die 10 besten Stackby-Alternativen für intelligentere Workflows im Jahr 2025

Man kann es nicht leugnen – Stackby hat uns alle auf den ersten Blick überzeugt. Es war übersichtlich, ohne Code und schien die perfekte Brücke zwischen Datenbanken und Tabellenkalkulationen zu sein.

Sobald jedoch die Workflows komplexer werden, zeigen sich erste Schwachstellen. Benutzer empfinden die Automatisierung als grundlegend und das Tool als weniger leistungsfähig als erwartet. Viele berichten von Frustrationen aufgrund der mangelnden Integration mit anderen Tools.

Wenn Ihr Workspace die Tabellenkalkulationssoftware, die ihn vereinfachen sollte, längst überholt hat, ist diese Zusammenstellung genau das Richtige für Sie.

Wir haben einige leistungsstarke Alternativen ausgewählt, die alles können, was Stackby kann – und noch einiges mehr. Diese Stackby-Alternativen helfen Ihnen, verstreute Daten zu bündeln, sich wiederholende Arbeiten zu automatisieren und Ihrem Team Raum für Skalierung zu geben, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Stackby-Alternativen auf einen Blick

Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Stackby-Alternativen im Vergleich.

Tool Am besten geeignet für Herausragendes Feature Preise ClickUp End-to-End-Workflow und Datenmanagement für Teams jeder Größe Benutzerdefinierte Felder, automatisierte Workflows, Dashboards in Echtzeit, Tabellenansicht für vollständige Projektkontrolle Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Airtable No-Code-Datenbanken mit visuellem Flair für kleine Teams und Solopreneure Benutzerdefinierte Dashboards, gefilterte Ansichten, Berechtigungen auf Datensatzebene Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat monday. com Visuelle Nachverfolgung von Projekten und Zusammenarbeit für kleine und mittelständische Teams Visuelle Boards, Drag-and-Drop-Workflow-Builder, Workload-Management Free-Plan (bis zu 2 Benutzer); kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Asana Aufgabenpriorisierung und Teamabstimmung für Agenturen und Teams Zeitleiste, benutzerdefinierte Felder, KI-gestützte Aufgabenzuordnung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Smartsheet Komplexe Projektzeitpläne für Unternehmen und große Teams Gantt-Diagramme, blattübergreifende Abhängigkeiten, Berechtigungssteuerung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Quickbase Unternehmen und große Teams, die benutzerdefinierte Business-Apps ohne Programmierung erstellen möchten Automatisierung und Logik, rollenbasierte Dashboards, benutzerdefinierte Berechnungen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Nifty Projekt-Zeitleisten und Nachverfolgung von Meilensteinen für mittlere bis große Teams Mit der Zeitleiste verknüpfte Meilensteine, integrierter Chat, wiederkehrende Aufgaben Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Trello Visuelle Task Boards und einfache Workflows für Freiberufler und kleine Teams Butler-Automatisierung, Boards im Kanban-Stil, Workspaces Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Coda Dynamische Dokumente mit App-ähnlichem Verhalten für große Teams Benutzerdefinierte Workflows, Team-Hubs, KI-Assistent Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Dokumentenersteller Retable Leichte Hybrid-Lösung aus Tabellenkalkulation und Datenbank für Einzelpersonen oder Start-ups Teamzusammenarbeit, Berechtigungen auf Spaltenebene, flexible Ansichtsoptionen, KI-Datenanreicherung Kostenlose Testversion verfügbar; Pläne ab 12 $/Monat

👀 Wussten Sie schon? In der Debatte „Datenbank vs. Tabellenkalkulation ” liegt ein wesentlicher Unterschied darin, wie Daten miteinander in Beziehung stehen. Während Tabellenkalkulationen flache, lineare Daten verarbeiten, ermöglichen Datenbanken relationale Strukturen, d. h. Sie können verschiedene Tabellen über eindeutige Identifikatoren miteinander verbinden – genau wie Sie Kundenreihenfolgen mit einzelnen Profilen verknüpfen. Dadurch sind Datenbanken bei der Verwaltung komplexer oder dynamischer Daten über mehrere Kategorien hinweg wesentlich leistungsfähiger.

Was sollten Sie bei Alternativen zu Stackby beachten?

Wenn Sie Stackby entwachsen sind oder erweiterte Features und robuste Funktionen benötigen, kann die richtige Alternative einen entscheidenden Unterschied machen. Allerdings wird nicht jede Mischung aus Tabellenkalkulation und Datenbank Ihren Workflow-Anforderungen gerecht.

