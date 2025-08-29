die 10 besten Share-of-Voice-Tools zur Nachverfolgung der Sichtbarkeit

Selbst das beste Produkt nützt wenig, wenn Ihr Einzelziel nicht weiß, dass es existiert. Ohne Sichtbarkeit ist Ihre Marke so gut wie unsichtbar.

Hier helfen Ihnen die richtigen Share-of-Voice-tools erfolgreich dabei, die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu messen, Ihre eigene Marke mit Wettbewerbern zu vergleichen und die Nachverfolgung, wie viel der Online-Unterhaltung tatsächlich Ihrer Marke gehört, zu übernehmen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten tools vor, mit denen Sie die Präsenz Ihrer Marke in digitalen Kanälen messen und die digitalen Marketingstrategien, die Marketingleistung und den Marktanteil Ihrer Marke verbessern können.

Hier finden Sie einen Vergleich der besten Share-of-Voice-tools, damit Sie das für Ihre Anforderungen im Bereich Markenüberwachung und Berichterstellung am besten geeignete tool auswählen können:

*tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* *bewertungen ClickUp Umfassendes Management von Awareness-Kampagnen für Agenturen und interne Marketing-Teams jeder Größe Kampagnen-Plan, Dokumente, Kalender, Dashboard, KI-Assistent, über 200 Integrationen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Freigeben des Suchanteils mit SEO- und PPC-Daten für große Agenturen und Unternehmen Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads Impression Share, Traffic-Analyse Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 139,95 $/Monat G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 *erwähne Echtzeit-Markenwarnungen und Kampagnen-Nachverfolgung für PR-Agenturen und große Geschäfts Erwähnungen auf verschiedenen Plattformen, Stimmungsanalyse, anpassbare Benachrichtigungen, Veröffentlichungs-tools Kein Free-Plan oder Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 49 $/Monat pro Benutzer G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Echtzeit-Markenüberwachung und Stimmungsanalyse für große Marketingagenturen und Unternehmen Erwähne, Stimmungserkennung, Einblicke von Influencern, Keyword-Benachrichtigungen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Präzise Stimmnachverfolgung mit boolescher Suche für mittelständische bis große Unternehmen Boolesche Suche, Stimmungsanalyse nach Region/Kanal, Influencer-Nachverfolgung, Voice-Berichterstellung Free Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Medien- und Stimmungsanalyse auf Unternehmeniveau für Agenturen Stimmenanalyse / AI, Nachrichten + Berichterstattung in sozialen Medien, anpassbare Dashboards, Kampagnen-Nachverfolgung Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Wettbewerbsbenchmarking in sozialen Medien für Social-Media-Marketing-Agenturen Marken-Nachverfolgung, Benchmarking, einheitliche Dashboards, Stimmungsanalysen, Berichte zum Impression Share Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Echtzeit-Nachverfolgung der öffentlichen Such-Zinsen für Einzelpersonen und kleine Teams Echtzeit-Trends, regionale Einblicke, Markenvergleiche im Zeitverlauf Free G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Umfassende Wettbewerbsinformationen und Marktkenntnisse für große, verbraucherorientierte Marken Social Listening, Influencer ID, Trend-Nachverfolgung, Reputationsüberwachung, Kampagnen-ROI Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Social-Media-Planung und Nachverfolgung von Marken, die erwähnt werden, für mittelständische Unternehmen und Agenturen Kalender, Posteingang, Social Listening, Analysen, Canva- und Drive-Integration Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Benutzer/Monat G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Eine Marke ist eine Stimme, und ein Produkt ist ein Souvenir.

Eine Marke ist eine Stimme, und ein Produkt ist ein Souvenir.

Die besten Share-of-Voice-tools verfolgen Marken, die erwähnt werden, mit Kontext und zeigen Ihnen, ob Ihre eigene Marke an Boden gewinnt, wie die Präsenz Ihrer Marke im Vergleich zu anderen in Ihrem Space aussieht und wie die Voice-Metriken über das gesamte Spektrum der Marketingkanäle hinweg aussehen, einschließlich Suchergebnissen und bezahlter Werbung.

So wählen Sie das richtige Share-of-Voice-Tool aus. Achten Sie dabei auf bestimmte wesentliche Features:

Verfolgt, was in SERPs, sozialen Medien, Blogs und Nachrichtenseiten als 'erwähne' aufgeführt wird, für eine vollständige Berichterstattung

Bietet Echtzeit-Stimmenanalyse als Anbieter, um Veränderungen in der Sichtbarkeit sofort zu erkennen

Vergleichen Sie den Marktanteil Ihrer Marke direkt mit dem Ihrer Mitbewerber, um fundiertere Erkenntnisse über Ihren Marktanteil zu gewinnen

Bietet anpassbare Dashboards für Metriken wie Impression Share, Sentiment und Voice-Daten

Beinhaltet Stimmungsanalysen, um den Tonfall von Markenuhren plattformübergreifend zu bewerten

👀 Fun Fact: Burger King hat einmal McDonald's-Filialen geografisch als Einzelziel ausgewählt und Whopper-Gutscheine nur dann angeboten, wenn sich Benutzer in der Nähe eines McDonald's-Speicherortes befanden.

