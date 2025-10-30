Die 11 besten KI-Tools, die zuhören und Notizen machen, im Jahr 2025

Notizen machen bedeutet nicht mehr, in ein Notizbuch zu kritzeln oder hektisch zu tippen, während man versucht, mit der Unterhaltung Schritt zu halten.

Dank KI, die zuhört und Notizen macht, können Sie sich voll und ganz auf Meetings, Vorträge oder Brainstorming-Sitzungen konzentrieren, während die Technologie die Arbeit für Sie erledigt. Diese tools transkribieren Unterhaltungen in Echtzeit, fassen wichtige Punkte zusammen und organisieren Ihre Notizen automatisch.

Und das ist nicht nur ein Hype. Laut ClickUp Insights nutzen 88 % der Befragten KI in irgendeiner Form, wobei mehr als die Hälfte (55 %) mehrmals täglich mit KI-Tools arbeitet. Meeting-Assistenten und KI-Apps für Meeting-Notizen gehören hier zu den häufigsten Anwendungsfällen.

In diesem Blog haben wir die besten KI-Tools zum Notieren zusammengestellt, die Fachleuten und Studenten dabei helfen, manuelles Notieren endgültig hinter sich zu lassen.

Worauf sollten Sie bei einer KI achten, die zuhört und Notizen macht?

Nicht jedes KI-Notiz-tool ist gleich.

Einige transkribieren einfach Ihre virtuellen Meetings, während andere unstrukturierte Team-Meetings in prägnante Meetings-Zusammenfassungen umwandeln, Schlüssel-Aktionspunkte hervorheben und alles nahtlos in Ihren Workflow integrieren.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Auswahl der richtigen KI zum Zuhören und zum Setzen von Notizen beachten sollten:

Echtzeit-Transkription: Wählen Sie ein tool mit hoher Transkriptionsgenauigkeit, insbesondere wenn Ihre Meetings schnell voranschreiten oder mehrere Sprecher mit unterschiedlichen Akzenten daran teilnehmen.

Intelligente Zusammenfassung: Entscheiden Sie sich für ein tool, das mehr kann als nur transkribieren und wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen, Abhängigkeiten und nächste Schritte erfasst.

Workflow-Integration: Suchen Sie nach tools, die sich mit Ihrem Kalender, Ihrem Aufgabenmanager und Ihrer Dokumentationsplattform synchronisieren lassen, damit Ihre Meeting-Notizen Teil Ihres übergeordneten Prozesses werden.

Durchsuchbare Wissensdatenbank: Wählen Sie eine Software, mit der Sie Ihre Notizen innerhalb eines effizienten Wählen Sie eine Software, mit der Sie Ihre Notizen innerhalb eines effizienten persönlichen Wissensmanagementsystems einfach organisieren und abrufen können.

Die beste KI, die zuhört und Notizen macht, auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Notiz-Apps, damit Sie KI-Features, Preise und Anwendungsfälle auf einen Blick vergleichen können.

Name des tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten und Meetings • KI-Notizbuch mit Echtzeit-Zusammenfassungen • Integriert in ClickUp Aufgaben und Dokumente • Zentralisierte Meeting-Notizen mit ClickUp Brain Für immer kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar Otter. ai Echtzeit-Transkription und Untertitel • Live-Transkriptionen mit Sprecher-ID • Otter KI Chat für sofortige Fragen und Antworten • Automatische Erfassung von Folien während Meetings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 16,99 $/Benutzer/Monat Fireflies Zusammenfassungen von Vertriebs- und internen Meetings • KI-gestützte Transkription und Suche • Unterhaltung und -analyse • CRM- und Kalenderintegrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat Avoma Vertriebsteams und Kundengespräche • Notizen in Echtzeit & Meeting Intelligence • CRM- und Videokonferenz-Synchronisierung • Einblicke in Geschäfte und Coaching-tools Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $ pro Benutzer und Monat. Notta Einfaches Erfassen von Notizen und mehrsprachige Meetings • Echtzeit-Transkription in über 100 Sprachen • KI-Zusammenfassungen mit Keyword-Erkennung • Datei-Uploads und benutzerdefiniertes Vokabular Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Benutzer/Monat Tactiq Teams, die Google Meet und Zoom verwenden • Live-Transkript-Seitenleiste in Meetings • Notizen sofort markieren und freigeben • Exportieren Sie Ihre Notizen in Google Docs und Notion Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Sembly Team-Zusammenarbeit mit Unterhaltung-Analyse • KI-Meeting-Zusammenfassungen und -Erkenntnisse • Freigegebene Arbeitsbereiche für Notizen • Aufgabe-Extraktion und Aktionspunkte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat Krisp Geräuschunterdrückung bei Notizen • Geräusch- und Echounterdrückung • KI-Meeting-Assistent mit automatischen Zusammenfassungen • Gesprächszeit- und Meeting-Analysen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 16 $/Benutzer/Monat Fathom Kostenlose KI-Notizen für Zoom und Google Meet • KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen • Automatisch nach Themen sortierte Notizen • CRM-Integration und Transkriptsuche Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat MeetGeek Videoanrufe mit Einblicken und Automatisierung • KI-Zusammenfassungen und Transkript-Highlights • Automatisch freigeben für Slack, Notion und HubSpot • Keyword-Nachverfolgung und -Analyse Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Jamie KI Schnelle, sprachneutrale Notiz-Erstellung • Keine Bot-Anmeldung erforderlich • Plattformübergreifend • KI-Zusammenfassungen werden sofort nach dem Meeting bereitgestellt Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab ca. 28 $/Monat

Die beste /AI, die zuhört und Notizen macht

Lassen Sie uns jede KI-Notiz-App im Detail besprechen.

