10 kostenlose Vorlagen für Tagesberichte mit Formaten, damit Sie den Überblick behalten

"Wie ist der Stand der Dinge bei [Projekt hier einfügen]?"

Die obige Frage kann Ihren Cortisolspiegel in die Höhe treiben, wenn Sie unvorbereitet sind. Den Status eines jeden Projekts zu kennen (d. h. zu wissen, was bereits abgeschlossen wurde und was noch zu tun ist), ist

projektmanagement 101

. Um sich selbst und Ihr Team bei der Stange zu halten (und, wagen wir es zu sagen, sich die Führungsriege vom Hals zu halten), müssen Sie in der Lage sein

einen täglichen Fortschrittsbericht anbieten

schnell und effizient. 🙌

Tagesberichte halten Ihr Unternehmen auf dem Laufenden, was in den letzten 24 Stunden erledigt wurde. Die Verwendung einer Vorlage für Tagesberichte sorgt dafür, dass Sie nicht den ganzen Tag damit verbringen müssen, Aktualisierungen von Grund auf abzutippen.

Im Folgenden erfahren Sie, was eine Tagesberichtsvorlage ist, warum sie wertvoll ist und welche die 10 besten Tagesberichtsvorlagen sind, die es derzeit gibt - eine davon ist sicher das, was Sie in Ihrem Unternehmen brauchen.

Was ist eine Vorlage für einen Tagesbericht?

Eine Tagesberichtsvorlage ist ein Werkzeug, das in 24-Stunden-Intervallen tägliche Statusaktualisierungen bietet. Sie bietet einen Überblick über die gestern erledigten Arbeiten, die heute priorisiert werden müssen und die für morgen prognostizierten Arbeiten.

Eine Vorlage für einen Tagesbericht wird von Projektmanagern verwendet, um ihre Teams bei einer Vielzahl von Projekten auf Kurs zu halten. Er unterteilt große Meilensteine in mundgerechte Stücke, damit Ihr Team effizienter arbeiten und die richtigen Prioritäten für die täglichen Aufgaben setzen kann.

Vorteile der Verwendung einer formatierten Vorlage für Tagesberichte

In einem Satz: Eine Tagesberichtsvorlage stellt sicher, dass Ihr Team die. Dinge. Erledigt. 👊

Eine Vorlage für Tagesberichte ist ein unschätzbares Werkzeug im Projektmanagement, weil sie:

Einen klaren Überblick über die Prioritäten des Tages bietet

Einzelpersonen und ganze Abteilungen über Projekte auf dem Laufenden hält

Sicherstellt, dass sich wichtige Termine nicht an die Teammitglieder "heranschleichen"

Den Einzelnen hilft ihre Tage effizienter zu planen da sie 24 Stunden im Voraus eine Vorschau auf die Prioritäten des Tages erhalten

Spart Unternehmen Zeit, da Check-Ins und Besprechungen überflüssig werden

Spart die Bandbreite eines Projektmanagers, da er dieselben Aufgaben wiederverwenden kann vorlage für den Statusbericht wiederverwenden kann, anstatt jeden Morgen einen neuen Bericht zu verfassen

Hält den Kostenrahmen von Projekten ein und hilft dabei, zu verfolgen, wie viel Zeit und wie viele interne Ressourcen für ein bestimmtes Projekt aufgewendet werden

Ermöglicht Unternehmen eine bessere Überwachung der Vertriebspipeline und hilft dabei, Geschäfte schneller abzuschließen, da der tägliche Fortschritt verfolgt werden kann

10 Vorlagen für Tagesberichte, damit Sie 2024 auf Kurs bleiben

Sie möchten eine Vorlage für Tagesberichte für Ihr Team erstellen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben für Sie recherchiert und 10 Mustervorlagen für Ihren täglichen Statusbericht zusammengestellt. Suchen Sie sich einfach die Vorlage aus, die am besten zu Ihren Interessen passt, passen Sie sie an Ihr Team an und beginnen Sie mit der Fortschrittsverfolgung. 👀

1. ClickUp Tagesbericht Vorlage

Vorlage herunterladen

Möchten Sie den Ball täglich am Rollen halten?

ClickUp's Tagesbericht Vorlage

ist leicht auszufüllen und kann von Kollegen über Abteilungsgrenzen hinweg leicht übernommen werden.

Mit der ClickUp-Vorlage für Tagesberichte können Sie Ihre Teammitglieder auf einfache Weise über die heute erledigten Aufgaben, die morgigen Prioritäten und die anstehenden Aufgaben auf dem Laufenden halten.

Stehen Sie bei einem Projekt vor Hindernissen?

