Kostenlose Vorlagen für Vereinbarung der Zahlung mit rechtsverbindlichen Finanzbedingungen

Versäumte Zahlungen. Missverstandene Bedingungen. Verschwindende Clients. Es reicht schon ein vages „Wir regeln das später“, um Ihren Cashflow aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Hier helfen Vorlagen für Vereinbarungen zur Zahlung.

Ein schriftlicher Zeitplan legt klare Bedingungen fest – Betrag, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode und was bei verspäteten Zahlungen geschieht. Ganz gleich, ob Sie Dienstleistungen anbieten, Immobilien vermieten oder einen Kredit verwalten, ein Zahlungsvertrag schützt Ihre Zeit, Ihre Arbeit und Ihre innere Ruhe.

Wenn Sie sich immer noch auf zwangloses Chatten oder E-Mails verlassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas übersehen wird. Beheben Sie dieses Problem mit diesen Vorlagen.

*was sind Vorlagen für Vereinbarungen zur Zahlung?

Eine Vorlage für eine Zahlung ist ein gebrauchsfertiges Dokument, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen eine Partei sich verpflichtet, eine andere Partei zu bezahlen. Sie enthält in der Regel Angaben wie den Zahlungsbetrag, das Fälligkeitsdatum, die Zahlungsmethode, den Zinssatz, Verzugsgebühren und das anwendbare Recht.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, rechtsverbindliche Verträge für verschiedene finanzielle Vereinbarungen zu erstellen – egal, ob es sich um einen Kredit, einen Dienstleistungsvertrag, eine Mietzahlung oder einen Ratenzahlungsplan handelt.

Warum die Vereinbarung über die Zahlung wichtig ist

Eine Vereinbarung über die Zahlung legt die finanziellen Erwartungen zwischen zwei Parteien klar fest – wie viel geschuldet wird, wann die Zahlung fällig ist und was passiert, wenn Zahlungen nicht geleistet werden.

Es schützt beide Seiten, indem es mündliche Vereinbarungen in schriftliche, durchsetzbare Bedingungen umwandelt. Dies verringert das Risiko von Streitigkeiten, Verzögerungen und Nichtzahlung und liefert dokumentierte Beweise, falls jemals rechtliche Schritte erforderlich werden sollten.

was macht eine gute Vorlage für Vereinbarungen über Zahlung aus?*

Eine gute Vorlage für Zahlung ist klar, detailliert und so strukturiert, dass beide Parteien geschützt sind. Sie sollte Missverständnisse verhindern und die Durchsetzung im Falle von Streitigkeiten erleichtern.

Achten Sie auf diese wichtigen Features:

Zahlungsdetails: Geben Sie den Gesamtbetrag, die Fälligkeitsdaten und die Zahlungsmethode an

Informationen zu den Parteien: Geben Sie die vollständigen Namen und Postanschriften an

Bedingungen und Zeitplan: Legen Sie den Rückzahlungs-Plan, die Ratenzahlungstermine und eventuelle Flexibilität genau fest

Bedingungen für verspätete Zahlungen: Legen Sie Verzugsgebühren, Strafen und Zinsen fest

Vorauszahlung: Erläutern Sie die Regeln für vorzeitige Rückzahlung (Strafzahlungen oder Rabatte)

Standard: Legen Sie Rechtsbehelfe fest, wenn eine Partei Zahlungen verstößt oder versäumt

Rechtliches: Legen Sie das geltende Recht, die Gerichtsbarkeit und die Streitbeilegung fest

Haftungsausschluss:Dieser Leitfaden enthält allgemeine Informationen und Beispiel-Vorlagen und stellt keine Rechtsberatung dar. Die Gesetze variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bevor Sie eine Vorlage (einschließlich Optionen von Drittanbietern wie Signaturely oder Signeasy) verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie den Anforderungen Ihres Bundesstaates/Landes entspricht (z. B. Limit für Zinsen, Kündigungszeiträume, erforderliche Offenlegungen). Lassen Sie Vereinbarungen, insbesondere für Darlehen mit Sicherheit, zu Zinsen/Gebühren oder bundesstaatsspezifische Mietverträge, von einem Anwalt prüfen.

Vorlagen für Vereinbarungen zur Zahlung auf einen Blick

Die besten Vorlagen für Zahlung-Vereinbarungen (20 Auswahlen)

Kostenlose Vorlagen gibt es überall, aber nicht alle sind geeignet, wenn es um Geld, versäumte Fristen oder einen Client geht, der nach der ersten Rechnung nicht mehr erreichbar ist. Die folgenden sorgfältig ausgewählten Vorlagen für Zahlung sollen Ihnen Zeit sparen, Chaos verhindern und sicherstellen, dass der finanzielle Aspekt Ihres Vertrags so reibungslos wie möglich abläuft:

clickUp Einfache Vorlage für Zahlungseinwilligung*

Dies ist nicht nur ein weiteres Word-Dokument mit Feldern zum Ausfüllen. Die ClickUp-Vorlage für einfache Zahlung ist Teil Ihres Workflows und nicht außerhalb davon angesiedelt.

