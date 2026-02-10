11 Vorlagen für Klempnerverträge, die jedes Klempnergeschäft benötigt

Die meisten Streitigkeiten über Zahlungen bei Auftragnehmern sind selten auf böse Absichten zurückzuführen. Sie beginnen in der Regel mit mangelhafter Dokumentation.

Wenn der Umfang nicht ordnungsgemäß dokumentiert ist oder die Auftragsdetails nur im Kopf einer Person und nicht in einem Vertrag festgehalten sind, kommt es schnell zu Missverständnissen. Für Klempner ist dies sogar noch schwieriger. Sobald Sie eine Wand öffnen, kann sich der Auftrag ändern. Wenn diese Änderung nicht klar dokumentiert ist, wird die Bezahlung zu einer Unterhaltung, über die niemand gerne spricht.

Der Cashflow sorgt für zusätzlichen Stress.

💰 56 % der kleinen Unternehmen in den USA haben mit unbezahlten Rechnungen zu kämpfen, wobei durchschnittlich 17.500 US-Dollar an überfälligen Zahlungen ausstehen. Jedes vage Element oder fehlende Angabe gibt Clients einen Grund, die Bezahlung Ihrer Rechnung zu verzögern oder zurückzuweisen.

Klare Verträge und übersichtliche Rechnungen legen die Erwartungen im Voraus fest, machen die Preisgestaltung verständlicher und beschleunigen die Genehmigungen, sobald die Arbeit erledigt ist. In diesem Leitfaden finden Sie 11 Vorlagen für Klempnerverträge, die Sie in wenigen Minuten benutzerdefiniert anpassen können – von Angeboten und Arbeitsvereinbarungen bis hin zu wiederkehrenden Wartungsverträgen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Verträge, Rechnungen und Projektdetails an einem Ort aufbewahren können (Hallo, ClickUp!), damit zwischen der Baustelle, Ihrem Lkw und Ihrem Posteingang nichts verloren geht.

11 Vorlagen für Klempnerverträge zur Vereinfachung von Aufträgen, Rechnungsstellung und Genehmigungen

1. Rechnungsvorlage für Klempner von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Klempnerrechnungen professionelle Rechnungen für Ihr Klempner-Geschäft.

Das Erstellen von Rechnungen von Grund auf ist zeitaufwändig und es kann leicht passieren, dass man vergisst, ein Teil in Rechnung zu stellen oder die Arbeitsstunden falsch berechnet, was Sie bei jedem Auftrag Geld kostet. Diese Rechnungsvorlage für Klempner von ClickUp™ wurde für Klempner entwickelt, damit sie ihren Clients nach Abschluss der Arbeiten schnell und genau Rechnungen ausstellen können.

Die Rechnungsstellung wird direkt mit Ihren fertiggestellten Arbeitsaufträgen verknüpft, sodass keine doppelten Einträge mehr erforderlich sind und Fehler bei der Abrechnung reduziert werden. Mit vordefinierten Feldern für Arbeitsaufwand, Material und Servicegebühren können Sie transparente, detaillierte Rechnungen erstellen, die Ihre Clients verstehen und schneller bezahlen.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Aufgeschlüsselte Rechnungsabschnitte: Sorgen Sie für Transparenz in Ihren Rechnungen mit separaten Elementen für Arbeitsaufwand, Ersatzteile und Servicegebühren.

Abschnitt „Zahlungsbedingungen“: Geben Sie die Fälligkeitsdaten für die Zahlungen und alle akzeptierten Zahlungsmethoden klar an, um Unklarheiten zu vermeiden.

Automatisch ausgefüllte Details: Beschleunigen Sie die Erstellung von Rechnungen, indem Sie die KI die Kundendaten und Auftragsbeschreibungen aus Ihren Projekt-Aufgaben ausfüllen lassen.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie eine 15-minütige Aufgabe in eine 30-Sekunden-Aufgabe mit ClickUp Brain. Dieser intelligente, kontextbezogene KI-Assistent in ClickUp füllt Ihre Rechnungsvorlage sofort mit Kundendaten und Auftragsbeschreibungen aus früheren Aufgaben. Er kann auch Rechnungsberechnungen für Sie durchführen. Sie müssen nur danach fragen!

