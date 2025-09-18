Die 11 wichtigsten KI-Agenten-Startups, die Sie 2025 im Auge behalten sollten

Fast 8 von 10 Führungskräften geben an, dass KI-Agenten bereits in ihren Unternehmen im Einsatz sind und die Art und Weise verändern, wie Teams Projekte, Entscheidungen und tägliche Workflows handhaben. Zwei Drittel berichten sogar von messbaren Produktivitätssteigerungen.

Angesichts dieser zunehmenden Verbreitung entwickeln viele Start-ups im Bereich KI-Agenten tools, die zur Automatisierung von Geschäften und zur Optimierung von Workflows beitragen.

Für Gründer, Investoren und Technologieführer bedeutet es, diese Welle von Start-ups im Auge zu behalten, um zu verstehen, wohin die Zukunft der autonomen Software führt.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der interessantesten KI-Startups vor, die Sie im Auge behalten sollten! Los geht's. 👀

Was sind KI-Agenten?

Ein KI-Agent ist ein Softwaresystem, das seine Umgebung autonom wahrnimmt, Daten verarbeitet und Entscheidungen trifft, um bestimmte Ziele zu erreichen.

KI-Agenten (oder agentische KI-Agenten) kombinieren Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Handlung, sammeln Informationen, analysieren diese und führen Aufgaben aus, um vorab festgelegte Ziele zu erreichen, während sie aus Feedback und Erfahrungen lernen.

🧠 Wissenswertes: KI-Agenten für die Automatisierung können in simulierten Umgebungen arbeiten, um komplexe Strategien zu erlernen. Beispielsweise wurde AlphaStar von DeepMind als autonomer Agent für das Spiel StarCraft II trainiert und schlug schließlich professionelle Spieler in einem der komplexesten Strategiespiele der Welt.

Warum Start-ups die KI-Agenten-Welle anführen

Startups stehen im Mittelpunkt der KI-Agenten-Bewegung, und die Nummern belegen dies. Laut CB Insights haben KI-Agenten-Startups im letzten Jahr 3,8 Milliarden US-Dollar aufgebracht, fast dreimal so viel wie im Jahr zuvor.

Dieses Investitionsniveau zeugt von der Neugier und dem Vertrauen von Risikokapitalgebern und Unternehmen, dass Agenten sich von einer experimentellen zu einer unverzichtbaren Technologie entwickeln.

Ein Teil der Attraktivität liegt in der Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu größeren etablierten Unternehmen können Start-ups schnell iterieren, Agent-First-Architekturen einführen und Anwendungsfälle direkt mit Early Adopters testen. Diese Agilität macht sie zu natürlichen Vorreitern bei der Umwandlung von KI von passiven Assistenten zu autonomen Problemlösern.

Hören Sie es von KPMG:

KI-Agenten halten rasch Einzug in die Produktion, wobei sich diese Entwicklung immer weiter beschleunigt. Führungskräfte betrachten sie nicht nur als Instrumente zur Kostensenkung, sondern auch als Treiber für Wachstum und Wert-Erstellung. Dieser rasante Wandel erhöht den Druck in Bezug auf Vertrauen, Governance, Daten, die Ausrichtung der Führungskräfte und die Bereitschaft der Belegschaft. Frühe Investoren in diese Grundlagen skalieren selbstbewusst und positionieren sich als Marktführer.

KI-Agenten-Startups und Auswahl von Unternehmen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Start-ups im Bereich KI-Agenten:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Team-Produktivität für Einzelpersonen, mittelständische Teams und große Unternehmen ClickUp Brain für kontextbezogene Antworten, KI-Agenten für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, Automatisierungen mit über 100 Vorlagen, Brain MAX für betriebssystemweite KI, Dokumente, Whiteboards, Chatten Für immer kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Adept KI Automatisierung komplexer Software- und Browser-Aufgaben für Unternehmen Multimodales Schnittstellenverständnis, Adept Workflow Language (AWL), Automatisierung der Lieferkette, Verarbeitung von Finanzdokumenten und Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Crew KI Entwicklerfreundliche Multi-Agenten-Orchestrierung für verteilte Team-Workflows Multi-Agent-„Teams” für Forschung/Inhalt/QA, Orchestrierung mit Flows, Cloud- oder selbst gehostete Bereitstellung, über 1.200 Integrationen, Metriken in Echtzeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Lindy KI No-Code-Workflow-Automatisierung mit KI-Agenten für kleine Unternehmen und wachsende Teams Entwickeln Sie Agenten mit natürlicher Sprache, über 2.500 App-Integrationen, Posteingang-Triage, Teilnahme an Meetings + Zusammenfassung, Automatisierung der Vertriebsaktivitäten Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 49,99 $/Monat Glean Intelligente Suche im Unternehmen und KI-Assistent für interne Wissens-Workflows Semantische Wissensgraphen-Suche, KI-Assistent für Fragen und Antworten, automatisierte Onboarding-Unterstützung, IT-Servicemanagement, Compliance-Workflows Benutzerdefinierte Preisgestaltung Vorläufig KI-gestützte Front-Office-Automatisierung für Physiotherapiepraxen Automatisierte Terminplanung + Erinnerungen, EHR-Integration (WebPT), Echtzeit-Kommunikation mit Patienten, Bearbeitung von Stornierungen auf Wartelisten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enhans Einsatz von KI-Agenten mit Schwerpunkt auf dem Einzelhandel für operative Entscheidungen Stellen Sie in 7 Tagen benutzerdefinierte KI-Agenten bereit, mit Action Transformer-Personalisierung, multimodaler Entscheidungsfindung und Echtzeit-Überwachung von Markt- und Betriebsdaten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Naratix E-Commerce-Katalogbereicherung und Mitbewerber-Nachverfolgung für Online-Händler Bereinigen und bereichern Sie Rohproduktdaten, SEO-optimierte Beschreibungen, persona-basierte Anpassung des Inhalts, Wettbewerbsbeobachtung, Shopify/ERP-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pixel Robotics Autonome Lagerlogistik für hybride AMR-Mensch-Flotten PIXEL PT Palettentransportroboter, 3D-Sensorik + Kartierung, Flottenmanagement für AMRs + manuelle, hybride Lagerintegration, 16 Stunden autonomer Betrieb Benutzerdefinierte Preisgestaltung LangChain Entwicklung von LLM-gestützten Apps und Automatisierungen für F&E- und entwicklungsintensive Teams LangSmith-Debugging/Überwachung, über 600 tool-Integrationen, Workflow-Orchestrierung mit LCEL, Speicher + Agent-Zusammenarbeit Kostenlose Entwicklerstufe; Pro-Tarife ab 39 $/Platz/Monat Enso Erschwinglicher Marktplatz für KI-Agenten für KMUs in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Administrator und Support über 300 vortrainierte Agenten, über 70 Branchen-Automatisierungen, Abdeckung der Bereiche Marketing/Vertrieb/Verwaltung/Recht, LangChain-Integration, Skalierung von Inhalt und Workflow 49 $/Monat pro Benutzer

