Kostenlose Vorlagen für Catering-Angebote, um mehr Clients zu gewinnen

Jedes Ereignis beginnt mit einer Präsentation, aber im Catering-Bereich ist es das Angebot, das Türen öffnet.

Die Erwartungen Ihrer Clients beginnen sich in dem Moment zu formen, in dem sie Ihr Angebot lesen. Ob Sie Verkostungen für eine Gala organisieren oder die Logistik für ein Firmenessen planen – jedes Detail, das Sie präsentieren, prägt die Entscheidung Ihrer Clients.

🔎 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für Catering-Dienstleistungen hatte 2024 einen Wert von 154,71 Milliarden US-Dollar. Bis 2033 wird ein Wachstum auf 229,92 Milliarden US-Dollar mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,28 % erwartet. Das ist ein beachtliches Wachstum in der Catering-Branche!

Der Vorschlag, den Ihr potenzieller Client sieht, gibt also schon lange vor dem ersten Bissen den Ton an. Eine ausgefeilte Vorlage für Catering-Angebote hilft Ihnen, Ihre Dienstleistungen klar, glaubwürdig und selbstbewusst zu präsentieren.

Wir haben die besten kostenlosen Vorlagen für Catering-Angebote zusammengestellt, die Sie sofort anpassen und verwenden können. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Formatierung von Menüelementen und mehr Zeit mit der Buchung! ✨

Was sind Vorlagen für Catering-Angebote?

Vorlagen für Catering-Angebote sind vorgefertigte Dokumente, die von Catering-Unternehmen verwendet werden, um potenziellen Clients ihre Dienstleistungen, Preise, Menüs und die Logistik für Ereignisse zu präsentieren.

Diese Vorlagen bieten ein strukturiertes Format für die Darstellung wichtiger Informationen wie Details zum Ereignis, Optionen für das Catering-Menü, Ernährungsbeschränkungen, Personalbedarf, Ausrüstungsverleih, Zahlungsbedingungen und Kontaktinformationen.

🧠 Wissenswertes: Die Wurzeln des professionellen Caterings in den USA reichen bis ins Jahr 1778 zurück, als Caesar Cranshell einen großen Ball in Philadelphia ausrichtete, der als eines der ersten großen Catering-Ereignisse in der amerikanischen Geschichte gilt.

Die meisten Vorlagen für Catering-Menüvorschläge sind anpassbar, oft basierend auf der Art des Ereignisses (z. B. Hochzeiten, Firmenveranstaltungen oder private Feiern) und werden in bearbeitbaren Formaten wie Word oder PDF freigegeben.

Die 21 besten Vorlagen für Catering-Angebote

Wenn Sie ebenfalls in der Catering-Branche tätig sind, finden Sie hier einige Vorlagen von ClickUp, der App für die tägliche Arbeit, und anderen Plattformen, mit denen Sie Ihre Angebote vereinfachen und optimieren und Ihre Buchungen steigern können.

1. Vorlage für Dienstleistungsangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Starten Sie Ihre Client-Angebote mit der ClickUp-Vorlage für Serviceangebote

Die Vorlage für Serviceangebote von ClickUp vereinfacht die Erstellung von Angeboten, indem sie Unternehmen einen strukturierten Rahmen für die präzise Präsentation ihrer Dienstleistungen bietet.

Diese Vorlage hebt die wichtigsten Leistungen hervor und hilft Ihnen, Ihren Wert effektiv zu kommunizieren und mehr Geschäfte zu gewinnen, ohne sich in Details zu verlieren. Präsentieren Sie sich professionell und transparent mit klar definierten Abschnitten für Dienstleistungen, Zeitleisten, Preisstufen und Bedingungen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Präsentieren Sie Ihre Servicepakete in einem übersichtlichen, clientfreundlichen Format

Entwerfen Sie Zeitpläne, Menüvarianten und Sonderwünsche

Fügen Sie Bilder oder Highlights vergangener Ereignisse ein, um Ihre Glaubwürdigkeit zu stärken

