacenar datos.

Optimiza el acceso a tus documentos y medios internos, asegurándote de que todos tengan acceso a las últimas actualizaciones y documentos.

Permítete la opción de ampliarla a medida que crezca tu empresa añadiendo, realizando edición o cambiando campos y funciones con el tiempo.

Reduce el riesgo de pérdida de datos.

Si quieres crear directorios para tu organización, las plantillas son una forma excelente y fácil de asegurarte de que los creas de manera más eficiente y precisa, para que puedas recuperarlos y ajustarlos con el tiempo.

10 plantillas de directorio para mantenerte organizado

Aquí tienes 10 plantillas de directorio gratuitas que te ayudarán a mantener el orden y la productividad.

1. Plantilla de directorio ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de directorio ClickUp

La plantilla de directorio de ClickUp es una lista preformateada que te ayuda a organizar los documentos de tu equipo por información de los empleados.

La plantilla es ideal para empresas de todos los tamaños que necesitan llevar a cabo el seguimiento de los documentos de sus empleados. También es una buena opción para personas que desean crear un directorio personal de sus documentos.

Incluye estados, vistas y campos personalizables que te permiten hacer cosas como:

Realiza el seguimiento de los documentos importantes.

Guarda información importante y visualiza datos.

Accede fácilmente a la información en un directorio organizado.

Realiza el seguimiento del tiempo, las etiquetas, las dependencias y los correos electrónicos.

Añade, actualiza y revisa documentos.

Realiza un seguimiento de las tareas con herramientas de gestión de proyectos.

La plantilla de directorio de ClickUp es ideal para empresas de todos los tamaños que necesitan crear un directorio organizado de documentos.

Si necesitas más funciones para almacenar otros tipos de datos, como páginas de destino, también puedes crear un directorio para tus datos utilizando una plantilla de base de datos.

2. Plantilla de directorio de fotos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de directorio de fotos de ClickUp

La plantilla de directorio de fotos de ClickUp es una pizarra prefabricada que te ayuda a organizar y gestionar las fotos de tu equipo. Incluye estados, campos y vistas para ayudarte a realizar un seguimiento, categorizar y visualizar las fotos de tu equipo.

La plantilla también incluye las siguientes ventajas:

Organiza fácilmente tus fotos en categorías y carpetas.

Encuentra al instante una foto buscando por palabras clave y etiquetas.

Realiza el seguimiento de quién subió cada foto y cuándo.

Mejora el seguimiento del equipo con reacciones a los comentarios, personas asignadas y prioridades.

La plantilla de directorio de fotos es ideal para empresas y departamentos de todos los tamaños que necesitan llevar a cabo el seguimiento de las fotos de su equipo.

3. Plantilla de directorio de empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de directorio de empleados de ClickUp

La plantilla de directorio de empleados de ClickUp es una lista prediseñada que te ayuda a crear un lugar centralizado para toda la información de los empleados.

Esta plantilla de directorio de empleados es ideal para empresas de todos los tamaños que necesitan realizar el seguimiento de la información de sus empleados. También es una buena opción para personas que desean crear un directorio personal de sus empleados.

¿Buscas una solución excelente para llevar tus recursos humanos un paso más allá? La plantilla de recursos humanos de ClickUp puede ayudarte a crear un sistema personalizado para tu equipo de RR. HH. Facilita enormemente la gestión de la contratación, el desarrollo del talento, la gestión de los empleados y la incorporación.

4. Plantilla de directorio empresarial de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de directorio empresarial de ClickUp

Cuando necesites crear una lista de proveedores, un directorio de socios o cualquier otro tipo de directorio de contactos, la plantilla de directorio empresarial de ClickUp te ayudará a simplificar y organizar el proceso.

La plantilla incluye campos para el seguimiento de la información de contacto, como direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Además, ofrece vistas que facilitan la búsqueda de contactos por nombre, empresa, sector o ubicación.

La plantilla de directorio empresarial te ayuda a crear una base de datos que te permite:

Almacena y revisa fácilmente la información de contacto en una ubicación centralizada.

Mejora la comunicación con proveedores y socios proporcionándoles un acceso rápido y sencillo a los datos de contacto.

Facilita el desarrollo de nuevos negocios proporcionando un repositorio central para clientes y socios potenciales.

En este sentido, también podrías considerar la posibilidad de utilizar un software gráfico o una hoja de cálculo de Excel para gráficos.

Si estás buscando la plantilla perfecta para tu lista de proveedores, directorio de clientes o lista de contactos internos , ¡la plantilla de directorio empresarial de ClickUp es una excelente opción!

5. Plantilla de directorio de miembros con fotos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de directorio de miembros de ClickUp con fotos

¿Alguna vez has deseado que fuera más fácil crear un directorio interactivo con fotos de los miembros? ¡Ahora lo es! Con la plantilla ClickUp Membership Directory with Photos, no necesitas ser un genio de la tecnología para crear un directorio de miembros bonito y organizado.

Los campos personalizados te ofrecen siete opciones de atributos, entre los que se incluyen nombres, números de teléfono, correos electrónicos, contactos de emergencia y direcciones.

Las diferentes vistas de ClickUp te permiten buscar y ordenar a los miembros por tipo de membresía, formulario de membresía, proceso de membresía, fecha de inicio de la membresía y otra información importante.

