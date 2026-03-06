Die 10 besten KI-Tools für die Vertriebsleitung

Angesichts sich wandelnder Kundenanforderungen und zunehmender Konkurrenz stehen Vertriebsleiter unter mehr Druck denn je.

Von der Automatisierung der Pipeline-Berichterstellung und der Aufdeckung von Geschäftsrisiken bis hin zur Analyse der Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter und der Verbesserung der Prognosegenauigkeit – diese tools erleichtern Ihnen das Leben.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten KI-Tools für Vertriebsleiter vor, einschließlich ihrer wichtigsten Features, Limite und Preispläne, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Nachfolgend finden Sie die Faktoren, die Sie beim Vergleich von KI-Vertriebstools berücksichtigen sollten:

Integration in Ihr CRM: Synchronisierung mit Salesforce, HubSpot oder Ihrem Aufzeichnungssystem, um die Genauigkeit der Daten zu Geschäften und Aktivitäten zu gewährleisten.

Erzeugt hyper-personalisierte Kontaktaufnahmen: Entwirft E-Mails und Nachrichten unter Verwendung der Deal-Phase, vergangener Interaktionen und Käufer-Signale im Vertriebsprozess.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Erleichtert die Kommunikation zwischen Vertriebs- und Marketingteams durch die Synchronisierung von Kampagnendaten, Lead-Quellen und Interaktionssignalen mit Pipeline-Aktivitäten.

Priorisiert Maßnahmen mit hohem Wert: Bewertet Leads und Opportunities und zeigt die besten nächsten Schritte basierend auf der Qualität der Geschäftsdaten auf.

Automatisiert Meetings und Nachfassaktionen: Transkribiert Anrufe, extrahiert Aktionspunkte und erstellt automatisch Zusammenfassungen.

Bietet proaktive Einblicke in die Pipeline: Markiert risikobehaftete Geschäfte, prognostiziert Ergebnisse und warnt Sie frühzeitig vor Änderungen in der Pipeline.

Unterstützt die Multi-Channel-Akquise: Findet Leads, bereichert Kontakte und startet die Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon und über soziale Medien – also über alle Kanäle, die Ihr Vertriebsteam nutzt.

Kontextbezogene KI: Versteht Deal-Phasen, Pipeline-Zustand, CRM-Daten, vergangene Unterhaltungen und Teamaktivitäten.

KI-Agenten: Bietet KI-Vertriebsassistenten, die stockende Geschäfte weiterverfolgen, Vertriebsmitarbeiter vor Anrufen vorbereiten, Risiken automatisch aufdecken und Pipelines ohne manuelle Überwachung durch Vertriebsmitarbeiter am Laufen halten können.

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten KI-Tools für den Vertrieb, die Ihre Zeit wert sind 👇

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Aufgaben, kontextbezogene Intelligenz, Automatisierungen, Dashboards Teams, die eine einheitliche Vertriebsumsetzung über Aufgaben, Geschäfte und Übergaben hinweg anstreben Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar HubSpot Sales Hub Einheitliches CRM, KI-basierte Meetingvorbereitung, Playbooks, Prognosen Vertriebsteams, die ein zentralisiertes All-in-One-Vertriebsbetriebssystem aufbauen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Salesforce Einstein KI, Agentforce, Enterprise-CRM, vorausschauende Erkenntnisse Enterprise-Vertriebsorganisationen, die detaillierte KI-gestützte Prognosen und Kontrollen benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Clari Erkennung von Umsatzverlusten, Prognosen, Engagement-Signale Führungsteams, die sich auf Sichtbarkeit des Umsatzes und risikoorientierte Prognosen konzentrieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Gong Call Intelligence, Methodik-Nachverfolgung, Coaching-Erkenntnisse Vertriebsteams, die Coaching, Einhaltung von Methoden und Ausführungsqualität priorisieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Apollo KI Prospektion, Anreicherung, Outbound-Sequenzierung, Analytik Teams, die eine kontrollierte, wiederholbare Outbound- und Pipeline-Erstellung wünschen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat pro Benutzer Nahtlos. KI Lead-Erkennung, Überprüfung, CRM-Synchronisierung Teams, die die Qualität der Leads standardisieren und die Zielgruppenansprache aller Vertriebsmitarbeiter vereinheitlichen Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Clay Datenvereinheitlichung, Absichtssignale, Priorisierung von Vertriebsmitarbeitern GTM-Teams, die einheitliche Kontaktinformationen und eine absichtsbasierte Priorisierung benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Monat pro Benutzer Outreach. io Bewertung der Deal-Qualität, Zeitleisten für die Kundenbindung, Prognosen Teams, die komplexe Zyklen und engagementorientierte Umsetzung verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fireflies. /AI Anrufaufzeichnung, Qualitätssicherung, Zusammenfassungen, Stimmungsanalyse Vertriebsorganisationen, die eine Qualitätssicherung für Anrufe und Sichtbarkeit bei Unterhaltungen in großem Umfang benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat pro Benutzer

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die besten KI-Tools für die Vertriebsleitung:

1. ClickUp (am besten geeignet für die End-to-End-Automatisierung von VertriebsWorkflows)

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Aufgaben, Pipelines, Teamkommunikation und KI-Tools an einem Ort vereint.