In der folgenden Liste stellen wir Ihnen einige spezielle tools vor, mit denen Sie den Impression Share berechnen, Markenerwähnungen überwachen und die Online-Unterhaltung zur Nachverfolgung wertvoller Erkenntnisse durchführen können.

*wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktions-Team folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Marketing-Projektmanagement mit Teamzusammenarbeit)

Verbinden Sie die Arbeit Ihres Marketingteams mit greifbaren Ergebnissen, indem Sie zu ClickUp wechseln

Wenn Ihr Marketing-Aufwand gut geplant, aber schlecht umgesetzt ist, kann die Stimme Ihrer Marke verloren gehen, bevor sie Ihr Einzelziel überhaupt erreicht.

weisen Sie Aufgaben mit Fristen zu, um die Produktivität mit ClickUp Aufgaben zu verbessern*

ClickUp unterstützt Marketingteams, indem es einen gemeinsamen Space bietet, in dem alle Aspekte einer Kampagne über verschiedene Marketingkanäle hinweg geplant, durchgeführt und deren Nachverfolgung erfolgt.

Erstellen Sie Workflows mit ClickUp Aufgaben , wo Aufgaben an Autoren, Editoren, Designer und SEO-Verantwortliche zugewiesen werden

Teilen Sie große Marketingkampagnen in kleinere, umsetzbare Aufgaben auf, z. B. indem Sie ein Team mit der Erstellung von Blog-Inhalten und ein anderes mit der Vorbereitung von Google Ads beauftragen

Versehen Sie Aufgaben mit Tags, planen Sie sie und überwachen Sie sie, damit jeder weiß, wofür er verantwortlich ist und wann die Aufgabe fällig ist

Arbeiten Sie ohne Engpässe und mit besserer Sichtbarkeit dank ClickUp Aufgaben

verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach und passen Sie Ihre Ziele bei Bedarf mit ClickUp Dashboards an.*

Anstatt zwischen Tabellen und Nachrichten hin und her zu wechseln, um den Fortschritt zu überprüfen, können Sie die Dashboards von ClickUp nutzen, um Live-Ansichten von Schlüssel-Metriken zur Markenbekanntheit zu erstellen und tiefere Einblicke zu gewinnen.

Instanzsweise kann ein Inhalt-Manager ein Google Analytics-Dashboard einbetten, um den organischen Suchverkehr oder den Impression Share einer einzelnen Kampagne in Bezug auf Website-Traffic, Markennennungen und Share of Voice nachzuvollziehen. So lässt sich die Arbeit Ihres Teams leichter mit den tatsächlichen Ergebnissen in Bezug auf Website-Traffic, Markennennungen und Share of Voice in Verbindung bringen.

ClickUp ist mit tools wie Google Analytics, HubSpot und Social-Listening-Plattformen kompatibel und bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verbindung von Datenquellen, die für Ihre Markenbekanntheitsstrategie wichtig sind.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Dashboards für das Marketing-Projektmanagement

Die besten Features von ClickUp

Planen und verwalten Sie kanalübergreifende Marketingkampagnen mit benutzerdefinierten Aufgaben-Workflows

Führen Sie die Nachverfolgung der Kampagnenleistung mithilfe von Echtzeit-Dashboards mit integrierten Analysen durch

Arbeiten Sie teamübergreifend mit integrierten tools wie ClickUp Dokument ClickUp Chatten und ClickUp Whiteboard zusammen, die Ihnen beim Brainstorming, Erstellen und Verwalten von Inhalt helfen

Automatisieren Sie Prozesse, erstellen Sie Inhalt und gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten mit der KI-Unterstützung von ClickUp Brain

Weisen Sie Aufgaben mit Abhängigkeiten und Prioritäten zu, um sicherzustellen, dass die Fristen für Kampagnen Meeting sind

Integrieren Sie über 200 tools, darunter Google Analytics, HubSpot und Slack, um Sprachdaten zu vereinheitlichen

Limit von ClickUp

Das Setup kann für Teams, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Software haben, überwältigend sein

Einige Benutzer haben den Bericht erstellt, dass die mobile Leistung hinter der Desktop-Erfahrung zurückbleibt

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Dieser G2-Benutzer machte Notiz von:

Als CEO, der mehrere Medieninitiativen und eine Ausbildungsakademie leitet, ist ClickUp zu meiner bevorzugten Plattform geworden, um alles aufeinander abzustimmen. Ich nutze es, um redaktionelle Workflows zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren, CRM-Pipelines für die Client-Ansprache zu betreiben und sogar den Fortschritt von Bildungskursen zu verfolgen. Die Vielseitigkeit ist unübertroffen.

Als CEO, der mehrere Medieninitiativen und eine Ausbildungsakademie leitet, ist ClickUp zu meiner bevorzugten Plattform geworden, um alles aufeinander abzustimmen. Ich nutze es, um redaktionelle Workflows zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren, CRM-Pipelines für die Client-Ansprache zu betreiben und sogar die Nachverfolgung von Bildungskursen zu übernehmen. Die Vielseitigkeit ist unübertroffen.

