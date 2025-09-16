Kostenlose Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen für Arbeitgeber und Personalabteilungen

Sie haben gerade einen erfolgreichen Zyklus abgeschlossen. Ihre Praktikanten haben einen echten Wert geschaffen, zu Projekten beigetragen, schnell gelernt und sind Teil des Teams geworden. Jetzt kommt der letzte Schritt: die offizielle Anerkennung ihrer Arbeit.

Aber anstatt mühsam Zertifikate von Grund auf neu zu erstellen, könnten Sie auch auf professionelle, anpassbare Vorlagen zurückgreifen. Hier kommen die Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen ins Spiel.

Ein gut konzipiertes Praktikum würdigt den Aufwand, schafft Glaubwürdigkeit und wirkt sich positiv auf Ihr Unternehmen aus. Mit der richtigen Vorlage bleibt der Fokus auf der Botschaft und nicht auf dem Format.

Entdecken Sie die besten kostenlosen Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen, mit denen Sie jedes Praktikum mit der Anerkennung abschließen können, die es verdient.

🔍 Wussten Sie schon, dass die durchschnittliche Dauer eines Praktikums etwa 18,3 Wochen beträgt?

Was sind Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen?

vorlagen für Praktikumsbescheinigungen sind gebrauchsfertige Formate, die Unternehmen benutzerdefiniert anpassen können, um die Erfahrungen eines Praktikanten zu bescheinigen. * Sie sparen Zeit und stellen sicher, dass alle erforderlichen Informationen auf professionelle und einheitliche Weise enthalten sind.

Hier sind die Standardelemente einer Vorlage für ein Praktikumszeugnis:

Name des Praktikanten : Durch die Angabe des vollständigen Namens des Praktikanten wird sichergestellt, dass das Zertifikat personalisiert ist und korrekt an den richtigen Praktikanten ausgestellt wird

Firmenlogo und -name : Das offizielle Logo und der Name der Organisation werden oben platziert

Praktikumsdauer : Die genauen Startdaten und Enddaten sind klar angegeben und umreißen den genauen Zeitraum des Praktikums

Rolle und Abteilung : Die Position des Praktikanten und die Abteilung, um einen Einblick in den Umfang und Kontext seiner Aufgaben zu geben

*signatur und Datum: Signatur des Teamleiters und des Managers zur Bestätigung, dass der Praktikant die Erwartungen erfüllt hat

🧠 Wissenswertes: Im Europa des 11. bis 16. Jahrhunderts wurden bereits 12-jährige Jugendliche zu Lehrlingen – sie lebten bei Handwerksmeistern, erhielten Kost und Logis, aber keinen Lohn. Sie lernten 2 bis 7 Jahre lang Handwerksberufe wie Schmieden, Weben oder Backen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Praktikumszeugnis aus?

Eine Praktikums-Vorlage ist nicht nur eine Formalität, sondern eine Aufzeichnung der Berufserfahrung, die einen Wert für die berufliche Laufbahn eines Bewerbers darstellt.

Hier erfahren Sie, was Sie beachten müssen, damit Ihre Vorlage sowohl den HR-Standards als auch den beruflichen Anforderungen entspricht.

Klarheit und Lesbarkeit : Wählen Sie ein übersichtliches Design mit klaren Überschriften und ausreichend Abstand. So können die Empfänger die Details leicht lesen und überprüfen

Wichtige Felder : Wählen Sie eine Vorlage mit Feldern für den Namen des Praktikanten, die Praktikumsdaten, die durchgeführten Ereignisse, die Art der Arbeit, den Namen des Unternehmens und eine klare Abschlusserklärung. So stellen Sie eine umfassende Bescheinigung sicher

Space für Unterschrift und Stempel : Wählen Sie eine Vorlage mit Feldern für die Unterschrift des Vorgesetzten, den offiziellen Stempel und dessen Bezeichnung. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit des Zertifikats

Anpassungsmöglichkeiten : Suchen Sie nach benutzerdefinierten Vorlagen, damit Sie die Textfelder individuell gestalten oder ganz einfach Abschnitte und andere Elemente hinzufügen können