Verwenden Sie den Abschnitt "Blocker", um Projekthindernisse und Ihre Vorgehensweise aufzulisten, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen.

Der Projektstatusbericht bietet Platz für ein individuelles Branding (fügen Sie einfach mit einem Klick Ihr eigenes Logo hinzu) und für wichtige Details wie den Verfasser des Berichts, den Projektnamen, die Abteilung und die Projektfrist. Am unteren Ende der Berichtsvorlage finden Sie Platz für zusätzliche Details und eine Zeile für die Abzeichnung durch den Vorgesetzten.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Daily Briefing Vorlage

Vorlage herunterladen

Fällt es Ihnen schwer, Besprechungen auf Kurs zu halten?

Um weniger Zeit im Konferenzraum und mehr Zeit mit der Arbeit zu verbringen, nutzen Sie die folgenden Vorteile

ClickUp's Vorlage für das tägliche Briefing

. Diese einfach zu verwendende Vorlage stellt sicher, dass alle Fortschritte des Teams vorankommen und jeder auf dem gleichen Stand ist.

Egal, ob es sich um spezifische Aufgaben, eine Aktualisierung des gesamten Projektfortschritts oder einen spezifischen Verkaufsbericht handelt, diese Berichtsvorlage bietet eine klare

überblick über die täglichen Ziele

Es fördert auch eine bessere Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.

Beginnen Sie damit, jede Aufgabe einem Kollegen oder einem Team zuzuweisen, und erwägen Sie, Interessenvertreter als Beobachter hinzuzufügen, um Feedback zu geben und den Fortschritt zu verfolgen. Weisen Sie die Teammitglieder an, ihren täglichen Fortschritt, etwaige Hindernisse und ihre aktuellen Prioritäten im Abschnitt "Tägliches Update" einzutragen, um die abgeschlossenen und anstehenden Meilensteine im Auge zu behalten.

Verwenden Sie schließlich den Bericht

eingebauten Zeiterfassungssystem

und Kalenderfunktionen, um Fristen zu setzen und zu verfolgen, wie viel interne Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wird. Sobald eine tägliche Aufgabe abgeschlossen ist, können die Kollegen die Aufgabe als erledigt markieren oder zusätzliche Teilaufgaben für die Prioritäten des nächsten Tages zuweisen - alles, um den gesamten Prozess zu rationalisieren und ausstehende Aufgaben zu erledigen.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Employee Daily Activity Report Vorlage

Vorlage herunterladen

Die Verfolgung des individuellen Fortschritts und der Leistung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit eines jeden Managers. Um Aufgaben zuzuweisen, Leistungen zu verfolgen und die Produktivität der Mitarbeiter zu bewerten, nutzen Sie

ClickUp's Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

.

Ein täglicher Tätigkeitsbericht dokumentiert die Produktivität der Mitarbeiter während eines Arbeitstages. Mit dieser Vorlage können Ihre Kollegen dokumentieren, welche Aufgaben durchgeführt wurden, wie lange jede Aufgabe gedauert hat, ob die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde und ob sie auf Hindernisse stoßen.

Die Vorlage bietet ein Win-Win-Szenario für Manager und Untergebene gleichermaßen, da Vorgesetzte einen 360-Grad-Überblick über den Fortschritt jedes Teammitglieds erhalten, während der Einzelne seine eigene Produktivität und Arbeitsgewohnheiten analysieren kann.

Diese Vorlage für den täglichen Fortschrittsbericht ist unerlässlich, um Projekte auf Kurs zu halten. Durch die Überwachung der individuellen Leistung und der Einhaltung von Fristen können Projektmanager etwaige Problembereiche erkennen, bevor das gesamte Projekt entgleist. Indem Sie individuelle Produktivitätslücken aufdecken, erhöhen Sie außerdem die Chancen, dass praktisch jedes Projekt im Zeitplan bleibt.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Tagesabschlussbericht Vorlage

Vorlage herunterladen

Wir haben es verstanden - am Ende des Tages wollen Sie einfach nur Feierabend machen. Aber was wäre, wenn Sie die letzten Minuten eines jeden Tages nutzen könnten, um sich auf den nächsten Tag vorzubereiten und so jede Woche unzählige Stunden zu sparen?

Die

ClickUp Vorlage für den Tagesabschlussbericht

hilft Ihnen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen, indem Sie die täglichen Prioritäten einfach 24 Stunden im Voraus festlegen. Verwenden Sie die Funktion für benutzerdefinierte Felder, um bis zu 12 verschiedene Attribute zu erstellen, darunter Kommentare, eine Zusammenfassung der erledigten Aufgaben, die Abteilung, die das Projekt abgeschlossen hat, oder andere wichtige Informationen.

