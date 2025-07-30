die 10 besten Alternativen zu Tally Forms für eine bessere Formularerstellung

Sind Sie auf der Suche nach einem Formular-Generator, der über die Grundlagen hinausgeht?

Während Tally Forms einen einfachen, unkomplizierten Ansatz bietet, benötigen Marketingfachleute, Startup-Teams, Produktmanager, Betriebsleiter und Einzelunternehmer oft erweiterte Features.

Denken Sie an nahtlose Integrationen, leistungsstarke Automatisierung und eine elegantere Benutzeroberfläche. Wenn Sie Ihre Formularerstellung verbessern, umfangreichere Daten erfassen oder Ihre Workflows optimieren möchten, sind Sie hier genau richtig.

Wir haben eine Liste der 10 besten Alternativen zu Tally Forms zusammengestellt, die Tools für alles bieten, von komplexen Umfragen und Lead-Generierung bis hin zu Ereignisregistrierungen und Zahlungseinzug.

Und nein, dafür benötigen Sie keine Programmierkenntnisse!

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Tally beachten?

Wenn Sie bereit sind, Ihre Formularerstellung über das Angebot von Tally Forms hinaus zu verbessern, sollten Sie genau wissen, welche Funktionen wirklich einen Unterschied machen.

Die erste Regel? Setzen Sie ein komplexes Formular nicht mit einem erweiterten Formular gleich!

Stattdessen finden Sie hier einige wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt:

✅ Erweiterte Logik und dynamische Felder: Suchen Sie nach Funktionen, mit denen Ihre Formulare „denken“ können. Das bedeutet, dass Fragen ein- oder ausgeblendet, Abschnitte übersprungen oder sogar der Flow des Formulars basierend auf den vorherigen Antworten eines Benutzers geändert werden können

✅ Umfassende Anpassung und Kontrolle über das Branding: Ihre Formulare sind eine Erweiterung Ihrer Marke. Suchen Sie nach Alternativen, die umfangreiche visuelle Anpassungen ermöglichen, darunter benutzerdefinierte Schriftarten, Farben, Layouts und die wichtige Option, Ihre eigenen benutzerdefinierten Domains zu verwenden

✅ Nahtlose Integrationen und leistungsstarke Automatisierung: Daten sind nicht wertvoll, wenn sie in einem Silo stecken. Die besten Alternativen lassen sich mühelos mit Ihrem CRM, Ihren E-Mail-Marketing-Plattformen, Projektmanagement-Tools und anderen Business-Apps verbinden. Noch besser ist es, wenn Sie damit Workflows direkt aus Formularen heraus automatisieren können

✅ Robuste Berichterstellung und Analysen: Gehen Sie über einfache Antwortzahlen hinaus. Eine starke Alternative bietet Dashboards, Diagramme und Einblicke in die Formularleistung, sodass Sie Trends erkennen, Abbruchpunkte lokalisieren und Ihre Daten verstehen können

✅ Sichere Zahlungseinzug: Wenn Sie Produkte verkaufen, Gebühren für Ereignisse einziehen oder Abonnements verwalten, ist eine integrierte, sichere Zahlungsabwicklung ein Muss. Achten Sie auf direkte Integrationen mit gängigen Zahlungsgateways

✅ Benutzererfahrung (UX) für Ersteller und Befragte: Ein guter Formular-Generator ist intuitiv zu bedienen und verfügt über eine übersichtliche Drag-and-Drop-Oberfläche. Ebenso wichtig ist, dass die erstellten Formulare ansprechend, für Mobilgeräte optimiert und für Ihre Zielgruppe einfach auszufüllen sind, um die Abschlussraten zu erhöhen

✅ Compliance- und Sicherheitsfeatures: Stellen Sie für sensible Daten sicher, dass das Tool über die erforderlichen Zertifizierungen wie HIPAA, GDPR oder PCI-Compliance sowie über Features wie CAPTCHA und Datenverschlüsselung zum Schutz von Informationen verfügt

10 Tally-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, finden Sie hier eine kurze Übersicht, die Ihnen hilft, die richtige Lösung zu finden:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Dynamische Formulare, Automatisierung, KI-Einblicke, benutzerdefiniertes Branding, direkte Erstellung von Aufgaben Automatisierte, durchgängige Workflows Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar NoteForms Notion-Integration, bedingte Logik, benutzerdefiniertes Branding, Benachrichtigungen Daten in Notion-Datenbanken erfassen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Typeform Konversationsformulare, Logiksprünge, Rich Media, Analysen Formulare für Unterhaltungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Jotform über 10.000 Vorlagen, Zahlungsintegrationen, mehrseitige Formulare, PDF-Editor Umfangreiche Vorlagenoptionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Google Formulare Unbegrenzte Formulare, Integration von Tabellen, Zusammenarbeit Einfache Datenerfassung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer/Monat SurveyMonkey Erweiterte Logik, KI-Analyse, Integrationen, mehrsprachig Erweiterte Einblicke in Umfragen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Formstack-Formulare HIPAA/PCI/DSGVO-Konformität, Automatisierung von Workflows, Analysen Sichere, konforme Workflows Kostenlose 14-tägige Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Zoho-Formulare Mobilgerätefreundlich, Genehmigungs-Workflows, Zahlungen Integration in die Zoho-Suite Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Formsite Drag-and-Drop, SSL/PCI/HIPAA-Konformität, visuelle Berichte Sichere Formulare, Vorgänge Kein Free-Plan (14-tägige Testversion); kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Cognito Forms Erweiterte Berechnungen, elektronische Signaturen, Portale Erweiterte Berechnungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat

👀 Wussten Sie schon? Bereits im 12. Jahrhundert verwendeten Anwälte und Sachbearbeiter in England gedruckte Sammlungen von Dokumentenbeispielen – sogenannte Formularbücher – um Schriftsätze, Urkunden, Verträge und andere offizielle Texte zu entwerfen. Diese dienten als standardisierte Vorlagen, um Zeit zu sparen und Genauigkeit zu gewährleisten, und führten schließlich im 17. Jahrhundert zur Verbreitung von vorgedruckten Rechtsformularen!

Die besten Alternativen zu Tally

Nehmen Sie sich die Zeit, einige dieser Tally-Alternativen zu erkunden – viele bieten kostenlose Testversionen oder großzügige kostenlose Pläne an –, um aus erster Hand zu erfahren, wie sie Ihren Aufwand für die Datenerfassung transformieren und Ihr Geschäft stärken können. Los geht's!

1. ClickUp (Am besten für automatisierte, durchgängige Workflows geeignet)

Probieren Sie ClickUp jetzt aus Sammeln Sie Daten ganz einfach und verwandeln Sie sie mit ClickUp Formularen in umsetzbare Informationen

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die von Ihnen gesammelten Daten nicht einfach in einer Tabelle liegen, sondern sofort Aktionen auslösen, Projekte erstellen und sogar intelligente Einblicke bieten. Das ist die leistungsstarke Realität mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!

Das Erstellen eines Formulars in ClickUp ist erfreulich einfach und intuitiv. Mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie schnell Formulare erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – egal, ob Sie Kundenfeedback sammeln, Serviceanfragen verwalten oder interne Umfragen durchführen. Sie können Ihr eigenes Branding hinzufügen, aus einer Vielzahl von Fragetypen wählen und jede Antwort so zuordnen, dass sie auf eine bestimmte Weise erfasst wird.

Erfassen Sie Mitarbeiterfeedback, führen Sie Pulse-Umfragen durch, sammeln Sie Ideen und verfolgen Sie die Stimmung im Team mit ClickUp-Formularen

Wenn ein Benutzer eine Antwort übermittelt, wird diese sofort zu einer ClickUp-Aufgabe, wobei die Schlüsseldaten in bestimmte benutzerdefinierte Felder mit allen erforderlichen Details zugeordnet werden, sodass Sie diese direkt über Ihr Dashboard nachverfolgen, zuweisen und verwalten können.

Aber die wahre Magie entfaltet sich mit den Automatisierungen von ClickUp. Sie können leistungsstarke Auslöser einrichten, sodass Aufgaben sofort nach dem Absenden eines Formulars automatisch dem richtigen Teammitglied zugewiesen oder anhand der angegebenen Informationen priorisiert werden. Wenn beispielsweise eine Umfrageantwort als „dringend“ markiert wird, kann ClickUp sie sofort als hohe Priorität kennzeichnen und die zuständige Person benachrichtigen.

Schalten Sie den Auslöser für die Automatisierung um und beobachten Sie, wie Workflows von selbst ablaufen!

Und wenn Sie jemals Hilfe beim Erstellen einer Umfrage von Grund auf oder beim Auswerten aller gesammelten Antworten benötigen, steht Ihnen ClickUp Brain gerne zur Verfügung.

Dieser KI-gestützte Assistent kann Umfragefragen generieren, Ihre Formulardaten analysieren, Feedback zusammenfassen und sogar wichtige Trends oder Aktionselemente aufzeigen. Ganz gleich, ob Sie bei Null anfangen oder aus einer Flut von Antworten Erkenntnisse gewinnen möchten, ClickUp Brain macht den gesamten Prozess intelligenter und nahtloser, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Analysieren Sie Daten aus übermittelten Formularen in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp

Und so erstellen Sie einen durchgängigen, automatisierten Workflow für Formulare ohne 10 Integrationen, Leute! Wenn Sie Hilfe beim Einstieg benötigen, probieren Sie diese einfache Formularvorlage von ClickUp aus!