2. Vorlage für Auftragnehmerverträge von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Stimmen Sie die Rechte und Pflichten für Clients und Auftragnehmer mithilfe der Vorlage für Auftragnehmerverträge von ClickUp ab.

Das Jonglieren mit verschiedenen Verträgen für Generalunternehmer, Immobilienverwalter und Hausbesitzer kann schnell zu Verwirrung führen. Die Verwendung eines falschen Vertrags kann Sie haftbar machen oder Sie in ungünstige Bedingungen bringen. Die Lösung? Diese vielseitige Vorlage für Werkverträge von ClickUp™.

Sie bieten Ihnen eine solide Grundlage für jede Art von Kundenpartnerschaft und decken den Arbeitsumfang, die Vergütung, Zeitleisten und Kündigungsbedingungen ab.

Das Beste daran? Sie können sie sowohl für einfache Verträge mit Klempnern für Privathaushalte als auch für komplexe gewerbliche Klempnerverträge anpassen.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Platzhalter für Versicherungszertifikate: Fügen Sie spezielle Abschnitte ein, um Ihren Versicherungsschutz vor Beginn der Arbeit zu überprüfen.

Felder zur Überprüfung der Lizenz: Dokumentieren Sie die Referenzen des Auftragnehmers, die das Vertrauen der Clients stärken und häufig für gewerbliche Aufträge erforderlich sind.

Kündigungsbedingungen: Definieren Sie die Kündigungsbedingungen und alle damit verbundenen Strafen klar und deutlich, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Echtzeit-Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie Clients oder Generalunternehmern, das Dokument vor Abschluss der Vereinbarung direkt zu überprüfen und zu kommentieren. Die Live-Zusammenarbeit von Ermöglichen Sie Clients oder Generalunternehmern, das Dokument vor Abschluss der Vereinbarung direkt zu überprüfen und zu kommentieren. Die Live-Zusammenarbeit von ClickUp Docs macht dies ganz einfach.

3. Angebotsvorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Vorlage für Ausschreibungsverträge von ClickUp können Sie Ihren nächsten Ausschreibungsvertrag ganz einfach erstellen, verfolgen und verwalten.

Was erledigen Sie, wenn Ihre Arbeit erstklassig ist, Ihre Angebote jedoch unprofessionell wirken?

Vielleicht verlieren Sie aufgrund Ihrer handschriftlichen Kostenvoranschläge oder vagen, einzeiligen Angebote lukrative Projekte an Konkurrenten mit ausgefeilteren Angeboten.

Genau dabei hilft Ihnen die Angebotsvorlage von ClickUp™. Verwenden Sie sie, um professionelle Angebote zu erstellen, die auffallen und Ihnen mehr Aufträge einbringen.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Abschnitte zu Ausschlüssen und Annahmen: Vermeiden Sie zukünftige Streitigkeiten, indem Sie klar dokumentieren, was in Ihrem Angebot nicht enthalten ist.

Detaillierte Kostenaufstellung: Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Ihren Clients genau zeigen, wohin ihr Geld fließt.

Angebotsgültigkeitszeitraum: Schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit, indem Sie angeben, wie lange Ihr Angebot gültig bleibt.

Nachverfolgung der Versionen: Führen Sie klare und leicht zugängliche Aufzeichnungen über alle Änderungen und Überarbeitungen, die der Client während der Verhandlungen angefordert hat. So können Sie spätere Führen Sie klare und leicht zugängliche Aufzeichnungen über alle Änderungen und Überarbeitungen, die der Client während der Verhandlungen angefordert hat. So können Sie spätere Streitigkeiten über den Leistungsumfang vermeiden.

👀 Wussten Sie schon? Die durchschnittlichen Kosten für die manuelle Bearbeitung einer Rechnung betragen etwa 9,84 US-Dollar, während Systeme mit hoher Automatisierung diese Kosten auf etwa 2,65 US-Dollar senken können, wenn es sich um erstklassige Systeme handelt.

4. Vorlage für Arbeitsverträge von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der Arbeitsvertragsvorlage von ClickUp den Arbeitsumfang, die Zeitleiste, die Bedingungen für die Zahlung und die zu erbringenden Leistungen für Ihr Projekt fest.

