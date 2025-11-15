Die 12 besten KI-Zeitleiste-Generatoren für Projekte im Jahr 2025

KI-Zeitleistungsgeneratoren erstellen nicht nur Zeitleisten, sondern passen diese auch an, wenn sich etwas ändert.

Termine verschoben? Abhängigkeiten geändert? Das tool passt sich automatisch an, sodass das gesamte Team ohne ständige manuelle Aktualisierungen auf dem gleichen Stand bleibt.

Wenn Ihre Zeitleisten bisher ein Problem darstellten, ist dies ein guter Ausgangspunkt.

Dieser Leitfaden erklärt, worauf es bei der Auswahl eines KI-Zeitleistungsgenerators ankommt, und stellt einige herausragende tools vor, die die Projektplanung weniger chaotisch machen.

Wir haben eine kurze Tabelle zusammengestellt, damit Sie die Unterschiede auf einen Blick erkennen können. Im Folgenden finden Sie eine Abschließen-Übersicht. 📋

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Farbcodierte Projekt-Zeitleiste, ClickUp Brain, Gantt-Diagramm, Whiteboard und Aufgaben Ideal, um Zeitleiste mit KI in umsetzbare Workflows zu verwandeln. Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Venngage KI-Zeitleiste-Generator Anpassbare Vorlagen, Alt-Text-Generierung, Kontrastprüfer. Symbole Am besten geeignet für die Umwandlung von Daten in Zeitleisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat MyLens KI Mehrere Eingaben, Integration mit Google Tabellen und Excel, Chrome-Erweiterung Am besten geeignet für die Umwandlung komplexer Dokumente in interaktive Zeitleisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Preceden Integrierte Suchfunktion, 4600 Symbole und Datenschutz Am besten geeignet für die Erstellung professioneller Zeitleisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generator Drag-and-Drop-Editor, KI-gestützte Erstellung von Zeitleisten Ideal für die Umwandlung komplexer Informationen in Erzählungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer MyMap. KI-Zeitleisten-Generator Integrierte Symbolleiste, Exportieren von Zeitleisten in 4K-Auflösung Ideal für die Erstellung professioneller Zeitleisten für die Projektplanung kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Edraw. KI-Zeitleisten-Generator Integrierter Chatbot, 210 Zeichnungstypen, Import aus Visio, Word und Excel Am besten geeignet für die Umwandlung von Text in Zeitleisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,90 $ pro Monat und Benutzer ChronoZoom Ganzheitliches Storytelling, Verfasser-tool Am besten geeignet für die Visualisierung von Geschichte Free ClioVis Präsentationsmodus, Geotagging und Import von Bildmaterial aus Wikimedia Commons Am besten geeignet für die Visualisierung von Verbindungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6,99 $/Monat pro Benutzer KI-Diagramm-Generator KI-gestützte Zeitleisten, Exportieren Sie Zeitleisten in Formaten wie PNG, SVG und Mermaid. Am besten geeignet für die Erstellung strukturierter Zeitleisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Tiki‑Toki 3D-Zeitleiste, 4 Ansicht und Integration mit YouTube und Vimeo Am besten geeignet für die Erstellung einer interaktiven 3D-Zeitleiste Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9,50 $/Monat pro Benutzer CallidusAI Zeitleisten KI-gestützte Recherche, Microsoft Word-Add-in und 256-Bit-AES-Verschlüsselung Am besten geeignet für Rechtsplattformen zur Automatisierung der Rechtsrecherche Bezahlte Pläne beginnen bei 149 $/Monat pro Benutzer.

Worauf sollten Sie bei KI-Zeitleiste-Generatoren achten?

Ein guter KI-Zeitleiste-Generator hilft Ihnen dabei, Aufgaben und Abhängigkeiten in wenigen Minuten zu planen. Er vereinfacht Ihren Workflow und verursacht keinen zusätzlichen Arbeit.

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie achten sollten:

Schneller Einstieg: Wählen Sie einen KI-Zeitleistungsgenerator, der leicht zu erlernen ist und dessen Einrichtung oder Erlernen nicht Stunden in Anspruch nimmt.

Passen Sie Ihre Zeitleiste an: Personalisieren Sie Ihre Personalisieren Sie Ihre Projekt-Zeitleiste mit Ihren Markenfarben, Logos und Layout-Einstellungen, damit alles vertraut und markengerecht wirkt.

Verbinden Sie Ihre vorhandenen tools: Integrieren Sie Plattformen wie Google Kalender oder Outlook, um die Synchronisierung zu gewährleisten.

Nutzen Sie intelligente Vorschläge: Lassen Sie sich von der KI die Dauer von Aufgaben empfehlen, Ressourcen zuweisen und Meilensteine basierend auf Ihren Eingaben anzeigen.

