Notion-Vorlage für ein Trading-Journal zur Nachverfolgung der Performance

Passives Einkommen ist heutzutage in aller Munde, da es eine Möglichkeit darstellt, angesichts steigender Inflation und Lebenshaltungskosten für mehr Sicherheit zu sorgen.

Derzeit sind die Zinsen für Investitionen größer denn je. Der weltweite Handel ist in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits um 300 Milliarden Dollar gewachsen.

Die Herausforderung besteht darin, dass der Handel und die Verwaltung Ihrer Finanzen schnell überwältigend werden können, vor allem, wenn das Leben bereits voller Verpflichtungen ist.

Dieser Artikel erleichtert Ihnen diesen Weg ein wenig. Wir sehen uns einige der besten Notion-Vorlagen für Handelsjournale an, mit denen Sie die Nachverfolgung Ihrer Trades, die Reflexion Ihrer Handelsgewohnheiten und die Nachverfolgung, wohin Ihr Geld fließt, erleichtern können.

Handelsjournal-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller Notion- und ClickUp-Vorlagen für Handelsjournale:

Was macht eine gute Notion-Vorlage für ein Trading-Tagebuch aus?

Laut einer Umfrage von Gallup geben 62 % der Amerikaner an, Aktien zu besitzen – der höchste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Angesichts der Vielzahl von Personen, die mittlerweile aktiv an den Märkten teilnehmen, ist ein klares System zur Erfassung von Trades und zur Überprüfung des Fortschritts wichtiger denn je.

Eine gute Notion-Vorlage für ein Trading-Tagebuch bietet Tradern eine strukturierte Möglichkeit, Handelsdaten aufzuzeichnen, die Performance zu verfolgen und Strategien zu verfeinern.

Wenn Ihre Vorlage die folgenden Eigenschaften aufweist, können Sie davon ausgehen, dass sie eine gute Grundlage hat:

Zeichnen Sie Handelsdetails auf, darunter Datum, Instrument, Eintrag- und Ausstiegspunkte sowie Größe der Position

Verfolgen Sie Gewinne und Verluste, Gewinnquoten und die gesamte Handelsperformance im Zeitverlauf

Überwachen Sie Stop-Loss-Niveaus, Risiko-Ertrags-Verhältnisse und andere Risikomanagement-Metriken

Notieren Sie sich Marktbedingungen, Strategien und Ihren emotionalen Zustand als Notiz

Überprüfen Sie eingefügte Trades, um Muster zu erkennen und eine kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen

📖 Lesen Sie auch: Digitale Tagebuch-Apps für Bullet Journaling

Die 9 besten kostenlosen Notion-Vorlagen für Trader

Beim Investieren ist das, was bequem ist, selten profitabel.

Beim Investieren ist das, was bequem ist, selten profitabel.

Um diesen Schritt aus dieser Komfortzone zu machen, braucht es mehr als nur Mut. Es erfordert ein zuverlässiges System.

Um Ihnen dies zu erleichtern, finden Sie hier einige der besten kostenlosen Notion-Handelsjournal-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen.

1. Handelsjournal von Notion

via Notion

In The Big Short verbringt Michael Burry Nächte in seinem Büro, um Tabellen zu studieren, jede Nummer zu protokollieren und die Nachverfolgung von Hypothekendaten zu betreiben, die sonst niemand überprüft hat. Diese obsessive Buchführung ermöglichte es ihm, die Risse im Immobilienmarkt zu erkennen, lange bevor ihm jemand glaubte.

Das Trading Journal von Notion verschafft Tradern einen ähnlichen Vorteil, indem es rohe Trades in eine Geschichte verwandelt, die Sie analysieren und aus der Sie lernen können.

Die Vorlage bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, jeden Trade zu protokollieren, einschließlich Eintrag- und Ausstiegspunkten, Gewinnen und Verlusten sowie den Gründen für Ihre Entscheidungen.

Da die Vorlage anpassbar ist, können Sie sie für die Nachverfolgung von Aktien, Devisen oder sogar Kryptowährungen verwenden und gleichzeitig persönliche Notizen zu Ihrer emotionalen Verfassung oder den Marktbedingungen hinzufügen. Mit der Zeit wird diese Vorlage zu einem Spiegel Ihrer Handelsgewohnheiten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie jeden Trade mit Details wie Eintrag, Ausstieg, Größe der Position und Ergebnissen

Überprüfen Sie Muster in Ihrer Handelsperformance und erkennen Sie Bereiche mit Wachstumspotenzial

Fügen Sie Notizen zu Strategien, Setups oder Ihrem emotionalen Zustand während Live-Trades hinzu

Verwenden Sie es als langfristiges System, um Ihre Handelsregeln zu verfeinern und bessere Entscheidungen zu unterstützen

✨ Ideal für: Trader, die eine strukturierte Methode suchen, um Trades zu protokollieren, Muster zu analysieren und ihre Disziplin beim Trading zu stärken.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Notion-Alternativen

2. Forex-Handelsjournal (Lite) von Notion

via Notion

Der Devisenmarkt ist nach wie vor der größte und liquideste Markt der Welt. Vor kurzem stieg das tägliche außerbörsliche Devisenhandelsvolumen in den USA um mehr als 15 %.