Markenkonsistenz: Wählen Sie ein Design, das zum Logo, den Farben und der Schriftart Ihres Unternehmens passt. Dies erhöht die Professionalität und den Wiedererkennungswert

Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen

Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen bieten ein professionelles und übersichtliches Format, in dem wichtige Details zum Praktikum erfasst werden können. Hier sind die Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen, die Sie ausprobieren sollten:

farbe-Farbband-Leistungszertifikat*

via Microsoft

Würdigen Sie die Leistungen Ihrer Praktikanten mit einem professionellen, eleganten Zertifikat, das Sie mit dieser anpassbaren Farbigen Leistungsbescheinigung von Microsoft erstellen können. Die herunterladbare Vorlage bietet Ihnen Flexibilität, egal ob Sie das Design ausdrucken oder online freigeben möchten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Personalisieren Sie die Vorlagen mit Fotos, Grafiken und Designelementen

Fügen Sie Animationen, Übergänge oder Videos für digitale Versionen hinzu

Fügen Sie Schlüssel-Abschnitte hinzu, um die Leistung des Praktikanten hervorzuheben

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, Gründer von Start-ups, Bildungseinrichtungen und Personalvermittler, die ein professionelles Format benötigen, um die Leistungen von Praktikanten nach Fertigstellung des Praktikums in einer Liste aufzulisten.

2. Farbenfrohe Praktikumszeugnis-Vorlage

Die vorrätige Vorlage für ein farbenfrohes Praktikumszeugnis von Template. Net zeichnet sich durch ein übersichtliches Layout aus, das mit den Unternehmensdaten und einer Zusammenfassung der Leistungen des Praktikanten beginnt. Außerdem enthält sie Angaben zur Art des Praktikums, z. B. Kooperationsprogramme oder Sommerpraktika.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Passen Sie jedes benutzerdefinierte Element an Ihre benutzerdefinierten Farben an

Fügen Sie Logos, Bilder oder Designelemente hinzu, um das Zertifikat zu personalisieren

Ändern Sie die Details oder fügen Sie Textfelder hinzu, damit sie zum Zertifizierungsformat Ihres Unternehmens passen

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Personalvermittler, die nach einem strukturierten Format für die Ausstellung von Bescheinigungen suchen.

3. Blauer Farbverlauf-Anerkennungszertifikat

via Canva

Die Vorlage „Blue Gradient Certificate of Appreciation“ von Canva kann an das Format Ihres Unternehmens angepasst werden. Mit ihrem übersichtlichen Layout hilft Ihnen diese Praktikumsvorlage dabei, wichtige Details wie Dauer, wichtige Projekte und bemerkenswerte Leistungen hervorzuheben.

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Abzeichen oder formelle Anerkennungen hinzu, die während des Praktikums erworben wurden

Erstellen Sie eine verknüpfte Tabelle, um die Zertifikatsdetails aller Praktikanten zu speichern und deren Nachverfolgung zu gewährleisten

Fügen Sie die Signaturen der jeweiligen Team-Leader hinzu

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, die Praktikumsdaten verwalten und ein professionelles Zertifikat erstellen möchten.

4. Leistungszertifikat

via Adobe

Mit der Vorlage „Leistungszertifikat“ von Adobe ist es ganz einfach, ein ansprechendes und detailliertes Praktikumszertifikat zu erstellen. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten – von den Rändern bis zu den Schriftarten – können Sie das Design ganz einfach an das Branding Ihres Unternehmens anpassen.

Ob gedruckt oder digital freigegeben, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, professionell aussehende und personalisierte Zertifikate auszustellen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie hervorgehobene Felder hinzu, um Schlüssel-Termine und Leistungen der Praktikanten hervorzuheben

Fügen Sie wichtige Unternehmensinformationen und Details zum Praktikum klar und deutlich hinzu

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Arbeitsbereich her, um die Bearbeitung und das Freigeben von Dateien zu optimieren

🔑 Ideal für: Bildungseinrichtungen und Personalvermittler, die ein professionelles Format für die einfache Erstellung von Praktikumsbescheinigungen suchen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um sich oder Ihr Team benachrichtigen zu lassen, wenn ein Praktikum endet, und Sie daran zu erinnern, das Zertifikat zu erstellen und zu versenden.

