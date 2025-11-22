Die 10 besten Monday.com-Planungs-Vorlagen für Teams

Wenn es um den geschäftlichen Erfolg geht, ist das Timing alles. Aber wie stellen Sie sicher, dass Ihr Team nicht in Zeitnot gerät, um Termine einzuhalten?

Untersuchungen haben ergeben, dass bis zu 80 % aller IT-Projekte entweder ihre Ziele nicht erreichen, Verzögerungen aufweisen oder ihr Budget deutlich überschreiten. Ohne einen klaren Zeitplan können selbst die am besten geplanten Projekte schneller scheitern, als Sie „Meeting um 15 Uhr” sagen können.

Hier kommen die Planungsvorlagen von monday.com ins Spiel, die wie Ihr persönlicher Superheld der Produktivität wirken. Mit diesen Vorlagen ist es einfacher denn je, Aufgaben zu planen, den Fortschritt zu verfolgen und klare Fristen zu setzen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 kostenlose Terminplanungsvorlagen von Monday.com vor. Als Bonus werden wir später hilfreiche Alternativen von ClickUp vorstellen, die noch mehr Wert bieten!

Was macht eine gute Terminplanungs-Vorlage aus?

Eine gute Terminplanungs-Vorlage ist ein Tool, das Ihr Team organisiert, Ihre Aufgaben auf Kurs hält und Ihr Projekt reibungslos gestaltet. Sie sollte leicht für Bearbeitung, an Ihre Bedürfnisse anpassbar und flexibel genug sein, um sich an veränderte Termine oder Aufgaben anzupassen.

Suchen Sie nach Vorlagen, die Folgendes bieten:

✅ Eine klare, übersichtliche Struktur für eine einfache Aufgabe-Verwaltung

✅ Bearbeitbare Felder für Aufgabenverteilungen, Fristen und spezifische Aufgaben

✅ Farbcodierte Abschnitte zur Priorisierung wichtiger Aufgaben

✅ Zeit-Blöcke für die Verwaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsschichten

✅ Integration mit Kalender-Ansichten für Echtzeit-Updates

Mit diesen wichtigen Features wird eine Planungsvorlage von monday.com zu einem echten Gewinn für Ihr Team, da Sie damit den Überblick über den Aufgabenfortschritt behalten und mühelos die Fortschritte überwachen können.

Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller Monday.com- und ClickUp-Vorlagen:

10 Vorlagen für die Terminplanung von Monday.com

Die richtigen Planungsprozesse und -tools können den Unterschied zwischen der Einhaltung von Fristen und einer Anhäufung von Aufgaben ausmachen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, den Überblick zu behalten, ist die Verwendung von Planungsvorlagen (noch besser, wenn sie kostenlos und kinderleicht zu bedienen sind!).

Hier sind 10 kostenlose Vorlagen von monday.com, die Ihnen helfen, Ihren Workflow zu verwalten, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Zeit optimal zu nutzen!

1. Vorlage für den wöchentlichen Arbeitsplan

Es ist Monday, 9:02 Uhr, und das Standup-Meeting ist bereits aus dem Ruder gelaufen: Zwei Personen haben ihre Schichten getauscht, einer hat die Übergabe an einen Client vergessen, und die Übersichtstafel sieht aus wie abstrakte Kunst.

Um dies zu erreichen, wurde die Vorlage für den wöchentlichen Arbeitsplan von Monday.com entwickelt, die Klarheit und Effizienz in einen der am häufigsten übersehenen Aspekte des Geschäftsbetriebs bringt, nämlich die Arbeitspläne der Mitarbeiter.

Manager und Teammitglieder können in Echtzeit auf den Zeitplan zugreifen, sodass alle über Arbeitsschichten, Aufgabenverteilungen und Arbeitszeiten auf derselben Seite sind.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie detaillierte Wochenpläne mit umsetzbaren Elementen, Aufgaben und Prioritäten.

Weisen Sie Mitgliedern des Teams bestimmte Aufgaben zu und überwachen Sie die Arbeitszeiten in jeder Phase.

Nahtloser Import und Export in Excel für einfache Aktualisierungen

✨ Ideal für: Personalmanager, Teamleiter und Betriebsleiter, die die Teamplanung optimieren und die Abdeckung während der Arbeit sicherstellen möchten.

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie Hilfe, um bei der Arbeit von zu Hause aus Ihre Produktivität zu erhalten? Richten Sie sich einen eigenen Arbeitsbereich ein und setzen Sie klare Grenzen, um Ablenkungen zu minimieren und Ihre Konzentration zu maximieren. Noch besser: Nutzen Sie die Home-Ansicht von ClickUp, um Ihre täglichen Prioritäten und Aufgaben an einem Ort zu organisieren, damit Sie immer wissen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren müssen.

2. Vorlage für einen Bauzeitplan

Stellen Sie sich diese Vorlage wie ein Filmset für einen Heist-Film vor – jede Szene hat einen Drehort, eine Crew, Requisiten und einen genauen Zeitstempel. Wenn ein Element fehlschlägt, muss die gesamte Sequenz neu geschrieben werden.

