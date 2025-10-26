die 11 besten IDP-Softwareprogramme für die Dokumenten-Automatisierung im Jahr 2025

48 % der Befragten geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, Dokumente schnell zu finden, während 47 % das Online-Ablagesystem ihres Unternehmens als verwirrend und ineffektiv empfinden. Die Folge ist Zeitverschwendung, sinkende Produktivität in allen Geschäftsprozessen und mehr menschliche Fehler.

Eine Intelligent Document Processing (IDP)-Software hilft dabei, indem sie die manuelle Dokumentenbearbeitung überflüssig macht.

Sie extrahiert automatisch wichtige Informationen aus unstrukturierten Dateien und wandelt sie in organisierte, nutzbare Daten um. Das bedeutet, dass Ihr Team weniger Zeit mit der Suche verbringt und mehr Zeit mit der Arbeit mit genauen Informationen hat, die reibungslos in Ihre bestehenden Systeme fließen.

In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über die besten IDP-Softwareoptionen, mit denen Sie dokumentenintensive Aufgaben vereinfachen, wiederholte Dateneingaben reduzieren und die Integration in die von Ihnen bereits verwendeten tools vornehmen können.

Die 10 besten IDP-Softwareprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten IDP-Softwarelösungen, der Ihnen anhand einiger wichtiger Features, zusätzlicher Features, Preise und Bewertungen bei der Auswahl der für Sie passenden Lösung hilft.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp KI-gestütztes Dokumentenmanagement, automatisierte Workflows und Teamzusammenarbeit KI-Dokumentenerstellung, kontextbezogene Unterstützung, OCR-Integration, Automatisierungen, Vorlagen Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen ABBYY /AI-gestützte Datenextraktion und Prozessintelligenz Vortrainierte KI, mehrsprachige OCR, Process Mining, Plug-and-Play-Fähigkeiten Benutzerdefinierte Preisgestaltung UiPath Kombination von IDP mit RPA End-to-End-Bots, Human-in-Loop-Validierung, benutzerdefinierte Modelle, No-Code-tools Bezahlte Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer IBM Datacap Multichannel-Erfassung auf Unternehmensniveau NLP, ML-Extraktion, rollenbasierte Schwärzung, Cloud-/On-Prem-Bereitstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Azure Flexible KI-Dokumenten-Workflows für Unternehmen Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Modelle, Power Automate, Sicherheit, Sicherheit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Document KI Generative, KI-gestützte Extraktion Fertige Prozessoren, benutzerdefinierte Tools, BigQuery/Vertex AI-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Appvia Sichere Cloud-native Entwickler-Selbstbedienung mit Sicherheit Guardrails, Kubernetes-Orchestrierung, Multi-Cloud-Sichtbarkeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Rossum KI-basierte papierlose Workflows Vorlage-freie Erfassung, Validierung, Low-Code-Erweiterungen und Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Infrrd SLA-gesteuerte berührungslose Verarbeitung 24/7-Verarbeitung, KI-Validierung, intelligente Bilderkennung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Docsumo Berührungslose Workflows und Extraktion großer Datenmengen Intelligente Tabellen, vortrainierte Modelle, benutzerdefinierte Workflows, Echtzeit-Dashboard Kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer Nanonets Flexible KI-Workflows, hohe Genauigkeit KI-OCR, No-Code-Entscheidungsmaschinen, Integrationen, schneller ROI Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei IDP-Software achten?

An jedem Arbeitsplatz benötigen Mitarbeiter schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Informationen. Ohne intelligente Dokumentenverarbeitung verbringen Teams jedoch viel Zeit damit, unorganisierte Dateien zu durchsuchen.

Tatsächlich mussten fast zwei von drei Mitarbeitern ein Dokument neu erstellen, das sie nicht finden konnten, und viele verbringen mehr als vier Stunden pro Woche mit der Suche nach digitalen Dateien.

Die richtige IDP-Software reduziert diesen Aufwand durch den Einsatz von maschinellem Lernen, natürlicher Sprachverarbeitung und optischer Zeichenerkennung, um die Prozessdokumentation zu automatisieren, Dateien zu klassifizieren und relevante Daten präzise zu extrahieren.

Achten Sie bei der Auswahl einer intelligenten Lösung für die Dokumentenverarbeitung auf folgende Features der Software zur Dokumentenautomatisierung:

Genaue Datenextraktion für strukturierte und unstrukturierte Daten

Einfache Integration in bestehende Systeme und andere Geschäftssysteme

Starke Sicherheit-Features zum Schutz sensibler Daten

Skalierbare automatisierte Dokumentenverarbeitung für große Volumina

Einfaches Setup und benutzerfreundliche Workflows zur Reduzierung der manuellen Dokumentenverarbeitung

🧠 Wussten Sie schon? 66 % der Unternehmen testen bereits Automatisierung. Beispiele und Anwendungsfälle für die Workflow-Automatisierung zeigen Ihnen, wie Sie alltägliche Aufgaben automatisieren können, damit Ihr Team weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen muss und mehr Zeit für das Wesentliche hat.

Die 11 besten IDP-Softwareprogramme

Möchten Sie nicht mehr in veralteter manueller Dateneingabe versinken?

Hier sind die 11 besten IDP-Softwareprogramme, mit denen Ihr Geschäft dank automatisierter Dokumentenverarbeitung weiter vorankommt.