Das bedeutet, dass Sie mehr als nur Namen und Nummern eingeben können – Sie können Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen, Erinnerungen automatisieren und jeden Zahlung-Status in Echtzeit nachverfolgen. Alles bleibt organisiert, vernetzt und umsetzbar, sodass Ihre Vereinbarungen nicht nur in einem Ordner liegen, sondern auch tatsächlich eingehalten werden.

Sie können Ihren Zahlung in ein lebendiges, nachverfolgbares Dokument verwandeln, das mit Projekten, Erinnerungen, Automatisierungen und Client Workflows verknüpft ist. Es wurde entwickelt, um Dinge klar, konsistent und mit Sichtbarkeit zu halten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie wiederholende Aufgaben fest, um Rückzahlungspläne zu überprüfen

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder für Beträge, Methoden und Notizen

Fügen Sie Stakeholder hinzu, um eine Ansicht von Clients in Echtzeit anzuzeigen und mit ihnen zusammenzuarbeiten

Lösen Sie den automatischen Auslöser für E-Mail-Erinnerungen oder Benachrichtigungen für bevorstehende Fälligkeitstermine aus

🔑 Ideal für: Freiberufler, kleine Teams oder Anbieter, die mehrere Clients betreuen und alle Zahlungseinheiten in Echtzeit überwachen müssen.

39 % geben an, dass finanzielle Instabilität ihre größte Angst bei der Entscheidung für eine Portfolio-Karriere ist – Unsicherheit ist das größte Hindernis.

2. ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung

Im Gegensatz zu generischen Vorlagen, die sich auf grundlegende Bedingungen beschränken, hilft Ihnen diese ClickUp-Vorlage für Vereinbarungsbriefe dabei, klare Erwartungen zwischen den Parteien festzulegen und gleichzeitig einen kooperativen Ansatz beizubehalten.

Sie geben nicht nur Bedingungen in ein Dokument ein, sondern legen Verantwortlichkeiten, Zeitleisten und Bedingungen direkt in einem nachverfolgbaren und Bearbeitbaren Workflow fest, während sich das Projekt weiterentwickelt. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie eine neue Partnerschaft oder ein neues Projekt eingehen und keine Verwirrung nach dem Motto „Ich dachte, wir hätten vereinbart ...“ zulassen wollen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie projektspezifische Klauseln für die Zahlung mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu

Verfolgen Sie die Vertragsphasen mithilfe benutzerdefinierter Status

Sammeln Sie elektronische Signaturen und führen Sie die Nachverfolgung von Genehmigungen über ClickUp Automatisierungen durch

Erstellen Sie visuelle Ansichten von Verantwortlichkeiten mithilfe der Board-Ansicht

🔑 Ideal für: Kleine Geschäfte oder Auftragnehmer, die mehrere Vereinbarungen verwalten und Klarheit wünschen, ohne Updates in E-Mails oder Ordnern suchen zu müssen.

3. ClickUp-Vorlage für Darlehensverträge

Bei der Vergabe oder Aufnahme von Krediten darf es keine Missverständnisse geben. Die ClickUp-Vorlage für Kreditverträge bietet Ihnen mehr als nur ein Dokument zum Ausfüllen – sie richtet einen strukturierten Workflow für alles ein, vom Zinssatz bis zum Rückzahlungsplan.

Mit dieser Vorlage können Sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung formalisieren und gleichzeitig jede Phase des Darlehens in Echtzeit nachverfolgen. Ob für ein einmaliges Darlehen oder wiederkehrende monatliche Zahlungen – jede Aktualisierung, Überarbeitung oder Statusänderung wird dokumentiert und ist einsehbar.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Führen Sie die Nachverfolgung von Darlehensdetails, Schuldenbeträgen und Kreditnehmern mithilfe benutzerdefinierter Felder durch

Weisen Sie jeder Partei Aufgaben zur Überprüfung oder Aktualisierung der Bedingungen für die Zahlung zu

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Kredit vom Entwurf über die Unterzeichnung bis zum fertiggestellt zu verfolgen

Überwachen Sie den Fortschritt von Darlehen und die Einhaltung von Zahlungen mit wiederholenden Aufgaben und Dashboards

🔑 Ideal für: Privatpersonen oder Unternehmen, die interne Darlehen, Partnerfinanzierungen oder Kundenvorschüsse verwalten und Klarheit ohne langwierige Nachverfolgungen benötigen.

🔎 Wussten Sie schon? 55 % der B2B-Rechnungen in den USA sind überfällig. Ohne eine schriftliche Vereinbarung über die Zahlung wird es schwieriger, die Frist durchzusetzen.

4. ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Wenn Sie schon einmal Kaufbedingungen in einem E-Mail-Thread verloren oder einen Vertrag in Ihren Desktop-Ordnern vergraben haben, ist dies genau das Richtige für Sie. Die Vorlage für Kaufverträge von ClickUp hilft Ihnen, den gesamten Kaufprozess – von der Verhandlung bis zur Signatur – zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Es bietet einen zentralen Ort, um Bedingungen festzulegen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Genehmigungsschritte zu verfolgen, insbesondere wenn mehrere Parteien beteiligt sind oder sich die Bedingungen ändern können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Bedingungen, Zahlung oder Lieferanteninformationen zu protokollieren

Weisen Sie Aufgaben für die Überprüfung von Vereinbarungen, die rechtliche Genehmigung und Signaturen zu

Erstellen Sie ein freigegebenes Dokument für beide Parteien mit Echtzeit-Aktualisierungen

Automatisieren Sie Erinnerung an Termine oder das Freigeben von Dokumenten nach dem Datum des Inkrafttretens

🔑Ideal für: Geschäfte, die mit Anbietern, Lieferanten oder B2B-Partnern zusammenarbeiten und ein wiederholbares, digital ausgerichtetes System für die Verwaltung von Einkäufen ohne Engpässe oder Verwirrung wünschen.

5. ClickUp-Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge

Diese Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge von ClickUp dient nicht nur dazu, aufzulisten, was verkauft wird, sondern wurde entwickelt, um den gesamten Vertragszyklus, um Verkäufe und Käufe abzuschließen, zu optimieren. Sie erhalten ein zentralisiertes System, um Bedingungen zu entwerfen, Zahlung zu überprüfen, Bedingungen festzulegen und Unterschriften zu verwalten.

Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen PDFs, Posteingängen oder Desktop-Ordnern. Jeder Teil der Transaktion – vom Betrag der Zahlung bis zu den Liefermeilensteinen – ist genau dort, wo Ihr Team ihn braucht.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erfassen Sie Produkt- oder Dienstleistungsspezifikationen mithilfe benutzerdefinierter Felder

Weisen Sie Überprüfungs- und Genehmigungsschritte mithilfe benutzerdefinierter Status zu

Legen Sie Liefer-Meilensteine und Fristen fest, die an Fälligkeitsdaten gebunden sind

Arbeiten Sie abteilungsübergreifend in Echtzeit zusammen, ohne die Plattform zu verlassen

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts und der Änderungen aller laufenden Vereinbarungen in einem Dashboard durch

🔑Ideal für: Geschäfte, die regelmäßig Waren oder Dienstleistungen kaufen und verkaufen, benötigen eine wiederholbare Struktur für ihre Kaufverträge, die eine einfache Zusammenarbeit und Version Nachverfolgung ermöglicht.

6. ClickUp-Vorlage für Werkverträge

Die Beauftragung von Auftragnehmern ohne schriftliche Vereinbarung ist ein Risiko, das sich die meisten Geschäfte nicht leisten können. Die Vorlage für Auftragnehmervereinbarungen von ClickUp vereinfacht die Ausarbeitung von Bedingungen, die Festlegung des Umfangs, die Einstellung von Fristen und die Einstellung von Zahlung – ohne dass Details übersehen werden.

Anstatt Verträge in Word-Dokumenten und Posteingängen zu verwalten, erhalten Sie einen zentralen Arbeitsbereich, in dem Sie alles organisieren können, von Gültigkeitsdaten bis hin zu Klauseln für rechtliche Schritte, die alle in Echtzeit mit Nachverfolgung versehen werden.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie Verantwortlichkeiten und Bedingungen der Zahlung mithilfe benutzerdefinierter Felder fest

Erstellen Sie Zeitleisten für Liefertermine mit Gantt-Diagrammen und Meilensteinen

Automatisieren Sie Erinnerungen an verspätete Zahlungen, Vertragsverlängerungen oder Statusüberprüfungen

Sammeln und speichern Sie unterzeichnete Vereinbarungen in einem freigegebenen Dashboard

Überwachen Sie die beteiligten Parteien und den Fortschritt mit visueller Aufgabe

🔑Ideal für: Geschäfte, die mit Freiberuflern, Beratern oder externen Auftragnehmern in der Arbeit zusammenarbeiten und eine transparente und durchsetzbare Vereinbarung mit klarer Verantwortlichkeit benötigen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine Vorlage für eine Angebotsanfrage (RFQ) verwenden, standardisieren Sie die Format und Kriterien, um die Antworten der Anbieter leichter vergleichen zu können.

7. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Diese Vertragsmanagement-Vorlage von ClickUp ist mehr als nur ein Tracker – sie ist Ihr Kontrollpanel für alle aktiven Verträge, egal ob für Clients, Lieferanten oder interne Stakeholder. Anstatt den Überblick über Verlängerungsdaten, gesetzliche Verpflichtungen oder Zahlung zu verlieren, bietet diese Vorlage ein umfassendes System, das das Vertragsmanagement optimiert.

