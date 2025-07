die 13 besten Poe AI-Alternativen im Jahr 2025

Jedes Tool hat eine Schwelle, an der man innehält und sich fragt: „Funktioniert das noch für mich?“

Nicht, weil es schlecht ist oder etwas schief gelaufen ist. Aber Ihre Bedürfnisse haben sich verändert und Ihr Workflow hat sich weiterentwickelt. Und was einst aufregend war, fühlt sich jetzt nur noch okay an.

Das ist es, was viele Benutzer von Poe AI suchen. Poe ist für viele immer noch eine ausgezeichnete Option. Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie an seine Grenzen stoßen, sei es bei den erweiterten Features, der Flexibilität oder der Passgenauigkeit, sind Sie nicht allein.

Einige Benutzer wünschen sich mehr Kontrolle über die Ergebnisse. Andere suchen nach Tools, die verschiedene Modelle unterstützen oder einfach die besten Alternativen mit reibungsloseren Workflows bieten.

Was auch immer der Grund sein mag, die gute Nachricht ist, dass es viele leistungsstarke Alternativen gibt, die mithalten können. Wir haben die besten Poe AI-Alternativen mit ihren jeweiligen Stärken, einzigartigen Features und Anwendungsfällen zusammengestellt.

Warum sollten Sie nach einer Alternative zu Poe AI suchen?

Poe AI ist schnell und flexibel, aber nicht perfekt. Wenn Sie es schon eine Weile verwenden, kennen Sie vielleicht diese häufigen Probleme 👇

Eingeschränkte Integration : Poe lässt sich nicht nativ mit Tools wie Slack oder Zapier verbinden, was die Integration in Ihre täglichen Workflows erschwert. Für Teams, die : Poe lässt sich nicht nativ mit Tools wie Slack oder Zapier verbinden, was die Integration in Ihre täglichen Workflows erschwert. Für Teams, die KI am Arbeitsplatz priorisieren, wird diese mangelnde Integration zu einem ernsthaften Reibungspunkt

Keine Teamzusammenarbeit : Sie können nicht gemeinsam bearbeiten, Threads in Echtzeit freigeben oder mit Ihrem Team kommentieren, sodass es sich eher für den Solo-Gebrauch eignet

Mangelnde Anpassungsmöglichkeiten : Es gibt keine Möglichkeit, Antworten auf bestimmte Branchen wie Recht, Medizin oder Finanzen zuzuschneiden. Keine Vorlagen, keine vertikalspezifische Anpassung, was sich auf die Zufriedenheit der Benutzer auswirkt

Unübersichtliche Chat-Verwaltung : Chats können nicht organisiert oder mit Tags versehen werden, und es gibt keine Möglichkeit, lange Verlaufsprotokolle zu durchsuchen oder wichtige Threads zu speichern

Fehlende erweiterte Workflows : Poe unterstützt keine Workflow-Builder, Aufgabenauslöser oder automatisierte Aktionen, die viele Produktivitäts-Tools mittlerweile bieten

Eingeschränkte Exportoptionen : Sie können nicht in Formate wie PDF, Word oder Markdown exportieren oder Ergebnisse in Ihr CMS oder Ihre Dokumente übertragen

Keine detaillierten Analysen: Poe zeigt keine Nutzungsstatistiken, Analysen auf Unterhaltungsebene oder Metriken zum Teamengagement an, die zur Leistungsoptimierung beitragen

Die besten Poe AI-Alternativen auf einen Blick

Möchten Sie jedes Tool auf einen Blick bewerten? Sehen Sie sich unsere direkten Vergleiche an, um Ihre Entscheidung zu erleichtern.