Zwischen Ansichten wechseln: Wechseln Sie zwischen Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards oder Kalenderlayouts, je nachdem, wie Ihr Team am liebsten arbeitet.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit: Erstellen Sie Echtzeitberichte, um den Abschluss von Aufgaben zu überwachen und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die besten KI-Zeitleiste-Generatoren

Hier sind einige tools, die entwickelt wurden, um die Planung zu vereinfachen, sich an Änderungen anzupassen und Ihrem Team zu helfen, Termine effektiv einzuhalten, ohne dass es zu Stress in letzter Minute kommt.

ClickUp (am besten geeignet, um Zeitleiste mit KI in umsetzbare Arbeitsabläufe umzuwandeln)

Wenn es um die Verwaltung von Zeitleisten geht, hilft ClickUp Ihnen dabei, wichtige Blaupausen zu erstellen, damit Ihr Team sich auf Termine und wichtige Meilensteine konzentrieren kann.

Das Herzstück bildet ClickUp Brain + ClickUp Kalender, das jeden Schritt Ihres Projekts mit Echtzeit-Informationen versorgt.

Zusammen analysieren diese tools Ihre Meeting-Notizen, Chat-Threads und Projekt-Daten, um eine realistische Zeitleiste mit nachverfolgbaren ClickUp-Aufgaben in Ihrem Kalender zu erstellen und zu pflegen. Wenn sich Prioritäten ändern, passt die KI Ihren Zeitplan automatisch an.

Bei einem Website-Redesign-Projekt können Sie als Beispiel mit der Zeitleiste von ClickUp Aufgaben visuell planen, Abhängigkeiten festlegen und Start- oder Enddatum mit intuitiven Drag-and-Drop-Steuerelementen anpassen. Sie können Aufgaben nach Mitarbeitern oder Priorität gruppieren, sodass Sie Ressourcenkonflikte oder Engpässe leicht erkennen und Arbeit bei Bedarf neu zuweisen können.

Mehrere Ansichten in ClickUp – darunter Liste, Tafel (Kanban), Gantt, Kalender und Zeitleiste – ermöglichen es verschiedenen Beteiligten, den Fortschritt auf die Weise zu verfolgen, die am besten zu ihrem Workflow passt, sei es ein Designer, der kreative Aufgaben verwaltet, oder ein Projektmanager, der den kritischen Pfad analysiert.

Während Sie sich auf die Strategie konzentrieren, sorgt Brain dafür, dass der Fortschritt weitergeht, passt Priorität an und füllt Lücken – alles in Echtzeit und unter Berücksichtigung des gesamten Kontexts Ihrer Workflows.

Erhalten Sie Vorschläge für ClickUp-Aufgabe-Zeitleiste und erstellen Sie Gantt-Diagramme in ClickUp mit ClickUp Brain.

In Kombination mit ClickUp-Gantt-Diagrammen verwandeln sich diese KI-generierten Zeitpläne in interaktive visuelle Roadmaps. Sie können Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop verschieben und anpassen, Dauer verlängern, Abhängigkeit festlegen und Fortschritt in einer übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche anzeigen. Im Laufe der Aufgaben wird die Zeitleiste automatisch aktualisiert, sodass das gesamte Team in Echtzeit über die nächsten Schritte informiert ist.

Planen, terminieren und verfolgen Sie Ihre Arbeit im Laufe der Zeit übersichtlich und einfach in der ClickUp-Gantt-Ansicht.

Um Hindernisse leicht zu visualisieren, verhindern Abhängigkeitsbeziehungen, dass Mitglieder des Teams eine Aufgabe beginnen, bevor die vorausgesetzte Aufgabe fertiggestellt ist.

Die besten Features von ClickUp:

Aufgabenverwaltung: Erstellen, verbinden und automatisieren Sie Erstellen, verbinden und automatisieren Sie ClickUp Aufgaben, die mit Ihren Dokumenten, Chats und Whiteboards in Synchronisierung stehen, mithilfe von ClickUp Aufgaben

Starten Sie Unterhaltungen, die zum Handeln anregen: Erstellen Sie Kanäle, senden Sie Nachrichten und verwandeln Sie Chat-Threads in Aufgaben – alles innerhalb Ihres Arbeitsbereichs mit ClickUp Chat

Digitale Whiteboards: Skizzieren Sie Ideen, knüpfen Sie sie an Aufgaben und verwandeln Sie Notizen in Strategien mit Skizzieren Sie Ideen, knüpfen Sie sie an Aufgaben und verwandeln Sie Notizen in Strategien mit ClickUp Whiteboard

Markieren Sie wichtige Meilensteine: Wandeln Sie wichtige Aufgaben in Meilensteine um, um Produktstarts, Übergaben oder kritische Kontrollpunkte mit ClickUp Milestones hervorzuheben.

Bleiben Sie dem Zeitplan voraus: Verfolgen Sie Arbeitszeiten von jedem Gerät aus, verknüpfen Sie Zeiten mit Aufgaben und vergleichen Sie mit ClickUp Time Tracking die protokollierte mit der geschätzten Zeit, damit Ihr Team immer weiß, ob Sie im Zeitplan liegen oder in Verzug geraten.