Ein mehrseitiger Vertrag für einen einfachen Wasserhahnwechsel ist übertrieben, finden Sie nicht auch? Da können wir Ihnen nur zustimmen – das kann einen Privatkunden definitiv abschrecken. Aber eine mündliche Vereinbarung ist zu riskant, da Sie ungeschützt sind, wenn ein Client die Zahlung verweigert oder die Arbeit beanstandet.

Diese übersichtliche Vorlage für Arbeitsverträge von ClickUp™ ist der perfekte Mittelweg. Sie ist weniger formell als ein vollständiger Werkvertrag, aber umfassender als ein einfaches Angebot und eignet sich daher ideal für kleinere Arbeiten im Wohnbereich.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Abschnitte zu Umfang und Zahlung: Behandeln Sie die wichtigsten Details des Auftrags, ohne den Client, insbesondere Hausbesitzer, mit juristischem Fachjargon zu überfordern.

Grundlegende Haftungsbedingungen: Schützen Sie sich und Ihren Client mit standardisierten Entschädigungsklauseln.

Feld für Kundenakzeptanz: Holen Sie sich eine dokumentierte Bestätigung der Bedingungen für die Arbeit und die Zahlung, bevor Sie beginnen.

Auftragsspezifische Anpassung: Fügen Sie auftragsspezifische Details wie Genehmigungsnummern, Modellnummern oder Inspektionsdaten direkt zur entsprechenden Aufgabe hinzu, ohne das Hauptdokument zu überladen, indem Sie Fügen Sie auftragsspezifische Details wie Genehmigungsnummern, Modellnummern oder Inspektionsdaten direkt zur entsprechenden Aufgabe hinzu, ohne das Hauptdokument zu überladen, indem Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp verwenden.

5. Vertragsverwaltungsvorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Vertragsvorlage von ClickUp können Sie Verträge von Anfang bis Ende einfach speichern, verwalten und durchführen.

Als Eigentümer eines Kleinunternehmens sind Ihre Verträge möglicherweise überall verstreut. Einige befinden sich vielleicht in Ihren E-Mails, andere auf dem Dashboard Ihres Lieferwagens und wieder andere in einem Aktenschrank, den Sie nie öffnen.

Hey, niemand verurteilt Sie dafür, wir verstehen das. Aber die Sache ist die: Sie könnten Geld verlieren, wenn Sie Verlängerungen verpassen und Ablaufdaten für die Garantie vergessen.

Diese Vertragsverwaltungsvorlage von ClickUp™ beendet das Chaos, indem sie Ihnen ein zentrales Dashboard bietet, in dem Sie alle Ihre Vereinbarungen an einem Ort einsehen können. Verpassen Sie nie wieder eine Gelegenheit, einen lukrativen Wartungsvertrag für Sanitärinstallationen zu verlängern!

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Nachverfolgung des Status: Sehen Sie auf einen Blick, welche Verträge aktiv sind, noch eine Signatur benötigen oder abgelaufen sind – dank Sehen Sie auf einen Blick, welche Verträge aktiv sind, noch eine Signatur benötigen oder abgelaufen sind – dank der benutzerdefinierten Status von ClickUp.

Automatische Erinnerungen: Lassen Sie sich keine profitablen wiederkehrenden Einnahmen mehr entgehen. Erhalten Sie Wochen vor Ablauf eines Wartungsvertrags automatische Benachrichtigungen mithilfe Lassen Sie sich keine profitablen wiederkehrenden Einnahmen mehr entgehen. Erhalten Sie Wochen vor Ablauf eines Wartungsvertrags automatische Benachrichtigungen mithilfe der integrierten ClickUp-Automatisierungen

Visuelle Berichterstellung: Sehen Sie sich die Einnahmen nach Status des Vertrags an oder zeigen Sie alle anstehenden Verlängerungen auf einer Zeitleiste an, indem Sie alle Ihre Vertragsdaten in Sehen Sie sich die Einnahmen nach Status des Vertrags an oder zeigen Sie alle anstehenden Verlängerungen auf einer Zeitleiste an, indem Sie alle Ihre Vertragsdaten in ClickUp Dashboards einlesen.

