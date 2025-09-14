die 10 besten KI-Tools für die Dateneingabe zur Automatisierung Ihres Workflows

Der manuelle Dateneintrag ist niemandes Traumjob. Rechnungen kopieren, Umfrageergebnisse protokollieren, Tabellen aktualisieren ... das ist langsam und repetitiv. Und ein Tippfehler reicht aus, um Chaos zu verursachen.

Wenn sich Ihre Tage wie eine endlose Kopier- und Einfüge-Schleife anfühlen, ist es Zeit, Verstärkung zu holen.

KI-gestützte tools für die Dateneingabe wurden entwickelt, um Routinearbeit zu übernehmen. Sie extrahieren, bereinigen, validieren und organisieren Ihre Informationen – während Sie sich auf Arbeit konzentrieren können, die wirklich etwas bewirkt.

In dieser Liste haben wir die besten Tools zur Automatisierung von Dateneingabe-Workflows zusammengestellt. Führen Sie ein kleines Unternehmen oder leiten Sie ein Team? Oder lieben Sie einfach nur übersichtliche Workflows? In jedem Fall helfen Ihnen diese automatisierten KI-Tools für die Dateneingabe dabei, Zeit zu sparen.

Sind Sie bereit, Ihr neues Meeting mit Ihren neuen Helfern für die Datenverarbeitung zu starten?

🧠 Wissenswertes: Die Deutsche Bank hat einst mithilfe von Robotic Process Automation (RPA) über 500.000 Transaktionen pro Jahr mit einer Datengenauigkeit von 99 % und ohne Kaffeepausen verarbeitet. Dies ist eine reale Welt-Erinnerung, die zeigt, dass Menschen sich auf höherwertige Arbeit konzentrieren können, wenn Bots die langweiligen Arbeiten übernehmen.

Sind Sie bereit, Ihre Dateneingabeaufgaben von trainierten Bots übernehmen zu lassen? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten KI-Automatisierungstools, damit Sie Ihren digitalen Assistenten mit Zuversicht auswählen können.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp KI-gesteuerte Aufgabe + Datenerfassungs-Workflows Talk-to-Text-Feature für sprachgesteuerte Dateneingabe KI-gestützte Dateneingabe + Tabelle + Automatisierung Free Forever-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Nanonets Intelligente Dokumentenverarbeitung Lernt Dokument-Layouts automatisch Kostenlos für 200 $ Guthaben; benutzerdefinierte Preisgestaltung Docsumo Extraktion von Rechnungen und Belegen Genauigkeit auf Einzelpostenebene Bezahlte Pläne beginnen bei 149 $/Monat Rossum E-Mail-zu-Daten-Konvertierung KI-gestützte E-Mail-Analyse Die Preise beginnen bei 1500 $/Jahr Nintex RPA RPA für Unternehmen und Automatisierung der Dateneingabe Robotergesteuerter Prozessgenerator per Drag-and-Drop Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf der Nutzung Jotform Formularbasierte Datenerfassung KI-gestützte Formular und bedingte Logik Free-Plan; kostenpflichtige Tarife ab 39 $/Monat Typeform Formularbasierte Datenerfassung im Dialog Logiksprünge und KI-Umfrageablauf Free-Plan mit Limit-Antworten; kostenpflichtige Tarife ab 25 $/Monat Zapier App-übergreifende Workflow-Automatisierung Multi-App-Automatisierung ohne Programmierung Free-Plan mit Aufgabe-Limit; kostenpflichtige Pläne ab 22,81 $/Monat KI durchsuchen Web-Daten-Scraping Vorkonfigurierte „Roboter” für die Datenerfassung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 48 $/Monat OpenRefine Datenbereinigung und -transformation Massenbereinigung mit facettiertem Browsing Völlig kostenloses Open-Source-tool

Die richtige automatisierte Dateneingabesoftware zu finden bedeutet, eine Software zu finden, die zum Tempo, zur Präzision und zum Workflow Ihres Teams passt. Hier sind die wichtigsten Kriterien:

Automatisierung der Datenextraktion zum Abrufen von Info aus Formularen, PDFs und E-Mails mit minimalem Setup bei gleichbleibender Datenintegrität

Fehlerreduzierung und Validierung bei Datenverarbeitungsaufgaben, damit Sie Fehler erkennen können, bevor sie sich auf Ihre Arbeit auswirken

benutzerdefinierte Workflow-Integration*, um Ihre bestehenden Systeme wie CRM, Tabellenkalkulation oder Projekt tool in Synchronisierung zu halten

