Las 9 mejores alternativas a Substack para boletines informativos en 2025

En los últimos años, Substack se ha ganado la reputación de ser una plataforma de boletines informativos que cualquiera puede utilizar para monetizar su contenido a través de suscripciones de pago. Pero no es la única plataforma de membresía de contenido que existe, y muchas alternativas a Substack ofrecen funciones y servicios similares, si no mejores, para ti y tus lectores.

Probablemente ya conozcas la gran cantidad de aplicaciones disponibles para la creación de contenido. Pero, ¿qué hay de una plataforma de publicación específica para crear suscripciones de pago?

¿Qué debes buscar en las alternativas a Substack?

Las alternativas a Substack adoptan diversas formas, entre las que se incluyen plataformas de blogs, plataformas de marketing por correo electrónico y otras herramientas empresariales. Las mejores alternativas a Substack comparten algunas características comunes:

Facilidad de uso: ya sea por su interfaz minimalista o por su sencillo proceso de incorporación, las alternativas exitosas a Substack son fáciles de usar y cuentan con funciones avanzadas.

Opciones de monetización: Parte del éxito de la plataforma Substack radica en la posibilidad de monetizar el contenido de pago, algo que cualquier plataforma de membresía debería incluir.

Integración con otras plataformas: tu plataforma de boletines informativos debe integrarse directamente con tus tu plataforma de boletines informativos debe integrarse directamente con tus herramientas de escritura preferidas o, mejor aún, con tu sitio web.

Plantillas relevantes: considera las ventajas de una plataforma online que cuente con una plantilla para tu estrategia de marketing de contenidos o páginas de destino personalizadas.

Temas personalizados: cuanto más consigas integrar tu marca en tu contenido exclusivo, mejores serán tus recompensas en términos de promoción y monetización.

Precios flexibles: los diferentes niveles de suscripción te ayudan a construir tu presencia online sin salirte del presupuesto a medida que crece tu público objetivo.

Las alternativas a Substack más populares y con la mejor valoración incluyen la mayoría, si no todas, de las funciones mencionadas anteriormente.

Las 9 mejores alternativas a Substack que puedes utilizar

Si estás listo para encontrar la alternativa perfecta a Substack, empieza con esta lista de las mejores herramientas de empresa.

Consulta las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades.

¿Por qué una plataforma de gestión de contenidos y productividad como ClickUp figura como la mejor alternativa a Substack? Es sencillo: las funciones de redacción y gestión de documentos, además de las plantillas de boletines informativos listas para usar, son tan buenas que no podrás resistirte.

A diferencia de otras alternativas a Substack, ClickUp es más que una simple plataforma de boletines informativos o blogs. Es la única plataforma de esta lista que permite a los equipos gestionar todo su flujo de trabajo, incluida la creación de contenido para los suscriptores de correo electrónico y mucho más.

Esto convierte a ClickUp en una de las mejores plataformas de boletines informativos y en la mejor alternativa disponible a Substack.

Crea un boletín informativo atractivo y rico en información con las plantillas de boletines informativos de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp:

ClickUp Docs , una solución de gestión de documentos en tiempo real con funciones intuitivas de creación, archivo y colaboración.

Paneles y vistas intuitivos, incluida una vista de Calendario para planificar el contenido de tu boletín informativo o blog.

Una amplia biblioteca de plantillas, incluida la plantilla ClickUp Newsletter Pizarra , para visualizar tus correos electrónicos antes de enviarlos.

Herramientas de escritura con IA , como ClickUp AI Writing Assistant, para desarrollar contenido de calidad de forma rápida y eficiente.

Una estructura de permisos flexible permite la creación y el envío de documentos públicos con visibilidad para cualquiera de tus suscriptores de pago.

Los flujos de trabajo de automatización te ayudan a enviar correos electrónicos de forma dinámica a tu público en fechas y horas preestablecidas.

Limitaciones de ClickUp:

A diferencia de Substack, ClickUp es más que una simple plataforma de boletines informativos. Su gran cantidad de servicios adicionales puede hacer que el software resulte más complejo para los nuevos usuarios.

No existe un programa de referidos preestablecido que te ayude en el esfuerzo por ampliar tu audiencia con el tiempo.

Precios de ClickUp:

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp AI: disponible para su compra en todos los planes de pago a un precio de 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo e invitado interno.