El uso de esta plantilla te ayudará a crear un directorio de miembros que te proporcione todo lo que necesitas: excelente visibilidad, mejor colaboración, mejores capacidades de networking y acceso rápido a la ID de los miembros y a su información de contacto.

Si necesitas llevar a cabo el seguimiento de los miembros, ¡la plantilla de directorio de miembros con fotos de ClickUp es lo que estabas buscando!

Descargar esta plantilla Plantilla de lista de contactos de la empresa ClickUp

Si necesitas crear una lista de contactos comerciales, la plantilla de lista de contactos de la empresa de ClickUp te ayudará a hacerlo correctamente.

Esta plantilla es una lista prediseñada que te ayuda a mantener tus contactos en un solo lugar.

Incluye campos personalizados para realizar el seguimiento de la información de contacto, como el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el título. Además, obtienes vistas personalizadas (por ejemplo, por departamento, estado laboral o fecha de inicio) que te ayudan a localizar contactos más rápidamente.

Simplifica el proceso de añadir nuevos contactos a tu lista con la plantilla Lista de contactos de la empresa.

Esta es una plantilla excelente para personas que desean llevar a cabo el seguimiento de sus contactos personales o compañeros de trabajo, ya sea para uso personal, para una pequeña empresa o para una corporación.

7. Plantilla de perfiles de empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de perfiles de empleados de ClickUp

Mantén la información de los perfiles de los empleados organizada y fácil de acceder con la plantilla de perfiles de empleados de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda al seguimiento de la información de contacto, los títulos y otros datos relevantes de tus empleados.

Puedes ver los perfiles por departamento, Calendario o tarea, y personalizar cualquiera de los siete campos.

Esta plantilla de perfiles de empleados de ClickUp hace que almacenar, realizar la edición y acceder a la información del perfil de tus empleados sea un proceso rápido y sencillo.

8. Hoja de cálculo de directorio de empleados de Excel de Spreadsheet.com

Un directorio de empleados se utiliza para almacenar información sobre el personal en una única ubicación para que se pueda realizar un uso compartido de ella por toda la organización.

La hoja de cálculo Excel Employee Directory Spreadsheet de Spreadsheet.com es una plantilla de hoja de cálculo que permite realizar el seguimiento y gestionar los datos de los empleados, como nombres, títulos, información de contacto, habilidades, proyectos actuales y mucho más.

La plantilla es fácil de usar y modificar, por lo que puedes adaptarla a tus necesidades específicas.

Echa un vistazo a la lista de plantillas de directorios de oficina de Template.net.

Si buscas una alternativa muy sencilla a los directorios en línea, quizá te interese la plantilla de Word Employee Office Directory and Contact List Form Template de Template.net.

Esta plantilla está disponible en los formatos MS Word, Documentos de Google y Apple Pages.

La hoja de cálculo te permite poner tu nombre e información de contacto en un encabezado en la parte superior de la página. Luego, simplemente ingresa la siguiente información en los campos de la hoja de cálculo:

Nombre del empleado

Número de ID

Posición

Departamento

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Dirección particular

Si quieres evitar los directorios en línea y basados en la nube, lo mejor es descargar la plantilla Template.net Word Employee Office Directory y crear una plantilla de formulario de lista de contactos.

10. Plantilla de directorio de empleados de Airtable

Un directorio compartido de todos los empleados de tu empresa. Lleva el seguimiento de sus roles, fechas de inicio, cumpleaños, alergias alimentarias y mucho más.

La plantilla de directorio de empleados de Airtable es una hoja de cálculo prediseñada que ayuda a mantener la información de contacto de los empleados, los títulos y otra información relevante en un área centralizada.

La plantilla de directorio de empleados de Airtable proporciona los siguientes campos personalizados para ayudarte a almacenar la información de los empleados.

También incluye vistas personalizadas que te ayudarán a encontrar fácilmente la información que necesitas, por ejemplo, por departamento, estado o fecha de contratación de los nuevos empleados. Incluso puedes utilizar el formulario integrado para recopilar información sobre los nuevos empleados, como su experiencia previa.

Si deseas encontrar rápidamente una forma de realizar el seguimiento de la información relevante de tus empleados, la plantilla de directorio de empleados de Airtable es una excelente opción. Es fácil de usar y personalizada, y puede ayudarte a mejorar la comunicación, la colaboración y la eficiencia en tu lugar de trabajo.

Elegir la mejor plantilla de directorio

Hemos recopilado 10 plantillas de directorio gratuitas que puedes utilizar para llevar a cabo el seguimiento de tus contactos, clientes y todos los empleados de tu empresa.

Tanto si eres gerente, propietario de una empresa o director de recursos humanos, ¡considera esta lista como tu guía de compra para las mejores plantillas de directorio de 2023!

Tanto si deseas almacenar información sobre empleados, miembros, compañeros de trabajo o casi cualquier otra persona o fin de empresa, probablemente encontrarás exactamente las funciones que buscas en una de estas diez mejores opciones.

Todas las plantillas que aparecen en este artículo son gratuitas para usar y descargar, así que no lo dudes y pruébalas para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Para complementar tus plantillas de directorio, considera añadir plantillas de hojas informativas, plantillas gráficas o alternativas de CRM a tu arsenal.