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Integrierte KI für die Arbeit, zentralisierte Arbeitsverwaltung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Automatisierung, über 1000 Integrationen Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmen, die KI-gesteuertes, anpassbares Aufgaben- und Projektmanagement benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ ChatGPT Multimodales GPT-4o (Text, Sprache, Bilder), Plugins, Speicher, benutzerdefinierte GPTs Allzweck-KI-Assistent Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat HuggingChat Mehrere Open-Source-Modelle (LLaMA, Mixtral), Websuche, Bildgenerierung, PDF-Uploads Verschiedene KI-Modelle erkunden Free-Plan verfügbar; Pro-Pläne verfügbar Perplexity Echtzeit-Websuche mit Zitaten, prägnanten Zusammenfassungen und fortschrittlichen Argumentationsmodellen Recherche und Faktenprüfung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Claude Hochwertige Textgenerierung, Unterstützung beim Codieren, Bildanalyse (Claude Vision) Sichere und klare Unterhaltungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 17 $/Monat Sie. com KI-Chat-Suche, anpassbare KI-Agenten, integrierte Apps, Bilderzeugung KI-gestützte Websuche mit zusammengefassten Antworten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat DeepSeek GPT-4-Level-Argumentation (R1-Modell), kostenloser Zugang, effiziente Leistung Kostenloser, leistungsstarker KI-Chat Free-Plan verfügbar; API-Preise basieren auf Nutzung Microsoft Copilot Integration mit Microsoft 365-Apps, Abfragen in natürlicher Sprache, Tools zur Steigerung der Produktivität KI-Assistent innerhalb des Microsoft-Ökosystems Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat Google Gemini Konversationsantworten, Integration mit Google-Apps, Gemini Advanced-Modell Von Google unterstützter KI-Chat und Produktivität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Pi Einfühlsamer Gesprächsstil, erinnert sich an vergangene Interaktionen, plattformübergreifend Persönlicher KI-Begleiter Free-Plan verfügbar YesChat. ai Mehrere KI-Modelle, KI-Musik-/Videoerstellung, von der Community erstellte GPTs All-in-One-KI-Hub für die Erstellung von Inhalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Llama Chat Chatten Sie mit den LLaMA-Modellen von Meta, offline/selbst gehostet, anpassbar Privater Open-Source-KI-Chat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne basierend auf der Token-Nutzung (ab 0,19 $/1 Mio. Token) Replika Personalisierte Interaktion, emotionaler Support, AR-Erfahrung, Videoanrufe Einfühlsamer KI-Freund/Begleiter Benutzerdefinierte Preise

die 13 besten Poe AI-Alternativen

1. ClickUp Brain und Brain Max (Am besten geeignet für integrierte Workflows und die Konsolidierung mehrerer KI-Apps in einer)

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-Chatbot sind, der weit über einfache Unterhaltungen hinausgeht, ist ClickUp Brain Ihr All-in-One-Begleiter für mehr Produktivität. Im Gegensatz zu reinen Chat-Tools wie Poe verbindet ClickUp Brain nahtlos fortschrittliche KI mit integrierten Produktivitäts-Features – denken Sie an die sofortige Erstellung von Aufgaben, die Zusammenfassung von Dokumenten und die Automatisierung von Workflows – alles direkt in Ihrem Workspace.

ClickUp Brain ist perfekt für Teams und Einzelpersonen, die ihre Ideen in die Tat umsetzen wollen und nicht nur in einem Chat-Fenster verweilen möchten.

Mit Brain erhalten Sie einen KI-Arbeitsassistenten, der Ihnen jederzeit zur Seite steht: Stellen Sie Fragen und erhalten Sie sofort Antworten aus Ihrem Workspace, weisen Sie Aufgaben über ClickUp-Aufgaben zu, planen Sie Sprints, schreiben Sie Inhalte oder verfolgen Sie Projektdiskussionen über den ClickUp-Chat und Kommentar-Threads. Es kann ganze Projekt-Threads zusammenfassen, Notizen aus Meetings in umsetzbare Aufgaben umwandeln und sogar Verbesserungen für Ihre Texte vorschlagen.

Außerdem erhalten Sie mit ClickUp Zugriff auf mehrere führende KI-Modelle – wie ChatGPT-4o, Claude und Gemini –, sodass Sie immer das richtige Tool für Ihren Workflow auswählen können, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen.

Was ClickUp jedoch wirklich als beste Poe-Alternative auszeichnet, ist Brain MAX. Während ClickUp Brain bereits ein leistungsstarker integrierter Assistent ist, hebt Brain MAX als eigenständige Desktop-App alles auf ein ganz neues Niveau!

Brain MAX ist die erste kontextbezogene KI-Super-App, die Ihren gesamten Arbeitskontext miteinander verbindet – nicht nur innerhalb von ClickUp, sondern auch über Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und sogar das Internet hinweg. Sie vereint Suche, Automatisierung und sprachgesteuerte Produktivität in einer einzigen, nativen Desktop-App.