Diese Bauzeitplan-Vorlage von Monday.com bietet eine dynamische Zeitleiste, mit der Sie den Fortschritt verfolgen, Abhängigkeiten überwachen und sicherstellen können, dass die Meilensteine rechtzeitig erreicht werden. Dies kann Ihnen bei der Verwaltung Ihres Bauprojekts helfen, indem Sie es in mehrere Abschnitte unterteilen, die die Budgetzuweisung und das Aufgabenmanagement erheblich vereinfachen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie Ihr Projekt in überschaubare Phasen auf, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung des Budgets in Echtzeit durch.

Legen Sie Meilensteine fest und definieren Sie Abhängigkeiten, um sicherzustellen, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden.

Freigeben Sie Boards und greifen Sie gemeinsam mit Kunden und Teams auf Dashboard-Ansichten zu, um Updates in Echtzeit zu erhalten.

✨ Ideal für: Projektmanager, Bauunternehmer und Designteams, die den Überblick über Zeitpläne, Budgets und Meilensteine behalten müssen.

📖 Lesen Sie auch: Zeitmanagement-Techniken: 11 Methoden, die Sie noch heute ausprobieren sollten

3. Vorlage für den Remote-Arbeit-Plan

Die Leitung eines verteilten Remote-Teams kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn es darum geht, sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und ihre Produktivität steigern.

Die Vorlage für Remote-Arbeitspläne von Monday.com hilft Ihnen dabei, einen klaren und strukturierten Remote-Arbeitsplan für Ihr verteiltes Team zu erstellen, damit jeder weiß, wann er sich melden muss, welche Aufgaben er hat und wie er von jedem Ort aus effektiv zusammenarbeiten kann.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Arbeitstage und Arbeitszeiten für Teammitglieder in verschiedenen Zeitzonen fest.

Priorisieren Sie Aufgaben und erstellen Sie Aktionspunkte für ein besseres Aufgabenmanagement.

Echtzeit-Updates ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit im Team, sogar weltweit.

✨ Ideal für: Remote-Team-Manager und Freiberufler, die nach einer Möglichkeit suchen, virtuelle Zeitpläne zu optimieren und den Aufgabe-Flow zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Die Projektplanung kann komplex sein, da sie das Abwägen von Fristen, Abhängigkeiten, Ressourcen und Aktualisierungen über mehrere Plattformen hinweg erfordert. ClickUp Brain MAX fungiert als Ihr KI-gestützter Planungsassistent. So funktioniert es: Einheitliche Suche: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden.

Erstellen und planen Sie Aufgaben per Spracheingabe: Sagen Sie einfach „Planen Sie die Designprüfung für nächsten Dienstag und weisen Sie sie Sarah zu“, und die Funktion Sagen Sie einfach „Planen Sie die Designprüfung für nächsten Dienstag und weisen Sie sie Sarah zu“, und die Funktion „Talk to Text“ richtet die Aufgabe, die Frist und den Mitarbeiter sofort ein.

Erstellen und organisieren Sie komplexe Projektabläufe : Teilen Sie Brain MAX Ihr Projekt mit, und es generiert, verknüpft und plant automatisch alle abhängigen Aufgaben von Anfang bis Ende.

Ersetzen Sie mehrere unverbundene KI-Tools und nutzen Sie externe KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer unternehmensgerechten Lösung, die Ihre Arbeit versteht. Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf KI-Wildwuchs, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

4. Vorlage für Projektmanagement-Zeitleiste

Die meisten Zeitleisten beginnen als klarer Bogen und enden als Wirrwarr. Das Geheimnis liegt nicht in mehr Meetings, sondern in einem lebendigen Plan, der sich selbst aktualisiert und Ihnen mitteilt, was sich wann und warum geändert hat.

Behalten Sie mit dieser Projektmanagement-Zeitleiste-Vorlage von Monday.com den Überblick über Projekttermine und den Fortschritt Ihrer Aufgaben. Damit können Sie Aufgaben zuweisen, Abhängigkeiten verwalten und den Workflow Ihres Teams von Anfang bis Ende nachverfolgen, während Sie gleichzeitig flexibel verschiedene Ansichten zur Verwaltung Ihres Projekts auswählen können.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie die Zeitleiste Ihres Projekts mithilfe verschiedener Ansichten, wie Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards.

Führen Sie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten der Aufgaben durch und priorisieren Sie Projekte effektiv.

Verwalten Sie ganz einfach Dateien, Ressourcen und Budgets im Zusammenhang mit Aufgaben.

✨ Ideal für: Projektmanager und Teams, die eine übersichtliche, gut organisierte und visuelle Zeitleiste benötigen, um ihre Projekte im Griff zu behalten.

💡 Profi-Tipp: Die richtige Einstellung für die Arbeit von zu Hause aus kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Investieren Sie in ergonomische Möbel und technische Tools, um eine Umgebung zu schaffen, die Konzentration, Komfort und Effizienz fördert.

5. Vorlage für einen Inhaltskalender

Marketing-Teams und Inhalt-Ersteller wissen, wie schwierig es sein kann, Inhalt-Deadlines einzuhalten und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.