Bleiben Sie mit den integrierten Projektmanagement-Tools von ClickUp organisiert

Ideal für: Catering-Unternehmen, die potenziellen Kunden wie Veranstaltungsplanern, Firmenkunden oder Privatpersonen, die große Veranstaltungen organisieren, ihr komplettes Angebot präsentieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie im Voraus wichtige Details zum Ereignis erfassen müssen, wie z. B. die Anzahl der Gäste und die Menüwünsche, verwenden Sie ein Formular für Projektanfragen, um einen reibungsloseren und effizienteren Service zu gewährleisten.

2. ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Ihre nächste große Idee mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote ist ein vielseitiger Ausgangspunkt für jede Branche, einschließlich der Catering-Branche. Sie ermöglicht es Ihnen, den Hintergrund Ihres Unternehmens, Ihre Wettbewerbsvorteile, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihr einzigartiges Wertversprechen detailliert darzustellen. Verwenden Sie sie, um Ihre Menüpläne, Personallösungen und die Logistik für Ereignisse jeder Größenordnung zu präsentieren.

Diese gebrauchsfertige Vorlage eignet sich hervorragend für Einsteiger und vereinfacht das Verfassen von Angeboten. Dank ihrer Plug-and-Play-Struktur können Sie sofort loslegen, ohne sich um Formatierung oder Layout kümmern zu müssen. Darüber hinaus verbindet sie eine anschauliche Darstellung mit detaillierten Informationen und positioniert Ihre Marke als professionellen, organisierten und zuverlässigen Anbieter.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Kommunizieren Sie operative Stärken wie Hygiene, Beschaffung und Logistik

Passen Sie Abschnitte für B2B-, Privat- oder vertragsbasiertes Catering an

Schlüsseln Sie Projektziele, Servicendetails und wichtige Meilensteine auf

Verwenden Sie auffällige visuelle Elemente wie farbcodierte Felder, um den Status, den Aufwand und die Komplexität von Aufgaben hervorzuheben

Ideal für: Catering-Unternehmen, die Angebote für Full-Service-Ereignisse, wiederkehrende Verträge oder Partnerschaften mit Veranstaltungsorten erstellen.

3. ClickUp-Vorlage für Projektangebote auf Whiteboard

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihren Erfolg mit der Whiteboard-Vorlage für Projektangebote von ClickUp

Whiteboards sind ein wertvolles Tool, um Ihre Brainstorming-Ideen in klare und kollaborative Angebote umzuwandeln. Die ClickUp-Vorlage für Projektangebote macht genau das, indem sie die Angebotserstellung in eine visuelle Brainstorming-Sitzung verwandelt.

Sie eignet sich zwar perfekt für alle Arten von Projekten, aber Catering-Teams können damit auch Zeitleisten für Ereignisse, die Menüplanung, den Personalbedarf und vieles mehr in einem ansprechenden und interaktiven Format skizzieren. Die flexible Arbeitsfläche hilft Teams dabei, Servicekomponenten in Echtzeit an die Erwartungen der Clients anzupassen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Passen Sie Ihre Leinwand mit Haftnotizen, Flussdiagrammen und Diagrammen frei an

Öffnen Sie doppelte Ansichten wie den Projektvorschlag und die Erste Schritte-Anleitung, um gleichzeitig zu organisieren und zu handeln

Planen Sie gemeinsam große Ereignisse auf einem dynamischen Whiteboard

Verwenden Sie farbcodierte Blöcke, um Aufgabenkategorien zu organisieren

Ideal für: Teams, die gerne komplexe Catering-Projekte wie Hochzeiten, Festivals oder hochkarätige Ereignisse mit mehreren Anbietern und Kontaktpunkten planen.