Wechseln Sie sofort die Perspektive: Von der Liste über den Kalender bis hin zum Gantt-Diagramm können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um Ihre Arbeit mit ClickUp 15+ benutzerdefinierten Ansichten aus jedem Blickwinkel zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten.

Limit von ClickUp

Für neue Benutzer ohne klare Anleitung kann die Lernkurve steil sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Arbeit zu verfolgen. Es ist flexibel, visuell und in hohem Maße anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte über Abteilungen hinweg.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chatten, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Arbeit zu verfolgen. Es ist flexibel, visuell und in hohem Maße anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte über Abteilungen hinweg.

🤖 Interessante Tatsache: ClickUp Brain-Benutzer sparen 1,1 Tage pro Woche. Das sind nicht nur „ein paar Stunden“. Das ist genug Zeit, um eine ganze Staffel von Stranger Things zu schauen oder endlich das Nebenprojekt fertigzustellen.

2. Venngage KI-Zeitleiste-Generator (am besten geeignet für die Umwandlung von Daten in Zeitleisten)

via Venngage

Sie haben Daten, Termine und eine Frist? Mit Venngage erstellen Sie im Handumdrehen übersichtliche Zeitleisten, die leicht zu verstehen sind, ohne dass Sie sich mit dem Format herumschlagen müssen.

Geben Sie einfach eine Eingabe in die KI ein, und diese erstellt in Sekundenschnelle Ihre Meilensteine.

Die Plattform ist für die visuelle Kommunikation konzipiert, nicht nur für das Projektmanagement. Damit eignet sie sich ideal, um textlastige Berichte, Verlaufsdaten oder interne Prozesskarten in professionelle visuelle Elemente wie Infografiken umzuwandeln.

Von Berichten für gemeinnützige Organisationen bis hin zu Krankenhausplanungsphasen – die vielfältigen und hochgradig anpassbaren Vorlagen sorgen dafür, dass Sie die Ästhetik Ihrer Marke beibehalten können. Venngage legt besonderen Wert auf Barrierefreiheit und bietet Features wie die Generierung von Alternativtext und die Überprüfung des Layoutkontrasts, um sicherzustellen, dass jede Infografik klar, konform und für ein breiteres Publikum wirkungsvoll ist.

Die besten Features des Venngage KI-Zeitleiste-Generators

Wählen Sie aus über 10.000 Symbolen, Illustrationen und Bildern, um Ihre Zeitleiste zum Leben zu erwecken.

Freigeben Sie Zeitleisten über einen privaten Link oder exportieren Sie sie als Bild, PDF oder PowerPoint.

Greifen Sie direkt aus dem Editor auf hochwertige Stockfotos von Pixabay und Pexels zu.

Limit des KI-Zeitleiste-Generators von Venngage

Zeitleisten werden nicht automatisch mit Änderungen im Projektfortschritt aktualisiert, sodass sie sich besser für das Storytelling als für die Live-Projektplanung eignen.

Preise für den KI-Zeitleiste-Generator von Venngage

Free

Premium : 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Venngage KI-Zeitleiste Generator

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über den Venngage KI-Zeitleiste-Generator?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Endlich gibt es ein tool, mit dem auch Amateure ansprechende Grafiken erstellen können. Dank der interaktiven Benutzeroberfläche der Plattform ist dieses tool für jedermann sehr einfach zu bedienen. Mit unzähligen Vorlagen und hervorragenden Grafiken hebt sich Venngage von seinen Mitbewerbern ab.

Endlich gibt es ein tool, mit dem auch Amateure ansprechende Grafiken erstellen können. Dank der interaktiven Benutzeroberfläche der Plattform ist dieses tool für jedermann sehr einfach zu bedienen. Mit unzähligen Vorlagen und hervorragenden Grafiken hebt sich Venngage von seinen Mitbewerbern ab.

3. MyLens KI (am besten geeignet für die Umwandlung komplexer Dokumente in interaktive Zeitleisten)

via MyLens KI

MyLens KI extrahiert automatisch wichtige Daten und Ereignisse aus Ihren Dokumenten und organisiert sie in einer übersichtlichen, bearbeitbaren Zeitleiste.

Es identifiziert wichtige Projekt-Meilensteine, ordnet sie in der richtigen Reihenfolge an und hilft Ihnen so, den Überblick über das Zeitmanagement Ihres Projekts zu behalten, ohne manuelle Arbeit zu leisten. Mit diesem KI-Tool können Sie auch Medien hinzufügen, Beschreibungen anpassen und Ihre Zeitleiste als Infografik, Präsentationsfolie oder Grafik exportieren.

Die Chrome-Erweiterung erweitert den Nutzen zusätzlich, indem sie es Benutzern ermöglicht, Webinhalte sofort zusammenzufassen und in visuelle Formate zu konvertieren.

