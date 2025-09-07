die 10 besten Smartsheet-Bauvorlagen für Projekte

die Verwaltung eines Bauprojekts bedeutet die Nachverfolgung von Zeitleisten, Teams, Budgets, Sicherheitsüberprüfungen und sich ändernden Bedingungen – alles gleichzeitig. * 🏗️

Wenn Informationen über E-Mails, Tabellenkalkulationen und separate tools verstreut sind, verlangsamt sich die Kommunikation und es kommt schnell zu Verzögerungen.

Hier kommen die Smartsheet-Baugeschäftsvorlagen ins Spiel. Sie optimieren die Organisation vom ersten Angebot bis zur endgültigen Abnahme, sodass Sie weniger Zeit mit dem Aufbau von Systemen und mehr Zeit mit der Umsetzung des Projekts verbringen.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Smartsheet-Bauvorlagen für Teams im Feld vor – und präsentieren eine intelligentere Alternative mit dynamischen Vorlagen für Teams, die schneller vorankommen und besser zusammenarbeiten möchten.

was macht eine gute Smartsheet-Vorlage für das Bauwesen aus?*

Gute Smartsheet-Bauvorlagen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

*klarheit bei Aufgaben und Zeitleiste: Eine leistungsstarke Vorlage für das Baumanagement bietet eine klare Sichtbarkeit über Projektphasen, Fristen und Abhängigkeiten, sodass Verzögerungen oder Überschneidungen frühzeitig erkannt werden können

Integrierte Formeln und Automatisierung: Gute Vorlagen reduzieren die manuelle Arbeit, indem sie Formeln zur automatischen Berechnung von Kosten, Zeitleisten oder Fortschrittsaktualisierungen verwenden

*benutzerdefinierte Anpassung an verschiedene Projektarten: Von kleinen Renovierungen bis hin zu mehrphasigen Bauvorhaben – die besten Vorlagen passen sich der Größe und dem Umfang Ihrer Bauarbeit an und helfen Ihnen bei der Verwaltung von Auftragnehmern

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Mit den guten kostenlosen Free-Vorlagen für Bauangebote in Smartsheet können Projektmanager, Bauleiter und Subunternehmer problemlos Informationen freizugeben, Kommentare zu hinterlassen und Aktualisierungen vorzunehmen

Mobilfreundliches Design: Da viele Entscheidungen im Bauwesen vor Ort getroffen werden, sollten die besten Vorlagen für Baukostenvoranschläge einfach von einem Tablet oder Smartphone aus zu verwenden sein, ohne dass dabei Funktionen verloren gehen

*optionen für visuelle Berichterstellung: Eine Vorlage mit integrierten Dashboards, Fortschrittsbalken und Diagrammen hilft Ihnen dabei, Aktualisierungen klar an die Beteiligten zu kommunizieren

*bau-Vorlagen auf einen Blick

Die besten Smartsheet-Vorlagen für das Bauwesen

Hier sind die besten Smartsheet-Vorlagen für das Bauwesen, die Sie sich ansehen sollten:

1. Vorlage für die Nachverfolgung von Baudokumenten von Smartsheet

via Smartsheet

Die Vorlage „Construction Documentation Tracker“ von Smartsheet hilft Ihnen bei der Verwaltung von Projektunterlagen, ohne dass Sie Ordner oder Chat-Threads durchsuchen müssen.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Baupläne, Inspektionsberichte und Aktualisierungen des Zeitplans übersichtlich zu organisieren und leicht zugänglich zu machen. Ihr Team und Ihre Stakeholder wissen immer genau, wo sie die neueste Version jedes Dokuments finden.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Speichern Sie Pläne, Genehmigungen und Inspektionsberichte an einem einzigen hub, der durchsuchbar ist

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten an einem leicht zugänglichen Ort alles finden, was sie brauchen

Verwenden Sie Farbe, um die Einstellung für jede Aufgabe festzulegen

🔑 Ideal für: Projekt-Teams und Manager, die ein zuverlässiges System zur Verwaltung von Baudokumentationen suchen.

🎥 Im Bauwesen ist die Dokumentation nicht nur Papierkram, sondern Ihr Sicherheitsnetz. Dieses Video zeigt, wie KI-Tools die Dokumentation optimieren, Fehler reduzieren und Projektunterlagen genau und zugänglich halten können.