📮 ClickUp Insight: Die Sorgen um die Arbeit hören nicht mit dem Ende des Arbeitstages auf. 28 % der Beschäftigten geben an, dass sie ständig von ihrer Arbeit verfolgt werden, während weitere 8 % häufig Schwierigkeiten haben, abzuschalten. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer Stress mit nach Hause nehmen. 😣 Die Erinnerung von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Ihre Rituale am Ende des Tages zu festigen und Grenzen zu wahren. Automatisieren Sie eine „Abschluss”-Erinnerung, richten Sie arbeitsfreie Benachrichtigungszonen ein und planen Sie persönliche Zeit ein. Abschalten sollte bewusst erfolgen, nicht optional sein!💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter 1 Stunde pro Tag – was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

6. Vorlage für Verträge für Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Vorlage für Verträge über Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen einem Projektmanager und einem Client.

Sie haben gerade einen großen Auftrag für den Ausbau einer gewerblichen Sanitäranlage erhalten? Herzlichen Glückwunsch! Das ist ein großer Erfolg.

Jetzt kommt die Realitätsprüfung.

Der Generalunternehmer möchte über Meilensteine auf dem Laufenden gehalten werden, das Projektmanagement erwartet formelle Kommunikation, und jede unerwartete Umverlegung von Rohren oder jede durch Vorschriften bedingte Änderung muss einen klaren Änderungsauftragsprozess durchlaufen. Die einseitige Vereinbarung, die Sie für Serviceeinsätze verwenden, reicht hier nicht aus – und das wissen Sie.

Diese Vorlage für Verträge zum Projektmanagement von ClickUp™ wurde für größere, mehrphasige Projekte entwickelt.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Meilensteinabschnitte: Definieren Sie die einzelnen Phasen und Fertigstellungskriterien für komplexe gewerbliche Sanitärvertragsprojekte.

Anforderungen an die Berichterstellung zum Fortschritt: Legen Sie genau fest, wie und wann Sie den Beteiligten Informationen zum Fortschritt des Projekts liefern werden.

Änderungsauftragsverfahren: Dokumentieren Sie den formalen Prozess für die Bearbeitung von Änderungen am Arbeitsumfang.

Ausführung abstimmen: Halten Sie Ihre Ausführung vor Ort perfekt mit Ihren vertraglichen Verpflichtungen abgestimmt, indem Sie Halten Sie Ihre Ausführung vor Ort perfekt mit Ihren vertraglichen Verpflichtungen abgestimmt, indem Sie ClickUp Aufgabe-Abhängigkeiten verwenden, um die Meilensteine des Vertrags widerzuspiegeln.

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für Vertragsnachträge

Sie fragen sich, wie Sie komplexe Projekte strukturieren und organisieren können? Wir zeigen Ihnen einige Vorlagen für den Plan für das Projekt, die Ihnen dabei helfen können 👇🏽

7. Vorlage für Reinigungsverträge von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage für Reinigungsverträge von ClickUp für Einigkeit hinsichtlich Erwartungen, Aufgaben und Zeitplänen rund um die Wartung von Sanitäranlagen.

Wiederkehrende Dienstleistungen – wie Abflussreinigungsprogramme, jährliche Inspektionen oder vorbeugende Wartungspläne – sind eine hervorragende Möglichkeit, um vorhersehbare Einnahmen zu erzielen. Die Herausforderung besteht darin, eine klare Vereinbarung zu treffen, in der Folgendes festgelegt ist

Was ist enthalten?

Wie oft Sie uns besuchen werden und

So funktioniert die Abrechnung im Zeitverlauf

Obwohl die Vorlage für Reinigungsverträge von ClickUp™ ursprünglich für Reinigungsunternehmen entwickelt wurde, eignet sich ihre Struktur perfekt für Verträge für Sanitärwartungsarbeiten.

Beide basieren auf planmäßigen Serviceleistungen, klar definierten Aufgaben und fortlaufenden Zahlungsbedingungen, die dafür sorgen, dass Kunden wiederkommen, ohne bei jedem Besuch neu verhandeln zu müssen.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Rahmenbedingungen für wiederkehrende Dienstleistungen: Legen Sie die Häufigkeit und den Umfang der Arbeiten für Ihre regelmäßigen Wartungsbesuche klar fest.

Automatische Verlängerungsbedingungen: Legen Sie fest, wie und wann Verträge verlängert werden, um wiederkehrende Einnahmen konsistent zu halten.

Definitionen des Servicelevels: Vermeiden Sie Spekulationen, indem Sie genau festlegen, was bei jedem Wartungseinsatz abgedeckt ist.