📖 Lesen Sie auch: Marketing-tools für kleine Geschäfte

2. Semrush (am besten geeignet für die Kombination von SEO- und PPC-Daten zur Messung des Anteils, den eine Marke an der Suche freizugeben hat)

via Semrush

Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, zu verstehen, wie viel Anteil Ihre Marke tatsächlich an der Suchunterhaltung hat, machen die tools Keyword Gap und Market Explorer von Semrush dies in Sekundenschnelle mit Sichtbarkeit.

Diese Features zeigen Ihnen genau, wo Ihre Marke im Vergleich zu Wettbewerbern in den Suchmaschinenergebnis-Seiten steht, bis hin zu den relevanten Keywords, für die sie ranken, und dem Inhalt, der ihre Erwähnungen vorantreibt.

Anstatt nur Traffic-Nummern anzuzeigen, schlüsselt Semrush den Anteil Ihrer Marke in den Bereichen organische Suche, PPC-Kampagnen und sogar Google Ads-Freigaben auf.

Die besten Features von Semrush

Analysieren Sie den Suchanteil einer Marke in organischen und bezahlten Suchergebnissen, LLMs und Google Shopping

Vergleichen Sie die SEO Ihrer eigenen Marke mit der Ihrer Mitbewerber anhand von Traffic, Keywords und Backlink-Lücken

Führen Sie die Nachverfolgung von Markenstimmen-Daten anhand von Sentiment, SERP-Features und KI-generierten Keyword-Clustern durch

Messen Sie den Impression Share und Engagement-Trends mit Market Explorer und EyeOn

Entdecken Sie Überschneidungen bei organischen Suchergebnissen und PPC-Keywords, um Ihre Botschaften kanalübergreifend aufeinander abzustimmen

Limit von Semrush

Die Traffic-Schätzungen können von den GA4-Daten abweichen, insbesondere bei Nischen-Websites

Aufgrund der Vielzahl an Features kann die Lernkurve für Anfänger steil sein

Die Preise können durch Add-Ons wie Inhalt- und Social-Media-Projektmanagement steigen

Preise von Semrush

Pro : 139,95 $/Monat pro Benutzer

Guru : 249,95 $/Monat pro Benutzer

*business: 499,95 $/Monat pro Benutzer

Semrush-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Semrush sagen

Dieser Capterra-Benutzer hob hervor:

Ich nutze semrush hauptsächlich wegen seiner Domain-Übersicht und Keyword-Funktionen. Damit kann ich Wettbewerber und potenzielle Clients schnell bewerten und Themen für meine Seite recherchieren.

Ich nutze semrush hauptsächlich wegen seiner Domain-Übersicht und Keyword-Funktionen. Damit kann ich Wettbewerber und potenzielle Clients schnell bewerten und Themen für meine Seite recherchieren.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten zu beweisen, was in Ihren Kampagnen funktioniert? Marketing-KPIs, die Sie zur Nachverfolgung benötigen, zeigen Ihnen genau, welche Metriken wichtig sind, sodass Sie schneller und intelligenter Entscheidungen treffen können, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

3. Erwähne (am besten geeignet für die Echtzeit-Markenüberwachung über alle Kanäle hinweg)

via erwähne

Wenn die Erwähnungen Ihrer Marke sprunghaft ansteigen – egal ob positiv oder negativ –, kommt es auf Schnelligkeit an.

Eines der wertvollsten Features von 'erwähne' sind die Echtzeit-Benachrichtigungen, die Sie sofort informieren, wenn Ihre Marke in sozialen Medien, Blogs, Foren oder Nachrichtenportalen erwähnt wird.

Diese Schnelligkeit ist als Anbieter für Ihr Marketing Team und Ihre PR-Verantwortlichen ein Vorteil, da sie so von plötzlichen Buzz-Effekten profitieren oder potenzielle Gegenreaktionen bewältigen können.

Die besten Features erwähne

Verfolgen Sie, was über Ihre Marke in sozialen Medien, Blogs, Foren und Nachrichtenkanälen in Echtzeit erwähnt wird

Erkennen Sie mithilfe KI-gestützter Analysen die Stimmung und Emotionen hinter 'erwähne'

Verwenden Sie anpassbare Benachrichtigungen und die boolesch Suche, um die Überwachungsgenauigkeit zu optimieren

Veröffentlichen und planen Sie Beiträge auf Facebook, Instagram, LinkedIn und X über ein einziges Dashboard

Analysieren Sie Engagement, Reichweite und Einfluss von 'erwähne' mit integrierten Social-Media-Analysen

Limit bei Erwähnungen

Die Benutzeroberfläche kann für Erst-Benutzer überwältigend sein

Die Sentimentanalyse kann gelegentlich den emotionalen Ton falsch klassifizieren

Die Filterung doppelter 'erwähne' ist bei höheren Volumen inkonsistent

Preise für 'erwähne'

Solo: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 99 $/Monat pro Benutzer

Pro Plus: 179 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen erwähne

G2 : 4,3/5,0 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 290 Bewertungen)

Was Benutzer über Erwähne sagen

Dieser G2-Benutzer betonte:

Ich finde es toll, dass "erwähne" in Artikeltexten nach Erwähnungen ohne Markenbezug suchen und (ansonsten) versteckte Backlinks zu meiner Website finden kann, wodurch ich die Nachverfolgung meines Outreach-Aufwands besser vornehmen kann. Außerdem bietet es einen Überblick über Websites, was manchmal hilfreich ist, wenn ein Artikel über Ihre Marke hinter einer Paywall versteckt ist.