2. Baukostenvoranschlagsvorlage von Smartsheet

via Smartsheet

Jedes Bauprojekt hängt von der Abhängigkeit ab, dass die Nummern stimmen, und diese Smartsheet-Vorlage für das Baubudget hilft dabei, dies sicherzustellen. Sie bietet eine zentrale Plattform zur Nachverfolgung der geschätzten und tatsächlichen Kosten Zeile für Zeile.

Verfolgen Sie Ausgabenkategorien wie Arbeitskräfte, Materialien, Kosten für Subunternehmer und mehr mit Echtzeit-Sichtbarkeit. Das Layout ist übersichtlich und anpassbar und hilft Ihnen, Budgetabweichungen frühzeitig zu erkennen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Vergleichen Sie die tatsächlichen Kosten mit dem Budget und behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben

Kategorisieren Sie Ausgaben für eine übersichtlichere Berichterstellung

Teilen Sie die Kosten in Arbeitsstunden, Bewertungen, Einheiten und Kosten pro Einheit auf

🔑 Ideal für: Bauunternehmer, Bauleiter und Finanz Teams, die Baukosten in Echtzeit verwalten.

3. Bauzeitplan mit Gantt-Vorlage von Smartsheet

via Smartsheet

Mit der Smartsheet-Baugrafik mit Gantt-Vorlage lassen sich Zeitleisten und Abhängigkeiten leicht visualisieren. Sie zeigt Ihren gesamten Plan in einem übersichtlichen Gantt-Diagramm an, sodass Sie sehen können, wann jede Phase beginnt, endet und eine Verbindung eingeht.

Ganz gleich, ob Sie gerade mit dem Bau beginnen oder kurz vor der Projektübergabe stehen – mit dieser Vorlage können Sie Verzögerungen frühzeitig erkennen und Ihr Team zur Einhaltung des Plans anhalten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Visualisieren Sie Projektphasen, Meilensteine und Dauer von Aufgaben

Passen Sie Zeitpläne an, indem Sie Leisten im Gantt-Diagramm verschieben

Skizzieren Sie Aufgaben, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und passen Sie Termine an

🔑 Ideal für: Projektmanager, die eine einfache Möglichkeit suchen, Projekt-Zeitleisten zu Plan, anzupassen und zu kommunizieren.

4. Incident-Protokoll mit Formular-Vorlage von Smartsheet

via Smartsheet

Jeder Arbeitsplatz benötigt eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Incidents zu dokumentieren, und genau das bietet das Smartsheet-Formular für Incident-Berichte mit Vorlage. Es wurde entwickelt, um festzuhalten, was passiert ist, wer beteiligt war, wann und wo es passiert ist und welche Schritte daraufhin unternommen wurden.

Das Format gewährleistet eine konsistente und effiziente Berichterstellung und erleichtert die Datenerfassung zur Analyse von Trends und zur Verbesserung der Sicherheitsverfahren.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Standardisieren Sie die Nachverfolgung von Incidents mit einem integrierten Formular

Machen Sie die Ansicht eines vollständigen Protokolls aller gemeldeten Incidents an, einschließlich Vorgesetzter, Folgemaßnahmen und Überprüfungsdatum

Freigeben Sie Aktualisierungen sofort mit Sicherheits- oder Compliance-Teams

🔑 Ideal für: Bauleiter und Sicherheitsbeauftragte, die die Dokumentation von Incident einheitlich handhaben möchten.

5. Vorlage für Maschinenwartungspläne von Smartsheet

via Smartsheet

Die Smartsheet-Vorlage für Maschinenwartungspläne erleichtert es Ihnen, den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen sicherzustellen. Sie hilft Ihnen bei der Planung und Nachverfolgung der regelmäßigen Wartung Ihrer Maschinen und filtert zwischen täglichen Kontrollen, monatlichen Wartungen oder jährlichen Überholungen.

Auf diese Weise können Sie jede Aufgabe der richtigen Person zuweisen, Erinnerung-Termine festlegen und nach jeder Wartung Ergebnisse oder Notizen festhalten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Planen Sie Wartungs-Aufgaben nach Maschinen mit klaren Fälligkeitsdaten

Zeichnen Sie Inspektionsergebnisse und Notizen für spätere Referenzzwecke auf, damit niemand Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden muss

Machen Sie die vollständige Ansicht des Kalenders in einem freigegebenen Blatt

🔑 Ideal für: Wartungsteams und Bauleiter, die Zuverlässigkeit ohne Ausfallzeiten der Geräte wünschen.