Nummern wie diese zeigen, wie aktiv und schnelllebig der Markt geworden ist und warum Trader Systeme benötigen, die mit diesem Tempo mithalten können.

Das Forex-Handelsjournal (Lite) von Notion wurde für Händler entwickelt, die Klarheit ohne unnötige Komplexität wünschen.

Diese Vorlage konzentriert sich auf das Wesentliche: ein Tagesjournal zur Erfassung neuer Trades, Leistungsstatistiken, die Ihnen schnelle Einblicke verschaffen, und eine Nachverfolgung des Kontos, die sich skalieren lässt, unabhängig davon, ob Sie für sich selbst oder im Rahmen einer Prop-Firm-Challenge handeln.

Durch das schlichte Design erleichtert diese Vorlage das Erkennen von Mustern. Alles ist so einfach gehalten, dass es konsistent verwendet werden kann, was oft den Unterschied zwischen verstreuten Notizen und einem zuverlässigen Handelssystem ausmacht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie jeden Trade in einem täglichen Protokoll auf, das mit Ihren Konten für Synchronisierung sorgt, um Genauigkeit zu gewährleisten

Verfolgen Sie Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Leistungsstatistiken, um wertvolle Einblicke in Ihre Handelsgewohnheiten zu gewinnen

Verwalten Sie mehrere Forex-Konten an einem Ort, um Ihre Ergebnisse strukturiert zu überwachen

Verwenden Sie es als zuverlässiges Journal zur Verfolgung Ihrer Trades für Prop-Firm-Challenges oder Ihre persönliche Weiterentwicklung

✨ Ideal für: Devisenhändler, die eine minimalistische Vorlage für ein Handelsjournal suchen, mit der sich die Nachverfolgung der Performance einfach und effektiv gestalten lässt.

3. Live-Day-Trading-Journal von Notion

via Notion

Daytrading ist in letzter Zeit immer mehr zum Mainstream geworden. Berichten zufolge halten Privatanleger mittlerweile ein Konto von 20 % bis 35 % aller US-Aktiengeschäfte an Spitzentagen.

Das Live Day Trading Journal von Notion wurde für Trader entwickelt, die Handelsdaten sofort erfassen und ihre Performance ohne Verzögerung reflektieren möchten. Es bietet einen übersichtlichen Rahmen für die Erfassung von Einträgen, Ausstiegen und Gewinnen und Verlusten und lässt gleichzeitig Platz für persönliche Notizen und Reflexionen.

Was diese Vorlage so effektiv macht, ist ihr Schwerpunkt auf regelmäßigen Überprüfungen und leicht zugänglichen Analysen. Sie können auf frühere Trades des Tages zurückblicken, sehen, wie sich verschiedene Setups entwickelt haben, und Bereiche identifizieren, in denen Ihre Handelsregeln auf die Probe gestellt wurden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie Live-Trades mit allen Details auf, einschließlich Eintrag, Ausstieg und Marktkontext

Verfolgen Sie Gewinne und Verluste während des Handelstages, um die Performance in Echtzeit zu überwachen

Überprüfen Sie Strategien unmittelbar nach der Ausführung, um Setups und Handelsgewohnheiten zu verfeinern

Entwickeln Sie ein System für konsistente Analysen, das Ihre langfristige Handelsperformance unterstützt

✨ Ideal für: Daytrader, die eine strukturierte Methode benötigen, um Live-Trades aufzuzeichnen, die Performance zu überwachen und Strategien noch am selben Tag zu überprüfen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit Bullet Journal-Projektmanagement auf dem richtigen Weg bleiben

📮 ClickUp Insight: 78 % der von uns befragten Personen erstellen detaillierte Pläne, wenn sie sich Ziele setzen, aber fast die Hälfte führt keine Nachverfolgung mit den richtigen tools durch. 👀 Mit ClickUp können Sie diese Pläne in Aufgaben umwandeln, die Sie tatsächlich umsetzen werden. ClickUp-Dashboards bieten Ihnen eine mühelose, programmierfreie Möglichkeit, den Fortschritt auf einen Blick zu sehen, sodass Sie die Kontrolle behalten, anstatt die Daumen zu drücken und auf das Beste zu hoffen. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten, dass sie etwa 10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne auszubrennen

4. Handels-Checkliste und -Journal von Notion

via Notion

Wie Jesse Livermore einmal sagte

Ein Mann muss an sich selbst und sein Urteilsvermögen glauben, wenn er davon leben will.

Ein Mann muss an sich selbst und sein Urteilsvermögen glauben, wenn er davon leben will.

Eine Checkliste sorgt dafür, dass diese Regeln klar sind, bevor Sie Kapital riskieren, und ein Journal gibt Ihnen die Möglichkeit zu sehen, wie gut Sie sich daran gehalten haben.