Vielversprechende Start-ups und Unternehmen im Bereich KI-Agenten, die man im Auge behalten sollte

Entdecken Sie einige der besten KI-Agenten-Tools, mit denen Sie Workflows beschleunigen und die Produktivität steigern können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Team-Produktivität mit kontextbezogener KI)

Verwenden Sie ClickUp Brain, um kontextreiche Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich zu erhalten

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit , die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Es verfügt über ein ausgezeichnetes Ökosystem, in dem jede /AI-Komponente mit den anderen in Verbindung steht und diese ergänzt.

Ihre kontextbezogene KI-Grundlage

ClickUp Brain ist eine kontextbezogene KI-Ebene, die in Ihren Arbeitsbereich eingebettet ist. Sie kann auf Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und externe Integrationen wie Google Drive, GitHub, Jira und mehr zugreifen. Das bedeutet, dass Sie rollen- oder projekt-spezifische Fragen stellen und sofort kontextreiche Antworten erhalten können.

Sie müssen beispielsweise nicht mehr Dutzende von Dokumenten durchforsten, um den Bereitstellungsprozess Ihrer mobilen App zu verstehen. Sie können einfach fragen: „Wie sieht der Bereitstellungsprozess unserer mobilen App aus?“ und erhalten eine klare, zusammengefasste Antwort, die aus entsprechenden Dokumentationen, früheren Aufgaben und Chats zusammengestellt wurde.

Automatisierer, die denken und handeln

Erstellen Sie benutzerdefinierte oder verwenden Sie vorgefertigte ClickUp AI-Agenten, um Ihren Arbeitsbereich zu automatisieren

Aufbauend auf der Intelligenz von ClickUp Brain gibt es ClickUp AI Agents, die aktiv Arbeit für Sie ausführen:

Vorkonfigurierte Agenten: Bearbeiten Sie gängige Bearbeiten Sie gängige KI-Agenten-Workflows wie das Senden von Client-Updates, das Zuweisen von Aufgaben oder das Routing zur Einhaltung von Vorschriften

Benutzerdefinierte Agenten: Ermöglichen Ihnen die Erstellung von no-Code-Automatisierung von Workflows, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind

Angenommen, ein Kunde stellt eine Supportanfrage, indem er ein Formular ausfüllt. Ein vorgefertigter KI-Agent könnte dies erkennen, Aufgaben und Unteraufgaben für jede Aktion erstellen, diese entsprechend der Workload des Teams zuweisen und automatisch zusammenfassende Updates versenden.

So ist Setup-Arbeit:

Die Desktop-KI-Super-App

Während ClickUp Brain und KI-Agenten innerhalb des Tools arbeiten, erweitert ClickUp Brain MAX die Reichweite der KI als Desktop-Begleiter. Es bekämpft die Ausbreitung der KI und vereint Suche, Automatisierung, Sprachbefehle und KI-Modelle über alle Ihre tools hinweg, um Ihnen Folgendes zu bieten:

Kontextbezogene Universal Search: Eine Suchleiste, um alles zu finden, egal ob in ClickUp, Google Drive oder SharePoint

Talk-to-Text-Produktivität: Diktieren Sie Aufgaben, E-Mails und Nachrichten auf natürliche Weise und viermal schneller als beim Tippen

datenschutz auf Unternehmen: *KI-Modelle von Drittanbietern werden nicht mit Ihren Unternehmensdaten trainiert

Vereinheitlichen Sie alle Ihre KI-Tools mit ClickUp Brain MAX

Die besten Features von ClickUp

Zeitaufwändige manuelle Arbeit vermeiden: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Routinearbeiten mit über 100 vorgefertigten Vorlagen und einem Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Routinearbeiten mit über 100 vorgefertigten Vorlagen und einem KI-Workflow-Automatisierungs-Builder , der Regeln aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt

dokumentieren Sie Prozesse übersichtlich: *Erstellen Sie mit ClickUp Dokumenten lebendige Wikis, SOPs und Meeting-Notizen mit Aufgabe-Verknüpfungen und Zusammenarbeit in Echtzeit

Erstellen und optimieren Sie Ihre Texte: Nutzen Sie die integrierte KI in ClickUp Aufgaben und ClickUp Dokumente, um schnell Entwürfe zu erstellen, den Ton zu verfeinern und umständlichen Text zu bearbeiten

