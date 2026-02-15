So funktioniert das Unternehmenswissen in ChatGPT (+ Alternativen)

Teams verlieren jede Woche Stunden damit, nach Entscheidungen, Dateien und Statusaktualisierungen zu suchen, die über verschiedene Arbeitsplatz-Apps verstreut sind. Die Kosten sind real: langsamere Ausführung, doppelte Arbeit und ständige Unterbrechungen, die die Mitarbeiter aus ihrer Konzentration bringen.

ChatGPT Company Knowledge von OpenAI hilft dabei, ChatGPT mit Arbeitsplatz-Tools zu verbinden, sodass Teams Fragen in natürlicher Sprache stellen und Antworten aus internen Quellen mit Quellenangaben erhalten können. Dieser Leitfaden erklärt, wie es funktioniert, vergleicht es mit ClickUp Enterprise Search und gibt Ihnen eine klare Anleitung, wie Sie den richtigen Ansatz für Ihren Workflow und Ihre Tools auswählen können.

Was ist ChatGPT Company Knowledge?

Sie benötigen eine Antwort, von der Sie wissen, dass sie irgendwo im digitalen Universum Ihres Unternehmens zu finden ist – das mittlerweile durchschnittlich 101 verschiedene SaaS-Anwendungen umfasst –, aber sie ist irgendwo vergraben. Befindet sie sich in einem Slack-Thread? In einem Google Doc? In einem Projekt-Update? Die Zeit, die Sie damit verschwenden, herauszufinden, wo Sie suchen müssen, ist ein enormer Verlust an Produktivität und bringt Ihre Arbeit wegen einer einfachen Frage zum Stillstand. Und das Schlimmste daran ist die „Fehlstart“-Schleife: Sie öffnen drei Apps, suchen nach den falschen Begriffen, finden eine veraltete Version und fragen dann doch jemanden.

Dies ist das Problem der Kontextzerstreuung – Teams verschwenden Stunden damit, in unverbundenen Apps nach Informationen zu suchen, Dateien aufzuspüren und Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen – und genau dafür wurde ein konvergierter KI-Arbeitsbereich entwickelt, eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit einer eingebetteten KI als Intelligenzschicht zusammenleben, wie beispielsweise ClickUp. Einfach ausgedrückt: Weniger Orte, an denen Informationen versteckt werden können, bedeuten weniger Orte, an denen gesucht werden muss.

ChatGPT Company Knowledge ist ein Feature von OpenAI, das die ChatGPT-Schnittstelle mit Ihren Arbeitsplatz-Apps verbindet. Damit können Sie und Ihr Team Fragen in einfachem Englisch stellen und erhalten KI-generierte Antworten, die direkt aus Ihren eigenen Unternehmensdaten stammen. Dieses Feature wurde speziell für Abonnenten der ChatGPT-Tarife Business, Enterprise und Edu entwickelt. Stellen Sie sich das wie „ChatGPT vor, das jedoch auf Ihre internen Systeme statt auf das offene Internet ausgerichtet ist“.

Es macht Schluss mit endlosem manuellem Suchen. Anstatt mehrere Tools zu durchforsten, stellen Sie eine einzige Frage und erhalten eine kontextbezogene Antwort mit klaren Verweisen auf die Originaldokumente. Außerdem werden bestehende Berechtigungen berücksichtigt, sodass Sie nur Informationen sehen, auf die Sie bereits Zugriff haben. Das ist wichtig, denn so wird verhindert, dass aus „hilfreicher KI“ ein „Ups, ich habe gerade ein vertrauliches Dokument preisgegeben“ wird.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Wie funktioniert ChatGPT Company Knowledge?

Im Wesentlichen umfasst Company Knowledge drei Schritte: Verbinden Sie Ihre Tools, indexieren Sie Ihre Inhalte und stellen Sie dann Fragen, während der Company Knowledge-Modus aktiviert ist. Der Workflow ist unkompliziert. Ein Administrator in Ihrem Unternehmen beginnt damit, Ihre Arbeitsplatz-Apps mithilfe vorgefertigter Datenkonnektoren mit ChatGPT zu verbinden.

Für alle nicht unterstützten oder benutzerdefinierten internen Tools kann Ihr IT-Team benutzerdefinierte MCP-Konnektoren (Model Context Protocol) erstellen. Dies ist der „Bring your own connector”-Ansatz für interne Systeme, Nischen-Apps oder proprietäre Datenbanken.