6. Vorlage für Telekommunikationsbaukostenvoranschläge von Smartsheet

via Smartsheet

Benötigen Sie eine genaue Budgetierung für Telekommunikationsinstallationen? Die Vorlage „Telecommunications Construction Estimator“ von Smartsheet wurde speziell für Telekommunikationsinfrastruktur-Projekte entwickelt.

Integrierte Formeln berechnen Summen und Aufschläge und sorgen dafür, dass Ihre Material-, Arbeits- und Ausrüstungskosten korrekt bleiben. Sie können die Kosten nach Installationstyp, Arbeitskosten, Aushubvolumen, Turmhöhe und Ausrüstungsbedarf aufschlüsseln, sodass vor der Angebotsabgabe oder dem Bau jedes Detail auf dem Konto ist.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verwenden Sie integrierte telekommunikationsspezifische Formeln für Turmmaterialien, Antenneneinheiten und elektrische Systeme

Erstellen Sie schnelle und genaue Zusammenfassungen für client-fertige Telekommunikationsangebote

Führen Sie die Nachverfolgung von Genehmigungen, Zeile (ROW) und behördlichen Gebühren parallel zum Budget

🔑 Ideal für: Kalkulatoren und Projektleiter, die an Netzwerkerweiterungen, Glasfaserausbau oder Turmbauarbeiten arbeiten.

7. Vorlage für den Geräteplan von Smartsheet

via Smartsheet

Sie haben Schwierigkeiten herauszufinden, wo sich Ihre Geräte befinden oder ob sie überhaupt verfügbar sind? Die Smartsheet-Vorlage für die Geräteplanung bringt Klarheit in Ihr Bau-Asset-Management.

Es hilft Teams dabei, die Zuweisung von Ressourcen auf verschiedenen Baustellen zu koordinieren, Doppelbuchungen zu vermeiden und den Bedarf an Ausrüstung zu Plan. Von Baggern und Kränen bis hin zu kleinen tools können Sie protokollieren, was gerade in Gebrauch ist, was repariert werden muss und was einsatzbereit ist.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Weisen Sie Aufgaben oder Projekten Geräte mit klaren Startdatum und Enddatum zu

Führen Sie eine Nachverfolgung des Status und des Wartungsbedarfs auf einen Blick durch

Protokollieren Sie Nutzungszeiten, Bediener, Phase, Speicherorte und Notizen direkt neben jedem Asset

🔑 Ideal für: Baustellenleiter und Fuhrparkleiter, die einen besseren Überblick über den Gerätebestand und die Gerätenutzung wünschen.

8. Vorlage für die Dokumentation von Subunternehmern von Smartsheet

via Smartsheet

Die Smartsheet-Vorlage für die Dokumentation von Subunternehmern zentralisiert alle Lieferantenvereinbarungen, Compliance-Status, Zertifikate und Kontaktdaten in einem übersichtlichen, gemeinsam freigegebenen Blatt.

So können Sie die Nachverfolgung durchführen, wer genehmigt wurde, wessen Versicherung auf dem neuesten Stand ist und welche Dokumente noch ausstehen. Automatische Benachrichtigungen erinnern Sie an Ablaufdaten und sorgen für reibungslose Verlängerungen und Onboarding-Prozesse.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung der Referenzen, Versicherungen und Vertragsdaten von Subunternehmern in einer einzigen Ansicht durch

Filtern oder gruppieren Sie Einträge nach Status, Anbieter oder Rolle, um schnell darauf zugreifen zu können

Fügen Sie Vertragsdateien und Compliance-Aufzeichnungen direkt in das Sheet als Anhang ein

🔑 Ideal für: Bauleiter und Compliance-Beauftragte, die die Dokumentation von Subunternehmern verwalten möchten.

9. Vorlage für die Übermittlung von Sicherheitsproblemen von Smartsheet

via Smartsheet

Die Smartsheet-Vorlage für die Übermittlung von Sicherheitsproblemen optimiert die Art und Weise, wie Ihr Team Sicherheitsprobleme vor Ort meldet und deren Nachverfolgung durchführt. Mithilfe eines Formulars werden wichtige Details wie Speicherort des Problems, Schweregrad, Beschreibung und Fotos erfasst.