Erstellen Sie dann benutzerdefinierte Status, um jeden Meilenstein als abgeschlossen, in Bearbeitung oder zur Genehmigung durch einen Vorgesetzten anstehend zu kennzeichnen. Und schließlich können Sie mit den benutzerdefinierten Ansichten verschiedene

produktivitätsmetriken

für Ihr Team.

Diese Vorlage hilft Ihnen, die Produktivität täglich zu steigern, Remote-Teams und Subunternehmer zu verwalten und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Außerdem können Führungskräfte den Bericht nutzen, um die Gesamtleistung des Unternehmens, den Umsatz, den Bestand und andere Finanzdaten zu verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Täglicher Produktionsbericht Vorlage

Vorlage herunterladen

Ob Sie einen abendfüllenden Dokumentarfilm oder einen Werbespot produzieren, jede Minute zählt. Die

ClickUp Vorlage für den täglichen Produktionsbericht

hält Ihr gesamtes Team rund um die Uhr während der Produktion auf dem Laufenden (einschließlich der Mittagspausen).

Beginnen Sie mit der Erfassung der Produktionsdetails, einschließlich Ihres Regisseurs, Kameramanns, Produzenten und Kameramanns. Planen Sie dann jeden Produktionstag auf die Minute genau, vom Crew Call über den Shooting Call bis hin zu jedem Moment dazwischen.

Nutzen Sie die Abschnitte für Szenen, Drehbuch, Besetzung und Statisten, um alle Beteiligten darüber zu informieren, wann sie am Set sein müssen, wie viele Wiederholungen erforderlich sind, welche Szenen gedreht werden und sogar welche Wetterbedingungen zu erwarten sind. Und schließlich enthält diese Vorlage eine Zeitkarte für jede Person (ja, jede Person) in Ihrer Crew.

Mit dieser praktischen Produktionsvorlage wird der Abspann im Handumdrehen fertig sein.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Täglicher Verkaufsbericht Vorlage

Vorlage herunterladen

Jedes Unternehmen, ob B2B oder B2C, braucht eine konsistente Vertriebspipeline, um erfolgreich zu sein. Um Ihr Unternehmen zu vergrößern, muss der Vertrieb 365 Tage im Jahr Priorität haben, nicht nur am Ende eines Quartals oder Geschäftsjahres.

Mit der

ClickUp Daily Sales Report Vorlage

können Sie Ihre Pipeline auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis verfolgen. Unter dem Abschnitt "Verkaufsübersicht" erstellen Sie eine Grafik Ihrer Gesamtverkäufe pro Produkt. Darunter können Sie die letzten Verkäufe genauer betrachten, indem Sie die verkauften Einheiten und den Preis pro Einheit für jedes Produkt in Ihrem Katalog notieren.

Schließlich helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern im Abschnitt "Produktleistung", intelligenter zu verkaufen. Geben Sie für jedes Produkt ein Bild, die SKU-Nummer und die Artikelbezeichnung an und schreiben Sie dann in mehreren Aufzählungspunkten, warum die Kunden dieses bestimmte Produkt mögen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Zielgruppe, häufige Kundenfragen und Upselling-Möglichkeiten, um Ihrem Team zu helfen, das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen.

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Stundentafel Vorlage

Vorlage herunterladen

Möchten Sie wissen, wie Sie Projekte auf Kurs halten können? Zerlegen Sie jeden wichtigen Meilenstein in kleine Aufgaben, damit Ihre Teammitglieder jede Woche, jeden Tag und sogar jede Stunde produktiv bleiben.

Mit dem

ClickUp Stundentafel-Vorlage

mit der ClickUp-Stundenplanvorlage erstellen Sie einen strukturierten und dennoch flexiblen Zeitplan, um Ziele und Prioritäten klar festzulegen. In der Kalenderansicht können Sie jede Stunde Ihres Tages berücksichtigen, sodass Zeit für Besprechungen, Bearbeitungen, Brainstorming und die Erledigung von Aufgaben bleibt. Sie können jede Aufgabe farblich kennzeichnen und erhalten so einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie Ihren Tag (und Ihre Woche) verbringen.

Mit diesem Wochenbericht können Sie den Fortschritt des Teams verfolgen, den Arbeitsaufwand reduzieren und Ihren Kollegen die Möglichkeit geben, auf einfache Weise

ihre Zeitpläne schwenken

oder Prioritäten verschieben. Es ermöglicht den Teammitgliedern, ihre Arbeitszeiten zu verfolgen, und unterstützt die Vorgesetzten bei der Zuweisung von

spezifische tägliche Aufgaben

um sicherzustellen, dass jeder Einzelne über eine angemessene Bandbreite verfügt.