Sie müssen nicht mehr zwischen Dutzenden von tools umschalten, um Ihre Kundenkontakte zu verwalten, Ihr CRM zu aktualisieren oder sich auf Meetings vorzubereiten.

Im Mittelpunkt steht dabei ClickUp für Vertriebsteams. Sehen wir uns an, wie es Ihnen hilft, skalierbare Workflows in jeder Phase Ihres Vertriebszyklus aufzubauen.

Erkennen Sie Geschäftsrisiken, bevor sie sich auf Ihre Prognosen auswirken – mit ClickUp Brain.

Brauchen Sie Kontext, um Ihren Tag zu beginnen? ClickUp Brain, der kontextbezogene KI-Assistent, erstellt Pipeline-Zusammenfassungen und Prognoseberichte. So wissen Sie immer, wo Sie mit Ihren Geschäften stehen, welche Chancen Ihre Aufmerksamkeit erfordern und wie Ihr Team bei der Nachverfolgung der Einzelziele abschneidet.

Auf einen Blick erkennen Sie Risiken, Engpässe und Konten mit hoher Priorität, sodass Sie Ihren Aufwand auf die wichtigsten Bereiche konzentrieren können.

Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen und Trends von ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp.

Darüber hinaus unterstützt Sie ClickUp Brain bei folgenden Aufgaben:

Erstellen Sie sofortige Pipeline- und Prognosezusammenfassungen.

Identifizieren Sie inaktive Opportunities, verspätete Follow-ups und Lücken in der Pipeline frühzeitig, damit Sie eingreifen können, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.

Verwenden Sie ClickUp Brain als KI-Autor, um personalisierte Vertriebs-E-Mails, Nachfassaktionen zu Meetings und Zusammenfassungen von Geschäften auf der Grundlage des Kontonetzwerks und früherer Interaktionen zu erstellen.

🚀 ClickUp-Vorteil: ClickUp Brain kann auch Erkenntnisse aus Ihren Verkaufsgesprächen gewinnen, indem es jedes Transkript durchsuchbar macht. Der Trick dabei? Vergessen Sie nicht, ClickUp AI Notetaker zu Ihren Anrufen einzuladen, damit diese automatisch aufgezeichnet und transkribiert werden. Erhalten Sie durchsuchbare Transkripte mit ClickUp AI Notetaker.

Delegieren Sie wiederholende Workflows an ClickUp Agents.

ClickUp Agents fungieren als KI-Teamkollegen, die Ihren Workspace überwachen und automatisch Maßnahmen auf der Grundlage vordefinierter Regeln und Kontexte ergreifen.

Anstatt sich darauf zu verlassen, dass Vertriebsmitarbeiter sich an jede Nachverfolgung, Aktualisierung oder Übergabe erinnern, arbeiten Agenten kontinuierlich im Hintergrund – wodurch manuelle Überwachungsaufgaben reduziert und die Pipeline-Hygiene verbessert werden. Diese KI-Agenten helfen Ihnen dabei:

Automatische Zuweisung und Priorisierung eingehender Leads: Leiten Sie hochwertige Leads basierend auf ICP-Kriterien, Gebiet oder der Größe des Kontos an den richtigen Kundenbetreuer weiter.

Lösen Sie Auslöser für ins Stocken geratene Geschäfte aus: Erkennen Sie Inaktivität oder versäumte Aufgaben und erstellen Sie automatisch Erinnerungen oder benachrichtigen Sie die Beteiligten.

Sorgen Sie für Konsistenz in Ihrer Pipeline: Aktualisieren Sie Status, taggen Sie Geschäfte und pflegen Sie saubere CRM-Datensätze ohne manuelle Eingaben.

Status-Updates erstellen und verteilen: Stellen Sie Änderungen bei Geschäften und Verschiebungen in der Pipeline in gemeinsam nutzbaren Zusammenfassungen für Führungskräfte zusammen.

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Überwachung von Prozessen und mehr Zeit mit der Umsetzung Ihrer Umsatzstrategie – mit ClickUp Agents.

📌 Beispiel: Wenn ein hochwertiger Lead, der Ihren ICP-Kriterien entspricht, über ein Formular eingeht, weist das Vertriebsautomatisierungstool ihn Ihrem Senior AE zu, taggt den Deal in Ihrer Workspace und benachrichtigt den VP of Sales im Chat.

Finden Sie mit Enterprise Search sofort jedes Geschäft, jede Erkenntnis und jede Unterhaltung.

Mit ClickUp Enterprise Search können Vertriebsleiter ihren gesamten Workspace und die verbundenen Tools mit natürlicher Sprache durchsuchen.