Diese Vorlage für das Vertragsmanagement umfasst Ansichten wie eine Vertragsübersicht, ein Antragsformular und einen Fortschritts-Tracker, die Ihren Vertragslebenszyklus vom Entwurf bis zur Archivierung vereinfachen sollen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie Verträge nach Typ, Abteilung oder Status mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Überwachen Sie Zeitleisten und Fälligkeitstermine mithilfe von Gantt-Diagrammen und Tag-Tags

Erstellen Sie Workflows mit Status wie „Entwurf“, „Prüfung“, „Verhandlung“ und mehr

Richten Sie Benachrichtigungen für anstehende Verlängerungen, auslaufende Laufzeiten oder erforderliche Änderungen ein

Bewahren Sie alle Dokumente, Zahlungsanweisungen und Notizen von Stakeholdern an einem freigegebenen Hub auf

🔑 Ideal für: Rechtsteams, Beschaffungsmanager und Betriebsleiter, die mit mehreren Verträgen zu tun haben und ein zentrales System benötigen, um alles ohne Spekulationen zu verwalten.

🔎 Wussten Sie schon? 25 % der Insolvenzen in Europa stehen im Zusammenhang mit verspäteten Zahlungen von Kunden. Formelle Zahlungsvereinbarungen können als vorbeugender Schutz dienen und Unternehmen eine rechtliche Grundlage bieten, um zu handeln, bevor verspätete Zahlungen außer Kontrolle geraten.

8. ClickUp-Mietvertrag-Vorlage für Texas

Mietverträge in Texas unterliegen eigenen Regeln, und diese ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas hilft Ihnen, die Vorschriften einzuhalten, ohne sich in rechtlichen Spekulationen zu verstricken. Sie wurde entwickelt, um alles zu vereinfachen, von Mietbedingungen und Strafen für verspätete Zahlung bis hin zu den grundlegenden Pflichten jeder Partei.

Sie können Mieterunterlagen speichern, Mietfälligkeitstermine nachverfolgen, Erinnerungen für Verlängerungen einrichten und jede Mietvertrags-Version dokumentieren – alles in einem gemeinsamen Arbeitsbereich.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Halten Sie wichtige Mietbedingungen und Zahlungspläne mithilfe benutzerdefinierter Felder fest

Erinnern Sie an Vertragsverlängerungen und Fälligkeitstermine

Erstellen Sie Mieterprofile und verknüpfen Sie diese mit bestimmten Mietvertragsdokumenten

Führen Sie nachverfolgung immobilienspezifischer Vereinbarungen über mehrere Mieter oder Einheiten hinweg

Automatisieren Sie Benachrichtigungen bei verspäteten Zahlungen, Vorfälligkeitsentschädigungen oder rechtlichen Änderungen

🔑 Ideal für: Vermieter, Immobilienverwalter oder Immobilienmakler, die Mietobjekte in Texas verwalten und ihre Interessen schützen sowie rechtlich abgesichert sein möchten, ohne sich mit chaotischen Formalitäten herumschlagen zu müssen.

9. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge

Jedes dienstleistungsorientierte Geschäft muss sich schützen, und die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge wurde entwickelt, um genau das zu erledigen. Es handelt sich um mehr als nur ein herunterzuladendes Dokument: Es ist ein Live-Arbeitsbereich, in dem Sie den Umfang skizzieren, Erwartungen verwalten und die Synchronisierung Ihrer Zahlung vornehmen können, während Sie mit den Beteiligten zusammenarbeiten.

Ob es sich um ein einmaliges Projekt oder um eine Beziehung auf Retainer-Basis handelt, diese Vorlage stellt sicher, dass beide Seiten vor Beginn der Arbeit aufeinander abgestimmt sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Definieren Sie den Arbeitsumfang , die Leistungen und die Zeitleiste mit benutzerdefinierten Dokumenten

Legen Sie Zahlungsbedingungen fest und führen Sie Nachverfolgung durch, einschließlich des Einzugs von Zahlungen oder einmaligen Gebühren

Überwachen Sie den Fortschritt mithilfe von Aufgabe-Ansichten und Statusaktualisierungen

Weisen Sie Team-Mitgliedern Abschnitte zu, um die Zusammenarbeit und Echtzeit-Bearbeitung zu ermöglichen

Zentralisieren Sie die Bearbeitungen, die Version History und die Meilensteine für die Unterzeichnung

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen und Anbieter, die eine klare, nachvollziehbare Möglichkeit benötigen, um die Arbeit des Clients zu formalisieren und Überraschungen oder Streitigkeiten in letzter Minute zu vermeiden.

10. ClickUp-Vorlage für Lieferantenvereinbarungen

Ganz gleich, ob Sie einen neuen Lieferanten einbinden oder eine bestehende Partnerschaft verlängern – unklare Erwartungen können zu kostspieligen Fehlern führen. Die Vorlage für Lieferantenvereinbarungen von ClickUp bietet eine übersichtliche Möglichkeit, alle wichtigen Details wie Bedingungen der Zahlung, Lieferfristen, Serviceleistungen und rechtliche Klauseln festzuhalten.