Mit Brain MAX können Sie sofort alles finden, Aufgaben automatisieren, über eine einzige Oberfläche mit mehreren LLMs chatten und sogar Ihre Arbeit per Sprachbefehl steuern, während Brain MAX Ihre Projekte, Ihr Team und Ihren individuellen Workflow versteht. Kein Umschalten mehr zwischen getrennten KI-Tools und kein Verlust des Kontexts – nur eine KI, die Ihre Arbeit kennt und Ihnen hilft, sie zu erledigen.

Kurz gesagt: ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent für intelligentere und schnellere Arbeit in ClickUp, während Brain MAX das bahnbrechende Upgrade ist, das KI-Wildwuchs beseitigt und echte kontextbezogene Intelligenz in Ihren gesamten digitalen Arbeitsbereich bringt.

Wenn Sie eine KI suchen, die nicht nur chattet, sondern Ihre Arbeit wirklich versteht und beschleunigt, ist ClickUp – mit Brain und Brain MAX – die Poe-Alternative, auf die Sie gewartet haben.

Die besten Features von ClickUp

Kontextbezogene KI, die Ihre Aufgaben, Projekte, Meetings und Teamdynamiken versteht

Einheitliche Suche in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und im Internet

Zugriff auf mehrere Top-KI-Modelle (ChatGPT-4o, Claude, Gemini und mehr) auf einer Plattform

KI-gestützte Aufgabenerstellung aus Notizen, Chats und Meeting-Zusammenfassungen

Sofortige Zusammenfassung von Dokumenten und Threads für schnelle, umsetzbare Erkenntnisse

Sprachgesteuerte Produktivität mit Talk to Text für freihändige Befehle und die Erstellung von Inhalten

Echtzeit-Zusammenarbeit und sofortige Antworten im ClickUp-Chat

Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Zero-Day-Datenspeicherung und ohne KI-Training in Ihrem Workspace

Limits von ClickUp

Aufgrund des umfangreichen Feature-Sets müssen neue Benutzer möglicherweise zunächst eine gewisse Lernkurve bewältigen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

2. ChatGPT (Am besten geeignet für alltägliche Schreib-, Brainstorming- und Codierungsaufgaben)

über ChatGPT

ChatGPT basiert auf GPT-4o von OpenAI und ist eine solide Poe-Alternative, die Text-, Sprach- und Bildeingaben unterstützt, sodass Sie interagieren können, wie Sie möchten. Das Canvas-Feature ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit beim Schreiben und Bearbeiten von Code, sodass Sie gemeinsam Inhalte erstellen und sofort Feedback erhalten können.

Die Plattform bietet auch Anpassungsoptionen durch Tools wie benutzerdefinierte Anweisungen und personalisierte GPTs, mit denen Sie Antworten an Ihren Stil, Ihre Vorlieben oder Ihren Anwendungsfall anpassen können. Mit der Aufgaben-Feature können Sie Erinnerungen und wiederkehrende To-Dos direkt in der App festlegen.

Mit Team-Plänen erhalten Sie außerdem weitere Features wie einen gemeinsamen Chat-Verlauf, die Bilderzeugung mit DALL-E, kollaborative Workspaces und erweiterte Administratorrechte.

Die besten Features von ChatGPT

Laden Sie CSV-Dateien oder Tabellenkalkulationen hoch und lassen Sie ChatGPT diese in Erkenntnisse, Zusammenfassungen oder sogar visuelle Diagramme umwandeln

Speichern, bearbeiten und verwalten Sie KI-generierte Grafiken mithilfe der Bildbibliothek

Nutzen Sie den Speicher, damit ChatGPT sich Namen, Vorlieben oder Arbeitsgewohnheiten merkt, sodass Unterhaltungen mit der Zeit natürlicher und persönlicher werden

Einschränkungen von ChatGPT

Kann gelegentlich „halluzinieren“ oder Fakten falsch wiedergeben, insbesondere bei komplexen oder Nischen-Abfragen

Preise für ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 30 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 30 $ pro Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es sich wie ein zuverlässiger Freund anfühlt, der mir Tag und Nacht zur Seite steht. Egal, ob ich recherchiere, mich auf Stellen bewerbe oder einfach nur schnell eine Information brauche, ChatGPT liefert mir innerhalb von Sekunden intelligente, gut strukturierte Antworten.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es sich wie ein zuverlässiger Freund anfühlt, der mir Tag und Nacht zur Seite steht. Egal, ob ich recherchiere, mich auf Stellen bewerbe oder einfach nur schnell eine Information brauche, ich erhalte innerhalb von Sekunden intelligente, gut strukturierte Antworten.