Automatische Verlängerung: Setzen Sie Auslöser für Verlängerungserinnerungen oder erstellen Sie Rechnungen automatisch mit ClickUp Automatisierungen basierend auf dem Vertragszeitplan.

8. Beispiel-Vorlage für Geschäftsverträge von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen und verwalten Sie professionelle Verträge für Ihr Geschäft an einem Ort mit der Vorlage für Geschäftsverträge von ClickUp als Beispiel.

Manchmal benötigen Sie einen Vertrag für etwas anderes als einen Client-Auftrag. Vielleicht arbeiten Sie mit einem anderen Auftragnehmer zusammen, beauftragen einen Subunternehmer für ein großes Projekt oder unterzeichnen eine Vereinbarung mit einem wichtigen Lieferanten.

Ihre Standardvorlage für Clients ist für diese Situationen nicht geeignet, und Sie benötigen etwas mit einem robusteren Rechtsschutz.

Sie können diese allgemeine Beispielvorlage für Geschäftsverträge von ClickUp™ für alle diese Situationen anpassen. Sie enthält umfassende rechtliche Standardklauseln, die in kleineren Vorlagen oft fehlen, wie z. B. Bestimmungen zum anwendbaren Recht, zur Salvatorischen Klausel und zur Gesamtheit der Vereinbarung. Sie erfordert zwar mehr benutzerdefinierte Anpassungen als eine speziell für Klempnerarbeiten entwickelte Vorlage, bietet jedoch eine solide rechtliche Grundlage für fast jede Geschäftsbeziehung.

🚰 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Abschnitt zum anwendbaren Recht: Geben Sie an, welche staatlichen oder gerichtlichen Gesetze im Falle eines Ereignisses gelten.

Salvatorische Klausel: Stellen Sie sicher, dass der Rest des Vertrags auch dann gültig bleibt, wenn ein Abschnitt für nicht durchsetzbar befunden wird.

Änderungsverfahren: Dokumentieren Sie den formalen Prozess, wie Änderungen an der Vereinbarung vorgenommen und unterzeichnet werden müssen.

Vertraulichkeitsklausel: Schützen Sie sensible Geschäftsinformationen bei der Zusammenarbeit mit Partnern oder Subunternehmern.

📚 Lesen Sie auch: Vertragsmanagement-Software

9. Vorlage für Klempnerverträge von PandaDoc

via PandaDoc

Wenn Sie einen klaren, umfassenden Servicevertrag für private oder gewerbliche Aufträge benötigen, ist die PandaDoc-Vorlage für Klempnerverträge ein guter Ausgangspunkt. Sie deckt die wesentlichen Aspekte eines Klempnerauftrags ab und schützt sowohl Sie als auch Ihren Client.

Diese Vorlage führt Sie durch den gesamten Vertragslebenszyklus, von der Beschreibung der genauen Arbeiten, die Sie zu erledigen haben, bis hin zum Umgang mit Änderungen, Zahlungen und rechtlichen Bestimmungen. Sie ist besonders nützlich, wenn Sie einen professionellen, vollständig strukturierten Vertrag wünschen, den Clients elektronisch oder persönlich unterzeichnen können.

Inhalt:

Leistungsumfang: Beschreiben Sie die spezifischen Klempnerarbeiten, die Sie ausführen werden, damit keine Unklarheiten hinsichtlich der Erwartungen bestehen.

Zeitplan und Fertigstellung: Legen Sie Startdaten und Zeitleisten für das Abschließen fest, mit Spielraum für Anpassungen aufgrund unvorhergesehener Umstände.

Zahlungsbedingungen: Legen Sie Anzahlungen, Abschlagszahlungen und Restbeträge klar dar, einschließlich etwaiger Vorauszahlungen.

Änderungsaufträge: Fordern Sie eine schriftliche Genehmigung für Änderungen des Leistungsumfangs und dokumentieren Sie alle Auswirkungen auf Kosten oder Zeitplan.

Garantie und Entschädigung: Fügen Sie Garantien für die Ausführung der Arbeiten und Schutzmaßnahmen für den Fall von Haftungsansprüchen hinzu.

Rechtliche Klauseln: Geltendes Recht, Widerrufsrechte und vollständige Vertragstexte tragen dazu bei, dass dies ein solider Vertrag ist.