Anstatt in Posteingängen oder Ordnern nach Vertragsversionen zu suchen, erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit über Verantwortlichkeiten, Fälligkeitstermine und alle vorgenommenen Änderungen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie Zahlungsbedingungen für Lieferanten, Preismodelle und Lieferfristen mit benutzerdefinierten Feldern fest

Weisen Sie interne Überprüfungs- und Genehmigungsaufgaben mit Fälligkeitsdatum und Prioritäts-Tags zu

Verfolgen Sie Änderungen und Fortschritte mit benutzerdefinierten Status wie „Entwurf“ oder „In Bearbeitung“

Verwenden Sie Kommentare und Automatisierung, um Verzögerungen, unvollständige Info oder rechtliche Folgemaßnahmen zu kennzeichnen

Erstellen Sie eine freigegebene Ansicht für beide beteiligten Parteien, um über den Status der Vereinbarung auf dem Laufenden zu bleiben

🔑 Ideal für: Beschaffungsleiter, Betriebsleiter oder alle, die mit externen Anbietern zusammenarbeiten und Struktur, Klarheit und vollständige Kontrolle über Vertragsabläufe benötigen.

🔎 Wussten Sie schon? Kleinunternehmer verbringen 10 % ihres Tages damit, unbezahlte Rechnungen einzutreiben. Schriftliche Zahlungsbedingungen helfen dabei, den Aufwand zu reduzieren, indem sie im Voraus klare Erwartungen festlegen.

11. ClickUp-Vorlage für Verbindlichkeiten

Das Nachverfolgen von Rechnungen und das Durchforsten von Tabellenkalkulationen kann schnell dazu führen, dass Sie ein Fälligkeitsdatum verpassen oder Verzugsgebühren zahlen müssen. Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung bietet Ihnen eine optimierte Einrichtung zur Nachverfolgung von Zahlungseisen, zum Überwachen des Rechnungsstatus und zur Automatisierung wiederholender Aufgaben – ohne jeden Lieferanten oder jede Transaktion im Detail kontrollieren zu müssen.

Diese Vorlage ist eine intelligente Umstellung von manuellen Methoden auf einen skalierbareren, besser nachverfolgbaren und zeitsparenden Prozess.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erfassen Sie Rechnungen nach ursprünglichem Fälligkeitsdatum, Zahlung und Lieferantenname mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Visualisieren Sie anstehende und überfällige Zahlungen in Kalender- oder Listenansichten

Automatisieren Sie Erinnerungen an die Zahlung und Folge-E-Mails mit der Automatisierung von ClickUp

Organisieren Sie Ihren gesamten Konto-Buchhaltungsprozess in Status-Phasen wie „Caption Coding”, „Überprüfung” und „Routing”

Verfolgen Sie Möglichkeiten für Rabatte oder zusätzliche Gebühren, um genaue Prognosen zu erstellen

🔑 Ideal für: Buchhalter, Finanzteams oder Eigentümer, die ein strukturiertes System benötigen, um Verbindlichkeiten zu verwalten, manuelle Fehler zu reduzieren und Lieferanten zufrieden zu stellen.

➡️ Weiterlesen: Vertragsarten und wie man sie effizient verwaltet

12. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Die Verwaltung von Mietobjekten ohne einen soliden Vertrag ist wie Autofahren ohne Versicherung – riskant und teuer. Die ClickUp-Vorlage für Mietverträge bietet Vermietern und Immobilienverwaltern eine zuverlässige, sofort einsatzbereite Struktur, um Bedingungen für die Zahlung, Regeln und Verantwortlichkeiten vom ersten Tag an festzulegen.

Von Mietaufstellungen über Kautionen und Zugangsrechte bis hin zu Strafen für verspätete Zahlungen – alles kann in einem einzigen kollaborativen Dashboard dokumentiert und der Nachverfolgung unterzogen werden.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erfassen Sie Mietbeträge, Fälligkeitstermine, Gebühren und Kautionen mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Weisen Sie Aufgaben für die Erstellung von Mietverträgen, die Kommunikation mit Mietern und Vertragsaktualisierungen zu

Legen Sie Erinnerungen für Mietvertragsverlängerungen und routinemäßige Überprüfungen mit Automatisierung fest

Bewahren Sie unterzeichnete Vereinbarungen, Fotos von Immobilien und Aktualisierungen an einem Ort auf

Verwenden Sie Dokumente, Listenansichten und Gantt-Diagramme, um die Zeitleiste der Vereinbarungen zu überwachen

🔑 Ideal für: Unabhängige Vermieter, Immobilienverwalter oder Leasingmakler, die ein übersichtliches, organisiertes und durchsetzbares Setup benötigen, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen.

🔎 Wussten Sie schon? Nur 44 % der Unternehmen haben auch nur einige wenige AR-Aufgaben automatisiert. Die Kombination aus einer soliden Zahlungsvereinbarung und Automatisierung sorgt für schnellere Nachverfolgung, weniger Fehler und eine bessere Übersicht über ausstehende Zahlungen.

13. ClickUp-Vorlage für freiberufliche Rechnungen

Verspätete Zahlungen und unübersichtliche Tabellen können Ihre Freiberufler-Karriere zunichte machen. Die ClickUp-Vorlage für Freiberufler-Rechnungen sorgt für einen reibungslosen, einfachen Abrechnungsprozess an einem Ort.

