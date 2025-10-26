kostenlose Vorlage für Ihr Renovierungsbudget, um die Kosten nachzuverfolgen

Das Planen einer Renovierung kann spannend sein, aber ohne ein solides Budgetierungssystem können die Kosten schnell außer Kontrolle geraten.

laut Houzz überschreiten tatsächlich mehr als ein Drittel der Hausbesitzer ihr Renovierungsbudget. * Das liegt daran, dass sie entweder ihre Ausgaben überhaupt nicht nachverfolgen oder sich auf eine veraltete Renovierungsbudget-Tabelle verlassen, die mehr schadet als nützt.

Hier kommen die Vorlagen für das Renovierungsbudget ins Spiel. Sie verschaffen Ihnen einen klaren Überblick über alle Ausgaben, von den Materialien bis zur Arbeitskraft, sodass Sie die Kontrolle behalten, klügere Entscheidungen treffen und Ihr Budget einhalten können.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen eine Liste kostenloser, gebrauchsfertiger Vorlagen für Ihr Renovierungsbudget vor, die von ClickUp bereitgestellt werden und Ihnen die Kostenverwaltung erleichtern.

👀 Wussten Sie schon? Die US-amerikanische Heimwerkerbranche hat einen Wert von etwa 509 Milliarden US-Dollar und wird bis 2027 voraussichtlich sogar 600 Milliarden US-Dollar erreichen!

Vorlagen für Renovierungsbudgets auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht aller in dieser Liste aufgeführten Vorlagen für Renovierungsbudgets:

Was sind Vorlagen für Renovierungsbudgets?

vorlagen für Renovierungsbudgets sind vorgefertigte Tools, mit denen Sie alle Ihre Renovierungskosten an einem Ort planen und deren Nachverfolgung durchführen können. * Sie fungieren als auf Ihr Projekt zugeschnittenes Kostenmanagementsystem, sodass jeder Cent verbucht wird.

Mit diesen Vorlagen können Sie:

Erkennen Sie versteckte Kosten frühzeitig (z. B. Liefergebühren, zusätzliche tools, Überstunden von Handwerkern), bevor sie sich summieren

Verhindern Sie Budgetüberschreitungen , indem Sie die tatsächlichen Ausgaben im Vergleich zu den budgetierten Limits in Echtzeit nachverfolgen

*bleiben Sie mit Ihren Auftragnehmern auf derselben Seite, indem Sie transparente Kostenpläne freigeben

passen Sie Ihren Plan ganz einfach an*, wenn sich die Preise während des Projekts ändern (z. B. bei einem Anstieg der Materialkosten)

Priorisieren Sie Ihre Ausgaben basierend auf dem verfügbaren Cashflow und den Projektphasen

Bewahren Sie alle Unterlagen an einem Ort auf, um Steuerabzüge, Kreditanträge oder zukünftige Projekte zu dokumentieren

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Renovierungsprojekt-Pläne, um Ihren Umbau zu organisieren

Was macht eine gute Vorlage für ein Renovierungsbudget aus?

Eine gute Vorlage für Ihr Renovierungsbudget sollte die Planung und Nachverfolgung vereinfachen und nicht erschweren. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten 👇

Übersichtliche Kostenkategorien: Trennen Sie Materialien, Arbeitskräfte, Genehmigungen, Geräte und andere unerwartete Ausgaben voneinander

Spalten „Geschätzt“ und „Tatsächlich“: Bietet ein Layout, das Ihre geplanten Ausgaben und Ihre tatsächlichen Ausgaben zeigt

*bearbeitbare Abschnitte: Ermöglicht Ihnen das einfache Hinzufügen, Entfernen oder Umbenennen von Zeilen entsprechend Ihrem individuellen Renovierungsumfang

Integrierte Zeitleiste: Hilft Ihnen bei der Planung der Zahlungen nach Projektphasen, wie Abriss, Installation, Fertigstellung usw

Automatische Gesamtberechnung: Spart Zeit und verhindert Fehler, indem alle Kosten in Echtzeit addiert werden

Notizen und Änderungsprotokoll: Hilft Ihnen dabei, unerwartete Kosten, Änderungen am Umfang oder Design-Upgrades zu protokollieren, um vollständige Transparenz zu gewährleisten

Spalte „Unvorhergesehenes“: Stellt sicher, dass Sie ein Backup-Budget für überraschende Reparaturen oder Preiserhöhungen zur Verfügung haben