ClickUp (Am besten geeignet für die All-in-One-Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten und Meetings)

Behalten Sie Ihre Meeting-Notizen, Aufgaben und Unterhaltungen mit ClickUp in Verbindung.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich ist ClickUp Ihre Kommandozentrale, um Unterhaltungen in nachverfolgbare Aktionspunkte umzuwandeln.

Zunächst einmal findet ClickUp Calendar auf intelligente Weise die besten Zeiten für Ihr Team und macht damit das mühsame Hin und Her bei der manuellen Terminplanung überflüssig. Ob es sich um regelmäßige Check-ins oder einmalige Strategiegespräche handelt, Sie können Meetings direkt von Ihrem Arbeitsbereich aus einrichten und ClickUp die Logistik überlassen.

Bitten Sie ClickUp Brain, Meetings für Sie zu planen!

Ob es sich um ein regelmäßiges Check-in oder um ein einmaliges Strategiegespräch handelt, nimmt der ClickUp AI Notetaker automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings teil und liefert eine Zusammenfassung des Meetings mit Audioaufzeichnung, den wichtigsten Punkten des Meetings auf einen Blick und einer Checkliste mit Aktionspunkten, um Verantwortlichkeiten zu klären und den Fortschritt zu gewährleisten.

Sie erhalten außerdem eine vollständige Abschrift der Unterhaltung, die Sie bei Bedarf jederzeit aufrufen und einsehen können, sowie eine vollständige Audioaufzeichnung, die sich ideal zum schnellen Anhören oder Nachholen eignet, falls Sie das Meeting verpasst haben.

Erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Transkripte von Meetings.

Und das ist noch nicht alles. ClickUp Brain, das leistungsstarke neuronale Netzwerk von ClickUp, kann Meeting-Notizen in jede Sprache übersetzen, Aktionspunkte extrahieren, diese in Aufgaben umwandeln und sie mit Ihren bestehenden Projekt-Zeitleisten verknüpfen.

Außerdem können Sie Erkenntnisse aus früheren Unterhaltungen gewinnen, da Ihre Transkripte in ClickUp durchsuchbar sind. So können Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, während ClickUp die Dokumentation und Nachverfolgung übernimmt.

Stellen Sie spezifische Fragen zu Ihren Meeting-Protokollen und erhalten Sie mit ClickUp Brain eine umfassende Antwort.

Alle Ihre Meeting-Notizen werden automatisch in ClickUp Docs gespeichert und können über Ihren Kalender oder den Docs-Hub leicht abgerufen werden. Möchten Sie laufende Diskussionen speichern? Erstellen Sie eine interne Wissensdatenbank. Bevorzugen Sie strukturierte Formate? Probieren Sie eine Vorlage für Meeting-Notizen für tägliche Standup-Meetings oder Kunden-Updates aus.

Aber das ist noch nicht alles. In ClickUp kann Ihr gesamter Workflow – einschließlich Chats und Aufgabe-Kommentaren – sofort in ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden. Ganz gleich, ob Sie in einem Chat-Kanal in ClickUp Brainstorming betreiben, Feedback zu einem Dokument hinterlassen oder in einem Aufgabe-Kommentar die nächsten Schritte besprechen – jede Unterhaltung im Arbeitsbereich ist umsetzbar.

Mit nur einem Klick können Sie jede Nachricht oder jeden Kommentar in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln, sie der richtigen Person zuweisen und Fristen festlegen. Dieser einheitliche Ansatz bedeutet, dass jede Diskussion, jede Entscheidung und jede Idee – egal wo sie stattfindet – innerhalb von ClickUp erfasst, nachverfolgt und ausgeführt werden kann. Ihr Team kann nahtlos von der Unterhaltung zur Aktion übergehen, sodass Projekte auf Kurs bleiben und alle aufeinander abgestimmt sind.

Möchten Sie sehen, wie ClickUps KI-Notizbuch dazu beiträgt, Meetings mehr Produktivität zu verleihen? Sehen Sie sich dieses Video an ⬇️

Die besten Features von ClickUp

KI-gestützter Kalender: Planen Sie Arbeitsblöcke automatisch, synchronisieren Sie alle Ereignisse, Aufgaben und Notizen in der Synchronisierung und arbeiten Sie reibungslos zusammen, indem Sie mit ClickUp Kalender die Sichtbarkeit der Verfügbarkeit Ihrer Teamkollegen haben.

Integration von Arbeit und Chat : Verknüpfen Sie Diskussionen mit ClickUp Chat mit relevanten Aufgaben und Dokumenten und verwandeln Sie jede Nachricht in eine Aufgabe mit Titel, Beschreibung und Links, die automatisch mit ClickUp Brain ausgefüllt werden.