3. HuggingChat (Am besten zum Testen und Wechseln zwischen mehreren Open-Source-KI-Modellen geeignet)

über HuggingChat

HuggingChat (von Hugging Face) ist ein kostenloser Open-Source-KI-Chatbot, der sich ideal für Benutzer eignet, die Wert auf Anpassung und Zugriff auf mehrere LLMs wie LLaMA, Mistral und Cohere legen.

Es fungiert eher als ein freundlicher Treffpunkt, speziell für Open-Source-KI-Modelle – also solche, die von der Community entwickelt wurden und oft transparent in ihrer Arbeitsweise sind.

Wenn Sie also gerne erkunden, was die Open-Source-Welt zu bieten hat, und vielleicht sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, ist Hugging Chat eine fantastische Alternative, die Ihnen direkten Zugang zu einigen wirklich leistungsstarken, gemeinschaftsorientierten KI-Lösungen bietet, oft sogar kostenlos, während Poe Ihnen ein breiteres Buffet sowohl der bekannten proprietären Lösungen als auch einiger Open-Source-Perlen bietet, manchmal sogar mit zusätzlichen Extras.

Die besten Features von HuggingChat

Erstellen und geben Sie personalisierte Chatbots mit einzigartigen Namen, Avataren und Systemaufforderungen frei

Wählen Sie je nach Anwendungsfall und Leistungsanforderungen aus führenden offenen Modellen wie Meta's Llama 3. 3, Cohere's Command R+ oder Mistral

Verbinden Sie sich mit Tools wie Websuche, Bildgenerierung oder PDF-Parsing für eine intelligentere und interaktivere KI-Erfahrung

Limits von HuggingChat

Benutzerdefinierte Encoder funktionieren nur, wenn Sie ein bestimmtes Flag hinzufügen, was verwirrend und unzuverlässig ist

Preise für HuggingChat

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu HuggingChat

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Perplexity (Am besten geeignet für schnelle, zuverlässige Recherchen mit Webzitaten in Echtzeit)

via Perplexity

Perplexity AI ist ein All-in-One-Assistent für die Suche und Recherche in Unterhaltungen, der KI-gestützte Antworten mit Webzitaten in Echtzeit kombiniert. Außerdem verfügt er über eine Pro-Suchfunktion, die fokussierte Ergebnisse aus kuratierten wissenschaftlichen Artikeln, Blogs und vertrauenswürdigen Publikationen liefert.

Es enthält auch einen Fokusmodus, mit dem Sie Antworten nach Inhaltstyp filtern können, z. B. Reddit, YouTube oder akademische Zeitschriften, um Ergebnisse zu erhalten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die besten Features von Perplexity

Führen Sie komplexe, mehrteilige Abfragen mit strukturierten und logischen Antworten durch

Organisieren Sie Threads, Seiten und Dateien an einem Ort und wählen Sie aus, von welchen Websites Perplexity Infos abrufen soll

Verwandeln Sie Ihre Recherchen in ausgefeilte, teilbare Inhalte, die sich wie gut strukturierte Blogbeiträge mit Zitaten lesen

Einschränkungen hinsichtlich der Komplexität

Es fehlen vorgefertigte Workflows und Vorlagen, die auf bestimmte Branchen oder Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Preise für Perplexity

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Enterprise: 40 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Perplexity?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Es leistet hervorragende Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und seinen externen Websuchen. Die Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend.

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Es leistet hervorragende Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und seinen externen Websuchen. Die Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend.

5. Claude (Am besten geeignet für sichere, klare Unterhaltungen und Unterstützung beim Schreiben/Codieren)

via Claude

Mit Claude AI können Sie dedizierte Projekt-Workspaces erstellen, in denen Chats, Dokumente und Erkenntnisse organisiert bleiben, was es ideal für Teams und langfristige Aufgaben macht. Mit integrierten Personalisierungsoptionen können Sie den Ton, das Verhalten und die Präferenzen von Claude an Ihren Workflow anpassen.

Im Forschungsmodus kann Claude mehrstufige Websuchen durchführen und gut zitierte Antworten liefern, während das Analyse-Tool die Ausführung von JavaScript-Code direkt im Chat ermöglicht, um Daten in Echtzeit auszuwerten.

Entwickelt mit dem Constitutional AI-Framework von Anthropic, sorgt es dafür, dass Antworten hilfreich, ehrlich und sicher bleiben, was es zu einer zuverlässigen POE-Alternative für kreative und technische Arbeit macht.

