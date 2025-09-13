So erfolgt die Automatisierung des Schreibens von YouTube-Skripten mit KI

Vor Jahrzehnten träumten Kinder davon, Astronauten, Ärzte, Ingenieure oder Sänger zu werden. Heute sprechen mehr Kinder davon, YouTuber zu werden. Und ehrlich gesagt, sind es nicht nur die Kinder.

Eine Studie hat gezeigt, dass 54 % der Erwachsenen in den USA gerne ihren Job aufgeben würden, wenn sie ihren Lebensunterhalt als Vollzeit-Ersteller verdienen könnten.

Natürlich ist es nicht so einfach, ein YouTube-Nutzer zu sein, wie einfach nur auf „Aufnahme“ zu drücken.

Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht alles alleine zu erledigen haben. KI-Tools verändern die Art und Weise, wie wir Video-Inhalte erstellen und Drehbuchprozesse initiieren

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie das Schreiben von YouTube-Skripten mit KI automatisieren können und wie viel von diesem Prozess für Sie erledigt werden kann.

Die ClickUp YouTube-Vorlage fungiert wie ein digitales Produktionsstudio, in dem Sie Ihre Ideen, Entwürfe, Bearbeitung und Kampagnen nebeneinander speichern können. Sie übernimmt die Routinearbeiten, sodass Sie mehr Zeit für die Erstellung von Videos haben, die wirklich eine Verbindung zu Menschen herstellen.

Warum das Schreiben von YouTube-Skripten durch Automatisierung?

via Pew Research

YouTube ist die beliebteste Social-Media-Plattform in den USA, und die Menge an Inhalt, der jede Minute hochgeladen wird, ist atemberaubend. Die große Frage lautet also: Wie können Sie sich in einer Flut endloser Videos von anderen abheben und Ihren YouTube-Kanal ausbauen?

Ja, Qualität ist wichtiger als alles andere. Aber Konsistenz ist das, was Ihr Publikum dazu bringt, immer wieder zurückzukommen. Wenn Sie sich Reddit-Threads ansehen, in denen Creator ihre Routinen freigeben, werden Sie alles finden, von einmal wöchentlichen Beiträgen bis hin zu täglichen neuen Beiträgen.

Ein Ersteller gab sogar stolz frei,

Ich poste jeden Tag kurze Videos. Derzeit bin ich bei 101 Videos in den letzten 101 Tagen🙌

Ein solches Engagement ist inspirierend, kann aber auch unmöglich erscheinen, wenn man alles alleine macht. Hier können Tools mit künstlicher Intelligenz helfen, ansprechende YouTube-Inhalte zu erstellen.

Viele dieser KI-Lösungen verfügen außerdem über integrierte Tools, mit denen Sie ansprechende Skripte erstellen und die Zuschauerbindung durch relevante Keyword-Vorschläge zur Schließung von Lücken im Inhalt erhöhen können.

Hier sind noch ein paar weitere Gründe, auf den KI-Zug aufzuspringen:

sparen Sie wertvolle Zeit*, indem Sie die erste Version Ihres Skripts von KI erstellen lassen

Bleiben Sie konsistent bei Ihren Uploads, ohne dabei an Qualität einzubüßen

Sparen Sie Ihre Energie für die Bearbeitung und Kreativität, anstatt auf eine leere Seite zu starren

All diese Features zusammen machen das Schreiben von YouTube-Video-Skripten einfacher denn je.

Automatisierung von YouTube-Skripten mit KI: Was Sie für den Einstieg benötigen

Bevor Sie mit der Automatisierung von YouTube-Skripten beginnen, sollten Sie einige wichtige Vorbereitungen treffen. KI funktioniert am besten, wenn Sie ihr klare Anweisungen geben. Mit den richtigen Eingaben und Tools läuft der Prozess reibungsloser ab.