Das ist bei der Auswahl eines Ersatzes für Stackby am wichtigsten:

Flexible Datenansichten : Gehen Sie über Tabellen hinaus mit Tools, die Listen-, Kalender-, Board- und Galerieansichten unterstützen – mit nur einem Klick umschaltbar

Automatisierungsfunktionen : Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Auslösern und Aktionen, um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren

Integrationsumfang : Nahtlose Synchronisierung mit Ihren bestehenden Technologien, darunter CRMs, Slack, Gmail und andere wichtige Apps

Berechtigungskontrollen : Legen Sie detaillierte Zugriffsebenen fest, um sensible Daten zu schützen und eine sichere, optimierte Zusammenarbeit zu ermöglichen

Anpassung: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Formeln und Layouts hinzu – ganz ohne Code – für eine vollständig personalisierte Workspace-Erfahrung

Tauchen Sie ein in die besten alternativen Tools für die Datenorganisation, die all diese Boxen und mehr erfüllen.

👀 Wussten Sie schon? Eine relationale Datenbank ist nicht nur für Entwickler gedacht – sie ist die Grundlage vieler No-Code-Tools, die Sie bereits verwenden. Durch die Organisation von Daten in verknüpften Tabellen ermöglichen relationale Datenbanken die Nachverfolgung von allem, von Client-Details bis hin zu Projektaktualisierungen, ohne Duplikate. Das macht Plattformen wie ClickUp und Airtable unter anderem hinter den Kulissen so leistungsstark.

Die besten Stackby-Alternativen für das Projektmanagement

Wir haben die besten Software-Tools ähnlich wie Stackby zusammengestellt, die Datenbankfunktionen nahtlos mit Aufgaben- und Workflow-Management verbinden. Diese Tools sind ideal für moderne Teams, die mit minimalem Aufwand mehr erreichen möchten.

1. ClickUp (Am besten für durchgängiges Workflow-Management geeignet)

Verfolgen und organisieren Sie alle Arten von Datenpunkten in Ihrem Arbeitsmanagement-Space mit ClickUp

Stellen Sie sich die Arbeitsmanagement-Plattform von ClickUp als eine Alternative zu Stackby mit besseren Features für die Zusammenarbeit vor.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert Projektmanagement, Aufgabenverfolgung, Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit, Automatisierung und anpassbare Datenbanken in einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace.

Bearbeiten Sie Daten ganz einfach in großen Mengen mit der intuitiven, codefreien Datenbank, die mit ClickUp erstellt wurde. Tabellenansicht

Die Tabellenansicht von ClickUp spiegelt die Einfachheit von Tabellenkalkulationen wider, ist jedoch mit verknüpften Aufgaben, Prioritätskennzeichen, berechneten Spalten und interaktiven Fortschrittsbalken überlegen. Sie können damit Marketingkampagnen verwalten, Aufgaben für Produkteinführungen organisieren oder ein leichtgewichtiges CRM an einem einzigen Speicherort aufbauen.

Die wahre Magie liegt in der Anpassbarkeit der Plattform. Mit über 15 Arten von benutzerdefinierten Feldern, darunter Dropdown-Menüs, Formeln, Währungen und Bewertungen, können Teams mit diesem flexiblen Tool jede Art von Projektdaten erfassen, filtern und bearbeiten.

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Tabellenvorlage, um die Nachverfolgung Ihrer Finanzen zu verbessern

Mit der ClickUp-Tabellenvorlage können Teams, die von Stackby wechseln, ihre Datenstruktur mit nur wenigen Klicks ganz einfach neu erstellen.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Produkt-Roadmaps oder Inhaltskalendern befassen, diese Vorlage spart Ihnen Zeit beim Setup und bietet Ihnen gleichzeitig erweiterte Features wie das Zusammenfassen von Aufgaben und geschachtelte Unteraufgaben.

Die Automatisierung ist eine weitere herausragende Stärke. Sie können Regeln erstellen, um Eigentümer zuzuweisen, Status zu aktualisieren oder Benachrichtigungen zu versenden, wodurch der manuelle Aufwand erheblich reduziert wird.

Alles wird mit Ihrem Kalender, Ihrer E-Mail und Ihren bevorzugten Tools von Drittanbietern synchronisiert, was ClickUp zu einer überlegenen Stackby-Alternative und einem ernstzunehmenden Upgrade für die Projektplanung und -terminierung macht.