Nahtlose Kommunikation: Halten Sie Projektdiskussionen, Dateien und Updates mit Halten Sie Projektdiskussionen, Dateien und Updates mit ClickUp Chat im selben Arbeitsbereich zusammen und bleiben Sie dank KI-gestützter Thread-Zusammenfassungen immer auf dem Laufenden

halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden: *Nutzen Sie Diagramme, Metriken und Berichte, um sich mit ClickUp Dashboards eine Ansicht des Fortschritts zu verschaffen

*machen Sie Meetings produktiver: Erfassen und transkribieren Sie Meeting-Notizen automatisch mit dem ClickUp AI Notetaker und freigeben Sie Aktionspunkte und Zusammenfassungen mit den Beteiligten

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem echten Benutzerbericht:

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich an Funktionen, mit denen Sie Workflows einfach anpassen, Aufgaben verwalten und Fortschritte an einem Ort verfolgen können. Ich finde es toll, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen festlegen und das Tool mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits verwende. Es ist sehr vielseitig, egal ob für die Verfolgung persönlicher Aufgaben oder komplexer Geschäftsabläufe. Die Vorlagen und Dashboards sind besonders hilfreich, um alles organisiert und übersichtlich zu halten.

2. Adept AI (Am besten geeignet für die Automatisierung komplexer Büroaufgaben)

via Adept KI

Adept ist eine agentenbasierte KI-Plattform, die Unternehmen mit zuverlässigen Agenten ausstattet, die eine Automatisierung von Workflows über Websites und Softwareanwendungen hinweg ermöglichen.

Die Grundlage dafür bilden einzigartige proprietäre Trainingsdaten. Die Modelle wurden mit Billionen von Token aus tatsächlichen Webschnittstellen und der Software-Nutzung gefüttert, sodass die Agenten ein intuitives Verständnis dafür entwickeln, wie digitale Tools in der Praxis arbeiten.

Die Stärke der Plattform liegt in ihrem multimodalen Ansatz. Diese Agenten können Schnittstellen visuell analysieren, räumliche Beziehungen zwischen Elementen verstehen und komplexe Layouts interpretieren.

Die besten Features von Adept AI

Steuern Sie Ihren Computer wie ein Mensch, indem Sie Adept KI ermöglichen, den Bildschirm visuell wahrzunehmen und menschliche Handlungen nachzuahmen: klicken, tippen und navigieren

Passen Sie die Automatisierung des Projektmanagements mit Adept Workflow Language (AWL) an, indem Sie multimodale Interaktionen zusammenstellen oder Schritte in natürlicher Sprache schreiben

Ermöglichen Sie die Automatisierung der Lieferkettenlogistik, verarbeiten Sie Finanzdokumente und wickeln Sie Compliance-Workflows im Gesundheitswesen ab

Beantworten Sie Fragen aus komplexen Quellen, darunter PDFs, Diagramme und Tabellen, mithilfe der Web-VQA-Funktion

Einschränkungen von Adept AI

Erfordert oft zusätzliche Entwicklung oder benutzerdefinierte Anpassung

Stützt sich stark auf hochwertige Trainingsdaten, die möglicherweise verzerrt oder unvollständig sind

Preise für Adept KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Adept AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Crew /AI (Am besten geeignet für entwicklerfreundliche Multi-Agenten-KI-Orchestrierung)

via Crew KI

Crew AI unterstützt die Automatisierung in Unternehmen, indem es verschiedene Arten spezialisierter KI-Agenten koordiniert, die wie menschliche Projektteams zusammenarbeiten. Anstatt sich auf eine einzige KI zu verlassen, die alles erledigt, werden „Teams” gebildet, in denen jeder Agent sein spezifisches Fachwissen einbringt. Das bedeutet, dass einer für die Recherche zuständig ist, ein anderer für die Erstellung von Inhalten und ein dritter für die Qualitätskontrolle.

Das Faszinierende daran ist, wie natürlich sich dies im Vergleich zur herkömmlichen Automatisierung anfühlt. Diese Agenten koordinieren sich nahtlos über komplexe Workflows hinweg, passen sich Veränderungen an und treffen gemeinsam Entscheidungen.

Die für Unternehmen geeignete Plattform bietet flexible Bereitstellungsoptionen, lässt sich in über 1.200 Anwendungen integrieren und bietet No-Code-tools.

Die besten Features von Crew AI

Koordinieren Sie Workflows mit „Flows“, die eine präzise Ereignis-gesteuerte Steuerung und logische Bedingungen ermöglichen

Bereitstellung in Cloud-, selbst gehosteten oder lokalen Umgebungen, wodurch Sie die vollständige Kontrolle über die Infrastruktur und den Datenschutz abschließen

Verfolgen Sie die Leistung und den ROI von KI-Agenten mit Echtzeit-Metriken, Protokollen und Nachverfolgung, was eine kontinuierliche Optimierung und Transparenz ermöglicht

Beschleunigen Sie die Entwicklung mit einer großen aktiven Community von über 100.000 zertifizierten Entwicklern, die Support und freigegebene Ressourcen unterstützen

Limit-Einschränkungen von Crew KI

Die Koordination mehrerer spezialisierter Agenten mit definierten Rollen ist komplex

Die Konfiguration von Workflows und die Integration von Agenten in größere Systeme ist zeitaufwändig

Preise für Crew KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Crew AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? 51 % der Unternehmen setzen derzeit KI-Agenten ein, weitere 35 % planen dies innerhalb der nächsten zwei Jahre.

💡 Profi-Tipp: Warum sollten Sie Ihrem KI-Assistenten lange Anweisungen schreiben, wenn Sie sie einfach laut aussprechen können? Mit ClickUp Brain MAX's Talk to Text ist das möglich!