Die wahre Magie entsteht, wenn Sie Ihre Kreativität mit einem KI-gestützten tool kombinieren, das Ihnen dabei hilft, Ideen zu sammeln, Entwürfe zu erstellen und Ihre Sprache zu verfeinern.

Auf diese Weise behalten Sie die Kontrolle über Ihren Ton und Ihren Erzählstil, während KI die sich wiederholenden Teile des Drehbuchschreibens übernimmt. ✍️

Sie sollten auch Ihre Zielgruppe definieren, da sich beispielsweise die Sprache und der Stil eines Skripts für einen Tutorial-Kanal stark von denen eines Skripts für Unterhaltungszwecke unterscheiden.

Hier sind die wichtigsten Voraussetzungen: Ein klar definiertes Video-Thema oder eine Nische als Leitfaden für das Skript

Eine klare Beschreibung Ihrer Zielgruppe und deren Vorlieben

Ein KI-YouTube-Skriptgenerator wie ChatGPT, Jasper oder ClickUp AI

Ein Editor oder Workflow-Tool zum Verfeinern und Organisieren des Entwurfs

Nehmen Sie sich Zeit für die Überprüfung und Bearbeitung, damit das endgültige Skript Ihre Stimme widerspiegelt

📮 ClickUp Insight: Die meisten Menschen sind offen für den Einsatz von KI in ihrem Privatleben, doch mehr als die Hälfte zögert, sie auch bei der Arbeit einzusetzen. Die Hauptgründe dafür sind dieselben, die wir oft hören: Sie lässt sich nicht nahtlos in ihre tools integrieren, das Erlernen erscheint kompliziert oder sie haben Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Stellen Sie sich nun eine KI vor, die bereits Teil Ihres Arbeitsbereichs ist und sicher zu verwenden ist. Genau das bietet ClickUp Brain. Es funktioniert in einfacher Sprache, überbrückt die Lücken zwischen Ihrem Chatten, Ihren Aufgaben, Dokumenten und Ihrem Wissen und beseitigt die üblichen Hindernisse für die Einführung. Mit nur einem Klick finden Sie, was Sie brauchen, und können weitermachen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Automatisierung von YouTube-Skripten mit KI

Lassen Sie uns die einfachen Schritte durchgehen, mit denen Sie KI zu einem zuverlässigen Partner für das Schreiben Ihrer YouTube-Skripte machen können.

Schritt 1. Legen Sie das Thema Ihres Videos und Ihre Zielgruppe fest

Jedes gute Skript beginnt damit, dass Sie wissen, was Sie sagen möchten und an wen Sie sich wenden. Wenn Ihr Video für Anfänger gedacht ist, wählen Sie einfache Wörter und erklären grundlegende Konzepte. Wenn es sich an Experten richtet, möchten Sie vielleicht tiefer in die Materie einsteigen.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich die Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms vorzustellen. Dieser kleine Schritt hilft der KI, etwas zu schreiben, das sie direkt anspricht.

Schritt 2. Wählen Sie den richtigen KI-Skriptgenerator

Es gibt viele tools, die Ihnen dabei helfen können, aber jedes hat seine eigenen Stärken.

ChatGPT eignet sich hervorragend, um neue Ideen zu entwickeln, wenn Sie nicht weiterkommen. Jasper glänzt oft, wenn Sie ein Skript mit einem starken Video-Marketing-Charakter wünschen.

Mit diesen tools können Sie sogar einen YouTube-Inhalt-Kalender erstellen, um Ihre Uploads konsistent zu halten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ClickUp Brain für das Schreiben von Skripten verwenden, können Sie mehr als nur Entwürfe erstellen. Es kann Ihre verstreuten Gedanken sanft zusammenführen. Stellen Sie sich vor, Sie notieren Ideen in einer Notiz, speichern einen Link für später oder schreiben Feedback aus einem Meeting auf. Mit einer einzigen Anfrage kann ClickUp Brain all das zu einem Arbeitentwurf für Ihr Skript formen, genau dort, wo Sie Ihre Projekte bereits aufbewahren. Es fühlt sich weniger wie ein Wechsel zwischen verschiedenen tools an, sondern eher wie ein stiller Helfer, der alles an einem Ort zusammenhält. Halten Sie Ihr Skript, Ihre Aufgabenliste und Ihre Zeitleiste zur Bearbeitung mit ClickUp Brain miteinander verbunden

