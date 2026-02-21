Die wichtigsten Xtensio-Benutzer-Persona-Vorlagen, die Sie benötigen

Ihre Teams entwickeln Produkte oft mit einer vagen Vorstellung vom Kunden, was zu Features führt, die nicht ganz den Erwartungen entsprechen.

Dies geschieht, wenn jeder eine etwas andere Vorstellung vom idealen Benutzer hat, was zu falsch ausgerichteten Entscheidungen und verschwendeten Zyklen führt. Ad-hoc-Personas werden in zufälligen Dokumenten erstellt, sind schnell veraltet und werden ignoriert.

Die meisten Teams erstellen einmalig Benutzer-Personas, legen sie ab und schauen sie sich nie wieder an – nur 29,6 % der Praktiker verwenden Personas in ihren Projekten, was den Zweck zunichte macht.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Vorlagen für Benutzerprofile von Xtensio und deren Limite, wenn die Profile getrennt von Ihrer eigentlichen Arbeit existieren.

Außerdem erfahren Sie, wie die integrierten Vorlagen von ClickUp die Personas mit Features, Sprints und User Stories verbinden, sodass sie tatsächlich in Entscheidungen einfließen und nicht nur Staub ansammeln.

Was ist eine Vorlage für Benutzer-Personas?

Eine User-Persona-Vorlage ist ein einzelnes, strukturiertes Dokument, das eine fiktive Darstellung Ihres idealen Benutzers enthält. Es basiert auf realen Benutzerrecherchen und Daten, nicht auf Vermutungen. Produktteams, UX-Designer und Vermarkter verwenden diese Vorlagen, um sicherzustellen, dass alle für dieselbe Person entwickeln.

Eine gute Vorlage bietet einheitliche Felder, sodass alle Mitglieder des Teams mit demselben Benutzerprofil arbeiten.

Hintergrundinformationen zum Benutzer: Enthält demografische Informationen wie Alter, Titel, Standort und Bildungsniveau.

Ziele, Gewohnheiten und Motivationen : Definiert, was der Benutzer erreichen möchte und was seine Entscheidungen beeinflusst. Definiert, was der Benutzer erreichen möchte und was seine Entscheidungen beeinflusst.

Schwierigkeiten und Frustrationen: Listet die spezifischen Hindernisse auf, die sie daran hindern, ihre Ziele über Listet die spezifischen Hindernisse auf, die sie daran hindern, ihre Ziele über User Experience Karten zu erreichen.

Verhaltensmuster: Beschreibt ihre bevorzugten tools, Kommunikationsstile und Gewohnheiten.

Bevorzugte Kanäle: Identifiziert, wo sie Informationen erhalten und mit Produkten interagieren.

So füllen Sie eine Vorlage für Benutzer-Personas aus

Eine Vorlage ist ein guter Anfang, aber sie ist nutzlos, wenn sie nur auf Annahmen basiert.

Personas, die auf Stereotypen statt auf echten Erkenntnissen basieren, führen dazu, dass Teams die falschen Lösungen entwickeln. Befolgen Sie diesen Prozess, um eine datengestützte Persona zu erstellen, die Ihre Zielgruppe genau widerspiegelt.