Berichte werden an die richtigen Personen gesendet, sodass schnell Maßnahmen ergriffen werden können. Alles, was Sie zum Management von Gefahren und zur Nachverfolgung von Lösungen benötigen, finden Sie an einem Ort.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung von Sicherheitsproblemen durch und sammeln Sie Feedback von Stakeholdern

Laden Sie Fotos hoch, um als Anbieter einen klaren Kontext zum Problem zu schaffen

Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Lösungen und Fälligkeitsdatum effizient durch

🔑 Ideal für: Sicherheitsbeauftragte, Bauleiter und Mitarbeiter vor Ort, die Gefahren sofort erkennen und beheben möchten.

10. Vorlage für Baukostenvoranschläge von Smartsheet

via Sm a rtsheet

Die Erstellung genauer Kostenvoranschläge ist ein wichtiger Bestandteil jedes Projekts, und diese Smartsheet-Vorlage für Baukostenvoranschläge bietet Ihnen eine solide Grundlage, um genau das zu erledigen.

Damit können Teams die zu erwartenden Kosten strukturiert und übersichtlich auf einer Karte planen. Die integrierten Formeln und Kategorien ermöglichen schnellere Berechnungen, während die editierbaren Spalten es Ihnen ermöglichen, sie an Ihre individuellen Projektarten anzupassen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie detaillierte Kostenvoranschläge für Ihre Bauprojekte

Speichern Sie zugehörige Dokumente an einem leicht zugänglichen Ort

Erstellen Sie ausgefeilte Angebote für Clients oder die interne Projekt-Planung

🔑 Ideal für: Bauunternehmer, Kalkulatoren und Projektmanager, die die Erstellung und Freigabe von Bauangeboten optimieren möchten.

🔎 Wussten Sie schon? Die Produktivität im Bauwesen hat sich in den letzten 20 Jahren kaum verbessert! Von 2000 bis 2022 stieg sie nur um etwa 10 % oder rund 0,4 % pro Jahr. Dies liegt weit hinter der Gesamtwirtschaft zurück, die im gleichen Zeitraum um 50 % gewachsen ist, und dem verarbeitenden Gewerbe, das sich um 90 % verbessert hat. Diese anhaltende Herausforderung zeigt, warum die Verbesserung von Prozessen und tools im Bauwesen wichtiger denn je ist.

limit von Smartsheet*

Smartsheet ist eine weit verbreitete Projektmanagement-Software. Aber wie jedes tool hat auch dieses seine Vor- und Nachteile. Hier sind einige Limit, mit denen Teams bei der Verwendung von Smartsheet häufig konfrontiert sind:

steile Lernkurve: *Während die grundlegenden Tabellen leicht zu verstehen sind, erfordert die Beherrschung von Automatisierung, Formeln oder Berichterstellung Schulungen oder Erfahrung, insbesondere für nicht-technische Benutzer

*limitierte Offline-Funktionalität: Smartsheet benötigt für die meisten Features eine Internetverbindung, was es für Remote- oder Feld-Teams, die möglicherweise unter Offline-Bedingungen darauf zugreifen müssen, weniger ideal macht

limitierte Funktion der mobilen App: *Benutzer haben Notiz genommen, dass die mobile App nicht so flexibel und benutzerfreundlich ist wie die Desktop-Version, insbesondere bei der Bearbeitung und beim Navigieren in großen Tabellen

teuer für wachsende Teams: *Die Preise gelten pro Benutzer, und Features auf Unternehmensebene sind nur in Premium-Plänen enthalten, die für kleinere Unternehmen möglicherweise nicht erschwinglich sind

smartsheet vs. ClickUp: Vergleich der Bauvorlagen*

feature/Möglichkeiten* smartsheet-Vorlagen* *clickUp-Vorlagen Vorlage-Format Tabellen im Spreadsheet-Stil mit integrierten Formeln Vollständig anpassbare Aufgaben, Ansichten und Dokumente Echtzeit-Zusammenarbeit Grundlegende Funktion zum Freigeben und Kommentieren Live-Bearbeitung, @erwähne, Dokumente, Chatten und integrierte Kommunikation Visuelle Layouts Gantt, Raster, Karte, Kalender Gantt, Liste, Board, Kalender, Zeitleiste, Workload Mobile Nutzbarkeit Bearbeitung mit Limit in der mobilen App Voll funktionsfähige mobile App, die Aufgaben, Dokumente und Zeiterfassung unterstützt Offline-Zugriff Sehr geringer Limit Wählen Sie den Offline-Zugriff für Dokumente und Aufgaben (mobile Unterstützung wird verbessert) *kI-Features Nicht verfügbar ClickUp Brain für die Erstellung, Zusammenfassung und Automatisierung von Aufgaben *tägliche Protokolle und Berichterstellung Manuelles Setup erforderlich Vorgefertigte Vorlagen für Tagesberichts-Vorlagen, Notfall-Pläne und Budgetprotokolle Dokumentenverwaltung Nur Anhänge ClickUp Dokumente, verschachtelte Seiten, Bearbeitung in Echtzeit und gemeinsam nutzbare Links automatisierungen* Ja (nur erweiterte Pläne) ✅ Integrierte Automatisierungen mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen Preis Preise pro Benutzer; erweiterte Features gesperrt Free-Plan mit Bau-Vorlagen + skalierbare kostenpflichtige Tarife Ideal für Teams, die mit Tabellenkalkulationen vertraut sind Teams, die KI, Vorlagen und umfassende Flexibilität benötigen