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie dynamische Formulare mit bedingter Logik: Mit ClickUp Forms können Sie Felder basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblenden, sodass Sie nur die relevantesten und detailliertesten Informationen von den Befragten erfassen und ein hochgradig maßgeschneidertes Erlebnis schaffen

Gestalten Sie Ihre Formulare für einen einheitlichen, professionellen Auftritt: Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer ClickUp-Formulare mit Ihrem Firmenlogo, Ihren Markenfarben, benutzerdefinierten Hintergründen und sogar benutzerdefinierten Domains an

Wandeln Sie die Übermittlung von Formularen direkt in umsetzbare Aufgaben um: Jedes fertiggestellte ClickUp-Formular kann sofort neue Aufgaben innerhalb Ihrer Projekte generieren

Ergänzen Sie Daten mit vielseitigen benutzerdefinierten Feldern: Ordnen Sie Antworten aus Ihren Formularen direkt benutzerdefinierten Feldern in Ihren Aufgaben und Projekten zu

Workflows mit intelligenter Automatisierung vorantreiben: Nutzen Sie die robuste Automatisierungs-Engine von ClickUp, um eine Kaskade von Aktionen basierend auf der Übermittlung von Formularen auszulösen

Gewinnen Sie mit ClickUp Brain intelligente Erkenntnisse: Nutzen Sie den leistungsstarken KI-Assistenten von ClickUp, um Daten zusammenzufassen, Trends zu erkennen oder Schlüsselelemente aus Antworten zu extrahieren

Zentralisieren Sie alle gesammelten Daten in einem einheitlichen Arbeitsbereich: Jede Übermittlung eines ClickUp-Formulars wird nahtlos mit den zugehörigen Aufgaben, Dokumenten und Kommunikationen integriert, wodurch ein vernetzter Workflow entsteht

Einschränkungen von ClickUp

Die umfassende Natur und der umfangreiche Funktionsumfang von ClickUp sind zwar leistungsstark, können jedoch zu einer steileren Lernkurve für Teams führen, die sich ausschließlich auf die Erstellung einfacher Formulare konzentrieren

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Benutzer schreibt:

Als ich unsere erste ClickUp-Automatisierung eingerichtet habe, war das wie ein Aha-Erlebnis. Jetzt wird mit etwas so Einfachem wie dem Hinzufügen eines Tags automatisch die gesamte Vorlage für Unteraufgaben angewendet. Wir verschwenden keine Zeit mehr damit, Unteraufgaben zu durchsuchen oder uns Sorgen zu machen, dass jemand einen wichtigen Schritt vergessen hat. Wir haben auch Automatisierungen hinzugefügt, die Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren und Erinnerungen versenden – alles kleine Dinge für sich, aber zusammen haben sie unsere Arbeitsabläufe komplett optimiert. Es geht nicht nur darum, Zeit zu sparen (obwohl wir das definitiv tun), sondern darum, eine reibungslosere, stressfreiere Umgebung zu schaffen, in der sich das Team auf seine Arbeit konzentrieren kann, ohne von administrativen Aufgaben aufgehalten zu werden.

2. NoteForms (Am besten geeignet für die direkte Datenerfassung in Notion-Datenbanken)

via NoteForms

Wenn Ihr Team mit Notion arbeitet, ist NoteForms eine bahnbrechende Neuerung für die Formularerstellung. Damit können Sie elegante, markenspezifische Formulare erstellen, die automatisch in Ihre Notion-Datenbanken übertragen werden, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und alle Ihre Informationen dort organisiert sind, wo Sie sie am dringendsten benötigen.

Dies ist besonders attraktiv für Einzelunternehmer, Startup-Teams und Produktmanager, die Notion als zentrale hub für alles von CRM bis zur Inhaltsplanung nutzen. Vergessen Sie umständliche Integrationen; NoteForms sorgt für eine nahtlose Verbindung und bietet einen deutlichen Fortschritt gegenüber einfachen Tools zur Formularerstellung.

Die besten Features von NoteForms

Formulare direkt aus Ihrer bestehenden Notion-Datenbank generieren

Fügen Sie neue Formularübermittlungen automatisch als neue Elemente hinzu oder aktualisieren Sie bestehende Elemente

Passen Sie Formulare umfassend mit den Farben, Schriftarten und Logos Ihrer Marke an und fügen Sie sogar benutzerdefinierte Domains hinzu

Fügen Sie verschiedene Feldtypen wie Datei-Uploads, Signaturen und Sternbewertungen ein

Implementieren Sie bedingte Logik, um intelligentere, dynamische Formulare zu erstellen, die sich an die Antworten der Benutzer anpassen

Richten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, Slack oder Discord in Echtzeit für neue Übermittlungen ein

Ermöglichen Sie den Befragten, ihre Übermittlungen nach dem Absenden zu bearbeiten

Einschränkungen von NoteForms

Der Kernwert ist an Notion gebunden; wenn Ihr Workflow nicht stark von Notion abhängt, verringert sich der Hauptvorteil

Als Nischenlösung mit Fokus auf Notion bietet es möglicherweise nicht die gleiche Bandbreite an Integrationen mit nicht Notion-spezifischen Tools wie einige allgemeine Formularersteller

Preise für NoteForms

Free

Pro: Ab 24 $/Monat

Team: Ab 59 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu NoteForms

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über NoteForms?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich habe Notion Forms für interne Anfragen ausprobiert und es ist super praktisch, wenn man Notion bereits nutzt. Die Integration mit Datenbanken ist nahtlos und die Benutzeroberfläche ist übersichtlich. Noch etwas eingeschränkt (noch keine bedingte Logik oder tiefere Anpassungen), aber eine solide erste Version mit viel Potenzial.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie dennoch Excel verwenden möchten, finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Formulars in Excel

3. Typeform (Am besten für Unterhaltungserlebnisse geeignet)

via Typeform

Möchten Sie ein einfaches Formular in eine ansprechende Unterhaltung verwandeln? Das ist die Superkraft von Typeform. Diese Plattform definiert die Formularerstellung grundlegend neu, indem sie Fragen einzeln präsentiert und so eine visuell elegante und hochgradig interaktive Erfahrung schafft, die eine Verbindung zu den Befragten herstellt.

Für Marketer, die sich auf die Maximierung der Konversionsraten konzentrieren, oder Produktmanager, die reichhaltigere qualitative Daten suchen, bietet Typeform eine erfrischende Alternative zu herkömmlichen, statischen Formularen. Es bietet einen ausgefeilten, menschenzentrierten Ansatz, der es deutlich von vielen Alternativen zu Tally Forms unterscheidet und jede Interaktion durchdacht und ansprechender gestaltet.

Die besten Features von Typeform

Entwickeln Sie ansprechende Interaktionen mit der Oberfläche, die jeweils nur eine Frage anzeigt

Implementieren Sie leistungsstarke erweiterte Features wie ausgefeilte bedingte Logik und „Logik-Sprünge“, um dynamische, personalisierte Pfade zu erstellen

Profitieren Sie von umfangreichen Anpassungsoptionen, von Schriftarten und Farben bis hin zu Hintergründen und Layouts

Nahtlose Integration in ein umfangreiches Ökosystem von Business-Tools, darunter führende CRMs, E-Mail-Marketing-Plattformen und Analyselösungen

Ermöglichen Sie sichere Zahlungen direkt in Formularen mit gängigen Zahlungsgateways wie Stripe und PayPal

Betten Sie Rich Media wie Bilder, GIFs und Videos direkt in Ihre Fragen ein

Nutzen Sie robuste integrierte Analysen, einschließlich Abbrecherquoten für einzelne Fragen, um tiefe Einblicke zu gewinnen

Einschränkungen von Typeform

Die Investition in Typeform kann höher sein als bei vielen anderen Lösungen zur Formularerstellung, insbesondere für Unternehmen mit hohem Übermittlungsvolumen oder Bedarf an bestimmten erweiterten Features in höheren Tarifen

Das Format mit einer einzigen Frage ist zwar optisch ansprechend, aber nicht immer effizient für Formulare, in denen die Befragten mehrere Felder gleichzeitig überprüfen oder schnell eine große Menge an Informationen eingeben müssen

Einige Benutzer berichten, dass erweiterte Features wie reCAPTCHA zum Schutz vor Bots auf teurere Pläne beschränkt sind, was für kostenbewusste Benutzer ein Grund zur Frustration sein kann

Preise für Typeform

Free

Basic: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Business: 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2 : 4,5/5 (über 870 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Typeform?

Ein Benutzer schreibt:

Meine Erfahrungen mit Typeform sind insgesamt positiv, insbesondere aufgrund des intuitiven Designs, der Benutzerfreundlichkeit und der Möglichkeit, visuell ansprechende, ansprechende Formulare zu erstellen. Es zeichnet sich durch eine reibungslose, benutzerfreundliche Erfahrung sowohl für Ersteller als auch für Befragte aus. Bei der Arbeit mit einer großen Anzahl von Projekten oder komplexen Workflows werden jedoch gewisse Einschränkungen deutlich. Das Fehlen fortgeschrittener Organisationstools, wie z. B. Drag-and-Drop-Funktionen zum Duplizieren von Projekten über Ordner hinweg, kann die Produktivität beeinträchtigen. Ähnliches gilt meiner Meinung nach für das Fehlen von Optionen zur Bearbeitung mehrerer Texte gleichzeitig oder globaler Einstellungen für Folien, was sich wiederkehrende Aufgaben mühsam machen kann.

4. Jotform (Am besten für umfangreiche Vorlagenoptionen)

via Jotform

Für Teams, die Flexibilität und eine Vielzahl von Ausgangspunkt benötigen, ist Jotform eine umfassende Plattform zur Formularerstellung. Das Tool verfügt über mehr als 10.000 gebrauchsfertige Formularvorlagen, die eine schnelle Bereitstellung für praktisch jeden Zweck ermöglichen, von Kontaktformularen bis hin zu Bewerbungsformularen.

Es geht weit über die Möglichkeiten von Tally Forms hinaus, indem es erweiterte Funktionen wie robuste bedingte Logik, umfangreiche Integrationen von Drittanbietern und sogar eine leistungsstarke integrierte tabellenkalkulationsähnliche Datenbank namens Jotform Tables integriert.

Dadurch können Benutzer Übermittlungsdaten direkt innerhalb der Plattform verwalten und analysieren und so gesammelte Informationen in verwertbare Erkenntnisse umwandeln, anstatt sie nur als rohe Einträge zu speichern.

Die besten Features von Jotform

Entwerfen Sie Formulare mit umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen, einschließlich CSS-Funktionen

Verarbeiten Sie Zahlungen sicher direkt über Formulare dank der Integration von über 40 Zahlungsgateways

Implementieren Sie erweiterte bedingte Logik, um hochdynamische und adaptive Formulare zu erstellen

Nutzen Sie Jotform-Tabellen, eine integrierte Datenbank, um Daten zu verwalten, zu organisieren und zu analysieren

Nutzen Sie robuste Features wie HIPAA-Konformität, elektronische Signaturen und einen dedizierten PDF-Editor

Einschränkungen von Jotform

Obwohl umfangreich, erfordert die Umsetzung einzigartiger oder innovativer Designästhetik möglicherweise noch einige benutzerdefinierte CSS-Kenntnisse im Vergleich zu anderen Jotform-Alternativen

Mit steigender Nutzung kann der Preis zu einem wichtigen Faktor werden: Höhere Übermittlungsvolumina und mehr Formulare führen schnell zu teureren kostenpflichtigen Tarifen für die Benutzer

Preise für Jotform

Free

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2 : 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jotform?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Mit Jotform lassen sich einfache Formulare per Drag & Drop schnell und einfach erstellen, um Daten zu erfassen. Wir haben damit Formulare für eine Vielzahl von Aufgaben erstellt, darunter benutzerdefinierte Produktbestellungen, Info-Anfragen auf unseren Websites, Registrierungen für neue Konten, Verzichtserklärungen, Genehmigungen von Korrekturen usw. Ich finde es toll, dass Formulare/Übermittlungen in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können, um unsere Prozesse noch weiter zu optimieren. Beispielsweise integrieren wir die meisten unserer Formulare in Google Tabellen, um automatisch eine laufende Tabelle mit Informationen zur Übermittlung zu erstellen. Wir integrieren auch einige Formulare in Adobe Sign, wodurch das Sammeln von Signaturen zum Kinderspiel wird.

5. Google Forms (Am besten für einfache und kollaborative Datenerfassung geeignet)

über Google Formulare

Wenn es um die einfache und kostenlose Erfassung von Daten geht, ist Google Forms eine unschlagbare Lösung. Dieses Tool ist tief in Google Workspace integriert und ermöglicht es jedem mit einem Google-Konto, schnell und unkompliziert Umfragen, Quizze oder Feedback-Formulare zu erstellen.

Die größte Stärke liegt in der Benutzerfreundlichkeit und den Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wodurch es zu einem Favoriten für Pädagogen, kleine Community-Gruppen oder Einzelunternehmer geworden ist, die schnell Informationen sammeln und mühelos freigeben müssen.

Google Forms verfügt zwar nicht über viele der erweiterten Funktionen oder umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, die Premium-Plattformen zur Formularerstellung bieten, liefert jedoch stets zuverlässige Ergebnisse und ist damit für preisbewusste Benutzer von unschätzbarem Wert.

Die besten Features von Google Forms

Nutzen Sie unbegrenzte Formulare und Übermittlungen

Erleben Sie die nahtlose Integration mit Google Tabellen für sofortige Analyse, Sortierung und Berichterstellung

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit, indem Sie mehreren Benutzern die Bearbeitung und Verwaltung von Formularen ermöglichen

Verwenden Sie grundlegende bedingte Logik für einfache Verzweigungen innerhalb von Formularen

Nutzen Sie umfangreiche Freigabeoptionen, darunter direkte Links, E-Mail, soziale Medien und direkte Einbettung

Erhalten Sie automatisierte Zusammenfassungen und Diagramme der Antworten, die direkt in der Formular-Oberfläche generiert werden

Greifen Sie auf eine Auswahl vorgefertigter Vorlagen für gängige Szenarien wie RSVPs für Ereignisse zu

Limits von Google

Formulare haben oft ein generisches Erscheinungsbild, was es schwierig macht, sie perfekt an die spezifische Ästhetik einer Marke anzupassen

Viele erweiterte Features, wie integrierte Zahlungsabwicklung, elektronische Signaturen, detaillierte Kontrollen für Datei-Uploads oder komplexe Logik für mehrere Seiten, sind nicht nativ verfügbar

Die Verbindung mit CRM- oder Automatisierungstools von Drittanbietern erfordert in der Regel einen manuellen Datenexport oder ein kostenpflichtiges Abonnement für Zapier

Nicht für hochkomplexe Daten-Workflows oder professionelle Marktforschung konzipiert, eignet sich am besten für einfachere Aufgaben zur Informationsbeschaffung

Preise für Google Forms

Free

Business Starter: 6 $/Benutzer/Monat

Business Standard: 12 $/Benutzer/Monat

Business Plus: 18 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Forms

G2 : 4,6/5 (über 40.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Forms?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Insgesamt bin ich zufrieden mit der Benutzerfreundlichkeit, den Automatisierungsfunktionen (bezogen auf die Einrichtung einer E-Mail, die nach dem Ausfüllen des Formulars versendet wird) und der Verwendung von Google Tabellen, da ich damit ebenfalls vertraut bin. Ich kann auch andere Tools wie Zapier für eine weitere Automatisierung verbinden.

6. SurveyMonkey (Am besten für erweiterte Umfrageerkenntnisse)

via SurveyMonkey

Haben Sie sich jemals gefragt, was Ihre Kunden wirklich denken? Oder möchten Sie den Puls Ihres Marktes ohne großen Aufwand fühlen?

SurveyMonkey ist im Grunde genommen der erfahrene Profi in der Welt der Umfragen und eignet sich perfekt für Teams, die Feedback gründlich auswerten müssen. Mit SurveyMonkey können Sie professionelle Umfragen mithilfe einer riesigen Bibliothek mit von Experten erstellten Vorlagen sowie unzähligen Fragetypen erstellen, darunter coole Funktionen wie Ranglistenoptionen und spezielle NPS-Fragen (Net Promoter Score).

Zu den zusätzlichen Features gehören „Skip Logic“ (Fragen ändern sich basierend auf vorherigen Antworten), „Piping“ (Einfügen früherer Antworten in neue Fragen) und „Randomisierung“, damit Umfragen wirklich persönlich und ansprechend wirken. Für Marketingfachleute, Produktmanager oder alle, die ernsthafte Recherchen durchführen, bietet SurveyMonkey leistungsstarke Tools zum Sammeln der relevantesten Daten.

Die besten Features von SurveyMonkey

Verwenden Sie KI, um die Stimmung in offenen Kommentaren, Textanalysen und sogar Benchmark-Daten zu analysieren

Nutzen Sie SurveyMonkey Audience, ein riesiges globales Panel, um schnell Antworten zu erhalten

Nahtlose Verbindung mit über 200 beliebten Business-Apps

Passen Sie Ihre Umfragen mit visuellen Elementen an, damit sie ganz Ihrem Markenauftritt entsprechen

Erhalten Sie mehrsprachigen Support für Umfragen, mit dem Sie Feedback in verschiedenen Sprachen sammeln können

Einschränkungen von SurveyMonkey

Obwohl es sehr leistungsstark ist, finden einige Leute die Benutzeroberfläche, insbesondere für wirklich komplexe Umfragen, nicht so elegant oder modern wie einige der neueren, designorientierten Formularersteller auf dem Markt

Seine größte Stärke sind definitiv Umfragen. Wenn Sie also nur ein supereinfaches Tool zum Erstellen von Formularen benötigen, ist es vielleicht etwas überdimensioniert

Preise für SurveyMonkey

Free-Plan

Standard-Monatsgebühr: Ab 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notiz: Weitere kostenpflichtige Jahresabonnements sind auf der Website verfügbar.

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SurveyMonkey?

Ein Benutzer schreibt:

Ich würde mir mehr KI-Support wünschen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen sind die KI-Optionen hilfreich für den Einstieg, aber sobald eine Vorlage erstellt ist, ist es nicht ganz einfach, sie anzupassen oder Änderungen in der KI-Eingabeaufforderung vorzunehmen.

7. Formstack Forms (Am besten geeignet für sichere, konforme Formulare)

via Formstack

Sind Datensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Sie unverzichtbar? Dann ist Formstack Forms eine robuste Lösung für Sie. Diese Plattform wurde mit einem starken Fokus auf den Schutz sensibler Daten entwickelt und bietet Zertifizierungen wie HIPAA- und PCI-Konformität, wodurch sie für das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und den Rechtsbereich unverzichtbar ist.

Es geht über die einfache Formularerstellung hinaus und ermöglicht es Betriebsteams und Unternehmen, intelligente Workflows zu erstellen, in denen gesammelte Daten automatisch die nächsten Schritte, elektronische Signaturen oder die Dokumentenerstellung auslösen. Formstack bietet eine umfassende Verbesserung gegenüber Tally Forms, indem es sicherstellt, dass Ihre Formulare nicht nur sicher sind, sondern auch tief in Ihre wichtigen Geschäftsprozesse integriert sind.

Die besten Features von Formstack Forms

Sorgen Sie für höchste Datensicherheit und die Einhaltung von Branchenstandards wie HIPAA und DSGVO

Automatisieren Sie komplexe Workflows mit Auslösern zum Versenden von Benachrichtigungen, Generieren von Dokumenten usw.

Nutzen Sie aufschlussreiche Formularanalysen, um genau festzustellen, an welchen Stellen Benutzer abspringen

Generieren Sie automatisch ausgefüllte Dokumente oder Verträge aus übermittelten Formularen

Implementieren Sie detaillierte Einstellungen für Benutzerzugriff und Berechtigungen, um eine sichere Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen

Limits von Formularen

Obwohl die Plattform sehr funktional ist, empfinden einige Benutzer das Gesamtdesign und die Benutzeroberfläche als weniger modern oder intuitiv

Die vollständige Unterstützung benutzerdefinierter Domains für direkte Formular-URLs ist in erster Linie auf Subdomains beschränkt (IhrUnternehmen.formstack.com)

Preise für Formularstack-Formulare

14-tägige kostenlose Testversion

Formulare: Ab 99 $/Monat

Suite: Ab 29,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Formstack Forms?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Formstack hat strenge Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten implementiert, unabhängig davon, ob diese erfasst, freigegeben oder gespeichert werden. Sicherheitspasswörter können zum Verschlüsseln von Daten verwendet werden und gewährleisten, dass nur Personen mit der entsprechenden Berechtigung auf bestimmte Daten zugreifen können. Darüber hinaus ist eine Workflow-Genehmigung eingerichtet, sodass Benutzer nur über autorisierte Eingaben auf das Formular zugreifen können. Dank dieser Funktion können Benutzer jeden Eintrag in einem Formular genau überwachen und nachverfolgen.

8. Zoho Forms (Am besten für die integrierte Formularerstellung innerhalb der Zoho Business Suite geeignet)

über Zoho Forms

Zoho Forms fühlt sich wie eine Erweiterung Ihrer bestehenden Geschäftsabläufe an, insbesondere wenn Sie bereits andere Zoho-Produkte verwenden. Es funktioniert am besten als Teil eines größeren Ökosystems, das dafür ausgelegt ist, Daten mühelos zwischen Ihren CRM-, Marketing- und Support-Tools zu übertragen.

Im Vergleich zu den Grundfunktionen vieler Alternativen zu Tally Forms bietet das Tool einen umfangreichen Funktionsumfang, wie z. B. mehrseitige Formulare, Speicher- und Fortsetzungsoptionen für Befragte und komplexe bedingte Logik, um hochdynamische und benutzergeführte Formularerlebnisse zu erstellen.

Die besten Features von Zoho Forms

Erstellen Sie mobilfähige Formulare, die sich an jedes Gerät anpassen, und erfassen Sie Daten sogar offline

Richten Sie komplexe Genehmigungs-Workflows für die Übermittlung von Formularen ein

Ermöglichen Sie sichere Zahlungen mit nativen Integrationen für beliebte Gateways wie PayPal

Passen Sie Formulare mit einer Vielzahl von Designs, benutzerdefinierten Farben, einzigartigen Schriftarten und benutzerdefinierten Domänen umfassend an

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen per E-Mail, Slack oder anderen Kanälen, wenn neue Formulare eingereicht werden

Einschränkungen von Zoho Forms

Die Verbindung mit Anwendungen von Drittanbietern, die nicht zu Zoho gehören, kann manchmal weniger einfach sein oder einen höheren Aufwand erfordern als bei universell integrierten Formularerstellern

Bestimmte Feldtypen oder spezifische Anwendungsszenarien können Einschränkungen hinsichtlich der Zeichenanzahl oder der Datengröße unterliegen, was sich auf sehr spezielle oder komplexe Datenerfassungsanforderungen auswirken kann

Preise für Zoho Forms

Free-Plan

Basic: 12 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Professional: 60 $/Monat

Premium: 110 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Forms?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Das Zoho-System ist insgesamt sehr verwirrend, da die meisten Tools extra bezahlt werden müssen. Bei der Implementierung des Zoho-Formulars hatten wir große Probleme mit den Zoho-Landingpages sowie mit den persönlichen Konten und Arbeitskonten der Clients. Dadurch musste er zweimal für denselben Service bezahlen, da wir das persönliche Konto nicht mit dem CRM verbinden konnten, das mit seinem Arbeitskonto verknüpft war.

9. Formsite (Am besten geeignet für die Erstellung sicherer Formulare)

via Formsite

Wenn es darum geht, Daten sicher zu erfassen und mühelos in Ihr bestehendes Geschäftssystem zu integrieren, ist Formsite ein Name, auf den Sie sich verlassen können. Diese Plattform ist kein Neuling in der Welt der Formularerstellung, sondern ein erfahrener Veteran, der für seine erstklassigen Sicherheitsfeatures wie SSL-Verschlüsselung und PCI-Compliance bekannt ist, die für Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten, unverzichtbar sind.

Dieses Tool ist eine clevere Wahl für Betriebsleiter und wachsende Unternehmen und bietet einen unkomplizierten Ansatz für eine sichere, funktionale und integrierte Datenerfassung.

Die besten Features von Formsite

Entwerfen Sie professionelle Formulare mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder

Wählen Sie aus über 50 vielseitigen Elementtypen und nehmen Sie umfangreiche Anpassungen für ein präzises Layout vor

Sorgen Sie für robuste Datensicherheit und Compliance mit Features wie SSL-Verschlüsselung, CAPTCHA-Spamschutz und optionaler HIPAA-Compliance (in Enterprise-Plänen)

Verwenden Sie die Funktion „Speichern und zurückkehren“, um teilweise übermittelte Daten zu speichern und Benutzern zu ermöglichen, Formulare nach Belieben abzuschließen

Erstellen Sie direkt aus den gesammelten Daten aufschlussreiche visuelle Berichte mit integrierten Grafiken und Tabellen und einfachen Exportoptionen

Einschränkungen von Formsite

Die Anpassungsoptionen für die visuelle Ästhetik sind etwas eingeschränkt, insbesondere ohne fortgeschrittene CSS-Kenntnisse

Berichte einiger Benutzer weisen auf Einschränkungen der Funktionalität der mobilen App oder eine nicht optimale Reaktionsfähigkeit des Designs auf bestimmten Mobilgeräten hin

Die Integration mit weniger verbreiteten oder hochspezialisierten Plattformen von Drittanbietern erfordert möglicherweise benutzerdefinierte API-Arbeiten, was die Komplexität für Nischen-Setups erhöht

Preise für Formsite

14-tägige kostenlose Testversion

Persönlich: 24 $/Monat

Professional: 39 $/Monat

Business: 69 $/Monat

Business Plus: 99 $/Monat

Enterprise: 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Formsite

G2 : 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Formsite?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Sehr einfach zu bedienen und lässt sich mit Slack und anderer Software integrieren. Es hilft bei allem, von Verkaufsaufträgen bis hin zur Informationsbeschaffung.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 1790 wurde die allererste Volkszählung in den USA (die wohl auch die erste offizielle Regierungserhebung des Landes war) von Mahlon Dickerson geleitet und von George Washingtons Bruder Samuel Washington beaufsichtigt. Und wissen Sie was? Es wurden nur sechs Datenpunkte abgefragt – darunter auch, wie viele „freie weiße Männer über 16“ in Ihrem Haushalt lebten.

10. Cognito Forms (Am besten für Formulare mit komplexen Berechnungen geeignet)

via CognitoForms

Wenn Ihre Arbeit komplexe Berechnungen, komplizierte Logik oder dynamische Dateninteraktionen innerhalb Ihrer Formulare umfasst, könnte Cognito Forms die ideale Lösung für Sie sein. Diese Plattform ist eine solide Wahl für Produktmanager, Betriebsleiter oder Einzelunternehmer, die von ihrem Tool zur Formularerstellung mehr erwarten als nur das Sammeln grundlegender Einträge.

Es eignet sich hervorragend für die Erstellung intelligenter Formulare, die alles von Preisrechnern bis hin zu detaillierten Bestellformularen mit bedingter Logik und sich wiederholenden Abschnitten verarbeiten können.

Die besten Features von Cognito Forms

Erstellen Sie Formulare mit komplexen benutzerdefinierten Berechnungen, dynamischer Preisgestaltung, automatischer Bewertung usw.

Lösen Sie Folgeaufgaben aus, versenden Sie Benachrichtigungen und leiten Sie Daten zur Genehmigung direkt innerhalb der Plattform weiter

Benutzer können mehrere Einträge hinzufügen (z. B. mehrere Teilnehmer, mehrere Produkte)

Nutzen Sie elektronische Signaturen, um rechtsverbindliche Genehmigungen oder Vereinbarungen einzuholen

Bieten Sie sichere Self-Service-Portale, in denen externe Benutzer ihre bisherigen Übermittlungen in Ansicht nehmen können

Sorgen Sie für Datensicherheit und Compliance mit Features wie HIPAA-Konformität

Einschränkungen von Cognito Forms

Die Anpassung für ein ästhetisches Design ist möglicherweise weniger flexibel als bei einigen Mitbewerbern, was es schwierig machen kann, ein einzigartiges oder maßgeschneidertes visuelles Branding ohne fortgeschrittene CSS-Kenntnisse zu erzielen

Der Free-Plan bietet einen guten Einstieg, stößt jedoch für aktive Benutzer schnell an seine Grenzen, insbesondere in Bezug auf Speicher und die Verfügbarkeit erweiterter Features

Einige Benutzer haben den Wunsch nach einer größeren Auswahl an integrierten Vorlagen geäußert, die über das allgemeine Angebot hinaus auf bestimmte Nischenbranchen zugeschnitten sind

Preise für Cognito Forms

Free-Plan

Pro: 19 $/Monat

Team: 39 $/Monat

Enterprise: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cognito Forms?

Ein Benutzer schreibt:

Die Möglichkeiten dieses Tools sind nahezu unbegrenzt: Es kann als To-Do-Liste, zur Datenerfassung, Speicherung, Dokumentation usw. verwendet werden.