4. Lindy AI (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows mit KI-Agenten ohne Programmieraufwand)

via Lindy KI

Lindy macht KI-Automatisierung zugänglich, indem es Unternehmen ermöglicht, durch einfache Beschreibungen in natürlicher Sprache „KI-Mitarbeiter” zu erstellen. Teilen Sie Lindy einfach mit, was Sie zu erledigen haben, und es erstellt benutzerdefinierte KI-Agenten, die alles von der Kundenakquise bis zur Meeting-Planung übernehmen können.

Beeindruckend ist die Tiefe der Integration: Die Plattform ist mit über 2.500 Apps in Verbindung. Auf diese Weise können KI-Agenten nahtlos in Ihrem gesamten Tech-Stack arbeiten. Lindy kümmert sich um alles und gewährleistet dabei Sicherheit auf Unternehmensebene mit SOC 2- und HIPAA-Konformität.

Außerdem ist es modellunabhängig, sodass Sie wählen können, mit welchem LLM Sie Ihre Agenten ausstatten möchten.

Mehrere KI-Agenten können ähnlich wie menschliche Mitarbeiter bei komplexen Workflows zusammenarbeiten, während Menschen für Genehmigungen oder Eskalationen weiterhin eingebunden bleiben. Sie können diese Agenten sogar direkt in Ihre Website einbetten oder über eine mobile App darauf zugreifen.

Die besten Features von Lindy KI

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten und freigeben Sie diese teamübergreifend

Automatisierung entire Workflows über mehrere Apps hinweg, von der Nachverfolgung von Leads oder der Berichterstellung bis hin zur Meeting-Terminplanung und Kundensupport

Fügen Sie Ihren Workflows KI-basierte Logik und mehrere Auslöser hinzu

Trainieren Sie Ihren Assistenten, indem Sie ihm einfach zeigen, wie Sie Aufgaben abschließen – ganz ohne Programmierkenntnisse

Entwickeln Sie produktionsreife Apps mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Einschränkungen von Lindy KI

Benutzer beschweren sich über die begrenzten Tutorials und das begrenzte Wissen

Das Initialisieren neuer Aufgaben kann bis zu 20 Sekunden dauern, was für Echtzeit-Automatisierung als langsam angesehen werden kann

Die Debugging-tools der Plattform sind limit, was eine effiziente Fehlerbehebung und Problemlösung erschwert

Preise für Lindy KI

Free

Pro: 49,99 $/Monat

Geschäft: 199,99 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lindy KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lindy KI?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Lindy KI hat für mich alles verändert. Es macht das Erstellen und Verwalten von KI-Agenten einfach, intuitiv und macht sogar Spaß... Allerdings gibt es ein paar Dinge, die ich verbessern würde. Ich wünschte, es gäbe mehr Tutorials oder Beispiele, die neuen Benutzern helfen, das volle Potenzial der Agenten auszuschöpfen. Außerdem kann die Tatsache, dass man dafür bezahlen muss, als Hindernis empfunden werden, obwohl ich denke, dass der Wert es wert ist, wenn man erst einmal sieht, was damit alles möglich ist.

📮 ClickUp Insight: 43 % der Menschen sagen, dass sich wiederholende Aufgaben ihrem Arbeitstag eine hilfreiche Struktur geben, aber 48 % empfinden sie als anstrengend und als Ablenkung von sinnvoller Arbeit. Routine kann zwar ein Gefühl der Produktivität vermitteln, schränkt jedoch oft die Kreativität ein und hindert Sie daran, bedeutenden Fortschritt zu erzielen. ClickUp hilft Ihnen, sich aus diesem Kreislauf zu befreien, indem es Routineaufgaben über intelligente KI-Agenten automatisiert, sodass Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Automatisieren Sie Erinnerungen, Aktualisierungen und Aufgabenverteilungen und lassen Sie Funktionen wie automatische Zeitblockierung und Aufgabenpriorisierung Ihre produktivsten Arbeitszeiten schützen. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

5. Glean (Am besten geeignet für intelligente Suche im Unternehmen)

via Glean

Glean befasst sich mit einem der größten Killer der Produktivität in Unternehmen: der endlosen Suche nach Informationen, die über Dutzende von Apps und Systemen verstreut sind. Sie müssen nicht mehr zwischen Gmail, Slack, Jira, Salesforce und unzähligen anderen tools hin- und herspringen.

Es schafft eine intelligente Sucherfahrung, die das gesamte Wissensökosystem Ihres Unternehmens versteht und gleichzeitig alle bestehenden Berechtigungen und Protokolle der Sicherheit respektiert.

Der KI-Assistent der Plattform kann komplexe Fragen beantworten, Inhalte entwerfen und sogar mehrstufige Workflows automatisieren. Müssen Sie einen potenziellen Kunden recherchieren? Oder möchten Sie häufige Support-Anfragen automatisch abweisen, indem Sie auf Ihre Wissensdatenbank zurückgreifen? Die autonomen Agenten von Glean erledigen diese komplexen Aufgaben nahtlos.