5. PDF-Praktikumsbescheinigung von Jotform

via Jotform

Das PDF-Praktikumszertifikat von Jotform enthält alle wichtigen Informationen – Name des Praktikanten, Dauer des Praktikums, bearbeitete Projekte und Leistungen. Das Beste daran? Es verfügt über ein Signatur-Tool, mit dem der Aussteller das Dokument beglaubigen kann.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie ein Formular, um Praktikumsdetails zu erfassen und Zertifikate automatisch zu generieren

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage, indem Sie Bilder, Logos oder Symbole hinzufügen, um die visuelle Attraktivität zu steigern

Freigeben Sie das Zertifikat digital oder drucken Sie es aus

🔑 Ideal für: Kleine Teams, die nach einer umfassenden Vorlage für die Ausstellung von Zertifikaten suchen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen zu erstellen und zu speichern. Sie können eine wiederverwendbare Vorlage entwerfen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Bescheinigungen für jeden Praktikanten einfach duplizieren oder Bearbeitung.

6. Vorlage für ein professionelles Zertifikat für die Schulung zu beengten Räumen mit Rahmen

via Certifier

Die Vorlage für Zertifikate für beaufsichtigte und professionelle Schulungen für beengte Räume hilft Ihnen, den Abschluss von Schulungen in Sicherheits- und Compliance-Programmen anzuerkennen. Sie ist auch in den Formaten Figma und Microsoft Word verfügbar.

Außerdem können Sie mit der Praktikums-Vorlage das Layout und andere grafische Elemente benutzerdefiniert anpassen, um Ausbildungsdetails einzufügen und sie als Leistungsnachweis zu präsentieren.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Liste fertiggestellter Kursthemen und wichtiger Ausbildungs-Meilensteine

Fügen Sie verdiente Abzeichen oder Zertifikate für eine visuelle Anerkennung hinzu

Erstellen Sie die Vorlage online benutzerdefiniert und stellen Sie Zertifikate in großer Stückzahl aus

🔑 Ideal für: Autorisierte OSHA Training Institute (OTI) Education Centers und von der OSHA autorisierte Ausbilder, die Schulungen dokumentieren möchten.

7. Teilnahmebescheinigung von Freepik

via Freepik

Die Vorlage für Teilnahmebescheinigungen von Freepik bietet ein übersichtliches, professionelles Layout, um die Schlüsselleistungen des Praktikanten hervorzuheben. Diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Bescheinigung ansprechend aussieht und alle wichtigen Informationen enthält.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Passen Sie das Design an Ihre Marke an, indem Sie Farben, Textfelder und Layout benutzerdefiniert anpassen

Fügen Sie Abzeichen wie „Bester Praktikant” oder andere Auszeichnungen hinzu

Fügen Sie einen QR-Code ein, um einfachen Zugriff auf die Unterlagen oder Portfolios der Praktikanten zu erhalten

Klicken Sie auf ein freigegebenes Laufwerk, das mit unterstützten Dokumenten oder Feedback versehen ist

🔑 Ideal für: Bildungseinrichtungen und kleine Teams, die ein professionelles Format für die Zertifizierung von Praktikanten nach dem Zeitraum suchen.

8. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Onboarding-Checkliste, vereinbaren Sie Meetings und planen Sie Schulungen mit der Vorlage für das Mitarbeiter-Onboarding von ClickUp

Sie jonglieren mit der Einstellung von Praktikanten und der Nachverfolgung ihrer Entwicklung? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter aus. Sie unterstützt organisierte Aufgabenlisten in den Bereichen Personalwesen, Recht, Sicherheit, Schulung, Software und Hardware.