Um die zugrunde liegende Technologie von Company Knowledge besser zu verstehen, erklärt dieses Video die Grundlagen der Verarbeitung und Beantwortung von Abfragen durch ChatGPT:

Sobald die Verbindung hergestellt ist, ermöglicht Company Knowledge ChatGPT die Suche in zugelassenen Arbeitsplatz-Apps und das Abrufen relevanter Informationen, wenn Sie diese zum Chatten aktivieren.

über ChatGPT

Es ist so konzipiert, dass es die bestehenden Berechtigungen dieser Apps respektiert, sodass Benutzer nur Informationen sehen, für die sie bereits Zugriffsberechtigung haben.

Um eine Frage zu stellen, starten Sie einen neuen Chat und wählen Sie „Unternehmenswissen” im Nachrichteneditor aus (oder aktivieren Sie diese Funktion über das Menü „Tools” in einer bestehenden Unterhaltung). Dort können Sie Ihre Frage in einfachem Englisch stellen. ChatGPT durchsucht dann die verbundenen Quellen und gibt eine zusammengefasste Antwort mit Verknüpfungen zu den zugrunde liegenden Dokumenten oder Nachrichten zurück, sodass Sie überprüfen können, woher die Informationen stammen.

über ChatGPT

Da Company Knowledge ein großes Sprachmodell zur Interpretation Ihrer Eingabe verwendet, kann es natürlichsprachliche Abfragen verarbeiten, die über die Stichwortsuche hinausgehen, einschließlich Fragen, die die Überprüfung mehrerer Systeme erfordern.

OpenAI beschreibt es außerdem als fähig, mehrere Suchvorgänge durchzuführen, Quellen zu vergleichen, um widersprüchliche Details zu klären, und datumsbasierte Filter für zeitkritische Fragen zu verwenden, wie „Was haben wir nach der letzten Überprüfung der Sicherheit beschlossen?“ oder „Was hat sich seit der Einführung im Januar geändert?“

Ein Kompromiss: Wenn „Company Knowledge“ aktiviert ist, kann ChatGPT in derselben Unterhaltung nicht im Internet suchen oder Diagramme und Bilder erstellen, da es sich darauf konzentriert, Antworten zu generieren, die auf Ihren verbundenen internen Quellen und Zitaten basieren.

ChatGPT Company Knowledge vs. ClickUp auf einen Blick

Bevor wir uns mit den Details befassen, hier ein kurzer Vergleich. Dies ist nützlich, wenn Sie die Situation Ihres Teams bereits kennen: „Wir arbeiten mit 12 Tools“ vs. „Wir möchten an einem Ort arbeiten“.

Feature/Kategorie ClickUp ChatGPT-Unternehmenswissen KI-gestützte Suche ClickUp Brain mit Connected Search – durchsucht Aufgaben, Dokumente, Kommentare und integrierte Drittanbieter-Apps mithilfe von KI, die Kontext und natürliche Sprachabfragen versteht. GPT-5-gestützte Suche in verbundenen Arbeitsplatz-Apps (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub usw.) mit kontextbezogenen Antworten und Quellenangaben. Datenkonnektoren Über 1.000 native Integrationen, darunter Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot und benutzerdefinierte API-Verbindungen Vorkonfigurierte Konnektoren für Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, Gitlab, ClickUp und mehr. Benutzerdefinierte MCP-Konnektoren verfügbar. Workspace-Ansatz Konvergierter KI-Workspace – Projekte, Dokumente, Chat und KI vereint auf einer Plattform. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools erforderlich. Externe KI-Ebene, die eine Verbindung zu vorhandenen Tools herstellt; erfordert den Wechsel zur ChatGPT-Oberfläche für Wissensabfragen. Berechtigungssteuerung Rollenbasierte Berechtigungen, SSO, Sicherheit auf Unternehmensniveau innerhalb eines einheitlichen Workspaces Beachtet bestehende Berechtigungen aus verbundenen Apps; SSO, SCIM, IP-Whitelisting verfügbar für Enterprise Teamgröße Teams jeder Größe – von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen Entwickelt für das Geschäft (kleine bis mittlere Teams), Enterprise (große Organisationen) und Bildungseinrichtungen (Bildungseinrichtungen)

ChatGPT Company Knowledge – Übersicht

Wenn Ihr Team ChatGPT bereits bei der Arbeit nutzt, ist „Company Knowledge“ das Upgrade, das es für Ihr Unternehmen wirklich nützlich macht. Hier erfahren Sie, was Sie gewinnen und was Sie dafür opfern müssen.