Neugierig, wie Sie mit der Automatisierung von Workflows beginnen können? Dieses Video vereinfacht es! 👇

Egal, ob Sie Einzelunternehmer sind oder große funktionsübergreifende Teams leiten, die benutzerfreundliche Oberfläche von ClickUp passt sich Ihren Anforderungen an und wächst mit Ihnen.

Die besten Features von ClickUp

Legen Sie Ziele fest und verfolgen Sie OKRs mithilfe integrierter Dashboards

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Projektmanagement, CRM und Inhaltsplanung

Schalten Sie zwischen den Ansichten „Tabelle“, „Liste“, „Kalender“ und „Gantt“ um, um eine bessere Übersicht zu erhalten

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Produktivität mit Zeiterfassung

Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben mit erweiterten Auslösern für die Automatisierung

Importieren Sie Daten aus Google Tabellen in wenigen Sekunden

Limits von ClickUp

Leichte Lernkurve aufgrund der Vielzahl an Features

Kann bei einfachen Anwendungsfällen überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,6/5 (über 10.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich verwende diese benutzerdefinierten Felder, um Daten und ClickUp-Automatisierungen miteinander zu verknüpfen und Geschäftsregeln zu implementieren. Ich kann damit so ziemlich ALLES erstellen. Als ob das noch nicht genug wäre, verfügt ClickUp über eine API, die so ziemlich alles ausführen kann, was wir auf dem Bildschirm tun. Und ich habe sie VIEL genutzt.

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt gewagt. Faktoren wie Zeitmangel, Unsicherheit über die besten Tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen in natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung zum Kinderspiel. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar benutzerdefinierte KI-Agenten in wenigen Minuten erstellen – ganz ohne Lernkurve. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte die Zeit für die Berichterstellung um 40 % mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.

2. Airtable (Am besten geeignet für No-Code-Datenbanken mit visuellem Flair)

via Airtable

Nur wenige Tools machen die Organisation von Daten so reibungslos und zufriedenstellend wie Airtable. Es kombiniert die Flexibilität einer Tabellenkalkulation mit dem Design einer modernen App und ist damit ein Favorit für Kreative und Planer gleichermaßen.

Mit dem Interface Designer können Sie benutzerdefinierte Dashboards und App-ähnliche Ansichten erstellen, die sich ohne Programmierung an verschiedene Benutzer anpassen lassen. So kann sich Ihr Content-Team auf die Veröffentlichung von Workflows konzentrieren, während Ihr Finanzteam den ROI von Kampagnen nachverfolgt – alles im selben Workspace.

Im Vergleich zu Stackby ist die Benutzererfahrung von Airtable ausgefeilter, kollaborativer und skalierbarer, insbesondere wenn Teams rollenbasierte Ansichten benötigen oder Daten auf verschiedene Weise visualisieren müssen.

Airtable vereinfacht auch die Erstellung von Datenbanken mit seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek und der intuitiven Verknüpfung zwischen Tabellen, was bei Stackby noch manuell erfolgen muss.

Die besten Features von Airtable

Importieren Sie CSV-Dateien oder synchronisieren Sie externe Datenquellen in Echtzeit

Erstellen Sie Berechtigungen auf Datensatzebene, um den Benutzerzugriff zu kontrollieren

Visualisieren Sie Daten mit Pivottabellen, Diagrammen und Zeitleisten (Pro-Add-On)

Geben Sie gefilterte Ansichten über einen einzigartigen URL-Zugang extern frei

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Nachverfolgung von Änderungen auf Feldebene

Limits von Airtable

Die Preise können für größere Teams schnell steigen

Berichterstellung und Analysen sind ohne Add-Ons relativ einfach

Preise von Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Business: 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Scale: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2 : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Airtable?

In einer G2-Rezension heißt es:

Ich finde die Benutzeroberfläche von Airtable sehr benutzerfreundlich. Es verfügt über eine leistungsstarke Struktur zum Aufnehmen und Freigeben von Daten in verschiedenen Formaten. Mir gefallen die verschiedenen Benutzeroberflächen, die man aus einer Tabelle erstellen kann. Ich schätze die Möglichkeit, dass Benutzer Formulare ausfüllen können, die Daten in die Tabellen laden, ohne dass für jede Person, die ein Formular ausfüllt, eine Lizenz erforderlich ist.