Anstatt CRM-Datensätze, Anrufprotokolle, Chat-Threads und Dokumente manuell zu durchsuchen, können Sie eine Frage stellen wie „Welche Geschäfte der Unternehmen sind in diesem Quartal gefährdet?“ und erhalten sofort kontextreiche Antworten.

Es zieht Informationen aus ClickUp-Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Gesprächsprotokollen und integrierten tools, um genau die Updates, Entscheidungen und Signale von Käufern anzuzeigen, die Sie benötigen.

Durchsuchen Sie alle Ihre verbundenen Apps, Tools und Workspace-Daten, um mithilfe von Enterprise Search kontextbezogene Antworten zu erhalten.

Diese einheitliche Suchoberfläche stellt sicher, dass Sie immer den vollständigen Kontext kennen, bevor Sie Prognosen erstellen, Vertriebsmitarbeiter coachen oder wichtige Geschäftsverhandlungen führen.

Verfolgen Sie den Zustand Ihrer Pipeline, Ihre Einzelziele für den Umsatz und den Fortschritt Ihrer Geschäfte an einem Ort.

Die Sales Tracker-Vorlage von ClickUp bietet Vertriebsleitern ein zentrales System zur Überwachung von Geschäften, Umsatzzielen, Produktleistung und monatlichem Vertriebsfortschritt. Sie hilft dabei, Sichtbarkeitslücken zu beseitigen und stellt sicher, dass Sie immer wissen, wo der Umsatz steht.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Sales Tracker-Vorlage von ClickUp, um die Leistung Ihres Teams zu bewerten und Ihre Vertriebspipeline besser zu verwalten.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Umsatz, Gewinnmargen und Einzelziele für Produkte, Geschäfte oder Zeiträume.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften und den Status von Zielen in Echtzeit, um Gewinne und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Organisieren Sie Vertriebsdaten nach Monat, Produkt oder Phase, um die Berichterstellung und Überprüfungen zu beschleunigen.

Ersetzen Sie manuelle Tabellenkalkulationen durch ein strukturiertes System, das Ihr Team hinsichtlich der Leistung auf Kurs hält.

Die besten Features von ClickUp

Zentralisieren Sie Ihre Dokumentation: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Docs , um lebendige Dokumentationen zu erstellen, zu freigeben und zu pflegen, die direkt mit Ihren Workflows verknüpft sind.

Zusammenarbeit in Echtzeit: Ermöglichen Sie mit Ermöglichen Sie mit ClickUp Chat eine kontextreiche Kommunikation in Echtzeit direkt neben Ihren Aufgaben.

Erstellen Sie Vertriebsdemos: Verwenden Sie ClickUp Clips , um Anrufe aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen, und verwandeln Sie lange Demos in überschaubare nächste Schritte und Aktionselemente für das Vertriebsteam.

Beseitigen Sie Engpässe: Erstellen Sie benutzerdefinierte Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um den Fortschritt mit kumulativen Flow-, Burnup-, Burndown- oder Geschwindigkeitsdiagrammen zu visualisieren.

Verfolgen Sie jeden Lead: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp CRM , um potenzielle Kunden, Geschäfte und Vertriebsaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen, und wechseln Sie dann zwischen mehr als 15 benutzerdefinierten Ansichten , um die Arbeitsweise Ihres Teams optimal anzupassen.

Reduzieren Sie Routineaufgaben: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Automatisierungen mit einem Dropdown-Builder oder einfachen englischen Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain, um regelbasierte, sich wiederholende Vertriebsaufgaben zu erledigen, z. B. die automatische Zuweisung neuer Leads, die Aktualisierung von Deal-Phasen bei Vertragsunterzeichnung, das Versenden von Follow-up-Erinnerungen oder das Erstellen von Übergabeaufgaben bei Abschluss einer Opportunity.

Einschränkungen von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Preise für ClickUp

Preistabelle

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch Kundenprojekte. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Zeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

2. HubSpot Sales Hub (am besten geeignet für den Aufbau eines Umsatzbetriebssystems)

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub ist eine KI-gestützte Vertriebsmanagement-Software, die Ihnen hilft, eine einheitliche, vorhersehbare Pipeline zu betreiben. Sie zentralisiert Leads, Deals, Aufgaben und Aktivitäten in einem einzigen Workspace und bietet Ihnen so eine Echtzeit-Sichtbarkeit auf die Aktivitäten Ihres Teams.

Sie können Multi-Channel-Outbound-Flows orchestrieren, die automatisierte E-Mails, LinkedIn-Aufgaben und Anruf-Erinnerungen kombinieren. Nutzen Sie KI-Unterstützung bei der Vorbereitung von Meetings, Nachfassaktionen und Notizen, damit wichtige Informationen zu Geschäften nicht in Posteingängen oder CRMs verloren gehen.