Die besten Features von MyLens KI

Extrahieren Sie Daten und Meilensteine aus PDFs, CSV-/Excel-Dateien, Bildern und Seiten.

Importieren Sie Daten nahtlos über Integrationen mit Google Tabellen und Microsoft Excel.

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung, um Inhalte von Websites oder YouTube-Videos zu extrahieren und in visuelle Zeitleisten umzuwandeln.

Einschränkungen des MyLens KI-Zeitleiste Generators

Die Leistung des Tools hängt von sauberen, gut strukturierten Eingaben ab. Schlechte oder mehrdeutige Eingabedaten können die Ausgabequalität erheblich beeinträchtigen.

Preise für den MyLens KI-Zeitleiste-Generator

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 200 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MyLens KI-Zeitleiste Generator

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MyLens KI?

Hier ist eine Bewertung von Product Hunt:

Großartig! Sehr cool – ich habe damit einige beeindruckende Zeitleisten getestet. Alles funktioniert mühelos. Mit etwas mehr Erläuterungen würden die Ergebnisse noch besser ausfallen.

Großartig! Sehr cool – ich habe damit einige beeindruckende Zeitleisten getestet. Alles funktioniert mühelos. Mit etwas mehr Erläuterungen würden die Ergebnisse noch besser ausfallen.

4. Preceden (am besten geeignet für die Erstellung professioneller Zeitleisten)

via Preceden

Mit Preceden können Sie komplexe Pläne in übersichtliche Zeitleiste umwandeln, ohne sich mit Tabellenkalkulationen oder schwerfälligen Projekt tools herumschlagen zu müssen. Das Tool eignet sich ideal für Teams, die Meilensteine abteilungsübergreifend visualisieren, Stakeholder schnell aufeinander abstimmen oder Zeitleiste in Verträgen, Präsentationen oder Berichten darstellen müssen.

Sie können Zeitleisten manuell erstellen oder mit KI generieren und dann alles benutzerdefiniert anpassen, von Ebenen und Nachverfolgung bis hin zu Themen und Exportformaten.

Für Power-User unterstützt es Abhängigkeiten, sodass ein Ereignis automatisch startet, wenn ein anderes endet, was manuelle Anpassungen bei Planänderungen minimiert. Es verfügt außerdem über einen Bulk-Editor für die schnelle Dateneingabe und kann Dauern verarbeiten (z. B. Eingabe von „3 Wochen“ und Berechnung des Enddatums durch die Software), was ein Maß an Detailgenauigkeit bietet, das sonst nur in hochwertigem Projektmanagement zu finden ist.

Die besten Features von Preceden

Geben Sie Ereignisse in verschiedenen Formaten für Datum, Uhrzeit und Dauer ein.

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit 4.600 Symbolen, um verschiedene Ereignisse darzustellen.

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Zeitleiste, indem Sie sie öffentlich, privat oder passwortgeschützt machen oder über eine geheime URL freigeben.

Limit von Preceden

Zeigt die Beziehungen zwischen Ereignissen und Unterereignissen nicht klar auf, wodurch komplexe Zeitleiste schwerer zu verstehen sind.

Preisen von Preceden

Free

Basic : 25 $/Monat pro Benutzer

Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Preceden-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Preceden?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Preceden unterstützt Sie bei der Überwachung einzelner Vorhaben, indem es für jede Ihrer Aufgaben einen Echtzeit-Zeitplan erstellt. Der Ablauf der Ereignisse ist wirklich makellos und fehlerfrei.

Preceden unterstützt Sie bei der Überwachung einzelner Vorhaben, indem es für jede Ihrer Aufgaben einen Echtzeit-Zeitplan erstellt. Der Ablauf der Ereignisse ist wirklich makellos und fehlerfrei.

📮 ClickUp Insight: Jeder fünfte Mitarbeiter gibt an, dass es ihm helfen würde, schneller Arbeit zu verrichten, wenn er einfach wüsste, wann Entscheidungen getroffen werden. Doch in der Hektik eines arbeitsreichen Tages gerät die Kommunikation von Zeitleisten oft in Vergessenheit. Hier tritt ClickUp Brain als Schritt ins Spiel. Als Ihr KI-gestützter Co-Pilot sammelt es automatisch Aktualisierungen aus Aufgaben, Threads und Dokumenten und liefert Ihnen täglich Zusammenfassungen, Entscheidungshilfen und zusammenfassende Kommentare. Nie wieder Menschen (oder Informationen) hinterherlaufen müssen. 💨

5. Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generator (am besten geeignet, um komplexe Informationen in Erzählungen umzuwandeln)

via Piktochart KI

Mit Piktochart KI können Sie die Erstellung von Zeitachsen schnell, beeindruckend und kinderleicht gestalten, auch wenn Sie kein Designer sind. Beschreiben Sie Ihre Idee einfach in einem Satz, und das Tool verwandelt Ihren Inhalt innerhalb von Sekunden in eine Zeitleiste-Infografik.