Entdecken Sie die besten Features

Nutzen Sie die Vorteile der erweiterten semantischen Suche mit einem Wissensgraphen, der unternehmensspezifische Fachbegriffe, Projekte und Rollen versteht

Erstellen Sie mühelos KI-Agenten mit natürlicher Sprache und setzen Sie sie für Aufgaben ein, die vom IT-Servicemanagement bis zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Bereich reichen

Wählen Sie aus vorgefertigten Agent Library-Vorlagen , um schnell loszulegen

Legen Sie fest, dass Agenten basierend auf Zeitplänen, Aktualisierungen des Inhalts oder bestimmten Auslösern aktiviert werden

Nutzen Sie intelligente Agententechnologie, um Reaktionen dynamisch an Geschäftsprozesse anzupassen

Integrieren Sie Agenten mithilfe der API von Glean in jede Ihrer verbundenen Apps

Limit erkennen

Die Ergebnisse sind zu umfangreich, und es sind mehrere Klicks erforderlich, um etwas zu finden

Unflexible Analysen, die nicht geändert werden können

Die Plattform bietet eine begrenzte Anzahl vorgefertigter Branchen -Workflow-Vorlagen , die möglicherweise zusätzlichen Benutzerdefinierten Aufwand erfordern

Preise einholen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Bewertungen sammeln

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glean?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Was mir an Glean am besten gefällt, ist, wie nahtlos es mir hilft, Informationen in allen meinen App-Apps zu finden und darauf zuzugreifen. Das spart Zeit, reduziert Doppelarbeit und macht die Zusammenarbeit effizienter.

Was mir an Glean am besten gefällt, ist, wie nahtlos es mir hilft, Informationen in allen meinen App-Apps zu finden und darauf zuzugreifen. Das spart Zeit, reduziert Doppelarbeit und macht die Zusammenarbeit effizienter.

🧠 Wissenswertes: KI-Agenten werden auch in der wissenschaftlichen Forschung getestet. Im Jahr 2022 trainierten Forscher der Carnegie Mellon University und von Meta einen Agenten, um neue chemische Reaktionen vorzuschlagen. Das System fand Reaktionen, die zuvor noch kein Mensch dokumentiert hatte, und zeigte damit, dass KI die Forschung in unbekannte Gebiete vorantreiben kann.

6. Penciled (Am besten geeignet für KI-gestützte Front-Office-Automatisierung in der Physiotherapie)

via Penciled

Penciled verändert die Welt der Terminplanung in Physiotherapiepraxen und bietet ihnen im Wesentlichen einen unermüdlichen KI-Rezeptionisten.

Das Tool verwaltet proaktiv den gesamten Kommunikationszyklus mit Patienten. Es hilft dabei, Patienten über versäumte Termine zu text, Erinnerungen zu versenden, Stornierungen aus Wartelisten zu ersetzen und sogar Verspätungsgebühren zu verarbeiten.

Die tiefe Integration mit EHR-Systemen wie WebPT macht es zu etwas Besonderem. Es liest Ihre Patientendaten und den Plan in Echtzeit und erkennt, wer wann und wofür einen Termin benötigt.

Wenn eine Absage erfolgt, kontaktiert Penciled sofort die Patienten auf der Warteliste und bucht den ersten, der antwortet, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Die besten Features von Penciled

Extrahieren und verfolgen Sie den Abschluss von Behandlungsplänen über verschiedene Anbieter hinweg, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und die Patientenversorgung zu optimieren

Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter im Front, indem Sie repetitive Anrufe und Text reduzieren, sodass sie sich auf die persönliche Patientenversorgung konzentrieren können

Überwachen Sie die Kommunikation mit Patienten in Echtzeit, stellen Sie sicher, dass keine Nachrichten übersehen werden, und ermöglichen Sie dem Klinikpersonal, KI-Antworten zu überwachen

Vorgesehene Einschränkungen

Es fehlt das für den Umgang mit Patienten erforderliche differenzierte Verständnis

Die Effektivität hängt von der nahtlosen Integration mit EHR-Systemen ab

Vorläufige Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Enhans (Am besten geeignet für KI-Agentenplattformen mit Schwerpunkt auf dem Einzelhandel)

via Enhans

Enhans schließt die Lücke zwischen vielversprechender Technologie und praktischer Umsetzung in der realen Welt. Das Unternehmen hat eine Plattform speziell für die schnelle Bereitstellung intelligenter KI-Agenten entwickelt, die in nur sieben Tagen einsatzbereit sind.

Das System beobachtet die Aktionen der Benutzer in tools wie E-Mail, CRMs und Tabellenkalkulationen, um individuelle Arbeit zu lernen. Anschließend kann es mit übergeordneten Zielen beauftragt werden – beispielsweise „den wöchentlichen Verkaufsbericht erstellen“ oder „alle neuen Leads von gestern nachverfolgen“ –, die es ausführt, indem es die erforderliche Software autonom im Namen des Benutzers navigiert und bedient.

Die Agenten identifizieren aktiv Herausforderungen und passen ihren Problemlösungsansatz auf der Grundlage der tatsächlichen Benutzeranforderungen und Umgebungsfaktoren an.

Verbessert die besten Features

Sammeln und überwachen Sie automatisch Echtzeit-Markt- und Betriebsdaten, was eine von Benutzern gesteuerte, benutzerdefinierte Anpassung ermöglicht

Treffen Sie multimodale Entscheidungen, indem Sie mehrere KI-Modelle gemeinsam nutzen, um Preise, Lagerbestände und Aktionen zu optimieren

Verändern Sie Interaktionen mit dem Action Transformer , der Antworten basierend auf dem Verhalten des Benutzers personalisiert

Führen Sie komplexe, mehrschrittige Aufgaben anhand einfacher Anweisungen in natürlicher Sprache aus

Erweitern Sie Grenzen

Der Betrieb komplexer Multi-Modell-KI erfordert eine hohe Rechenleistung

Die Integration von KI-Agenten in bestehende Legacy IT-Infrastrukturen kann eine Herausforderung sein

Können Schwierigkeiten mit Aufgaben haben, die ein tiefes Kontextverständnis oder subjektives Urteilsvermögen erfordern

Enhans-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verbessern Sie Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? In Multi-Agent-Umgebungen wie Versteckspiel-Simulationen entwickelten Bots durch clevere Teamwork-Strategien, die ihnen niemand explizit beigebracht hatte, eine emergente Zusammenarbeit, beispielsweise indem sie Türen mit virtuellen Kisten blockierten, um ihre Gegner einzuschließen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Agenten für Projektmanagement

8. Naratix (Am besten geeignet für die Automatisierung und Anreicherung von E-Commerce-Katalogen)

via Naratix

Naratix verwandelt unübersichtliche Lieferantendaten in übersichtliche, verkaufsfähige Produktkataloge. Anstatt unzählige Stunden mit unvollständigen Produktbeschreibungen und nicht konformen Listings zu verbringen, können E-Commerce-Geschäfts nun ihre Rohdaten hochladen und zusehen, wie diese über Nacht in ausgefeilte, SEO-optimierte Kataloge umgewandelt werden.