🧠 Wussten Sie schon: Ungefähr 70 % von allem, was Benutzer auf YouTube ansehen, stammt aus dem Empfehlungssystem der Plattform – macht die Erstellung intelligenter Skripte im Einklang mit KI-Trends zu einem strategischen Schritt?

Schritt 3. Schreiben Sie eine detaillierte Eingabeaufforderung

KI ist ein bisschen wie ein Freund, der besser zuhört, wenn Sie sich klar ausdrücken.

Anstatt zu sagen: „Schreibe ein YouTube-Skript über Fotografie”, versuchen Sie es mit: „Schreibe ein kurzes YouTube-Skript, das Anfängern beibringt, wie sie mit ihrem Smartphone bessere Fotos machen können, in einem warmen und ermutigenden Ton, und das mit einer einfachen Erinnerung zum Abonnieren endet.”

Beachten Sie, wie dies dem Skript schon vor dem Start Form verleiht. Je genauer Sie sind, desto näher kommt der Entwurf Ihren Anforderungen.

Schritt 4. Überprüfen Sie den ersten Entwurf

Betrachten Sie den ersten Entwurf als Skizze, nicht als das fertige Gemälde. Lesen Sie ihn langsam durch und prüfen Sie, ob er zu Ihnen passt. Wenn Ihnen ein Satz zu flach erscheint, formulieren Sie ihn mit Ihren eigenen Worten etwas wärmer.

📌 Beispiel: Wenn die KI schreibt: „Diese App ist nützlich“, könnten Sie daraus machen: „Ich benutze diese App seit Wochen und sie hat mein Leben ehrlich gesagt einfacher gemacht.“ Durch diese kleine Änderung hat Ihr Publikum das Gefühl, dass Sie direkt mit ihm sprechen.

Schritt 5. Optimieren Sie die Klarheit und den Fluss

Ein Skript ist zum Hören gedacht, nicht nur zum Lesen, also lesen Sie es laut vor. Klingen die Worte natürlich? Geht Ihnen die Puste aus? Wenn ja, kürzen Sie sie oder teilen Sie sie auf.

Sie könnten sogar am Anfang eine Frage einfügen, um die Leute anzulocken, wie z. B. „Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihre Videos nicht viele Klicks bekommen?“ Eine kleine Änderung wie diese macht das gesamte Skript einladender.

Eine weitere gute Idee wäre es, zu lernen, wie Sie KI-Inhalte menschlicher gestalten können, indem Sie einen Schritt weiter gehen und Ihre Worte weniger mechanisch und mehr wie ein echtes Gespräch mit Ihrem Publikum klingen lassen.

Schritt 6. Speichern Sie die Prompts, die funktionieren

Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass bestimmte Eingabeaufforderungen immer zu einem guten Entwurf führen. Speichern Sie diese an einem sicheren Ort. Sie könnten eine für Tutorials, eine für Rezensionen und eine für Geschichten haben. Wenn Sie sich das nächste Mal hinsetzen, um zu schreiben, können Sie diese einfach wiederverwenden.

Dadurch wird das Schreiben von Skripten jedes Mal einfacher.

Beispiele für KI-Prompts zum Verfassen von YouTube-Skripten

Wenn Sie YouTube-Skripte mit KI schreiben, ist die Qualität der Eingabeaufforderung entscheidend. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Anfrage formulieren, formt die Art des Skripts, das Sie zurückerhalten.