Die besten Features von Claude

Aktivieren Sie den Modus für tiefere Analysen, um genauere Antworten bei Aufgaben wie Debugging, fortgeschrittener Mathematik oder logikintensiven Abfragen zu erhalten

Generieren, bearbeiten und organisieren Sie Dokumente, Codes und Inhalte in einem interaktiven Seitenbereich, während Sie chatten

Stellen Sie Fragen direkt zu Ihren hochgeladenen Dokumenten, Claude antwortet kontextbezogen und erleichtert so das Extrahieren und Zusammenfassen von Informationen

Limits von Claude

Claude AI folgt Anweisungen oft nur unzureichend, führt nur einen Teil einer Aufgabe aus und fragt dann, ob es fortfahren soll, was zusätzliche Nachrichten verbraucht

Preise für Claude

Free Forever

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 100 $/Monat

Teams: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Claude leistet hervorragende Arbeit mit Tabellen und Diagrammen – es macht die Daten tatsächlich verständlich und extrahiert die wichtigsten Punkte, ohne dass ich viel Aufwand betreiben muss.

Claude leistet hervorragende Arbeit mit Tabellen und Diagrammen – es macht die Daten tatsächlich verständlich und filtert die wichtigsten Punkte heraus, ohne dass ich viel Aufwand betreiben muss.

6. You. com (Am besten geeignet für KI-gestützte Websuche mit zusammengefassten, quellengestützten Antworten)

You. com ist eine einheitliche KI-Plattform, die mehrere KI-Modelle wie GPT-4, Claude und Gemini Pro unterstützt, sodass Sie das richtige Tool für Ihre Aufgabe auswählen können. Es verfügt über KI-Agenten, benutzerdefinierte Assistenten, die für Aufgaben wie Dokumentenzusammenfassung, Bilderstellung, Codierung oder das Verfassen von E-Mails entwickelt wurden. Sie können sogar Ihre eigenen Agenten erstellen, spezifische Anweisungen festlegen und diese mit anderen teilen.

Für Ersteller von Inhalten hilft YouWrite dabei, alles von Blogbeiträgen bis hin zu E-Mails zu erstellen, während Sie mit YouImagine KI-generierte Bilder mithilfe von Modellen wie DALLE-3 und Stable Diffusion erstellen können.

You. com beste Features

Wählen Sie je nach Komplexität Ihrer Aufgabe zwischen tiefgreifender Argumentation und schnellen Antworten

Verfolgen Sie Nutzungstrends, Suchverhalten und Interaktion, um die Interaktion Ihrer Teams mit KI zu optimieren

Optimieren Sie die Quellen, aus denen die KI schöpft, wie Reddit, Wikipedia oder arXiv, um gezieltere Ergebnisse zu erzielen

You. com-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass es gelegentlich irrelevante Links anzeigt

Preise für You.com

Free Forever

Kostenpflichtige Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu You.com

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über You.com?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Die KI-Chat-Suche liefert im Gegensatz zu Mitbewerbern kurze Informationen und die aktuellste Website mit hochwertigen Ergebnissen. Ich nutze sie als zuverlässige Suchmaschine für bestimmte Themen, um Artikel zu finden, beispielsweise die neuesten Forschungsarbeiten, und um Zusammenfassungen von Absätzen zu erhalten.

Die KI-Chat-Suche liefert im Gegensatz zu Mitbewerbern kurze Informationen und die aktuellste Website mit hochwertigen Ergebnissen. Ich nutze sie als zuverlässige Suchmaschine für bestimmte Themen, um Artikel zu finden, beispielsweise die neuesten Forschungsarbeiten, und um Zusammenfassungen von Absätzen zu erhalten.

7. DeepSeek (Am besten für kostenlosen, leistungsstarken KI-Chat mit GPT-4-Level-Argumentation)

via Deepseek

DeepSeek AI ist ein leistungsstarkes Open-Source-Sprachmodell, das komplexe Denkaufgaben wie Codierung, Logik und Mathematik Schritt für Schritt klar und verständlich löst. Es wurde mithilfe von Reinforcement Learning trainiert und zeigt Benutzern genau, wie es zu jeder Antwort gelangt.