Schritt Was zu erledigen ist? Warum das wichtig ist Sammeln Sie zunächst Daten über Benutzer Sammeln Sie Daten aus Benutzerinterviews, Kundenumfragen, Produktanalysen und Support-Tickets, bevor Sie eine Vorlage öffnen. Auf Annahmen basierende Personas scheitern. Echte Daten gewährleisten Genauigkeit und verhindern Spekulationen. Die Vorlage für den Plan für die Benutzerforschung von ClickUp hilft Ihnen dabei, diesen wichtigen ersten Schritt zu strukturieren. Muster und Segmente identifizieren Gruppieren Sie Benutzer anhand gemeinsamer Ziele, Verhaltensweisen und Schwachstellen, um eindeutige Cluster zu finden. Zeigt aussagekräftige Segmente anstelle von vagen, zu weit gefassten Personas. Demografische Angaben ausfüllen Weisen Sie ihnen einen realistischen Namen, einen Bereich des Alters, einen Titel und einen Standort zu, basierend auf Ihren Recherchen. Verankert die Persona in der Realität und verhindert Karikaturen. Dokumentieren Sie Ziele und Motivationen Definieren Sie, was der Benutzer erreichen möchte und welche Ergebnisse seine Entscheidungen beeinflussen. Konzentriert sich auf Ergebnisse, die für sie wichtig sind, nicht nur auf Features, die sie nutzen. Frustrationen und Schwachstellen erfassen Hindernisse, Beschwerden und wiederkehrende Probleme aus der Forschung festhalten Klarheit über die Probleme, die Ihr Produkt lösen muss Verhaltenskontext hinzufügen Beziehen Sie bevorzugte Tools, Kommunikationsstil und Entscheidungsmuster mit ein. Hilft bei der Gestaltung intuitiver Erfahrungen, die auf reale Workflows abgestimmt sind. Fügen Sie ein Zitat oder ein Szenario hinzu. Fügen Sie ein kurzes repräsentatives Zitat hinzu, das ihre Denkweise widerspiegelt. Vermenschlicht die Persona und erleichtert es Teams, sich mit ihr zu identifizieren und sie sich zu merken.

Xtensio-Benutzer-Persona-Vorlagen

Wenn Sie schnell eine professionell aussehende Persona erstellen müssen, können Sie auf ein tool wie Xtensio zurückgreifen.

Es handelt sich um eine kollaborative Dokumentplattform, die für ihre visuellen Drag-and-Drop-Vorlagen bekannt ist, mit denen Sie ohne Designer gemeinsam nutzbare „Folios” erstellen können.

Wenn Sie die spezifischen Angebote verstehen, können Sie den richtigen Ausgangspunkt wählen. Hier ist unsere Zusammenstellung der besten Xtensio-Vorlagen für die Forschung an Benutzern.

1. Vorlage für Benutzerpersönlichkeiten von Xtensio

via Xtensio

Dies ist die Kernvorlage von Xtensio zum Erstellen grundlegender Personas von Grund auf, weshalb sie eine beliebte Wahl für Produkt- und UX-Teams ist. Diese Vorlage für Benutzer-Personas bietet ein sehr visuelles Layout mit modularen Abschnitten, die Sie benutzerdefiniert an Ihre Recherche anpassen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Biografie-Abschnitt: Bietet Platz für Namen, Foto, wichtige demografische Daten und eine Hintergrundgeschichte.

Persönlichkeits-Schieberegler: Bietet visuelle Skalen zur Darstellung von Persönlichkeitsmerkmalen, z. B. introvertiert vs. extrovertiert oder analytisch vs. kreativ.

Tabelle mit Zielen und Frustrationen: Zeigt einen direkten Vergleich zwischen den Wünschen der Benutzer und den Faktoren, die sie daran hindern, diese zu verwirklichen.

Markenaffinitäten: Bietet einen eigenen Bereich, um Notizen zu Marken, Tools oder Influencern zu machen, denen die Persona folgt oder die sie bewundert.

2. Vorlage zum Vergleich von Benutzer-Personas von Xtensio

via Xtensio

Die Vorlage zum Vergleich von Benutzer-Personas hilft Ihnen bei der Priorisierung Ihrer Arbeit, indem Sie mehrere Personas nebeneinanderstellen und direkt vergleichen können. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Team entscheiden muss, auf welches Benutzersegment es sich bei einem bevorstehenden Feature- oder Produkteinführung konzentrieren soll.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Parallele Spalten: Zeigt die wichtigsten Schlüssel-Attribute jeder Persona in übereinstimmenden Zeilen an, um das Überfliegen zu erleichtern.

Quick-Scan-Format: Ermöglicht es Stakeholdern, demografische Daten, Ziele und Schwachstellen auf einen Blick zu vergleichen.