3. monday. com (Am besten für die visuelle Nachverfolgung von Projekten und die Zusammenarbeit geeignet)

Farbcodiert, zeitleistenbasiert und organisiert – monday.com ist eine zuverlässige Stackby-Alternative für das Projektmanagement. Benutzer schätzen besonders die visuellen Boards mit Signaturen und den Drag-and-Drop-Workflow-Builder.

Was es auszeichnet, ist die nahtlose Kombination von Datenverfolgung und Zusammenarbeit. Im Gegensatz zu Stackby, das sich isoliert und statisch anfühlen kann, bietet monday.com interaktive Boards, auf denen Teams Kommentare hinterlassen, den Status aktualisieren und Eigentümer in Echtzeit zuweisen können.

Das spaltenbasierte Layout mag wie eine Tabellenkalkulation aussehen, aber hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine robuste Plattform, die Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Automatisierung mühelos bewältigt. Die KI-Unterstützung der Plattform kann auch Workflows automatisieren und Daten organisieren.

Für Teams, die über passive Datenbanken hinausgehen und zur umsetzbaren Ausführung gelangen möchten, ist monday.com ein Upgrade.

monday.com – die besten Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit über 250 vordefinierten Auslösern und Aktionen

Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um die Kapazitäten Ihres Teams über mehrere Projekte hinweg auszugleichen

Native Integration mit Gmail, Outlook, HubSpot und mehr

Greifen Sie auf Vorlagen zu, die speziell für Marketing-, PMO-, HR- und IT-Teams entwickelt wurden

Richten Sie private Boards und Berechtigungen auf Elementebene für sensible Arbeitsabläufe ein

limits von monday.com

Für nicht-technische Benutzer ist möglicherweise eine Schulung erforderlich

Einige Ansichten (wie Gantt) sind auf höherwertige Pläne beschränkt

preise für monday.com

Kostenlos (bis zu 2 Plätze)

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2 : 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

monday. com Dank der großen Flexibilität konnten wir es ganz einfach an unsere Bedürfnisse anpassen. Es verfügt über beeindruckende visuelle Dashboards, die uns eine Echtzeit-Ansicht der Vorgänge in unserem Unternehmen bieten.

4. Asana (Am besten geeignet für die Priorisierung von Aufgaben und die Abstimmung im Team)

via Asana

Stellen Sie sich eine Aufgabenliste vor, die Sie nicht nur daran erinnert, was zu erledigen ist, sondern Ihnen auch zeigt, wie sich die Aufgabe in das Gesamtbild einfügt. Das ist die Klarheit, die Asana bietet. Mit seiner übersichtlichen Oberfläche und den farbcodierten Tags macht Asana komplexe Projekte überschaubar und zielgerichtet.

Mit der Zeitleisten-Feature können Sie Abhängigkeiten visuell darstellen, sodass jeder sieht, wie sich Verzögerungen auf den Plan auswirken. Im Vergleich zu den flachen Datentabellen von Stackby verbindet Asana Aufgaben zu einer lebendigen Projekt-Roadmap. Kommentare, Unteraufgaben und Prioritäten sorgen dafür, dass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Mit einem Klick können Sie Dateien anhängen, Teammitglieder mit Tags versehen und Fälligkeitsdaten festlegen. Die KI-Vorschläge von Asana helfen Ihnen außerdem dabei, Ziele in nachvollziehbare Schritte zu unterteilen, was es zu einer intelligenteren Wahl für Teams macht, die mehr als nur Speicherplatz benötigen.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie Ziele und verfolgen Sie wichtige Ergebnisse mit integrierten OKR-Dashboards

Automatisieren Sie Routinearbeiten mit Asana-Regeln und logischen Bedingungen

Visualisieren Sie die Workload Ihrer Teammitglieder, um Burnout zu vermeiden

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Sortierfilter hinzu, um die Ansicht der Aufgaben anzupassen

Verwenden Sie Projektvorlagen für Marketing-, Design- und Engineering-Workflows

Limits von Asana

Keine native tabellenkalkulationsähnliche Ansicht für datenbankintensive Aufgaben

Zeitleiste und erweiterte Features für die Berichterstellung sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ein Benutzer auf G2 schreibt:

Asana ist ein benutzerfreundliches und flexibles Projektmanagement-Tool, mit dem Teams organisiert und auf Kurs bleiben können. Es ist einfach einzurichten, insbesondere für kleine Teams, und seine übersichtliche Oberfläche macht die tägliche Nutzung intuitiv. Zwar gibt es anfangs eine leichte Lernkurve, insbesondere für neue Benutzer, aber hilfreiche Anleitungen und ein solides Support-Center erleichtern den Umstieg.