Ich finde es toll, dass "erwähne" in Artikeltexten nach Erwähnungen ohne Markenbezug suchen und (ansonsten) versteckte Backlinks zu meiner Website finden kann, wodurch ich die Nachverfolgung meines Outreach-Aufwands besser vornehmen kann. Außerdem bietet es einen Überblick über Websites, was manchmal hilfreich ist, wenn ein Artikel über Ihre Marke hinter einer Paywall versteckt ist.

✨ Bonus-Tipp ClickUp Brain, die leistungsstarke /AI, die in ClickUp integriert ist, übernimmt alles, von der Suche im Internet über die Analyse der brand-erwähnungen der Woche bis hin zur Auswertung von Support-Tickets zur Erstellung von Stimmungszusammenfassungen. Nutzen Sie ClickUp Brain, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Stimmung zu Ihrer Marke anhand von Online-Ewähnen zu analysieren

4. Brand24 (am besten geeignet für die Messung des Markeneinflusses und der Medienwirkung)

via Brand24

Wenn Ihre Marke häufiger erwähnt wird, ist es leicht, sich über die Zinsen der Verbraucher zu freuen, aber nicht alle Erwähnungen haben das gleiche Gewicht.

Mit dem Influence Score von Brand24 können Sie nicht nur feststellen, wer über Ihre Marke spricht, sondern auch, wie viel Einfluss diese Personen haben. Das tool unterscheidet zwischen einem Tweet eines Nischen-Erstellers mit 200 Followern und einer Erwähnung durch einen renommierten Tech-Journalisten, sodass Sie den Inhalt Priorität einräumen können, der wirklich Einfluss auf Ihre Marke hat.

Dank integrierter Stimmungsanalyse und visuellen Voice-Share-Diagrammen ist es außerdem einfacher, Stakeholdern über die Performance Berichterstattung zu leisten.

Die besten Features von Brand24

Identifizieren Sie die wichtigsten Influencer, die Ihre Marke in den sozialen Medien-Konten erwähnen, mithilfe des proprietären Influence Score

Überwachen Sie, ob Ihre Marke in sozialen Medien, Foren, Blogs und Bewertungsportalen in Echtzeit erwähnt wird

Führen Sie eine Nachverfolgung der Stimmung gegenüber Ihrer Marke durch und filtern Sie Erwähnungen nach Emotion oder Reichweite

Erstellen Sie visuelle Berichte zur Stimmungsanalyse, einschließlich Diagrammen zur Impression Share und Reichweite

Nutzen Sie KI-Tools, um Trends und Anomalien aufzudecken, Erkenntnisse zu gewinnen und vieles mehr

Exportieren Sie Daten für eine tiefergehende Analyse oder die Berichterstellung an Stakeholder

Limitations von Brand24

Erweiterte Filteroptionen sind in den niedrigeren Plänen nur mit Limit verfügbar

Die Sentiment-Klassifizierung kann Sarkasmus oder Slang manchmal falsch interpretieren

Die Integration von Slack und Teams erfordert ein manuelles Setup

Preise von Brand24

Einzelperson : 199 $/Monat pro Benutzer

Team : 299 $/Monat pro Benutzer

Pro : 399 $/Monat pro Benutzer

*business: 599 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Brand24-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5,0 (über 320 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 150 Bewertungen)

Was Benutzer über Brand24 sagen

Dieser Kommentar auf Reddit hob hervor:

Mit Brand24 können Sie jedes beliebige Keyword im Internet verfolgen, aber die zusätzlichen Filter sind wirklich hilfreich. Ich behalte beispielsweise auch bestimmte Influencer im Auge, wenn sie dieses bestimmte Keyword erwähnen.

Mit Brand24 können Sie jedes beliebige Keyword im Internet verfolgen, aber die zusätzlichen Filter sind wirklich hilfreich. Ich behalte beispielsweise auch bestimmte Influencer im Auge, wenn sie dieses bestimmte Keyword erwähnen.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Mitarbeiter geben an, dass repetitive Aufgaben sie daran hindern, sinnvolle Arbeit zu erledigen, während weitere 24 % das Gefühl haben, dass ihre Talente nicht voll ausgeschöpft werden. Das bedeutet, dass sich fast die Hälfte der Belegschaft festgefahren und übersehen fühlt. 💔 ClickUp rückt das Wesentliche wieder in den Mittelpunkt: wirkungsvolle Arbeit. Seine KI-Agenten übernehmen Routineaufgaben mit einfachen, auslöserspezifischen Automatisierungen. Sobald beispielsweise eine Aufgabe als fertiggestellt markiert ist, kann die KI die nächste Aufgabe zuweisen, zeitnahe Erinnerungen versenden oder den Projektfortschritt aktualisieren – ganz ohne manuelle Schritte. 💫 Reale Wirkung: STANLEY Sicherheit hat dank der flexiblen Berichterstellung von ClickUp-Features die Berichterstellung um über 50 % reduziert, sodass die Teams mehr Zeit für die Analyse und weniger Zeit für die Format aufwenden müssen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Vorlagen für Projektmanagement-Dashboards