Support bei der Priorisierung: Hilft Teams dabei, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Bedürfnisse der Personas am dringendsten berücksichtigt werden müssen.

3. Persona-basierte Vorlage für Customer Journey Karten von Xtensio

via Xtensio

Die Persona-basierte Customer Journey Map-Vorlage von Xtension kombiniert Persona-Details mit den Phasen einer Customer Journey Map und ist damit ideal für Marketing- und Customer Experience-Teams.

Dies hilft Ihnen dabei, Kampagnen und Touchpoints darauf abzustimmen, wie ein bestimmter Benutzertyp von der Bekanntheit zur Kundenbindung gelangt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Journey-Phasen: Stellt die Erfahrungen des Benutzers in den Phasen Bewusstsein, Überlegung, Entscheidung und Bindung dar.

Touchpoint-Mapping: Identifiziert, wo die Persona in jeder Phase ihrer Customer Journey mit Ihrer Marke interagiert.

Emotionale Reise: Erfasst, wie sich die Persona an jedem Berührungspunkt fühlt – frustriert, begeistert oder verwirrt.

Schwierigkeiten pro Phase: Hebt die spezifischen Frustrationen hervor, die auftreten, wenn der Benutzer seine Reise fortsetzt.

4. Vorlage für eine Benutzer-Empathiekarte von Xtensio

via Xtensio

Die Vorlage „User Empathy Map“ von Xtensio konzentriert sich darauf, den Menschen hinter dem Verhalten zu verstehen. Anstatt eine Reise über einen bestimmten Zeitraum hinweg abzubilden, taucht sie tief in das ein, was der Benutzer denkt, fühlt, sieht, hört, sagt und tut. Diese Vorlage ist ideal für Produktteams, UX-Designer und Forscher, die einen tieferen Einblick in die Motivationen gewinnen möchten, bevor sie Features oder Botschaften definieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Denkt und fühlt: Erfasst interne Motivationen, Sorgen, Bestrebungen und emotionale Triebkräfte.

Sees: Dokumentiert die Umgebung, Einflüsse, Wettbewerber und externen Reize des Benutzers, die seine Wahrnehmung formen.

Hears: Identifiziert Nachrichten von Kollegen, Führungskräften, Medien und der Branche, die Entscheidungen beeinflussen.

Sagt und tut: Hebt beobachtbare Verhaltensweisen, Handlungen und geäußerte Einstellungen hervor.

Schwierigkeiten und Vorteile: Definiert Frustrationen, die beseitigt werden sollen, und gewünschte Ergebnisse, die verstärkt werden sollen.

Menschenzentrierte Klarheit: Hilft Teams, sich auf gelebte Erfahrungen zu konzentrieren, statt auf Annahmen oder oberflächliche demografische Daten.

Einschränkungen bei der Verwendung von Xtensio-Vorlagen für Benutzer-Personas

Das Erstellen einer visuell ansprechenden Persona in einem Tool wie Xtensio fühlt sich wie ein Erfolg an, aber die Freude darüber ist oft nur von kurzer Dauer.

Die größte Frustration besteht darin, dass die Persona nun eine statische Datei ist, die völlig losgelöst von der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams ist. Dies führt zu einer Reihe von Problemen, die den eigentlichen Zweck der Erstellung einer Persona untergraben.

Diese Kontextverteilung – wenn Teams Stunden damit verschwenden, nach Informationen zu suchen, zwischen Apps zu wechseln und Dateien auf mehreren unverbundenen Plattformen zu suchen.

Tatsächlich geben 62 % der Mitarbeiter an, dass sie täglich zu viel Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen – was Ihr Team dazu zwingt, ständig zwischen Ihrem Projektmanagement-Tool und Ihrem Persona-Dokument hin und her zu wechseln.