KI hilft Ihnen dabei, die tägliche Agenda jedes Vertriebsmitarbeiters zu erstellen und Leads nach der Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu ordnen. Außerdem können Sie riskante Verkaufschancen leicht identifizieren, Pipeline-Bewegungen prognostizieren und versandfertige Angebote erstellen.

Die besten Features von HubSpot Sales Hub

Nutzen Sie KI, um Meeting-Unterlagen und Follow-up-Entwürfe automatisch aus Anrufprotokollen, E-Mail-Verläufen und Kalendersynchronisierungen mit Google und Office 365 zu erstellen.

Setzen Sie KI-gesteuerte Chat-Flows und E-Mail-Agenten ein, um Anfragen zu beantworten, Leads zu qualifizieren und Unterhaltungen in Meetings oder CRM-Datensätze weiterzuleiten.

Erstellen Sie praktische Playbooks, die Ihrem Team Best Practices, Taktiken und Strategien für verschiedene Phasen des Verkaufsprozesses vermitteln, mit den KI-Produktivitäts-Tools der Plattform.

Limitierungen des HubSpot Sales Hub

Die Plattform wird mit zunehmender Größe Ihres Teams immer teurer, da viele erweiterte Funktionen nur in höheren Plänen verfügbar sind.

Preise für HubSpot Sales Hub

Free

Starter: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 100 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 150 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (über 13.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 490 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Sales Hub?

Ein G2-Benutzer sagt:

HubSpot Sales Hub gefällt mir am besten, weil es einfach zu bedienen ist und Alles an einem Ort zentralisiert ist. Damit lassen sich Geschäfte verwalten, die Nachverfolgung der Kommunikation durchführen, Folgemaßnahmen planen und die Sichtbarkeit über die gesamte Vertriebspipeline hinweg aufrechterhalten – ganz unkompliziert.

3. Salesforce (am besten geeignet für Unternehmensintelligenz und KI-gestützte Prognosen)

via Salesforce

Mit Einstein, der integrierten KI-Ebene von Salesforce, und Agentforce, dem Agent Builder, können Sie KI-Agenten für den Vertrieb direkt in die Prognose, das Deal-Management und die Ausführung einbetten. So werden CRM-Daten zu Live-Betriebsdaten für den gesamten Vertriebszyklus.

Ihr Vertriebsteam kann Einstein nutzen, um E-Mails, Gesprächszusammenfassungen und Follow-ups zu erstellen, die mit Kundenkontext angereichert sind. Damit können Sie alle Vertriebsunterhaltungen mit natürlicher Sprache durchsuchen und Muster wie Einwände gegen Preise oder Erwähnungen von Wettbewerbern in der gesamten Pipeline hervorheben.

Mit Agentforce können Sie KI-Tools für die Lead-Qualifizierung und die Aktualisierung von Verkaufschancen mit vordefinierten Themen, Aktionen und Vorlagen einsetzen.

Die besten Features von Salesforce

Fügen Sie einzigartige Schlüsselwörter hinzu, auf die Einstein während Anrufen achten soll, z. B. Produkte von Mitbewerbern, Features oder andere wichtige Informationen, die für den Abschluss von Geschäften entscheidend sind.

Lösen Sie Auslöser aus, wenn ein wichtiger Stakeholder bei einem Zielkonto den Job wechselt oder wenn im Finanzbericht eines Unternehmens ein Problem erwähnt wird, das Ihr Tool löst.

Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt von Geschäften, Trends aus Sprach- und Videoanalysen, den Kontext aus relevanten E-Mails und benutzerdefinierten Berichten.

Limitierungen von Salesforce

Die Vielzahl an Features und Konfigurationsoptionen kann überwältigend sein, und das Setup erfordert oft technisches Fachwissen.

Preise von Salesforce

Einstein: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Flex-Guthaben: 500 $ pro 100 Guthabenpunkte

Unterhaltungen: 2 $ pro Unterhaltung

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 93.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 380 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesforce?

Ein G2-Benutzer sagt:

Salesforce Agentforce bietet eine leistungsstarke, flexible Plattform, die Kundeninteraktionen optimiert und Automatisierungen wiederholender Aufgaben durchführt. Mir gefällt besonders, wie nahtlos es sich in Salesforce CRM integrieren lässt, wodurch es einfacher wird, Leads, Fälle und Abfragen an einem Ort zu verwalten.

📮 ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich macht, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistung. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das macht Sinn, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie die Arbeit ablaufen soll. Da Super Agents den Kontext speichern, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger handeln als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage einer lebendigen Workspace-Historie, bleiben während der gesamten Arbeitsabläufe aktiv und arbeiten innerhalb klarer Berechtigungskreise und Prüfpfade. Wenn die Intelligenz die Arbeit versteht und sicher ausführt, haben Sie endlich das Gefühl, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

4. Clari (Am besten geeignet für Umsatzkoordination und risikoorientierte Prognosen)

via Clari

Clari ist eine Plattform zur Koordinierung der Umsätze des Unternehmens. Sie können relevante Geschäftsunterlagen zentralisieren, um alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und eine reibungslosere Zusammenarbeit und Übergabe zu ermöglichen.