5. Smartsheet (Am besten geeignet für komplexe Projektpläne und Unternehmensabläufe)

via Smartsheet

Smartsheet sieht aus wie eine Tabellenkalkulation, ist aber ein leistungsstarkes Tool. Hinter den Zeilen und Spalten verbirgt sich eine vollwertige Plattform für die Ausführung von Arbeiten, die für die Koordination großer Projekte entwickelt wurde.

Die Gantt-Diagramme, die Nachverfolgung kritischer Pfade und die blattübergreifende Verknüpfung gehen weit über das Angebot von Stackby hinaus. Sie können mehrphasige Projekte visualisieren, Ressourcen zuweisen und Risiken verwalten – und dabei die Führungskräfte mit dynamischen Dashboards auf dem Laufenden halten.

Während Stackby mit umfangreichen Abhängigkeiten und Terminprognosen zu kämpfen hat, ist Smartsheet in solchen Szenarien besonders stark. Die Berechtigungsebenen und Aktivitätsprotokolle sind ideal für Teams in Unternehmen, die sich mit Compliance oder abteilungsübergreifender Berichterstellung befassen.

Die besten Features von Smartsheet

Automatisieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit der integrierten Workflow-Engine

Erstellen und geben Sie Dashboards für die Projektberichterstellung in Echtzeit frei

Formeln generieren, Metriken berechnen und Diagramme mit KI erstellen

Verwenden Sie den Verlauf auf Zellebene, um jede Aktualisierung zu überprüfen

Verwalten Sie den Zugriff mit Berechtigungen auf Gruppen- und Blattebene

Arbeiten Sie mit Lieferanten oder Clients über freigegebene Tabellen und Berichte zusammen

Limits von Smartsheet

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu modernen Tools veraltet wirken

Erweiterte Features erfordern Zeit für die Einrichtung und Einarbeitung

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2 : 4,4/5 (über 19.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Smartsheet?

Ein Capterra-Benutzer schreibt:

Insgesamt zeichnet sich Smartsheet durch die Schaffung einer kollaborativen Umgebung aus, in der Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Die Kombination aus benutzerfreundlichem Design, logischer Oberfläche und ausgefeilter Projektpräsentation macht es zu einer wertvollen Ressource für das Management von Projekten und den Erfolg Ihres Teams.

Insgesamt zeichnet sich Smartsheet durch die Schaffung einer kollaborativen Umgebung aus, in der Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Die Kombination aus benutzerfreundlichem Design, logischer Oberfläche und ausgefeilter Projektpräsentation macht es zu einer wertvollen Ressource für das Management von Projekten und den Erfolg Ihres Teams.

👀 Wussten Sie schon? Bevor Microsoft seine ursprüngliche Tabellenkalkulationssoftware Excel nannte, gab es ihr den Titel „Odyssey“!

6. Quickbase (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Business-Apps ohne Programmierung)

via Quickbase

Stellen Sie sich Quickbase als Ihren internen Software-Baukasten vor – ganz ohne Ingenieursstudium. Es wurde für Teams entwickelt, die Tabellenkalkulationen in strukturierte Apps mit Geschäftslogik, Formularen und Echtzeit-Berichterstellung verwandeln möchten

Quickbase geht weit über das No-Code-Angebot von Stackby hinaus, indem es Benutzern ermöglicht, vollständig relationale Apps zu erstellen, die Workflows abteilungsübergreifend automatisieren. Sie können bedingte Regeln erstellen, Datenmodelle konfigurieren und Aktionen wie Genehmigungen oder Benachrichtigungen auslösen – alles über eine visuelle Oberfläche.

Im Gegensatz zu Stackby, das sich auf die Nachverfolgung von Aufgaben und Datenbanken beschränkt, wird Quickbase zu Ihrem Backend für alles, von der Bestandskontrolle bis zur Lieferantenintegration.

Sie ist besonders wertvoll für Teams in den Bereichen Betrieb, Finanzen und IT, die skalierbare Workflows wünschen, die auf ihre Geschäftslogik zugeschnitten sind, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.