Workflow-Automatisierung: Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Workflows: Weisen Sie Aufgaben zu, ändern Sie Status, verschieben Sie Listen, versenden Sie E-Mails und vieles mehr mit : Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Workflows: Weisen Sie Aufgaben zu, ändern Sie Status, verschieben Sie Listen, versenden Sie E-Mails und vieles mehr mit ClickUp Automations

Limit von ClickUp

Die umfangreichen Features können für neue Benutzer zunächst überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp ist schon allein als To-do-Liste sehr nützlich! Anfangs war ich mir sicher, dass ich schriftliche Notizen vorziehen würde, aber es ist so schön, alles nach Belieben anzuordnen und Fälligkeitstermine zu ändern, Anhänge an Aufgaben anzuhängen usw. So wird nichts vergessen, weil alles an einem Ort gespeichert ist.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der mit seinen fortschrittlichen Sprach-zu-Text-Funktionen die Art und Weise verändert, wie Sie Informationen erfassen. Sprechen Sie einfach Ihre Gedanken, Meeting-Diskussionen oder Brainstorming-Sitzungen, und Brain MAX hört in Echtzeit zu und transkribiert Ihre Worte sofort in organisierte, durchsuchbare Notizen. Dank der tiefen Integration in Ihren Workspace kann es Notizen automatisch mit relevanten Aufgaben, Projekten oder Kontakten verknüpft, sodass nichts verloren geht oder vergessen wird. Egal, ob Sie in einem Meeting sind, telefonieren oder einfach nur laut nachdenken – Brain MAX macht das Notieren mühelos, genau und immer in Synchronisierung mit Ihrem Workflow.

2. Otter. ai (Am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Meetings und die Zusammenarbeit im Team)

Der kostenlose KI-Notizbuchmacher von Otter hört Ihre Unterhaltungen in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams mit und erstellt dann sofort intelligente Meeting-Notizen, die Sie in Bearbeitung, durchsuchen und freigeben können.

Es lässt sich über seinen „OtterPilot”-Bot nahtlos in die wichtigsten Video-Konferenz-Plattformen integrieren und nimmt automatisch an Anrufen teil, um Live-Transkripte mit Zeitstempel und automatischer Sprechererkennung zu erstellen. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Produktivität nach Meetings aus, indem sie prägnante KI-Zusammenfassungen erstellt, Aktionspunkte markiert und einen kollaborativen Workspace bietet, in dem Teammitglieder Transkripte bearbeiten können.

Sie können auch Kommentare hinzufügen und wichtige Punkte direkt in tools wie Slack, Notion und Salesforce freizugeben, während Sie gleichzeitig benutzerdefiniertes Vokabular lernen, um die Genauigkeit zu verbessern.

Otter. ai – die besten Features

Erhalten Sie Live-Transkriptionsfeeds für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, damit die Teilnehmer die Unterhaltungen in Echtzeit verfolgen können.

Nutzen Sie das automatische Erfassungs-Feature für Folien und wichtige Grafiken, die während virtueller Meetings gezeigt werden, und greifen Sie bei Bedarf darauf zurück.

Erstellen Sie ein zentrales Repository für alle Ihre Meetings mit einer Stichwortsuche in den Transkripten, die das Auffinden von Informationen extrem beschleunigt.

Otter. KI-Einschränkung

Die mobile App bietet im Vergleich zur vollständigen Desktop-Suite nur eingeschränkte Funktionen, insbesondere bei der Bearbeitung oder beim Taggen von Notizen.

Preise für Otter.ai

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 30 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt, wie Otter AI das gesamte Meeting-Protokoll durchgeht und alle wichtigen Gesprächspunkte zusammenfasst. Wenn etwas nicht in der Liste aufgeführt ist, können Sie den Abschnitt „Zusammenfassung“ bearbeiten, um es hinzuzufügen.

3. Fireflies (Am besten geeignet für durchsuchbare Unterhaltungen und plattformübergreifende Kompatibilität)

via Fireflies

Fireflies wurde für Teams entwickelt, die einen KI-Meeting-Assistenten suchen, der mehr kann als nur Notizen erstellen. Dieses Tool hört Ihren Meetings zu, transkribiert sie präzise und stellt durchsuchbare Transkripte bereit, mit denen Sie Gespräche auch noch Tage oder Monate später wieder aufrufen können.

Fireflies zeichnet sich durch umfassende Unterhaltung-Intelligenz und ein leistungsstarkes „Ask Fred“-Feature aus, das GPT-basierte Funktionen nutzt, damit Benutzer mit ihrem Meeting-Inhalt chatten, sofort Antworten abrufen, wichtige Details extrahieren oder Folgeinhalte wie E-Mails oder Social-Media-Beiträge generieren können.

Über die automatische Transkription und KI-Zusammenfassungen hinaus bietet Fireflies detaillierte Analysen, die die Sprechzeit und Stimmung der Redner verfolgen, sowie Topic Tracker zur Überwachung bestimmter Schlüsselwörter. Damit ist es ein zuverlässiges Tool für Vertriebs-, Marketing- und Recruiting-Teams, um Unterhaltungen zu analysieren, Daten automatisch in CRMs wie Salesforce und HubSpot zu protokollieren und aus ihren Anrufen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Die besten Features von Fireflies

Erhalten Sie plattformübergreifende Unterstützung für Meetings in Zoom, Google Meet, Webex und anderen Tools, sodass Teams, die verschiedene Tools verwenden, eine Synchronisierung beibehalten können.