Visuelle Hinweise oder Farbcodes: Erleichtern es, Überschreitungen, ausstehende Kosten oder hochpreisige Elemente auf einen Blick zu erkennen

Einfache Export- oder Druckoptionen: Ideal zum Offline-Freigeben mit Bauunternehmern, Architekten oder Kreditberatern, wenn erforderlich

🏡 Wissenswertes: Hier sind die Hauptgründe, warum Hausbesitzer Renovierungsarbeiten durchführen. In welche Kategorie fallen Sie? Reparatur von Schäden (35 %)

Um den Komfort zu erhöhen (35 %)

Um die Wohnqualität ihres Zuhauses zu verbessern (32 %)

Um die Ästhetik ihres Zuhauses zu verbessern (32 %)

Um ihr Zuhause individuell zu gestalten (31 %)

Um den Wert ihres Hauses zu steigern (30 %)

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Checklisten zur Hausinspektion für Immobilienbewertungen

Vorlagen für Renovierungsbudgets

Die folgenden kostenlosen Vorlagen für Renovierungsbudgets decken alles ab, von der einfachen Nachverfolgung von Ausgaben bis hin zur umfassenden Verwaltung des Baubudgets. Jede Vorlage verfügt über vorgefertigte nützliche Ansichten, Benutzerdefinierte Felder und Integrationen, mit denen sich die Renovierungskosten einfacher denn je verfolgen lassen.

Sehen wir uns diese Vorlagen einmal genauer an und erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Renovierung termingerecht und im Rahmen Ihres Budgets durchführen können.

1. ClickUp-Vorlage für Renovierungsarbeiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jedes Detail Ihrer Renovierung mit der ClickUp-Vorlage für Renovierungsprojekte

Die Renovierung Ihres Zuhauses klingt spannend, bis Sie in WhatsApp-Chatten, verlegten Belegen und zehn sich überschneidenden Aufgaben versinken. Genau dieses Chaos können Sie mit der ClickUp-Vorlage für Hausrenovierungen vermeiden.

Sie erhalten eine abgeschlossene, hoch abstrakte Ansicht über Ihr gesamtes Renovierungsprojekt, vom ersten Abriss bis zum letzten Schliff. Sie können Ihr Projekt Raum für Raum aufteilen, Fristen für Aufgaben festlegen und Abhängigkeiten kennzeichnen, damit Ihre Sanitärarbeiten nicht versehentlich beginnen, bevor der Bodenbelag erledigt ist.

Außerdem helfen sie Ihnen dabei, alle Beteiligten (Bauunternehmer, Lieferanten und Familienmitglieder) zu koordinieren und Ihr Renovierungsprojekt organisiert, termingerecht und innerhalb des Budgets zu halten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie den Projektstatus mit der visuellen ClickUp-Kanban-Board-Ansicht , um Hindernisse und fertiggestellte Arbeit sofort zu erkennen

Automatisierung routinemäßiger Aktualisierungen und Benachrichtigungen, um eine Synchronisierung Ihres Teams oder Ihrer Auftragnehmer ohne manuelle Nachverfolgung zu gewährleisten

Gruppieren Sie Außen-, Innen- und Design-Arbeit in separaten Ordnern, um sich besser konzentrieren und orientieren zu können

✅ Ideal für: Hausbesitzer, die umfassende Renovierungsarbeiten durchführen und sich Klarheit, Kontrolle und weniger Kopfzerbrechen mit Tabellenkalkulationen wünschen

🎥 Video ansehen: So verwenden Sie ClickUp für die Verwaltung Ihrer Renovierungsarbeiten:

2. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement bei Renovierungsarbeiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Teams, Genehmigungen und Zeitpläne ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement bei Renovierungsarbeiten

Wussten Sie, dass 12 % der Hausbesitzer Renovierungsprojekte einfach deshalb aufschieben, weil sie keine Zeit haben, und 9 % sie aus dem gleichen Grund ganz absagen? Die Renovierung eines Hauses umfasst mehr als nur einzelne Aufgaben; es geht darum, Handwerker zu koordinieren, Genehmigungen einzuholen und mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen.