Die besten Features von Quickbase

Verwenden Sie Formeln und Ausdrücke für benutzerdefinierte Berechnungen über Felder hinweg

Erstellen Sie Berichte mit Filterung, Gruppierung und dynamischen Diagrammen

Automatisieren Sie die Synchronisierung von Daten aus externen Quellen wie Excel oder Salesforce

Implementieren Sie rollenbasierte Dashboards für einen maßgeschneiderten Benutzerzugriff

Nutzen Sie Sandbox-Umgebungen zum Testen von Apps vor der Bereitstellung

Einschränkungen von Quickbase

Kann für die Nachverfolgung einfacher Aufgaben oder persönliche Projekte überdimensioniert sein

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu neueren Tools nicht besonders modern

Preise für Quickbase

Team: Ab 35 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business: Ab 55 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kostenlose Testversion: 30 Tage mit Zugriff auf alle Business-Features

Bewertungen und Rezensionen zu Quickbase

G2 : 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Quickbase?

In einer G2-Rezension heißt es:

Quickbase gibt uns die Flexibilität, unsere Prozesse so zu verwalten, wie es zu unserer Arbeitsweise passt. Mir gefällt, dass es nicht starr ist. Wir können Workflows erstellen, die unseren Anforderungen entsprechen, auch wenn diese komplex sind. Ein Beispiel: Wir haben viele Clients, Reklamationen und Rechnungen, und mit Quickbase können wir Pipelines erstellen und Teile dieses Prozesses automatisieren.

Quickbase gibt uns die Flexibilität, unsere Prozesse so zu verwalten, wie es zu unserer Arbeitsweise passt. Mir gefällt, dass es nicht starr ist. Wir können Workflows erstellen, die unseren Anforderungen entsprechen, auch wenn diese komplex sind. Ein Beispiel: Wir haben viele Clients, Reklamationen und Rechnungen, und mit Quickbase können wir Pipelines erstellen und Teile dieses Prozesses automatisieren.

7. Nifty (Am besten geeignet für Projekt-Zeitleisten und die Nachverfolgung von Meilensteinen)

via Nifty

Nifty vereint Planung und Ausführung in einem übersichtlichen, kollaborativen Space. Es ist die Art von Tool, die sich überraschend leicht anfühlt, bis man merkt, dass es die gesamte Projektpipeline vom Start bis zur Lieferung verwaltet.

Die Zeitleisten-Feature verknüpft Aufgaben automatisch mit Meilensteinen, sodass sich Teams auf Ergebnisse statt nur auf Output konzentrieren können. Im Gegensatz zu Stackby, wo die Nachverfolgung von Meilensteinen die Erstellung benutzerdefinierter Ansichten und Formeln erfordert, bietet Nifty eine integrierte, visuelle Roadmap, die alle ohne großen Aufwand auf dem Laufenden hält.

Sie erhalten außerdem Chat, Dokumente, Dateifreigabe und Aufgaben-Boards an einem Ort – was die Lösung für Teams, die Client-Projekte oder Produkt-Sprints verwalten, wesentlich vielseitiger macht.

Die besten Features

Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben in verschiedenen Projekten

Nutzen Sie den Team-Chat mit Themen-Threads, die direkt mit Aufgaben verknüpft sind

Erstellen Sie mit Orbit AI intelligente Aufgaben und projektspezifische Dokumente

Wechseln Sie mühelos zwischen Zeitleiste, Swimlane und Listenansicht

Legen Sie Berechtigungen für clientseitige Projekte und externe Freigabelinks fest

Geschickte Einschränkungen

Kleinere Integrationsumgebung im Vergleich zu größeren Plattformen

Eingeschränkte Analyse- oder erweiterte Features für die Berichterstellung

Attraktive Preise

Kostenlos (unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern)

Starter: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 99 $/Monat pro Benutzer

Business: 149 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Nützliche Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nifty?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Nifty ist ein großartiges Tool, wenn Sie auf der Suche nach einem guten Projektmanagement-Tool sind. Der Einstieg ist sehr einfach. Die Nachverfolgung von Projekten ist dank verschiedener Funktionen wie Kanban und Zeitleisten ganz einfach. Der Preis ist ebenfalls sehr erschwinglich und angemessen. Der Kundensupport ist ebenfalls hervorragend.