Vorteile:

GPT-5-gestützte kontextbezogene Suche : Sie nutzt fortschrittliche KI, um zu verstehen, was Sie meinen, und nicht nur, was Sie eingeben. Dadurch kann sie mehrdeutige Fragen bearbeiten und Antworten aus verschiedenen Dokumenten zusammenstellen.

Vorkonfigurierte Enterprise-Konnektoren : Bietet sofort einsatzbereite Verbindungen zu den Tools, auf die die meisten Unternehmen setzen, wie Slack, SharePoint und Google Drive, wobei regelmäßig neue hinzukommen.

Transparenz der Quellenangaben : Jede Antwort enthält klare Quellenangaben, aus denen genau hervorgeht, welche Quellen die KI verwendet hat. Sie können auf diese Links klicken, um direkt zum Originaldokument oder zur Originalnachricht zu gelangen.

Zugriff unter Berücksichtigung von Berechtigungen : Das Tool übernimmt automatisch Ihre bestehenden Unternehmensberechtigungen. Sie sehen nur Daten, für deren Anzeige Sie bereits in Ihren anderen Apps autorisiert sind.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau: Dazu gehören Features wie SSO, SCIM-Integration und konfigurierbare Datenaufbewahrung. OpenAI gibt außerdem an, dass seine Modelle standardmäßig nicht mit Daten von Business-, Enterprise- oder Edu-Kunden trainiert werden.

Nachteile:

Erfordert ein kostenpflichtiges ChatGPT-Abonnement : Dieses Feature ist in den kostenlosen oder Plus-Tarifen nicht verfügbar. Ihr Unternehmen muss über einen Business-, Enterprise- oder Edu-Plan verfügen.

Deaktiviert andere Funktionen, wenn aktiv : Wenn Sie „Unternehmenswissen” für eine Unterhaltung aktivieren, können Sie beim Chatten weder im Internet surfen noch Bilder und Diagramme erstellen.

Manuelle Aktivierung erforderlich : Sie müssen daran denken, jedes Mal, wenn Sie eine neue Unterhaltung beginnen, in der Sie diese Funktion nutzen möchten, umzuschalten und auf den Schalter „Unternehmenswissen“ zu klicken.

Beschränkt auf verbundene Apps : Die Suche kann nur auf Informationen aus Tools zugreifen, die über einen Konnektor verfügen. Wenn Ihr Team ältere Systeme oder Nischen-Apps verwendet, müssen Sie möglicherweise einen benutzerdefinierten Konnektor erstellen.

Außerhalb des Workflows: Sie müssen alles, was Sie gerade zu erledigen haben, unterbrechen und zur ChatGPT-Oberfläche wechseln, um eine Frage zu stellen, wodurch der Kontext unübersichtlich wird, anstatt ihn zu reduzieren.

ClickUp-Übersicht

ClickUp löst das gleiche Problem „Wo ist alles?“ aus der entgegengesetzten Richtung. Anstatt eine KI-Ebene hinzuzufügen, reduziert es die Anzahl der Orte, an denen Arbeit stattfindet, und ermöglicht dann eine sofortige Suche und Aktion innerhalb dieses Systems.

Vorteile:

ClickUp Connected Search : Die KI-gestützte Suche findet sofort Informationen in Ihren Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und integrierten Apps. Sie nutzt natürliches Sprachverständnis, um das Gesuchte zu finden, auch wenn Sie nicht die exakten Schlüsselwörter verwenden. : Die KI-gestützte Suche findet sofort Informationen in Ihren Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und integrierten Apps. Sie nutzt natürliches Sprachverständnis, um das Gesuchte zu finden, auch wenn Sie nicht die exakten Schlüsselwörter verwenden.

Konvergierter KI-Workspace : Ihre Projekte, Dokumente, Team-Chats und KI befinden sich alle auf einer einzigen Plattform. Das bedeutet, dass Suche und Arbeit am selben Ort stattfinden, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen tools erforderlich ist.

Über 1.000 Integrationen : Bietet native Verbindungen zu Hunderten von Tools wie Google Drive, Slack und Salesforce. Die Suche erstreckt sich über alle verbundenen Tools und fasst alle Ergebnisse in einer Ansicht zusammen.