Es hilft Ihnen dabei, Projekt-Meilensteine zu kartieren, die Entwicklung eines Unternehmens darzustellen oder historische Ereignisse zu visualisieren. Mit dem Editor können Sie das Layout anpassen, Symbole oder Medien hinzufügen und mithilfe der Bibliothek mit Design-Tools den Markenauftritt wahren.

Anschließend können Sie Ihre Zeitleiste als Bild oder PDF exportieren und mit nur einem Klick freigeben. Das Feature „AI Outline” analysiert eingefügten Text oder hochgeladene Dokumente (PDF, DOCX) auf intelligente Weise, um noch vor Beginn des Designprozesses eine klare, logische Struktur zu erstellen, sodass die resultierende Zeitleiste übersichtlich und gut lesbar ist.

Die besten Features des Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generator

Erstellen Sie Zeitleisten aus beliebigen Eingaben, indem Sie Ihre Idee in maximal 120 Zeichen beschreiben.

Ordnen Sie Ereignisse neu an, fügen Sie Meilensteine hinzu und passen Sie das Design mit einem Drag-and-Drop-Editor an.

Arbeiten Sie mit bis zu 3 Team-Mitgliedern im kostenlosen Tarif zusammen, um die Teamarbeit zu vereinfachen.

Limit des Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generators

Herunterladen ist auf das PNG-Format beschränkt, wenn Sie den Free- oder Pro-Plan nutzen.

Preise für den Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generator

Free

Pr0 : 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Piktochart KI-Zeitleiste Infographic Generator

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über den Piktochart KI-Zeitleiste-Infografik-Generator?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Meine Erfahrungen mit Piktochart sind fantastisch! Es hat meinen Workflow erheblich beschleunigt, und die KI-Tools sind ein Traum für alle, die schöne Berichte, Infografiken und Präsentationen erstellen möchten, ohne über fortgeschrittene Designkenntnisse zu verfügen.

Meine Erfahrungen mit Piktochart sind fantastisch! Es hat meinen Workflow erheblich beschleunigt, und die KI-Tools sind ein Traum für alle, die schöne Berichte, Infografiken und Präsentationen erstellen möchten, ohne über fortgeschrittene Designkenntnisse zu verfügen.

📌 Sie sind sich nicht sicher, ob Sie ein Gantt-Diagramm oder eine Zeitleiste benötigen? Beide sehen ähnlich aus, dienen jedoch sehr unterschiedlichen Zwecken. Wenn Sie Abhängigkeiten, Fristen und Arbeitslasten verwalten, ist ein Gantt-Diagramm möglicherweise die richtige Wahl. Wenn Sie jedoch lediglich wichtige Ereignisse oder Meilensteine visuell darstellen möchten, ist eine Zeitleiste die richtige Lösung. 👉 Lesen Sie diesen Leitfaden zu Gantt-Diagrammen und Zeitleisten, um zu verstehen, wann (und warum) Sie welches Tool verwenden sollten.

6. MyMap. KI-Zeitleiste Maker (am besten geeignet für die Erstellung professioneller Zeitleisten für die Projektplanung)

Mit MyMap. AI lassen sich Ideen so einfach in visuelle Darstellungen umsetzen wie in einer Unterhaltung. Geben Sie einfach ein, woran Sie gerade arbeiten, sei es ein Projekt-Plan, Vorlesungsskripte oder eine Content-Strategie, und das Tool generiert sofort Flussdiagramme, Mindmaps, Matrizen oder sogar vollständige Präsentationen.

Im Gegensatz zu anderen tools bezieht MyMap Kontextinformationen aus mehreren Quellen.

Fügen Sie PDFs ein, fügen Sie einen Link ein oder lassen Sie das Tool in Echtzeit im Internet suchen – es fügt die wichtigsten Info zu einer übersichtlichen, bearbeitbaren Grafik zusammen.

Die KI-native Chat-Oberfläche kombiniert die Fähigkeit, mehrere Eingabeformate (Dateien, URLs, Text) zu verarbeiten, mit einer Echtzeit-Websuche über Google/Bing. Das bedeutet, dass Sie das Tool bitten können, einen Plan für ein aktuelles Ereignis oder ein Trendthema zu erstellen, und die KI wird den neuesten Kontext aus dem Internet abrufen, um die Zeitleiste zusammenzustellen. Damit eignet sich das Tool ideal für schnelllebige Content-Strategien oder Wettbewerbsanalysen.

Die besten Features von MyMap. KI-Zeitleiste Maker

Speichern Sie Zeitleisten als Bilder oder PDFs oder geben Sie Links mit Ihrem Team frei.

Verwenden Sie die integrierte Symbolleiste, um in den Präsentationsmodus zu wechseln und Ihre Arbeit während Meetings zu präsentieren.

Exportieren Sie Zeitleisten als hochwertige Bilder, einschließlich 4K-Auflösung.