Die Trading-Checkliste und das Journal von Notion wurden entwickelt, um beide Seiten des Prozesses zu unterstützen. Bevor Sie eine Position eingehen, können Sie Ihre Checkliste durchgehen, um Eintragspunkte, Stop-Loss-Niveaus und die Übereinstimmung des Handels mit Ihrer Strategie zu überprüfen.

Anschließend hilft Ihnen das Journal dabei, Ergebnisse festzuhalten, zu reflektieren, was funktioniert hat, und zu erkennen, wo Sie nachlässig geworden sind.

Diese Kombination aus Vorbereitung und Reflexion macht das Trading zu einer strukturierten Routine und nicht zu einer Reihe von Vermutungen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie eine Checkliste vor dem Handel, um Einträge, Setups und Risikoniveaus zu bestätigen

Zeichnen Sie jeden Trade in einem strukturierten Journal auf, um die Performance und Gewinne und Verluste in Nachverfolgung zu erfassen

Reflektieren Sie Ihre Entscheidungsfindung und Ihren emotionalen Zustand, um Handelsmuster zu identifizieren

✨ Ideal für: Trader, die ein klares System suchen, um Trades im Voraus zu planen und durch konsequentes Journaling Disziplin aufzubauen.

5. Handelsdatenbank von Notion

via Notion

In The Social Network gibt es eine Szene, in der Eduardo Saverin frustriert ist, weil das Wachstum von Facebook die Tabellenkalkulationen, mit denen er die Finanzen nachverfolgt, übersteigt.

Beim Trading ist es genauso: Wenn Sie es ernst meinen, brauchen Sie ein System, das mit Ihnen wachsen kann.

Die Trading-Datenbank von Notion erledigt dies für Ihre Trades. Jeder Eintrag, von Setups und Einstiegspunkten bis hin zu Gewinnen und Verlusten und Ergebnissen, wird an einem strukturierten Ort gespeichert, sodass Sie später nichts mehr zusammenfügen müssen.

Wenn Sie alle Ihre Trades in einer Datenbank einsehen, wird es einfacher, Muster zu erkennen, Strategien zu verfeinern und mit der Zeit Disziplin aufzubauen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Gesamtgewinne und -verluste aller Trades, um die langfristige Handelsperformance zu überwachen

Organisieren Sie jedes Detail in einer zentralen Datenbank, um Klarheit und Konsistenz zu gewährleisten

Erkennen Sie Muster in Strategien und Gewohnheiten, die zu intelligenteren Handelsentscheidungen führen

✨ Ideal für: Trader, die eine zentrale Vorlage für ein Trading-Tagebuch suchen, mit der sie ihre Trades wie in einer Datenbank organisieren und ihre täglichen Aufzeichnungen in langfristige Verbesserungen umsetzen können.

6. Krypto-Handels-Dashboard von Notion

via Notion

Krypto-Händler diskutieren immer noch über die Hausse von 2025, als Bitcoin zum ersten Mal die Marke von 120.000 US-Dollar überschritt, da neue ETFs und freundlichere Vorschriften die Nachfrage ankurbelten.

Dies war eine Erinnerung daran, wie schnell der Markt steigen kann und wie wichtig es ist, über ein klares System zur Nachverfolgung von Trades zu verfügen.

Das Crypto Trading Dashboard von Notion bietet Ihnen genau dieses System. Es vereint Live-Preise, einen Portfolio-Tracker, ein Trading-Journal und eine Watchlist an einem Ort.

Diese Vorlage eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader. Sie hilft Ihnen dabei, neue Trades in spannenden Momenten auf dem Markt zu beobachten und gleichzeitig Ihre langfristigen Strategien im Blick zu behalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Kryptopreise in Echtzeit zusammen mit Ihrem Portfolio und Ihrer Beobachtungsliste

Zeichnen Sie jeden Trade auf und überprüfen Sie Gewinne und Verluste, um wertvolle Einblicke in Ihre Handelsperformance zu gewinnen

Setzen Sie sich Ziele und Strategien, um auch bei sich ändernden Marktbedingungen diszipliniert zu bleiben

✨ Ideal für: Krypto-Händler, die ein strukturiertes Dashboard wünschen, um sowohl in Bullenmärkten als auch in ruhigeren Märkten auf dem Laufenden zu bleiben und ihre Performance zu verbessern.

7. Handelskalender von Notion

via Notion

Im vergangenen Jahr kam es an den US-Aktienmärkten zu einem sprunghaften Anstieg der Aktivitäten im Zusammenhang mit wichtigen Ankündigungen der Federal Reserve, wobei das Handelsvolumen an den Tagen, an denen die Zinssätze bekannt gegeben wurden, sprunghaft anstieg.

Für Trader kann ein Kalender, der die Performance mit bestimmten Tagen und Ereignissen verknüpft, den Unterschied zwischen dem Erkennen von Mustern und dem Übersehen derselben ausmachen.

Der Handelskalender von Notion bietet Ihnen eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit zur Nachverfolgung Ihrer Trades täglich. Jeder Trade wird direkt in einer Kalender-Ansicht protokolliert, in der Gewinne und Verluste bestimmten Tagen zugeordnet werden.