8. Trello (Am besten geeignet für visuelle Aufgaben-Boards und einfache Workflows)

via Trello

Trello verwandelt die Nachverfolgung von Aufgaben in ein visuelles Erlebnis – Haftnotizen auf einer digitalen Pinnwand, aber viel intelligenter. Es ist die Art von Tool, mit der Ihr Team die Arbeit in Bearbeitung „sehen“ kann, anstatt sie nur in einer Liste aufzulisten.

Die Schönheit von Trello liegt in seiner kartenbasierten Oberfläche. Jede Karte kann Checklisten, Kommentare, Anhänge, Fristen und benutzerdefinierte Felder enthalten.

Im Gegensatz zu Stackby, das strukturierte Daten priorisiert, ist Trello auf Flow ausgelegt. Es eignet sich perfekt für die einfache Verwaltung von Aufgaben, die Planung im Team und redaktionelle Workflows, bei denen Agilität wichtiger ist als Datenbanken.

Mit dem Butler-Automatisierungstool können Sie Regeln und Auslöser festlegen, um Karten zu verschieben, Teammitglieder zuzuweisen und Benachrichtigungen zu senden – so reduzieren Sie Arbeitsaufwand ohne Integrationen. Mit den kostenpflichtigen Plänen können Sie auch Atlassian Intelligence für Ihre Arbeit nutzen.

Die besten Features von Trello

Fügen Sie Power-Ups für Kalender, Zeiterfassung, Abstimmungen und mehr hinzu

Verwenden Sie Kartenvorlagen, um wiederkehrende Aufgaben zu standardisieren

Boards nach Beschreibung, Mitglied oder Fälligkeitsdatum filtern

Synchronisierung von Boards mit Slack, Google Drive und Microsoft Teams

Verwalten Sie mehrere Boards mit Trello Workspaces

Limits von Trello

Nicht ideal für komplexe Workflows oder große Datensätze

Eingeschränkte Berichterstellung und Projektanalyse

Preise für Trello

Kostenlos (bis zu 10 Mitarbeiter)

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, geschätzt bei 50 Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Ein G2-Rezensent gibt frei:

Mit Trello kann ich meine Projekte und meine Arbeit auf offene, grafische Weise organisieren, die auf einen Blick verständlich ist. Es ist intuitiv, sodass ich weniger Zeit mit Workflows verbringe und mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit. Da es einfach zu bedienen ist, kann ich das Team problemlos einarbeiten, ohne viel Geld für komplizierte Schulungen ausgeben zu müssen.

Mit Trello kann ich meine Projekte und meine Arbeit auf offene, grafische Weise organisieren, die auf einen Blick verständlich ist. Es ist intuitiv, sodass ich weniger Zeit mit Workflows verbringe und mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit. Da es einfach zu bedienen ist, kann ich das Team problemlos einarbeiten, ohne viel Geld für komplizierte Schulungen ausgeben zu müssen.

9. Coda (Am besten geeignet, um Dokumente in dynamische Workspaces zu verwandeln)

Irgendwo zwischen einem Dokument und einer Datenbank bricht Coda still und leise die Regeln dessen, was ein Dokument leisten kann. In Coda schreiben Sie nicht nur – Sie erstellen, automatisieren und verbinden ganze Workflows auf einer Seite.

Die wahre Magie von Coda liegt in den Packs und dem Formelsystem, die Ihr Dokument in eine leistungsstarke Mini-App verwandeln. Sie können Daten aus Tools wie Slack, Jira oder Google Kalender einbinden, Schaltflächen zum Auslösen von Aufgaben verwenden und Formeln über Tabellen und Abschnitte hinweg schreiben.

Stackby bietet zwar Datenbankfunktionen, ermöglicht jedoch keine Interaktion und benutzerdefinierte Anpassungen innerhalb eines Dokuments in diesem Umfang.

In Coda muss Ihr Team nicht zwischen Registerkarten oder Tools wechseln – es kann Aufgaben verwalten, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, ohne das Dokument zu verlassen. Es ist ideal für wissensbasierte Teams und Betriebsleiter, die eine flexible Arbeitsfläche mit intelligenter Logik suchen.