*die besten ClickUp-Bauvorlagen (Alternativen zu Smartsheet)

Suchen Sie nach flexibleren, kollaborativeren und KI-fähigen Alternativen zu Smartsheet? ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die schneller als Tabellenkalkulationen ist. Von der täglichen Berichterstellung über RFIs bis hin zur Budgetnachverfolgung und Koordination von Subunternehmern – mit ClickUp können Sie Bauworkflows in einem einheitlichen Raum verwalten, ohne Apps von Drittanbietern oder Offline-Workarounds.

Mit ClickUp Dokumente für Angebote, ClickUp Brain für KI-gestützte Updates, Automatisierungen und Zusammenarbeit in Echtzeit verwandelt dieses Produkt statische Vorlagen in intelligente Systeme, die mit Ihrem Projekt mitwachsen.

Entdecken Sie diese gebrauchsfertigen Bau-Vorlagen von ClickUp und bringen Sie Ihren Baustellenbetrieb auf die nächste Stufe. 👇

clickUp-Vorlage für das Projektmanagement*

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp für einen reibungslosen Fortschritt Ihrer Bauprojekte

Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen bei der Verwaltung aller Aspekte Ihres Projekts. Alles befindet sich an einem Ort, von Aufgaben und Zeitleisten bis hin zu Subunternehmern und Genehmigungen.

Es ist ganz einfach, Arbeit zuzuweisen, Rückstände zu verfolgen und Updates zu freizugeben, ohne dass ein langwieriger Austausch erforderlich ist. Ihr Projektmanagement wird einfacher, da Sie genau sehen, wo der Stand der Dinge ist und wer verantwortlich ist.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie Details für jedes Projekt hinzu, wie Status, Mitarbeiter, Phase, Größe, Typ und Standortadresse

Organisieren Sie RFIs, Genehmigungen und Baustellennotizen direkt neben den täglichen Aufgaben

Erhalten Sie eine Übersicht über alle aktuellen und eingefügten Projekte, kategorisiert nach „vor dem Zeitplan“, „im Zeitplan“ und „gefährdet“

🔑 Ideal für: Bauleiter, die alle beweglichen Teile von Projekten in einem reibungslosen System zusammenführen möchten.

2. ClickUp-Vorlage für Gantt-Diagramme im Bauwesen*

Free Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Fortschritte und Termine mit dem Gantt-Diagramm-Template für das Bauwesen von ClickUp

Ist die Nachverfolgung von Bauzeitplänen ein Projekt für sich? Damit sind Sie nicht allein! Mit der ClickUp-Gantt-Diagramm-Vorlage für das Bauwesen können Sie alles visualisieren.

Es stellt jede Phase Ihres Projekts in einer übersichtlichen Zeitleiste dar, sodass Sie nicht alles im Kopf (oder auf Ihrer Zwischenablage) behalten müssen. Und da es sich nicht nur um ein Diagramm handelt, können Sie Pläne speichern, Mitarbeiter zuweisen und den Fortschritt verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Speichern Sie Bauentwürfe und arbeiten Sie mit verschiedenen Teams in den integrierten ClickUp Dokumenten zusammen

Stellen Sie Projektpläne und Zeitleisten visuell dar

Erkennen Sie Hindernisse frühzeitig mithilfe von Abhängigkeiten und Beziehungen

🔑 Ideal für: Bau-Business, die ihr Projekt in einer Zeitleiste visualisieren möchten.