Skalierbarkeit , die sicherstellt, dass Sie größere Volumen verarbeiten können, ohne Ihre Datenverarbeitungsfähigkeiten zu verlangsamen

Benutzererfahrung, die es Ihrem Team ermöglicht, schnell und ohne Einarbeitungszeit loszulegen

👀 Wussten Sie schon? Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Dateneingabe zu automatisieren. Jede löst ein anderes Problem. Hier sind einige davon: Formularbasierte Automatisierung tools wie Jotform oder Typeform helfen dabei, strukturierte Daten an der Quelle zu erfassen

Tools zur Datenextraktion aus Dokumenten, wie Docsumo oder Nanonets, scannen Rechnungen, Belege und PDF-Dateien mithilfe optischer Zeichenerkennung (OCR), um Schlüssel-Feld automatisch zu extrahieren

E-Mail-Parsing (wie Rossum) erfasst Daten sowohl aus dem Nachrichtentext als auch aus Anhängen

Web-Scraping-Tools wie Browse AI extrahieren Live-Informationen aus Websites Tools wie ClickUp übernehmen alles von der einfachen Dateneingabe, -extraktion und -validierung bis hin zur umfassenden Workflow-Automatisierung. Sie sorgen dafür, dass Ihre Daten in Tabellenkalkulationen, CRMs und Aufgabenlisten in Synchronisierung bleiben, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

Nun zu den interessanten Details. Nachfolgend finden Sie alles, was Sie über die intelligentesten Lösungen für den intelligenten Eintrag wissen müssen, mit denen Sie Ihre Dateneingabe optimieren können.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Integration von KI-gestütztem Aufgabenmanagement in Dateneingabe-Workflows)

Automatisieren Sie den Dateneingabe-Eintrag mit ClickUp Richten Sie komplexe Automatisierungsprozesse für die tägliche, wöchentliche oder monatliche Datenvalidierung mit ClickUp ein

Beim Dateneintrag geht es nicht nur darum, Informationen zu sammeln, sondern auch darum, sicherzustellen, dass sie in die richtigen Hände gelangen, schnell verarbeitet werden und über mehrere Workflows hinweg organisiert bleiben.

Wenn sich jedoch die Übermittlungen häufen oder die Teamkoordination zusammenbricht, können kleine Fehler zu großen Verzögerungen führen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, verwandelt die manuelle Dateneingabe in einen intelligenten, automatisierten Ablauf, der für Produktivität optimiert ist.

ClickUp-Automatisierungen

Möchten Sie wiederkehrende manuelle Dateneingaben durch das Einrichten von Auslösern und Aufgaben eliminieren? Sie könnten beispielsweise Dateneingabeaufgaben erstellen, wenn neue Daten eingehen, Status aktualisieren, Mitglieder zuweisen oder wiederholende Aufgaben für die routinemäßige Dateneingabe generieren.

ClickUp Automatisierungen nimmt Ihnen die Routinearbeit ab.

Richten Sie regelbasierte Auslöser ein, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Status zu aktualisieren und Stakeholder zu benachrichtigen, wenn neue Daten über ClickUp Automatisierung übermittelt werden

Hier ein Beispiel für einen Automatisierungsprozess: Wenn ein Kunde ein Anfrageformular ausfüllt, kann ClickUp automatisch eine Aufgabe erstellen, sie dem richtigen Teammitglied zuweisen, die Priorität der Aufgabe ändern und sogar eine Folge-E-Mail versenden – ganz ohne menschliches Zutun.

Ideal für Betriebsleiter, Client-Onboarding-Teams und Administrator-Profis, die große Mengen an Anfragen bearbeiten.

Sie können ClickUp an Ihren individuellen Workflow anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, Validierungsregeln festlegen und Vorlagen für bestimmte Dateneingabeanforderungen entwerfen. Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, die Regeln festzulegen, und ClickUp erledigt alles im Hintergrund.