Die Content-Kalender-Vorlage von Monday. com stellt sicher, dass Content-Fristen eingehalten werden und alle auf dem Laufenden bleiben. Mit dieser Vorlage können Sie alles von Blog-Beiträgen über Social-Media-Kampagnen bis hin zu Aufgaben und Content-Workflow vollständig organisieren.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Inhalte von der Entstehung bis zur Veröffentlichung mit klaren Fälligkeitsdaten und Fortschritten der Aufgaben.

Verwenden Sie Farb-Codes, um Inhalt nach Typ oder Kampagne zu organisieren.

Richten Sie automatische Erinnerungen ein, damit Sie keine Fristen mehr verpassen.

✨ Ideal für: Marketingteams, Social-Media-Manager und Content-Ersteller, die Projekte ohne Terminverzögerungen vorantreiben müssen.

👀 Wissenswertes: Die Pomodoro-Technik wurde Ende der 1980er Jahre von Francesco Cirillo entwickelt und sieht vor, dass man 25 Minuten lang an der Arbeit arbeitet und dann eine kurze Pause einlegt. Diese einfache Planungsmethode hilft dabei, die Produktivität zu steigern, indem sie den Arbeitstag in überschaubare Intervalle unterteilt, sodass Sie konzentriert und voller Energie bleiben.

📖 Lesen Sie auch: Aufgabe-Management-Software: Der ultimative Leitfaden

6. Vorlage für einen Arbeitskalender

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Mitte der Woche, und drei Termine kollidieren – Ihr Client-Gespräch, eine Werkslieferung und die Rechnung für den Freiberufler, die Sie „gestern“ versprochen haben zu schicken. Ohne ein freigegebenes System werden Zeitpläne zu Spekulationen.

Die Vorlage „Arbeitskalender” verschafft jedem Team-Mitglied Klarheit darüber, was wann fällig ist und wer dafür verantwortlich ist. Sie bietet eine zentralisierte Kalenderansicht, in der Sie Fälligkeitstermine zuweisen, Zeitpläne festlegen und mit Tools wie Google Kalender synchronisieren können. Mit Drag-and-Drop-Spalten können Sie benutzerdefinierte Workflows anpassen, Status verfolgen und Projekte aufeinander abstimmen.

Integrierte Automatisierungen machen wiederholte Nachfassaktionen überflüssig, während Integrationen dafür sorgen, dass Aufgaben, Dateien und Meetings an einem Ort gespeichert werden und somit leicht zugänglich sind.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Aufgaben mit klaren Fristen.

Visualisieren Sie Workloads mithilfe verschiedener Ansichten wie Kalender, Gantt oder Zeitleiste.

Automatisieren Sie Erinnerungen und Aktualisierungen, um Projekte im Zeitplan zu halten.

Führen Sie eine Synchronisierung mit tools wie Google Kalender und Zoom für eine zentralisierte Planung durch.

✨ Ideal für: Freiberufler, die mehrere Kunden koordinieren, und Fertigungsteams, die Produktionszeitpläne verwalten und Sichtbarkeit über wechselnde Zeitpläne benötigen.

🎥 Sehen Sie sich an: Wie Sie KI für alltägliche Aufgaben nutzen können

7. Vorlage für wöchentliche Aufgaben entwerfen

Designer scherzen, dass Feedback immer dreimal kommt: „Mach es größer, mach es auffälliger und können wir noch eine andere Version ausprobieren?“ Ohne ein System häufen sich diese Iterationen schnell an. Diese Vorlage hilft Kreativteams dabei, Überarbeitungen flüssig zu gestalten, ohne dabei die Fristen aus den Augen zu verlieren.

Die Vorlage „Wöchentliche Aufgaben“ von Monday.com hilft Designteams dabei, ihre Aufgaben zu organisieren, Designiterationen zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Fristen stilvoll eingehalten werden.

Mithilfe visueller Ansichten wie Zeitleisten oder Diagrammen können Sie sehen, wann Entwürfe fällig sind und ob Projekte in Verzug geraten. Alle Designdateien – von Mockups bis hin zu endgültigen Exporten – können in einem einzigen Arbeitsbereich gespeichert werden, wodurch endlose E-Mail-Ketten mit Betreffzeilen wie „latest_version_FINAL_v3” vermieden werden.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Filtern Sie Aufgaben nach Team-Mitgliedern, um eine Unter- oder Überlastung Ihrer Designer zu vermeiden.

Verwenden Sie Gantt-Ansichten, um Fristen zu verwalten, und Fortschritts-Diagramme, um Aufgaben zu überwachen.

Bewahren Sie alle Design-Assets an einem Ort auf, damit Sie leicht darauf zugreifen können.

✨ Ideal für: Designteams, Kreativdirektoren und Projektleiter, die ihre kreativen Workflows optimieren möchten.