📢 ClickUp Callout: Erstellen, bearbeiten und organisieren Sie alle Projekt-Dokumente wie Spezifikationen, Checklisten und Meeting-Notizen zusammen mit Aufgaben mit ClickUp Docs. Dank Live-Bearbeitung, strukturiertem Format und gemeinsam nutzbaren Links ist es ganz einfach, alle auf dem Laufenden zu halten und an einem Ort zusammenzuarbeiten.

*3. ClickUp-Vorlage für Bau-Meeting-Protokolle

Vorlage herunterladen Halten Sie Schlüssel-Entscheidungen und Tagesordnungen mit der Vorlage für Baubesprechungsprotokolle von ClickUp fest

Die ClickUp-Vorlage für Baubesprechungsprotokolle erspart Ihnen die mühsame Erinnerung daran, wer was gesagt (und wer was versprochen) hat. Damit können Sie Notizen, Entscheidungen und Aktionspunkte schnell und direkt nach ihrem Entstehen festhalten.

Damit können Sie Meetings strukturiert durchführen und sofort Folgemaßnahmen zuweisen. Sie können Teammitglieder tag, Abstimmungen nachverfolgen, Fristen einstellen und einen öffentlichen Link erstellen, um das Dokument freizugeben.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung durch, wer teilgenommen hat, was besprochen wurde und was als Nächstes zu tun ist

Weisen Sie Aufgaben direkt aus dem Dokument heraus mit @erwähnen oder verbundenen Aufgaben zu

Strukturieren Sie wiederkehrende Meetings mit wiederverwendbaren Abschnitten

🔑 Ideal für: Bauleiter und Projekt-Eigentümer, die möchten, dass jedes Meeting an Produktivität gewinnt und der Zeitplan eingehalten wird.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr tools, nur um den Kontext bei der Arbeit herzustellen. Ein Schlüssel-Detail kann in einer E-Mail versteckt sein, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chatten, ClickUp Dokumente und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, in Synchronisierung und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

4. ClickUp-Vorlage für das Baukostenbudget*

Vorlage herunterladen Überwachen Sie das Budget in Echtzeit mit der Bau-Budget-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für das Baubudget bietet Ihnen einen übersichtlichen, gut organisierten Space, um Ihr Budget zu planen, Ausgaben zu verfolgen und die tatsächlichen Kosten mit Ihren Erwartungen zu vergleichen.

Von Arbeitskräften und Ausrüstung bis hin zu Materialien und Genehmigungen ist hier alles enthalten und lässt sich im Laufe des Projekts leicht aktualisieren. Mit benutzerdefinierten Feldern für jedes Detail können Sie nach Belieben sortieren oder filtern.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verwenden Sie die Bauzeitplan-Ansicht, um Zeitleisten für verschiedene Phasen des Baus zu visualisieren

Vergleichen Sie die geschätzten mit den tatsächlichen Kosten für jede Aufgabe

Sortieren und filtern Sie Aufgaben nach Kategorien mit benutzerdefinierten Status wie „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Verzögert“ und „Abgeschlossen“

🔑 Ideal für: Bauunternehmer und Projektmanager, die einen klaren Überblick über ihre budgetierten und tatsächlichen Ausgaben haben möchten.

5. ClickUp-Vorlage für die Planung von Renovierungsprojekten auf der Startseite*

Vorlage herunterladen Organisieren und überwachen Sie Aufgaben im Rahmen des Renovierungs-Plan-Projekts mit der Vorlage „Home Improvement Project Planner“ von ClickUp

Die Renovierung eines Space erfordert mehr als nur Inspiration, sondern auch einen leicht umsetzbaren Plan. Die ClickUp-Vorlage für die Planung von Renovierungsprojekten hilft Ihnen dabei, diesen Plan zu erstellen!

So behalten Sie den Überblick über Aufgaben, Zeitleisten und Budgets, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln oder Haftnotizen verwenden zu müssen. Organisieren Sie damit Aktivitäten nach Räumen, vergleichen Sie geschätzte mit tatsächlichen Kosten und führen Sie Nachverfolgung Ihres Fortschritts durch.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Visualisieren Sie alle Ihre Startseite-Renovierungsaktivitäten als Karten auf einem Kanban-Board

Verwenden Sie die Ansicht der Zeitleiste, um Lieferungen, Arbeitspläne oder Feiertage zu planen

Speichern Sie Ideen, Notizen und Aktualisierungen mithilfe von Text-Feldern für jede Aufgabe

🔑 Ideal für: Alle, die ein Heimwerker-Projekt leiten und von Anfang bis Ende vollständige Sichtbarkeit wünschen.