In der Realität hören die meisten Leute einfach auf, sich auf die Persona zu beziehen, weil der Wechsel zu einem separaten Tool für Projektmanagement zu viel Aufwand bedeutet. Das schöne Dokument, das Sie erstellt haben, verstaubt digital, und Ihr Team trifft Entscheidungen wieder aus dem Bauch heraus.

Hier sind die wichtigsten Limite, die es zu beachten gilt:

Eigenständige Dokumente: Personas werden in einem separaten Tool gespeichert, wodurch eine Trennung von Ihrer Projektarbeit entsteht und es schwierig wird, während Personas werden in einem separaten Tool gespeichert, wodurch eine Trennung von Ihrer Projektarbeit entsteht und es schwierig wird, während der Sprint-Planung oder Feature-Diskussionen darauf zu verweisen.

Keine native Integration für Aufgaben oder Projekte: Sie können eine Persona nicht direkt mit Features, Sprints oder User Stories verknüpfen, was manuelle Querverweise erfordert, die selten erledigt werden.

Begrenzte Zusammenarbeit über Kommentare hinaus: Zwar ist eine Bearbeitung in Echtzeit möglich, es gibt jedoch keine Zwar ist eine Bearbeitung in Echtzeit möglich, es gibt jedoch keine integrierte Workflow-Verwaltung für die Genehmigung von Personas, Aktualisierungen oder die Nachverfolgung der Versionen in Verbindung mit Ihren Produktzyklen.

Keine KI-Unterstützung: Die Erstellung erfolgt vollständig manuell, ohne KI-Features, die Ihnen dabei helfen, Persona-Inhalte auf der Grundlage Ihrer Recherchen zu generieren oder zu verfeinern.

Einschränkungen beim Freigeben: Obwohl diese Personas über Links freigegeben werden können, müssen sie als PDF-Dateien exportiert oder kopiert und an anderer Stelle eingefügt werden, um sie in Ihre allgemeinen Workspace-Tools zu integrieren.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Funktionen zur Aufgabenverwaltung von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Funktionen für die Aufgabenverwaltung von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

ClickUp-Benutzer-Persona-Vorlagen für Produkt-, UX- und Marketing-Teams

Ihre Benutzer-Personas sollten keine vergessenen Artefakte sein. Wenn Sie sie dort erstellen, wo Ihre Arbeit stattfindet, werden sie zu lebendigen Dokumenten, die jede Entscheidung leiten.

Anstatt Personas in einem Tool zu erstellen und Projekte in einem anderen zu verwalten, können Sie mit ClickUp alles in einem einzigen, konvergenten Workspace verbinden.

1. Vorlage für Benutzer-Personas von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Gruppieren und verwalten Sie Ihre Benutzerprofile auf einem interaktiven Kanban-Board mit der User-Persona-Vorlage von ClickUp.

Personas sind nur dann nützlich, wenn sie dort eingesetzt werden, wo die Arbeit stattfindet. Die User-Persona-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ziele, Verhaltensweisen, Schwachstellen und Kontexte in einem Format zu dokumentieren, das leicht auf dem neuesten Stand gehalten, mit Stakeholdern freigegeben und während der Planung, dem Design und der Umsetzung als Referenz herangezogen werden kann.

Verwenden Sie es, um verstreute Forschungsnotizen in eine einzige zuverlässige Quelle zu verwandeln, die Ihr Team tatsächlich nutzen kann.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

ClickUp Docs -Integration: Schreiben Sie detaillierte Persona-Beschreibungen mit umfangreichen Formatierungsoptionen für Kopfzeilen, Bilder und Tabellen, um Ihre Benutzer zum Leben zu erwecken. Schreiben Sie detaillierte Persona-Beschreibungen mit umfangreichen Formatierungsoptionen für Kopfzeilen, Bilder und Tabellen, um Ihre Benutzer zum Leben zu erwecken.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder : Verfolgen und filtern Sie wichtige Persona-Attribute wie Berufsbezeichnung, technische Kenntnisse und primäre Ziele mit strukturierten Daten. Verfolgen und filtern Sie wichtige Persona-Attribute wie Berufsbezeichnung, technische Kenntnisse und primäre Ziele mit strukturierten Daten.