RevAI scannt Ihren gesamten Workflow, einschließlich E-Mails, Kalender-Einladungen, Slack-Nachrichten und CRM-Updates, um die Aussagen Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit den Daten zu vergleichen.

Für Conversation Intelligence gibt es Copilot. Es transkribiert in Echtzeit und generiert Live-Battlecards, mit denen Vertriebsmitarbeiter auf Einwände reagieren, Unterhaltungen lenken und erfolgreicher abschließen können. Dieses KI-Tool erfasst auch Signale von Käufern und sendet sie direkt an das System, um Prognosen und Pipeline-Prüfungen zu verbessern.

Das KI-gestützte Automatisierungstool Groove optimiert die Akquise, Kundenbindung und Nachverfolgung durch die Automatisierung sich wiederholender Vertriebsworkflows. Es hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, konsistent zu bleiben, und gibt Führungskräften gleichzeitig Sichtbarkeit in die Aktivitäten und Leistungen entlang der gesamten Pipeline.

Die besten Features von Clari

Setzen Sie KI-Agenten für Unternehmen ein, die kontinuierlich Chancen prüfen, Risiken kennzeichnen, nächste Schritte empfehlen und Automatisierung der Nachverfolgungen durchführen, um die Pipeline-Gesundheit und Prognosegenauigkeit über den gesamten Umsatzzyklus hinweg zu verbessern.

Verfassen Sie Outbound-E-Mails unter Berücksichtigung des Opportunity-Kontexts, der Rolle des Käufers und der Interaktionssignale, um die Kundenakquise besser zu personalisieren.

Synchronisieren Sie Änderungen in der Pipeline und gewichten Sie Commit- und Best-Case-Deals dynamisch mithilfe von Machine Learning (ML) für Echtzeitprognosen.

Limitierungen von Clari

Einige Benutzer haben eine Notiz gemacht, dass die Suche nach Geschäften aus vergangenen Quartalen oder die Überprüfung der Leistung in früheren Zeiträumen einen zusätzlichen Aufwand erfordern kann.

Preise von Clari

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Clari-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clari?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Verwendung von Clari zur Optimierung meiner Umsatzprognosen war äußerst hilfreich. Ich erhalte schnelle Einblicke in meine Quartalsziele und die Geschäfte, die ich abschließen muss, und die Art und Weise, wie Clari Geschäfte nach Prognosekategorien klassifiziert, macht alles viel einfacher. Die Berichterstellung an meinen direkten Vorgesetzten ist viel einfacher geworden. Ich aktualisiere einfach meine wöchentliche Prognose, und er hat sofort eine klare Übersicht.

5. Gong (Am besten geeignet für Coaching in großem Maßstab und evidenzbasierte Geschäftsabwicklung)

via Gong

Gong ist eine Revenue-Intelligence-Plattform, mit der Sie bewährte Abläufe starten, Schritte benutzerdefiniert anpassen und Follow-ups automatisieren können, um jeden Deal voranzutreiben. Dieses KI-Vertriebstool liefert Einblicke in Konten, Deals und Kontakte, indem Sie einfach seinem KI-Assistenten eine Frage stellen.

Außerdem analysiert Gong Forecast mehr als 300 Datenpunkte in seinem Deal Likelihood Score, um vorherzusagen, welche Geschäfte am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden.

Mit Gong Engage können Sie die Nachverfolgung aller Aspekte durchführen, von der Akquise über die Konversionsraten bis hin zur Performance der E-Mails, und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter zentral überwachen.

Verwenden Sie eine bestimmte Vertriebsmethodik wie MEDDIC, SPIN oder Challenger? Sie können diese in Gong integrieren, sodass die Plattform kontinuierlich alle Anrufe, E-Mails und Meetings scannt.

Die besten Features von Gong

Transkribieren Sie Kundengespräche, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Ihren Teams eine gemeinsame Sichtbarkeit auf das Geschehen in echten Telefonaten zu verschaffen.

Identifizieren Sie Kundenziele, Schwachstellen und Entscheidungsdynamiken in verschiedenen Regionen und übersetzen Sie diese in Ihre bevorzugte Sprache.

Erhalten Sie detaillierte, evidenzbasierte Berichte, die Trends und Ursachen erklären, nicht nur das Aktivitätsvolumen.

Limitierungen von Gong

Das Prognosemodell der Plattform kann für Teams, die nicht streng nach umsatzbasierten Quoten arbeiten, zu starr sein.