5. Awario

via Awario

Was ist schlimmer als keine Erwähnungen Ihrer Marke? Stellen Sie sich vor, Sie bemerken einen plötzlichen Anstieg der Erwähnungen Ihrer Marke, nur um dann festzustellen, dass die Hälfte davon keine Verbindung zu Ihrer eigenen Marke hat. Hier beweist Awario seinen Wert.

Mit dem erweiterten booleschen Such-Feature können Sie genau steuern, was Sie in Bezug auf die Nachverfolgung verfolgen und was Sie ignorieren möchten. Für Teams, die Markengespräche in hart umkämpften oder lauten Spaces überwachen, ist dieses Maß an Kontrolle unerlässlich.

Sie können Regeln festlegen, um Hashtags der Kampagne zur Nachverfolgung zu verwenden, nach Stimmung zu filtern und Erkenntnisse nach Speicherort oder Kanal zu gruppieren.

Die besten Features von Awario

Verwenden Sie die boolesch Suche, um Online-Erwähnungen präzise zu filtern und zu verfeinern

Überwachen Sie Markenthemen in sozialen Netzwerken, Blogs, Foren und Nachrichtenkanälen

Führen Sie die Nachverfolgung der Stimmung gegenüber Ihrer Marke, demografische Daten und standortbezogene Trends durch

Identifizieren Sie Influencer anhand ihrer Reichweite und ihres Engagements, um die Markenleistung zu bewerten

Erstellen Sie White-Label-Berichte zum Anteil an der Marktpräsenz für Wettbewerber, Kampagnen oder Regionen

Awario-Limit

Der Zugriff auf Verlaufsdaten ist in den Basis-Plänen limitiert

Die Genauigkeit der Stimmungsanalyse variiert je nach Sprache

Keine integrierten Publishing- oder Engagement-tools

Preise von Awario

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Pro: 89 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 249 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Awario

G2 : 4,0/5,0 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5,0 (über 45 Bewertungen)

Was Benutzer über Awario sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Einer der größten Vorteile von Awario ist die 360-Grad-Überwachung sozialer Medien. Die Technologie des Unternehmens führt die Nachverfolgung jedes Erwähnens auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Reddit, Meta usw. durch.

Einer der größten Vorteile von Awario ist die 360-Grad-Überwachung sozialer Medien. Die Technologie des Unternehmens führt die Nachverfolgung jedes Erwähnens auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Reddit, Meta usw. durch.

💡 Profi-Tipp: Sie verlieren die Nachverfolgung der Kampagnen-Zeitleiste und der Client-Erwartungen? Unser Leitfaden zum Management von Marketingkampagnen zeigt Ihnen, wie Sie Plan, umsetzen und Ergebnisse erzielen.

6. Meltwater (am besten geeignet für enterprise-Grade Stimmungsanalysen in Nachrichten und sozialen Medien)

via Meltwater

Während die meisten tools soziale Medien nachverfolgen, geht Meltwater noch einen Schritt weiter und kombiniert Marken, die sowohl in Nachrichtenseiten als auch in sozialen Plattformen erwähnt werden.

Darüber hinaus kombiniert die KI-gestützte Stimmungsanalyse von Meltwater Sentiment, Reichweite und Häufigkeit, um nicht nur zu zeigen, wer spricht, sondern auch, wie wichtig dies ist. Sie können nach Region, Medientyp, Einflussgrad oder Kampagnen-Tags filtern, wodurch sich die Reichweite und Markenleistung über Regionen und Branchen hinweg leichter messen lässt.

Beispielsweise kann eine Marke während einer globalen Produkteinführung die sozialen Medien-Erwähnungen mit der Berichterstattung in traditionellen Medien vergleichen und in Echtzeit verfolgen, welche Marketingkanäle die größte Wirkung erzielen.