Nutzen Sie intelligente Search-Features, um Trends, wiederkehrende Themen oder Entscheidungen aus Telefonaten zu erkennen.

Ermöglichen Sie die Automatisierung von KI-gesteuerten Meeting-Zusammenfassungen und organisieren Sie Notizen in Abschnitten wie Aktionspunkte, Fragen und Aufgaben, um nach dem Meeting schnell nachfassen zu können.

Limit von Fireflies

Die Genauigkeit der Transkription kann in lauten Umgebungen oder wenn sich mehrere Sprecher gegenseitig unterbrechen, variieren.

Preise für Fireflies

Free

Pro: 18 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 29 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: 39 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies?

Eine G2-Bewertung lautet:

Fireflies nimmt still an jedem Anruf teil, transkribiert die Unterhaltung mit erstaunlicher Genauigkeit und erstellt dann Aktionspunkte, Zusammenfassungen und sogar sprecherspezifische Notizen – ohne dass ich einen Finger rühren muss. Die KI-Suche und die Smart-Highlights-Features sind besonders leistungsstark, wenn ich mich in Sekundenschnelle an Diskussionen von vor Wochen erinnern muss.

👀 Wussten Sie schon? Die ältesten Notizen der Geschichte wurden vor über 5.000 Jahren in Mesopotamien auf Tontafeln gekritzelt. Die alten Schreiber waren im Grunde genommen die ersten Notizenschreiber!

4. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebs- und Erfolgsteams, die strukturierte Meeting-Informationen benötigen)

via Avoma

Avoma geht über die üblichen KI-Notiz-Apps hinaus und bietet umfangreiche, kontextbezogene Informationen zu Meetings.

Die größte Stärke liegt in der Integration von vier Kernmodulen: einem KI-Meeting-Assistenten für Transkription und Notizen, einem Scheduler & Lead Router für Buchungen und Weiterleitungen, Conversation Intelligence für detaillierte Anrufanalysen und Revenue Intelligence für CRM-Automatisierung und die Nachverfolgung von Geschäftsrisiken.

Avoma kann auch anpassbare, kontextbezogene Coaching-Scorecards für Vertriebsmitarbeiter erstellen, die Nachverfolgung der Einhaltung von Vertriebsmethoden (wie MEDDIC/BANT) verfolgen und CRM-Felder automatisch aktualisieren und bietet so ein leistungsstarkes System für das Pipeline-Management und die Leistungsbewertung Ihres Teams.

Von rollenbasierten Meeting-Zusammenfassungen bis hin zu Gesprächszeitanalysen – diese Erkenntnisse sind speziell auf Vertriebs-, Kundenerfolgs- und Produktteams zugeschnitten. Sie können diese Erkenntnisse sogar in eine interne Wissensdatenbank einspeisen, um Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten.

Die besten Features von Avoma

Ermöglichen Sie den Teilnehmern, in Echtzeit Beiträge hinzuzufügen, während sie gemeinsam live eine Bearbeitung von Notizen vornehmen.

Erhalten Sie eine Aufschlüsselung darüber, wie viel jeder Teilnehmer gesprochen hat, mit KI-generierten Gesprächszeitanalysen, die Managern helfen, dominante Stimmen oder Desinteresse zu erkennen.

Aktivieren Sie natives CRM, um Erkenntnisse und Aktionspunkte direkt in Plattformen wie Salesforce und HubSpot zur Synchronisierung zu übertragen.

Limit-Einschränkungen von Avoma

Die erweiterten Features sind für Vertriebs- und Kundenteams konzipiert, sodass Freiberufler oder Studenten möglicherweise nicht vom gesamten Funktionsumfang profitieren können.

Preise für Avoma

Startup: 29 $ pro Monat/Benutzer

Organisation: 39 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: 39 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Eine G2-Bewertung lautet:

Avoma hat unsere Organisation grundlegend verändert. Die KI-gestützte Transkription und die Zusammenfassungen von Meetings sorgen dafür, dass Kundeninformationen erfasst werden und die nächsten Schritte für alle klar erkennbar sind. Es gibt native Integrationen mit Zoom, HubSpot (unserem aktuellen CRM) und anderen Tools, die unseren Workflow verbessert haben, sodass es einfacher ist, Teams aufeinander abzustimmen und Projekte auf Kurs zu halten.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie eine Methode zum Notieren, die Ihren Zielen, Ihrem Stil und dem gewünschten Detaillierungsgrad Ihrer Notizen entspricht: Gliederungsmethode : Schreiben Sie die Hauptthemen als Kopfzeilen und fügen Sie darunter Unterpunkte ein.

Cornell-Methode : Teilen Sie die Seite in drei Abschnitte ein: Notizen (Hauptinhalt während des Meetings), Stichworte (Schlüsselwörter, Fragen, Aktionspunkte) und Zusammenfassung (wichtigste Erkenntnisse am Ende).