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 8700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

2. Ghost

A través de Ghost

La interfaz limpia y fácil de usar de Ghost es una de las principales razones por las que se encuentra entre las mejores alternativas a Substack. Incluso sus niveles de suscripción más bajos permiten a los creadores de contenido crear y gestionar rápidamente boletines informativos de pago y contenido para sitios web.

Las mejores funciones de Ghost:

Creador de sitios web personalizado para alojar tu contenido en su propio servidor.

Potente flujo de trabajo de publicación para que varios usuarios redacten, realicen la edición y aprueben el contenido para páginas de destino y boletines informativos por correo electrónico.

Los planes de pago sencillos no cobran un porcentaje de tus suscripciones.

La versión de prueba gratuita permite a los nuevos usuarios comenzar a publicar contenido sin un compromiso a largo plazo.

Limitaciones de Ghost:

Los creadores que deseen utilizar varios niveles de suscripción necesitan una cuenta Stripe, ya que Ghost no ofrece compatibilidad con otras plataformas de pago.

El plan inicial solo proporciona acceso a un usuario a unas pocas plantillas de diseño.

Precios de Ghost:

Starter: 9 $ al mes para hasta 500 miembros.

Creador: 25 $ al mes para hasta 500 miembros.

Equipo: 50 $ al mes para hasta 500 miembros.

Empresa 199 $ al mes para hasta 500 miembros

Valoraciones y reseñas de Ghost:

G2: 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

3. Moosend

A través de Moosend

Moosend es una plataforma de marketing por correo electrónico que se enorgullece de su simplicidad. Los escritores independientes y las empresas pueden utilizarla para el marketing por correo electrónico general y las suscripciones a boletines informativos independientes con el fin de crear y fidelizar a su público a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Moosend:

El widget de suscripción, intuitivo y optimizado, puede aparecer en cualquier página o sitio web como ventana emergente, cuadro de diálogo/ventana modal flotante, formulario en línea y mucho más.

Amplias opciones de automatización para captar clientes potenciales de forma dinámica, crear secuencias de bienvenida y programar el envío de correos electrónicos y boletines informativos.

Cursos interesantes para profesionales del marketing que desean mejorar sus campañas de correo electrónico y sus conocimientos sobre boletines informativos.

La versión de prueba gratuita, relativamente larga, permite realizar pruebas exhaustivas, especialmente para escritores independientes que trabajan con limitaciones presupuestarias.

Limitaciones de Moosend:

No hay creadores de sitios web disponibles más allá de las páginas de aterrizaje básicas que ayuden a generar un programa de contenido más completo.

La falta de opciones de monetización integradas hace que esta no sea una alternativa viable a Substack para obtener ingresos por suscripciones.

Precios de Moosend:

Pro: 9 $ al mes para hasta 500 miembros.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Moosend:

G2: 4,7/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

4. Notion

Vía Notion

Notion es una plataforma de productividad integral para gestionar tu trabajo. Su sistema operativo para boletines informativos es una función interesante, más que un modelo de negocio completo. A diferencia de Substack, Notion se centra en la eficiencia, ayudando a los escritores a crear boletines informativos de pago casi sin esfuerzo.

Las mejores funciones de Notion:

La plantilla del sistema operativo del boletín informativo proporciona instrucciones y herramientas completas para crear un contacto regular con los suscriptores de correo electrónico.

La versión gratuita, en lugar de una versión de prueba gratuita por tiempo limitado, permite a los escritores aumentar su eficiencia sin afectar su presupuesto.

Una de las mejores opciones de software para la gestión de documentos permite a los usuarios planificar eficazmente el contenido de los correos electrónicos y los blogs antes de su publicación.

Interfaz de calendario intuitiva y sencilla para programar contenidos y tareas según las fechas de publicación de cada contenido.

Limitaciones de Notion:

Algunos usuarios han informado de la pérdida de contenido debido a fallos técnicos y de la necesidad de recuperarlo.

La falta de una función de tareas periódicas puede resultar engorrosa para publicar boletines informativos de pago con regularidad, ya que requiere un trabajo repetitivo.

Precios de Notion:

Free

Además: 8 $ al mes por usuario.

Pro: 15 $ al mes por usuario.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Coste único de 49 $ por la plantilla del sistema operativo para boletines informativos por correo electrónico.