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.430 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 550 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gong?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Gong am besten gefällt, ist die Sichtbarkeit, die es in Verkaufsgesprächen bietet. Die Möglichkeit, Anrufe zu überprüfen, wichtige Momente zu sehen und zu verstehen, was tatsächlich in einem Geschäft passiert ist, ist unglaublich wertvoll. Die Anrufaufzeichnungen, Transkripte und KI-Erkenntnisse machen es einfach, Muster in Bezug auf Einwände, Erwähnungen von Wettbewerbern und nächste Schritte zu erkennen, ohne die gesamten Anrufe erneut ansehen zu müssen.

6. Apollo KI (Am besten geeignet für die kontrollierte Pipeline-Generierung und Outbound-Governance)

via Apollo KI

Apollo KI ist eine Sales-Intelligence-Plattform, mit der Sie nicht nur die Abwicklung, sondern auch die Erstellung Ihrer Pipeline kontrollieren können. Sie können Daten zu potenziellen Kunden, Aktivitäten und Geschäftsabschlüssen in einem einzigen Workspace speichern und verwalten.

Mit den KI-PowerUps können Sie Absichtssignale aus Unternehmenswebsites, Stellenwechseln und öffentlichen Daten extrahieren und diesen Kontext dann direkt in Outbound-Sequenzen einfließen lassen. Es zeigt Vertriebsmitarbeitern genau, wie sie KI zur Automatisierung von Aufgaben bei der Kundenakquise einsetzen können.

Das Tool bietet außerdem Analysen der Unterhaltungen, Scorecards und Keyword-Tracker, die Anrufe und Nachrichten anhand definierter Kriterien bewerten.

Die besten Features von Apollo KI

Verfassen Sie komplette E-Mails oder nur bestimmte Abschnitte, die dem Ton und Stil Ihrer Marke entsprechen.

Überprüfen Sie Öffnungsraten, Antwortraten und Auswirkungen auf die Pipeline mithilfe von Echtzeit-Leistungs-Dashboards.

Greifen Sie vor Meetings auf Einblicke zu Kontakten und Konten zu, um den Kontext zu klären und die Vertriebsausrichtung besser zu informieren.

Einschränkungen von Apollo KI

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der Vielzahl an Filtern und Optionen überwältigend wirken, was die Einarbeitungszeit verlängert.

Preise für Apollo KI

Persönlich: Kostenlos

Basic: 59 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo KI

G2: 4,7/5 (über 9.330 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 380 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apollo KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Apollo zeichnet sich dadurch aus, wie schnell es die Akquise in die Tat umsetzt. Anstatt Zeit damit zu verbringen, zwischen tools für Daten, Anreicherung und Kontaktaufnahme hin und her zu wechseln, befindet sich alles in einem einzigen Workflow. Die Möglichkeit, potenzielle Kunden nach bestimmten Kriterien zu filtern und sie sofort in Sequenzen zu verschieben, macht den Aufwand für Outbound-Maßnahmen schneller und fokussierter, insbesondere für B2B-Teams.

👀 Wussten Sie schon? Untersuchungen, die Tausende von B2B-Verkaufsanrufen analysieren, zeigen, dass die leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter 11 bis 14 Fragen pro Anruf stellen, während durchschnittliche Vertriebsmitarbeiter weit weniger Fragen stellen. Conversation-Intelligence-Plattformen nutzen diesen Maßstab, um Vertriebsmitarbeiter in Bezug auf die Qualität ihrer Erkenntnisse zu coachen.

7. Nahtlos. KI (Am besten geeignet für skalierbare Qualitätskontrolle von Leads)

Nahtlos. KI wurde in erster Linie als Echtzeit-Vertriebsinformations- und Lead-Generierungsplattform entwickelt, die Vertriebsteams dabei hilft, Kontaktdaten für die Kundenansprache in großem Umfang zu finden, zu überprüfen und anzureichern.

Für SDRs automatisiert es die Recherche nach potenziellen Kunden, die Erstellung von Listen und die Dateneingabe. Sie müssen nicht mehr manuell nach Kontaktdaten suchen. Die KI sucht und validiert kontinuierlich E-Mails, Telefonnummern und Unternehmensinformationen in Echtzeit, sodass Vertriebsmitarbeiter immer mit genauen Daten arbeiten können.

Für Vertriebsleiter und Vertriebsdirektoren liegt der Wert in Pipeline-Wachstum und Zielgenauigkeit. Es bietet Echtzeit-B2B-Kontaktinformationen, Absichtssignale und CRM-Anreicherung für Ihre Teams, damit diese hochwertige Verkaufschancen verfolgen und einen konsistenten Flow qualifizierter Leads aufrechterhalten können.

Nahtlos. Die besten Features der KI

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für Aufgaben wie LinkedIn-Kontaktaufnahmen und Voicemails aus und personalisieren Sie dann wichtige Felder wie Firmenname oder Rolle, bevor Sie die Nachricht versenden.

Erfassen, überprüfen und übertragen Sie Daten zu potenziellen Kunden aus sozialen Medien und B2B-Websites in Echtzeit über eine Chrome-Erweiterung direkt in Ihr CRM-System.