Diagrammmethode: Verwenden Sie Tabellen für die Nachverfolgung, wer was gesagt hat, Termine oder Kategorien (z. B. Thema | Entscheidung | Aktionspunkt | Eigentümer | Fälligkeitsdatum).

5. Notta (am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptionen und die Konvertierung von Notizen)

via Notta

Notta unterstützt die Echtzeit-Transkription über den Notta Bot, der an Meetings in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex teilnehmen kann und Optionen für ein- und zweisprachige Transkriptionen bietet.

Es zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Sprachunterstützung aus und bietet außergewöhnliche Transkriptions- und Zusammenfassungsfunktionen in beeindruckenden 58 Sprachen sowie Übersetzungen in 42 Sprachen, was es zur ersten Wahl für globale Teams und mehrsprachige Kommunikation macht.

Zu den herausragenden Features von Notta gehören die Möglichkeit, bis zu fünf Seiten gleichzeitig aufzuzeichnen und zu transkribieren, eine Ein-Klick-Zusammenfassungsfunktion für YouTube-Videos und Hardware-Integrationsoptionen, mit denen Benutzer mühelos Audioaufnahmen von virtuellen Live-Meetings, vorab aufgezeichneten Dateien und sogar persönlichen Gesprächen erfassen und organisieren können.

Sie haben die Möglichkeit, Vorlagen für Notizen zu verwenden und benutzerdefiniertes Vokabular, wie z. B. firmenspezifische Fachbegriffe, hinzuzufügen, um die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern. Transkripte können in verschiedenen Formaten exportiert werden, darunter TXT, DOCX, PDF und SRT.

Die besten Features von Notta

Nutzen Sie die Echtzeit-Sprach-zu-Text-Transkription, um gesprochene Worte sofort zu erfassen. Das Tool unterstützt über 50 Sprachen und Dialekte für die globale Zusammenarbeit.

Segmentieren Sie Transkripte automatisch mit themenbasierter Notizorganisation, sodass Sie lange Aufzeichnungen leicht überfliegen können.

Exportieren Sie Ihre Notizen in Notion, Evernote und Word, um sie in professionelle Workflows zu integrieren.

Keine Limit-Einschränkungen

Das Desktop-Dashboard kann unübersichtlich wirken, insbesondere wenn Sie mit mehreren Aufzeichnungen oder sich überschneidenden Notizen arbeiten.

Preise für Notta

Free

Pro: 13,49 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft: 27,99 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Notta?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ziehen Sie einen Videolink oder eine Datei per Drag & Drop hinein und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine abgeschlossene Videozusammenfassung. Ich kann auch mehrere 10 bis 20 Dateien gleichzeitig hineinziehen, was mir sehr gefällt. Dann konvertiere ich sie in das YouTube-Zusammenfassungsformat. Ich verwende dies für Kursvideos und es ist ein Muss!

6. Tactiq (Am besten geeignet für Live-Untertitel und den schnellen Export von Meetings)

via Tactiq

Tactiq verwendet eine Chrome-Erweiterung, um Meetings live zu transkribieren, ohne dass ein Bot an dem Anruf teilnehmen muss.

Mit KI-Prompts können Sie bestimmte Erkenntnisse, Folgemaßnahmen, Zusammenfassungen, Projektaktualisierungen usw. extrahieren und sogar Aufgaben nach Meetings (Zusammenfassungen freigeben, CRMs aktualisieren, Tickets erstellen, Synchronisierung von Erkenntnissen) basierend auf Auslösern automatisieren.

Es unterstützt die Echtzeit-Transkription in Google Meet, Zoom und MS Teams, und dank der anpassbaren „personalisierten KI-Aktionen” können Sie Ihre Eingabeaufforderungen wiederverwenden.

Da dieser KI-Notizgenerator die Sicherheit durch SOC-2 Typ II, ISO 27001, DSGVO und andere relevante Standards gewährleistet, ist er eine gute Option für Unternehmen, die Wert auf Vertraulichkeit und Compliance legen.

Die besten Features von Tactiq

Erhalten Sie Live-Transkriptionen von Meetings in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams mit Bildschirmuntertiteln.

Verwenden Sie das Feature zum Erfassen von Zitaten, um wichtige Aussagen während Telefonaten zu speichern und Kontext hinzuzufügen, damit Sie sich später besser daran erinnern können.

Exportieren Sie Ihre Notizen in Google Docs und Notion, um Notiz- und Dokumentationsworkflows sofort zu verknüpfen.

Limit-Einschränkungen von Tactiq

Da keine integrierte Aufgabe vorhanden ist, müssen erfasste Aktionspunkte weiterhin manuell in Produktivität-Tools übertragen werden.