Die besten Features von Meltwater

Kombinieren Sie Social-Media-Plattformen, Blogs und Nachrichtenseiten in einem einzigen Überwachungssystem

Nutzen Sie KI-gestützte Sprachanalysen, um Tonfall, Reichweite und Trendbewegungen im Zeitverlauf zu verfolgen

Filtern Sie nach Sprache, Region oder Medientyp, um die Nachverfolgung der Markenwahrnehmung zu lokalisieren

Vergleichen Sie den Marktanteil Ihrer Marke mit dem Ihrer Mitbewerber mithilfe anpassbarer Marketing-Dashboards

Nutzen Sie Verlaufsdaten für die Berichterstellung über langfristige Trends und für die Strategieplanung

Limit von Meltwater

Die Preise sind benutzerdefiniert und können für kleine Teams teuer sein

Die Benutzeroberfläche kann für Teams, die an einfachere tools gewöhnt sind, komplex erscheinen

Setup erfordert Unterstützung beim Onboarding, um die Nachverfolgung und die Berichterstellung vollständig zu konfigurieren

Preise von Meltwater

*benutzerdefinierte Preisgestaltung

Meltwater-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,0/5,0 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5,0 (über 90 Bewertungen)

Was Benutzer über Meltwater sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Meltwater ist ein großartiges tool, das ich in erster Linie für Social Listening und die Nachverfolgung von Medienerwähnungen nutze. Die Möglichkeit, Erwähnungen zu verfolgen, Social-Media-Beiträge zu planen und gezielte Suchbegriffe zu entwickeln, hat meine Arbeit grundlegend verändert.

Meltwater ist ein großartiges tool, das ich in erster Linie für Social Listening und die Nachverfolgung von Medienerwähnungen nutze. Die Möglichkeit, Erwähnungen zu verfolgen, Social-Media-Beiträge zu planen und gezielte Suchbegriffe zu entwickeln, hat meine Arbeit grundlegend verändert.

📖 Lesen Sie auch: Free-Vorlagen für digitale Marketingberichte für datengestützte Erkenntnisse

7. Sprout Social (am besten geeignet für Wettbewerbsbenchmarking in sozialen Medien)

via Sprout Social

Nehmen wir an, Ihre Kampagne hat 50.000 Likes erhalten. Das ist großartig – aber wenn Ihr größter Wettbewerber am selben Tag 150.000 Likes erhalten hat, gibt es eindeutig noch mehr zu tun. Sprout Social hilft Ihnen dabei, den Share of Voice im Kontext und nicht isoliert zu messen.

Die Wettbewerbsbenchmarking-tools dieser Marketing-Analysesoftware helfen Ihnen dabei, die Leistung Ihrer eigenen Marke im Vergleich zu Wettbewerbern zu verfolgen, und bieten einen Echtzeit-Überblick über die Sichtbarkeit Ihrer Marke, den Impression Share und die Interaktionsraten.

Von der Stimmungsanalyse bis hin zu teilbaren Berichten und Veröffentlichungstools – Sprout Social wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Marketingziele optimal zu erreichen.

Die besten Features von Sprout Social

Vergleichen Sie die Markenleistung mit der Ihrer Mitbewerber in den wichtigsten sozialen Netzwerken

Verfolgen Sie, wie oft eine Marke erwähnt wird, Engagement-Trends und Stimmungen in Echtzeit

Nutzen Sie /AI-gestützte Erkenntnisse für eine tiefergehende Analyse der Leistung

Erhalten Sie mit einem einheitlichen Dashboard eine Ansicht von Inhalt, Zielgruppe und Kanal

Automatisieren Sie die Social-Media-Berichterstellung mit exportierbaren Zusammenfassungen der Voice-Daten

Überwachen Sie die Wirkung Ihrer Kampagnen anhand von Impression Share und Engagement-Aufschlüsselungen

Limit von Sprout Social

Premium-Features wie Wettbewerbsbenchmarking sind nur in höheren Plänen verfügbar

Kann für kleine Teams, die mehrere Profile verwalten, teuer werden

Der Zugriff auf Verlaufsdaten ist bei Eintrag-Plänen limitiert

Preise von Sprout Social

Standard : 199 $/Monat pro Benutzer

Professional : 299 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 399 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5,0 (über 530 Bewertungen)

Was Benutzer über Sprout Social sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Es ist sehr einfach, neue Kanäle hinzuzufügen und Keywords für die Überwachung zu finden, sehr einfach zu filtern, um genau den richtigen Inhalt zu erhalten, die Antwort- und Veröffentlichungsschnittstelle ist ziemlich intuitiv, und der Support hat meiner Erfahrung nach stets zuverlässig funktioniert.

Es ist sehr einfach, neue Kanäle hinzuzufügen und Keywords für die Überwachung zu finden, sehr einfach zu filtern, um genau den richtigen Inhalt zu erhalten, die Antwort- und Veröffentlichungsschnittstelle ist ziemlich intuitiv, und der Support hat meiner Erfahrung nach stets zuverlässig funktioniert.

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, was Sie wann und wo sagen sollen? Mit einer überzeugenden Marketing-Kommunikationsstrategie können Sie Botschaften entwickeln, die tatsächlich ankommen und zu Conversions führen.

8. Google Trends (am besten geeignet, um das öffentliche Such-Zinsen in Echtzeit zu verfolgen)

via Google

Wenn Ihre Marke im Trend liegt, ist Google Trends oft der erste Ort, an dem Sie dies bemerken werden.

Dieses kostenlose Share-of-Voice-Tool greift direkt auf globale Suchmaschinenergebnisse zu und zeigt Ihnen Minute für Minute, wonach die Welt sucht.

Im Gegensatz zu tools, die auf Social Listening oder manueller Nachverfolgung basieren, bietet Google Trends einen suchbasierten Überblick über die Sichtbarkeit Ihrer Marke, die Verbrauchernachfrage und die Marktresonanz im gesamten Such-Ökosystem von Google, einschließlich YouTube.