📖 Lesen Sie auch: /AI für das Zeitmanagement: Wie künstliche Intelligenz helfen kann

8. Vorlagen für erfolgreiche Workflows mit Automatisierungen

Jedes Büro hat diesen einen Engpass: Anfragen stapeln sich in Posteingängen, Genehmigungen verschwinden in Threads und niemand weiß, wer was bearbeitet. Die Vorlage „Erfolgreiche Workflows mit Automatisierungen” bringt Reihenfolge in dieses Chaos, indem sie Anfragen in einen optimierten, automatisierten Prozess umwandelt.

Mit dieser Vorlage können Sie interne Anfragen über ein zentrales Board sammeln, verwalten und nachverfolgen. Formulare erfassen im Voraus alle erforderlichen Details, während Automatisierungen Anfragen zuweisen, Erinnerungen versenden und Aktualisierungen ohne manuellen Aufwand auslösen.

Mit mehreren Ansichten wie Tabelle, Kalender und Diagramm können Sie analysieren, woher Anfragen kommen, Engpässe erkennen und Arbeitsabläufe entsprechend anpassen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie strukturierte Anfragen sofort mit Formularen und führen Sie die Nachverfolgung in einem Hub durch.

Leiten Sie Genehmigungen und Aufgaben automatisch an die richtigen Personen weiter.

Analysieren Sie Anfragetrends nach Abteilung oder Typ mit visuellen Diagrammen.

Sorgen Sie für Transparenz beim Fortschritt mit automatisierten Updates und Benachrichtigungen.

Integrationen mit Gmail, Dropbox und SurveyMonkey sorgen für die Synchronisierung zugehöriger Dateien und Kommunikationen.

✨ Ideal für: Betriebsteams, Personalmanager und Abteilungsleiter, die das Anforderungsmanagement in großem Maßstab zentralisieren und Automatisierung vorantreiben möchten.

👀 Wissenswertes: Der Maya-Kalender, der mindestens bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht, war ein äußerst genaues System, das den modernen Gregorianischen Kalender in puncto Genauigkeit übertraf. Bis zum Jahr 900 n. Chr. wurde er noch weiter verfeinert und bietet ein beeindruckendes Beispiel für die Genialität der alten Zeitplanerstellung.

9. Vorlage „Sprints kontextualisieren”

Sprints sollen Rhythmus schaffen, aber ohne den richtigen Kontext fühlen sie sich an, als würde man sich im Kreis drehen.

Die Vorlage „Contextualizing Sprints“ von Monday.com hilft Ihnen dabei, Ihre Produkt-Roadmap zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt bleibt. Außerdem sorgt sie dafür, dass Produktteams den Überblick behalten – wie jeder Sprint mit der Roadmap verknüpft ist und langfristige Ziele unterstützt.

Hier können Sie Meilensteine auf einer visuellen Zeitleiste darstellen, wodurch es einfacher wird, tägliche Aufgaben mit strategischen Zielen in Einklang zu bringen. Abhängigkeiten können dargestellt werden, um sicherzustellen, dass ein Sprint nahtlos in den nächsten übergeht.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre Produkt-Roadmap mit Gantt-Diagrammen für mehr Klarheit und Abstimmung.

Verfolgen Sie Sprints, Abhängigkeiten von Aufgaben und den Fortschritt Ihres Teams über Abteilungsgrenzen hinweg.

Verwenden Sie Echtzeit-Dashboards, um die Leistung zu überwachen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

✨ Ideal für: Produktmanager, Entwicklungsteams und Scrum-Teams, die ihre Produkt-Sprints nachverfolgen und priorisieren müssen.

10. Vorlage für ein einzelnes Projekt

Wie oft sagen Projektmanager laut: „Die Hälfte meiner Arbeit besteht darin, Updates zu verfolgen, die andere Hälfte darin, zu erkennen, dass ich gestern hätte fragen sollen“? Ein einziges Projektboard macht das Verfolgen überflüssig – alles befindet sich in einer Zeitleiste.

Die Vorlage „Einzelprojekt” von Monday.com eignet sich perfekt für die Verwaltung einzelner Projekte von Anfang bis Ende. Dank der automatisierten Erinnerungen an Fälligkeitstermine verlieren Sie keine wichtigen Aufgaben aus den Augen, und dank der verschiedenen Ansichten können alle Beteiligten denselben Plan als Kanban-Board, Kalender oder Gantt-Diagramm anzeigen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Projekt-Meilensteine fest und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit mehreren anpassbaren Ansichten.

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Priorität und Status, um Echtzeit-Sichtbarkeit zu erhalten.

Implementieren Sie die Automatisierung von Erinnerungen und Fälligkeitsdaten für bestimmte Aufgaben und stellen Sie sicher, dass kein Projektdetail übersehen wird.

✨ Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und alle, die ein Projekt leiten, das klare Aufgabenverteilungen und Zeitpläne erfordert.

Einschränkungen von Monday.com

Obwohl Monday.com eine Vielzahl an anpassbaren Terminplanungs-Vorlagen und Aufgaben-Verwaltungs-Features bietet, gibt es einige Einschränkungen, die Unternehmen beachten sollten, insbesondere wenn sie mit größeren, komplexeren Projekten oder Teams arbeiten.

Es verfolgt zwar den Fortschritt von Aufgaben, verfügt jedoch nicht über erweiterte Berichterstellung tools , sodass für detaillierte Einblicke externe Tools erforderlich sind.