1. ClickUp (am besten geeignet für Workflow-Routing und teamübergreifende Zusammenarbeit an Dokumenten)

Verwandeln Sie unordentliche Notizen und Entwürfe in klare, strukturierte Dokumente mit der KI-gestützten ClickUp Docs

Ein Reddit-Benutzer beschreibt die ideale IDP-Software treffend wie folgt:

Wenn ich mich heute für eine IDP-Lösung entscheiden müsste, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kommerzielle Lösung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die sich ständig weiterentwickelt und an neue Technologien anpasst.

Wenn ich mich heute für eine IDP-Lösung entscheiden müsste, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kommerzielle Lösung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die sich ständig weiterentwickelt und an neue Technologien anpasst.

Genau das bietet ClickUp.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich kombiniert ClickUp intelligente Dokumentenverarbeitung, KI-gestützte Inhalte und automatisierte Workflows. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Integrationen, sodass Teams sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeiten können.

erstellen und freigeben Sie KI-gestützte Dokumente mit ClickUp Docs*

ClickUp Docs, unterstützt von ClickUp Brain, verwandelt statische Dateien in intelligente Dokumente.

Teams können natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um Entwürfe zu erstellen, lange Projekt-Updates zusammenzufassen oder komplexe technische Texte in klare Anweisungen umzuschreiben, die jeder versteht.

Beispielsweise kann ein Produktteam Sprint-Notizen innerhalb weniger Minuten in strukturierte Projektdokumentationen umwandeln. Ebenso kann ein Support-Team aus sich wiederholenden Abfragen sofort Knowledge-Base-Artikel erstellen.

Erhalten Sie kontextbezogene Unterstützung mit ClickUp Brain

Suchen Sie Aufgaben, Kommentare und Aktualisierungen sofort, damit Ihr Team keine Zeit mit der Suche nach Informationen über ClickUp Brain verschwendet.

Über die Erstellung von Inhalt hinaus bietet ClickUp Brain kontextbezogene Dienste, die relevante Informationen genau dann bereitstellen, wenn Sie sie benötigen.

Ganz gleich, ob Sie ein Dokument entwerfen, ein Projekt überprüfen oder nach Antworten suchen – ClickUp Brain kann relevante Aufgaben, Kommentare und Ressourcen aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich abrufen und so die Zeit reduzieren, die Sie mit der Suche nach Details verbringen.

Hier ist ein Video, das zeigt, wie Sie in ClickUp Brain innerhalb von Sekunden Antworten auf Ihre Fragen erhalten:

Und ClickUp wird mit Brain Max noch leistungsfähiger. Damit können Sie: Einheitliche Suche: Finden Sie Verträge, Rechnungen und wichtige Dokumente sofort in ClickUp, Google Drive, SharePoint und allen Ihren verbundenen Apps sowie im Internet.

Sprache in Text umwandeln: Verwenden Sie Sprachbefehle, um Dokumente freihändig hochzuladen, zu organisieren und abzurufen, wodurch die Dokumentenverarbeitung schneller und zugänglicher wird.

All-in-One-KI-Lösung: Ersetzen Sie mehrere unverbundene Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, unternehmensgerechte Plattform, die Ihre Workflows versteht und sich wiederholende Dokumenten-Aufgaben automatisiert. Brain MAX ist die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Richtliniendokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr. Es ist Ihr kontextbezogener Desktop-Begleiter, der entwickelt wurde, um die Dokumentenverwaltung zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Automatisieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierungen und KI-Agenten

Leiten Sie Dokumente weiter, lösen Sie Genehmigungen als Auslöser aus und weisen Sie Aufgaben automatisch zu, um sich wiederholende Arbeit mit ClickUp Automatisierungen zu reduzieren.

Manuelle Übergaben, verlorene Dateien und wiederholte Aktualisierungen können Geschäftsprozesse verlangsamen. ClickUp Automatisierungen übernimmt routinemäßige Schritte automatisch. Ein eingereichtes Dokument kann ohne manuelle Eingriffe als Auslöser für Überprüfungen, Genehmigungen oder Benachrichtigungen an Stakeholder dienen.

Stellen Sie sich ein Finanzteam vor, das Hunderte von Spesenabrechnungen bearbeitet. Mit ClickUp kann, wenn eine gescannte Rechnung in das System eingegeben wird, Automatisierung die Rechnung automatisch der Finanzabteilung zuweisen, mit Fälligkeitsdaten versehen und nach der Genehmigung den Status der Zahlung aktualisieren. Ja, so einfach ist das!🚀

💡 Profi-Tipp: ClickUp verfügt auch über automatisierte KI-Agenten, die sich um sich wiederholende Prozesse kümmern, Fragen beantworten und sogar Aktionen basierend auf Dokumenteninhalt oder Benutzer-Abfragen als Auslöser auslösen können. Diese Agenten arbeiten im Hintergrund, um proaktiv nächste Schritte vorzuschlagen und umzusetzen. Dadurch können sich Teams auf höherwertige Arbeit konzentrieren, während Routineaufgaben und die Informationsbeschaffung automatisch verwaltet werden.

Probieren Sie die OCR-Integration mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder aus

*Extrahieren Sie Daten aus gescannten Dokumenten und übertragen Sie sie direkt in Aufgaben und benutzerdefinierte Felder, um die Nachverfolgung zu vereinfachen.

ClickUp lässt sich über Google Drive, Zapier oder andere verbundene Apps problemlos mit OCR-Tools integrieren. Teams können Papierdokumente oder Kontoauszüge scannen, wichtige Daten mit OCR extrahieren und diese Daten zur Nachverfolgung direkt in ClickUp Aufgaben oder ClickUp Benutzerdefinierte Felder übertragen.