Limit von MyMap. /AI-Zeitleiste-Maker

Der Plan umfasst nur einen Limit-Upload von 1 Datei (geeignet für gelegentliche Nutzung). Für weitere Features können Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.

Preise für MyMap. KI-Zeitleiste Maker

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MyMap. AI Timeline Maker

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Weitere Informationen: So optimieren Sie die Effizienz mit Zeiterfassung und Berichterstellung

7. Edraw. KI-Zeitleiste Maker (am besten geeignet für die Umwandlung von Text in Zeitleisten)

Edraw. KI hilft Ihnen bei der Erstellung professioneller Zeitleisten mit seinem integrierten Chatbot, der Ihnen Eingabeaufforderungen erstellt. Sobald Ihre Zeitleiste fertig ist, können Sie sie verbessern, indem Sie Symbole und Icons aus dem Clipart-Bereich per Drag & Drop verschieben und das Layout über das rechte Canvas-Bedienfeld optimieren.

Edraw. Die besten Features von AI Zeitleiste Maker

Wählen Sie aus über 210 Zeichnungstypen, von Mindmaps bis hin zu Flussdiagrammen, um vielfältigen Inhalt zu erstellen.

Importieren Sie Dateien aus Excel, Word und Visio, um Daten in übersichtliche Zeitleisten umzuwandeln.

Funktioniert nahtlos auf mehreren Plattformen, darunter Windows, macOS und Mobilgeräte.

Edraw. Einschränkungen des KI-Zeitleiste-Generators

Edraw. KI ist eine rein Cloud-basierte App.

Edraw. Preise für AI Zeitleiste Maker

Free

Pro : 7,9 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 9,9 $/Monat pro Benutzer

Edraw. Bewertungen und Rezensionen zu AI Zeitleiste Maker

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Edraw. KI-Zeitleiste Maker?

Hier ist eine Bewertung von Product Hunt:

Edraw. AI hat für mich eine bahnbrechende Veränderung bewirkt, da ich damit die Erstellung visueller Projekt-Zeitleisten vornehmen kann. Mit den Vorlagen für Flussdiagramme und Gantt-Diagramme kann ich Aufgaben effizient zuweisen, Termine nachverfolgen und den Fortschritt überwachen.

Edraw. AI hat für mich eine bahnbrechende Veränderung bewirkt, da ich damit die Erstellung visueller Projekt-Zeitleiste vornehmen kann. Mit den Vorlagen für Flussdiagramme und Gantt-Diagramme kann ich Aufgaben effizient zuweisen, Termine nachverfolgen und den Fortschritt überwachen.

8. ChronoZoom (am besten geeignet für die Visualisierung von Geschichte)

via ChronoZoom

ChronoZoom ist kein typisches tool für Projekt-Zeitleiste, sondern wurde für das Erzählen von Geschichten mit Blick auf das große Ganze entwickelt.

Die Grundlage bildet die Seadragon Deep Zoom-Technologie auf Basis von Windows Azure, mit der Benutzer ohne Verzögerungen über riesige Zeiträume hinweg zoomen können – vom Urknall bis zur Gegenwart (mit einem Zoomfaktor von fast 5 Billionen) –, was sie zu einem leistungsstarken Visualisierungstool für die Big History-Forschung und interdisziplinäres Storytelling macht.

Für B2B-SaaS-Teams ist es ein kreatives Zeitplanungs-Tool, mit dem Sie die Entwicklung Ihrer Branche, Produkt-Features oder Kundenbedürfnisse abbilden können. Denken Sie an Keynote-Präsentationen oder wirkungsvolle Inhalte, mit denen Sie durch den Kontext beeindrucken möchten, beispielsweise indem Sie zeigen, wie KI-gesteuerte Support-Tools nach Jahrzehnten klobiger Ticketingsysteme unverzichtbar wurden.

Die besten Features von ChronoZoom

Verwenden Sie ein Verfasser-tool, um historische Zeitleisten zu erstellen, die interdisziplinäre Geschichten erzählen.

Erstellen Sie eine Verbindung aus Ereignissen, Trends und Themen über einen bestimmten Zeitraum hinweg mithilfe von Erkenntnissen aus verschiedenen Feldern.

Entdecken Sie verschiedene Perspektiven anhand von vorgefertigten Zeitleisten, Medien und kuratierten Ressourcen.

Limitations von ChronoZoom

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und nicht sehr intuitiv, was die Benutzererfahrung beeinträchtigen kann.

Preise für ChronoZoom

Free

Bewertungen und Rezensionen zu ChronoZoom

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ChronoZoom?

Hier ist eine Rezension von Edutopic:

ChronoZoom haucht der Geschichte Leben ein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Schüler mir erzählt haben, dass sie Geschichte früher immer langweilig fanden. Jetzt macht es für sie Sinn. Sie sehen, wie verschiedene Aspekte der Vergangenheit zusammenpassen.