Mit zunehmender Größe Ihres Unternehmens wird die Verwaltung von Arbeit-Plänen oder Projekt-Tafeln immer komplexer und erfordert mehr manuellen Aufwand, um Konsistenz zu gewährleisten.

Für neue Benutzer kann es schwierig sein , sich in den umfangreichen Features von Monday.com zurechtzufinden, insbesondere beim Einrichten von Aufgabe-Verteilungen und Fristen.

Der Free-Plan bietet nur eingeschränkte Automatisierung , was für kleine Teams zu einem Verlust an Zeitersparnis führen kann.

Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern verfügt monday.com nicht über spezielle KI-gesteuerte Features für die vorausschauende Terminplanung und intelligente Aufgabe-Priorisierung.

Das Exportieren von Arbeit-Plänen oder komplexen Boards für detaillierte Berichterstellung kann mühsam sein und zusätzliche tools erfordern.

💡 Profi-Tipp: Der ClickUp AI-Kalender hilft Ihnen dabei, smarter zu planen, indem er automatisch optimale Zeiten für Aufgaben und Meetings vorschlägt. Er kann Ihre Workload analysieren, Konflikte erkennen und Anpassungen empfehlen, damit Ihre Pläne auf Kurs bleiben. Mit KI-gesteuerten Erinnerungen und intelligenter Umplanung verpassen Sie nie wieder eine Frist.

Alternative Monday-Vorlagen von Monday.com

Das Problem bei der Verwendung von Monday.com-Vorlagen ist nicht nur der umständliche Setup. Es ist das größere Problem der Arbeitsausbreitung. Aufgaben befinden sich an einem Ort, Feedback an einem anderen und Kampagnenideen in einem weiteren tool. 😖

Es dauert nicht lange, bis Sie zwischen Tabellenkalkulationen, Chatten-Threads und halbfertigen Dokumenten hin- und herspringen, um einfache Fragen wie „Was ist der neueste Stand?“ zu beantworten. Das ist Kontextzerstreuung in Aktion.

ClickUp verfolgt einen besseren Ansatz. Anstatt Ihren Marketingplan auf verschiedene Tools zu verteilen, befinden sich die Vorlagen von ClickUp in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich, in dem Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Automatisierungen alle in Verbindung stehen.

Sie können mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen, diese genau an Ihren Prozess anpassen und sicher sein, dass Ihr Arbeitskontext an einem Ort bleibt.

Hier sind einige ClickUp-Vorlagen, die als gute Alternativen zu Monday dienen können:

1. ClickUp 24-Stunden-Planungs-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Ihren Tag Stunde für Stunde mit der 24-Stunden-Terminplan-Vorlage von ClickUp.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein Tag gleichzeitig endlos und viel zu kurz sein kann? Das ist das Paradoxon der Produktivität. Mit der 24-Stunden-Planungsvorlage von ClickUp können Sie jeden Block kontrollieren, damit der Tag nicht Sie kontrolliert.

Diese Vorlage bietet Ihnen einen täglichen Kalender mit Zeitblöcken, in dem Sie alles von Arbeitsfristen bis hin zu persönlichen Routinen eintragen können. Mit benutzerdefinierten Status können Sie Aufgaben als „zu erledigen“, „in Bearbeitung“ oder „abgeschlossen“ verfolgen, während Felder für Notizen und Prioritäten zusätzlichen Kontext bieten.

Mit Kalender- und Board-Ansichten können Sie zwischen einem detaillierten Zeitplan und einer Gesamtübersicht wechseln, sodass Sie leichter erkennen können, wohin Ihre Energie fließt – und wo Anpassungen erforderlich sind.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie Ihren Tag in konzentrierte Zeit-Blöcke für Aufgaben und Routinen ein.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Statusmeldungen und markieren Sie Erfolge in Echtzeit.

Fügen Sie persönliche Notizen oder Kategorien für Aufgaben hinzu, um ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren.

Visualisieren Sie Ihre tägliche Arbeitsbelastung mit Kalender-, Listenansicht und Board-Ansicht.

✨ Ideal für: Studenten, Freiberufler und vielbeschäftigte Berufstätige, die jede Stunde ihres Tages optimal nutzen und mehrere Prioritäten unter einen Hut bringen müssen.

💡 Profi-Tipp: Sie lieben den Old-School-Charme von Haftnotizen? Mit Online-Haftnotizen können Sie Ihre Gedanken und Aufgaben digital organisieren und alles übersichtlich an einem Ort aufbewahren. Noch besser: Probieren Sie ClickUp Whiteboards aus, um visuell zu brainstormen, digitale Haftnotizen zu erstellen und Ideen gemeinsam zu skizzieren. Ergänzen Sie dies dann mit ClickUp Dokumente, um Notizen, Checklisten und Aktionspunkte zu erfassen und sicherzustellen, dass Ihre Gedanken immer organisiert und zugänglich sind.

2. ClickUp-Vorlage für Entwicklungszeitpläne

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Produkteinführungen und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Entwicklungsplan-Vorlage durch.