Für Teams jeder Größe zugänglich : Die Kernfunktionen, einschließlich der KI-gestützten Suche, stehen Einzelpersonen und Teams jeder Größe zur Verfügung. Erweiterte KI-Funktionen sind mit : Die Kernfunktionen, einschließlich der KI-gestützten Suche, stehen Einzelpersonen und Teams jeder Größe zur Verfügung. Erweiterte KI-Funktionen sind mit ClickUp Brain MAX verfügbar.

Für Teams jeder Größe entwickelt: Es ist so konzipiert, dass es für alle funktioniert, von Einzelpersonen und kleinen Teams bis hin zu großen Unternehmen in verschiedenen Abteilungen wie Produktentwicklung, Technik und Design.

Nachteile:

Anderer Ansatz als externe KI : ClickUp ist ein konvergierter Workspace und keine KI-Ebene, die Sie anderen Tools als Add-On hinzufügen. Das bedeutet, dass Teams, die intensiv mit vielen verschiedenen Tools arbeiten, ihre Arbeit möglicherweise konsolidieren müssen, um den vollen Nutzen zu erzielen.

Lernkurve für die gesamte Plattform : Um den größtmöglichen Wert zu erzielen, müssen Sie verstehen, wie die ClickUp-Aufgaben, Dokumente und Projektstrukturen zusammenwirken, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

KI-Features variieren je nach Plan: Während die grundlegende KI-Suche allgemein zugänglich ist, erfordern erweiterte Features in Brain MAX ein Upgrade, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

ChatGPT Company Knowledge vs. ClickUp: Feature-Vergleich

Bei einer Wissenssuchlösung für Unternehmen kommt es darauf an, wie gut die KI Sie versteht, mit wie vielen Ihrer Tools sie Verbindungen herstellen kann, wie sicher Ihre Daten sind und welcher Ansatz am besten zum Workflow Ihres Teams passt. Anstatt also zu fragen, „welche KI ist intelligenter“, lautet die eigentliche Frage: „Wo möchten wir arbeiten?“

KI-gestützte Suche für Unternehmen

Das Frustrierende an herkömmlichen Suchleisten ist, dass sie dumm sind. Sie finden nur exakte Schlüsselwörter, sodass Sie gezwungen sind, die richtige Terminologie zu erraten. Sie übersehen das Dokument „Q3 Go-to-Market“, weil Sie nach „Third Quarter Marketing Plan“ gesucht haben, wodurch Sie Zeit verschwenden und nur unvollständige Informationen erhalten. Die Stichwortsuche macht jede Frage zu einem Ratespiel.

Eine kontextbezogene KI-Suche löst dieses Problem, indem sie Ihre Absicht versteht. Sie hilft auch, wenn Sie sich nicht an den Dateinamen, den Eigentümer oder sogar das Tool erinnern, in dem sich die Datei befindet.

Der Ansatz von ChatGPT: Es nutzt GPT-5, um Informationen aus mehreren verbundenen Apps zu einer einzigen Antwort in Form einer Unterhaltung zusammenzufassen. Es ist besonders gut darin, unterschiedliche Informationen aus verschiedenen Systemen zusammenzuführen, um eine allgemeine Frage zu beantworten. Das eignet sich hervorragend für Fragen, bei denen es darum geht, Zusammenhänge herzustellen, insbesondere wenn die Informationen an verschiedenen Stellen zu finden sind.

Der Ansatz von ClickUp: Suchen Sie mit ClickUp Brain direkt in Ihrem Workspace, sodass Sie Ihre aktuelle Aufgabe oder Ihr aktuelles Dokument nie verlassen müssen. Beantworten Sie Fragen, schließen Sie Aktionen ab und suchen Sie in Alles, ohne Ihre aktuelle Aufgabe oder Ihr aktuelles Dokument zu verlassen, indem Sie den ClickUp Brain Assistant verwenden. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er neben den gesuchten Informationen auch umsetzbare Kontexte wie Aufgaben, Fristen und Mitarbeiter anzeigt. Er liefert Ihnen also nicht nur die Antwort, sondern zeigt Ihnen auch das Objekt der Arbeit.

Erwähne Brain, um kontextbezogene Antworten direkt an Ihrem Arbeitsplatz in ClickUp zu erhalten.

Das Fazit: ChatGPT Company Knowledge bietet eine ausgefeiltere toolübergreifende Synthese, während ClickUp Brain einen schnelleren Zugriff auf umsetzbare Arbeitskontexte ermöglicht, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen. Wenn Ihre Fragen mit „und dann muss ich etwas zu erledigen haben“ enden, ist ClickUp in der Regel schneller. Wenn Ihre Fragen mit „fassen Sie zusammen, was passiert ist“ enden, ist ChatGPT in der Regel leistungsstärker.