Ein Rechtsteam kann zum Beispiel gescannte Verträge speichern und Daten, Parteien und Bedingungen automatisch als durchsuchbare Felder in ClickUp erfassen.

Erledigen Sie Ihre Arbeit ganz einfach mit dem Wissensmanagement und der vernetzten Suche von ClickUp.

Eine Schlüssel-Herausforderung bei IDP besteht nicht nur darin, Daten zu extrahieren, sondern sie für Teams sofort zugänglich und nutzbar zu machen. ClickUp Connected Search schließt diese Lücke durch:

Rufen Sie Informationen aus Slack, E-Mails und Projekt-tools mit nur einer Suche mithilfe der Connected Search von ClickUp ab.

Verbundene Suche: Sofortige Suche in allen hochgeladenen Dokumenten, extrahierten Daten und zugehörigen Aufgaben oder Workflows

Kontextbezogene Fragen und Antworten: Benutzer können Fragen in natürlicher Sprache stellen (z. B. „Zeige mir alle Rechnungen von Lieferant X im 2. Quartal”) und erhalten direkte Antworten, nicht nur Liste von Dokumenten.

Integriertes Wissen: Schafft die Verbindung zwischen extrahierten Dokumentdaten, Projekt-Aufgaben, Kommentaren und Wissensdatenbanken, sodass Teams auf Erkenntnisse reagieren können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Das Erstellen von Dokumenten ist großartig. Aber sie in langfristiges, zuverlässiges Wissen zu verwandeln, ist das, was die Besten von den Guten unterscheidet. Möchten Sie zu den Besten gehören? Dann nutzen Sie die Wissensmanagement-Funktionen von ClickUp.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie verstreute Notizen in ausgefeilte Dokumente mit KI-gestütztem Schreiben und intelligenten Zusammenfassungen.

Oberflächenbezogene Aufgaben und Kommentare sofort mit der kontextbezogenen Unterstützung von ClickUp Brain anzeigen.

Erleichtern Sie die Weiterleitung von Dokumenten, Genehmigungen und Aufgabe mit einfachen Workflows für das Dokumentenmanagement

Integrieren Sie OCR-tools, um wichtige Daten aus Papier- oder gescannten Dokumenten zu erfassen.

Verwenden Sie Vorlagen wie das Prozessplan-Dokument, um Schritte, Eigentümer und Überarbeitungen zu standardisieren.

Limit von ClickUp

Erfordert OCR von Drittanbietern für vollständige Datenextraktion

Fortgeschrittene Automatisierungen haben eine Lernkurve

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 4,7/5 (über 9.400 Bewertungen)

Capterra 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Dieser G2-Benutzer machte Notiz von:

ClickUp ist mittlerweile die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen. Sie vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziel und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Benutzeroberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht.

ClickUp ist mittlerweile die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen. Sie vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziel und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Benutzeroberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht.

💡Profi-Tipp: Sind Sie es leid, sich durch unübersichtliche Dateiversionen zu kämpfen? Der Blogbeitrag „Warum ist die Version von Dokumenten wichtig? “ zeigt Ihnen, wie Sie alle Dokumente organisiert und auf dem neuesten Stand halten können, damit Ihr Team keine Zeit damit verschwendet, zu erraten, welche Datei die endgültige Version ist.

2. ABBYY (Am besten geeignet für KI-gestützte Datenextraktion und Prozessintelligenz)

via ABBYY

Die manuelle Dokumentenverarbeitung verlangsamt die Arbeit Ihrer Teams, wenn Sie Rechnungen, Anträge oder Kundenunterlagen in Dutzenden von Formaten und Sprachen bearbeiten müssen. ABBYY hilft Unternehmen dabei, repetitive Dateneingabeaufgaben durch automatisierte Datenextraktion zu ersetzen.

Beispielsweise kann ein Kreditorenbuchhaltungsteam ABBYY Vantage verwenden, um Rechnungsdaten automatisch zu erfassen, sie mit Bestellungen abzugleichen und Ausnahmen zur Überprüfung zu kennzeichnen. Versicherer können Tausende von Schadensfällen schneller bearbeiten, indem sie Formulare klassifizieren, wichtige Details wie Schadensnummern extrahieren und sie mit minimalem manuellem Aufwand an den richtigen Sachbearbeiter weiterleiten.

ABBYY kombiniert dies mit Prozessintelligenz, sodass Betriebsleiter genau sehen können, wo Engpässe auftreten, und diese beheben können.

Die besten Features von ABBYY

Ermöglichen Sie durch Automatisierung die Rechnungsbearbeitung, das Onboarding und die Schadensabwicklung, indem Sie Daten aus beliebigen Dokumenttypen extrahieren

Vortrainierte KI-Modelle verarbeiten verschiedene Formate, Sprachen und Handschriften mit hoher Genauigkeit

Kombinieren Sie Process Mining mit IDP, um Verzögerungen, versteckte Kosten und Möglichkeiten zur Optimierung von Workflows aufzudecken

Nutzen Sie den ABBYY Marketplace, um Plug-and-Play-Dokumentenfunktionen herunterzuladen und schnell loszulegen

Verwandeln Sie Papierdokumente und gescannte Dateien in strukturierte Daten, die für Ihre Kernsysteme bereit sind

Limitations von ABBYY

Möglicherweise ist ein spezielles Setup für benutzerdefinierte Workflows erforderlich

Optimal nur in Verbindung mit umfassenderen Automatisierungsprojekten

Preise von ABBYY

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ABBYY-Bewertungen und Rezensionen

G2 4,5/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra 4,7/5 (über 420 Bewertungen)

Was Benutzer über ABBYY sagen

Dieser G2-Benutzer hob hervor:

ABBYY FineReader Engine bietet eine sehr elegante, reduzierte und benutzerfreundliche Lösung zum Scannen physischer Dokumente. Das Programm ist sehr übersichtlich und bietet nur die am häufigsten verwendeten Optionen.