Produktlaunches verlaufen selten so reibungslos, wie es die Pitch-Decks versprechen. Ein Feature dauert länger als erwartet, eine andere Abhängigkeit kommt zum Stillstand und plötzlich rutschen die Deadlines. Deshalb sind Entwicklungsteams erfolgreich, wenn sie über einen klaren, visuellen Zeitplan verfügen, der Projekte vom Start bis zur Veröffentlichung auf Kurs hält.

Die ClickUp-Entwicklungsplanvorlage bietet Teams einen strukturierten Workflow für die Produktentwicklung und -aktualisierung. Mit benutzerdefinierten Feldern zur Erfassung von Phase, Dauer und Anmerkungen sowie mehreren Ansichten wie Gantt-Ansicht und Zeitleiste wird sichergestellt, dass jede Aktivität ihren Platz hat.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie große Ziele in kleinere, nachverfolgbare Aufgaben auf.

Planen Sie Zeit und Ressourcen mit Benutzerdefinierten Feldern für Schätzungen und Ist-Werte.

Planen Sie Zeitachsen und Meilensteine mit Gantt- und Zeitleiste-Ansichten.

Halten Sie alle Beteiligten mit Echtzeit-Fortschritt- und Status-Updates auf dem Laufenden.

Die Dokumenten-Integration macht es einfach, Projekt-Ziele und technische Referenzen zu verknüpfen.

✨ Ideal für: Softwareentwickler, Produktmanager und technische Leiter, die mehrphasige Produktentwicklungen mit strengen Fristen verwalten.

📮 ClickUp Insight: Studien zeigen, dass Teams, die mehr als 10 tools für die Zusammenarbeit verwenden, dreimal häufiger mit Projektverzögerungen zu kämpfen haben. Je mehr tools Sie verwenden, desto mehr Zeit verbringen Sie damit, zwischen ihnen zu wechseln, und desto weniger Zeit bleibt Ihnen für die eigentliche Arbeit. Dies führt zu unnötiger Arbeitsausweitung. Mit ClickUp können Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Kalender und Kommunikationen auf einer einzigen Plattform zusammenführen. Von KI-gestützter Aufgabenautomatisierung bis hin zu anpassbaren Workflows – ClickUp sorgt dafür, dass Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort haben.

3. ClickUp-Terminplanungsmatrix-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren und verwalten Sie Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit mit der ClickUp-Terminplanungsmatrix-Vorlage.

Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir am Ende des Tages zurückblicken und uns fragen, was wir eigentlich erreicht haben. Eine Matrix hilft Ihnen dabei, diese Zeitverschwendung zu vermeiden, indem sie Ihnen zeigt, wo sich Dringlichkeit und Wichtigkeit überschneiden – damit Sie Ihre Zeit dort investieren, wo es am wichtigsten ist.

Die ClickUp-Terminplanungsmatrix-Vorlage organisiert Aufgaben in Quadranten – dringend vs. nicht dringend und wichtig vs. weniger wichtig. Das erleichtert es, auf einen Blick Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, was geplant, delegiert oder ganz gestrichen werden kann.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren und priorisieren Sie Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit.

Identifizieren Sie Abhängigkeiten und optimieren Sie die Ressourcenzuweisung.

Verfolgen Sie den Fortschritt und sorgen Sie für eine klare Eigentümerschaft der Aufgaben im Team.

✨ Ideal für: Projektmanager, die mehrere Aufgaben oder Teams koordinieren müssen, die aufeinander abgestimmt und produktiv bleiben müssen.

4. ClickUp-Vorlage für Terminblockierung

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie konzentriert mit der ClickUp-Vorlage für die Blockierung.

Cal Newports Buch „Deep Work” hat das Konzept des Zeitblockings populär gemacht – also das Reservieren von Zeit für Aufgaben, die hohe Konzentration erfordern. Diese Vorlage setzt diese Philosophie in die Praxis um und verwandelt einen Kalender in ein tool, das die Konzentration fördert, anstatt abzulenken.

Mit der ClickUp-Vorlage für die Terminplanung können Sie bestimmte Zeitblöcke für verschiedene Aktivitäten zuweisen und so sicherstellen, dass Sie sich auf Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren können, ohne abgelenkt zu werden. Durch Farbcodierung lassen sich Kategorien wie Meetings, kreative Arbeit oder Verwaltungsaufgaben klar voneinander unterscheiden. Das Ergebnis: ein ausgewogener Kalender, der Raum für konzentriertes Arbeiten schafft, ohne die täglichen Anforderungen zu vernachlässigen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Blockieren Sie Zeit für wichtige Aufgaben und halten Sie Ablenkungen fern.

Visualisieren Sie Ihren Tag in einem einfachen, intuitiven Layout.

Verhindern Sie Überplanung und schaffen Sie Raum für Pausen.

✨ Ideal für: Eigentümer und Manager, die mit einem fokussierten, zeitlich festgelegten Zeitplan das Beste aus ihrem Tag herausholen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Monday.com-Bewertung: Ist es den Hype wert?

5. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Projektphasen und Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne.