Aufgabenverknüpfung: Verbinden Sie Ihr Persona-Dokument direkt mit Feature-Spezifikationen, User Stories und Designaufgaben, um sicherzustellen, dass der Kontext mit der Arbeit mitwandert.

ClickUp Brain-Support: Verwenden Sie KI, um Entwürfe für Ihre Persona zu erstellen oder Forschungsnotizen sofort zusammenzufassen, um den Prozess der Erstellung zu beschleunigen.

2. Kundenprofilvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie mit dieser Vorlage die wichtigsten Merkmale Ihrer Benutzer.

Während Personas fiktiv sind, dokumentieren Kundenprofile Ihre realen, existierenden Kunden.

Die Kundenprofilvorlage von ClickUp bietet Vertriebs-, Erfolgs- und Account-Teams eine einheitliche Möglichkeit zur Nachverfolgung von Firmografien, Kaufsignalen, Nutzungskontext und Beziehungshistorie, sodass Übergaben reibungsloser verlaufen und die Kundenansprache personalisiert bleibt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Konto-Details: Führen Sie die Nachverfolgung des Firmennamens, der Größe, der Branche und der Beziehung durch.

Kaufmuster: Dokumentieren Sie, welche Produkte gekauft wurden, wie oft und zum durchschnittlichen Wert der Bestellung.

Kommunikationspräferenzen: Nehmen Sie Notiz über bevorzugte Kontaktmethoden und protokollieren Sie die Interaktionshistorie, um die Kontaktaufnahme zu personalisieren.

Indikatoren für den Lifetime Value: Identifizieren Sie wichtige Metriken wie den erzielten Gesamtumsatz und potenzielle Risiken für die Kundenbindung.

💡Profi-Tipp: Beschleunigen Sie den Prozess der Persona-Erstellung mit ClickUp Brain, unserem integrierten KI-Feature. Dieses kann Persona-Abschnitte entwerfen, Recherchen zusammenfassen und anhand Ihrer Notizen Probleme aufzeigen. So entfällt die mühsame manuelle Arbeit und Sie können sich auf die Erkenntnisse konzentrieren. Erstellen Sie mit ClickUp Brain Aktionselemente als Aufgaben mit Beschreibungen.

3. Whiteboard-Vorlage „Empathiekarte” von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie mit dieser Vorlage mit einem Klick eine Empathie-Mapping-Übung durch.

Bevor Sie eine Persona fertigstellen, müssen Sie verstehen, was die Benutzer gerade erleben. Diese Empathy Map Whiteboard Vorlage von ClickUp bietet Teams einen gemeinsamen Raum, um festzuhalten, was Benutzer sagen, denken, tun und fühlen, und sich dann auf die wichtigsten Themen aus der Forschung oder Workshops zu einigen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Kollaborative Leinwand: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für Echtzeit-Brainstorming mit Haftnotizen und Verbindungselementen.

Quadrant „Says“: Erfassen Sie direkte Zitate und Schlüsselbegriffe aus Benutzerinterviews.

Thinks-Quadrant: Brainstorming zu dem, was Benutzer denken könnten, aber nicht laut aussprechen.

Gefühlsquadrant: Identifizieren Sie emotionale Reaktionen wie Frustration, Verwirrung oder Aufregung.

4. Vorlage für einen Plan für die Nutzerforschung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie strukturierte, effiziente und aufschlussreiche Forschungspläne mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerforschungspläne.

Gute Personas und UX-Entscheidungen beginnen mit einem Plan, der klar definiert, was Sie lernen möchten und wie Sie dies erreichen wollen.