Gutes Prompting entwickelt sich schnell zu einer eigenständigen Fähigkeit. Tatsächlich geben ganze Communities auf Reddit Prompts frei und verfeinern sie, fast wie geheime Rezepte, die zwischen den Erstellern weitergegeben werden.

Hier sind drei Vorschläge, mit denen Sie experimentieren und die Sie benutzerdefiniert für Ihren eigenen Kanal anpassen können. Betrachten Sie sie als Vorlagen für das Schreiben von Skripten, die Sie biegen und formen können, um Ihren Stil zu treffen.

Aufforderung 1: Für Gliederungen

„Schreiben Sie mir einen klaren Entwurf für ein YouTube-Video mit dem Titel [Titel einfügen]. Unterteilen Sie das Skript in Hauptabschnitte wie Einleitung, Einführung, Schlüsselpunkte und Schlussfolgerung. Schlagen Sie für jeden Abschnitt vor, welche Art von Inhalt am besten geeignet ist, was der Zuschauer in diesem Moment erwartet und wie Sie den Fluss interessant gestalten können. Fügen Sie bei Bedarf einfache Beispiele hinzu.“ Verwandeln Sie eine Aufgabe oder Notiz direkt in Ihrem Workflow mit ClickUp Brain in ein Skript, das für Bearbeitung vorbereitet ist

Diese Art von Eingabeaufforderung ist ideal, wenn Sie vor dem Ausfüllen der Details eine Struktur benötigen. Sie erhalten ein solides Gerüst, sodass Sie sich auf das Storytelling konzentrieren können, anstatt sich um die Reihenfolge zu kümmern.

Aufforderung 2: Für Skripte in voller Länge

„Ich erstelle ein YouTube-Video mit dem Titel [Titel einfügen]. Bitte schreiben Sie mir ein detailliertes Skript mit etwa 2000 Wörtern. Folgen Sie diesem Flow: Aufhänger → Einleitung → Hauptteil/Erklärung → Problem → Schlüsselmoment/Höhepunkt → Schlussfolgerung → Aufruf zum Handeln. Verwenden Sie eine Unterhaltung und leicht verständliche Sprache, als würde ein Freund etwas erklären. Fügen Sie kleine Geschichten oder Beispiele hinzu, um es anschaulich zu gestalten. “ über ChatGPT

Dieses Tool eignet sich gut, wenn Sie einen fast fertigen Entwurf erstellen möchten. Sie müssen zwar noch Ihre persönliche Note hinzufügen, aber die Schwerarbeit wird Ihnen abgenommen.

Aufforderung 3: Für Hooks

„Helfen Sie mir, drei verschiedene YouTube-Hooks für das Video [Titel einfügen] zu schreiben. Jeder sollte 3–4 Sätze lang sein und etwa 20 Sekunden dauern. Die Hooks sollten das Thema sofort einführen, Neugier wecken und den Zuschauern einen Grund geben, weiterzuschauen, ohne wegzuklicken. “ über Gemini

Wenn Sie sich auf solche Aufhänger konzentrieren, können Sie sicher sein, dass Sie in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer gewinnen. Selbst wenn Sie nur eine Version verwenden, haben Sie durch mehrere Optionen die Flexibilität, zu testen, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

Tipps zur Verbesserung von KI-generierten Skripten

KI kann Ihnen den Einstieg erleichtern, aber das Geheimnis für Tausende von Ansichten sind Ihre Sorgfalt und Kreativität. Hier sind einige einfache Möglichkeiten, um Ihre Skripte lebendiger zu gestalten:

Lesen Sie sich das Skript laut vor. Sie werden schnell merken, welche Teile sich holprig anhören und welche wie eine echte Unterhaltung Flow haben. Ein paar kleine Kürzungen oder Umformulierungen machen hier einen großen Unterschied ✅

Fügen Sie etwas Persönliches hinzu. Das kann eine kurze Geschichte, eine kurze Erinnerung oder sogar ein kleines Detail sein, das nur Sie erzählen würden. Das ist es, was Ihren Zuschauern das Gefühl gibt, Ihnen näher zu sein ✅