ClickUp Autopilot Agents Für Teams, die mit Eingabedaten jonglieren, können Sie auch ClickUp Autopilot Agents verwenden, die sich an Änderungen in Ihrem Arbeitsbereich anpassen und autonom auf der Grundlage der gegebenen Anweisungen handeln. Diese Agenten können mit vorgefertigten Optionen oder einem No-Code-Builder für benutzerdefinierte Agenten eingerichtet werden. Diese Automatisierungen reduzieren nicht nur menschliche Fehler, sondern schaffen auch wertvolle Zeit für höherwertige Analysen und Entscheidungsfindungen, während gleichzeitig konsistente Interaktionen gewährleistet bleiben. Sehen Sie sich das folgende Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

ClickUp Brain

Automatisierungen werden durch KI unterstützt. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Automatisierungen erstellen, indem Sie ClickUp Brain einfach in einfacher Sprache mitteilen, was Sie automatisieren möchten. Es konfiguriert alles für Sie in jedem Space, Ordner oder jeder Liste.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um aus unstrukturierten Dateneingaben automatisch Aufgabenbeschreibungen, Folge-E-Mails oder Prioritäts-Beschreibungen zu generieren

ClickUp Brain fungiert im Grunde genommen als Ihr intelligenter Assistent, der Daten aus Dokumenten extrahieren kann (einschließlich PDFs über intelligente OCR-Integrationen), Aufgaben aus Meeting-Notizen generieren, Dateien zusammenfassen und kontextbezogene Fragen zu Ihrem Arbeitsbereich in Echtzeit beantworten kann.

Möchten Sie eine hohe Datenqualität und -integrität während Ihres gesamten Datenprozesses sicherstellen? Probieren Sie KI-gestützte Eingabeaufforderungen aus, um strukturierte Tabellen-Vorlagen zu erstellen, die Datenextraktion zu automatisieren und Fehlerprüfungsmechanismen zu implementieren.

Brain reduziert den manuellen Dateneintrag erheblich, minimiert Fehler und sorgt dafür, dass die Daten immer aktuell und korrekt sind.

Mit der KI in ClickUp können Sie absolut jede Dateneingabeaufgabe ausführen, egal ob es sich um Rechnungsbearbeitung, CRM-Aktualisierungen, Datenbankverwaltung oder Auftragsabwicklung handelt.

ClickUp ist nicht nur Ihr bevorzugter Arbeitsbereich für Kontrolle, sondern auch für Übersichtlichkeit.

ClickUp-Tabellenansicht

Wenn Sie Excel für die Datenvisualisierung vermissen, probieren Sie ClickUp Tabelle aus. Es ahmt die vertraute Tabellenkalkulationsschnittstelle nach, erleichtert jedoch die Überprüfung, Bearbeitung und Aktualisierung strukturierter Daten.

Verwalten Sie umfangreiche Dateneingaben in einem strukturierten Layout, in dem jede Zeile eine ausführbare Aufgabe darstellt, mit der ClickUp-Tabellenansicht

Jede Aufgabe wird als Zeile mit anpassbaren Spalten für verschiedene Datenfelder angezeigt und unterstützt Massenaktionen, schnelle Navigation und sogar Kopier-Einfüge-Shortcuts für eine schnelle Dateneingabe. Sie können die Übermittlungen auch nach Status sortieren, nach Mitarbeiter filtern und mehrere Datensätze gleichzeitig aktualisieren.

Diese Ansicht eignet sich besonders für die Verwaltung großer Datenmengen, die Validierung von Einträgen und die Sicherstellung der Datenqualität.

ClickUp unterstützt außerdem über 100 Integrationen mit Formularerstellern oder CRM-Systemen, darunter Salesforce, HubSpot und viele mehr. Dies ermöglicht die automatisierte Datenerfassung und Aufgabenerstellung, sodass Daten nahtlos in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich fließen.

Diese Zentralisierung mit automatisiertem und optimiertem Projektmanagement kann Ihr Datenorganisationssystem grundlegend verändern.

Ob Sie nun eine Handvoll manueller Dateneingabeaufgaben oder Tausende von Dateneinträgen verwalten – die flexible Architektur und die robuste Automatisierung von ClickUp machen es für Unternehmen jeder Größe skalierbar. Seine KI-gestützten Features passen sich wachsenden Datenmengen und sich entwickelnden Workflow-Anforderungen an und unterstützen so langfristige Effizienz und Wachstum.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – über Kommentarthreads, Aufgabe, Dokumentenfreigabe und den integrierten ClickUp-Chatten

Erstellen Sie dynamische ClickUp-Dashboards , um die Dateneingabe über Teams zu überwachen

Importieren Sie Einträge aus CSV-Dateien oder synchronisierten Formularen direkt in strukturierte Ansichten