6. ClickUp Einsteigerfreundliche tägliche Bauberichterstellung

Free Vorlage herunterladen Zeichnen Sie tägliche Aktivitäten auf und geben Sie diese mit den Beteiligten mithilfe der Vorlage für tägliche Bauberichte von ClickUp frei

Der ClickUp-Baugutachten für Anfänger bietet eine übersichtliche und gut organisierte Möglichkeit, alles auf der Baustelle zu dokumentieren, darunter Wetterbedingungen, Gerätenutzung, gelieferte Materialien und Anwesenheit des Personals.

Im Gegensatz zu allgemeinen Zusammenfassungen hilft diese Vorlage den Feldleitern vor Ort dabei, Details wie Wetterbedingungen, Lieferungen, Schichtpläne und Sicherheitsüberprüfungen in Echtzeit zu protokollieren.

Dank strukturierten Layouts und eingebetteter Dokumente können Sie Ihre täglichen Protokolle effizient organisieren und für Audits vorbereiten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Protokollieren Sie die täglichen Aktivitäten nach Standort, Aufgabe und Team mit Einträgen im Checkliste-Stil

Dokumentieren Sie Sicherheitsinspektionen, Besucherprotokolle und die Nutzung von Geräten

Verwenden Sie ClickUp Dokument und öffentliche Links, um Aktualisierungen sofort freizugeben

🔑 Ideal für: Bauteams, die eine effiziente, professionelle Möglichkeit suchen, die täglichen Aktivitäten auf der Baustelle zu verfolgen und zu freizugeben.

7. ClickUp Erweiterter täglicher Baubericht mit benutzerdefinierten Feldern

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts und teilen Sie Informationen schnell aus – mit der Vorlage für tägliche Bauberichte von ClickUp

Die ClickUp Advanced Construction Daily Report Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern hilft Projektmanagement dabei, Felddaten zu hochwertigen Zusammenfassungen für Führungskräfte, Clients oder Stakeholder zusammenzustellen.

Es wandelt die Ereignisse vor Ort in einen strukturierten Bericht mit visuellen Indikatoren für Fortschritte, Probleme und Risiken um – ganz ohne Tabellenkalkulationen.

Dank Live-Links und zentralisierten Ansichten werden Ihre täglichen Updates transparent, professionell und leicht zu freizugeben.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Extrahieren Sie wichtige Schlüssel aus Feldberichten und Tag diese nach Risikostufe

Freigeben Sie Echtzeit-Updates mit externen Partnern über öffentliche Links mit Ansicht

Führen Sie die Nachverfolgung von Zeitleisten, Problemen und Mitarbeiteraktivitäten in einem für alle Beteiligten geeigneten Format durch

🔑 Ideal für: Bauteams, die umfassende tägliche Berichterstellung benötigen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und Projekte reibungslos abzuwickeln.

8. ClickUp-Vorlage für Bauleitungspläne

Vorlage herunterladen Planen und verwalten Sie Ihren Bauzeitplan mit der Vorlage für Bauleitungspläne von ClickUp

Sie fragen sich, wie Sie alle Phasen eines Projekts aufeinander abstimmen, im Budget bleiben und ohne Verwirrung vorankommen können? Die ClickUp-Vorlage für den Bau-Plan bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über den gesamten Bauprozess, vom Anfang bis zum Ende.

Verwenden Sie sie, um Genehmigungen, Materialien, Teams, Fristen und Subunternehmer vor Baubeginn, während der Arbeit und beim Projektabschluss zu verwalten.

Im Gegensatz zu einfachen Aufgabenlisten verknüpft diese Vorlage Dokumente, Gantt-Diagramme und Zeitpläne in einem flexiblen Workspace.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie Ihren Plan über die Phasen Vorbau, Bau und Abschluss hinweg

Weisen Sie jedem Eigentümer, jeder Aufgabe und jeder Informationsanfrage eine Inspektion zu

Verfolgen Sie den Status nach Zeitleiste, Kosten, Team oder Priorität – ganz nach Ihren Bedürfnissen

🔑 Ideal für: Bauleiter, Generalunternehmer und Projektleiter, die ein zentrales Echtzeit-Plan-tool suchen.