Preise für Tactiq

Free

Pro: 12 $ pro Monat/Benutzer

Team: 20 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft: 40 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es gibt einige Features, aber das bevorzugte Feature ist wahrscheinlich die KI-gestützte Zusammenfassung. Nach meinen Meetings liefert mir Tactiq eine kurze Zusammenfassung, in der die Schlüsselpunkte und Aktionselemente hervorgehoben werden. Das ist fantastisch, insbesondere wenn ich mehrere Meetings hintereinander habe und keine Zeit habe, detaillierte Notizen zu machen.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um ihre berufliche Leistung zu steigern, indem sie sie bei Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen. Zwar verfügen die meisten E-Mail-Apps und Projektmanagement-Plattformen über integrierte KI-Features, doch sind diese möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene tools hinweg zu vereinheitlichen. Aber wir bei ClickUp haben den Code geknackt! Mit den KI-gestützten Meeting-Management-Features von ClickUp können Sie ganz einfach Tagesordnungspunkte erstellen, Notizen aus Meetings erfassen, Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen und zuweisen, Aufzeichnungen transkribieren und vieles mehr – mit unserem KI-Notizbuch und ClickUp Brain. Kombinieren Sie diese mit den Agenten von ClickUp, und schon haben Sie eine leistungsstarke Suite von tools zur Hand! ⭐️ Sparen Sie mit ClickUp bis zu 8 Meeting-Stunden pro Woche, genau wie unsere Clients bei Stanley Security!

7. Sembly (Am besten geeignet für Meeting-Analysen und Entscheidungsverfolgung)

via Sembly

Sembly ist als Anbieter detaillierter, strukturierter KI-Meeting-Zusammenfassungen tätig, wobei der Schwerpunkt auf Aufgabenmanagement und organisatorischem Wissen liegt.

Zu den herausragenden Funktionen gehört die automatische Erkennung und Extraktion von Schlüssel-Elementen wie Entscheidungen, Anforderungen, Risiken und Probleme aus dem Transkript, sodass kein Committen übersehen wird.

Sembly bietet auch „Multi-Meeting-Chats” und „KI-Artefakte”, mit denen Benutzer auf ihren gesamten Meeting-Verlauf zugreifen können, um Informationen aus mehreren Diskussionen zu finden. Es ist ein hilfreiches Tool für Projekt- und Programmmanager, die den Fortschritt nachverfolgen und Informationen im Laufe der Zeit konsolidieren müssen.

Die besten Features von Sembly

Laden Sie Audio- und Video-Dateien mit einer Dauer von bis zu 5 Stunden und einer Größe von bis zu 500 MB hoch, um Offline-Meeting-Aufzeichnungen zu verarbeiten.

Fügen Sie vergangene Meetings nach Teilnehmern, Quelle, Stichwörtern, Datumsebereich usw. mit einer leistungsstarken Such-Funktion ein.

Gruppieren Sie verwandte Meetings in „Sammlungen“, um eine bessere Struktur zu erzielen, und verwenden Sie anpassbare Vorlagen und Formate für Meeting-Notizen.

Einschränkungen von Sembly

Die Benutzeroberfläche ist für Erstnutzer nicht besonders intuitiv, und die Einarbeitungszeit für neue Teams kann sich dadurch verzögern.

Preise für Sembly

Persönlich: Kostenlos

Professional: 15 $ pro Monat/Benutzer

Team: 29 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sembly?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich liebe das KI-Chatten. Sie können die Meeting-Notizen bearbeiten, indem Sie dem KI-Chat Anweisungen geben. Das ging tatsächlich viel schneller und besser als mit einem Menschen.

🧠 Wissenswertes: Eine Studie von Frontiers in Psychology zeigt, dass Handschrift im Vergleich zum Tippen mehr Gehirnregionen aktiviert und das Gedächtnis besser unterstützt. Die gute Nachricht ist, dass viele KI-gestützte Notiz-Apps mittlerweile auch unordentliche Handschriften erkennen und indexieren können, sodass sogar handschriftliche Notizen durchsuchbar sind.

8. Krisp (Am besten geeignet für klare Audioaufnahmen und automatische Transkription)

via Krisp

Neben der Transkription von Anrufen/Meetings und der Erstellung von KI-generierten Notizen modifiziert Krisp den Akzent des Sprechers in Echtzeit, sodass der Zuhörer einen neutraleren oder lokal verständlichen Akzent hört.

Die wichtigste und bekannteste Funktion von Krisp ist die proprietäre KI-gestützte Technologie zur Unterdrückung von Geräuschen, Echo und Hintergrundstimmen. Sie sorgt für eine gleichbleibend klare Audioqualität, indem sie die Stimme des Benutzers intelligent von praktisch allen Umgebungsgeräuschen trennt, einschließlich Tastaturklicks, Verkehrslärm und Unterhaltungen anderer Personen.

Krisp arbeitet als leichtgewichtiges virtuelles Audiogerät und lässt sich nahtlos in alle Kommunikations-Apps integrieren, ohne dass ein Bot oder spezielle Hardware erforderlich ist. Erweiterte Features wie ein KI-Agent-Assistent für die Zusammenfassung von Meetings runden das Angebot ab.

Die besten Features von Krisp

Sorgen Sie für klare Audioqualität mit Echtzeit-Rauschunterdrückung und Echounterdrückung.

Verwenden Sie KI, um Schlüsselwörter, Aufgaben und Diskussionspunkte hervorzuheben, ohne alles manuell überprüfen zu müssen.

Erhalten Sie nach dem Anruf eine Aufschlüsselung darüber, wie viel Zeit jeder Teilnehmer mit Sprechen verbracht hat.

Limit von Krisp

Der Schwerpunkt liegt dabei stark auf der Audioqualität und weniger auf ausführlichen Meeting-Zusammenfassungen oder der Erstellung von Folgeaufgaben.