Ressourcen wie diese Vorlage für einen Plan für die Benutzerforschung von ClickUp helfen Ihnen dabei, Ziele, Methoden, Rekrutierungskriterien und Zeitleisten zu definieren, damit sich alle Beteiligten frühzeitig abstimmen können und die Forschungsergebnisse leichter umgesetzt werden können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Forschungsziele: Definieren Sie klar, welche Fragen Sie mit Ihrer Studie beantworten möchten.

Methodik: Skizzieren Sie Ihren Ansatz, egal ob es sich um Benutzerinterviews, Umfragen oder Usability-Tests handelt.

Teilnehmerkriterien: Geben Sie die demografischen Daten und Verhaltensweisen der Benutzer an, die Sie rekrutieren möchten.

Zeitleiste und Ergebnisse: Legen Sie klare Erwartungen fest, wann die Recherche stattfinden soll und welche Ergebnisse Sie erzielen möchten.

🎥 Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Personas in strategische Produktentscheidungen einfließen, besteht darin, sie in Produktbeschreibungen zu integrieren. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie effektive Produktbeschreibungen erstellen, die die Bedürfnisse der Benutzer in den Mittelpunkt Ihres Planungsprozesses stellen:

5. Vorlage für Benutzerstudien von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Analysieren Sie das Benutzerverhalten und Feedback mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien.

Rohdaten werden erst dann wertvoll, wenn sie zu konsistenten Erkenntnissen und klaren Einsichten zusammengefasst werden. Die Vorlage „User Studies“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, Sitzungen zu protokollieren, Beobachtungen festzuhalten und Ergebnisse aller Teilnehmer zusammenzufassen, sodass Muster erkennbar werden und Teams Prioritäten für Korrekturen setzen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Nachverfolgung der Teilnehmer: Führen Sie ein Protokoll darüber, wer an Ihrer Studie teilgenommen hat und welche demografischen Daten relevant sind.

Beobachtungsnotizen: Notieren Sie sich Rohdaten und Beobachtungen aus jeder Benutzersitzung.

Insight-Tagging: Kategorisieren Sie Ihre Ergebnisse nach Thema oder Persona-Attribut, um Muster leicht zu erkennen.

Syntheseabschnitte: Erstellen Sie spezielle Bereiche, um die Schlüsselmuster zusammenzufassen, die sich bei mehreren Teilnehmern zeigen.

6. Vorlage für Benutzer-Flows von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie detaillierte User Journeys vom ersten Kontakt bis zur Konversion mit der ClickUp User Flow Mind Map Vorlage.

User Flows machen Unsichtbares sichtbar: Sie zeigen, wie Benutzer tatsächlich durch einen Prozess navigieren, wo Entscheidungen getroffen werden und wo Reibungspunkte auftreten. Eine visuelle Vorlage wie diese User Flow Template von ClickUp ( Whiteboard-basiert) hilft Ihnen dabei, Wege von Anfang bis Ende abzubilden und diese Karte dann zu nutzen, um Anforderungen, UX-Änderungen und Testpläne zu erstellen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Bildschirmreferenzen: Fügen Sie visuelle Darstellungen jeder Schnittstelle hinzu, um den Flow leicht nachvollziehbar zu machen.

Entscheidungspunkte: Verwenden Sie Konnektoren, um zu zeigen, wo Benutzer Entscheidungen treffen, die sie auf unterschiedliche Wege führen.

Aufgaben-Erledigungspfade: Erfassen Sie die häufigsten – und frustrierendsten – Wege, die Benutzer nehmen, um ihre Ziele zu erreichen.

Persona-spezifische Flows: Erstellen Sie für jede Ihrer Personas unterschiedliche Flows für Benutzer, um deren einzigartige Verhaltensweisen hervorzuheben.

7. Vorlage für User Story Mapping von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Benutzer Journey klar und sicher mit der ClickUp User Story Mapping Vorlage.

Story Maps helfen Teams dabei, ihre Arbeit anhand der User Journey zu priorisieren und nicht nur anhand eines flachen Backlogs.