9. ClickUp-Vorlage für Notfallpläne im Bauwesen

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie umfassende Notfallpläne mit der Vorlage für Notfallmaßnahmenpläne im Bauwesen von ClickUp

Notfälle auf einer Baustelle sind nicht nur möglich, sondern sogar zu erwarten. Deshalb ist es so wichtig, einen soliden Notfall-Plan zu haben. Der ClickUp-Notfall-Plan für das Bauwesen hilft dir dabei, Richtlinien für den Umgang mit auftretenden Problemen zu erstellen.

Von Verletzungen und Brandgefahren bis hin zu Unwettern oder Geräteausfällen – damit können Sie einen klaren, gemeinsam nutzbaren Plan erstellen, der auf Ihre Baustelle und Ihr Projekt zugeschnitten ist. Er lässt sich auch leicht aktualisieren, wenn sich Ihre Baustelle weiterentwickelt, sodass alle informiert und sicher sind.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie einen klaren und professionellen Notfall-Plan mit vorgefertigten Abschnitten

Speichern Sie standort-spezifische Details, Kontakte und Verfahren in einem Dokument

Aktualisieren Sie den Plan ganz einfach, wenn sich Ihr Projekt oder Ihre Risiken ändern, und teilen Sie ihn mit Ihrem Team

🔑 Ideal für: Bauleiter und Sicherheitsbeauftragte, die einen zuverlässigen Notfall-Plan benötigen.

10. ClickUp-Vorlage für das Baumanagement

Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Bauvorlage von ClickUp für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmern und Teams

Die ClickUp-Vorlage für das Baumanagement ist der All-in-One-Arbeitsbereich Ihres Teams für das Planen, die Terminierung, die Nachverfolgung und die Verwaltung von allem, was sich auf Ihre Bauprojekte bezieht.

Damit können Sie Ihre Projekte in drei Phasen einteilen: Vorbereitung, Bau und Fertigstellung, jeweils mit Ansichten wie Liste, Board, Budget und Zeitplan. Auf diese Weise behalten Sie stets den Überblick über den Status der Aufgaben, den Fortschritt, die verantwortliche Person und die geplanten gegenüber den tatsächlichen Baukosten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Planen Sie Bauzeitpläne in Kalender-, Listen-, Board- und Zeitleisten-Ansichten

Organisieren Sie Notizen, Konzepte, Entwürfe und Dokumentationen in Echtzeit

Gruppieren, filtern und sortieren Sie Aufgaben nach Ihren Anforderungen: Status, Rolle, Budget oder Phase

🔑 Ideal für: Bauteams, die mehrere Projekte verwalten und nach einer einfachen Möglichkeit suchen, den Überblick zu behalten und den Zeitplan einzuhalten.

*clickUp: Ihre All-in-One-Lösung für das Baumanagement

Smartsheet-Bauvorlagen strukturieren komplexe Workflows, reduzieren kostspielige Missverständnisse und helfen Teams, in jeder Bauphase aufeinander abgestimmt zu bleiben. Von der Nachverfolgung der Gerätenutzung bis zur Verwaltung der Unterlagen von Subunternehmern – mit den richtigen Vorlagen stellen Sie sicher, dass Ihre Bauprojekte reibungslos voranschreiten.

🚀 Suchen Sie nach einer besseren Möglichkeit, all dies zu verwalten? ClickUp bietet Bauteams flexible Ansichten, KI-gestützte Features und gebrauchsfertige Vorlagen, die speziell für die Baustelle entwickelt wurden. Planen Sie intelligenter, verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und liefern Sie zuverlässig – alles auf einer einzigen Plattform.

👉 Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp!

Häufig gestellte Fragen

sind die Smartsheet-Bauvorlagen kostenlos?*

Einige Smartsheet-Vorlagen sind Free, während für andere möglicherweise ein kostenpflichtiger Plan erforderlich ist. Überprüfen Sie unbedingt die Zugriffsebene für jede einzelne Vorlage.

2. Kann ich Smartsheet-Vorlagen mit Subunternehmern freizugeben?

Ja, Smartsheet-Vorlagen können per E-Mail oder über freigegebene Links mit externen Stakeholdern geteilt werden, der Zugriff hängt jedoch von den Berechtigungseinstellungen und dem Plan ab.

3. Was ist der Unterschied zwischen Smartsheet- und ClickUp-Vorlagen?

Smartsheet bietet Vorlagen im Tabellenkalkulationsstil, während ClickUp anpassbare Echtzeit-Workspaces mit integrierten Dokumenten, Automatisierungen und KI-Agenten bereitstellt – ideal für Bauteams, die skalieren oder digitalisieren möchten.