Verwenden Sie Anruf-Tools sowohl für Twilio-Anrufe als auch für die manuelle Protokollierung, um sicherzustellen, dass jede Kontaktaufnahme erfasst wird und konsistent ist.

Nahtlos. Limite der KI

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass bei umfangreichen Listenerstellungen die Guthaben schneller als erwartet aufgebraucht sein können und dass die Qualität der Ergebnisse nicht immer im Voraus vorhersehbar ist.

Nahtlos. KI-Preisgestaltung

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nahtlos. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 5.260 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Seamless KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Seamless. KI am besten gefällt, ist die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kontaktdaten, insbesondere bei der Identifizierung von Entscheidungsträgern und qualifizierten Leads. Nachdem ich mehr als zwei Jahre lang mit der Plattform in verschiedenen Unternehmen gearbeitet habe, habe ich aus erster Hand gesehen, wie leistungsstark sie sowohl für die Akquise als auch für die Anreicherung unserer bestehenden Datenbank ist.

via Clay

Clay ist eine KI-Datenplattform für Go-to-Market-Teams (GTM), mit der Sie Millionen von Datensätzen aus Ihrem CRM mit einem Klick importieren können.

Wenn beispielsweise die Daten zu potenziellen Kunden unvollständig sind oder über verschiedene Quellen verstreut sind, verwendet das tool Identifikatoren wie E-Mail-Adressen, um Datensätze zusammenzuführen und zu einem einzigen, kanonischen Profil anzureichern.

Die KI-Engine Rhythm erfasst Signale aus dem gesamten Tech-Stack (G2-Absichten, Website-Besuche, E-Mail-Öffnungen und DocuSign-Aufrufe) und erstellt für jeden Vertriebsmitarbeiter eine einzige, nach Prioritäten geordnete Liste mit Dingen, die zu erledigen sind. Stellen Sie sich das als einen effektiven KI-Assistenten für Vertriebsleiter vor.

Und wenn ein hochwertiger potenzieller Kunde plötzlich die Preisseite besucht, verschiebt Rhythm ihn sofort an den Anfang der Warteschlange. Das tool verfügt außerdem über einen Conductor-Agenten, der das „Warum“ hinter jeder Aufgabe erklärt und Ihnen dabei hilft, Ihre Vertriebsmitarbeiter hinsichtlich der spezifischen Kaufabsicht zu schulen, die der Auslöser für die Aktion war.

Die besten Features von Clay

Beobachten Sie, welche Unternehmen Ihre Website besuchen, wie stark sie sich engagieren und wie oft sie wiederkommen, und benachrichtigen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter automatisch, damit sie sofort Maßnahmen ergreifen können.

Replizieren Sie beliebige Anreicherungs-Workflows mit KI, darunter die Zusammenfassung von Fallstudien, Kunden von Unternehmen, die Suche nach Finanzberichten und vieles mehr.

Suchen Sie nach den spezifischen, einzigartigen Merkmalen Ihrer am besten geeigneten Kunden, indem Sie die KI-Rechercheagenten von Clay nutzen, um verfügbare Informationen zu kategorisieren oder zusammenzufassen.

Begrenzungen von Clay

Die Verarbeitung und Synchronisierung großer Datensätze auf der Plattform kann einige Zeit in Anspruch nehmen und die nachgelagerten Vertriebsworkflows verlangsamen.

Clay-Preise

Free

Starter: 149 $/Monat

Explorer: 349 $/Monat

Pro: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Clay

G2: 4,8/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Clay?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefallen die Interaktivität und die Benutzerfreundlichkeit von Clay sehr gut. Es lässt sich in viele der tools und Quellen integrieren, die ich bereits nutze, was die Verwendung sehr praktisch macht. Ich schätze auch Sculptor und Sequencer sehr, die sich hervorragend für das Experimentieren mit Outbound-Kampagnen, das Finden ähnlicher Kontakte und das Erstellen von Outreach-Texten eignen.

9. Outreach.io (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Umsatzrealisierung)

via Outreach KI Agents

Outreach.io ist ein KI-basiertes Workflow-System für den Umsatz, das auf der Grundlage von Vertriebsaktivitäten, Käuferinteraktion und Pipeline-Status die Ausführung über verschiedene Konten hinweg koordiniert.

Es gibt KI-Agenten für fast jeden Anwendungsfall in Ihrem Vertriebsprozess. Der Research Agent kombiniert beispielsweise Daten der Unterhaltung aus Outreach mit First-Party-Engagement-Daten und öffentlichen Third-Party-Daten, um umsatzsteigernde Strategien zu entwickeln.

Der Revenue Agent verwaltet Prospektierungsaufgaben im Auftrag von Vertriebsmitarbeitern. Der Agent identifiziert Konten mit hoher Kaufabsicht, sucht nach neuen Kontakten und erstellt relevante, konversionsstarke Nachrichten, die darauf ausgelegt sind, die Antwortraten zu erhöhen.