Preise für Krisp

Free

Pro: 16 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft: 30 $ pro Monat/Benutzer

Krisp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krisp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es lässt sich nahtlos in Zoom, Teams und andere Konferenztools integrieren und ist schnell und einfach einzurichten. Die Qualität der Transkripte hat sich im Laufe der Zeit erheblich verbessert, das Video-Feature ist großartig und der KI-Assistent für die Aktionspunkte aus dem Meeting trifft immer genau ins Schwarze!

💡 Profi-Tipp: Einige Fachleute bevorzugen strukturierte Vorlagen, während andere Freiform-Erfassungen mögen. Sie sind sich nicht sicher, was zu Ihnen passt? Diese Methoden zur Notiz können Ihnen dabei helfen, das herauszufinden.

9. Fathom (Am besten geeignet für rollenbasierte Highlights und automatische CRM-Protokollierung)

via Fathom

Für Projektmanager, die eine kurze Zeitspanne zwischen Meeting-Abschluss und Nachbereitung wünschen, ist Fathom eine gute Option, da es innerhalb von etwa 30 Sekunden nach Meeting-Ende Zusammenfassungen erstellt.

Es gibt auch eine KI-Assistentenschnittstelle, über die Sie Fragen zu Ihren Aufzeichnungen stellen können (z. B. „Was wurde über X gesagt?“) und schnelle Antworten erhalten.

Es bietet außerdem umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, insbesondere für Vertriebs- und Erfolgsteams, indem es Anrufvideos, Transkripte und strukturierte Zusammenfassungen automatisch direkt in CRM-Plattformen wie Salesforce und HubSpot synchronisiert, zusammen mit einem „Ask Fathom“-KI-Assistenten für die Abfrage von Meeting-Inhalten.

Mit diesem KI-Tool für Meeting-Notizen können Teams ein freigegebenes, durchsuchbares Repository früherer Anrufe/Transkripte erstellen, Wissen bewahren, neuen Mitgliedern den Einstieg erleichtern und einen einfachen Zugriff auf Erkenntnisse aus verschiedenen Meetings ermöglichen.

Die besten Features von Fathom

Markieren Sie während oder nach dem Gespräch wichtige Teile eines Meetings und teilen Sie diese mit Ihren Teammitgliedern, anstatt das vollständige Transkript freizugeben.

Stellen Sie Fragen zu einem Meeting und rufen Sie Erkenntnisse über Zeitstempel usw. ab.

Führen Sie die Nachverfolgung geschäftsspezifischer Erkenntnisse (Schwachstellen, Kaufrollen usw.) und führen Sie die Synchronisierung mit dem CRM durch, um den Besprechungsinhalt mit Umsatz-Workflows abzustimmen.

Begrenzungen verstehen

Funktioniert nur mit Zoom, was für Teams, die andere Meeting-Plattformen wie Google Meet oder MS Teams verwenden, einschränkend sein könnte.

Fathom-Preise

Free

Premium: 20 $ pro Monat/Benutzer

Team: 18 $ pro Monat/Benutzer

28 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 5.400 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 790 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mit Fathom ist das Erfassen von Meeting-Notizen mühelos – ich kann mich auf die Diskussion konzentrieren, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich Details verpasse. Die automatischen Transkripte, Zusammenfassungen und Highlight-Features sparen enorm viel Zeit und gewährleisten eine genaue Nachverfolgung.

10. MeetGeek (Am besten geeignet für Analysen nach Meetings und Coaching-Erkenntnisse)

via MeetGreek

Mit MeetGreek können Sie steuern, an welchen Meetings das KI-Tool teilnimmt: entweder an allen Kalenderterminen, nur an denen, die Sie veranstalten, oder Sie können den Notiznehmer manuell einladen oder einen Besprechungslink einfügen.

Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, die Art des Meetings (z. B. Vertrieb, Teambesprechung, Onboarding) automatisch zu erkennen und eine entsprechende, kontextbezogene Vorlage anzuwenden, sodass die erstellten Notizen sofort relevant und umsetzbar sind.

Sie kann detaillierte Analysen mit über 100 Leistungskennzahlen (KPIs) liefern, die sich auf Engagement, Effizienz und Erkenntnisse über die Redner konzentrieren und die Manager für das Teamcoaching nutzen können.

Für mehr Datenschutz können Sie mit diesem tool auswählen, wer die automatisch generierten E-Mails mit der Zusammenfassung des Meetings erhält: alle Teilnehmer des Gesprächs, Personen in Ihrer Unternehmensdomain oder nur Sie selbst.

MeetGeek bietet auch eine offene API, mit der Sie Transkripte, Highlights, Zusammenfassungen und Meeting-Daten in Ihre eigenen tools importieren oder als Auslöser für Workflows verwenden können.

Die besten Features von MeetGeek

Analysieren Sie Pünktlichkeit, Engagement und Sprechbalance im Zeitverlauf mit Metriken zur Meeting-Leistung.

Erhalten Sie KI-generierte Zusammenfassungen in strukturierten Formaten (z. B. wichtige Punkte, Aufgaben, Risiken), um die Nachbereitung nach Meetings zum Kinderspiel zu machen.