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement bei Renovierungsarbeiten beseitigt diese Unklarheiten, indem sie wie ein virtueller Generalunternehmer fungiert, der niemals Feierabend macht. Mit ihren integrierten Tools für die Terminplanung und Zusammenarbeit sorgt sie dafür, dass jedes Teammitglied weiß, was zu erledigen ist, und dass alle Genehmigungen rechtzeitig eingeholt werden, sodass Ihr Projekt im Zeitplan und im Rahmen bleibt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie wichtige Meilensteine für jede Renovierungsphase fest und verfolgen Sie diese ganz einfach in der Zeitleiste der Vorlage, um sicherzustellen, dass wichtige Phasen rechtzeitig abgeschlossen werden

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu und verschaffen Sie sich Sichtbarkeit über die Verteilung des Workloads

Verfolgen Sie wichtige Metriken mit dem integrierten ClickUp-Dashboard , das speziell für die Nachverfolgung von Immobilien und Projekten entwickelt wurde

Organisieren Sie mehrere Immobilien oder Phasen mithilfe von Ordnern und benutzerdefinierten Tags für eine schnelle Navigation

✅ Ideal für: Bauunternehmer oder Renovierungsleiter, die mehrere Teams, Lieferanten und Phasen verwalten, insbesondere wenn jede Verzögerung Geld kostet

3. ClickUp Simple Budget Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben und behalten Sie Ihre Ausgaben im Blick mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp zur Nachverfolgung

Die einfache Budget-Vorlage von ClickUp vereinfacht die Budgetplanung für Ihre Renovierung, indem sie Ihnen vorgefertigte Ansichten und Kategorien für Ihre Budget-Tabelle bereitstellt. Sie ist perfekt, wenn Sie einfach nur einen klaren Überblick darüber haben möchten, welche Einnahmen und Ausgaben Sie haben und wie viel Spielraum Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht.

Was diese Vorlage so nützlich macht, ist, dass sie nicht nur Ihre Ausgaben nachverfolgt, sondern Ihnen auch zeigt, in welcher Form sich Ihre Kosten im Laufe der Zeit entwickeln.

Wenn Ihre Materialkosten also Monat für Monat steigen, werden Sie dies frühzeitig bemerken. So haben Sie die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, zu kürzen oder eine Pause einzulegen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Dies ist eine der einfachsten Methoden, um Projektbudgets stressfrei zu verwalten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Führen Sie die Nachverfolgung von Einnahmen aus mehreren Quellen mit speziellen Einkommensfeldern und filterbaren Kontotypen durch

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Budgetplan“, „Einnahmen“ und „Ausgaben“, um sowohl einen Überblick als auch detaillierte Finanzdaten zu erhalten

Berechnen Sie automatisch die monatlichen und jährlichen Gesamtkosten, damit Sie wissen, wie viel Sie sparen oder zu viel ausgeben

✅ Ideal für: Hausbesitzer oder Erstrenovierer, die nach einem einfachen Budget-Tracker für Renovierungen suchen, um die monatlichen Kosten und Einnahmen eines Projekts zu verwalten, ohne sich mit komplexer Buchhaltung befassen zu müssen

🎉 Wissenswertes: Laut Daten von NARI und REALTOR® geben 43 % der Hausbesitzer an, dass sie, nachdem sie eine Renovierung fertiggestellt haben, wirklich glücklich sind, während weitere 38 % zufrieden sind. Tatsächlich liegt der durchschnittliche Joy Score für Renovierungsprojekte bei soliden 8,2 von 10 Punkten! Ja, Staub, Verzögerungen und Budgetstress können Ihre Geduld auf die Probe stellen, aber die Belohnung? Ein Zuhause, das Sie wirklich lieben!

4. ClickUp-Projektbudget-Vorlage mit WBS

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie den Umfang Ihres Projekts in detaillierte Aktivitäten auf und überwachen Sie Ihre Ausgaben effizient mit der ClickUp-Projektbudget-Vorlage mit WBS

Wenn Ihr Projekt mehr als einen Raum umfasst – jeder mit seinem eigenen Auftragnehmer, Zeitleiste und Kostenstelle – ist die ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS eine große Hilfe. WBS steht für Work Breakdown Structure(Arbeitsaufbaustruktur) und diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Projektplan in übersichtliche, überschaubare Abschnitte nach Raum, Phase oder Team aufzuteilen.