ChronoZoom haucht der Geschichte Leben ein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Schüler mir erzählt haben, dass sie Geschichte früher immer langweilig fanden. Jetzt macht es für sie Sinn. Sie sehen, wie verschiedene Aspekte der Vergangenheit zusammenpassen.

🔖 Ressourcenbibliothek: Warum von Grund auf neu erstellen, wenn Sie eine vorgefertigte Vorlage benutzerdefiniert anpassen können? Sehen Sie sich diese Zeitleiste-Vorlagen an, die Ihre Kreativität anregen sollen.

9. ClioVis (am besten geeignet für die Visualisierung von Verbindungen)

via ClioVis

ClioVis vereint interaktive Zeitleisten, Story Mapping und Mind Mapping, damit Sie visualisieren können, wie Ideen, Ereignisse und Menschen über die Zeit hinweg in Verbindung stehen.

Möchten Sie Ursache und Wirkung darstellen?

Sie können Ereignisse in Farbe kennzeichnen, Verbindungen zwischen ihnen herstellen und sogar Ihre primären oder sekundären Quellen direkt innerhalb der Plattform zitieren.

Fortgeschrittene Benutzer (z. B. diejenigen, die Dissertationen schreiben oder langfristige Forschungsarbeiten durchführen) können damit Verbindungen und Beziehungen zwischen Personen, Ereignissen und Konzepten im Zeitverlauf zusammenstellen und visualisieren, anstatt nur deren zeitlichen Ablauf darzustellen. Dieser Fokus auf die Modellierung von Beziehungen ist für Forscher und Genealogen, die Kausalitäten und Verbindungen in großen Datensätzen aufdecken und begründen möchten, von entscheidender Bedeutung.

Die besten Features von ClioVis

Präsentieren Sie Zeitleisten mit dem integrierten Präsentationsmodus von ClioVis – ganz ohne PowerPoint oder Prezi.

Fügen Sie Geotags hinzu, indem Sie Pins auf Karten setzen oder benutzerdefinierte Karten hochladen.

Laden Sie Bilder und Audiodateien hoch oder importieren Sie Bildmaterial direkt aus Wikimedia Commons und anderen Quellen.

Limitations von ClioVis

Unterstützt nur Bild-URLs, die in der Regel mit .jpg oder .png enden.

Preise für ClioVis

Free

Premium : 6,99 $/Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gruppen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClioVis-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. KI Graph Maker Zeitleiste (am besten geeignet für die Erstellung strukturierter Zeitleisten)

Mit AI Graph Maker können Sie mithilfe von KI automatisch Zeitleisten erstellen und Ereignisse in chronologischer Reihenfolge organisieren. Ganz gleich, ob Sie an Bildungsprojekten, persönlicher Planung oder Projektmanagement arbeiten, dieses Tool hilft Ihnen dabei, übersichtliche, professionelle Zeitleisten zu erstellen.

Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, wichtige Ereignisse manuell einzugeben oder eine Datei hochzuladen. Den Rest erledigt „Generate with AI“. Anschließend können Sie die Zeitleiste durch Anpassen von Farben, Schriftarten, Layout und Inhalt benutzerdefiniert gestalten.

Die besten Features von AI Graph Maker

Exportieren Sie Zeitleisten in den Formaten PNG, SVG und Mermaid, um sie einfach zu freigeben.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Layout, einen benutzerdefinierten Inhalt und benutzerdefinierte Designelemente mühelos.

Dank des strukturierten visuellen Layouts sind die Zeitleisten leicht zu lesen und zu verfolgen.

Einschränkungen des KI-Diagrammgenerators

Sie können zwar exportierte Dateien freigeben, es gibt jedoch keine Unterstützung für die Zusammenarbeit in Echtzeit und das Hinzufügen von Kommentaren, die unterstützt wird.

Preise für AI Graph Maker

Free

Hobby: 5 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu AI Graph Maker

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Schneller Tipp: Anstatt einfach nur eine Frist zu setzen und auf das Beste zu hoffen, versuchen Sie doch einmal, Ihre Zeitleiste rückwärts zu erstellen. Beginnen Sie mit dem Ziel und arbeiten Sie sich dann rückwärts vor, um herauszufinden, was wann geschehen muss. Das ist ein einfacher Trick, der jedoch den Druck mindert und das gesamte Projekt viel machbarer erscheinen lässt. Weitere Tipps finden Sie in unserem Leitfaden 10 Tipps zur Verbesserung des Zeitmanagements!

11. Tiki‑Toki (am besten geeignet für die Erstellung interaktiver 3D-Zeitleisten)

Tiki-Toki ist nicht nur ein weiterer Zeitleiste-Generator, sondern vereint ansprechendes Design mit leistungsstarken Funktionen. Das Feature? Eine drehbare 3D-Zeitleiste-Ansicht, die Ihrem Projekt ein dynamisches, fast filmisches Gefühl verleiht.