Mit dieser Onboarding-Vorlage können Sie jeden Schritt strukturieren, vom Freigeben von Ressourcen und Verwalten von Dokumenten bis hin zur Bewertung und abschließenden Zertifizierung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie detaillierte Onboarding-Formulare für Praktikanten, um den Fortschritt und die Leistung genau zu verfolgen und Nachverfolgung zu gewährleisten

Passen Sie die Onboarding-Checklisten für jeden Praktikanten individuell an

Legen Sie automatische Auslöser fest, um den Status der Aufgabe zu aktualisieren, sobald jede Phase abgeschlossen ist

Optimiert die Einstellung, Einarbeitung und Zertifizierung für eine reibungslose, einheitliche Erfahrung sowohl für Teams als auch für Praktikanten

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, Gründer von Start-ups und Personalvermittler, die die Einarbeitung von Praktikanten strukturieren und Meilensteine der Ausbildung für Zertifizierungen dokumentieren möchten.

9. ClickUp SMART-Ziel-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie die Ziele der Praktikanten, verfolgen Sie diese und erstellen Sie detailliertes Feedback mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Die ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele hilft Ihnen dabei, während des gesamten Praktikumsprogramms organisiert und zielorientiert zu bleiben.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Leistungen Ihrer Praktikanten unter „Praktikumsziele“ nach, um Transparenz und Feedback zu gewährleisten

Bewerten Sie den Aufwand jeder Aufgabe auf einer Skala von 1 bis 10, um die Entwicklungsbereiche der Praktikanten zu priorisieren

Erstellen Sie Karten mit Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten und Ressourcen, um für Klarheit zu sorgen

Mit der Whiteboard-Ansicht können Sie klare, spezifische Ziele für jeden Praktikanten definieren, die mit Grafiken und Farbcodierung abgeschlossen sind

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um den Fortschritt auf einen Blick zu verfolgen und Praktikanten in jeder Phase effektiv anzuleiten

🔑 Ideal für: Gründer von Start-ups, Ausbildungszentren und Personalvermittler, die nach einer organisierten Struktur suchen, um Praktikanten zu bewerten und einen reibungslosen Zertifizierungsprozess zu gewährleisten.

📣 Kundenstimme: Das sagt Karthik Itharajula, Lead Annotations bei carscan.AI, über die Verwendung von ClickUp: Mit Hilfe von ClickUp überwachen wir täglich den Fortschritt der Aufgaben in Bezug auf die Produktivität. Außerdem können wir alle statusbezogenen Probleme wie den Wechsel von „In Bearbeitung” zu „abgeschlossen” und dann zu „in Überprüfung” bearbeiten, sodass die Geschäftsleitung einen Überblick über den Status erhält. Mit Hilfe von ClickUp überwachen wir täglich den Fortschritt der Aufgaben in Bezug auf die Produktivität. Außerdem können wir alle statusbezogenen Probleme wie den Wechsel von „in Bearbeitung” zu „abgeschlossen” und dann zu „in Überprüfung” bearbeiten, sodass die Geschäftsleitung einen Überblick über den Status erhält.

10. ClickUp-Vorlage für 30-60-90-Tage-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie Ziele für Praktikanten fest, dokumentieren Sie Fortschritte und identifizieren Sie wichtige Stärken mit der ClickUp-Vorlage für 30-60-90-Tage-Pläne

Suchen Sie nach einer Vorlage, die einen reibungslosen Einstieg und Zertifizierungsprozess für Ihre Praktikanten gewährleistet? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für 30-, 60- und 90-Tage-Pläne aus. Damit können Sie wichtige Aufgaben für die 30-, 60- und 90-Tage-Phasen des Praktikums skizzieren. Außerdem können Sie an einem Ort Nachverfolgung betreiben, wer verantwortlich ist, wer zugewiesen ist, welche Aufgaben Priorität haben und wann die Fälligkeitsdaten sind.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie einen strukturierten Einarbeitungs-Plan mit klaren Zielvorgaben für das gesamte Praktikum

Nutzen Sie die Kalenderansicht, um Aufgaben zu planen und Termine einzuhalten

Speichern Sie alle Onboarding-, Schulungs- und Bewertungsdokumente auf der Registerkarte „Referenzen“

Mit der Board-Ansicht können Sie den Fortschritt in Echtzeit überwachen und Aufgaben mühelos durch die einzelnen Meilensteine bewegen

🔑 Ideal für: Personalvermittler, die nach einem tool suchen, um die Ziele und Unterlagen der Praktikanten für einen reibungslosen Zertifizierungsprozess zu organisieren.