So wissen Sie nicht nur, was gerade passiert, sondern auch wann, warum und wie viel es Sie kostet. Es ist, als würden Sie Ihre Renovierung vergrößern und verkleinern, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie jeder Aufgabe Startdatum, Priorität und Arbeitsschätzungen zu, um eine strukturierte Planung und Terminierung zu ermöglichen

Führen Sie die Nachverfolgung der geschätzten und tatsächlichen Arbeitsstunden und Kosten in einer Gegenüberstellung, um Budgetüberschreitungen zu vermeiden

Visualisieren Sie den phasenweisen Fortschritt und die Abhängigkeiten mithilfe der integrierten Gantt- , Budget- und Zeitleistenansichten

✅ Ideal für: Projektmanager, Bauteams oder alle, die mehrphasige Renovierungen oder Großprojekte mit strengen Budgets verwalten

💡 Profi-Tipp: Die meisten Probleme bei Renovierungsarbeiten entstehen aus einem Grund: verstreute Planungstools, die nicht miteinander kommunizieren. Wenn Ihr Budget in einer Datei, Ihre Aufgaben in einer anderen und Ihre Notizen im Posteingang eines Kollegen gespeichert sind, verbringen Sie mehr Zeit mit der Koordination als mit der eigentlichen Arbeit. Hier können Sie ClickUp Brain nutzen, um die Planung und Budgetierung Ihrer Hausrenovierung zu optimieren. Es handelt sich um einen KI-gestützten Assistenten, der Ihr Budget, Ihre Aufgabenliste, Ihre Materialkosten und sogar Ihre Projekt-Zeitleiste kennt. Dank einheitlicher KI und Suchfunktion in Ihrem ClickUp-Workspace können Sie sofort fragen: „Erstellen Sie einen Renovierungs-Budget-Plan für eine Küchenrenovierung unter 20.000 $, einschließlich Schränken, Fliesen und Sanitärinstallationen”

*fassen Sie die Zeitleiste für mein Badezimmer-Projekt zusammen und benachrichtigen Sie mich, wenn wir das Budget von 8000 $ überschreiten

*liste aller Aufgaben mit dem Tag „zur Genehmigung ausstehend“ erstellen und die Fertigstellungszeit schätzen, wenn die Materialien bis Freitag eintreffen

„Wie viel von meinem Budget für die Renovierung meines Wohnzimmers habe ich bereits verbraucht und wo gebe ich zu viel aus?“

5. ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht über Ihr Projekt und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung effektiv mit der ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Fast 80 % der Hausbesitzer überschreiten bei Renovierungen ihr Budget, und zwei Drittel verschulden sich, um diese zu finanzieren. Der Grund dafür ist eine mangelnde Budgetplanung, und genau hier kommt die ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement als Ihr finanzielles Sicherheitsnetz in den Schritt.

Sie bieten Ihnen einen Rahmen, um Ihr Renovierungsprojekt unter Berücksichtigung der Kosten in jedem Schritt zu planen. Sie helfen Ihnen dabei, Projektprioritäten, Ressourcen und Zeitleiste innerhalb eines festgelegten Budgets in Einklang zu bringen, sodass jede Aufgabe zu Ihrem Ziel beiträgt, ohne dass Sie Ihr Budget überschreiten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Renovierungsaufgaben in strukturierte Phasen, um Zeitleiste und Budgetnachverfolgung übersichtlicher zu verwalten

Verfolgen Sie geschätzte, tatsächliche und verbleibende Kosten in Echtzeit mithilfe spezieller Budget-Spalten

Kategorisieren Sie Aufgaben anhand von Feldern wie Projektphase, Budget-Status und Prozentsatz des Fortschritts

Visualisieren Sie Zeitpläne und Meilensteine mit der integrierten Projekt-Gantt-Ansicht

✅ Ideal für: Projektleiter und Renovierungsunternehmen, die Projekte mit strengen Budgets verwalten müssen und sicherstellen müssen, dass jede Aufgabe und jeder Kauf gerechtfertigt ist

6. ClickUp-Vorlage für das Projektkostenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über alle Ausgaben und optimieren Sie die Zusammenarbeit mit der ClickUp-Vorlage für das Projektkostenmanagement

Die ClickUp-Vorlage für das Projektkostenmanagement bietet Ihnen vollständige Sichtbarkeit über alle Ausgaben für Ihr Renovierungsprojekt und hilft Ihnen so, jeden ausgegebenen Cent im Blick zu behalten. Während die Vorlage für das budgetierte Projektmanagement Ihnen bei der Planung innerhalb eines festgelegten Budgets hilft, dient diese Vorlage dazu, Ihre Ausgaben in jeder Phase zu verfolgen, zu analysieren und zu kontrollieren.