Mit diesem System können Sie Dienstleistungen protokollieren, Fälligkeitstermine nachverfolgen, Erinnerungen versenden und Nachfassaktionen durchführen, ohne ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen. Von Zahlung bis hin zu Client Info bleibt alles organisiert und bei Bedarf jederzeit zugänglich.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Passen Sie jede Rechnung mit Client-Daten, Preisen und Leistungsübersichten benutzerdefiniert an

Richten Sie automatische Erinnerungen für unbezahlte Rechnungen oder verspätete Zahlungen ein

Überwachen Sie den Rechnungsfortschritt mithilfe der Status „Ausstehend“, „Bezahlt“ oder benutzerdefinierten Status

Verfolgen Sie Zeitleisten und versenden Sie Erinnerungen, ohne ClickUp zu verlassen

Speichern Sie ein abgeschlossenes Archiv vergangener Rechnungen und Zahlungen an einem Ort

🔑 Ideal für: Freiberufler und Solopreneure, die ihren Rechnungsstellungsprozess professionell, effizient und vollständig unter Kontrolle halten möchten – unabhängig davon, wie viele Clients sie betreuen.

💡Profi-Tipp: Verlassen Sie sich bei der Verwaltung von Online-Transaktionen nicht nur auf Ihr Zahlungsgateway, sondern nutzen Sie eine Business-Management-Software, die sich direkt in Ihre Test- und Zahlung-Systeme integrieren lässt. ClickUp optimiert Abläufe und hilft dabei, Unstimmigkeiten zwischen Finanz-, Support- und Produktteams in Echtzeit zu erkennen.

14. ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern

Wenn Sie mehrere Clients und Projekte unter einen Hut bringen müssen, ist das Letzte, was Sie brauchen, ein chaotischer Rechnungsstellungsprozess, der Sie ausbremst. Mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern können Sie Ihre Arbeit ganz einfach in Rechnung stellen, alles organisieren und pünktlich bezahlt werden.

Von Zahlungsbedingungen über Steueraufschlüsselungen bis hin zu Fälligkeitsterminen – alles ist in einen einfachen Workflow integriert, der sich an Ihren Workload anpasst.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Füllen Sie Rechnungen aus und führen Sie Nachverfolgung mit Benutzerdefinierten Feldern für Dienstleistungen, Tarife, Steuern und Gebühren durch

Verwenden Sie die Status „Ausstehend“ und „Bezahlt“, um die Nachverfolgung zu gewährleisten, was noch geschuldet ist

Automatisieren Sie E-Mail-Erinnerungen für unbezahlte Rechnungen und Statusänderungen

Speichern Sie alle Verträge, Rechnungen und Client-Info in einem freigegebenen Arbeitsbereich

Einfacher Zugriff auf die Finanzhistorie aller Projekte dank integrierter Ansichten und Filter

🔑 Ideal für: Selbstständige Auftragnehmer und Berater, die ihren Rechnungsstellungsprozess im Griff behalten möchten, ohne jede Transaktion im Detail zu kontrollieren oder Kunden wegen Zahlung hinterherlaufen zu müssen.

15. Signaturely-Vorlage für Vereinbarung zur Zahlung

via Signaturly

Die Zahlung-Vorlage von Signaturely ist einfach und rechtlich einwandfrei gestaltet. Sie eignet sich perfekt für Freiberufler, Kreditgeber oder Kleinunternehmer, die einen herunterladbaren, ausfüllbaren Vertrag benötigen.

Die Vorlage ist im PDF- und Word-Format verfügbar und deckt alle wichtigen Bereiche ab: Schuldenbetrag, Rückzahlungsplan, Zahlungsausfälle, Änderungen und geltendes Recht. Sie ist ideal, wenn Sie einen schnellen, übersichtlichen Vertrag benötigen, den Sie sofort versenden, unterzeichnen und speichern können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie die Bedingungen der Zahlung, den geschuldeten Betrag und die Fälligkeitstermine klar fest

Legen Sie fest, was passiert, wenn der Schuldner mit einer Rate in Verzug gerät

Fügen Sie benutzerdefinierte Klauseln zu Kündigung, Streitbeilegung oder geltendem Recht hinzu

Holen Sie Signaturen von allen beteiligten Parteien ein, um einen rechtsverbindlichen Vertrag zu erhalten

Herunterladen und in Word Bearbeitung für flexible Benutzerdefiniert

🔑 Ideal für: Jeder, der eine einfache, professionelle Vereinbarung für Zahlung benötigt, kann diese in wenigen Minuten herunterladen, anpassen und versenden, ohne sich bei einer fertigen Plattform anmelden zu müssen.

💡Profi-Tipp: Anstatt nach dem Versand einer Rechnung auf eine Antwort zu warten, fügen Sie eine Klausel hinzu, die den Schuldner verpflichtet, den Erhalt der Zahlungsaufforderung innerhalb von 48 Stunden zu bestätigen. Diese kleine Zeile schafft einen rechtlichen Auslöser, um die Verpflichtung zu bestätigen.

16. Signeasy-Vorlage für Vereinbarungen zur Zahlung

via Signeasy

Die Vorlage für die Zahlung von Signeasy dient nicht nur dazu, Nummern festzuhalten – sie ist ein Full-Service-Tool für die Verwaltung von Rückzahlungsbedingungen, Signaturen und digitalen Dokumenten.