ABBYY FineReader Engine bietet eine sehr elegante, reduzierte und benutzerfreundliche Lösung zum Scannen physischer Dokumente. Das Programm ist sehr übersichtlich und bietet nur die am häufigsten verwendeten Optionen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

3. UiPath (am besten geeignet für die Kombination von IDP mit robotergestützter Prozessautomatisierung)

via UiPath

Teams, die in sich wiederholenden Papierarbeiten und unzusammenhängenden Anwendungen versinken, haben oft Schwierigkeiten, die Automatisierung zu skalieren, wenn Dokumentdaten noch manuell überprüft werden müssen. UiPath geht dieses Problem direkt an mit Document Understanding, einem Modul, das intelligente Dokumentenverarbeitung, KI und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) in einer sicheren Plattform vereint.

Beispielsweise kann eine Versicherungsgesellschaft, die große Mengen an Schadensformularen bearbeitet, Roboter von UiPath einsetzen, um gescannte Übermittlungen zu lesen und wichtige Details wie Versicherungsnummern, Schadenssummen und Kundeninformationen zu extrahieren. Etwaige Unstimmigkeiten können zur schnellen Überprüfung durch einen Mitarbeiter markiert werden.

Ebenso können Anbieter den PDF-Parser verwenden, um Patientenakten aus verschiedenen Formaten zu erfassen und automatisch an das richtige Team weiterzuleiten, wodurch Verwaltungsrückstände reduziert werden.

Die besten Features von UiPath

Ermöglichen Sie durchgängige Automatisierung komplexer Workflows, indem Sie RPA-Bots mit intelligenter Dokumentenverarbeitungssoftware kombinieren

Verwenden Sie KI-gestützte Modelle, um unstrukturierte Daten, handschriftliche Formulare und gescannte Dateien zu verarbeiten

Validieren Sie Ausnahmen mit dem Action Center, damit Teams Sonderfälle bearbeiten können, ohne die Automatisierung zu unterbrechen

Erstellen und trainieren Sie schnell benutzerdefinierte Dokumentmodelle mit No-Code-tools für Business-Benutzer

Nahtlose Integration mit CRMs, ERPs und anderen Geschäftssystemen für eine durchgängige Verarbeitung

UiPath-Limitations

Erfordert Vorlaufzeit für die Schulung benutzerdefinierter Extraktionsmodelle

Kann für Teams ohne RPA-Erfahrung komplex erscheinen

Für einige erweiterte KI-Add-ONs ist möglicherweise eine separate Lizenzierung erforderlich

Preise von UiPath

Basisplan : 25 $/Monat pro Benutzer

Standard : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UiPath-Bewertungen und Rezensionen

G2 4,6/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was Benutzer über UiPath sagen

Diese Reddit-Rezension gab freigegeben:

Nachdem ich UiPath Studio einige Tage lang getestet habe, bin ich ehrlich gesagt sehr beeindruckt von den Produktangeboten. Es kann wie ein Bot agieren, der mit den von mir eingestellten Automatisierungen im Internet surft und Informationen mithilfe von Integrationen direkt verschiebt.

Nachdem ich UiPath Studio einige Tage lang getestet habe, bin ich ehrlich gesagt sehr beeindruckt von den Produktangeboten. Es kann wie ein Bot agieren, der mit den von mir eingerichteten Automatisierungen im Internet surft und Informationen mithilfe von Integrationen direkt verschiebt.

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit gewinnen könnten. Selbst diese kleinen Zeitersparnisse summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder persönliche Weiterentwicklung nutzen können. Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projektaktualisierungen generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei tools in ClickUp konsolidiert hat – und so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Quelle der Wahrheit erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist. ”

4. IBM Datacap (am besten geeignet für die Erfassung über mehrere Kanäle für Unternehmen)

via IBM

Branchen mit hohem Papieraufkommen verbringen immer noch zu viel Zeit damit, Formularen erneut einzugeben und gescannte Dateien über nicht miteinander verbundene Systeme weiterzuleiten.

Was zu erledigen ist: IBM Datacap anders? Es zusammenführt intelligente Dokumentenverarbeitung, maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um alle Arten von Dokumenten zu erfassen, zu klassifizieren und weiterzuleiten.

Beispielsweise kann ein Team für die Bearbeitung von Schadensfällen Fotos von handschriftlichen Formularen auf einem Tablet aufnehmen und die KI von Datacap wichtige Datenfelder extrahieren lassen, wobei die Daten aus Datenschutzgründen rollenbasiert geschwärzt werden. Die verarbeiteten Daten fließen dann direkt in das Fallmanagementsystem.