4. ClickUp-Vorlage für Ausschreibungsprozesse

Kostenlose Vorlage Denken Sie wie Ihre Clients mit der ClickUp-Vorlage für Ausschreibungsprozesse

Clients verwenden oft Ausschreibungen, um Catering-Anbieter zu prüfen, aber auch clevere Catering-Unternehmen nutzen sie. Die Vorlage für den Ausschreibungsprozess von ClickUp hilft Ihnen zu verstehen, wie Angebote bewertet werden, sodass Sie präzise reagieren oder sogar Ihre Ausschreibungen veröffentlichen können, wenn Sie mit Veranstaltungsorten, Dekorateuren oder Eventplanern zusammenarbeiten.

Dies sorgt für Struktur und Transparenz bei jedem Schritt des Ausschreibungsprozesses, sodass Sie Ihre Antwort klar darlegen können – unter Berücksichtigung von Anforderungen, Preisen, Zeitleisten, Serviceleistungen und Alleinstellungsmerkmalen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Präsentieren Sie Zertifizierungen, Lizenzen und Sicherheitsverfahren

Passen Sie Felder wie Budget, Fristen und Vergabeterminen an, um die Koordination mit Lieferanten zu optimieren

Fügen Sie detaillierte Angaben zum Leistungsumfang, eine Kostenaufschlüsselung und Informationen zur Logistik hinzu

Sorgen Sie für mehr Klarheit mit integrierten Attributen wie Anhängen, Prozessphasen und Bewertungskriterien

Ideal für: Catering-Anbieter, die auf formelle Serviceanfragen von Veranstaltern, Veranstaltungsorten oder Firmen-Clients reagieren.

Bitten Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, eine Ausschreibung für Sie von Grund auf neu zu erstellen!

5. Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp selbstbewusste und konforme Angebote für gewerbliche Catering-Aufträge

Möchten Sie Ihre Catering-Dienstleistungen einem Firmenkunden oder Veranstaltungspartner vorstellen? Die Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp ist ein elegantes, gebrauchsfertiges Dokument, mit dem Sie professionelle, detaillierte Angebote erstellen können, ohne bei Null anzufangen. Ganz gleich, ob Sie sich um einen Veranstaltungsvertrag oder einen wiederkehrenden Büro-Catering-Service bewerben, mit dieser Vorlage finden Sie die richtige Balance zwischen Professionalität und Detailgenauigkeit.

Fügen Sie die Vertragsdauer, den Leistungsumfang, Menüoptionen, die Abrechnungsstruktur und Eskalationsverfahren hinzu – alles, was ein gewerblicher Client benötigt, um Ihre Eignung zu beurteilen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Integrieren Sie rechtliche und betriebliche Bedingungen, um Erwartungen frühzeitig abzustimmen

Fügen Sie Klauseln zu Mengenrabatten, Feiertagen und benutzerdefinierten Anfragen hinzu

Nutzen Sie den Abschnitt „Über uns“, um Ihre Catering-Erfahrung freizugeben und Ihre Spezialitäten hervorzuheben

Erstellen Sie anhand dieser Vorlage einen vollständigen ClickUp-Workflow mit Liste, Gantt, Kalender und mehr

Ideal für: Catering-Teams, die wiederkehrende Dienstleistungen oder hochwertige Angebote für Firmenkunden präsentieren.

Das sagt Catriona Parsons, Direktorin bei Bluelime Bespoke, über die Verwendung von ClickUp:

Wir bieten einen luxuriösen Service für private Catering- und Concierge-Dienstleistungen, daher sind wir ständig unterwegs. Die Arbeit mit dem Smartphone und die Nutzung der ClickUp-App waren für mich bisher definitiv am hilfreichsten. So kann ich beispielsweise Zahlungen auf unser Bankkonto abhaken, ohne warten zu müssen, bis ich nach Hause komme. Das ist nur ein Beispiel dafür, was ich unglaublich hilfreich finde.