Fristen verrutschen nicht auf einmal – sie verschieben sich in kleinen Schritten, bis plötzlich ein Meilenstein um Wochen hinter dem Zeitplan liegt. Ein Projekt-Board hilft Ihnen, solche Verschiebungen frühzeitig zu erkennen und das Team wieder auf Kurs zu bringen.

Die ClickUp-Projektmanagement-Planungsvorlage strukturiert Projekte in Phasen und Meilensteine, sodass jeder Schritt eine klare Sichtbarkeit hat. Gantt- und Zeitleiste-Ansichten zeigen Abhängigkeiten auf und erleichtern so die Umverteilung von Ressourcen, wenn Engpässe auftreten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt und Zeitleiste.

Organisieren Sie Aufgaben nach Projektphasen, um Klarheit und Effizienz zu gewährleisten.

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Termine näher rücken.

✨ Ideal für: Projektmanager, die nach einem Tool suchen, mit dem sie Projekte auf Kurs halten und viele Teams aufeinander abstimmen können.

6. ClickUp-Vorlage für die Blockplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihren Tag in Zeit-Blocks mit der ClickUp-Blockplanungs-Vorlage.

Manche Tage fühlen sich vielleicht wie ein endloser Kreislauf an, in dem Sie zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln und Ihnen wenig Zeit bleibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit der ClickUp-Blockplanungs-Vorlage können Sie den Tag in konzentrierte Zeitblöcke unterteilen, die jeweils mit bestimmten Aufgaben oder Prioritäten verknüpft sind.

Weisen Sie Blöcken Dauer zu, um die Workload besser einschätzen zu können, und visualisieren Sie diese mit Zeitleiste oder Gantt-Ansicht, um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen. Durch die vorab festgelegte Zeiteinteilung minimieren Sie Kontextwechsel und schaffen Freiräume für Arbeit und Pausen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihren Tag in Zeit-Blöcke für verschiedene Aufgaben und Prioritäten.

Weisen Sie jeder Aufgabe eine geschätzte Zeit zu und überwachen Sie die Workload.

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mithilfe von Gantt-Diagrammen oder Aufgabe-Zeitachsen.

✨ Ideal für: Personen, die bestimmte Zeiten für konzentrierte Arbeit reservieren und eine Überlastung mit Aufgaben vermeiden möchten.

So können Sie Ihre Aufgaben in einfachen Schritten priorisieren:

7. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie Ihre wöchentlichen Ziele im Blick mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten.

Stellen Sie sich diese Vorlage als digitale Version Ihrer altmodischen Checkliste vor – nur intelligenter, übersichtlicher und viel weniger anfällig dafür, in Ihrer Tasche verloren zu gehen. Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu priorisieren, Fristen festzulegen und Ihre Ziele im Blick zu behalten.

Sie können Aufgaben nach Priorität gruppieren und im Laufe der Woche abhaken. Integrierte Erinnerungen sorgen dafür, dass nichts übersehen wird, während Statusaktualisierungen zeigen, was bereits erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit erfordert.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben nach Prioritäten und haken Sie sie nach und nach ab.

Richten Sie Erinnerungen ein, um die rechtzeitige Abschluß jeder Aufgabe sicherzustellen.

Überprüfen Sie den Fortschritt und messen Sie Ihre Produktivität Woche für Woche.

✨ Ideal für: Alle, die eine einfache, effektive Möglichkeit suchen, ihre wöchentlichen Aufgaben zu organisieren und den Überblick zu behalten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie bessere Entscheidungen darüber treffen, welche Aufgaben Sie zuerst angehen sollten? Verwenden Sie eine Liste der Prioritäten, um Ihre Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu ordnen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

8. ClickUp-Vorlage für die tägliche To-Do-Liste

Kostenlose Vorlage erhalten Priorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben und bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen organisiert.

Wir alle kennen das ungute Gefühl, wenn wir den Tag mit einer Liste zu erledigen beenden, die länger ist als zu Beginn. Mit der ClickUp-Vorlage für die tägliche Liste zu erledigen erhalten Sie einen strukturierten Tagesplaner, der das Blatt wendet und verstreute Aufgaben in einen klaren Plan verwandelt, den Sie tatsächlich abschließen können.

Für jedes Element können Fristen festgelegt werden, während die Nachverfolgung sofortige Sichtbarkeit über den Workload bietet. Erinnerungen helfen dabei, die Dynamik aufrechtzuerhalten, sodass Sie den Tag mit weniger unerledigten Elementen und mehr kleinen Erfolgen beenden können.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Priorisieren Sie tägliche Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „fertiggestellt“.

Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts im Laufe des Tages.

Verwenden Sie Erinnerungen, um Ihren Tagesplan im Blick zu behalten.

✨ Ideal für: Menschen, die organisiert bleiben und jeden Tag mehr erledigen möchten, ohne sich überfordert zu fühlen.

💡 Profi-Tipp: Überfordert Sie Ihre To-do-Liste? Teilen Sie sie in kleinere, umsetzbare Aufgaben auf. Eine umfassende To-do-Liste hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten und jeden Tag einen Fortschritt zu erzielen.

9. ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie die Schichten Ihrer Mitarbeiter und führen Sie Nachverfolgung der Abdeckung mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne.

Stellen Sie sich Ihre Arbeit ohne Schichtplan vor – das ist wie ein Restaurant ohne Speisekarte zu betreiben. Chaos garantiert. Die ClickUp-Vorlage für den Arbeits- und Schichtplan hält die Dinge einfach, damit Sie nicht in Tabellenkalkulationen oder verpassten Übergaben versinken.

Diese Vorlage bietet Ihnen einen übersichtlichen visuellen Zeitplan, in dem Schichten, Rollen und Abwesenheiten an einem Ort zur Nachverfolgung erfasst werden. Manager können Änderungen per Drag & Drop vornehmen, Schichten schnell zuweisen und Echtzeit-Updates mit ihren Teams freizugeben.

Benutzerdefinierte Felder erfassen Gründe für Abwesenheiten oder Abwesenheitsmeldungen, während farbcodierte Ansichten Tag- und Nachtschichten auf einen Blick erkennbar machen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Schichten nach Rolle, Zeit und zugewiesenem Team in einer Liste.

Führen Sie Nachverfolgung von Abwesenheiten und Abwesenheitsmeldungen mit speziellen Feldern für mehr Transparenz.

Führen Sie sofortige Bearbeitung von Zeitplänen mit Drag-and-Drop-Updates durch.

Freigeben Sie Echtzeit-Ansichten, um die Mitarbeiter an allen Standorten auf dem gleichen Stand zu halten.

✨ Ideal für: Betriebsleiter, HR-Teams und Schichtleiter im Einzelhandel, Gastgewerbe oder Dienstleistungsgeschäft, die eine schnelle, flexible und übersichtliche Planung benötigen.

💡 Freundlicher Tipp: Die Verwaltung persönlicher Aufgaben kann schwierig sein, wenn Sie gleichzeitig Ihre Arbeit erledigen müssen. Erstellen Sie ein persönliches Aufgabenmanagementsystem, mit dem Sie Ihre Aufgaben priorisieren, planen und deren Nachverfolgung gewährleisten können, damit nichts unter den Tisch fällt. Mit der persönlichen Liste von ClickUp können Sie alle Ihre persönlichen Aufgaben von Arbeitsprojekten trennen, Priorität setzen, Fälligkeitstermine hinzufügen und sogar Erinnerungen erstellen. Dieser spezielle Bereich hilft Ihnen dabei, Ihre To-dos zu organisieren, Ihre Workload zu visualisieren und sowohl Ihre privaten als auch beruflichen Verpflichtungen im Blick zu behalten – alles an einem Ort.

10. ClickUp-Vorlage für die persönliche Terminverfügbarkeit

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre persönlichen Verpflichtungen mit der ClickUp-Vorlage für die persönliche Terminverfügbarkeit.

Die Verwaltung Ihrer Woche sollte sich nicht wie Tetris im Hard-Modus anfühlen. Ein persönlicher Verfügbarkeits-Tracker verwandelt dieses Puzzle in ein übersichtliches Raster, das genau anzeigt, wo Ihre Zeit kostenlos ist und wo Sie bereits verplant sind.

Die Vorlage „ClickUp Personal Schedule Availability” hilft Ihnen dabei, Ihre Verpflichtungen in einem Wochenkalender zu planen, um eine strukturierte Übersicht zu erhalten. Konflikte sind leicht zu erkennen, und dank der Drag-and-Drop-Bearbeitung ist die Umplanung ein Kinderspiel. Durch die Kombination persönlicher und beruflicher Verpflichtungen in einer Ansicht wird sichergestellt, dass nichts unter den Tisch fällt – egal, ob es sich um einen Kundenanruf oder ein Familienessen handelt.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Termine und Verpflichtungen auf übersichtliche und strukturierte Weise.

Visualisieren Sie Verfügbarkeiten und vermeiden Sie Terminkonflikte.

Passen Sie Ihren Zeitplan nach Bedarf mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion an.

✨ Ideal für: Freiberufler, Studenten und vielbeschäftigte Berufstätige, die mehrere private und berufliche Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen.

Wählen Sie ClickUp-Vorlagen, um Ihre Planung zu optimieren

Eine effektive Terminplanung ist der Grundstein für Produktivität und Zeitersparnis.

Während die Terminplanungs-Vorlagen von Monday.com Ihnen Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Wochenpläne bieten, versteht ClickUp diese Philosophie und geht noch einen Schritt weiter mit einer kompletten Suite von tools für die Zusammenarbeit, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Mit anpassbaren Wochenplan-Vorlagen, Kalender-Vorlagen, Echtzeit-Updates und einfacher Aufgabe-Verwaltung hilft es Ihnen, die dynamischen Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen zu meistern.

Sind Sie bereit, Ihre Zeit selbst in die Hand zu nehmen und mit benutzerfreundlichen, anpassbaren Vorlagen mehr zu erreichen? Melden Sie sich bei ClickUp an und erreichen Sie Ihr Produktivität-Ziel!