Schalten Sie Slack- oder E-Mail-Benachrichtigungen als Auslöser ein, wenn neue Daten bestimmte Bedingungen erfüllen

Gruppieren Sie Aufgaben nach Datentyp, Projektphase oder Formular, um eine übersichtlichere Nachverfolgung zu ermöglichen

Automatisieren Sie die Fehlerprüfung und kontrollieren Sie Berechtigungen und Gastzugriffe, um die Datensicherheit zu verbessern

Limit von ClickUp

Die Benutzereinstellung eines benutzerdefinierten erweiterten Workflows ist für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

💡 Bonus: Wenn Sie Ihre Dateneingabe-Workflows zum Leben erwecken möchten UND: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort und intuitiv nach Arbeit

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Fragen zu stellen, zu diktieren und Arbeit per Sprache auszuführen – freihändig und überall

Nutzen Sie KI-Tools wie ChatGPT, Claude und DeepSeek direkt aus Brain MAX heraus, mit dem vollständigen Kontext Ihrer Arbeit Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – einen leistungsstarken Desktop-KI-Begleiter, der Sie wirklich versteht, weil er Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und nutzen Sie Ihre Stimme, um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, Dokumentationen zu erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr.

2. Nanonets (am besten geeignet für die intelligente Dokumentenverarbeitung)

via Nanonets

Nanonets wurde für Teams entwickelt, die täglich mit einer Flut von Papierdokumenten zu tun haben – beispielsweise Rechnungen, Verträge, Ausweise oder gescannte Formulare – und eine intelligentere, schnellere Möglichkeit benötigen, all diese Dokumente zu digitalisieren. Das Tool nutzt Deep Learning, um Felder und Layouts zu erkennen, selbst wenn die Dokumente in unterschiedlichen Formaten oder Sprachen vorliegen.

Laden Sie einfach ein paar Beispiele hoch, geben Sie den Feldern einmal eine Beschreibung, und die KI lernt, Variationen selbstständig zu verarbeiten. Mit jedem Dokument, das Sie verarbeiten, verbessert sie sich weiter, sodass Sie die Ergebnisse nicht mehr neu trainieren oder doppelt überprüfen müssen.

Die besten Features von Nanonets

Laden Sie Dokumente für die Stapelverarbeitung in Sekundenschnelle hoch

Legen Sie Konfidenzschwellen fest, um unsichere oder wenig vertrauenswürdige Einträge zu kennzeichnen

Leiten Sie Dokumente je nach Inhalt an verschiedene Workflows weiter

Exportieren Sie strukturierte Daten in den Formaten JSON, XML oder Excel

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Webhook-Benachrichtigungen für Extraktions-Ereignisse

Verwenden Sie Prüfpfade zur Nachverfolgung von Änderungen und zur Verbesserung der Datenverwaltung

Limitations von Nanonets

Die Preise können für kleine Teams unerschwinglich sein

Erfordert Setup-Zeit zum Trainieren benutzerdefinierter Modelle

Preise von Nanonets

Kostenlos (Guthaben im Wert von 200 $)

Pay as you go : Nutzungsabhängige Preisgestaltung ohne monatliche Verpflichtung

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Nanonets

G2 : 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nanonets?

Eine G2-Bewertung lautet:

👀 Wussten Sie schon? Relationale Datenbanken sind nicht nur für Entwickler gedacht – sie sind auch unglaublich nützlich für die Organisation der täglichen Arbeit. Durch die Strukturierung Ihrer Daten in verknüpften Tabellen können Sie intelligentere Workflows schaffen, bei denen eine Aktualisierung als Auslöser für Änderungen in allen verbundenen Datensätzen dient. Mit tools wie ClickUp können Sie relationale Felder erstellen, um Aufgaben, Kunden oder Projekte miteinander in Verbindung zu setzen, ohne eine einzige Zeile SQL-Code schreiben zu müssen. Das bedeutet, dass Ihr Kampagnen-Dashboard, Ihr Client-Tracker und Ihr Inhalt-Kalender automatisch miteinander kommunizieren können. Dies ist eine leistungsstarke Methode, um Datenduplikate zu reduzieren, die Berichterstellung zu vereinfachen und auf einen Blick den Überblick zu behalten.