11. ClickUp-Vorlage für Austrittsgespräche

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie abschließendes Feedback und Leistungsdaten, bevor Sie die Bescheinigung ausstellen, mit der ClicUp-Vorlage für Abschlussgespräche

Wenn es Zeit für Praktikanten ist, das Unternehmen zu verlassen, sorgt alles in Ordnung zu sein für einen reibungslosen und problemlosen Prozess der Zeugnisausstellung. Die ClickUp-Vorlage für Austrittsgespräche bietet Ihnen ein strukturiertes Format zum Sammeln und Speichern aller erforderlichen Details.

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach klare Fragen für das Abschlussgespräch erstellen, um eine gründliche Bewertung vorzunehmen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie Seiten hinzu, um unterstützende Dokumente, Feedback und Referenzen einzufügen

Notieren Sie die beruflichen Ausweise des Vorgesetzten des Praktikanten und des Verantwortlichen für eine genaue Überprüfung

Fügen Sie Kommentare ein oder verknüpfen Sie zugehörige Dokumente mit jedem Abschnitt, um den Kontext besser zu verdeutlichen

Spezielle Abschnitte für Angaben zum Praktikanten, Lernergebnisse, Berufserfahrung, Arbeitszufriedenheit, Feedback und Signatur

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, die nach einem strukturierten Format suchen, um das Feedback und die Zertifizierung von Praktikanten zu vereinfachen.

12. ClickUp-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie die Lernziele für Praktikanten fest und sammeln Sie Feedback mit der ClickUp-Vorlage für Schulungspläne

Die ClickUp-Vorlage für Schulungspläne hilft Ihnen dabei, eine klare, zielorientierte Lernerfahrung zu gestalten. Damit können Sie die Lernziele, Meilensteine und Schulungsmodule für Praktikanten festlegen – alles abgestimmt auf die Zertifizierungsergebnisse.

Außerdem stellt diese Vorlage sicher, dass Ihr Ausbildungsprozess abgeschlossen, messbar und den endgültigen Zertifizierungsmaßstäben entspricht.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Spezielle Abschnitte für Ausbildungsziele, Zeitpläne, Inhalt-Übersicht und Ressourcen

Setzen Sie Ausbildungsziele in umsetzbare Aufgaben mit Fristen um

Legen Sie die Schulungsmethoden fest – Workshops, praktische Aufgaben oder Online-Module

Dokumentieren Sie das Feedback nach dem Praktikum, um die Vorbereitung des Zertifikats zu beschleunigen

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Ausbildungseinrichtungen, die ein strukturiertes Format zur Erfassung der Ziele und Erfolge von Praktikanten für die Ausstellung des Zertifikats wünschen.

💡 Profi-Tipp: KI-tools wie ClickUp Brain eignen sich hervorragend zum Erstellen benutzerdefinierter Praktikumsbescheinigungen. Erstellen Sie eine professionelle Bescheinigung mit spezifischen Angaben zum Praktikanten

Entwerfen Sie Feedback und Notizen zu den Aufgaben des Praktikanten in einem übersichtlichen Format

Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Fortschritts und des Status der Aufgabe des Praktikanten zur schnellen Überprüfung und Dokumentation

Wählen Sie aus verschiedenen visuellen Stilen, darunter Fotografie, Anime, Kunst und mehr

13. ClickUp-Vorlage für Aufgabenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Aufgaben und das Abschließen der Praktikanten, um den Fortschritt mit der ClickUp Aufgabe-Management-Vorlage zu bewerten

Praktikanten müssen oft mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Die ClickUp-Aufgabe-Vorlage erleichtert es sowohl Praktikanten als auch Teams, den Überblick zu behalten. Mit vorgefertigten benutzerdefinierten Ansichten hilft die Vorlage dabei, Mitarbeiter, Fälligkeitstermine und geschätzte Zeit zu verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie detaillierte Karten für die Aufgabe hinzu, um die Sichtbarkeit zu verbessern und einen schnellen Überblick zu erhalten

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion in der Kalender-Ansicht für eine flexible Planung

Definieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um Verzögerungen zu vermeiden und Zeitleisten reibungslos zu verwalten

Sortieren Sie Aufgaben nach Priorität und Abteilung, um den Fortschritt einfach über ein zentrales Dashboard zu planen und zu überwachen

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Ausbildungsinstitute, die die Aufgaben und Abschlussquoten von Praktikanten für die Ausstellung von Zertifikaten dokumentieren möchten.

14. ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung der Arbeitszeiten der Praktikanten, überwachen Sie ihre Verfügbarkeit und richten Sie Erinnerungen mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten ein

Die ClickUp-Anwesenheitslisten-Vorlage bietet ein strukturiertes Format, mit dem Sie Anwesenheitsdaten einfach erfassen und überprüfen können. Mit dem benutzerdefinierten Anwesenheitsformular können Sie die Nachverfolgung durchführen, ob ein Praktikant anwesend war, zu spät kam oder abwesend war, sodass die Daten übersichtlich und für die Überprüfung der Bescheinigung bereit sind.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Speichern Sie die Kontaktdaten der Praktikanten, damit Sie sie jederzeit griffbereit haben

Erfassen Sie die Zeiterfassung, das zugewiesene Projekt, den Ausbilder und tägliche Lernnotizen für eine effiziente Nachverfolgung

Richten Sie flexible Erinnerungen für Praktikanten bezüglich ihrer Arbeitspläne ein

Die Synchronisierung aller Formular-Einträge mit dem Haupt-Nachverfolgungsblatt erfolgt automatisch, sodass kein manueller Eintrag erforderlich ist

🔑 Ideal für: Kleine Teams und Ausbildungszentren, die die Arbeitszeiten von Praktikanten zur Nachverfolgung verfolgen möchten, um die Berechtigung für ein Zertifikat zu bestimmen.

15. ClickUp-Vorlage für Projekt-Dokumentation

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Praktikantenprojekte und spezifische Aufgaben mit der ClickUp-Projektdokumentations-Vorlage

Die ClickUp-Projekt-Dokumentations-Vorlage dient sowohl als Leistungsnachweis als auch als Zertifizierungsnachweis und macht die Projektdokumentation nahtlos und zuverlässig.

So können Sie die Ziele der Praktikanten in messbare Meilensteine umwandeln. Wie? Mit speziellen Abschnitten für Projektziele, Hintergrundinformationen und Zusammenfassungen können Sie die Rolle des Praktikanten klar dokumentieren. Darüber hinaus hilft Ihnen die Projektüberprüfung dabei, die Leistung und Lernergebnisse der Praktikanten zu bewerten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie eine strukturierte Tabelle, in der Meilensteine des Praktikanten, der Teamleiter und Feedback oder Anmerkungen in einer Liste aufgeführt sind

Erstellen Sie eine visuelle Zeitleiste mit Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe, um die Nachverfolgung der Produktivität der Praktikanten zu gewährleisten

Definieren Sie Schlüssel-Metriken, um die Beiträge der Praktikanten effektiv zu bewerten

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Ausbildungsinstitute, die die Beiträge von Praktikanten zu Projekten nachverfolgen und Zertifizierungen validieren möchten.

📮 ClickUp Insight: 16 % der Manager haben Schwierigkeiten, Updates aus mehreren tools in einer einheitlichen Ansicht zu integrieren. Wenn Updates verstreut sind, verbringen Sie mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Leitung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem All-in-One-Arbeitsbereich von ClickUp können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Arbeitsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Zeiterfassung, um den Aufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten an mehreren Standorten zu verbessern.

16. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Status-Berichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den wöchentlichen Fortschritt des Praktikanten mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte

Verwalten Sie die Leistungs- und Engagementdaten Ihrer Praktikanten nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte. Diese bietet eine klare Übersicht über die aktuellen Projekte der Praktikanten und erleichtert so die Dokumentation ihrer Beiträge und die Nachverfolgung ihrer Fortschritte im Laufe der Zeit.