Halten Sie die Sätze leicht und verständlich. Kürzere Zeilen klingen vor der Kamera oft natürlicher und geben Ihren Worten Space zum Atmen ✅

Wenn Ihnen der erste Entwurf zu grob erscheint, bitten Sie die KI, noch einmal darüber zu gehen und kleine Verbesserungen vorzuschlagen. Manchmal hilft Ihnen dieses sanfte Hin und Her dabei, eine Version zu finden, die genau richtig ist ✅

Bevor Sie es als erledigt erklären, überprüfen Sie, ob es immer noch nach Ihnen klingt. Die Zuschauer fühlen sich von Ihrer Stimme angezogen, nicht von der einer Maschine. Wenn Sie sich selbst treu bleiben, bleiben Ihre Inhalte vertrauenswürdig und authentisch ✅

Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT für kreative Briefings

Ein Benutzer beschrieb seine Erfahrungen mit ChatGPT mit den Worten: „Der Gedächtnisverlust fühlt sich katastrophal an.” Und obwohl das dramatisch klingen mag, spiegelt es doch eine weit verbreitete Frustration wider.

Das Tool ist leistungsstark, aber wenn es den bisherigen Kontext vergisst oder wichtige Details übersieht, kann es Ihre Arbeit erschweren statt erleichtern. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten:

Manchmal fügt es Details hinzu, die nicht real sind, was bedeutet, dass Sie die Fakten doppelt überprüfen müssen, bevor Sie sie verwenden

Ideen können sich mit der Zeit ähneln, da das tool häufig auf bekannte Muster zurückgreift, anstatt wirklich neue Inhalte zu produzieren

Subtile Hinweise oder kulturelle Nuancen können übersehen werden, sodass Sie eine zu stark vereinfachte Zusammenfassung erhalten

Längere oder strukturierte Briefings können sich als repetitiv oder fragmentiert erweisen, wenn sie nicht sorgfältig angeleitet werden

Wenn Sie es zu häufig verwenden, kann dies Ihr Vertrauen in Ihre eigene Kreativität beeinträchtigen, und mit der Zeit könnte Ihre Arbeit an Originalität verlieren

Das Tool kennt den Kontext Ihrer Arbeit nicht; es kann nur auf das zugreifen, was Sie in der Eingabeaufforderung freigeben

👀 Wissenswertes: Eine kleine familiengeführte Taquería in Los Angeles wurde viral, indem sie mithilfe von KI in nur zehn Minuten ein skurriles 46-Sekunden-Video schrieb und produzierte! Der Clip erzielte über 22 Millionen Ansichten und brachte eine Flut von Kunden in das Lokal.

Lernen Sie ClickUp kennen – automatisieren Sie YouTube-Skripte auf intelligente Weise

Wenn Sie über die Automatisierung des Schreibens von YouTube-Skripten nachdenken, hört der Prozess nicht auf, sobald die Worte auf einer Seite stehen. Sie benötigen ein System, das Ihnen beim Brainstorming, Entwerfen, Zusammenarbeiten, Überarbeiten und Durchführen des Skripts während der Dreharbeiten und der Bearbeitung hilft, bis das Video live ist.

Hier kommt ClickUp als Schritt ins Spiel. Es verbindet den gesamten Workflow miteinander, sodass Ihr kreativer Prozess weniger überwältigend und weitaus konsistenter wird.

Verwandeln Sie Briefings in Sekundenschnelle in Skripte

Mit ClickUp Brain wird das tägliche Posten zu einer echten Möglichkeit

Das Schwierigste beim Schreiben von Skripten ist oft, bei Null anzufangen. ClickUp Brain beseitigt diese Hürde, indem es Ihre groben Notizen oder kreativen Entwürfe in einen brauchbaren ersten Entwurf umwandelt

Anstatt auf eine leere Seite zu starren, sehen Sie sofort Ihre Ideen strukturiert in einer Einleitung, Gesprächsthemen und sogar vorgeschlagenen Übergängen. Das macht es einfacher, etwas zu verfeinern, als es von Grund auf neu zu erstellen.