Es bietet mehrere spezialisierte Modelle für verschiedene KI-Anwendungsfälle. Das DeepSeek-VL-Modell bewältigt sowohl Sprach- als auch Bildverarbeitungsaufgaben, während DeepSeek Coder intensiv auf Code trainiert ist und sich durch Unterstützung bei der Code-Vervollständigung, -Einfügung und -Fehlerbehebung auszeichnet.

Die besten Features von Deepseek

Support für eine enorme Kontextlänge von 128K Token und die Verwendung von Multi-Token-Vorhersagen

Schreiben und debuggen Sie Code schneller mit einem speziellen Modell für Entwickler und Programmieraufgaben

Vollständig zugänglich unter MIT-Lizenz und optimiert für einen effizienten Betrieb ohne teure Infrastruktur

Einschränkungen von Deepseek

Zensiert Antworten oft unvorhersehbar und wechselt mitten in der Antwort ohne klaren Grund zu „Sorry, this is out of my scope” (Entschuldigung, das liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs)

Preise für Deepseek

Free Forever (API-Preise basieren auf der Nutzung von Token)

Bewertungen und Rezensionen zu Deepseek

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Microsoft Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterstützung in Microsoft 365-Apps zur Steigerung der Produktivität)

über Microsoft

Microsoft Copilot ist direkt in die Microsoft-Tools integriert, die Ihr Team bereits verwendet, wie Word, Excel, Outlook und Teams. Es nutzt GPT-4 und Microsoft Graph, um personalisierte Hilfe in Echtzeit für Ihre Dateien, Chats und Ihren Kalender bereitzustellen.

Wenn Sie sich intensiv mit Recherchen beschäftigen, liefert der Deep Research-Modus Erkenntnisse aus Ihren Dokumenten und vertrauenswürdigen Quellen. Außerdem enthält er Features wie Copilot Actions, mit denen Sie E-Mails organisieren oder Meetings einrichten können, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Verwandeln Sie KI-generierte Antworten in bearbeitbare, gemeinsam nutzbare Dokumente in Microsoft 365 Copilot Chat

Organisieren und kontextualisieren Sie Projektdaten mit Notebooks, die als interaktive Arbeitsflächen für die Verwaltung von Aufgaben und Informationen dienen

Erstellen und implementieren Sie benutzerdefinierte KI-Assistenten, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

Limits von Microsoft Copilot

Einige Benutzer empfinden das Chatten mit Copilot als einschränkend, da Unterhaltungen eine festgelegte Länge haben und nach Erreichen des Limits zum Zurückblättern zu früheren Nachrichten gewechselt werden muss

Preise für Microsoft Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Es ist ein großartiges und einfaches Tool für die Bearbeitung und Erstellung von Dokument-Layouts. Es hat auch dabei geholfen, Texte mit genau der richtigen Menge an Input zu erstellen.

Es ist ein großartiges und einfaches Tool für die Bearbeitung und Erstellung von Dokument-Layouts. Es hat auch dabei geholfen, Texte mit genau der richtigen Menge an Input zu erstellen.

9. Google Gemini (Am besten geeignet für multimodale KI-Assistenz, die in das Google-Ökosystem integriert ist)

über Google Gemini

Google Gemini ist ein fortschrittlicher KI-Assistent, der in das gesamte Google-Ökosystem integriert ist – von der Suche und Gmail bis hin zu Docs und Android-Geräten. Dank seiner multimodalen Fähigkeiten kann er Text, Bilder, Audio, Videos und sogar Code verstehen und darauf reagieren, und das alles in derselben Unterhaltung.

Sie können nahtlos auf Gemini zugreifen, egal auf welchem Gerät. Es verarbeitet Sprachbefehle auf Android Auto, verwaltet Erinnerungen und Nachrichten auf Wear OS und unterstützt die Erstellung und Bearbeitung von Bildern für Kreative.

Die besten Features von Google Gemini

Nehmen Sie an Echtzeit-Sprachunterhaltungen teil und erhalten Sie sofortiges Feedback, indem Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Kamera freigeben

Steuern Sie Gerätefunktionen wie Alarme, Medienwiedergabe und App-Starts direkt über Gemini

Organisieren und kontextualisieren Sie Daten für bestimmte Projekte, verbessern Sie das Aufgabenmanagement und die Informationsbeschaffung

Limits von Google Gemini

Einige Benutzer warnen davor, dass der von Gemini generierte Code unzuverlässig sein kann – er ist oft fehlerhaft und kann Sicherheitslücken verursachen, wenn er nicht sorgfältig überprüft wird

Preise für Google Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 $/Monat

Gemini Advanced für Studenten: Kostenlos bis zum Ende des Semesters 2026 (beinhaltet Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk und 2 TB Speicher)

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Es fühlt sich wie ein praktischer Assistent für alltägliche Aufgaben an, der beim Schreiben, Zusammenfassen und sogar beim Erklären komplexer Themen in einfachen Worten hilft und den Flow aufrechterhält, ohne dass sich die Dinge roboterhaft oder steif anfühlen.