Die User Story Mapping Vorlage von ClickUp bietet eine visuelle Struktur für die Organisation von Aktivitäten, die Reihenfolge von Ergebnissen und die Identifizierung der kleinsten realisierbaren Version, während die Abstimmung zwischen Produkt, Design und Technik gewährleistet bleibt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visuelle Board-Struktur: Verwenden Sie ein ClickUp-Whiteboard, um eine Ansicht der Benutzer Journey zu erstellen.

Backbone: Ordnen Sie die wichtigsten Benutzeraktivitäten oben auf dem Board zu.

Walking Skeleton: Identifizieren Sie die Mindestanzahl an Identifizieren Sie die Mindestanzahl an User Stories , die für die Erstellung eines funktionsfähigen Produkts erforderlich sind.

Persona-Tags: Versehen Sie Stories mit Tags, die angeben, für welche Persona sie bestimmt sind. So können Sie die Karte filtern und sich auf die Erfahrung eines bestimmten Benutzers konzentrieren.

8. Vorlage für User Stories von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und verwalten Sie User Stories von den Zielen bis zu den Release-Phasen mit der ClickUp User Story-Vorlage.

Eine Story ist nur dann nützlich, wenn sie klar und überprüfbar ist und mit einem tatsächlichen Ergebnis für Benutzer verknüpft ist.

Diese User Story-Vorlage von ClickUp hilft Teams dabei, die Absichten der Benutzer in einer einheitlichen Struktur zu erfassen und anschließend Akzeptanzkriterien und Schätzungen als Anhänge hinzuzufügen, damit die Stories für die Planung und Ausführung bereit sind.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Persona-Referenz: Verknüpfen Sie jede Benutzer-Story direkt mit dem entsprechenden Persona-Dokument, um den vollständigen Kontext zu erhalten.

Akzeptanzkriterien: Definieren Sie die spezifischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Story als fertiggestellt gilt.

Story Points: Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld, um Aufwandsschätzungen zuzuweisen und so die Sprintplanung und Nachverfolgung der Geschwindigkeit zu verbessern.

9. Vorlage „Jobs to Be Done“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese Vorlage, um die Motivationen und Ziele der Benutzer zu erfassen.

Personas beschreiben, wer die Benutzer sind, aber JTBD erfasst, was sie erreichen wollen und warum.

Um Ihnen dabei zu helfen, führen Sie eine Denkübung mit der Vorlage „Jobs to Be Done“ von ClickUp durch. Sie hilft Teams dabei, die Situation, die Motivation, die gewünschten Ergebnisse und Alternativen zu dokumentieren, damit Produktentscheidungen sich auf die zugrunde liegende „Aufgabe“ konzentrieren und nicht nur auf Feature-Anfragen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Aufgabenbeschreibungen: Formulieren Sie anhand von Formulieren Sie anhand von Workflow-Beispielen klar und deutlich, was der Benutzer in einer bestimmten Situation erreichen möchte.

Umstände: Dokumentieren Sie den Kontext, wann und warum die Aufgabe entsteht.

Gewünschte Ergebnisse: Definieren Sie, wie Erfolg aus Sicht des Benutzers aussieht.

Konkurrierende Alternativen: Identifizieren Sie andere Lösungen – auch nicht-digitale –, die Benutzer für die gleiche Aufgabe „einsetzen” könnten, um sie zu erledigen.

Was Sie nach der Erstellung einer Benutzer-Persona zu erledigen haben

Das Erstellen einer Benutzer Persona ist nur der erste Schritt.

Wenn Sie möchten, dass es mehr als nur ein hübsches Dokument ist, müssen Sie es aktiv in die täglichen Workflows Ihrer Teams integrieren. Andernfalls wird es schnell veraltet sein und ignoriert werden.

Freigeben Sie sie für Ihr gesamtes Team: Eine Persona ist nutzlos, wenn sie in einem Ordner versteckt ist. Machen Sie sie für alle Mitarbeiter in den Bereichen Produkt, Design, Technik, Marketing und Support leicht zugänglich.