Die Vorlage geht über eine einfache Budget-Tabelle hinaus und fungiert als Command-Center, mit dem Sie Kosten in Echtzeit nachverfolgen, mit Ihrem Budget vergleichen und Budgetabweichungen beheben können, bevor sie zu Problemen werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie die Kostenentwicklung über mehrere Projekte hinweg mithilfe von Tabelle Ansichten, in denen geplante und tatsächliche Ausgaben verglichen werden

Leiten Sie ungenutzte Ressourcen in Bereiche mit Priorität um, indem Sie Kostendifferenzen oder Ineffizienzen frühzeitig erkennen

Legen Sie Warnmeldungen und Schwellenwerte fest, um überhöhte Ausgaben mithilfe der integrierten Automatisierung im Voraus zu erkennen

Passen Sie Budgets mithilfe verknüpfter Ansichten wie Kalender, Dokumente und Projektliste an Zeitleiste, Meilensteine und Ergebnisse an

✅ Ideal für: Projektmanager oder Bauunternehmer, die Projekte oder Umbauten beaufsichtigen, die eine detaillierte Kostenüberwachung erfordern

💡 Profi-Tipp: Hier sind einige bewährte Tipps zum Kostenmanagement direkt von Renovierungsprofis: Erstellen Sie vor Beginn einen detaillierten Kostenplan , der Materialien, Arbeitskräfte, Genehmigungen, Lebenshaltungskosten und eine Reserve von 10–15 % für Überraschungen umfasst

Legen Sie den Umfang frühzeitig in der Entwurfsphase fest, um kostspielige Änderungen während des Projekts zu vermeiden

Priorisieren Sie das Notwendige gegenüber dem Wünschenswerten , damit Sie auch bei Kostenänderungen das Wesentliche abdecken können

Verfolgen Sie Ihre Ausgaben in Echtzeit mit Tabellenkalkulationen oder tools; erfassen Sie jede Rechnung, jedes Angebot und jede Zahlung

Vermeiden Sie übereilte Entscheidungen wie die endgültige Festlegung von Entwürfen und Materialien vor Beginn der Arbeit, um Budgetüberschreitungen zu verhindern

Leben Sie eine Weile in Ihrem Haus , bevor Sie mit der Renovierung beginnen, um zu verstehen, was wirklich geändert werden muss (und was nicht)

Achten Sie auf „versteckte” Kosten wie Fracht, Einrichtungsgegenstände oder letzte Feinarbeiten, die oft übersehen werden

7. ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie detaillierte und professionelle Budgetvorschläge für Ihre Renovierungsarbeiten mit der ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Mit der ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge können Sie einen professionellen, detaillierten Budgetvorschlag erstellen, um einen Kredit für Renovierungsarbeiten oder die Genehmigung Ihres Projekts zu erhalten. Die Vorlage schlüsselt alle Kosten auf, erläutert deren Wert und zeigt genau, wohin das Geld fließt.

Anstatt mit einem leeren Dokument zu beginnen, sind Sie mit einem Dokument vorbereitet, das Ihre Sprache spricht und Ihnen hilft, Entscheidungen schneller zu treffen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihren Vorschlag in vorstrukturierten Budgetabschnitten, die Einnahmen, prognostizierte Ausgaben und Begründungen klar voneinander trennen

Passen Sie die finanziellen Angaben mit editierbaren Feldern für Kostenkategorien, Zeitrahmen, Finanzierungsquellen und Notizen an jedes Projekt an

Weisen Sie den Beteiligten direkt im Angebot Überprüfungs- und Genehmigungsaufgaben zu, um den Freigabeprozess zu beschleunigen

Fügen Sie relevante Dateien, Tabellen oder Sicherungsdokumente zu jedem Abschnitt hinzu, um eine vollständige Ansicht abzuschließen

✅ Ideal für: Hausbesitzer, Projektmanager oder Kleinunternehmer, die einen Kostenvoranschlag für Renovierungs- oder Bauarbeiten vorlegen müssen, um die Zustimmung von Stakeholdern, Investoren oder Kreditgebern zu erhalten

⚡ Vorlagenarchiv: Haben Sie schon einmal versucht, mit einer handschriftlichen Tabelle und viel Glück einen Kredit für Ihre Renovierung zu bekommen? Spoiler: Das funktioniert nicht. Eine übersichtliche, gut strukturierte Vorlage für einen Kostenvoranschlag zeigt Kreditgebern oder Investoren, dass Sie Ihre Hausaufgaben bis auf den letzten Cent erledigt haben. So können Sie Ihren Plan klar, selbstbewusst und im Kontext präsentieren. Wenn Ihr Vorschlag Kostenaufstellungen, Zeitleiste und Wert enthält, wird er ernst genommen (und oft schneller genehmigt).

8. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Status, Feldern und flexiblen Ansichten mithilfe der ClickUp-Vorlage für das Bauprojektmanagement für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Bauprojekte

Es wird Sie nicht überraschen, dass 87 % aller Bauprojekte Verzögerungen erfahren und fast die Hälfte aller Bauunternehmer dies auf schlechte Planung und Koordination zurückführt. Mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement können Sie solche Probleme vermeiden, bevor sie entstehen.

Diese Vorlage für das Baubudget wurde für Bauunternehmer und Renovierungsfirmen entwickelt. Sie kombiniert Terminverwaltung mit Kosten-Nachverfolgung und Feld-Management.

Damit können Sie die Aktivitäten vor Ort und die Auftragskosten nachverfolgen, Sicherheitsprüfungen und die Einhaltung von Vorschriften verwalten und alle Ihre Baudokumente (wie Angebote und Rechnungen) übersichtlich organisieren. Mit phasenweisen Projektansichten und Echtzeit-Aktualisierungen können Sie Renovierungen von Wohn- oder kleinen Gewerbeimmobilien sicher und präzise überwachen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Projekt-spezifische Daten mithilfe von 14 anpassbaren Feldern hinzu, um Angaben wie Standort, Budget, Projektgröße und Aufgabenverantwortlicher zu dokumentieren

Wechseln Sie zwischen 5 Ansichten, darunter Mind Map, Liste und Gantt, um die Arbeit nach Ihren Vorstellungen zu visualisieren und die Bauzeitpläne effizient zu planen

Verknüpfen Sie verknüpfte Aufgaben miteinander, um Abhängigkeiten zu erstellen, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Zeitleiste gefährdet ist

Organisieren Sie Ihren Raum mit benutzerdefinierten Phasen, die reale Aktivitäten vor Ort widerspiegeln, wie Genehmigungen, Beschaffung und Architektur

✅ Ideal für: Bauleiter oder Renovierungsfirmen, die mehrere hochpreisige Umbauten gleichzeitig durchführen und einen gemeinsamen Arbeitsbereich benötigen, um die Feldarbeit, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Budgetnachverfolgung zu koordinieren

🎥 Sehen Sie sich an: Wie Sie ClickUp für das Baumanagement nutzen können

⚡ Bonus: Wenn Sie mehrere Anbieter verwalten oder eine große Renovierung planen, machen die richtigen tools den Unterschied. Verwenden Sie eine Software für das Projektmanagement, um „Feuerwehreinsätze” zu vermeiden und einen reibungslosen Flow zu gewährleisten. Das Beste daran ist, dass Sie sich damit ständige Anrufe, Missverständnisse und Überraschungen in letzter Minute ersparen. Und wenn es an der Zeit ist, Ihren Plan vorzustellen, lassen Sie sich nicht von einem unübersichtlichen Angebot ausbremsen. Wählen Sie aus den besten Vorlagen für Bauangebote, um Ihren Umfang, Ihre Kostenaufstellung, Ihre Zeitleiste und Ihre Bedingungen klar darzulegen.

9. ClickUp-Vorlage für den Plan zum Projekt zur Renovierung Ihres Zuhauses

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Inspektionen, Designfreigaben und wichtige Renovierungs-Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Renovierung

Die ClickUp-Vorlage für den Projektplan zur Hausrenovierung dient als Blaupause für Ihr Hausrenovierungsprojekt (z. B. eine Kernsanierung oder den Anbau eines neuen Raums) und enthält vorgefertigte Arbeitsabläufe, die alles von Abriss und Genehmigungen bis hin zu Inspektionen und Designfreigaben abdecken.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status, die auf Renovierungsarbeiten zugeschnitten sind (z. B. Rohbau, Sanitär, Elektrik, Ausbau), sodass Sie den Fortschritt in jeder Phase nachverfolgen können. Dank der strukturierten Planung, Kommentarfunktion und visuellen Zeitleisten wird kein wichtiger Schritt übersehen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie strukturierte Workflows für städtische Genehmigungen, Client-Freigaben und wichtige Entscheidungspunkte mithilfe von Aufgaben-Checklisten