Es fühlt sich wie ein praktischer Assistent für alltägliche Aufgaben an, der beim Schreiben, Zusammenfassen und sogar beim Erklären komplexer Themen in einfachen Worten hilft und den Flow aufrechterhält, ohne dass sich die Dinge roboterhaft oder steif anfühlen.

10. Pi (Am besten geeignet für einfühlsame und unterstützende Unterhaltungen)

via Pi

Pi, entwickelt von Inflection AI, ist ein persönlicher, menschenzentrierter KI-Begleiter, der für emotional intelligente, menschenähnliche Unterhaltungen entwickelt wurde. Pi ist über das Internet, mobile Apps und Plattformen wie WhatsApp, Instagram und Messenger zugänglich und begleitet Sie überallhin.

Der Assistent unterstützt auch Kreativität und Konzentration und hilft Benutzern beim Verfassen von Gedichten, beim Brainstorming von Ideen oder beim Besprechen schwieriger Entscheidungen. Über die Registerkarte „Entdecken“ können Sie sogar verschiedene Themen erkunden. Mit der Zeit passt sich Pi an Ihren Tonfall, Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten an und liefert Ihnen umso intelligentere und relevantere Vorschläge, je häufiger Sie ihn verwenden.

Die besten Features von Pi

Führt Unterhaltungen mit Empathie und bietet Support und Verständnis, der über die reine Bereitstellung von Informationen hinausgeht

Lernt aus Benutzerinteraktionen, um Antworten anzupassen und im Laufe der Zeit ein personalisierteres Erlebnis zu schaffen

Bietet natürliche Sprachunterhaltungen mit mehreren Sprachoptionen, wodurch die Benutzerinteraktion und Barrierefreiheit verbessert werden

Pi-Limits

Einige Benutzer merken an, dass Pi ein begrenztes Verständnis für sensible, emotionale Themen hat, was es für heiklere Unterhaltungen weniger effektiv macht

Pi-Preise

Free Forever

Kostenpflichtige Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Pi

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pi?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Auf jeden Fall die Benutzerfreundlichkeit, das Verständnis natürlicher Sprache und die emotionale Intelligenz, die bei KI-Chatbots selten zu finden sind. Außerdem ist es auf allen Geräten und mehreren Plattformen verfügbar, was den Zugriff erleichtert.

Auf jeden Fall die Benutzerfreundlichkeit, das Verständnis natürlicher Sprache und die emotionale Intelligenz, die bei KI-Chatbots selten zu finden sind. Außerdem ist es auf allen Geräten und mehreren Plattformen verfügbar, was den Zugriff erleichtert.

11. YesChat. ai (Am besten geeignet für die mühelose Erstellung und Verwaltung vielfältiger Inhalte)

YesChat. ai ist eine All-in-One-KI-Plattform, die mehrere KI-Modelle integriert, darunter GPT-4o, Claude 3 Opus und DALL·E 3. Benutzer können für Aufgaben wie Schreiben, Codieren oder Bildgenerierung zwischen den Modellen wechseln. Die Plattform unterstützt auch Datei-Uploads, sodass Benutzer mit Dokumenten wie PDFs interagieren und sogar eine Bibliothek mit über 200.000 spezialisierten GPTs erkunden können.

Es enthält außerdem einen KI-Schreibassistenten zur Verbesserung von Grammatik und Klarheit, einen KI-Humanizer, der KI-generierte Texte natürlicher klingen lässt, und Tools wie den KI-Detektor zur Identifizierung von KI-generierten Inhalten.