Ob es sich um Darlehen, Mietverträge oder Dienstleistungen handelt, diese Vorlage bietet Gläubigern und Schuldnern einen rechtlichen Rahmen für die Verwaltung von Schulden und die Vermeidung von Streitigkeiten. Sie können sie benutzerdefiniert gestalten, unterzeichnen und versenden – alles von einer einzigen Plattform aus.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Halten Sie Darlehensdetails, Häufigkeit der Zahlung, Zinssatz und Vertragsverletzungsbedingungen fest

Legen Sie Strafen für verspätete Zahlungen und Kündigungsklauseln klar fest

Passen Sie die Felder für Zahlung, Signatur und geltendes Recht an

Fügen Sie einen detaillierten Rückzahlungsplan als Anhang bei

Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Dokumenten durch, versenden Sie Erinnerungen und sammeln Sie rechtsverbindliche elektronische Signaturen

🔑 Ideal für: Start-ups, Kleinunternehmer oder Privatpersonen, die den Papierkram überspringen, die Verwirrung bei Zahlungen vermeiden und ihre Schuldenvereinbarungen in einem vollständig digitalen Flow formalisieren möchten.

17. PandaDoc Einfache Vorlage für Zahlungseinwilligungen

via PandaDoc

Die einfache Vorlage für Zahlung von PandaDoc ist für alle geeignet, die einen gebrauchsfertigen, schnell ausdruckbaren, rechtsgültigen Vertrag benötigen.

Ob Privatkredit, Geschäftstransaktion oder strukturierte Zahlungsvereinbarung – diese kostenlose Vorlage enthält alle wichtigen Angaben, von der Kreditsumme und dem Zinssatz bis hin zur Zahlungsmethode, Verzugsgebühren und Streitklauseln. Außerdem können Sie direkt in der Plattform eine elektronische Signatur hinzufügen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Dokumentieren Sie den Schuldenbetrag, den Rückzahlungsplan und die Fälligkeitstermine klar und deutlich

Legen Sie fest, was der Auslöser für Verzugsgebühren oder andere Kosten ist

Fügen Sie wichtige rechtliche Abschnitte wie Salvatorische Klausel, Kündigung und anwendbares Recht hinzu

Fügen Sie digitale Signaturen mit dem integrierten eSign-Tool von PandaDoc hinzu

Laden Sie die Vereinbarung nach Bedarf für Ihre persönlichen Unterlagen oder zur Offline-Nutzung herunter oder drucken Sie sie aus

🔑 Ideal für: Freiberufler, Vermieter oder kleine Geschäfte, die eine rechtlich strukturierte Vereinbarung mit der Möglichkeit zum PDF-Export und zur Online-Signatur wünschen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie eine Klausel zur Unterbrechung der Dienstleistung hinzu, die besagt, dass bei einer Zahlung, die mehr als X Tage overdue ist, alle Dienstleistungen oder Lieferungen vorübergehend ausgesetzt werden, bis die Zahlung erfolgt ist. Diese Klausel ist nicht aggressiv, setzt jedoch Grenzen und verschafft Ihnen einen gewissen Spielraum.

18. eSignMyDocuments Vorlage für Plan für Zahlung

über eSign

Wenn Sie mit Ratenzahlungen arbeiten, ist diese Vorlage für Zahlungvereinbarungen von eSign.com genau das Richtige für Sie. Sie deckt alle wesentlichen Komponenten eines strukturierten Rückzahlungsplans ab – monatlich, wöchentlich oder benutzerdefiniert.

Ideal für Privatkredite, informelle Finanzierungen oder Vereinbarungen im Geschäft, bei denen Klarheit über wiederkehrende Zahlungen und mögliche Strafen entscheidend ist.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie den Darlehensbetrag, den Zinssatz und die Rückzahlungshäufigkeit fest

Legen Sie klare Bedingungen für Standard, Verzugsgebühren und Vorfälligkeitsentschädigungen fest

Fügen Sie optionale Klauseln wie einen Rabatt auf den Restbetrag, einen Mitunterzeichner oder Bedingungen für eine vorzeitige Rückzahlung hinzu

Fügen Sie spezifische Anweisungen zu Zahlung und Fälligkeitsdatum hinzu

Zum Bearbeiten und für die Offline-Nutzung im PDF-, Word- oder ODT-Format herunterladen

🔑 Ideal für: Privatpersonen, Freunde oder Kreditgeber für kleine Geschäfte, die eine flexible, ausdruckbare Vereinbarung mit klaren Erwartungen und integrierten rechtlichen Schutzmaßnahmen wünschen.

19. Contractbook-Vorlage für Zahlung-Vereinbarungen

via Contractbook

Die Vorlage für Zahlung von Contractbook bietet eine detaillierte, anpassbare Struktur zur Darstellung der Schuldverpflichtungen zwischen einem Gläubiger (Debtee) und einem Schuldner.