Die besten Features von IBM Datacap

Unterstützt die Erfassung über mehrere Kanäle wie Scanner, E-Mail, Mobilgeräte und Apps

Nutzen Sie NLP und maschinelles Lernen, um Daten aus komplexen oder ungewohnten Layouts zu extrahieren

Wenden Sie rollenbasierte Schwärzungen an, um sensible Daten während der Verarbeitung zu schützen

Integrieren Sie saubere Daten direkt in andere IBM-Business-Automatisierung-tools

Nutze Datacap on Cloud für die flexible Skalierung in der Cloud

Limit von IBM Datacap

Erfordert möglicherweise eine erweiterte Konfiguration für branchenspezifische Workflow

Kann für kleinere Teams, die nur eine grundlegende Dokumentenverarbeitung benötigen, schwerfällig sein

Die Integration außerhalb des IBM-Ökosystems erfordert möglicherweise zusätzliches Setup

Preise für IBM Datacap

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über IBM Datacap sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

IBM Datacap ist ein Low-Code-/No-Code-Tool (nicht immer) für die Erfassung von Dokumenteninhalt und erledigt, was es verspricht. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über ein regelbasiertes Entwicklungstool, das eine Vielzahl von Funktionen für OCR/ICR/AI (mit ADP) bietet, um Inhalte aus gescannten strukturierten und unstrukturierten Dokumenten zu extrahieren/identifizieren.

IBM Datacap ist ein Low-Code-/No-Code-Tool (nicht immer) für die Erfassung von Dokumenteninhalt und hält, was es verspricht. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über ein regelbasiertes Entwicklungstool, das eine Vielzahl von Funktionen für OCR/ICR/AI (mit ADP) bietet, um Inhalte aus gescannten strukturierten und unstrukturierten Dokumenten zu extrahieren/identifizieren.

👀 Wissenswertes: Der erste bekannte Versuch der „Dokumentenverarbeitung” geht auf das 19. Jahrhundert zurück , als Christopher Sholes, der Erfinder der Schreibmaschine, die handschriftliche Dokumentation beschleunigen wollte. Das QWERTY-Layout, das Sie noch heute verwenden, wurde ursprünglich entwickelt, um die Schreibgeschwindigkeit zu verlangsamen, damit die Tasten nicht blockieren.

5. Microsoft Azure (am besten geeignet für flexible KI-Dokumenten-Workflows auf Unternehmensebene)

via Microsoft

Einige Unternehmen benötigen eine strenge Kontrolle darüber, wie und wo Dokumente verarbeitet werden. Microsoft Azure gibt Ihnen diese Kontrolle. Sie können die KI-gestützte Dokumentenextraktion je nach Ihren Anforderungen an Sicherheit und Compliance in der Cloud, vor Ort oder am Rand ausführen.

Azure AI Document Intelligence kombiniert vorgefertigte Vorlagen für Quittungen und Rechnungen mit Tools zum Erstellen eigener benutzerdefinierter Modelle. Sie können die Extraktion an bestimmte Branchen, Formate oder Sprachen anpassen. Außerdem können Teams die extrahierten Daten mit Power Automate und Azure Search verbinden, um vollständige End-to-End-Workflows zu erstellen.

Die besten Features von Microsoft Azure

Führen Sie die KI-Dokumentenextraktion in der Cloud oder auf lokalen Servern durch

Starten Sie schnell mit vorgefertigten Vorlagen oder trainieren Sie benutzerdefinierte Modelle

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Dokumentdaten und Microsoft Power Automate und Azure Search

Sicherheit und Compliance in jeder Phase gewährleisten

Skalieren Sie die Verarbeitung je nach Workload nach oben oder unten

Limitations von Microsoft Azure

Die Kosten können schnell steigen, wenn die Nutzung sprunghaft ansteigt

Komplexe benutzerdefinierte Setups erfordern erfahrene Entwickler

Das Azure-Portal kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Microsoft Azure

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure

G2 : 4,4 (über 2.080 Bewertungen)

Capterra: 4,6 (über 1.920 Bewertungen)

Was Benutzer über Microsoft Azure sagen

Diese Capterra-Bewertung enthielt ein Feature:

Ein der herausragenden Features von Microsoft Azure ist die umfassende Suite von Diensten, die alles von Computing und Speicher bis hin zu /AI und maschinellem Lernen abdeckt.

Ein der herausragenden Features von Microsoft Azure ist die umfassende Suite von Diensten, die alles von Computing und Speicher bis hin zu /AI und maschinellem Lernen abdeckt.

📖 Lesen Sie auch: Organisieren von Dateien und Ordnern: Strategien zur Verbesserung Ihres Workflows

6. Document AI (am besten geeignet für flexible generative KI-gestützte Extraktion)

via Google

Schlechte Datenqualität schadet fast jedem Geschäft – dennoch räumt nur ein Bruchteil diesem Thema Priorität ein. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 91 % der Datenexperten an, dass schlechte Daten die Leistung beeinträchtigen, aber nur 23 % sagten, dass dies ein echter Schwerpunktbereich sei.

Google Document KI schließt diese Lücke, indem sie unübersichtliche, unstrukturierte Dateien in saubere, strukturierte Daten umwandelt, denen Sie vertrauen können.

Teams können mit vorgefertigten Prozessoren für Rechnungen, Gehaltsabrechnungen oder Karten schnell loslegen oder mit nur wenigen Beispielen benutzerdefinierte Modelle erstellen. Die Ergebnisse werden direkt in BigQuery für detaillierte Analysen eingespeist oder über Vertex AI und andere Google Cloud-tools in Workflows integriert.

Was sie auszeichnet, ist die enge Integration in das umfassende KI-Ökosystem von Google. Teams profitieren von OCR auf Unternehmensniveau in mehr als 200 Sprachen, erstklassiger Handschrifterkennung und einem unkomplizierten Ansatz zur Entwicklung intelligenter Dokumentenanwendungen.