Die besten Features von Yeschat.ai

Verwandeln Sie Textvorgaben mit Tools wie dem KI-Bildgenerator und dem KI-Mensch-Generator in visuelle Darstellungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Musiktitel, indem Sie Textbeschreibungen oder Songtexte eingeben, mit Optionen für verschiedene Stile und Stimmungen

Wandeln Sie schriftliche Inhalte in ansprechende Videos um, die sich für Präsentationen oder soziale Medien eignen

Einschränkungen von Yeschat.ai

Das kostenlose Feature „Document Fusion AI“ funktioniert nicht, selbst wenn die Anforderungen an die Dateigröße erfüllt sind

Preise für Yeschat.ai

Free Forever

Pro-Plan: 8 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Ultra-Plan: 16 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unlimited-Plan: 40 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Yeschat.ai

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Llama Chat (Am besten geeignet für anpassbare, auf Datenschutz ausgerichtete KI-Chat-Erlebnisse)

via Llama

Llama Chat, basierend auf den Llama 3. 2-Modellen von Meta, ist ein Open-Source-KI-Assistent mit einer erweiterten Kontextlänge von bis zu 128.000 Token. Er kann auch komplexe und lange Unterhaltungen effektiv bewältigen.

Eine seiner Schlüsselstärken ist seine Anpassungsfähigkeit. Vom Kundensupport in Unternehmen bis hin zur akademischen Forschung können Benutzer Llama Chat mit Open-Source-Code anpassen und für bestimmte Branchen optimieren. Außerdem sorgt die Integration in die Plattformen von Meta, wie WhatsApp und Instagram, für eine vertraute und nahtlose Erfahrung für viele Benutzer.

Die besten Features von Llama Chat

Erweitern Sie die Funktionalität durch die Integration externer Tools und APIs für erweiterte Anwendungsfälle

Überwachen Sie Antwortzeiten und die Verwendung von Tokens für mehr Transparenz und Optimierung

Passen Sie Modelle an spezielle Felder wie das Gesundheitswesen an, um genaue und relevante Antworten zu liefern

Limits von Llama Chat

Einige Benutzer berichten, dass die Ergebnisse von Llama Chat gelegentlich ungenau sein können, generierte Bilder unscharf sein können (insbesondere bei Text) und das Feature zur Fotoanimation nicht immer reibungslos funktioniert

Preise für Llama Chat

Free Forever

Kosten pro 1 Million Eingabe- und Ausgabetoken (3:1 gemischt): 0,19 $ – 0,49 $

Bewertungen und Rezensionen zu Llama Chat

G2 : 4,3/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Llama Chat?

Ein G2-Rezensent hat Folgendes freigegeben:

Ich habe es als kostengünstige Ergänzung zu OpenAI- und Anthropic-Modellen verwendet, insbesondere für spezifische, eng gefasste Aufgaben. Es ist leicht zugänglich und zeichnet sich als starke Open-Source-Alternative aus.

Ich habe es als kostengünstige Ergänzung zu OpenAI- und Anthropic-Modellen verwendet, insbesondere für spezifische, eng gefasste Aufgaben. Es ist leicht zugänglich und zeichnet sich als starke Open-Source-Alternative aus.

13. Replika (Am besten geeignet, um eine emotionale Verbindung zu einem anpassbaren KI-Begleiter aufzubauen)

via Replika

Replika ist ein KI-Begleiter, der chatbasiertes maschinelles Lernen nutzt, um eine fortlaufende emotionale Beziehung zu Ihnen aufzubauen. Ein wichtiges Feature von Replika ist das Gesprächsgedächtnis, das Details aus vergangenen Chats speichert, um später darauf zurückgreifen zu können.

Es bietet auch Nachverfolgung der Stimmung, Tagebuchführung und Rollenspielszenarien, die das persönliche Wachstum und das emotionale Wohlbefinden fördern. Dank anpassbarer Avatare und Beziehungsdynamiken können Benutzer ihren KI-Begleiter an ihre Vorlieben anpassen, was das Gefühl der Kameradschaft verstärkt.

Die besten Features von Replika

Benutzer können im virtuellen Raum von Replika Hintergrundmusik einschalten, um eine beruhigende, personalisierte Chat-Umgebung zu schaffen

Verdienen Sie in der App Währung, um neue Features, Outfits und Aktivitäten freizuschalten, die zum Mitmachen und Entdecken anregen

Passen Sie die Persönlichkeit Ihrer Replika durch freischaltbare Eigenschaften wie „neugierig“ oder „unterstützend“ an und entdecken Sie im Laufe der Zeit gemeinsame Zinsen

Einschränkungen von Replika

Benutzer sagen, dass es nicht auf Wissensdatenbanken oder Suche spezialisiert ist, sodass es keine Codierungsprobleme lösen oder Web-Infos abrufen kann

Preise für Replika

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Replika

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