Die besten Features von Google Trends

Visualisieren Sie die Zinsen in Echtzeit über Länder, Regionen und Städte hinweg

Vergleichen Sie den Suchanteil einer Marke im Laufe der Zeit mit dem der Wettbewerber

Analysieren Sie die Produktnachfrage, indem Sie saisonale und langfristige Trends beobachten

Entdecken Sie trendige Abfragen, Nachrichtenhochs und aufkommende Zinssätze

Nutzen Sie Verlaufsdaten, um die Wirkung vergangener Kampagnen zu analysieren oder zukünftige Kampagnen zu Planen

Limit von Google Trends

Es fehlen Stimmungsanalysen oder sprachspezifische Metriken

Keine Erwähnungen in sozialen Medien oder Marken außerhalb der Suchdaten

Keine API für benutzerdefinierte Automatisierung oder Dashboard-Integration

Preise für Google Trends

Free

Bewertungen und Rezensionen in Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 30 Bewertungen)

Was Benutzer über Google Trends sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Google Trends ist der Anbieter von Echtzeit-Einblicken in die Suchanfragen von Menschen auf der ganzen Welt. Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, Suchbegriffe zu vergleichen, aufkommende Trends zu identifizieren und Zinsen nach Region oder Zeitraum zu erkunden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, interaktiv und benutzerfreundlich, selbst für diejenigen, die keinen Datenhintergrund haben.

Google Trends ist ein Anbieter von Echtzeit-Einblicken in die Suchanfragen von Menschen auf der ganzen Welt. Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, Suchbegriffe zu vergleichen, aufkommende Trends zu identifizieren und Zinsen nach Region oder Zeitraum zu erkunden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, interaktiv und benutzerfreundlich, selbst für diejenigen, die keinen Datenhintergrund haben.

👀 Wissenswertes: Adidas und Puma wurden von Brüdern gegründet, die sich zerstritten hatten – Adolf und Rudolf Dassler. Ihre Familienfehde entwickelte sich zu einem globalen Sneaker-Krieg.

9. Digimind (jetzt Onclusive Social) (Am besten geeignet für detaillierte Wettbewerbsinformationen)

via Digimind

Wenn Marken versuchen, ihre Marktpräsenz zu messen, sind die Daten auf Likes, 'erwähne' und Follower-Zahlen limitiert. Bei der Markenbekanntheit geht es jedoch auch um die Erzählung.

Digimind (jetzt Teil von Onclusive Social) hilft Unternehmen dabei, diese Ebenen zu entschlüsseln, indem es eine Kombination aus Social-Listening- und Marktinformations-Tools einsetzt, die über reine Vanity-Metriken hinausgehen. Damit können Sie verfolgen, was Benutzer, Wettbewerber und ganze Branchen in Nachrichten, Blogs, Foren und sozialen Plattformen sagen.

Die größte Stärke der Plattform liegt jedoch in ihrer Fähigkeit, Stimmungsanalysen, Influencer-Nachverfolgung, Reputationsmanagement und Trendprognosen zu kombinieren, um Ihnen eine 360-Grad-Ansicht über die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu verschaffen.

Die besten Features von Digimind

Überwachen Sie Unterhaltungen in sozialen Medien, Blogs, Foren und Nachrichtenseiten in Echtzeit

Analysieren Sie die Stimmung, die wichtigsten Influencer und Trends in der Zielgruppe mithilfe von KI-basierten Erkenntnissen

Führen Sie die Nachverfolgung der Reputation Ihrer Marke durch und erkennen Sie frühzeitig Anzeichen für Krisen

Vergleichen Sie die Wirkung Ihrer Kampagnen, Earned Media und Share of Voice mit denen Ihrer Mitbewerber

Erstellen Sie anpassbare Dashboards und exportieren Sie Berichte in verschiedenen Formaten

Limit von Digimind

Die Preisgestaltung ist nicht transparent und erfordert ein benutzerdefiniertes Angebot

Einige Benutzer haben gelegentliche Verzögerungen bei der Integration mit LinkedIn in den Berichterstellung

Steilere Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Social-Intelligence-Plattformen für Unternehmen haben

Preise von Digimind

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Digimind-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 210 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15 Bewertungen)

Was Benutzer über Digimind sagen

In dieser Capterra-Bewertung wurde Notiz gemacht:

Ohne Digimind ist es fast unmöglich, die Nachverfolgung wissenschaftlicher Publikationen zu gewährleisten. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.

Ohne Digimind ist es fast unmöglich, die Nachverfolgung wissenschaftlicher Publikationen zu gewährleisten. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten tools zur Steigerung Ihrer Sichtbarkeit

10. Hootsuite (am besten geeignet für Wettbewerbsbenchmarking und skalierbare Social-Media-Einblicke)

via Hootsuite

Wenn Ihre Social-Media-Performance stagniert, liegt das oft nicht daran, dass Ihre Inhalte schlecht sind, sondern daran, dass Sie nicht die richtigen Dinge messen.