Die besten Features von Coda

Erstellen Sie interaktive Seiten mit ausblendbaren Abschnitten und eingebetteten Tabellen

Verwenden Sie Schaltflächen, um Aktionen wie Benachrichtigungen, Aktualisierungen oder API-Aufrufe auszulösen

Passen Sie Workflows mit logikbasierter bedingter Formatierung an

Veröffentlichen Sie Dokumente als Websites oder geben Sie sie über kundenfreundliche Portale frei

Arbeiten Sie mit detaillierten Berechtigungen für Tabellen, Seiten und Packs zusammen

Einschränkungen von Coda

Es kann einige Zeit dauern, bis man die gesamte Logik und die Syntax der Formeln verstanden hat

Die mobile Erfahrung ist weniger flüssig als die Desktop-Version

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat pro Dokumentenersteller (Editoren sind kostenlos)

Team: 36 $/Monat pro Dokumentenersteller (Editoren sind kostenlos)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2 : 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coda?

Ein Capterra-Rezensent gibt seine Meinung frei:

*Ich sehe Coda wie Word/Dokumente mit den Funktionen von Excel/Tabellen/Airtable und dem Aussehen von Notion – nehmen Sie all das und fügen Sie nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten und ein fantastisches Kundensupport-Team hinzu, das Ihnen hilft, Dinge zu erreichen, die Sie nicht für möglich gehalten hätten – am Ende erhalten Sie einfach ein Dokument, so wie Dokumente sein sollten

10. Retable (Am besten geeignet für einfache Hybridlösungen aus Tabellenkalkulation und Datenbank)

Hinter seinem klaren, minimalistischen Design verbirgt Retable eine überraschende Flexibilität – wie eine Tabellenkalkulation, die still und leise neue Tricks gelernt hat, während Sie nicht hingeschaut haben.

Retable bietet ein vertrautes Tabellen-Layout, erweitert es jedoch um bedingte Formatierungen, mehrere Ansichten und intelligente Spaltentypen. Wo Stackby bei zunehmender Komplexität starr oder überwältigend wirkt, bleibt Retable flexibel und benutzerfreundlich.

Sie können Ansichten ganz einfach filtern, Daten farblich kennzeichnen und Formeln anwenden, ohne sich erst mühsam einarbeiten zu müssen. Dank seiner dynamischen Struktur eignet es sich perfekt für Einzelpersonen, Start-ups oder Teams, die sperrige Tabellenkalkulationen vermeiden möchten, ohne sich gleich in eine Unternehmenssoftware stürzen zu müssen.

Die besten Features von Retable

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit sofortiger Synchronisierung auf Zellenebene

Legen Sie Berechtigungen auf Spaltenebene fest, um die Zusammenarbeit im Team zu sichern

Verwenden Sie Kalender-, Kanban- und Galerieansichten, um Daten zu visualisieren

Geben Sie Live-Ansichten über öffentliche Links oder eingebettete Codes extern frei

Verfolgen Sie Änderungen mit Versionshistorie und Rollback-Optionen

Daten mit Chat GPT-Spaltentypen anreichern

Limits von Retable

Im Vergleich zu größeren Plattformen begrenzte Vorlagenbibliothek

Fehlt es an umfassender Automatisierung oder nativen Integrationen?

Preise für Retable

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Retable?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Es schließt die Datenlücke zwischen Datenbanken und Tabellenkalkulationen. Aus der Perspektive einer Tabellenkalkulation eher auf die Speicherung von Daten ohne vollständige Datenbank ausgerichtet, aber benutzerfreundlicher als eine Datenbank. Mir gefällt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Datenansichten in andere Anwendungen einzubetten, wo man sie ändern und Daten sammeln kann.

Von Tabellenkalkulationen zu Superkräften mit ClickUp

Seien wir ehrlich: Stackby hat Ihnen den Einstieg erleichtert, aber jetzt ist es an der Zeit, auf Tools umzusteigen, die mehr können als nur Daten speichern. Ob Sie eine übersichtlichere Zusammenarbeit, intelligentere Automatisierung, eine einfache Projektplanung oder eine Plattform wünschen, die sich an Ihre individuellen Workflows anpasst – die richtige Alternative kann die Arbeit Ihres Teams komplett verändern.

Unter all den verfügbaren Tools sticht ClickUp als All-in-One-Kraftpaket hervor, das Flexibilität, Struktur und Benutzerfreundlichkeit wie kein anderes Tool kombiniert. Von benutzerdefinierten Feldern bis hin zu dynamischen Tabellenansichten ist es der moderne Workspace, aus dem Sie nicht herauswachsen werden.

Sind Sie bereit, sich von Tabellenkalkulationen zu verabschieden? Melden Sie sich bei ClickUp an und optimieren Sie Ihren Workflow.