Dank integrierter Unterstützung, die elektronische Signaturen und intelligente Felder unterstützt, können Privatpersonen und Unternehmen mit dieser Vorlage ganz einfach Rückzahlungspläne formalisieren.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie den Schuldenbetrag, die Rückzahlungsmethode und einen benutzerdefinierten Zahlungsplan in Anhang A fest

Legen Sie eine klare Vorfälligkeitsklausel für den Fall verspäteter Zahlungen fest (z. B. wird der gesamte Restbetrag nach 15 Tagen Verzug fällig)

Fügen Sie Klauseln für Entschädigungen, Rechteübertragungen, Verzichtserklärungen und Streitbeilegung hinzu

Nehmen Sie Änderungen nur mit schriftlicher Zustimmung beider Parteien vor

Speichern und verfolgen Sie den Vertrag in Contractbook, um später darauf zurückgreifen zu können

⚖️ Rechtlicher Hinweis: Beschleunigungsklauseln können durch lokale Gesetze eingeschränkt sein; überprüfen Sie vor der Durchsetzung die Anwendbarkeit.

🔑 Ideal für: Freiberufler, Kleinunternehmer oder Kreditgeber, die strukturierte Zahlung-Pläne formalisieren und verwalten müssen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Dienstleistungen anbieten – egal ob als Freiberufler oder als Agentur –, ist es unerlässlich, dass Sie wissen, wie man einen soliden Dienstleistungsvertrag aufstellt. Ein klarer, gut strukturierter Vertrag schützt Sie vor Scope Creep, verzögerten Zahlungen und falsch gesetzten Erwartungen. Erfahren Sie, wie Sie einen Dienstleistungsvertrag aufsetzen und welche Klauseln darin unbedingt enthalten sein müssen.

20. SignWell-Vorlage für Zahlung-Vereinbarungen

via SignWell

Die Vorlage für Zahlung von SignWell sorgt für Klarheit und Fokus und verfügt über ein übersichtliches Layout, mit dem die Bedingungen zwischen Gläubiger und Schuldner schnell festgelegt werden können. Die Sprache ist formell genug, um rechtliche Gültigkeit zu haben, aber dennoch so einfach, dass auch Nicht-Juristen sie verstehen können.

Die Vorlagen sind nicht mit überflüssigen Formatierungen oder Fülltexten überladen, sondern enthalten nur das Wesentliche: Schuldenbetrag, Zahlung, Standard und rechtliche Schutzmaßnahmen wie Freistellungsklauseln und Gerichtsstandsnotizen. Die Dokumente sind sofort für die elektronische Signatur bereit, was besonders nützlich ist, wenn Sie Vereinbarungen innerhalb weniger Minuten online abschließen möchten, ohne PDF-Dateien hin und her schicken zu müssen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie den Darlehensbetrag, die Bedingungen und die Verantwortlichkeiten fest und dokumentieren Sie diese

Fügen Sie Klauseln zu Gerichtsbarkeit, Entschädigung und Standard hinzu, ohne rechtliche Spekulationen anzustellen

Zum Signatur versenden und benachrichtigen lassen, wenn beide Parteien unterschrieben haben

Laden Sie die Vereinbarung herunter oder speichern Sie sie mit Sicherheit

🔑 Ideal für: Freiberufler, Kleinunternehmer oder Privatpersonen, die eine rechtlich einwandfreie, schnell zu unterzeichnende Vereinbarung über die Zahlung benötigen, ohne einen Anwalt zu beauftragen.

machen Sie Ihre Bedingungen für die Zahlung mit ClickUp absolut sicher*

Fehlende Bedingungen für die Zahlung oder vage Erwartungen sorgen nicht nur für Verwirrung, sondern kosten Sie auch Zeit, Geld und Vertrauen. Diese 20 Vorlagen für die Zahlung wurden entwickelt, um genau das zu verhindern.

Ganz gleich, ob Sie Client-Rechnungen verwalten, einen Kredit einrichten oder einen Vertrag für einen Auftragnehmer oder Lieferanten entwerfen – mit einer ClickUp-Vorlage (und einigen Extras) lassen sich finanzielle Verpflichtungen einfacher erstellen, einer Nachverfolgung unterziehen und verwalten – sowohl in rechtlicher als auch in betrieblicher Hinsicht.

Von der Automatisierung über elektronische Signaturen bis hin zur Aufgaben-Nachverfolgung ist alles integriert. Schluss mit unübersichtlichen PDF-Dateien und verstreuten E-Mails – optimieren Sie Ihren Zahlung-Prozess von Anfang bis Ende.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Zahlungsbedingungen zu behalten? Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen für Vereinbarungen zur Zahlung

Ja, wenn beide Parteien unterzeichnet haben und die lokalen Gesetze eingehalten werden.

Oftmals ja, aber Zinssätze und Offenlegungspflichten sind reguliert – überprüfen Sie die Bestimmungen in Ihrer Gerichtsbarkeit.

Ihre Vereinbarung sollte Rechtsbehelfe (Verzugsgebühren, Vorfälligkeit, Aussetzung von Dienstleistungen oder Inkasso) festlegen.

Nicht immer – aber bei größeren Summen, besicherten Darlehen oder staatsspezifischen Mietverträgen ist eine rechtliche Prüfung ratsam.