Es unterstützt vier verschiedene Ansichtspunkte über die standardmäßige 3D-Helix-Ansicht hinaus (einschließlich einer „Zoom-out“-Funktion, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden), die in Kombination mit der nahtlosen Integration von YouTube- und Vimeo-Videos die Erstellung immersiver, multimodaler Zeitleisten ermöglichen, die für Bildungs- und Projektpräsentationszwecke äußerst effektiv sind.

Ganz gleich, ob Sie Meilensteine Ihres Unternehmens präsentieren oder ein historisches Projekt für den Unterricht erstellen möchten – mit Tiki-Toki verwandeln Sie statische Daten in eine interaktive, fesselnde Geschichte.

Die besten Features von Tiki-Toki

Erstellen Sie immersive 3D-Zeitleisten mit Zoom, Steuerung der Panelgröße und Richtungseinstellungen.

Fügen Sie Bilder, Videos und Audio hinzu, um reichhaltige Multimedia-Erlebnisse zu schaffen.

Kennzeichnen Sie Ereignisse mit Farben und ordnen Sie sie übersichtlich nach Kategorien.

Betten Sie Zeitleisten in Ihren Blog oder Ihre Website ein (mit Premium-Plänen).

Limit-Einschränkungen von Tiki-Toki

Die Desktop-App kann nicht zum Erstellen webbasierter Zeitleisten verwendet werden.

Preise für Tiki-Toki

Free

Lehrer : 150 $ pro Jahr

Bronze : 9,50 $/Monat

Silber: 25 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tiki-Toki

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie KI-Tools zur Maximierung Ihrer Produktivität einsetzen können

12. CallidusAI Zeitleiste (Am besten geeignet für Rechtsplattformen zur Automatisierung der Rechtsrecherche)

via CallidusAI

CallidusAI wurde speziell für Anwälte entwickelt, die komplexe Rechtsstreitigkeiten bearbeiten. Es extrahiert automatisch wichtige Fakten und Daten aus Ihren Dokumenten und organisiert sie in übersichtlichen Zeitleisten, die sich nahtlos in Fallmemos, Sachverhaltsdarstellungen oder Schriftsätze integrieren lassen.

Das Beste daran? Die KI-Zeitleisten-Feature ist in ein größeres System integriert, das proprietäre Anti-Halluzinationsprüfungen durchführt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der juristischen Recherche zu 0 % halluzinierte Fallnamen enthalten. Es wurde entwickelt, um produktionsreife Dokumente auszugeben, die Word-nativ sind, und verfügt über eine Redlining-Funktion, die anhand des firmeneigenen Styleguides trainiert werden kann und weit über ein einfaches tool zur Datenextraktion für Rechtsstreitigkeiten hinausgeht.

Das Tool fungiert im Wesentlichen wie ein Full-Stack-Rechtsassistent, der Ihnen dabei hilft, juristische Recherche-Memos zu verfassen, Verträge zu redigieren, Dokumente zu prüfen und mit verschiedenen Blickwinkeln zu korrigieren.

Die besten Features von CallidusAI

Generieren Sie automatisch Zeitleiste für Rechtsstreitigkeiten direkt aus hochgeladenen Fallakten.

Entwerfen Sie in 10 Minuten 20 bis 30 Seiten lange juristische Memos, vollständig zitiert und formatiert.

Korrekturlesen und Vergleichen von Verträgen 10-mal schneller mit Ihrem eigenen Styleguide

Verwenden Sie das Microsoft Word-Add-In, um Zeitleisten, Memos und mehr zu integrieren.

Limit von CallidusAI

Das Modul „Allgemeine Rechtsfragen” enthält keine Features zum Erstellen von Dokumenten.

Preise für CallidusAI

Einzelperson : 149 $/Monat pro Benutzer

Standard : 249 $/Monat pro Benutzer

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CallidusAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Weiterlesen: Möchten Sie stattdessen ansprechende Zeitleisten in Excel erstellen? Excel ist zwar nicht für Zeitleisten ausgelegt, aber mit ein paar kleinen Anpassungen können Sie dies dennoch erreichen. 👉 Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie eine Zeitleiste in Excel erstellen.

Meistern Sie Ihre Projekt-Zeitleiste mit KI in ClickUp.

Zeitleiste sollten nicht nur schön aussehen, sondern auch tatsächlich die Arbeit vorantreiben.

Von Startplänen bis hin zu Rechtsfällen – eine gute KI-Zeitleiste stellt alles übersichtlich dar. Sie zeigt Ihnen, wo Sie stehen, was in Verzug ist und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, ohne dass Sie sich durch fünf Registerkarten kämpfen müssen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es vereint alles – Aufgaben, Ziele und Personen – in einer Zeitleiste, die sich mit dem Fortschritt Ihrer Arbeit aktualisiert.

Wenn Ihr aktuelles Setup also nicht alles unter einem Dach vereint, ist es Zeit für ein Upgrade.

Erstellen Sie intelligentere Zeitleisten. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!