10. Vorlage für einen Vertrag für Klempnerarbeiten von AroFlo

via AroFlo

Die AroFlo-Vorlage für Klempnerverträge basiert auf den tatsächlichen Workflows eines Klempnerbetriebs und nicht nur auf den üblichen rechtlichen Standardformulierungen.

Diese Vorlage ist besonders praktisch, wenn Sie schnell neue Kunden gewinnen oder mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, da sie alle wichtigen Bedingungen an einem Ort zusammenfasst. Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit können Clients besser nachvollziehen, was Sie tun, wie viel es kostet und wann es fertig ist.

Inhalt:

Client- und Auftragnehmer-Info: Vollständige Kontaktdaten beider Parteien auf einen Blick

Detaillierter Arbeitsumfang: Eine genaue Beschreibung der Dienstleistungen, Materialien und Kundenwünsche, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Kostenaufschlüsselung: Arbeitsaufwand, Materialien und alle zusätzlichen Ausgaben werden übersichtlich dokumentiert.

Zahlungsplan: Anzahlungsbeträge, Fälligkeitsdaten und Zahlungserwartungen sorgen für einen vorhersehbaren Cashflow.

Zeitleisten: Startdatum und voraussichtlicher Termin für die Fertigstellung helfen dabei, die Erwartungen der Clients zu verwalten.

Geschäftsbedingungen: Änderungsauftragsrichtlinien, Streitbeilegung und Versicherungsanforderungen runden den Vertrag ab.

11. Vorlage für einen einfachen Klempnervertrag von Contentful

via Contentful

Für einfache, einmalige Aufträge, für die Sie dennoch eine formelle Vereinbarung benötigen, ist der PDF-Vertrag für grundlegende Klempnerarbeiten eine gute Wahl. Er ist knapp, aber aussagekräftig. Damit eignet er sich perfekt für Serviceeinsätze, Reparaturen oder kleinere Installationen, für die Sie lediglich eine einfache, unterschriebene Vereinbarung benötigen.

Inhalt:

Klare Dienstleistungsvereinbarung: Legt fest, dass Sie Klempnerarbeiten auf professionelle Weise und gemäß den Branchenstandards ausführen werden.

Startdatum und Enddatum: Legt den Zeitraum für die Arbeit fest und erfordert Aktualisierungen, wenn es zu Verzögerungen oder Änderungen kommt.

Fortschrittszahlungen: Bietet Platz für einen Zahlungsplan, der an den Arbeitsumfang gekoppelt ist.

Versicherungsanforderungen: Notizen darüber, dass Sie eine Haftpflicht- und Arbeitsunfallversicherung abgeschlossen haben

Rechtlicher Rahmen: Geltendes Recht und Änderungsklauseln sorgen dafür, dass der Vertrag durchsetzbar bleibt.

Versinken Sie nicht mehr in Papierkram und beginnen Sie mit der Skalierung Ihres Geschäfts.

Eine solide Vorlage für Klempnerverträge schützt Ihr Geschäft nicht nur vor Problemen bei der Zahlung und Haftungsansprüchen. Sie schafft auch Vertrauen bei Ihren Clients und untermauert Ihre professionelle Glaubwürdigkeit. Ganz gleich, ob Sie kleine Serviceaufträge für Privathaushalte oder große gewerbliche Klempnerverträge bearbeiten, eine dokumentierte Vereinbarung ist unverzichtbar. Die richtige Vorlage spart Ihnen Stunden an Verwaltungsarbeit und reduziert die finanziellen Risiken, die mit informellen, mündlichen Vereinbarungen einhergehen.

Wenn Ihr Sanitärgeschäft wächst, wird eine systematisierte Dokumentation zur Grundlage für die Skalierung Ihrer Betriebsabläufe, ohne dass Sie sich dabei den Kopf zerbrechen müssen. Durch die Verwendung einer einzigen Plattform zur Verwaltung von Alles, von Angeboten und Verträgen bis hin zu Aufgaben und Schlussrechnungen, können Sie Work Sprawl vermeiden, der Sie dazu zwingt, Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu verschwenden.

Verbringen Sie weniger Zeit mit Papierkram und mehr Zeit mit der Arbeit, die Ihr Geschäft tatsächlich voranbringt.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp!