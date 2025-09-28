Anytype vs. Notion: Was ist besser für die Produktivität im Jahr 2025?

Moderne digitale Arbeitsbereiche haben das Wissensmanagement unendlich vereinfacht. Ganz gleich, ob Sie eine persönliche Wissensdatenbank aufbauen, Recherchen organisieren oder Projekte planen – es gibt eine Reihe von Plattformen, die Ihnen dabei helfen können.

Anytype und Notion sind tools, die dabei helfen, Informationen wie ein zweites Gehirn zu strukturieren, zu speichern und zu verwalten. Anytype ist ein Neuling, der sich durch sein Versprechen eines vollständig lokalen, datenschutzorientierten und offline-orientierten Ansatzes für das Wissensmanagement auszeichnet. Notion hingegen ist eine Plattform, die für ihre leistungsstarken Notizfunktionen, kollaborativen Features und umfangreichen Datenbanken bekannt ist.

Um Ihnen bei dieser Entscheidung zu helfen, analysieren wir Anytype und Notion anhand verschiedener Parameter wie Features, Preise, praktische Anwendbarkeit usw.

Anytype vs. Notion auf einen Blick

Hier finden Sie eine übersichtliche Tabelle der fünf wichtigsten Features von Anytype, Notion und ClickUp 🥇:

Feature Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Datenschutz und Sicherheit ✅ End-to-End-Verschlüsselung, Offline-First, dezentraler Speicher ❌ Keine End-to-End-Verschlüsselung; Cloud-Speicher 🛡️ SOC 2-, HIPAA- und DSGVO-konform; kontextbezogene KI mit robusten Datenschutzprotokollen Zusammenarbeit 🚫 Noch keine Echtzeit-Zusammenarbeit (in Beta) ✅ Echtzeit-Teamzusammenarbeit mit Kommentaren, freigegebenen Seiten und synchronisierten Blöcken ✅ Umfassende Kollaborationssuite: Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare zu Aufgaben, chatten, Dokumente und KI-Aufgabe-Übersichten Widgets Native Widget-Unterstützung für Aufgaben, Notizen und Dashboard unterstützen Native Widget nicht unterstützt; Einbettungen von Drittanbietern erforderlich Vollständig anpassbare Dashboard und native Widget; keine Drittanbieter erforderlich /AI Features* ❌ Noch nicht verfügbar ⚡ Integrierter KI-Assistent zum Schreiben, Zusammenfassen und für Vorschläge 🧠 ClickUp AI + Agents dienen als All-in-One-Kontext-Arbeits-KI und bieten darüber hinaus Automatisierung, Integrationen und Chatten für alle Aufgaben, Dokumente und verbundenen Tools Vorlagen & Dokumente 🧱 Integrierte No-Code-Vorlagen für Notiz und Objekte 🧩 Community-basierte und native Vorlagen für jeden Anwendungsfall 🧠 Professionell gestaltete Vorlagen + dynamische ClickUp Dokumente mit Medien, KI und Echtzeit-Bearbeitung – leistungsstärker und einheitlicher als beide

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist Anytype?

via Anytype

Anytype ist eine lokale, Peer-to-Peer- und Open-Source-Software, die Benutzern vollständige Autonomie und Sicherheit über ihre digitalen Assets gewährt.

Der Fokus auf Datenschutz und dezentralen Speicher stellt sicher, dass nur Benutzer auf ihre Informationen zugreifen können, ohne dass Anwendungen von Drittanbietern eingreifen können.

Anytype Features

Die Features von Anytype konzentrieren sich auf seinen Local-First-Ansatz, dezentralen Speicher und End-to-End-Verschlüsselung, wodurch vollständige Eigentümerschaft gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Notion funktioniert es vollständig offline und synchronisiert sich automatisch über alle Geräte hinweg, sobald wieder eine Verbindung hergestellt ist.

Von anpassbaren Datenbanken und visuellen Diagramm-Ansichten bis hin zu Vorlage-Workflows und robustem Datenschutz – Anytype wurde für diejenigen entwickelt, die Sicherheit ohne Kompromisse bei der Funktion priorisieren.

Feature Nr. 1: End-to-End-Verschlüsselung

Anytype verwendet lokale Verschlüsselung auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass nur Sie die Schlüssel für den Zugriff auf Ihre Daten haben. Dadurch wird Datenschutz gewährleistet, da keine externen Stellen Zugriff auf die Daten haben. Sie haben die vollständige Eigentümerschaft und Vertraulichkeit über Ihre digitalen Assets.

👀 Wussten Sie schon: Eine Studie von Gartner zeigt, dass CEOs die Produktivität ihrer Mitarbeiter als Schlüssel zum Wachstum priorisieren, aber vier verbreitete Mythen echten Fortschritt behindern. Dazu gehören: Die Überzeugung, dass Produktivität nicht Aufgabe der Personalabteilung ist

Der Einsatz von KI steigert automatisch die Produktivität

Mitarbeiter vor Ort übertreffen hybride Arbeitnehmer

Mehr Daten bedeuten höhere Produktivität Die Daten zeigen, dass die Einbindung der Personalabteilung die Produktivität um bis zu 11 % steigern kann und dass ein Support-Team den größten positiven Einfluss hat. Die Beseitigung dieser Mythen könnte die Gesamtproduktivität um 35 % steigern, was 2,8 produktiveren Stunden pro Mitarbeiter und Tag entspricht.

*feature Nr. 2: Zugriff im Offline-Modus

Mit dem Offline-First-Ansatz von Antype können Sie Ihre Daten erstellen und verwalten, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Ihr Tresor wird lokal auf Ihrem Gerät gespeichert und bietet unterbrechungsfreien Zugriff und schnelle Ladezeiten.

Feature Nr. 3: No-Code-Design

Anytype bietet eine No-Code-Erstellung, mit der Benutzer alles, was sie sich vorstellen, visuell gestalten können. Der blockbasierte Editor, die Datenbank, die Vorlagen und die Widgets geben Ihnen absolute Freiheit, Ihren Arbeitsbereich so zu gestalten, wie Sie ihn haben möchten, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen.

Feature Nr. 4: Datenbankvisualisierung

Mit Anytype können Sie Ihre Datenbankeinträge als relationale Grafiken visualisieren. Darüber hinaus erleichtert das interaktive Format die effektive Verwaltung, Darstellung und Interpretation von Datenbeziehungen sowie die Verbindung von Ideen über komplexe Datensätze und Projekte hinweg.

Preise für Anytype

Explorer : Kostenlos

Builder : 99 $/Jahr

Co – Ersteller : 299 $ für 3 Jahre

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

💡 Profi-Tipp: Durch die Entwicklung eines persönlichen Wikis wird alles zentralisiert, von komplexen Geschäftsprojekten bis hin zu persönlichen Unternehmungen. So wird das Wissen Ihres Teams zu einer leistungsstarken, gut organisierten Ressource. Betrachten Sie es als das Gehirn Ihres Teams, das jederzeit zugänglich und verfügbar ist.

Was ist Notion?

via Notion

Notion ist eine vielseitige Web-App für Produktivität und Notizen. Sie vereint Wissensmanagement, Aufgabenverwaltung und Projektplanung auf einer Plattform.

Egal, ob Sie allein oder im Team arbeiten, Notion hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben. Die anpassbaren Vorlagen und die nahtlose Integration mit anderen tools sind weitere Vorteile.

Notion-Features

Im Gegensatz zu Anytype zeichnet sich Notion durch Echtzeit-Zusammenarbeit, cloudbasierte Zugänglichkeit und leistungsstarke Integrationen mit tools wie Slack, Google Drive und Zapier aus.

Mit KI-gestützter Unterstützung, fortschrittlicher Datenbankfilterung und intuitiver verknüpfter Seiten macht Notion die Erstellung strukturierter, dynamischer Workflows für Einzelpersonen und Teams zum Kinderspiel.

Hier ist eine Liste der wichtigsten Features von Notion:

Feature Nr. 1: KI-Assistent

via Notion

Der integrierte KI-Assistent von Notion hilft beim Entwerfen von Inhalten, beim Zusammenfassen von Notizen und beim Beantworten von Abfragen auf der Grundlage von Workspace-Daten und sorgt so für eine Steigerung der Produktivität. Diese Funktionen sind nützlich, wenn Sie an Projekten arbeiten, bei denen die Erstellung oder Verfeinerung von Inhalten für den Arbeitsablauf von entscheidender Bedeutung ist.

feature Nr. 2: Wikis*

via Notion

Der beste Weg, um professionelles oder persönliches Wissensmanagement auf Notion zu zentralisieren, ist die Verwendung von Wikis. Mit Notion können Sie miteinander verbundene Seiten erstellen, die Informationen zugänglich und navigierbar machen. Diese individuellen und geschäftlichen Wikis bilden eine einzige Quelle der Wahrheit und erleichtern den Zugriff auf Daten.

Feature Nr. 3: Dokumente

via Notion

Mit Docs on Notion können Benutzer eine Seite erstellen und ihre Ideen effektiv kommunizieren. Es verfügt über einen kollaborativen, blockbasierten Editor, in dem Teams zusammenkommen, um Ideen auszutauschen, Feedback zu geben und KI zur Verbesserung von Inhalten zu nutzen, was die Dokumentation vereinfacht.

Feature Nr. 4: Websites

Mit Notion Sites können Benutzer jede Seite mühelos als Website veröffentlichen. Ganz gleich, ob Sie Landingpages erstellen, Informationen öffentlich freigeben oder Ressourcen verbreiten möchten – mit Sites sind Sie weniger auf externe Webhosting-Dienste angewiesen.

Die intuitive Benutzeroberfläche macht die benutzerdefinierte Anpassung zum Kinderspiel, sodass Benutzer ihre Websites ohne Vorkenntnisse in Code gestalten können. Mit den integrierten Analysefunktionen können Sie die Interaktion effektiv nachverfolgen und Ihren Inhalt optimieren.

Preise für Notion

Kostenlos für bis zu 10 Benutzer

Plus : 12 $ pro Platz/Monat

*geschäft: 24 $ pro Platz/Monat

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📮 ClickUp Insight: Nur 7 % der Fachleute verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung und -organisation hauptsächlich auf KI. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf Kalender, To-do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mail- oder andere Kommunikationsabläufe, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie sich: „Was sind heute meine Prioritäten?“ ClickUp Brain durchsucht Ihren gesamten Arbeitsbereich und informiert Sie genau darüber, was Sie zu tun haben, wobei Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert werden. Auf diese Weise konsolidiert ClickUp mehr als 5 Apps für Sie in einer einzigen Super-App!

Anytype vs. Notion: Vergleich der Features

Beim Vergleich von Anytype, Notion oder einer vielversprechenden Alternative ist es wichtig, die Features mit Ihren individuellen Anforderungen abzuwägen. Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich der wichtigsten Features:

*feature Nr. 1: Widgets

widgets steigern die Produktivität, indem sie direkten Zugriff auf wichtige Informationen, Features oder tools vom Dashboard aus bieten*. Widgets zeigen auch die Fähigkeit der Plattform, sich an Ihre Anforderungen anzupassen.

Anytype bietet anpassbare Widgets, mit denen Benutzer ihren Arbeitsbereich benutzerdefiniert gestalten können. Diese Widgets ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Notizen, Aufgaben und andere häufig verwendete Objekte.

Notion unterstützt zwar keine nativen Widgets, aber Benutzer können Widgets von Drittanbietern über Dienste wie Indify oder WidgetBox einbetten, die ähnliche Funktionen bieten.

Gewinner: Anytype, da es nativ Widget-Unterstützung für eine wirklich maßgeschneiderte und anpassbare Benutzererfahrung unterstützt. 🏆

feature Nr. 2: Kalender und Zeitmanagement*

*mit dem Kalender-Feature von Anytype können Benutzer ihre Ereignisse innerhalb der Anwendung verwalten und visualisieren. Sie können Ihren Zeitplan nach Tag, Woche, Monat oder Jahr in der Ansicht anzeigen und so Ihren unterschiedlichen Planungsanforderungen gerecht werden.

Ähnlich verfügt Notion über einen robusten Kalender, der in die Datenbank integriert ist. Damit können Sie Daten organisieren oder Aufgaben entlang einer Zeitachse planen. Der Kalender von Notion unterstützt auch die Zusammenarbeit, sodass Teams ihre Zeitpläne effektiv verwalten können.

Gewinner: Es gibt ein Unentschieden. Sowohl Anytype als auch Notion bieten Kalender, die eine effektive Aufgabe-Verwaltung und Terminplanung ermöglichen. 🤝

*feature Nr. 3: Web Clipper

web Clipper ist ein tool, mit dem Benutzer Webinhalte direkt in ihrem Arbeitsbereich speichern können. Dies macht die Recherche und Informationsbeschaffung schnell und einfach. *

Anytype hat seinen Web Clipper in Version 0. 39. 0 eingeführt. Verwenden Sie ihn, um Inhalte zu clippen und alle Ihre Clippings in relevante Kategorien zu organisieren, um Ihr persönliches Wissen effektiv zu verwalten. Der Web Clipper ist als Chrome-Erweiterung verfügbar.

Notion bietet auch eine Web-Clipper-Erweiterung für gängige Browser. Sie können Artikel, Lesezeichen und andere Webinhalte direkt in Ihrem Notion-Arbeitsbereich speichern. Die Tagging-Funktion erleichtert das Organisieren und Abrufen von Web-Ausschnitten.

Gewinner: Es gibt erneut ein Unentschieden. Beide bieten Web-Clipper-tools, die die Recherche und Organisation von Inhalt erleichtern. 🤝

feature Nr. 4: Datenportabilität*

dank Datenportabilität können Benutzer ihre Daten in verschiedenen Formaten exportieren oder übertragen und haben so mehr Kontrolle über ihre Informationen. *

Da Anytype den Schwerpunkt auf Datenhoheit legt, gewährt es Benutzern die absolute Kontrolle über den Export von Daten in verschiedenen Formaten. Sie können Daten in verschiedenen Formaten importieren, darunter Markdown-Dateien (MD), HTML, TXT, CSV, JSON und Protobuf. Was den Datenexport angeht, so erlaubt Anytype dies in den Formaten MD, JSON und Protobuf.

Mit Notion können Sie Daten in den Formaten PDF, HTML, MD und CSV exportieren. Der Vorgang ist jedoch etwas umständlich, und bestimmte Inhaltstypen lassen sich möglicherweise nicht nahtlos exportieren. Mehrere Benutzer haben von Schwierigkeiten bei der Migration komplexer Datenbanken oder verknüpfter Inhalte berichtet.

Gewinner: Anytype aufgrund seines unkomplizierten Ansatzes beim Import/Export von Daten, der als Anbieter eine bessere Kontrolle über die Informationen ermöglicht. 🏆

*feature #5: Sicherheit

Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn Sie mit streng vertraulichen oder sensiblen Informationen umgehen.

Anytype verfügt über integrierte Sicherheit mit End-to-End-Verschlüsselung. Sein Local-First-Ansatz, der sich im Offline-Modus zeigt, stellt sicher, dass die Daten privat bleiben und unter der Kontrolle des Benutzers bleiben. Abgesehen vom Offline-Zugriff nutzt Anytype verteilte Backup-Knoten in einem Peer-to-Peer-Netzwerk für die Datensynchronisierung. Diese Backup-Knoten dezentralisieren den Server und sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Notion implementiert Standard-Sicherheit und bietet keine End-to-End-Verschlüsselung in seinen Cloud-Diensten. Außerdem werden alle Ihre Daten auf den Notion-Servern gespeichert, sodass Sie den integrierten Sicherheitsprotokollen vertrauen müssen. Notion ist zwar eine seriöse Notiz-App, aber die mangelnde Kontrolle über Ihre Daten ist für viele ein Grund zur Sorge.

Gewinner: Anytype verspricht dank seiner fortschrittlichen Sicherheit, darunter End-to-End-Verschlüsselung und Offline-Zugriff, mehr Datenschutz und Sicherheit. 🏆

Feature Nr. 6: Integrationen

Anytype hat sich darauf konzentriert, eine in sich geschlossene Umgebung zu werden. Daher unterstützt es derzeit keine Integrationen mit externen Anwendungen; Pläne und Entwicklungspipelines sehen jedoch API- und Plugin-Unterstützung vor. Sie könnten Einbettungen vornehmen, was eine Umgehungslösung ist, wenn Sie Tools verbinden müssen.

Notion bietet umfangreiche Integrationen, die seine Fähigkeiten über das Notieren und Wissensmanagement hinaus erweitern. Integrieren Sie Notion mit Slack, Google Drive, Google Docs, Google Kalender, Trello, ClickUp und mehreren anderen tools für einen einheitlichen Workflow. Ein solcher integrierter Arbeitsbereich erleichtert den nahtlosen Datenaustausch und die Kommunikation.

Gewinner: Notion, da es eine Vielzahl von Integrationen unterstützt, die die Vielseitigkeit des tools und die Effizienz des Workflows verbessern. 🏆

*feature #7: Vorlagen

Anytype bietet mehrere anpassbare Vorlagen, mit denen Benutzer Notizen, Projekte und Datenbanken entsprechend ihren individuellen Anforderungen einrichten können.

Ähnlich wie bei Notion dienen auch hier die Vorlagen als Ausgangspunkt, den Benutzer nach ihren Anforderungen anpassen können. Notion zeichnet sich jedoch durch die Vielfalt der verfügbaren Vorlagen aus. Ob Sie ein Projekt verwalten, persönliche Notizen machen, Inhalt erstellen oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten – Notion hat für jede Anwendung eine Vorlage.

Gewinner: Notion, aufgrund seiner umfangreichen Sammlung von Vorlagen, einschließlich einer von der Community erstellten Sammlung von Vorlagen. 🏆

Anytype vs. Notion auf Reddit

Wir haben die Debatte „Anytype vs. Notion” auf Reddit geführt, um die Meinung der Benutzer zu beiden Plattformen zu erfahren.

Der Reddit-Benutzer u/Koko_chu fasst den Unterschied zwischen den beiden unten perfekt zusammen:

allein dieser zentrale Unterschied kann darüber entscheiden, ob das Tool für Sie intuitiv ist oder nicht. Darüber hinaus hier einige Beobachtungen:– Notion ist eine ausgereiftere Software; Anytype befindet sich in der Beta-Phase (und wird aktiv weiterentwickelt), sodass mit mehr Fehlern zu rechnen ist. – Die mobile App von Anytype ist schneller, aber in manchen Punkten umständlicher. Inline-Sets werden nicht angezeigt. – Notion verfügt über ausgereifte Formeln, Anytype noch nicht (derzeit ist dies eine der am häufigsten nachgefragten Features). – Notion ist ein Cloud-Dienst (mit einer gewissen Verschlüsselung, aber meiner Meinung nach nicht E2E), der bei großen Datenmengen recht langsam ist und nur über rudimentäre Offline-Funktionen verfügt. Anytype ist lokal – offline first, unterstützt E2E in der Cloud und ist schnell. Beide ermöglichen den Export nach Markdown, aber persönlich fand ich den Export aus Notion in Bezug auf die Format der Notizen und das Auffinden derselben nicht besonders gut...– Die Dateiverwaltung ist derzeit in Anytype sehr umständlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass Notion in dieser Hinsicht besonders gut war, aber es ist schon eine Weile her, seit ich es richtig benutzt habe, daher verzichte ich hier auf eine Bewertung!– Die Ästhetik von Notion ist etwas anpassbarer mit verschiedenen Einbettungen, Schriftartänderungen und Add-Ons von Drittanbietern. Anytype ist noch in der Entwicklung. – Notion hat keine Grafik- oder Flow-Ansicht, Anytype hingegen schon. – Notion hat synchronisierte Blöcke, Anytype hingegen nicht. ”

„Allein dieser grundlegende Unterschied kann darüber entscheiden, ob das Tool für Sie intuitiv ist oder nicht. Darüber hinaus hier einige Beobachtungen:– Notion ist eine ausgereiftere Software; Anytype befindet sich in der Beta-Phase (und wird aktiv weiterentwickelt), sodass mit mehr Fehlern zu rechnen ist. – Die mobile App von Anytype ist schneller, aber in manchen Punkten umständlicher. Inline-Sets werden nicht angezeigt. – Notion verfügt über ausgereifte Formeln, Anytype noch nicht (derzeit ist dies eine der am häufigsten nachgefragten Features).– Notion ist ein Cloud-Dienst (mit einer gewissen Verschlüsselung, aber meiner Meinung nach nicht E2E), der bei großen Datenmengen recht langsam ist und nur über rudimentäre Offline-Funktionen verfügt. Anytype ist lokal – offline first, mit E2E-Cloud-Support und schnell. Beide ermöglichen den Export nach Markdown, aber persönlich fand ich den Export aus Notion in Bezug auf die Format der Notizen und das Auffinden derselben nicht besonders gut...– Die Dateiverwaltung ist derzeit in Anytype sehr umständlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass Notion in dieser Hinsicht besonders gut war, aber es ist schon eine Weile her, seit ich es richtig benutzt habe, daher verzichte ich hier auf eine Bewertung!– Die Ästhetik von Notion ist mit verschiedenen Einbettungen, Schriftartänderungen und Add-On von Drittanbietern etwas anpassbarer. Anytype ist noch in der Entwicklung. – Notion hat keine Grafik- oder Flow-Ansicht, Anytype hingegen schon. – Notion hat Blöcke mit Synchronisierung, Anytype hingegen nicht. ”

Viele, die Anytype bevorzugen, tun dies aufgrund seiner Datenschutz- und Sicherheit-Features sowie des Offline-Zugriffs. Notion-Benutzer schätzen die Benutzerfreundlichkeit und Stabilität der Plattform.

🧠 Wissenswertes: Analysten von Gartner gehen davon aus, dass bis 2030 jeder Mensch in einem Industrieland täglich mit mindestens einer KI-Instanz interagieren wird.

Meeting ClickUp – die beste Alternative zu Anytype und Notion

Obwohl Anytype und Notion leistungsstarke Features für das Wissensmanagement bieten, sind sie nicht frei von Limit.

Beispielsweise fehlt Anytype die Echtzeit-Zusammenarbeit, während die Sicherheit und Datenhoheit von Notion bei einigen Bedenken hervorruft.

Aus diesem Grund ist ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, eine leistungsstarke Alternative zu Anytype und Notion.

ClickUp vereint die besten Features von Anytype und Notion und bietet noch einiges mehr. Als kontextbezogene KI-Arbeit-Tool bietet ClickUp eine Plattform, die Wissensmanagement, Projektmanagement, Echtzeitkommunikation, Teamzusammenarbeit sowie Automatisierungen, Agenten und kontextbezogene KI zentralisiert.

Hier hebt sich ClickUp von der Konkurrenz ab:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Chatten

Vergessen Sie das Hin- und Herwechseln zwischen tools für Besprechungen und Projektmanagement-tools für Aufgaben. Mit dem Chatten von ClickUp können Teams in Echtzeit chatten und Unterhaltungen nach Projekt oder Thema organisieren.

Halten Sie Ihr Remote- und In-Office-Team mit ClickUp Chat innerhalb des Workflows in Verbindung

Außerdem gehen mit dem Feature „Kommentare zuweisen” von ClickUp keine Diskussionen verloren – verwandeln Sie jeden Kommentar in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, damit nichts übersehen wird.

📌 Sie fragen sich bestimmt, was ClickUp so einzigartig macht ?

Chatten Sie, aber mit Kontext – Diskussionen bleiben mit Aufgaben verknüpft

Umsetzbare Unterhaltungen – verwandeln Sie Nachrichten in To-dos

Keine Nachrichtenbeschränkung – im Gegensatz zum kostenlosen Plan von Slack können Sie mit ClickUp Ihren gesamten Chat-Verlauf speichern

Das sagt Thomas Clifford, Produktmanager bei TravelLocal, über die Verwendung von ClickUp:

Wir verwenden ClickUp für unser gesamtes Projektmanagement und Aufgaben sowie als Wissensdatenbank. Es wird auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für verschiedene andere Anwendungsfälle eingesetzt, darunter Flussdiagramme, Urlaubsantragsformulare und Workflows. Es ist großartig, all dies mit einem einzigen Produkt abdecken zu können, da sich die einzelnen Elemente sehr einfach miteinander verknüpfen lassen.

Wir verwenden ClickUp für unser gesamtes Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank. Es wird auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für verschiedene andere Anwendungsfälle verwendet, darunter Flussdiagramme, Urlaubsantragsformulare und Workflows. Es ist großartig, all dies mit einem einzigen Produkt abdecken zu können, da sich die einzelnen Elemente sehr einfach miteinander verknüpfen lassen.

*clickUp’s One Up #2: ClickUp Dokument

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs

ClickUp Docs ist ein vollständig integrierter Dokumenten-Hub, mit dem Benutzer Dokumente in Echtzeit erstellen, Bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten können. Die intuitive Benutzeroberfläche des Docs-Editors bietet eine ähnliche Handhabung wie Dokumentenverarbeitungsplattformen wie Google Docs oder Microsoft Word.

Neben Textinhalten unterstützt Docs auch Rich Media wie Fotos, Videos, GIFs und mehr. Ob Sie nun ein persönliches Wiki erstellen oder eine interaktive Checkliste pflegen möchten, ClickUp Dokumente unterstützen verschiedene Formate. Sie können diese Dokumente ganz einfach als PDF, HTML oder MD exportieren und ausdrucken.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain und Brain MAX

Profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit von KI-Agenten und mehreren externen KI-Modellen (wie ChatGPT, Gemini, Claude und anderen), die den VOLLSTÄNDIGEN Kontext Ihrer gesamten Arbeit, einschließlich verbundener Apps, abdecken und Datenschutz auf Unternehmensniveau gewährleisten.

Halten Sie die Arbeit am Laufen – über Teams, Abteilungen und Zeitzonen hinweg – mit den schnellen Antworten von ClickUp Brain

Und genau das bietet ClickUp Brain. Als KI-gestütztes neuronales Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissenssystem Ihres Unternehmens nahtlos in Verbindung bringt, macht es die Arbeit intelligenter und effizienter. Das ist die Kraft einer umgebungsbezogenen Arbeits-KI.

Verwenden Sie Ihre Stimme, um Aufgaben zu erstellen, Meetings zusammenzufassen, Nachfassaktionen zu automatisieren oder Bilder mit „Talk to Text“ zu generieren

Suchen und rufen Sie Informationen aus jeder verbundenen App ab und verarbeiten Sie diese dann mit KI

Chatten Sie mit den neuesten KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini über Code, Schreiben, komplexe Argumentation und vieles mehr, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Erstellen Sie Bilder, Aufgaben, Nachrichten, Projekte und mehr – ganz ohne Programmieraufwand oder manuelle Eingaben

Schaffen Sie mit ClickUp Knowledge Management eine einzige Quelle für alle Gruppendokumente

Arbeit AI wird mit ClickUp Brain MAX zugänglicher , einem dedizierten Desktop-KI-Begleiter, der KI, Suche und Automatisierung in jeder Arbeitsanwendung vereint. Dies läutet eine neue Ära der kontextbezogenen KI ein und beendet das Chaos unzusammenhängender KI-Tools. Denn Sie brauchen nur eines, und dieses hat vollständige Kenntnis Ihrer Aufgaben.

🧠 Fun Fact: 21 % der Menschen glauben, dass KI-Tools ihnen helfen werden, ihr Bestes zu geben!

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Aufgaben

Stellen Sie sich ein Aufgabenmanagementsystem vor, das Ihre Bedürfnisse vorhersieht, anstatt Ihr Chaos noch zu vergrößern. ClickUp Aufgabe hat genau das zum Ziel, indem es die typischen Reibungspunkte ausgleicht. Anstatt Updates zu verfolgen, liefert dieses Feature sie direkt an Ihren Arbeitsbereich.

Identifizieren Sie potenzielle Projekt-Hindernisse frühzeitig oder finden Sie wichtige Aufgaben sofort, unabhängig davon, wo sie abgelegt sind.

Verwalten und automatisieren Sie Aufgaben mit KI auf ClickUp Aufgaben

Über die Grundfunktionen hinaus kann ClickUp Aufgabe all Ihre Arbeit an einem Ort zusammenführen. Stellen Sie sich das als eine zentrale Drehscheibe vor, an der Ihre Dokumente, Whiteboards und Unterhaltungen auf natürliche Weise mit Ihren Aufgaben verknüpft werden. Die Anpassungsmöglichkeiten spielen eine große Rolle, da Sie benutzerdefinierte Felder und Workflows an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.

Hier ist ein kurzes Video mit einer Übersicht über die Aufgabe-Typen in ClickUp:

Da die Automatisierung die sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, können Sie sich auf die wirklich wichtige Arbeit konzentrieren. Mit Funktionen wie KI-gestützten Zusammenfassungen und Nachverfolgung mit ClickUp Brain möchte ClickUp Aufgaben Ihnen Einblicke verschaffen, damit Sie fundiertere Entscheidungen treffen können.

ClickUp’s One Up #5: ClickUp-Integrationen

Integrieren und importieren Sie Daten aus anderen tools in ClickUp

ClickUp Integrations lässt sich mit über 1.000 Apps von Drittanbietern verbinden und bietet Ihnen so die Flexibilität, die zusätzlichen Funktionen und Features auszuwählen, die Sie benötigen. Egal, ob Sie GitHub für die Entwicklung, Google Drive für Speicher oder Slack für die Kommunikation verwenden, ClickUp verbindet alles miteinander.

Darüber hinaus versprechen native Integrationen und API-Zugriff ein besser vernetztes Erlebnis, da Sie Daten plattformübergreifend synchronisieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und nahtlos mit Ihren bevorzugten Apps arbeiten können!

Probieren Sie ClickUp – die beste Alternative zu Anytype und Notion

Sowohl Anytype als auch Notion haben ihre Stärken und Schwächen. Anytype ist eher auf persönliches Wissensmanagement ausgerichtet und konzentriert sich auf Datenschutz, Sicherheit und Offline-Zugriff.

Auf der anderen Seite zeichnet sich Notion durch Zusammenarbeit, Projektdokumentation und datenbankgestützte Organisation aus. Man könnte meinen, dass Anytype in puncto Sicherheit die beste Alternative zu Notion ist, während andere Notion aufgrund seiner Features für die Zusammenarbeit für weit überlegen halten. Die Entscheidung hängt letztendlich von Ihren Anforderungen ab.

Wenn Sie jedoch das Beste aus beiden Welten wollen, ist ClickUp die ultimative Alternative. Es bietet End-to-End-Sicherheit mit verschiedenen Maßnahmen zur Einhaltung von SOC 2, DSGVO und HIPAA. Gleichzeitig bietet es einen Bereich von Features für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Ideen organisieren und sich mit den richtigen Personen in Verbindung setzen können.

ClickUp sorgt für eine deutliche Steigerung der Produktivität im Wissensmanagement und ermöglicht Ihnen, smarter statt härter Ihre Arbeit zu erledigen. Melden Sie sich bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!