3. Docsumo (am besten geeignet für die Extraktion von Rechnungen und Belegen)

via Docsumo

Docsumo wurde für Finanz- und Betriebsteams entwickelt, die in Rechnungen, Abrechnungen oder Kontoauszügen versinken, und erfasst alles bis hin zum letzten Element auf der Quittung. Es extrahiert Daten auf Einzelpostenebene und ist somit ideal für Unternehmen, die jede Gebühr, jeden Aufwand oder jede Einheit mit höchster Genauigkeit nachverfolgen müssen.

Docsumo wendet außerdem Validierungslogik an, um Fehler zu kennzeichnen und Ausnahmen zur Überprüfung weiterzuleiten, bevor die Daten an Buchhaltungsplattformen, CRMs oder interne Systeme exportiert werden. Dies spart enorm viel Zeit bei der Kreditorenbuchhaltung, der Buchhaltung oder bei compliance-intensiven Workflows, bei denen Präzision unerlässlich ist.

Die besten Features von Docsumo

Importieren Sie Dokumente über API, E-Mail oder Cloud-Ordner-Synchronisierung

Legen Sie Vertrauensschwellen auf Feldebene für die Genehmigung oder Überprüfung fest

Kategorisieren Sie eingehende Dokumente automatisch nach Typ oder Client

Verfolgen Sie die Verarbeitungszeit und -leistung mit visuellen Dashboards für die Finanzdatenverarbeitung

Exportieren Sie strukturierte Daten direkt in Buchhaltungsplattformen oder BI-tools

Verwalten Sie die Version für Audits und interne Nachverfolgung

Limit von Docsumo

Arbeitet am besten nur mit strukturierten Finanzdokumenten

Die Benutzeroberfläche kann für nicht fachkundige Benutzer technisch erscheinen

Preise für Docsumo

Starter: 149 $/Monat (1.000 Seiten/Monat; bis zu 3 Benutzer)

Wachstum: 499 $/Monat (5.000 Seiten/Monat; bis zu 10 Benutzer)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Docsumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Docsumo?

Eine G2-Bewertung lautet:

Wussten Sie schon? ClickUp Brain bietet die Verwendung mehrerer Gen-KI-Modelle wie Claude, ChatGPT und Gemini. Verabschieden Sie sich von der KI-Flut und holen Sie sich mit ClickUp alles, was Sie von KI brauchen.

4. Rossum (am besten geeignet für die Konvertierung von E-Mails in Daten)

via Rossum

Ihr Posteingang quillt über. Rossum sieht darin eine Chance. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, chaotische E-Mail-Verläufe und angehängte Dokumente in strukturierte, nutzbare Daten umzuwandeln – ohne dass Sie jemals eine Tabellenkalkulation öffnen müssen.

Die leistungsstärkste Funktion ist die KI-gestützte E-Mail-Analyse. Anstatt Anhänge manuell herunterzuladen und Felder zu kopieren, liest Rossum den Nachrichtentext, öffnet die PDF-Datei und extrahiert die Daten automatisch.

Die vorab trainierten KI-Modelle können auch Rechnungen, Bestellungen und andere Standard-Geschäftsdokumente verarbeiten, wodurch die Einrichtung erfreulich schnell vonstattengeht.

Die besten Features von Rossum

Weisen Sie E-Mail-Posteingänge als Datenquellen für bestimmte Workflows zu

Kommentieren Sie Dokumente gemeinsam, um das KI-Lernen zu verbessern

Markieren Sie unsichere Felder zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter, damit nichts ohne Überprüfung durchgeht

Verfolgen Sie Ausnahmen und markieren Sie Anomalien vor dem Export

Richten Sie Echtzeit-Synchronisierungen mit ERP- oder Rechnungsmanagementsystemen ein

Visualisieren Sie die Leistung von Posteingang-to-Data mit Extraktionsanalysen

Limit-Einschränkungen von Rossum

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen über die wichtigsten Dokumenttypen hinaus

Preise von Rossum

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rossum

G2 : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rossum?

Eine Bewertung eines Benutzers auf G2 lautet:

5. Nintex RPA (am besten geeignet für RPA in Unternehmen und die Automatisierung der Dateneingabe)

via Nintex RPA

Mit Nintex RPA können Sie digitale Mitarbeiter erstellen, die menschliche Handlungen nachahmen – kopieren, einfügen, klicken, validieren – ohne jemals eine Kaffeepause zu benötigen. Der große Vorteil ist der Drag-and-Drop-Robotic Process Builder, mit dem das Entwerfen von Bots weniger wie Code und mehr wie das Spielen mit Blöcken wirkt.