Die KI bereichert Daten mit markenkonsistenten Beschreibungen, korrekter Kategorisierung und lokalisierten Inhalten für verschiedene Märkte, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Marktes erfüllt.

Die Plattform lässt sich nahtlos in bestehende Systeme wie Shopify, BigCommerce und ERPs integrieren, ohne dass kostspielige Migrationen erforderlich sind.

Die besten Features von Naratix

Generieren Sie automatisch markenkonforme Produktbeschreibungen, Markenseiten und Kategorieseiten aus Produktdaten in Formaten wie JSON, CSV und XLX

Ermöglichen Sie die Automatisierung der kontinuierlichen Beobachtung von Wettbewerbern hinsichtlich Preisgestaltung und Markttrends

Verwenden Sie eine Client Persona Engine , um Produktbeschreibungen und Inhalt auf bestimmte Käuferdemografien und -präferenzen zuzuschneiden

Decken Sie Bestandslücken und Überbestandsrisiken auf, um intelligentere Kaufentscheidungen zu treffen

Limitations von Naratix

Für Anfänger, die mit KI-Analysetools nicht vertraut sind, stehen nur begrenzte Dokumentationen zur Verfügung

Schwierigkeiten mit sehr kreativen, fantasievollen oder metaphorischen Produktbeschreibungen

Einige Benutzer haben von Schwierigkeiten bei der Einrichtung und Wartung von Integrationen berichtet

Preise von Naratix

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Naratix-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Ihre Vertriebsprozess mit KI-Automatisierung optimieren können

9. Pixel Robotics (Am besten geeignet für autonome mobile Roboter in der Intralogistik)

via Pixel Robotics

Pixel Robotics unterstützt die Lagerautomatisierung mit KI-gestützten mobilen Robotern, die sich in industriellen Umgebungen zurechtfinden.

Die Plattform kombiniert fortschrittliche Computer Vision, digitale Zwillinge, Reinforcement Learning und patentierte KI-Lokalisierung. Dadurch können Roboterarme und mobile Roboter komplexe, nicht repetitive Aufgaben ausführen, wie z. B. das Kommissionieren und Sortieren verschiedener Elemente in einem Lager, die Montage von Produkten mit geringfügigen Abweichungen oder die Durchführung von Qualitätskontrollen.

Diese Roboter passen sich an jede Umgebung an, in die sie eingesetzt werden, erkennen spontan die Position von Paletten und können sogar Gabelstapler erkennen und ihnen ausweichen.

Die besten Features von Pixel Robotics

Profitieren Sie von Flottenmanagement-tools , die sowohl AMRs als auch manuelle Transporte für ein hybrides Lagermanagement und die Automatisierung von Pufferbereichen koordinieren

Visualisieren und optimieren Sie Logistikprozesse mithilfe von 3D-Sensorik und fotorealistischer Umgebungskarte

Passen Sie sich in Echtzeit an Veränderungen in der Umgebung an, wie z. B. verlegte Elemente oder neue Hindernisse

Erzielen Sie bis zu 16 Stunden kontinuierlichen autonomen Betrieb mit automatischer Li-Ionen-Aufladung und minimalen Ausfallzeiten

Limitations von Pixel Robotics

Die Integration verschiedener Sensordaten (Kameras, LiDAR, Radar usw.) in ein nahtloses Steuerungssystem bleibt eine Herausforderung

Begrenzte Flexibilität in unvorhersehbaren Umgebungen

Preise von Pixel Robotics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Pixel Robotics

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: OpenAI trainierte Agenten in Roboterhand-Simulationen, um Objekte wie einen Zauberwürfel zu manipulieren. Die Agenten lernten, sich an Dinge wie einen „gebrochenen” Finger in der Simulation anzupassen, und zeigten dabei eine überraschende Flexibilität bei der Problemlösung.

10. LangChain (am besten geeignet für die Entwicklung von LLM-gestützten Apps und Automatisierungen)

via LangChain

LangChain ist kein Endbenutzerprodukt, sondern ein grundlegendes Open-Source-Framework für Entwickler zum Erstellen von agentenbasierten KI-Anwendungen.

Es hilft dabei, experimentelle Sprachmodelle in produktionsreife, intelligente Anwendungen umzuwandeln. Es bietet Tools zum Erstellen, Orchestrieren und Bereitstellen autonomer KI-Agenten, die komplexe, mehrstufige Workflows bewältigen können.

Der umfassende Ansatz des KI-Workflow-Generators für die Anwendungsentwicklung erleichtert die Workflow-Orchestrierung, ein ausgeklügeltes Speichermanagement und die Erstellung kollaborativer Agenten.

Darüber hinaus ermöglichen die visuelle IDE und wiederverwendbare Vorlagen den Teams eine schnelle Prototypenerstellung und Iteration von KI-Lösungen.