Über die täglichen Einträge hinaus enthält diese Vorlage auch ein Diagramm zur Visualisierung der Ergebnisse. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Nummern sehen, sondern auch Trends, Erfolgsserien und schwierige Phasen erkennen können, was Ihnen dabei hilft, Ihre Handelsgewohnheiten zu identifizieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihre Trades in einem Tageskalender, um die Performance mit bestimmten Daten in Verbindung zu bringen

Überprüfen Sie Gewinne und Verluste mit einem übersichtlichen Diagramm, das Handelsmuster visualisiert

Identifizieren Sie Tage oder Ereignisse, an denen Handelsentscheidungen am besten oder am schlechtesten arbeiten

✨ Ideal für: Trader, die eine einfache Vorlage für ein Trading-Tagebuch suchen, die Trades mit Daten verknüpft und Muster in der Performance aufzeigt.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI mit Echtzeit-Datenanalysen nutzen können

8. Handelsprotokoll von Notion

via Notion

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie platzieren früh am Morgen einen Trade, einen weiteren nach dem Mittagessen, und am Abend können Sie sich nicht mehr genau erinnern, warum Sie den ersten Trade eingegangen sind. War es das von Ihnen geplante Setup oder war es etwas, das Sie in den sozialen Medien gesehen haben? Ohne Aufzeichnungen verliert man leicht den Überblick über seine Überlegungen und wiederholt noch leichter Fehler.

Das Trading Log von Notion hilft Ihnen dabei, indem es Ihnen eine klare, strukturierte Möglichkeit bietet, jeden Trade zu erfassen. Sie können Eintrag- und Ausstiegspunkte, Ergebnisse und sogar Ihren emotionalen Zustand zum Zeitpunkt der Entscheidung protokollieren.

Diese Vorlage ist einfach zu verwenden und flexibel zu bearbeiten und eignet sich perfekt für Trader, die Disziplin aufbauen möchten, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. Jeder Eintrag sorgt für mehr Klarheit in Ihrer Trading-Karriere und verwandelt verstreute Entscheidungen in einen strukturierten Weg zu kontinuierlicher Verbesserung.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie jeden Trade mit Eintrag, Ausstieg und Ergebnissen auf, um Klarheit zu schaffen

Überprüfen Sie die Handelsperformance, um Muster zu erkennen und Strategien zu verfeinern

Halten Sie Notizen zu Setups, Entscheidungen oder Ihrem emotionalen Zustand fest, um bessere Entscheidungen zu treffen

Nutzen Sie es als Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Trading-Karriere

✨ Ideal für: Trader, die eine übersichtliche Vorlage für ihr Trading-Tagebuch suchen, um Disziplin zu entwickeln und ihren Fortschritt vom ersten Trade an zu verfolgen.

9. 3-in-1-Handelsjournal von Notion

via Notion

Denken Sie an Billions, wo Bobby Axelrod immer zehn Schritte voraus zu sein scheint, weil er sofortigen Zugriff auf alle wichtigen Details hat – Trades, Risiken und Ergebnisse. Er verschwendet keine Zeit damit, zwischen Bildschirmen zu wechseln oder Informationen zu hinterfragen.

Das 3-in-1-Handelsjournal von Notion vermittelt dasselbe Gefühl der Kontrolle. Es kombiniert ein Handelsjournal, einen Kalender und einen Gewinn-Tracker in einem Dashboard mit Synchronisierung.

Gleichzeitig verschaffen Ihnen Live-Gewinn-Diagramme ohne zusätzlichen Aufwand einen klaren Überblick über Ihre Performance. Dieses All-in-One-Design spart Zeit und reduziert Unübersichtlichkeit.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie Ihre Trades einmal ein und sehen Sie, wie sie automatisch mit Ihren Gewinn- und Verlustdaten in Ihren Kalender zur Synchronisierung erfolgen

Führen Sie eine Nachverfolgung der kumulativen Gewinne anhand von Live-Gewinn-Diagrammen durch, ohne manuelle Eingaben vornehmen zu müssen

Überprüfen Sie Setups, Strategien und Ergebnisse auf strukturierte Weise, um sich kontinuierlich zu verbessern

Verwalten Sie Ihre Handelsaktivitäten mit einem einzigen Dashboard statt mit mehreren Apps

✨ Ideal für: Trader, die eine leistungsstarke All-in-One-Vorlage für ihr Trading-Tagebuch suchen, mit der sie Zeit sparen und ihre Performance-Nachverfolgung einfach gestalten können.

💡 Profi-Tipp: Manuelle Nachverfolgungen und wöchentliche Zusammenfassungen kosten wertvolle Planungszeit. ClickUp Agents erledigen diese Aufgaben automatisch im Hintergrund. Beispielsweise kann der Live Answers Agent sofort antworten, wenn jemand fragt: „Wie ist unsere aktuelle Cash-Position über alle Konten hinweg?“ Währenddessen erstellt der Live Intelligence Agent eine wöchentliche Zusammenfassung der finanziellen Lage und teilt sie mit Ihrem Team. Agenten bleiben durch die Verbindung mit tools wie Google Drive und Salesforce immer auf dem Laufenden, sodass ihre Antworten keine Vermutungen sind, sondern auf Ihren tatsächlichen Daten basieren. Erledigen Sie die Routinearbeiten, damit sich Ihr Team mit ClickUp Agents ganz auf die Strategie konzentrieren kann

Limitations von Notion

McKinsey notiert, dass die Verbraucher von heute mit anhaltender Inflation zu kämpfen haben, unvorhersehbar zwischen Luxusausgaben und Sparmaßnahmen wechseln und mehr online leben, während sie digitalen Kanälen bei Entscheidungen weniger vertrauen.