Sie können langweilige Aufgaben in Unternehmen-tools wie SAP, Oracle, Citrix oder internen Altsystemen automatisieren. Ob es um die Synchronisierung von Lieferantenrechnungen oder die Verarbeitung von Kunden-Onboarding-Dokumenten geht – Bots führen umfangreiche Workflows mit maschineller Präzision aus.

Sie kontrollieren genau, wie sich jeder Bot verhält, wann er als Auslöser dient, und unter welchen Bedingungen er menschliche Eingaben anfordert.

Die besten Features von Nintex RPA

Setzen Sie unbeaufsichtigte Bots ein, um Aufgaben nach einem Zeitplan auszuführen oder als Auslöser zu verwenden

Stellen Sie RPA-Bots mit E-Signatur-, Formular- und Workflow-tools in Verbindung

Überwachen Sie die Leistung von Bots über zentralisierte Analyse-Dashboards

Nutzen Sie integrierte Vorlagen für gängige Automatisierungen im Unternehmen

Verwenden Sie Tresore für sensible Anmeldedaten, die mit Sicherheit betrieben werden

Verwenden Sie rollenbasierten Zugriff, um zu verwalten, wer Bots erstellt, ausführt und Bearbeitungen vornimmt

Nintex RPA-Limitations

Nicht für Anfänger geeignet, insbesondere für kleine oder nicht-technische Teams

Erfordert benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf der Umgebung und der Nutzung des Bots

Preise für Nintex RPA

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nintex-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nintex?

In einer G2-Bewertung heißt es:

📖 Lesen Sie auch: Die besten tools für kreative Automatisierung

6. Jotform (am besten geeignet für die formularbasierte Datenerfassung)

via Jotform

Jotform wurde für Teams entwickelt, die schnell strukturierte Daten sammeln müssen, sei es von Benutzern, Klienten oder internen Teams.

Mit dem KI-gestützten Formularersteller mit bedingter Logik können Sie in wenigen Minuten intelligentere, dynamischere Formulare erstellen. Anstatt jedem Befragten das gleiche Layout anzuzeigen, passt Jotform die Fragen auf der Grundlage früherer Antworten an und erstellt so einen personalisierten Ablauf, der sowohl die Geschwindigkeit als auch die Genauigkeit erhöht.

Sie können Formulare überall einbetten, Antworten in Echtzeit sammeln und sogar E-Mails oder Aufgaben als Auslöser verwenden, sobald die Übermittlungen eingegangen sind. Das Tool eignet sich für die Erfassung von Leads, die Kundenaufnahme, die Anmeldung zu Ereignissen und nahezu alle Anwendungsfälle, in denen Formulare eine echte Belastung darstellen.

Die besten Features von Jotform

Aktivieren Sie die Formularverschlüsselung für die sichere Erfassung sensibler Daten

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Umfragen, Quizze und Anfrageformulare

Integrieren Sie Antworten direkt in Google Tabellen, Slack oder Airtable

Akzeptieren Sie Datei-Uploads oder digitale Signaturen in Formular-Feldern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Themen, die zu Ihrer Markenidentität passen

Erstellen Sie PDF-Übermittlungen für Archivierungs- oder Druckzwecke

Jotform-Limitations

Designkontrolle im Limit ohne benutzerdefiniertes CSS

KI-Funktionen sind Formular-spezifisch und weisen Wissenslücken auf

Preise von Jotform

Starter: Kostenlos für bis zu 5 Formulare

Bronze: 39 $/Monat (25 Formulare)

Silber: 49 $/Monat (50 Formular)

Gold: 129 $/Monat (100 Formular)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,6/5 (über 3.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Eine G2-Bewertung lautet:

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei Haupthindernisse sind mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Was aber, wenn KI bereits in Ihren Workspace integriert und mit Sicherheit versehen ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er ist in der Lage, natürliche Sprache zu verarbeiten und versteht Anweisungen in einfacher Sprache. Damit löst er alle drei Probleme bei der Einführung von KI und herstellt gleichzeitig die Verbindung zu Ihrem chatten, Ihren Aufgaben, Dokumenten und Ihrem Wissen im gesamten Arbeitsbereich. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

7. Typeform (am besten geeignet für das dialogbasierte Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-Formular-

via Typeform

Möchten Sie statische Umfragen und Formulare in ein reibungsloses, chattendes Erlebnis verwandeln, das auch die Abschlussraten erhöht? Der KI-gestützte Umfrageablauf von Typeform fühlt sich eher wie eine Unterhaltung als wie ein Formular an und hilft Ihnen, genaue und aussagekräftige Daten zu sammeln, ohne Ihre Zielgruppe zu überfordern.