Valoraciones y reseñas de Notion:

G2: 4,7/5 (más de 4700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1800 opiniones)

5. ConvertKit

a través de ConvertKit

ConvertKit es una plataforma para creadores de contenido. Al igual que Substack, todo su modelo de negocio se centra en generar suscriptores de correo electrónico y planear y publicar contenido premium.

Sus opciones de precios se sitúan en el intervalo medio, lo que lo convierte quizás en el competidor más directo de Substack. Mientras que Substack se lleva un 10 % de todos los ingresos por suscriptores, ConvertKit basa sus precios en el número de suscriptores.

Las mejores funciones de ConvertKit:

Red de creadores con más de 2500 creadores que colaboran en interesantes conversaciones en foros para aumentar su audiencia.

Editor de arrastrar y soltar para crear páginas de aterrizaje y ventas atractivas que generen más registros y suscripciones de la audiencia.

Sponsor Network para crear un programa de socios con anunciantes que desean llegar a tu público.

La automatización visual ayuda a los creadores a personalizar las rutas de contenido de los suscriptores. Incluso puedes incluir una carta manuscrita opcional para los nuevos suscriptores.

Limitaciones de ConvertKit:

Las opciones de membresía, programa de socios y patrocinadores son muy amplias, pero tienen una curva de aprendizaje mayor que muchas otras opciones de la lista.

La automatización puede fallar en ocasiones, dejando a los usuarios en medio de secuencias de correos electrónicos.

Precios de ConvertKit:

Gratis: plan para hasta 1000 suscriptores.

Creador: 9 $ al mes para hasta 300 suscriptores.

Creador Pro: 25 $ al mes para hasta 300 suscriptores.

Valoraciones y reseñas de ConvertKit:

G2: 4,4/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

6. Memberful

A través de Memberful

Tanto si publicas podcasts y boletines informativos como si alojas comunidades online, la siguiente alternativa a Substack, Memberful, te ayudará a monetizar tu esfuerzo. La plataforma te permite crear tu sitio web o conectarte directamente a un CMS existente como WordPress. Esto simplifica el trabajo de back-end, lo que te permite centrarte en crear contenido atractivo.

Las mejores funciones de Memberful:

Los muros de pago integrados en el contenido ofrecen vistas previas gratis y una forma natural de crear suscripciones de pago.

Las amplias integraciones con otras herramientas de marketing incluyen incluso otras plataformas de esta lista, como ConvertKit y MailerLite.

Las opciones de pago con un solo clic facilitan el pago a los suscriptores.

Los diferentes niveles de suscripción permiten distintos niveles de distribución de contenido.

Limitaciones de Memberful:

Algunos creadores de contenido de vídeo han informado de complicaciones con la aparición de su contenido en feeds de podcasts solo de audio.

No hay opciones de programas de afiliados para diversificar las fuentes de ingresos de los creadores de contenido.

Precios de Memberful:

Starter: plan Free con un 10 % de comisiones por transacción.

Pro: 25 $ al mes con un 4,9 % de comisiones por transacción.

Premium: 100 $ al mes con un 4,9 % de comisiones por transacción.

Valoraciones y reseñas de Memberful:

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: Sin opiniones hasta la fecha.

7. MailerLite

A través de MailerLite

La plataforma MailerLite va más allá de una simple herramienta de correo electrónico. Las herramientas de marketing por correo electrónico del software permiten a los usuarios configurar boletines informativos de pago para crear fácilmente un proceso de suscripción recurrente. El desarrollo de páginas de destino y la útil automatización te proporcionan una herramienta para crear y atraer a tu público de pago.

Las mejores funciones de MailerLite:

Editor de correo electrónico con función de arrastrar y soltar impulsado por IA para crear boletines informativos perfectos, atractivos y fáciles de seguir.

El verificador de listas de correo electrónico garantiza que tus tasas de entrega se mantengan altas y que tu lista de correo electrónico sea precisa.

Los flujos de trabajo automatizados de correo electrónico pueden hacer que tu público pase fácilmente de la concienciación inicial a las suscripciones de pago.

Pruebas A/B integradas para mejorar tu contenido, mensajes y diseños con el tiempo.