Die besten Features von Google Document KI

Beginnen Sie mit vorgefertigten Prozessoren für gängige Formularen

Verwenden Sie Workbench, um mit minimalen Trainingsdaten benutzerdefinierte Extraktionstools zu erstellen

Stellen Sie eine Verbindung zu BigQuery und Vertex AI her für erweiterte Analysen

Leistungsstarke OCR mit Handschrifterkennung in über 50 Sprachen

Einfach über API oder Google Cloud Console zu implementieren

Einschränkungen von Google Document KI

Es fehlt eine leistungsstarke Stapelverarbeitung für große Dateien

Weniger spezialisiert als dedizierte IDP-Anbieter

Die Automatisierung über die Erfassung hinaus erfordert oft zusätzliches Setup mit anderen tools

Preise für Google Document KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Document KI

G2 : 4,2 (über 35 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Google Document KI sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Document KI war für uns bei der OCR-Implementierung äußerst nützlich. Es war ziemlich einfach zu trainieren, in Betrieb zu nehmen und in unseren bestehenden Flow zu integrieren.

Document KI war für uns bei der OCR-Implementierung äußerst nützlich. Es war ziemlich einfach zu trainieren, in Betrieb zu nehmen und in unseren bestehenden Flow zu integrieren.

👀 Wissenswertes: Die NASA nutzt seit den 1960er Jahren fortschrittliche Dokumentenverarbeitungstechniken, um handschriftliche Notizen von Astronauten, Missionsprotokolle und Flugpläne zu digitalisieren und so Millionen von Seiten Space-Geschichte zu bewahren.

📚 Lesen Sie auch: Die beste PSA-Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen

7. Appvia (Am besten geeignet für sichere Cloud-native Transformation und Entwickler-Self-Service)

via Appvia

Appvia hilft Unternehmen dabei, moderne Cloud-Operationen zu nutzen, ohne die Kontrolle zu verlieren oder sich Sorgen machen zu müssen. Der Schwerpunkt liegt darauf, komplexe Cloud-Infrastrukturen einfach und sicher zu gestalten.

Mit Wayfinder (der internen Self-Service-Entwicklerplattform von Appvia) können Ihre Entwickler Cloud-Ressourcen nach Bedarf bereitstellen und verwalten, während Ihr Plattformteam strenge Sicherheitsvorkehrungen trifft.

Die besten Features von Appvia

Ermöglichen Sie Entwicklern einen sicheren Self-Service mit klaren Leitplanken

Zentrale Steuerung und Sichtbarkeit über mehrere Cloud-Anbieter hinweg

Ermöglichen Sie die Automatisierung der Bereitstellung von Kubernetes-Clustern und das Lebenszyklusmanagement von Dokumenten

Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihrer Teams durch praktisches Unterstützen und Wissenstransfer

Reduzieren Sie die Bereitstellungszeiten und erfüllen Sie gleichzeitig strenge Standards in Bezug auf Sicherheit

Limitations von Appvia

Erfordert möglicherweise ein benutzerdefiniertes Setup für hochkomplexe Hybridumgebungen

Im Vergleich zu größeren Cloud-Anbietern gibt es nur wenige Community-Bewertungen

Die besten Ergebnisse werden oft durch die Nutzung der Beratungsleistungen von Appvia in Verbindung mit der Plattform erzielt

Preise von Appvia

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Appvia-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Appvia sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Das End-to-End-Self-Service-Feature ist eine wertvolle Bereicherung für meine Cloud-Management-Aufgabe, ergänzt durch die zentralisierte Steuerung, die meine Effizienz steigert. Darüber hinaus erleichtern Sichtbarkeit und Cloud-Automatisierung meine Workload zusätzlich.

Das End-to-End-Self-Service-Feature ist eine wertvolle Bereicherung für meine Cloud-Management-Aufgabe, ergänzt durch die zentralisierte Steuerung, die meine Effizienz steigert. Darüber hinaus erleichtern Sichtbarkeit und Cloud-Automatisierung meine Workload zusätzlich.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Schreibassistenz-Software mit KI

8. Rossum (Am besten geeignet für papierlose Workflows mit Schwerpunkt auf KI)

via Rossum

Viele Geschäfte versinken immer noch in Papier. Genauer gesagt, fast die Hälfte aller kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber Rossum hilft dabei, diese Lücke zu schließen.

Die KI-basierte, cloudnative Plattform von Rossum erfasst, validiert und überträgt saubere Daten direkt in Ihre Systeme. Weniger Fehler und schnellere Workflows ermöglichen es Ihren Teams, sich auf Arbeit zu konzentrieren, die das Geschäft voranbringt, ohne starre Vorlagen oder Zeitverschwendung.

Die besten Features von Rossum

Erfassen Sie Daten aus Transaktionsdokumenten ohne vordefinierte Vorlagen

Ermöglichen Sie die Automatisierung von Genehmigungen, Lieferanten-Follow-ups und Datenvalidierung mit KI-Agenten

Skalieren Sie End-to-End-Dokumenten-Workflows mit Sicherheit, von der Vorverarbeitung bis zur Nachbearbeitung

Einfache Integration mit SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics und mehr

Verwalten Sie die Plattform über Low-Code-Erweiterungen, Microservices und schlüsselfertige SaaS-Lösungen

Limit-Einschränkungen von Rossum

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit IDP haben, kann ein Änderungsmanagement erforderlich sein

Benutzerdefinierte Anpassungsanforderungen können die Bereitstellung für Nischenfälle verlängern

Ein vollständig ohne Vorlage-Ansatz erfordert möglicherweise Schulungen für ungewöhnliche Dokumente

Preise von Rossum

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rossum

G2 : 4,5/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Rossum sagen

Diese G2-Bewertung enthält das Feature:

Die Plattform automatisiert den gesamten Dokumentenlebenszyklus, vom Empfang der Dokumente bis zur Erfassung der Daten in internen Systemen, und reduziert so den manuellen Aufwand erheblich. Rossum AI ist auf einfache Implementierung ausgelegt, sodass Geschäftsunternehmen ihre Dokumentenverarbeitungs-Workflows mit minimalem Aufwand schnell integrieren und automatisieren können.