Damit können Sie vollständig personalisierte Fragenpfade auf der Grundlage früherer Antworten erstellen, sodass den Benutzern eine relevante Frage nach der anderen angezeigt wird.

Die besten Features von Typeform

Betten Sie Formulare als Pop-ups, ganzseitige Erlebnisse oder Inline-Widgets ein

Erstellen Sie benutzerdefinierte Schriftarten, Farben und Bilder, um Ihren Markenstil zu entsprechen

Verfolgen Sie die Interaktionsraten und die Raten, wann Aufgaben abgeschlossen werden, mit detaillierten Analysen

Übersetzen Sie Formulare in mehrere Sprachen für ein globales Publikum

Verbinden Sie sich direkt mit CRMs, E-Mail-tools und Notion

Aktivieren Sie die Taschenrechnerlogik, um Preise, Punktestände oder Ergebnisse live zu schätzen

Limit von Typeform

Die Exportoptionen sind in den kostenlosen und Basis-Plänen limitiert

Bei einer Skalierung über Teams oder Regionen hinweg kann dies teuer werden

Preise für Typeform

Free-Plan verfügbar

Basis: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Geschäft: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

Eine G2-Bewertung lautet:

8. Zapier (am besten geeignet für die Automatisierung von app-übergreifenden Workflows)

via Zapier

Zapier ist die Internet-Version von Klebeband. Es wurde für Benutzer entwickelt, die ihre bevorzugten Apps miteinander verknüpfen möchten, ohne Code zu lernen. Es eignet sich hervorragend für die Automatisierung mehrschrittiger Workflows in Tools wie Google Tabellen, Typeform, Slack und CRMs.

Das Feature ist die Multi-App-Automatisierung, mit der Sie Daten mühelos zwischen Plattformen übertragen können.

Beispielsweise kann die Übermittlung eines neuen Formulars sofort eine Slack-Benachrichtigung als Auslöser auslösen, eine Tabelle aktualisieren und eine Willkommens-E-Mail versenden – ganz ohne manuellen Eingriff.

Von der Marketing-Automatisierung über den Kundenerfolg bis hin zu Einstellungsprozessen – Zapier ist das leistungsstarke No-Code-Tool, das Ihre Systeme miteinander kommunizieren lässt und Ihnen die Arbeit abnimmt.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie Zaps (Workflow) mithilfe von Filtern, Bedingungen und mehrstufiger Logik

Planen Sie Zaps so, dass sie täglich, wöchentlich oder in benutzerdefinierten Intervallen ausgeführt werden

Klonen und freigeben Sie Automatisierungen team- oder abteilungsübergreifend

Führen Sie die Nachverfolgung des Aufgabenverlaufs und des Erfolgs für jeden Zap durch

Verwalten Sie Integrationen für über 6.000 Apps über ein einziges Dashboard

Schützen Sie Workflows mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Berechtigungskontrollen

Limit von Zapier

Komplexe Zaps können schwierig zu beheben sein

Die Beschränkungen für Aufgaben bei kostenlosen und Basis-Tarifen schränken die Automatisierung großer Datenmengen ein

Preise von Zapier

Free

Professional: 22,81 $/Monat

Team: 78,72 $/Monat für 25 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Eine G2-Bewertung lautet:

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für die Automatisierung von Workflow

9. Browse KI (am besten geeignet für das Scraping von Webdaten)

via Browse KI

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Roboter trainieren, für Sie im Internet zu surfen – und er würde tatsächlich auf Sie hören. Mit Browse AI können Sie Daten aus Websites wie Produktlisten, Preistabellen oder Jobbörsen extrahieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Vorkonfigurierte „Roboter” für beliebte Websites helfen Ihnen, sofort mit dem Scraping zu beginnen. Das Setup ist so einfach wie das Zeigen und Klicken auf die gewünschten Seitenelemente. Nach dem Training kann Ihr Roboter nach einem Zeitplan ausgeführt werden, Daten in Tabellen speichern oder als Auslöser dienen, wenn neue Informationen erscheinen.