Kurz gesagt: Das Verhalten ist schnell, inkonsistent und schwerer vorherzusagen.

Dies hebt die Leiste an tools, die zeitnah, datenreich und zuverlässig sein müssen. Und genau hier kann Notion Ihnen im Weg stehen. Wenn sich die Märkte schnell bewegen, benötigen Sie eine Vorlage für ein Trading-Journal, um fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu unterstützen.

Hier sind alle Herausforderungen, denen Sie mit Notion begegnen könnten:

Keine nativen Echtzeit-Marktdaten oder Broker-Synchronisierung : Dies erfordert manuelle Aktualisierungen oder anfällige Workarounds von Drittanbietern für Preise und Gewinne und Verluste

eingeschränkter KI-Zugriff auf kostenlose Arbeitsbereiche*: In den eigenen Materialien von Notion wird die KI als Testversion dargestellt, und unabhängige Berichte geben an, dass vor einem Upgrade eine einmalige Begrenzung auf 20 Antworten gilt

Offline-Nutzung ist nur teilweise möglich : Sie können nur an Seiten arbeiten, die Sie im Voraus vorbereitet haben, und das allgemeine Offline-Verhalten bleibt eingeschränkt

API- und Automatisierungskennzahlen : Die offiziellen Ratenlimits liegen bei durchschnittlich drei Anfragen pro Sekunde, und es gibt kein natives ereignisgesteuertes Auslöse-System, sodass sich hochfrequente Synchronisierungen oder umfangreiche Dashboards langsam anfühlen können

*die Diagramm- und Analysefunktionen sind im Vergleich zu speziellen Trading-Tools eher einfach gehalten: Für eine tiefergehende Performance-Analyse, Live-Dashboards oder komplexe Risikometriken sind in der Regel externe Tabellenkalkulationen erforderlich

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Umsatzprognosen zur Vorhersage von Einnahmen und zur Förderung des Wachstums

Alternativen zu Notion-Vorlagen

Work Sprawl entsteht, wenn Aufgaben, Aktualisierungen und Kontexte über verschiedene Dokumente verstreut sind. Anstatt sich auf den Handel oder die Strategie zu konzentrieren, verbringen Sie Ihre Zeit damit, Informationen zusammenzusuchen.

Notion ist für den persönlichen Gebrauch hilfreich, verhindert jedoch nicht diese Ausbreitung.

Auf der anderen Seite berichten ClickUp-Benutzer durchweg in Form von Berichterstellung:

Jetzt wird durch das einfache Hinzufügen eines Tags automatisch die gesamte Unteraufgaben-Vorlage angewendet. Wir verschwenden keine Zeit mehr damit, Unteraufgaben zu durchsuchen oder uns Sorgen zu machen, dass jemand einen wichtigen Schritt vergessen hat.

Jetzt wird durch das einfache Hinzufügen eines Tags automatisch die gesamte Unteraufgabe-Vorlage angewendet. Wir verschwenden keine Zeit mehr damit, Unteraufgaben zu durchsuchen oder uns Sorgen zu machen, dass jemand einen wichtigen Schritt vergessen hat.

Sehen wir uns also einige der besten Vorlagen für Handelsjournale von ClickUp an, die mit kontextbezogener KI erstellt wurden, die Gewinnquoten und Handelsmuster analysiert, ohne dass mehrere unverbundene Apps erforderlich sind.

1. ClickUp-Vorlage für Tagebuch und Hauptbuch

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie jede Transaktion in einer gebrauchsfertigen Tabelle mit der ClickUp-Vorlage für Tagebuch und Hauptbuch

Denken Sie daran, wie akribisch Monica Geller in „Friends“ ist. Jedes Etikett, jede Quittung und jedes Detail hat seinen Platz, und genau das sorgt für die Reihenfolge in ihrer Welt.

Ein Trading-Journal verdient dieselbe Struktur, und die Journal- und Ledger-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen genau diese Übersichtlichkeit.

Mit dieser Vorlage können Sie Einnahmen, Ausgaben und Überweisungen an einem Ort erfassen und mit Benutzerdefinierten Feldern automatisch Salden berechnen. Außerdem können Sie Ihre Performance über Dashboards überwachen und regelmäßige Überprüfungen planen, um Ihre finanziellen Ziele im Blick zu behalten.