Personas mit der tatsächlichen Arbeit verknüpfen: Vermeiden Sie Kontextwechsel, indem Vermeiden Sie Kontextwechsel, indem Sie Workflows und Ihre Persona-Dokumente direkt mit Funktionsspezifikationen, User Stories und Designaufgaben verknüpfen . Mit ClickUp können Sie ClickUp Docs mit ClickUp Aufgaben verknüpfen, sodass der Benutzerkontext immer nur einen Klick entfernt ist.

Persönlichkeiten als Referenz bei der Entscheidungsfindung: Wenn Ihr Team über Features oder Prioritäten diskutiert, machen Sie es sich zur Gewohnheit, zu fragen: „Welcher Persönlichkeit dient dies?“ So basieren Diskussionen auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer und nicht auf persönlichen Meinungen.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen: Die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Benutzer entwickeln sich weiter. Richten Sie eine Die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Benutzer entwickeln sich weiter. Richten Sie eine wiederholende Aufgabe in ClickUp ein, um UX-Audits durchzuführen und Ihre Personas jedes Quartal anhand neuer Forschungsergebnisse und Kundenfeedback zu überprüfen und zu validieren.

Halten Sie Ihre Personas mit KI auf dem neuesten Stand: Anstatt neue Forschungsergebnisse manuell zu sichten, können Sie ClickUp Brain verwenden, um die Ergebnisse zusammenzufassen und Aktualisierungen für Ihre Persona-Dokumente vorzuschlagen. So bleiben Ihre Personas stets relevant und aktuell.

Erstellen Sie die User Story mit ClickUp

Die besten Benutzer Personas sind Arbeitsdokumente. Sie geben Form an Roadmap-Debatten, beeinflussen Texte, leiten die Priorisierung und stehen stillschweigend hinter jeder Unterhaltung zum Thema „Warum entwickeln wir das?“.

Personas sind jedoch nur dann nützlich, wenn sie eine Verbindung zur Realität halten. Wenn sich das Kundenverhalten ändert, neue Segmente entstehen und sich Feedback-Muster weiterentwickeln, sollten sich auch Ihre Personas weiterentwickeln.

Hier zeigt sich der Unterschied. Wenn die Nutzerforschung neben Aufgaben, Funktionsspezifikationen, Sprint-Plänen und Feedback-Threads steht, sind Ihre Personas nicht mehr nur Theorie. Sie werden operativ.

Sie können Forschungsergebnisse direkt mit Initiativen verknüpfen, die Nachverfolgung zeigen, welche Probleme angegangen werden, und Segmente aktualisieren, sobald neue Daten vorliegen. Anstatt zu raten, was Ihre Benutzer benötigen, arbeitet Ihr Team auf der Grundlage einer gemeinsamen, sichtbaren Informationsquelle.

Sind Sie bereit, Personas zu erstellen, die direkt mit Ihrer Produktarbeit verbunden sind und sich mit Ihren Kunden weiterentwickeln? Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Die meisten Teams profitieren von drei bis fünf primären Personas. Das reicht aus, um eine sinnvolle Vielfalt an Benutzern zu erfassen, ohne den Fokus zu verwässern oder die Priorisierung zu erschweren.

Eine Vorlage für Benutzerprofile erstellt eine fiktive Darstellung eines idealen Benutzers, um das Produktdesign zu steuern, während eine Vorlage für Kundenprofile echte, existierende Kunden dokumentiert, um den Vertrieb und das Account-Management zu informieren.

Ja, ClickUp Brain kann Persona-Abschnitte entwerfen, Forschungsnotizen zusammenfassen und anhand Ihrer Eingaben Schwachstellen oder Ziele vorschlagen, was die Erstellung beschleunigt.

Sie können ClickUp Docs und Whiteboards über öffentliche Links mit Lesezugriff freigeben. Sie können sie auch als PDF-Dateien für Stakeholder exportieren, die statische Dokumente bevorzugen.