Dadurch entfallen für Teams, die sich mit Forschung, Wachstumsmaßnahmen oder Akquise befassen, stundenlange Kopier- und Einfügearbeit.

Entdecken Sie die besten KI-Features

Planen Sie Roboter so, dass sie stündlich, täglich oder wöchentlich Daten scrapen

Erfassen Sie strukturierte Daten aus paginierten Ergebnissen mit einer einzigen Setup

Exportieren Sie gescrapte Inhalte in CSV, Google Tabellen oder API-Endpunkte

Klonen Sie Roboterkonfigurationen für ähnliche Websites oder Domains

Richten Sie Benachrichtigungen ein, wenn neue Inhalte erkannt werden

Visualisieren Sie die Extraktionsergebnisse mit Nachverfolgung von Fehlern und Erfolg

Einschränkungen der KI durchsuchen

Funktioniert nicht gut auf komplexen, JavaScript-lastigen Seiten

Je nach Website-Struktur kann eine manuelle Bereinigung erforderlich sein

Preise für KI anzeigen

Free (50 Guthaben pro Monat)

Persönlich: 48 $/Monat (2000 Guthaben)

Professional: 87 $/Monat (5000 Guthaben)

Premium: Ab 500 $/Monat (jährliche Abrechnung mit mehr als 600.000 Guthaben)

Durchsuchen Sie KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Browse KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

10. OpenRefine (am besten geeignet für die Datenbereinigung und -umwandlung)

via OpenRefine

OpenRefine ist wie eine Zahnbürste für Ihre Daten – es schrubbt, poliert und gelangt auch in die winzigen Vertiefungen, die Tabellenkalkulationen übersehen. Dieses leistungsstarke Open-Source-Tool wurde für alle entwickelt, die mit unübersichtlichen Datensätzen zu kämpfen haben, die einer gründlichen Bereinigung bedürfen.

Was ihm einen Vorteil verschafft, ist seine Facetten-Browsing-Funktion, mit der Sie Ihre Daten nach Kategorien, Filtern oder Mustern durchsuchen können, um Unstimmigkeiten zu erkennen und diese in großen Mengen zu beheben.

Die besten Features von OpenRefine

Führen Sie Bearbeitung mit regulären Ausdrücken und Transformationsskripten durch

Gruppieren Sie ähnliche Einträge, um Duplikate mit einem Klick zusammenzuführen

Gleichen Sie Datensätze ab, indem Sie Felder mit externen Datenbanken abgleichen

Schritte rückgängig machen/wiederherstellen, um Änderungen während der Bereinigung zurückzuverfolgen

Importieren/exportieren Sie Daten in Formaten wie CSV, TSV, JSON oder XML

Verwenden Sie die Nachverfolgung, um jede Änderung für Audits oder Rollbacks zu dokumentieren

Einschränkungen von OpenRefine

Nur für Desktop-PCs, ohne integrierte Cloud-Synchronisierung

Steilere Lernkurve für nicht-technische Benutzer, die lediglich die Eintragungsprozesse vereinfachen möchten

Preise für OpenRefine

Free

OpenRefiner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über OpenRefine?

Eine G2-Bewertung lautet:

Bringen Sie Ihre Daten mit ClickUp auf Vordermann

Für die manuelle Bereinigung von Daten gibt es keine Medaille. Aber die Automatisierung dieser Aufgabe ist eine große Erleichterung.

Ganz gleich, ob Sie Web-Info scrapen, Rechnungen bearbeiten oder Umfrageeingaben verwalten – KI-gestützte Tools können Ihnen stundenlange Routinearbeit (und vielleicht auch ein paar graue Haare) ersparen.

Wenn Sie jedoch ein tool suchen, das nicht nur Daten sammelt, sondern Ihnen auch dabei hilft, diese zu verarbeiten, ist ClickUp die beste Wahl.

Von intelligenten Automatisierungen und KI-Agenten bis hin zu dynamischen Tabelle-Ansichten, Aufgabenverwaltung und KI-gestützten Erkenntnissen bietet ClickUp Ihrem Team einen zentralen Ort zum Erfassen, Organisieren und Ausführen – ganz ohne Wechseln zwischen tools oder Registerkarten.

Sind Sie bereit, die Dateneingabe zum einfachsten Teil Ihres Workflows zu machen? Melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie noch heute mit einer intelligenteren Automatisierung.