Die besten Features von LangChain

Greifen Sie über LangSmith auf fortschrittliche Debugging-, Überwachungs- und Bewertungstools zu, um tiefe Einblicke in die Kettenleistung zu gewinnen und Fehler effizient zu identifizieren

Statten Sie Anwendungen mit Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis aus, um den Kontext beizubehalten

Nahtlose Integration mit über 600 tools, darunter Datenbanken, APIs und spezialisierte KI-Dienste, um Ihre Workflow-Fähigkeiten ohne aufwendige benutzerdefinierte Programmierung zu erweitern

Koordinieren Sie komplexe, mehrschrittige Workflows mit der LangChain Expression Language (LCEL) und ermöglichen Sie so eine präzise Steuerung der Logik und Ausführung über KI- und Datenkomponenten hinweg

Limitations von LangChain

Die Dokumentation weist Lücken für fortgeschrittene Anwendungsfälle auf

Als Framework erfordert es starke Programmier- und Prompt-Engineering-Kenntnisse, um effektiv genutzt werden zu können; es handelt sich nicht um eine „No-Code“-Lösung

Die Qualität und Zuverlässigkeit jedes mit LangChain entwickelten Agenten hängt letztlich von den Fähigkeiten des zugrunde liegenden LLM ab, das verwendet wird

Preise für LangChain

Entwickler: Starten Sie kostenlos und zahlen Sie dann nach Bedarf

Plus: 39 $/Monat pro Platz (danach Zahlung nach Verbrauch)

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung (dann nach Verbrauch bezahlen)

LangChain-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangChain?

Aus einer G2-Bewertung:

Langchain bietet eine modulare und erweiterbare Möglichkeit, mit großen Sprachmodellen zu arbeiten. Seine Fähigkeit, LLMs mit tools, Speicher und externen Datenquellen zu verknüpfen, macht es unglaublich leistungsstark für reale Anwendungen... Die Lernkurve kann für Neulinge, insbesondere für diejenigen ohne Erfahrung in der Arbeit mit LLMs oder Python, steil sein.

11. Enso (Am besten geeignet als erschwinglicher Marktplatz für KI-Agenten zur Automatisierung von KMU)

via Enso

Enso ist ein Marktplatz für KI-Agenten und ein Automatisierung-Hub für kleine und mittlere Unternehmen. KMUs können das Tool abonnieren, um auf über 300 vorab trainierte KI-Agenten in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Verwaltung, Finanzierung, Recht, Kundensupport und mehr zuzugreifen.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Die Agenten sind sofort einsatzbereit, orientieren sich an bewährten Branchenpraktiken und lassen sich in bestehende Tools wie E-Mail, CRMs und Projektmanagement-Plattformen integrieren. Geschäfte profitieren von einer durchgängigen Automatisierung, ohne dass dafür technisches Fachwissen erforderlich ist.

Die besten Features von Enso

Verwalten Sie die Erstellung markenkonsistenter und personalisierter Inhalte in Echtzeit

Skalieren Sie Ihr Geschäft mühelos mit branchenbezogenen KI-Lösungen für über 70 Branchen

Bewerten und verbessern Sie KI-gesteuerte Workflow durch kontinuierliche Erweiterung und Partnerschaften, einschließlich der Integration mit LangChain

Ersetzen Sie mehrere Freiberufler und manuelle Arbeit durch zuverlässige KI-Agenten, die Ihr Geschäft stets mit hochwertiger Unterstützung unterstützen

Limit-Einschränkungen von Enso

Benutzer haben technische Probleme gemeldet

Limitierungen wie die Ausführung einzelner KI-Agenten bis zu 10 Mal pro Tag und Benutzer

Preise von Enso

49 $/Monat pro Benutzer

Enso-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Fast 9 von 10 Führungskräften geben an, dass sie ihr KI-Budget in diesem Jahr aufgrund von agentenbasierter KI erhöhen werden. Mehr als ein Viertel von ihnen plant Steigerungen von 26 % oder mehr, was zeigt, dass sich Unternehmen auf eine ambitionierte, groß angelegte Einführung vorbereiten.

Schlüssel-Markttrends im Bereich der agentenbasierten KI

Der globale Markt für KI-Agenten befindet sich auf einem explosiven Wachstumskurs. Es wird geschätzt, dass er in den nächsten Jahren ein Volumen von 50,31 Milliarden erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 45,8 %. Dies deutet auf eine steigende Nachfrage nach Automatisierung, Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache und einen wachsenden Bedarf an personalisierten Kundenerlebnissen hin.

Die Finanzierungstrends spiegeln diese Dynamik wider. Startups im Bereich KI-Agenten haben 2,8 Milliarden US-Dollar an Risikokapital eingeworben, wobei Analysten davon ausgehen, dass die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr 6,7 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.

Europa hat sich zu einem aktiven hub entwickelt, mit über 1 Milliarde Euro, die im ersten Quartal in 65 Transaktionen aufgebracht wurden, und damit die Gesamtzahlen des Vorjahres übertroffen. Dieser Kapitalzufluss unterstreicht das Vertrauen der Investoren, dass Start-ups eine Vorreiterrolle bei der Transformation von KI von passiven Assistenten zu autonomen Kollegen einnehmen, die in der Lage sind, mehrstufige Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingriff auszuführen.

Die Akzeptanz ist auf Unternehmensseite ebenso groß. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Akzeptanz nicht auf technologieorientierte Unternehmen beschränkt ist. Auch mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen und Rechtsdienstleistungen integrieren Agenten, um Compliance, Kundensupport und Betriebsprozesse zu automatisieren.

Gleichzeitig hat der rasante Aufstieg der agentenbasierten KI neue Herausforderungen mit sich gebracht. Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen dabei im Vordergrund, wie die jüngste Kapitalbeschaffung von Noma Security in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zeigt, mit der autonome Systeme vor Fehlern oder böswilliger Nutzung geschützt werden sollen.