Datenkonnektoren und Integrationen

Diese Kontextzerstreuung macht es unmöglich, sich ein vollständiges Bild von einem Projekt zu machen, ohne zehn verschiedene Registerkarten zu öffnen, was dazu führt, dass Teams mit unvollständigen Daten Entscheidungen treffen.

Die Lösung ist ein System, das eine Verbindung zu all Ihren tools herstellen kann.

Der Ansatz von ChatGPT: Es stützt sich auf vorgefertigte Datenkonnektoren für beliebte Apps für Unternehmen. Dies ist ideal für Teams, die tief in ihre bestehenden Tools eingebunden sind und ihren Kern-Workflow nicht ändern möchten. Es geht darum, „die Menschen dort abzuholen, wo sie bereits arbeiten“ – im Guten wie im Schlechten.

Der Ansatz von ClickUp: Als konvergenter KI-Arbeitsbereich ermutigt es Sie, Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform zu bündeln, um Kontextverwirrung an der Quelle zu vermeiden. Vereinheitlichen Sie die Suche über externe Anwendungen wie Google Drive und Salesforce mit Connected Search und verwandeln Sie verstreute Daten in verwertbare Erkenntnisse, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Es geht darum, „die Arbeit an einen Ort zu verlagern“ und dann KI als Bindeglied zu nutzen.

Das Fazit: Beide bieten umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien: ChatGPT stellt eine Verbindung zu bestehenden Tools her, während ClickUp sie konsolidiert. Die beste Wahl hängt also davon ab, ob Ihr Unternehmen den vorhandenen Stack optimieren oder die Arbeitsabläufe neu gestalten möchte.

Sicherheit, Datenschutz und Berechtigungskontrollen

Sie sind bereit, KI einzusetzen, aber Sie haben Bedenken, ihr Zugriff auf alle sensiblen Unternehmensdaten zu gewähren. Wer kann was sehen? Trainiert die KI mit Ihren vertraulichen Startplänen? Diese Sicherheitsbedenken hindern Teams oft daran, leistungsstarke KI-Tools einzusetzen, wodurch erhebliche Steigerungen der Produktivität ungenutzt bleiben.

Sie benötigen eine Lösung mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau und klaren Berechtigungskontrollen.

Der Ansatz von ChatGPT: Es übernimmt die Berechtigungen aus Ihren verbundenen Apps, sodass Benutzer nur das sehen können, was ihnen bereits erlaubt ist. Die Enterprise-Stufe bietet SSO, SCIM und andere Features zur Sicherheit. OpenAI gibt außerdem an, dass es standardmäßig keine Daten von seinen Geschäftskunden für das Training verwendet. Dies ist attraktiv für Unternehmen, die KI-Zugriff wünschen, ohne die Berechtigungen neu zu strukturieren.

Der Ansatz von ClickUp: Kontrollieren Sie genau, wer was in Ihrem Workspace sieht, mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau, detaillierten rollenbasierten Berechtigungen und ClickUp-SSO-Optionen. Da alle Ihre Daten an einem sicheren Ort gespeichert sind, müssen Sie keine Berechtigungen für ein Dutzend verschiedener Tools verwalten oder sich Gedanken über den Datenfluss durch eine externe KI-Ebene machen. Der Vorteil ist, dass Sie die Governance innerhalb von ClickUp standardisieren, was ideal ist, wenn Sie tatsächlich eine zentrale Kontrolle wünschen.

Das Fazit: Beide erfüllen die Standards für Sicherheit im Unternehmen. Die Wahl hängt davon ab, ob Sie es vorziehen, dass die Daten in einem einheitlichen Workspace (ClickUp) verbleiben oder durch eine externe KI-Ebene (ChatGPT) fließen. Wenn Sie bereits mit Problemen bei den Berechtigungen zwischen verschiedenen Tools zu kämpfen haben, kann eine Konsolidierung Abhilfe schaffen.

Anwendungsfälle für Teams

Ein einheitliches Suchtool funktioniert selten. Ihr Engineering-Team hat einen völlig anderen Workflow als Ihr Marketing-Team, und ein Tool, das nicht zu deren Prozessen passt, wird ignoriert, was zu noch mehr Fragmentierung führt.

Das richtige Tool sollte flexibel genug sein, um sich an verschiedene Teams anzupassen.