Die besten Features von Outreach.io

Erhalten Sie automatische Updates Ihrer Opportunity-Felder basierend auf wichtigen Signalen, die bei Anrufen und Meetings mit dem Deal Agent erkannt wurden.

Erhalten Sie eine prägnante, KI-generierte Zusammenfassung der jüngsten Aktivitäten des Kontos und Antworten auf die drängendsten Fragen.

Verwenden Sie Live-KI, um während Live-Anrufen besprochene Aktionselemente zu erkennen und sie den Protokollen der Meetings hinzuzufügen.

Limitierungen von Outreach.io

Die Plattform kann im täglichen Gebrauch etwas umständlich sein, und Integrationen, insbesondere mit tools wie Nooks, sollen angeblich keine kontextbezogene Intelligenz bieten.

Preise für Outreach.io

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Outreach. io Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Outreach.io?

Ein G2-Benutzer sagt:

Vorlagen für E-Mails und Telefonanrufe sind unglaublich hilfreich, um meinen Kunden Updates in großer Zahl zu senden. Mein Enablement-Team und meine Marketing-Teams können Vorlagen und Outreach-Ziele hochladen, und das Versenden dieser benutzerdefinierten E-Mail-Kommunikation ist schnell und effizient – besonders hilfreich, da ich Hunderte von Kunden verwalte und schnell handeln muss! Ich habe dies sehr einfach in meinen Workflow integriert.

10. Fireflies. KI (Am besten geeignet für unternehmensweite Anruf-Qualitätssicherung und Erfassung von Signalen der Unterhaltung)

via Fireflies.ai / AI

Durch die automatische Teilnahme an Meetings zeichnet Fireflies.ai, ein KI-Besprechungsassistent, jede Unterhaltung auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen.

Ihr strategischer Wert liegt in der Automatisierung der Qualitätssicherung, was sie zu einem konkreten Beispiel für die Transformation des Geschäfts durch KI-Konvergenz macht, bei der Vertriebsgesprächsintelligenz, Coaching und Prognosen als ein einziges System funktionieren.

Sie können Benchmarks für einen hochwertigen Vertriebsanruf festlegen: Umgang mit Einwänden, Positionierung der Wettbewerber und Tiefe der Erkenntnisse. Das tool scannt dann jede Unterhaltung und markiert Abweichungen der Vertriebsmitarbeiter, wobei es auf der Grundlage des tatsächlichen Verhaltens Pass- oder Fail-Bewertungen vergibt.

Die besten Features von Fireflies.ai

Automatisieren Sie Meetings mit KI-SDRs und Personalvermittlern, die an Ihrer Stelle teilnehmen und sprechen.

Erhalten Sie maßgeschneiderte Zusammenfassungen nach dem Gespräch mit wichtigen Erkenntnissen, Aktionselementen und wesentlichen Entscheidungen.

Analysieren Sie den Tonfall und die Sprache von Unterhaltungen, um die Stimmung potenzieller Kunden und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft zu erkennen.

Einschränkungen von Fireflies.ai

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Hintergrundgeräusche und sich überschneidende Stimmen die Transkriptionsgenauigkeit beeinträchtigen.

Fireflies. KI-Preise

Persönlich: Kostenlos

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 720 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 280 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Fireflies.ai sehr gerne, um meine Meetings aufzuzeichnen, da ich mir so keine Notizen mehr machen muss, was mir viel Zeit spart und es mir ermöglicht, mich besser auf die Diskussionen zu konzentrieren. Ich erhalte sofort eine hochwertige Zusammenfassung des Meetings, sodass ich sicher sein kann, dass ich alle wichtigen Punkte ohne Verzögerung erfasse.

Die meisten KI-Tools für Vertriebsleiter liegen außerhalb Ihres eigentlichen Workflows.

Sie analysieren Anrufe. Bewerten Geschäfte. Erstellen Prognosen. Versenden Berichte.

Aber selbst wenn die Erkenntnisse vorliegen, besteht immer noch eine Abhängigkeit davon, dass Ihr Team zwischen verschiedenen Registerkarten wechselt, Tools aktualisiert und Empfehlungen manuell umsetzt.

Für moderne Vertriebsleiter ist KI, die innerhalb des Workspaces eingesetzt wird, in dem Geschäfte tatsächlich abgewickelt werden, derzeit unverzichtbar.

ClickUp bringt Intelligenz direkt in Ihre Workflows, Aufgaben und Unterhaltungen. Sie erhalten eine einzige Plattform, auf der KI-Agenten Routineaufgaben wie Pipeline-Aktualisierungen, Lead-Zuweisungen und Aufgaben-Follow-ups übernehmen. ClickUp Brain fasst Geschäfte zusammen, generiert automatisch E-Mail-Antworten und liefert innerhalb von Sekunden Erkenntnisse aus Ihrem Workspace.