Hootsuite macht es einfacher, herauszufinden, warum manche Beiträge erfolgreich sind, während andere untergehen, indem es leistungsstarke Analysen und Wettbewerbsbenchmarking bietet.

Dieses Social-Listening-Tool hilft Teams dabei, ihre Leistung mit den Branchendurchschnitten zu vergleichen, die besten Zeiten für Posts zu ermitteln und Trends zu erkennen, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen.

Die besten Features von Hootsuite

Analysieren Sie die Leistung Ihrer Mitbewerber auf Instagram, Facebook und X mit Benchmarking-tools

Führen Sie die Nachverfolgung der Stimmung, des Engagements und des Wachstums Ihrer Zielgruppe mit benutzerdefinierten Analysen durch

Nutzen Sie KI, um Bildunterschriften, Hashtags und Post-Ideen basierend auf aktuellen Trends zu generieren

Zentralisieren Sie Nachrichten aus allen Plattformen in einem einheitlichen Posteingang mit Automatisierung

Überwachen Sie, wie oft über Ihre Marke berichtet wird und wie sich die Stimmung Ihrer Zielgruppe über einen Zeitraum von 7 bis 30 Tagen entwickelt, abhängig vom Plan

Limit von Hootsuite

Für wachsende Teams können die Pläne schnell teuer werden

Einige Benutzer haben einen Bericht erstellt, in dem von einer gewissen Einarbeitungszeit bei den erweiterten Analyse-Features berichtet wird

Social Listening ist in den niedrigeren Plänen nur mit Limit verfügbar

Preise für Hootsuite

Standard : 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 399 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hootsuite-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Hootsuite sagen

Diese G2-Bewertung enthält ein Feature:

Ich schätze die detaillierten Analysen, die das Tool als Anbieter bietet. Es ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht es mir, Beiträge an mehreren Stellen gleichzeitig zu veröffentlichen, ohne mich bei verschiedenen Kanälen anmelden zu müssen. Außerdem stehen mir Listening-Tools zur Verfügung, mit denen ich die Stimmung der Kunden leicht nachvollziehen kann.

Ich schätze die detaillierten Analysen, die das Tool als Anbieter bietet. Es ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht es mir, Beiträge an mehreren Stellen gleichzeitig zu veröffentlichen, ohne mich bei verschiedenen Kanälen anmelden zu müssen. Außerdem stehen mir Listening-Tools zur Verfügung, mit denen ich die Stimmung der Benutzerdefinierten leicht nachvollziehen kann.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Hootsuite-Alternativen

👀 Wissenswertes: Markentreue kann die Logik außer Kraft setzen. In Blindtests bevorzugen viele Verbraucher den Geschmack von Pepsi, entscheiden sich aber aufgrund der Markenwahrnehmung dennoch für Coca-Cola.

Hier sind vier weitere hilfreiche tools, die die Funktionen der bereits vorgestellten Share-of-Voice-tools ergänzen oder erweitern:

BrandMentions: Überwacht, ob Ihre Marke in Blogs, Foren, Nachrichten und Bewertungsportalen erwähnt wird, und umfasst Stimmungs- und Einflussbewertungen

Zignal Labs: Nachverfolgt in Echtzeit die Stimmung, Reichweite und Fehlinformationen zu einer bestimmten Marke in Fernsehen, Radio, Online-Nachrichten und sozialen Medien

Socialbakers (jetzt Teil von Emplifi): Bietet Marketing-Teams, die langfristige Social-Media-Strategien entwickeln, detaillierte Analysen zum Verhalten der Zielgruppe, zu Inhalt-Trends und zum Wettbewerbsvergleich

📖 Lesen Sie auch: KPIs für die Markenbekanntheit: Maximieren Sie Ihre Marketingwirkung

Werden Sie mit ClickUp zum Stadtgespräch

Jedes Marketing-Team möchte, dass seine Marke im Gedächtnis bleibt, aber das ist nur möglich, wenn Sie an erster Stelle in der Unterhaltung stehen.

Share-of-Voice-Tools helfen Ihnen dabei, diese Präsenz zu messen, zu analysieren, wie Menschen über Ihre Marke sprechen, und Ihre Sichtbarkeit im Vergleich zu Wettbewerbern zu bewerten, um letztendlich das Business-Wachstum voranzutreiben.

Die meisten tools beschränken sich jedoch auf das „Zuhören”. Hier hebt sich ClickUp von der Masse ab. Hören Sie es aus dem Mund des Marketingteams von ClickUp selbst. 👇

ClickUp verbindet Ihre Marketingstrategie mit der tatsächlichen Umsetzung: Es führt eine Nachverfolgung nicht nur der Dinge, die die Leute sagen, sondern auch der Dinge, die Ihr Team daraus macht.

Ob es um die Zuweisung von Inhalt-Updates, die Protokollierung von Influencer-Follow-ups oder die Einbettung von GA4-Dashboards geht – ClickUp liefert Teams den vollständigen Kontext hinter den Nummern.

Möchten Sie Ihre Kampagnen mit fundierten Erkenntnissen durchführen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!