Trainieren Sie das tool mit benutzerdefiniertem Vokabular, damit es sich an die Fachsprache Ihres Unternehmens anpasst und genauere Transkriptionen liefert.

MeetGeek-Limit

Die Desktop-Oberfläche kann während Live-Meetings etwas verzögert reagieren, insbesondere beim Multitasking.

Preise für MeetGeek

Basic: Kostenlos

Pro: 19 $ pro Monat/Benutzer

39 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: 59 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich habe nur zu erledigen, den Bot zum Meeting zuzulassen, und alles andere wird für mich erledigt. Es ist sehr einfach zu bedienen, und die Add-ons helfen mir, bei Bedarf den Überblick zu behalten.

11. Jamie KI (Am besten geeignet für sofortige Meeting-Notizen ohne Aufzeichnung)

via Jamie KI

Viele Meeting-tools erfordern einen Bot, der an Meetings teilnimmt, um Transkripte zu erstellen. Jamie AI umgeht dies, indem es Audio über Ihr Gerät/Ihre App still im Hintergrund aufzeichnet. Aus diesem Grund ist es eine gute Wahl für Meetings im Feld, persönliche Gespräche oder hybride Einstellungen.

Mit diesem KI-Notiz-Tool erhalten Sie einen zentralen Hub für alle Ihre Meeting-Protokolle und Zusammenfassungen, die übersichtlich organisiert, durchsuchbar und mit Tags versehen sind.

Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung hochwertiger, menschenähnlicher Meeting-Notizen mit fortschrittlicher Themenerkennung, die lange Diskussionen in übersichtliche, in Kapitel unterteilte Zusammenfassungen aufschlüsselt. Das auf Datenschutz ausgerichtete Design in Kombination mit Features wie der intelligenten Sprechererkennung und der Möglichkeit, mit der KI zu chatten, um sofortige, kontextbezogene Antworten zu erhalten, macht es ideal für Benutzer, die Wert auf Diskretion und saubere, strukturierte Dokumentation legen.

Die besten Features von Jamie KI

Erhalten Sie mikrofonbasierte Erinnerungen, die Sie auffordern, Jamie zu starten, wenn das Meeting beginnt.

Definieren Sie Vorlagen für das Aussehen von Zusammenfassungen und geben Sie diese ganz einfach frei, auch an Personen, die Jamie nicht verwenden.

Fügen Sie benutzerdefiniertes Vokabular oder Fachjargon für technische, mehrsprachige oder spezialisierte Teams hinzu.

Einschränkungen von Jamie /AI

Es fehlen Integrationen mit gängigen tools wie Notion oder Slack, was Ihren Dokumentations-Workflow verlangsamen könnte.

Preise für Jamie KI

Free

Standard: ~28 $ (25 €) pro Monat/Benutzer

Pro: ~ 55 $ (47 €) pro Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jamie KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Sind Sie bereit, manuelle Notiz hinter sich zu lassen? Probieren Sie ClickUp aus.

Es gibt zahlreiche KI-tools zum Notieren, die Meetings transkribieren oder Unterhaltungen zusammenfassen können.

Einige eignen sich perfekt für mehrsprachige Teams, andere für Coaching-Erkenntnisse oder CRM-Integration. Die gute Nachricht? Sie haben die Wahl.

Wenn Sie jedoch mehr als nur einen weiteren KI-Meeting-Assistenten suchen, bietet ClickUp AI alles an einem Ort: Notizen, Aufgaben, Dokumente und KI. Mit dem ClickUp AI Notetaker können Sie Zusammenfassungen von Meetings erfassen, diese mit Ihrem Workflow verknüpfen und Aufgaben erledigen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen in Maßnahmen umsetzen? Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und sehen Sie selbst, wie es Ihren Tag verändert.

Häufig gestellte Fragen

Ja, KI kann Audioaufnahmen anhören und Notizen machen. Moderne KI-gestützte tools können gesprochene Worte aus Meetings, Vorträgen oder Unterhaltungen transkribieren und automatisch Zusammenfassungen oder detaillierte Notizen erstellen, sodass wichtige Informationen ohne manuellen Aufwand leichter erfasst werden können.

Ja, es gibt mehrere KI-Tools, die Notizen für Sie erstellen. Diese Anwendungen können an Meetings teilnehmen, Audioaufnahmen machen, die Unterhaltung transkribieren und organisierte Notizen oder Aktionspunkte bereitstellen, sodass Benutzer konzentriert bleiben und Zeit beim manuellen Notieren sparen können.

ChatGPT selbst hört Audio nicht nativ, aber wenn es mit anderen Tools oder Plattformen integriert wird, die Audio-Transkription anbieten, kann es dabei helfen, die transkribierten Inhalte zu zusammenzufassen oder in übersichtliche Notizen zu organisieren. Einige Plattformen kombinieren ChatGPT mit Spracherkennung, um diese Funktion anzubieten.

Ja, es gibt viele Apps, die Gespräche oder Meetings mithören und automatisch Notizen machen können. Beispiele hierfür sind Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom mit Transkriptionsfunktionen und andere Meeting-Assistenz-Tools, die KI nutzen, um Diskussionen in Echtzeit zu transkribieren und zusammenzufassen.