Der Ansatz von ChatGPT: Er eignet sich gut für Unternehmen mit etablierten, weitläufigen Tool-Stacks, die Ad-hoc-Fragen zu mehreren Systemen beantworten möchten. Ein Führungskraft könnte beispielsweise fragen: „Wie lautet die endgültige Entscheidung zur Zeitleiste für die Markteinführung im dritten Quartal?“ und erhält eine Antwort, die aus Slack, Google Docs und Asana zusammengestellt wurde. Es handelt sich im Grunde um eine toolübergreifende Briefing-Engine.

Der Ansatz von ClickUp: Die Lösung wurde für Teams entwickelt, die durch die Konsolidierung ihrer Arbeit die Zersplitterung des Kontexts beseitigen möchten. Sie eignet sich besonders, wenn Sie sofort auf Informationen reagieren müssen. So kann beispielsweise ein Produktmanager eine Aufgabe finden, ihren Status aktualisieren und einen Teamkollegen darüber informieren – alles aus demselben Suchergebnis heraus, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen. Es handelt sich um „Briefing plus Ausführung“ an einem Ort.

Verfolgen Sie Ihre Arbeit mit mehreren Beteiligten an einem Ort mit ClickUp Aufgaben.

Das Fazit: ChatGPT Company Knowledge eignet sich für Teams, die bestehende Workflows beibehalten möchten; ClickUp eignet sich für Teams, die bereit sind, Arbeit und KI an einem Ort zu konsolidieren. Wenn Sie die Anzahl der Tools, auf die Sie langfristig angewiesen sind, reduzieren möchten, ist ClickUp die richtige Wahl.

Sollten Sie ChatGPT Company Knowledge oder ClickUp verwenden?

Die Entscheidung hängt von der Philosophie der Arbeit Ihres Teams ab. Sie wählen nicht mehr nur ein Suchtool aus, sondern entscheiden, wo das Wissen Ihres Unternehmens gespeichert und abgerufen wird.

ChatGPT Company Knowledge ist sinnvoll, wenn Ihr Unternehmen bereits für einen ChatGPT Business- oder Enterprise-Plan bezahlt und Sie sich für einen dezentralen Tool-Stack entschieden haben. Es handelt sich um eine leistungsstarke KI-Ebene, mit der Sie schnelle Antworten aus verstreuten Quellen erhalten, sofern Ihr Team bereit ist, für jede Abfrage zum ChatGPT-Interface zu wechseln.

ClickUp ist die bessere Wahl, wenn Ihr Ziel die Reduzierung von Kontextstreuung und die Steigerung der Produktivität ist, indem Sie alles an einem zentralen Ort zusammenfassen. Es eignet sich für Teams , die eine KI-Suche bevorzugen , die direkt in ihren Workflow eingebettet ist und nicht auf einer separaten Registerkarte angezeigt wird. Lösen Sie das Problem verstreuter Informationen, indem Sie alles in einem konvergenten KI-Workspace zusammenführen.

Da KI eine immer zentralere Rolle in unserer Arbeitsweise einnimmt – 13 % der Arbeitnehmer nutzen GenAI bereits für 30 % oder mehr ihrer täglichen Aufgaben –, werden diejenigen Teams am effizientesten sein, die Informationen am schnellsten finden und darauf reagieren können.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp, um zu sehen, wie Connected Search in einem konvergenten Workspace funktioniert.

Häufig gestellte Fragen

Sie können oben in Ihrer Unterhaltung auf die Schaltfläche „Unternehmenswissen“ klicken, um diese Funktion für diesen bestimmten Chat zu deaktivieren. Dadurch werden das Surfen im Internet und die Bilderzeugung wieder aktiviert.

ChatGPT Company Knowledge ist eine externe KI-Ebene, die Ihre verbundenen Apps durchsucht, während ClickUp Brain's Connected Search direkt in einem konvergenten Workspace funktioniert, in dem Ihre Projekte, ClickUp Docs und ClickUp Chat bereits vorhanden sind.

Ja, ChatGPT Company Knowledge ist auch in den Business- und Edu-Tarifen verfügbar, und ClickUp bietet KI-gestützte Suchfunktionen in mehreren Plan-Optionen.

Die Richtlinie von OpenAI besagt, dass Daten, die von Kunden im Rahmen der Business-, Enterprise- oder Edu-Pläne übermittelt werden, standardmäßig nicht zum Trainieren der Modelle verwendet werden.