Dies signalisiert, dass der Markt zwar rasch wächst, nachhaltiger Erfolg jedoch von der praktischen Umsetzung, Vertrauen und nachweisbarem Geschäft abhängt.

📖 Lesen Sie auch: KI-Orchestrierungstools für Business Workflow

Herausforderungen und Risiken bei der Einführung von KI-Agenten

Betrachten wir nun einige Probleme bei der Verwendung von KI-Agenten und Strategien zu deren Minderung:

Herausforderung oder Risiko Lösung Sicherheit und Datenschutz Implementieren Sie End-to-End-Verschlüsselung, robuste Zugriffskontrollen, Compliance-Audits und AI-spezifische Datenverarbeitungsverfahren Voreingenommenheit, Fairness und Diskriminierung Sorgen Sie für Vielfalt in den Trainingsdaten, legen Sie Fairness-Metriken fest und testen Sie regelmäßig auf algorithmische Verzerrungen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Bleiben Sie über Gesetze (z. B. DSGVO) auf dem Laufenden, führen Sie regelmäßige Audits durch und gestalten Sie von Anfang an konforme KI-Workflows Betriebssicherheit Richten Sie Überwachungsschleifen, kontinuierliche Überwachung und Fallback-Mechanismen ein und weisen Sie den Agentenverhalten operative Verantwortliche zu Modellierung von Position und Manipulation Sichern Sie Modell-Pipelines, überwachen Sie feindliche Aktivitäten, führen Sie Schwachstellenscans durch und Limit die Gefährdung durch nicht vertrauenswürdige Daten Unvorhersehbares oder schädliches Verhalten Verwenden Sie Human-in-the-Loop-Sicherheitssysteme für kritische Entscheidungen, testen Sie die Reaktionen der Agenten in dynamischen Umgebungen und schränken Sie die Autonomie ein Integration mit Legacy-Systemen Investieren Sie in Middleware, API-Schichten und schrittweise Migrations-Plans; legen Sie den Schwerpunkt auf Interoperabilität Anbieterabhängigkeit Bevorzugen Sie offene Standards und modulare Architekturen und behalten Sie sich die Möglichkeit vor, Anbieter oder Plattformen zu wechseln Überoptimierung oder Zielkonflikte Überprüfen und aktualisieren Sie im Zeitraum die Ziele der Agenten, testen Sie die Übereinstimmung und beziehen Sie die Stakeholder in die Optimierungskriterien ein Kontinuierliche Kosten und Wartungsaufwand Planen Sie ein Budget für fortlaufende Umschulungen, Updates und die Einhaltung sich ändernder Anforderungen ein; automatisieren Sie Wartungsaufgaben, wo immer dies möglich ist

📮 ClickUp Insight: 13 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit einzusetzen. Ein möglicher Grund: Sicherheitsbedenken! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten mit einer externen KI freigeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren ClickUp-Workspace bringt. Von SOC 2 bis hin zu ISO-Standards erfüllt ClickUp die höchsten Standards in Sachen Sicherheit und hilft Ihnen dabei, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Arbeitsbereich einzusetzen.

Zukunftsaussichten für KI-Agenten

KI-Agenten entwickeln sich zunehmend von Nischenexperimenten zu gängigen Business-Tools und verändern damit die Art und Weise, wie Arbeit in verschiedenen Branchen erledigt wird.

Analysten erwarten ein jährliches Marktwachstum von über 45 %, wobei fast jedes Unternehmen plant, den Einsatz in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen. Diese Dynamik wird durch eine Mischung aus praktischen Vorteilen wie gesteigerter Produktivität und weniger manueller Arbeit sowie dem Versprechen einer autonomeren Zusammenarbeit zwischen Menschen und Systemen angetrieben.

Hier sind einige Trends, die die Zukunft bestimmen werden:

Autonome Workflows: Agenten entwickeln sich von „Helfern” zu Systemen, die Probleme identifizieren, Lösungen entwerfen und Agenten entwickeln sich von „Helfern” zu Systemen, die Probleme identifizieren, Lösungen entwerfen und über gesamte digitale Ökosysteme hinweg agieren können

Hyperautomatisierung: Durch die Verknüpfung von RPA, Analytik und maschinellem Lernen können Agenten Durch die Verknüpfung von RPA, Analytik und maschinellem Lernen können Agenten eine echte End-to-End-Geschäftstransformation vorantreiben

Edge-KI: Es ist zu erwarten, dass Agenten Daten lokal verarbeiten, um schnellere Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Logistik, Einzelhandel und Fertigung

🔍 Wussten Sie schon? 58 % der Unternehmen setzen KI-Agenten für Recherchen und Zusammenfassungen ein, während 53,5 % sie für persönliche Aufgaben zur Produktivität wie Terminplanung und das Verfassen von E-Mails nutzen.

ClickUp + KI = Die intelligentere Art der Arbeit

Die KI-Agenten-Startups, die wir gerade vorgestellt haben, erweitern die Grenzen dessen, was KI-Agenten leisten können. Dazu gehört die Automatisierung von Recherchen, die Optimierung des Kundenerlebnisses oder die Beschleunigung ganzer Workflows.

ClickUp bietet Ihnen bereits einen All-in-One-Hub, auf dem Tools wie ClickUp Brain, KI-Agenten und Automatisierungen nahtlos mit Ihren Aufgaben, Dokumenten und der Kommunikation Ihres Teams verbunden sind.

Wenn Sie KI nicht nur als Konzept betrachten, sondern tatsächlich nutzen möchten, um Ihre Arbeit intelligenter und schneller zu erledigen, ist ClickUp die richtige Lösung für Sie.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