Dank anpassbarer Ansichten können Sie zwischen Transaktionslisten und Übersichten auf hoher Ebene wechseln, wodurch es einfacher wird, Details mit dem Gesamtbild in Einklang zu bringen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einfachen Statusangaben wie „Geöffnet“ und „Abgeschlossen“

Analysieren Sie Ihre Finanzaktivitäten mithilfe von Dashboards, um klare Einblicke zu erhalten

Erstellen Sie direkt aus Ihrem Hauptbuch ein Budget, um zukünftige Handelsentscheidungen zu steuern

✨ Ideal für: Trader und Buchhalter, die eine zuverlässige, strukturierte Methode suchen, um den Überblick über ihre Finanzdaten zu behalten.

2. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie Finanztransaktionen schnell und genau mit der Vorlage für Buchhaltungsjournale von ClickUp

Wenn Sie jemals „The Office“ gesehen haben, erinnern Sie sich wahrscheinlich daran, wie Oscar, der Buchhalter, immer die Fehler der anderen in den Büchern korrigieren musste. Genau dieser ständige Balanceakt ist der Grund, warum Struktur bei der Verwaltung von Finanzen so wichtig ist.

Die Vorlage für Buchhaltungsjournale von ClickUp sorgt für übersichtliche, konsistente und leicht zugängliche Aufzeichnungen.

Sie können Soll- und Guthaben an einem Ort erfassen, jeden Eintrag mit Benutzerdefinierten Feldern nachverfolgen und eine aktuelle Ansicht über Ihre finanzielle Situation behalten.

Diese Vorlage geht jedoch über den einfachen Eintrag von Transaktionen hinaus, indem sie Ihnen hilft, Konten in Echtzeit auszugleichen und wiederholende Aufgaben für Finanzprüfungen einzurichten. Sie verwandelt die Buchhaltung in einen organisierten Workflow, in dem Berichte und Aufzeichnungen immer verfügbar sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Finanzdaten für intelligentere Entscheidungen

Verfolgen Sie Veränderungen im Laufe der Zeit, um die Performance zu bewerten

Gleichen Sie Soll und Guthaben aus, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Zeichnen Sie alle Ihre Tagebucheinträge auf und speichern Sie sie in der Tagebuch-Ansicht

Erstellen und speichern Sie Finanzberichte direkt in ClickUp Dokumenten

✨ Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die eine strukturierte Methode zur Erfassung, Überwachung und Berichterstellung von Finanzdaten benötigen.

3. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungspreise

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie Ihre Buchhaltung und reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand mit der ClickUp-Vorlage für die Buchhaltung

Sie kennen das: Nachdem Sie einem Client eine Stunde lang alle Details Ihrer Dienstleistungen erklärt haben, lehnt er sich zurück und sagt: „Können Sie das für die Hälfte des Preises zu erledigen?“

Diese eine Frage kann die gesamte Unterhaltung zum Scheitern bringen und Sie in Verlegenheit bringen. Die Wahrheit ist, dass ein Großteil dieser Spannung auf unklare oder inkonsistente Preisgestaltung zurückzuführen ist.

Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungspreise hilft Ihnen dabei, frühzeitig Erwartungen festzulegen, indem Sie ein transparentes, strukturiertes System für Ihre Preise erstellen. Anstatt jedes Mal von Grund auf neu zu verhandeln, haben Sie einen klaren Rahmen, den Sie im Voraus freigeben können.

Diese Buchhaltungs-Vorlage spart Zeit und schafft Vertrauen bei Clients, da jeder schon vor Beginn des Projekts weiß, woran er ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Standardisieren Sie die Preisgestaltung und sorgen Sie für Konsistenz bei allen Clients

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung individueller Angebote

Erstellen Sie eine Preisstruktur, die den Wert Ihrer Dienstleistungen widerspiegelt

Planen Sie Zahlungen monatlich und verwalten Sie Ihren Cashflow mit der Monatsansicht

✨ Ideal für: Buchhalter und Wirtschaftsprüfer, die ein übersichtliches, zuverlässiges System zur Verwaltung von Kundenpreisen und Finanzunterlagen suchen.

💡 Profi-Tipp: Wenn es im Finanzbereich hektisch wird, verbringen die meisten Teams Stunden damit, Updates zu sammeln, Nummern zu verfolgen und immer wieder dieselben Berichte zu schreiben. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Mit einer einzigen Eingabeaufforderung können Sie eine monatliche Ausgabenübersicht erstellen, einen kundenfertigen Bericht entwerfen oder sogar Aufgaben auf der Grundlage überfälliger Rechnungen zuweisen. Echte Benutzer sparen auf diese Weise mehr als einen Tag pro Woche, einfach weil Brain die sich wiederholende Arbeit übernimmt. Anstatt zwischen Tabellenkalkulationen und Chatten umzuschalten, erhalten Sie sofortige Antworten, die genau aus dem Kontext Ihres Workspace stammen. Verwandeln Sie Rohnummern in Sekundenschnelle in Erkenntnisse mit ClickUp Brain

4. ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung

Kostenlose Vorlage erhalten Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung eine klare Übersicht über alle ausstehenden Rechnungen und Fälligkeitstermine

Zahlungen sind heutzutage ein ernstes Problem für Unternehmen. Ein QuickBooks-Bericht ergab, dass mehr als 56 % der kleinen Unternehmen über 17.500 US-Dollar an überfälligen Rechnungen zu fordern hatten, wobei fast die Hälfte davon mehr als 30 Tage überfällig war.

Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung hilft Geschäftsunternehmen, diesen Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein, indem sie Rechnungen, Zahlungsfristen und Lieferantendaten an einem Ort zentralisiert.

Diese Vorlage verbessert auch die Sichtbarkeit in Ihrem Finanzteam, sodass Sie den Cashflow leichter prognostizieren und Budgets mit Zuversicht planen können.

Durch den Wegfall des manuellen Eintrags wird die Konto-Buchhaltung zu einem vorhersehbaren Prozess. 💪🏻

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Stellen Sie sicher, dass Verkäufer und Lieferanten ihre Zahlungen pünktlich erhalten, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten

Verbessern Sie Ihre Cashflow-Prognosen, indem Sie anstehende Verpflichtungen in Echtzeit nachverfolgen

Reduzieren Sie menschliche Fehler durch die Automatisierung des Rechnungs-Eintrags und der Zahlung-Erinnerungen

Stellen Sie die Genauigkeit Ihrer Zahlungen sicher, indem Sie die Zahlungsprozess-Ansicht verwenden

✨ Ideal für: Buchhalter und Buchhalterinnen, die ein zuverlässiges, transparentes System zur Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen ohne Verzögerungen suchen

5. ClickUp-Vorlage für die Zusammenfassung von Finanzkonten

Kostenlose Vorlage erhalten Verschaffen Sie sich mit der Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten” von ClickUp eine klare, übersichtliche Ansicht über alle Konten an einem Ort

Warren Buffett hat einmal gesagt

Konto ist die Sprache des Geschäfts.

Konto ist die Sprache des Geschäfts.

Für viele Teams geht diese Sprache jedoch verloren, wenn Konten über Banken, Kreditkarten und Tabellenkalkulationen verstreut sind.

Die ClickUp-Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten” fasst alles in einem strukturierten Dashboard zusammen.

Diese Vorlage bietet einen Echtzeit-Überblick über Ihre Konten, sodass Sie Trends erkennen, Verbindlichkeiten mühelos überwachen und Ihre Entscheidungen auf der Grundlage präziser Daten treffen können. So können Sie Führungskräften oder Stakeholdern viel einfacher ein klares Bild Ihrer Finanzlage freigeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Investitionen, um einen Überblick über Ihre finanzielle Situation zu erhalten

Vereinfachen Sie die Überwachung Ihres Cashflows, indem Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben konsolidieren

Organisieren Sie Konten in verschiedenen Kategorien, um die Navigation mit der Konto-Gruppen-Ansicht zu vereinfachen

Sorgen Sie für Transparenz für Teams und Stakeholder mit einer einzigen zuverlässigen Informationsquelle

✨ Ideal für: Finanzanalysten und Eigentümer, die ein zuverlässiges System zur Konsolidierung von Konto-Daten und zur Darstellung einer genauen Finanz-Übersicht benötigen.

6. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge

Kostenlose Vorlage erhalten Konsolidieren Sie Umsätze, Ausgaben und Kundenzahlungen in einer Ansicht mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Finanzteam schließt das Quartal ab, Rechnungen liegen überall herum, Spesenabrechnungen stecken in Tabellenkalkulationen fest und niemand kann sich auf die endgültigen Nummern einigen.

Worauf ist dieser Zustand zurückzuführen? Auf unzusammenhängende Tools.

Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge ändert dies, indem sie alles in einem organisierten System zentralisiert. Von der Nachverfolgung von Ausgaben und Umsätzen bis hin zur Überwachung von Rechnungen und Zahlungen schafft diese Vorlage eine einzige Quelle der Wahrheit.

Darüber hinaus können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, Fehler reduzieren und die Performance mithilfe von ClickUp Dashboards sofort in Berichten und Dashboards visualisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Reduzieren Sie manuelle Fehler mit automatisierten Feldern, die sicherstellen, dass jede Transaktion korrekt nachverfolgt wird

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Finanzteams in Echtzeit, um Aufgaben aufeinander abzustimmen und transparent zu gestalten

Organisieren und verfolgen Sie alle Ihre Buchhaltungsaufgaben mit der Ansicht „Buchhaltungslisten”

Visualisieren Sie Daten mit integrierter Berichterstellung und Dashboard, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu unterstützen

✨ Ideal für: Finanzteams und Buchhalter, die ein strukturiertes, fehlerfreies System zur Verwaltung aller Buchhaltungsvorgänge an einem Ort wünschen.