Limitaciones de MailerLite:

Otras herramientas de esta lista ofrecen mejores funciones de análisis y más opciones para la elaboración de informes.

La falta de plantillas para páginas de ventas puede hacer que la creación de páginas atractivas requiera mucho tiempo.

Precios de MailerLite:

Free: hasta 1000 suscriptores.

Empresa en crecimiento: 9 $ al mes para hasta 500 suscriptores.

Avanzado: 18 $ al mes para hasta 500 suscriptores.

Valoraciones y opiniones sobre MailerLite:

G2: 4,7/5 (más de 780 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1800 opiniones)

8. Patreon

A través de Patreon

Patreon, que lleva mucho tiempo siendo un referente entre las plataformas de membresía, destaca por su versatilidad. Los creadores pueden utilizarlo para monetizar casi cualquier tipo de contenido, incluyendo contenido escrito, podcasts, arte, música, educación y streaming en directo. Sus funciones principales se centran en la membresía, dejando la distribución de contenidos en manos de los creadores.

Las mejores funciones de Patreon:

Crowdcast, una función integrada de transmisión en directo, proporciona contenido adicional y fomenta las conexiones con tu audiencia.

Las funciones integradas de Autoguardado para artículos y otros contenidos evitan pérdidas de tiempo relacionadas con problemas técnicos.

Las opciones integradas de mensajería privada añaden valor para los suscriptores de alto nivel.

El amplio intervalo de opciones de pago y suscripción facilita a los creadores la creación de una base de suscriptores global.

Límites de Patreon:

La interfaz de usuario tiene límites para el uso compartido de contenido, lo que obliga a los creadores a recurrir a herramientas externas a Patreon.

La integración con una presencia web o en línea ya existente puede resultar difícil.

Precios de Patreon:

Gratis: plan para el uso compartido de contenido gratuito.

Ventaja: comisión del 8 % sobre cualquier ingreso obtenido a través de Patreon.

Premium: comisión del 12 % sobre cualquier ingreso obtenido a través de Patreon.

Valoraciones y reseñas de Patreon:

G2: 4,1/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

9. Benchmark

Vía Benchmark

Aunque no es una plataforma de membresía, Benchmark es una herramienta de correo electrónico poco común que podría integrarse perfectamente en tus planes de boletines informativos de pago. Su editor te permite crear boletines informativos fácilmente, mientras que las integraciones, como Shopify, te ayudan a promocionar tus productos, servicios y contenidos de pago entre tus suscriptores.

Compará las mejores funciones:

CRM de correo electrónico integrado para gestionar y establecer relaciones con tus suscriptores de forma eficaz.

Smart Content, una herramienta avanzada de escritura con IA, te ayuda a generar contenido emocionante y atractivo para cada correo electrónico que envíes.

Funciones de pruebas A/B con opciones que van desde el asunto del correo hasta el diseño, e incluso la hora y la fecha de envío.

Comprobador de bandeja de entrada integrado para saber siempre cómo aparecerán tus mensajes a los destinatarios.

Límites de Benchmark:

Capacidades mínimas de automatización para flujos de trabajo y secuencias de correo electrónico.

Capacidad de almacenamiento de imágenes con límite, especialmente en los planes de nivel inferior.

Precios de referencia:

Free: hasta 500 contactos y 3500 envíos de correo electrónico al mes.

Pro: 8 $ al mes por 500 contactos y 7500 al mes, aumentando a 67 $ al mes por 10 000 suscriptores.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas comparativas:

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 170 opiniones)

Superstack: tu plataforma de boletines informativos con la mejor alternativa a Substack.

Si estás buscando la mejor alternativa a Substack, has llegado a la lista adecuada. Con funciones como la redacción asistida por IA, la gestión de documentos y las plantillas de calendario de contenido, no te puedes equivocar.

Y eso sin contar las completas funciones de gestión de proyectos y automatización.

Recuerda que ClickUp es gratis para todos los usuarios, lo que te permite crear tu propio boletín informativo y campañas de correo electrónico antes de comprometerte con ningún presupuesto para tu modelo de negocio. Es una plataforma ideal para empezar a desarrollar tu estrategia de publicación de contenido que encantará a tu público.

¿Listo para empezar? ¡Crea hoy mismo tu cuenta gratuita en ClickUp y elabora tu plan para obtener ingresos recurrentes!