Die Plattform automatisiert den gesamten Dokumentenlebenszyklus, vom Empfang der Dokumente bis zur Erfassung der Daten in internen Systemen, und reduziert so den manuellen Aufwand erheblich. Rossum AI ist auf einfache Implementierung ausgelegt, sodass Unternehmen ihre Dokumentenverarbeitungs-Workflows mit minimalem Setup schnell integrieren und automatisieren können.

9. Infrrd (am besten geeignet für SLA-gesteuerte, berührungslose Dokumentenverarbeitung)

via Infrrd

Infrrd geht über herkömmliche OCR hinaus und bietet eine berührungslose, SLA-gesteuerte intelligente Dokumentenverarbeitung. Wie sieht das aus? Stellen Sie sich ein HR-Team in einem Unternehmen vor, das jede Woche Hunderte von Mitarbeiterdaten, Verträgen und Compliance-Dokumenten unter Termindruck verwaltet.

Anstatt dass Mitarbeiter stundenlang nach fehlenden Angaben suchen oder manuelle Dateneingabefehler korrigieren, automatisiert die KI von Infrrd die Extraktion, Validierung und Weiterleitung von Anfang bis Ende.

Die besten Features von Infrrd

Liefern Sie SLA-gebundene Datenextraktion ohne manuelle Eingriffe.

Verarbeiten Sie über 1.000 Dokumenttypen in mehr als 22 Sprachen mit einer Fehlerquote von weniger als 0,1 %.

Ermöglichen Sie die Automatisierung von End-to-End-Workflows mit KI-Agenten und benutzerdefinierten Extraktionsregeln.

Aktivieren Sie intelligente Bilderkennung und Live-Dokumenten-Chatten für Echtzeit-Einblicke.

Skalieren Sie Ihre Abläufe mit Sicherheit mit einer rund um die Uhr verfügbaren Verarbeitung.

Limit-Einschränkungen von Infrrd

Möglicherweise ist im Vorfeld Zeit erforderlich, um komplexe Extraktionsregeln benutzerdefiniert anzupassen.

Die Preise sind benutzerdefiniert, daher erfordert die Budgetplanung eine direkte Beratung.

Für kleinere Teams ist eine vollständige Implementierung möglicherweise zu umfangreich.

Preise von Infrrd

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Infrrd-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Infrrd sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Infrrd verfügt über ein Team, das sich darauf spezialisiert hat, Geschäfts-Dokumentenverständnis und Datenextraktion in dem einzigartigen und anspruchsvollen Space unstrukturierter Dokumente zu ermöglichen, mit denen wir in großem Umfang bei Bauunterlagen zu tun haben.

Infrrd verfügt über ein Team, das sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen Dokumentenverständnis und Datenextraktion in dem einzigartigen und anspruchsvollen Space unstrukturierter Dokumente zu ermöglichen, mit denen wir in großem Umfang bei Bauunterlagen zu tun haben.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für eine schnellere Inhaltserstellung

10. Docsumo (Am besten geeignet für berührungslose Workflows und die Extraktion großer Dokumentenmengen)

via Docsumo

Docsumo macht Schluss mit mühsamen Kopier- und Einfügevorgängen und wiederholter Dateneingabe, indem es unstrukturierte Dokumente in übersichtliche, strukturierte Tabellen umwandelt. Stellen Sie sich ein Team vor, das Stapel von Lieferantenverträgen und monatlichen Spesenabrechnungen aus mehreren Abteilungen bearbeiten muss.

Anstatt sich mit mühsamer Dateneingabe zu beschäftigen, können sie die KI von Docsumo nutzen, um wichtige Details zu erfassen, Anomalien zur schnellen Überprüfung zu markieren und alles in strukturierten, durchsuchbaren Formaten zu organisieren. Das bedeutet schnellere Genehmigungen, weniger manuelle Fehler und mehr Zeit für Teams, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Die besten Features von Docsumo

Ermöglichen Sie die Automatisierung der komplexen Datenextraktion für Rechnungen, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen und mehr.

Wandeln Sie unübersichtliche, unstrukturierte Daten in Excel-ähnliche Tabellen um, die für die Analyse bereit sind.

Verarbeiten Sie gescannte PDFs, Bilder, lange Dokumente und handschriftliche Formulare.

Trainieren Sie benutzerdefinierte Modelle oder nutzen Sie über 100 vortrainierte Modelle für branchenspezifische Anwendungsfälle.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Validierungsregeln, Ausnahmebehandlung und Integrationen.

Erhalten Sie Echtzeit-Dashboards, Audit-Protokolle und erweiterte Suchfunktionen für vollständige Sichtbarkeit.

Limit von Docsumo

Einige Benutzer machen sich Notiz von einer gewissen Einarbeitungszeit bei der benutzerdefinierten Anpassung von Extraktionsmodellen.