Hier finden Sie eine kurze und einfache Anleitung, wie Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Dashboard erstellen können, um loszulegen:

💡 Profi-Tipp: Finanzberichte sind oft mit stundenlangem Kopieren und Einfügen von Nummern in Tabellen verbunden, aber ClickUp Brain MAX ändert das. Sie können einfach fragen: „Vergleichen Sie die Ausgaben dieses Monats mit denen des letzten Quartals und markieren Sie ungewöhnliche Abweichungen. ”* Brain MAX stellt eine Verbindung zu Ihrem gesamten Arbeitsbereich her, zeigt Trends auf und erstellt eine Zusammenfassung, die Sie sofort mit den Beteiligten freigeben können. Kein Umschalten zwischen Dashboard oder Suchen nach Berichten mehr. In Kombination mit ClickUp Talk to Text wird der Arbeitsablauf noch schneller. Stellen Sie sich vor, Sie beenden ein Besprechungsgespräch und sagen einfach: „Aktualisieren Sie das Hauptbuch mit den heutigen Zahlungen der Lieferanten und erstellen Sie einen kundenfertigen Bericht.“ Talk to Text erfasst Ihre Worte mit der vierfachen Geschwindigkeit einer durchschnittlichen Tippgeschwindigkeit, verfeinert sie zu sauberen Einträgen oder Aktualisierungen und markiert die richtigen Kollegen. Sparen Sie Stunden an Zeit für Berichterstellung und Aktualisierungen mit ClickUp Brain MAX mit ClickUp Talk to Text

7. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage erhalten Arbeiten Sie teamübergreifend zusammen, damit alle über denselben aktuellen Finanzüberblick verfügen – mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Die Inflation in den USA stieg im Juni 2025 auf 2,7 %, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Zölle die Kosten für Möbel, Kleidung und Haushaltsgeräte erhöhten.

Für Geschäfte zeigt dies, wie schnell sich die finanziellen Bedingungen ändern können und warum es wichtig ist, Ihre Nummern zu organisieren und leicht nachverfolgen zu können.

Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement bietet Ihnen ein übersichtliches System, um Budgets, Ausgaben und Finanzziele an einem Ort zu verwalten. Auch wenn Sie kein Finanzexperte sind, können Sie mit dieser Vorlage ganz einfach erkennen, wohin Ihr Geld fließt und wo Anpassungen erforderlich sind.

Mit der Vorlage können Sie ein Budget erstellen, alle Ausgaben erfassen und die tatsächlichen Ausgaben mit den geplanten Nummern vergleichen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Budgets und Ausgaben in Echtzeit, um Abweichungen von den Plänen zu erkennen

Organisieren Sie alle finanziellen Aufgaben an einem Ort mit Fälligkeitsdatum und Erinnerung

Visualisieren Sie die Performance, damit Sie Umsatzsteigerungen oder Kostenanstiege sofort erkennen können

Prognostizieren Sie den Cashflow und bewältigen Sie finanzielle Belastungen, bevor sie zu einer Krise werden

✨ Ideal für: Finanzteams und Eigentümer, die in unsicheren Zeiten Klarheit und Kontrolle über ihre Finanzen wünschen.

8. ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch, um eine einzige Quelle für alle Finanztransaktionen zu haben

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Freitagabend, und Ihr Chef bittet Sie um eine kurze Übersicht über alle Unternehmensausgaben dieses Quartals. Sie öffnen Ihren Laptop und finden die Transaktionen verstreut in fünf verschiedenen Tabellen vor.

Plötzlich wird aus „schnell“ stundenlanges Nachjagen von Nummern.

Mit der ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch können Sie alle Transaktionen an einem Ort speichern, sodass Sie immer wissen, woher Ihr Geld kommt und wohin es fließt.

Anstatt Berichte manuell zu erstellen, können Sie Guthaben, Belastungen und Salden übersichtlich überwachen. Diese Vorlage für das Hauptbuch macht auch Audits und Finanzprüfungen wesentlich stressfreier, da die Aufzeichnungen konsistent und leicht zugänglich sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Guthaben und Belastungen genau, damit Ihre Bücher ausgeglichen bleiben

Erstellen Sie sofort Gewinn-/Verlust- und Bilanzansichten, ohne neue Berichte erstellen zu müssen

Verbessern Sie die Transparenz Ihrer Performance und vereinfachen Sie Überprüfungen und Audits

✨ Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die eine zuverlässige, organisierte Methode zur Nachverfolgung von Transaktionen und zur Vereinfachung der Finanzberichterstattung suchen.

Zählen Sie Ihre Gewinne mit ClickUp

Das Leben fühlt sich einfacher an, wenn Ihr Geld und Ihre Arbeit an einem Ort organisiert sind. Notion hat zwar seine Stärken, aber wenn man einen Schritt zurücktritt, wird klar, dass ClickUp alles zusammenführt, ohne die Dinge zu verkomplizieren.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist nicht nur die Anzahl der Vorlagen oder Features, sondern auch die Art und Weise, wie sie Ihnen unauffällig Arbeit abnimmt. Sie können sich hinsetzen, ClickUp öffnen und sicher sein, dass jede Nummer und jedes Detail seinen Platz hat.

Mit Ihren Dateien, Transaktionen und Team-Unterhaltungen an einem Ort wird der Converged AI Workspace von ClickUp zur All-in-One-Lösung für Ihre Finanzbuchhaltung.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Handels-, Konto- oder alltäglichen Finanz Workflows mit weniger Stress zu verwalten, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!