Außerdem erleichtert es die Bewertung und unterstützt einen reibungslosen Zertifizierungsprozess.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie eine Vorschau der Liste der Aufgaben für die nächste Woche hinzu, um die Kontinuität zu gewährleisten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Tabellen oder fügen Sie neue hinzu, um bestimmte Metriken zu erfassen

Erstellen Sie Unterseiten, um die wöchentlichen Protokolle der Aufgaben während des gesamten Praktikums übersichtlich zu organisieren

Hilft Ihnen dabei, wöchentliche Aufzeichnungen über den Praktikanten mit Details wie Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum, Teamleiter und Feedback zu führen

🔑 Ideal für: Gründer von Start-ups, Personalvermittler und Bildungseinrichtungen, die die wöchentliche Leistung der Praktikanten mittels Nachverfolgung verfolgen möchten, um sie zum Zeitpunkt der Zertifizierung effizient bewerten zu können.

17. ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie klare Ziele und überprüfen Sie die Leistung der Praktikanten umfassend mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen wurde für 360-Grad-Bewertungen entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Feedback von Kollegen einzuholen, messbare Erfolge zu verfolgen und die Eignung für eine Zertifizierung zu beurteilen – alles an einem Ort.

Ob Verkaufszahlen, Kundenzufriedenheitswerte oder Quote des Abschlusses von Aufgaben – mit dieser Vorlage für Leistungsbeurteilungen können Sie alles dokumentieren.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Liste klarer Metriken, um die Beiträge der Praktikanten zu bewerten

Fügen Sie einen Abschnitt zur Selbstbewertung hinzu, um Praktikanten zur Reflexion anzuregen

Erstellen Sie Seiten für verschiedene Praktikanten, um die Bewertungen der Praktikanten zu organisieren

Optimieren Sie die Nachbereitung mit Praktikanten nach der Bewertung, um Entscheidungen über eine Wiederbeschäftigung besser zu organisieren und effizienter zu gestalten

🔑 Ideal für: Kleine Geschäfte und Ausbildungsinstitute, die ein umfassendes tool zur Bewertung der Leistung von Praktikanten benötigen.

🔍 Wussten Sie schon? Im Durchschnitt wurden 53 % der berechtigten Praktikanten in Vollzeitstellen für Berufseinsteiger übernommen.

18. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterdaten

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Aufgaben, Bewertungen und Abschlussberichte Ihrer Praktikanten mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterakten

Mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterakten ist die Organisation von Praktikantenaufgaben und -bewertungen kein Problem mehr. Es ist Ihre Komplettlösung für die Nachverfolgung, Verwaltung und Dokumentation jedes Schrittes der Praktikantenlaufbahn.

Diese Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die Speicherung von Aufgaben, Bewertungen und Details zum Abschluss. Auf Unterseiten können Sie wichtige Dokumente wie Arbeitsverträge, Fortschrittsberichte und mehr hinzufügen, sodass die Verwaltung von Praktikanten von Anfang bis Ende nahtlos verläuft.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Schließen Sie alle Hintergrundinformationen ab, einschließlich Ausbildung, Berufserfahrung, Einstellung und Ausscheiden

Legen Sie Metriken in einem Checkliste-Format fest, um die Bewertungen zu vereinfachen

Fügen Sie Kommentare und Empfehlungen für zukünftige Referenzzwecke oder Zertifizierungen hinzu

🔑 Ideal für: Personalmanager, kleine Teams und Ausbildungseinrichtungen, die ihre Praktikumsdaten organisieren möchten.

*erfassen und Nachverfolgung der Leistung von Praktikanten mit ClickUp

Mit Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen lassen sich alle wichtigen Details zum Werdegang eines Praktikanten ganz einfach in einem strukturierten Format festhalten.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, hilft Ihnen dabei, diesen gesamten Prozess zu optimieren. Von der Erfassung von Dokumenten über die Nachverfolgung der Leistung bis hin zur Ausstellung von Zertifikaten, die die Leistungen der Praktikanten widerspiegeln – ClickUp hat alles für Sie im Griff.

Mit anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Nachverfolgungs-Features ist die Verwaltung von Praktikumsunterlagen ein Kinderspiel.

Lassen Sie also nicht zu, dass verstreute Daten zu Fehlern bei der Bescheinigung führen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihren Dokumentationsprozess für Praktika zu vereinfachen.