Diese Vorlage herunterladen

8. Word Tagesberichtskarte Vorlage by Template.net

über Template.net

Sind Sie ein Lehrer, der seine Schüler auf Trab halten muss? Nutzen Sie die Word Daily Report Card Template von Template.net, um Eltern und Erziehungsberechtigte über die Produktivität der Schüler während der Schulwoche zu informieren.

Diese kostenlose Vorlage für den Tagesbericht ermöglicht es Lehrern, den Namen und die aktuelle Note jedes Schülers am oberen Rand des Formulars einzutragen. Markieren Sie dann einfach ein Kontrollkästchen für eine Reihe von Kriterien, z. B. ob der Schüler im Unterricht aufgepasst hat, den Anweisungen gefolgt ist und die Arbeit für jeden Tag der Woche rechtzeitig fertiggestellt hat. Unten gibt es zusätzlichen Platz für die Lehrer, um schriftliche Kommentare über die Gesamtleistung des Schülers hinzuzufügen.

Dieses Berichtsformular kann in verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen werden, darunter Google Docs, Microsoft Word, PDF und Apple Pages.

Diese Vorlage herunterladen

9. Excel-Tagesarbeitsbericht Vorlage by Status.net

Link

über Status.net

Haben Sie eine Reihe von Mitarbeitern und Auftragnehmern, die Sie im Auge behalten müssen? Egal, ob Sie ein Bauprojekt, ein Restaurant oder eine Marketing-Agentur leiten, Sie müssen wissen, wie jedes Teammitglied seine Zeit einteilt . Zum Glück kann die Excel-Vorlage für den täglichen Arbeitsbericht von Status.net helfen.

Mit diesem Berichtsformat kann jedes Teammitglied dokumentieren, wie viele Stunden es gearbeitet hat, welche Aktivitäten durchgeführt wurden (und wie viel Zeit dafür aufgewendet wurde) und wie es entlohnt wird (z. B. stundenweise oder im Angestelltenverhältnis). Es gibt sogar Spalten, in denen festgehalten wird, ob genehmigte Überstunden, Krankheitsurlaub oder Jahresurlaub in Anspruch genommen wurden. Falls noch Arbeitsstunden offen sind, können die Teammitglieder in einem extra Feld erläutern, wie sie diese Zeit genutzt haben.

Dieses Berichtsbeispiel steht als kostenloser Excel-Download zur Verfügung. Am Ende jedes Formulars werden die Gesamtstunden des Mitarbeiters für jeden Monat (einschließlich des gesamten Jahresurlaubs, des Krankheitsurlaubs oder des Urlaubs ohne Bezahlung) für Sie berechnet. Nach dem Einreichen des Formulars ist Platz für die Unterschrift des Mitarbeiters und des Vorgesetzten zur Genehmigung.

Diese Vorlage herunterladen

10. Word Einfacher Tagesbericht Vorlage

über Template.net

Möchten Sie die Produktivität Ihres Teams auf einfache Weise optimieren? Diese Microsoft Word-Vorlage für Tagesberichte ist unglaublich einfach zu verwenden und bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Ihr Team seine Zeit verbringt.

Um das Formular auszufüllen, geben Sie einfach den Namen jedes Teammitglieds, das Datum, den Ort, an dem die Arbeit ausgeführt wurde, und die Auftragsnummer (falls zutreffend) ein. Anschließend kann jeder Kollege unter "Arbeitsdetails" eine Beschreibung der geleisteten Arbeit sowie die Anfangs- und Endzeit der einzelnen Aufgaben eintragen.

Obwohl das Formular bereits vorgefertigt ist, können Sie die Farben, Überschriften und den Text der Absätze leicht anpassen, um Ihr Formular noch stärker an die Marke anzupassen.

Diese Vorlage herunterladen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Vorlagen für Tagesberichte

Um wichtige Meilensteine in Angriff zu nehmen, müssen Sie den individuellen Fortschritt auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis verfolgen. Glücklicherweise können die täglichen Berichtsvorlagen von ClickUp jedem Mitarbeiter - und ganzen Abteilungen - helfen, bei der Sache zu bleiben.

Die oben genannten 10 Berichte können dazu beitragen, die Produktivität Ihres Teams zu steigern, den Umsatz zu erhöhen, die Gemeinkosten zu senken und Lücken in Ihrem Unternehmen zu erkennen

projektplan auf täglicher Basis

. Und mit den leicht anpassbaren Tools von ClickUp können Sie Felder, Ansichten und Texte austauschen, um sicherzustellen, dass jeder Bericht Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Für den Zugriff auf tägliche Berichtsvorlagen, Tausende von Integrationen und unbegrenzte Aufgaben,

clickUp noch heute beitreten

.