Koordinieren Sie teamübergreifend, indem Sie Auftragnehmer, Designer oder Hausbesitzer direkt in Aufgaben Tag, um die Kommunikation zu zentralisieren

Trennen Sie wichtige Renovierungsbereiche wie Elektrik, Schränke und Fußböden mithilfe individueller Aufgaben- und Board-Ansichten

Laden Sie Vorher-Nachher-Fotos hoch, um den Fortschritt der Renovierung zu dokumentieren und eine visuelle Historie zu erstellen

✅ Ideal für: Teams, die komplette Hausrenovierungen oder mehrstufige Modernisierungen durchführen, die eine enge Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Meilensteinen erfordern

10. ClickUp-Vorlage für die Planung von Renovierungsprojekten

Kostenlose Vorlage herunterladen Erledigen Sie schnelle Modernisierungen wie Malerarbeiten oder Beleuchtung mit Leichtigkeit mithilfe der flexiblen ClickUp-Vorlage für den Projektplaner für Heimwerkerarbeiten

Nicht jede Modernisierung Ihres Zuhauses erfordert einen kompletten Umbau. Die ClickUp-Vorlage für die Planung von Renovierungsprojekten bietet Ihnen eine übersichtliche Struktur, mit der Sie kleinere Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Renovierungsprojekt planen und durchführen können, ohne sich in Details zu verlieren.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben, Materialien und Kosten für jedes Teilprojekt (z. B. eine Wochenend-Renovierung eines Zimmers oder eine einfache Küchenrenovierung) in einer Liste aufzulisten und bis zum Abschließen zu verfolgen. Sie können damit einen Raum nach dem anderen planen oder eine Reihe kleinerer Verbesserungen im ganzen Haus verwalten und dabei Zeit und Kosten im Blick behalten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Priorisieren Sie schnelle Erfolge mithilfe eines übersichtlichen, visuellen Dashboard für jeden Raum, um sich besser auf die Aufgaben konzentrieren zu können

Planen Sie einzelne Renovierungsaufgaben nach Räumen mit einem Drag-and-Drop-Layout in der Raumansicht

Verwenden Sie gespeicherte Strukturen wieder, um häufig verwendete Checklisten für Heimwerkerprojekte zu duplizieren, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen

Tag Sie jede Aufgabe mit den benötigten Materialien oder tools, damit Sie vor Beginn der Arbeit immer gut vorbereitet sind

✅ Ideal für: Hausbesitzer und Heimwerker, die schnelle Heimwerkerprojekte oder kleinere Renovierungen durchführen möchten

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für die Hausinventarliste zum Organisieren und Schützen Ihrer Besitztümer

11. ClickUp-Vorlage für einen Plan zum Projekt Badrenovierung

Kostenlose Vorlage herunterladen Beheben Sie Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Missverständnisse mit Bauunternehmern bei der Badrenovierung mit der ClickUp-Vorlage für Badrenovierungsprojekte

Badezimmerrenovierungen mögen klein erscheinen – aber sie gehören zu den Projekten, die in jedem Haushalt die größte Koordination erfordern. Die ClickUp-Vorlage für Badezimmerrenovierungsprojekte unterteilt Ihr Badezimmerprojekt in übersichtliche Abschnitte, um Änderungen an den Sanitäranlagen, die Installation von Armaturen, Fliesenarbeiten und elektrische Modernisierungen zu planen.

Indem Sie die Renovierung in diese Komponenten unterteilen, können Sie das Projekt Schritt für Schritt angehen und sicherstellen, dass Sie Genehmigungen, Inspektionen und die Reihenfolge der Gewerke berücksichtigt haben.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Gruppieren Sie Aufgaben nach Gewerken (z. B. Sanitär, Elektrik) und weisen Sie ihnen Fälligkeitstermine zu

Verfolgen Sie Inspektionsgenehmigungen und den Servicestatus mit integrierten Spalten für aufgabe-spezifische Aktualisierungen

Verhindern Sie Scope Creep, indem Sie komplexe Installationen in Unteraufgaben mit klaren Fälligkeitsdaten aufteilen

Fügen Sie wichtige Dokumente wie Layout-Layouts oder Angebote von Anbietern direkt zu jeder Aufgabe hinzu

Erhalten Sie durch Fortschrittsleisten, Erinnerungen und automatische Statusaktualisierungen eine Echtzeit-Sichtbarkeit des Fortschritts

✅ Ideal für: Hausbesitzer, Designer oder Bauunternehmer, die eine kleine bis mittelgroße Badrenovierung mit mehreren Gewerken planen

Werfen wir einen Blick auf einige der neuesten Kosten und Trends für Badezimmerrenovierungen aus der Houzz-Umfrage: Badezimmerrenovierungen holen in puncto Beliebtheit zu Küchen auf: 24 % der Hausbesitzer haben ihr Badezimmer renoviert, genauso viele wie ihre Küche

Bei größeren Umbauten kleiner Hauptbadezimmer (unter 100 Quadratfuß) war ein Anstieg von 13 % zu verzeichnen, wobei die mittleren Ausgaben auf 17.000 Dollar stiegen

Große Badezimmer (über 9 m²) blieben bei 25.000 Dollar für Standardrenovierungen stabil

Bei hochwertigen Badezimmerrenovierungen war ein starker Anstieg zu verzeichnen: Große Luxusbadezimmer kosteten ab 70.000 Dollar, während kleine gehobene Badezimmer bei 45.000 Dollar begannen Diese steigenden Kosten unterstreichen die Notwendigkeit, mit der Budgetplanung und dem Plan zu beginnen, bevor Sie sich in ein Badezimmerrenovierungsprojekt stürzen.

12. ClickUp-Vorlage für Innenarchitektur

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Designaufgaben, koordinieren Sie mit Anbietern und führen Sie Nachverfolgung des Kundenfeedbacks mit der ClickUp-Vorlage für Innenarchitektur durch

Die ClickUp-Vorlage für Innenarchitektur hilft Innenarchitekten und Dekorateuren dabei, alles vom ersten Moodboard bis zur endgültigen Installation zu verwalten. Sie bietet Platz für die Planung von Designkonzepten, die Beschaffung und Nachverfolgung von Möbeln oder Materialien, die Koordination mit Lieferanten und die Bearbeitung von Kundenfeedback und Freigaben.

Sie können sich auf das Gesamtkonzept konzentrieren, während ClickUp sich um das Budget, die Zeitleiste und die Kommunikation mit dem Client kümmert. So wird sichergestellt, dass Ihre Vision (und die des Clients) reibungslos und ohne Budgetüberschreitungen umgesetzt wird.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Betten Sie Design-Inspirationsboards mit Pinterest, 3D-Modellen oder Google Docs direkt in Ihre Aufgaben ein, um schnell darauf zugreifen zu können

Führen Sie die Nachverfolgung von Lieferanten, Lieferungen und Vorlaufzeiten pro Raum durch, um Verzögerungen bei der Ankunft von Möbeln oder Materialien zu vermeiden

Verwalten Sie Client-Feedback und Überarbeitungen über integrierte Felder für den Genehmigungs-Status, um die Freigabe zu vereinfachen

Erstellen Sie einen zentralen Hub für alle Muster, Beispiele und kreativen Referenzen, um den Überblick während des Projekts zu behalten

✅ Ideal für: Innenarchitekten und Dekorateure, die anspruchsvolle Client-Projekte vom Konzept bis zur Fertigstellung betreuen

Mit ClickUp wird die Budgetierung Ihrer Renovierungsarbeiten zum Kinderspiel

Renovierungsarbeiten verlaufen selten genau wie geplant, insbesondere wenn es um Geld geht. Zwischen Materialkosten, Auftragnehmergebühren und unerwarteten Änderungen kann man leicht die Nachverfolgung verlieren.

Deshalb ist die Verwendung einer ClickUp-Budget-Vorlage einfach sinnvoll. Sie fasst alles, von Kostenvoranschlägen bis hin zu tatsächlichen Kosten, an einem Ort zusammen, sodass Sie nicht mehr durch Quittungen oder halbfertige Tabellenkalkulationen wühlen müssen.

Wenn Sie eine Renovierung Ihres Hauses in Angriff nehmen, nehmen Ihnen diese Vorlagen einen Großteil des Stresses ab. Und ehrlich gesagt, diese Gewissheit ist es absolut wert. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!