Für Creator, die mehrere Videos pro Woche produzieren, bedeutet dieser Unterschied eine Zeitersparnis von mehreren Stunden und macht tägliche Veröffentlichungen zu einer realistischen Möglichkeit. Wenn Sie lernen, wie Sie KI-Inhalte zu bearbeiten, sorgen Sie dafür, dass diese Skripte ausgefeilt und authentisch wirken.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie schneller von einer Idee zu einem ausgefeilten Skript gelangen möchten, macht ClickUp Brain MAX einen echten Unterschied. Angetrieben von Premium-KI-Modellen wie OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek und anderen geht es über das einfache Entwerfen hinaus und stellt die Verbindung zu allen Ihren Apps, Notizen und Dateien an einem Ort her. Es bringt Kontext in Ihren kreativen Prozess. im Durchschnitt sparen ClickUp Brain MAX-Benutzer 1,1 Tage pro Woche und arbeiten viermal schneller als beim Tippen, während sie gleichzeitig bis zu 88 % der Kosten im Vergleich zur Verwendung mehrerer tools einsparen. * Für YouTube-Creators bedeutet dies, dass Sie Ihre Skriptidee mit Talk to Text laut aussprechen, sofort als Entwurf erstellen und dann verfeinern können, ohne den Flow Ihrer Gedanken zu unterbrechen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen zusammen

Stellen Sie sicher, dass das Skript die Beiträge aller Beteiligten widerspiegelt, bevor Sie mit ClickUp Dokumenten fortfahren

Ein Skript profitiert fast immer von mehr als einer Perspektive. Mit ClickUp Dokumenten können Ihr Co-Autor, Ihr Video-Editor oder sogar Ihr Manager gleichzeitig am selben Entwurf arbeiten.

Sie können Kommentare hinterlassen, alternative Formulierungen vorschlagen oder aufzeigen, wo ein stärkerer Aufhänger hilfreich sein könnte. Diese kollaborative Bearbeitung macht endlose E-Mail-Verläufe oder verstreute Google Docs überflüssig, und alles bleibt in Verbindung mit Ihrem Projekt.

Für YouTube-Inhalt-Teams wird es zur einzigen Version der Wahrheit für ihre YouTube-Inhalt-Kalender, was die Zusammenarbeit reibungslos und transparent hält.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre YouTube-Videos auf anderen Kanälen vermarkten möchten, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, können ClickUp Brain und ClickUp Dokumente sehr hilfreich sein. Hier ist eine kurze Anleitung:

👀 Wissenswertes: PUMA nutzte KI-Tools über seine Agentur Monks und die Advantage+-Plattform von Meta, um eine neue Werbekampagne zu starten. Was früher Wochen dauerte, wurde in nur einem Tag umgesetzt. Das KI-gestützte Targeting trug dazu bei, die Kapitalrendite im Vergleich zu früheren Kampagnen um 66 % zu steigern.

verwalten Sie alle Produktionsschritte von Anfang bis Ende*

Lassen Sie jedes Aktion-Element den Kontext des Skripts enthalten, damit Ihr Editor mit ClickUp Aufgaben nicht raten muss

Sobald das Skript fertiggestellt ist, geht die Arbeit in Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung über. Mit ClickUp Aufgaben können Sie diese Schritte in klare, nachverfolgbare Teilschritte unterteilen.

Sie können jede Aufgabe in kleinere Unteraufgaben unterteilen, Fristen festlegen, Teamkollegen markieren und den Status aktualisieren, z. B. „Dreharbeiten in Bearbeitung“ oder „Bearbeitung abgeschlossen“

Dadurch bleibt die Produktion von Marketing-Videos einfach und Sie erhalten eine klare Übersicht darüber, wo jedes Video steht.