Die Implementierung für sehr variable Dokumente kann zusätzliche Setup-Zeit erfordern.

Um den vollen Nutzen zu erzielen, sind Beispiele im Voraus und eine klare Prozessplanung erforderlich.

Preise für Docsumo

Starter : 199 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 499 $/Monat pro Nutzung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Docsumo

G2 : 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Docsumo sagen

Diese G2-Bewertung wurde markiert:

Dadurch hat sich der Zeitaufwand, den wir für die manuelle Datenextraktion zu erledigen haben, um die Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 % reduziert, selbst wenn man die manuelle Überprüfung der Ausgabedaten mit einbezieht.

Dadurch konnten wir den Zeitaufwand, den wir für die manuelle Datenextraktion zu erledigen haben, um die Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 % reduzieren, selbst wenn man die manuelle Überprüfung der Ausgabedaten mit einbezieht.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose SOP-Vorlagen und Formate

11. Nanonets (am besten geeignet für flexible KI-Workflows und hochpräzise Datenerfassung)

via Nanonets

Nanonets wurde für Teams entwickelt, die mühsame Dokumentenverarbeitung ohne starre Vorlagen oder komplexen IT-Support automatisieren möchten. Ganz gleich, ob Sie die Kreditorenbuchhaltung, die Bearbeitung von Schadensfällen oder die Auftragsabstimmung automatisieren möchten – Nanonets kombiniert OCR, maschinelles Lernen und No-Code-Workflows.

So kann Ihr Team Daten aus unübersichtlichen Dokumenten erfassen und direkt in Ihr CRM-, ERP- oder ein anderes Aufzeichnungssystem übertragen.

Die besten Features von Nanonets

Extrahieren Sie Daten aus Rechnungen, Bestellungen, ID-Karten, Quittungen und mehr mit fortschrittlicher KI-OCR

Ermöglichen Sie mit No-Code-Entscheidungsmaschinen die Automatisierung komplexer Dokumenten-Workflows

Einfache Integration mit tools wie Slack, Salesforce, Dropbox oder Microsoft Dynamics

Validieren, markieren oder ergänzen Sie Daten automatisch, bevor Sie sie in nachgelagerte Systeme exportieren

Erzielen Sie schnell einen messbaren ROI mit einer durchschnittlichen Rendite von 3,5x in nur sechs Monaten

Limitations von Nanonets

Bei komplexen oder Legacy-Dokumentlayouts kann es erforderlich sein, vorab Zeit für die Feinabstimmung der Workflows aufzuwenden

In Ausnahmefällen oder bei seltenen Formaten kann eine manuelle Überprüfung weiterhin erforderlich sein

Preise von Nanonets

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Nanonets

G2 : 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer über Nanonets sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Die OCR-Erkennung ist von Haus aus ziemlich gut. Das Nanonets-Team hat auch die anfängliche Modellschulung-Arbeit zu erledigen und eine benutzerdefinierte Logik bereitgestellt, um Felder in unserem ERP für die Integration abzugleichen.

Die OCR-Erkennung ist von Haus aus ziemlich gut. Das Nanonets-Team hat auch die anfängliche Modellschulung-Arbeit zu erledigen und eine benutzerdefinierte Logik bereitgestellt, um Felder in unserem ERP für die Integration abzugleichen.

💡Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, alle auf derselben Seite zu bringen? Was ist Teamzusammenarbeit? 10 effektive Strategien für Ihr Team-Blog beschreibt einfache Möglichkeiten, die Teamarbeit zu fördern, damit Ihre Projekte schneller und intelligenter vorankommen.

Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows suchen, finden Sie hier drei weitere intelligente tools zur Dokumentenverarbeitung, die neben den von uns vorgestellten Marktführern ebenfalls eine Überlegung wert sind:

Hyperscience: Nutzt KI zur Automatisierung der Dokumentenklassifizierung und Datenextraktion, während Menschen weiterhin in die Ausnahmebehandlung eingebunden sind

Kofax TotalAgility: Kombiniert IDP mit Prozessorchestrierung, Workflow-Automatisierung und RPA für eine fortschrittliche Rechnungsbearbeitung

Amazon Textract: Erkennt gedruckten Text, Handschrift, Tabellen und Schlüssel-Wert-Paare, ohne dass vordefinierte Vorlagen erforderlich sind

Intelligenter automatisieren, schneller arbeiten – der Vorteil von ClickUp

Von verlegten Dateien bis hin zu Stunden, die für sich wiederholende Dateneingaben verschwendet werden – Teams überall verlieren jeden Tag wertvolle Zeit und Genauigkeit.

Intelligente Dokumentenverarbeitungssoftware (IDP) verändert die Situation durch saubere, durchsuchbare und verwertbare Daten. Viele IDP-tools automatisieren zwar die Datenextraktion oder beschleunigen Genehmigungen, versäumen es jedoch oft, Ihre Dokumente mit dem Rest Ihrer täglichen Arbeit in Verbindung zu bringen.

genau diese Lücke füllt ClickUp. *

ClickUp vereint intelligente Dokumentenverarbeitung, KI-gestütztes Schreiben, automatisierte Weiterleitung und kollaborative Workflows in einem einheitlichen Arbeitsbereich. Sie müssen nicht mehr zwischen unverbundenen Anwendungen hin- und herspringen, sich um die Versionskontrolle kümmern oder nach verlorenen Informationen suchen.

Sind Sie bereit, sich Zeit zurückzuerobern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!