Automatisieren Sie Workflows, um Projekte voranzutreiben

Nutzen Sie Erinnerungen und Auslöser, um sich mit ClickUp Automatisierungen von der Mikromanagement zu befreien

Selbst die besten kreativen Systeme versagen, wenn Erinnerungen und Aktualisierungen ausschließlich von der Abhängigkeit vom Gedächtnis abhängen.

ClickUp Automations übernimmt repetitive Übergaben und sorgt dafür, dass der Workflow weiterläuft. Sie können Auslöser festlegen, die Teamkollegen benachrichtigen, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, oder wiederkehrende Erinnerungen für regelmäßige Checkpoints erstellen.

Diese Art der Automatisierung erspart Ihnen die Suche nach Updates und gibt Ihnen mehr Energie für die eigentliche kreative Arbeit. Mit der Zeit sorgt sie für mehr Konsistenz, was jeder wachsende YouTube-Kanal braucht.

📌 Beispiel: Sobald sich der Status Ihres Skripts in „Bereit zur Bearbeitung” ändert, erhält Ihr Redakteur automatisch eine Benachrichtigung über die Aufgabe. Oder jeden Freitag gibt ClickUp Brain einen geplanten Analysebericht frei, sodass die Überprüfung der Leistung ohne zusätzlichen Aufwand Teil Ihrer Routine wird.

Organisieren und verwalten Sie alles an einem Ort

Sobald Ihre Skripte und Aufgaben in Synchronisierung sind, organisieren Sie alles unter einem strukturierten Space.

Hier kommt die YouTube-Vorlage von ClickUp ins Spiel. Stellen Sie sich diese Vorlage als Ihr persönliches Produktionsstudio vor, nur in digitaler Form.

Kostenlose Vorlage erhalten Konzentrieren Sie sich weniger auf die Logistik und mehr auf die Erstellung von Inhalt, der Anklang findet – mit der YouTube-Vorlage von ClickUp

Ideen, Entwürfe, Bearbeitung und Kampagnen werden in dieser Video-Vorlage nebeneinander angezeigt:

planen, organisieren und verwalten* Sie jede Phase Ihrer Video-Pipeline, vom Brainstorming bis zum Upload, damit Sie keine großartige Idee mehr aus den Augen verlieren

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Editors, Designern oder Social-Media-Managern zusammen, egal ob es um die Aktualisierung von Miniaturansichten oder den Starttermin einer Kampagne geht

*verfolgen Sie den Fortschritt von Checklisten in der Vorproduktion bis hin zu Berichten in der Postproduktion, um sicherzustellen, dass jedes Video ohne Verzögerungen vorankommt

Licht, Kamera, ClickUp

Jedes großartige Video endet mit einer Schlussszene, und dies ist unsere. Wir haben untersucht, wie KI das Schreiben von YouTube-Skripten schneller, intelligenter und weitaus stressfreier machen kann.

Ganz gleich, ob Sie Ideen für einen YouTube-Kanal ohne Gesicht sammeln oder Videos produzieren, in denen Sie selbst im Mittelpunkt stehen – das Geheimnis ist immer dasselbe: konsistente Erstellung von Inhalt, unterstützt durch einen zuverlässigen Workflow.

Mit KI und ClickUp muss Ihr Workflow zur Erstellung von Inhalten nicht mehr unübersichtlich oder überwältigend sein. Stattdessen finden alle Phasen von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung in einem strukturierten Raum statt, sodass Sie Videos schneller und intelligenter erstellen können und darauf vertrauen können, dass Ihr Kanal auf einer soliden Grundlage wachsen kann.

Einfach ausgedrückt: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Kanal auf einem soliden System basiert, das auf Wachstum ausgelegt ist.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und lassen Sie Ihre nächste Video-Idee reibungslos vom Gedanken zum Bildschirm Flow!