Wir bieten einen luxuriösen Service für private Catering- und Concierge-Dienstleistungen, daher sind wir ständig unterwegs. Die Arbeit mit dem Smartphone und die Nutzung der ClickUp-App waren für mich bisher definitiv die hilfreichsten Dinge. So kann ich beispielsweise Zahlungen auf unserem Bankkonto abhaken, ohne warten zu müssen, bis ich nach Hause komme. Das ist nur ein Beispiel dafür, was ich unglaublich hilfreich finde.

6. ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie den Angebotsanfrageprozess mit der Vorlage „Angebotsanfrage“ von ClickUp

Wenn ein Client schnell Nummern zum Vergleich von Anbietern benötigt, bietet die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen die Struktur, um schnell und präzise zu reagieren. Die Vorlage standardisiert Ihren Angebotsanfrageprozess und erleichtert das Sammeln, Vergleichen und Bewerten von Angeboten, sodass Sie nie zu viel bezahlen oder Details übersehen.

Sie hilft Ihnen dabei, detaillierte Preise basierend auf Personenzahl, Paket, Lieferentfernung und Extras zu organisieren. Außerdem finden Sie Platz, um Verfügbarkeit, Zeitleiste und Stornierungsbedingungen zu klären, sodass beide Seiten auf dem gleichen Stand sind, bevor es weitergeht.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Fügen Sie optionale Add-Ons wie Getränkeservice oder Ausrüstungsverleih hinzu

Sorgen Sie für Transparenz und Fairness mit einem strukturierten Ausschreibungsprozess

Klären Sie Servicezeiten, Reisekosten und Zahlungsbedingungen

Verfolgen Sie den Fortschritt von Angeboten mit Kommentaren, Mitarbeitern und Status-Updates

Ideal für: Caterer, die auf informelle oder frühe Anfragen von Clients reagieren und Kostenvoranschläge erstellen möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Catering-Verträge mit der ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge

Die ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge garantiert, dass jeder Auftrag durch eine klare, professionelle Dokumentation abgesichert ist. Sie sorgt für Klarheit auf beiden Seiten, hilft, Missverständnisse zu vermeiden und Risiken zu minimieren.

Die Vorlage bietet einen systematischen Ansatz zur Vereinfachung des Vertragsprozesses und enthält klare Definitionen der Begriffe, um Missverständnisse zu vermeiden. Darüber hinaus schützt sie den Caterer mit gut formulierten Klauseln vor möglichen Streitigkeiten oder Ansprüchen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Formalisieren Sie Vereinbarungen mit rechtlich relevanten Feldern und Signaturen

Legen Sie den Umfang, die Zahlungsbedingungen, Haftungsklauseln und Stornierungsbedingungen fest, um sowohl Ihr Team als auch Ihre Clients zu schützen

Fügen Sie Menüs und Checklisten für den Service dem Vertrag bei

Passen Sie die Vorlage an, indem Sie Details wie Menüoptionen, Zahlungsbedingungen und ereignisspezifische Anforderungen anpassen

Ideal für: Catering-Unternehmen, die ihr Vertragsmanagement optimieren und klare, rechtlich einwandfreie Vereinbarungen mit ihren Clients sicherstellen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihr nächstes großes Ereignis mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung ist perfekt für alle, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Sie bietet eine umfassende Übersicht über Ihre Veranstaltung, einschließlich wichtiger Details wie Veranstaltungsort, Catering, Unterhaltung und mehr.

Es bietet Ihrem Team einen zentralen hub für die Verwaltung von Gästezahlen, Menüs, Zeitplänen, der Koordination von Lieferanten und dem Setup der Ausrüstung.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Seien Sie ganz konkret und fügen Sie Details wie Essensvorlieben oder Allergien hinzu

Mit integrierten Checklisten behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass alles reibungslos läuft

Planen Sie Zeitleisten mit Abhängigkeiten und automatischen Erinnerungen

Zeigen Sie den Fortschritt Ihrer Planung in Gantt-Diagrammen oder Dashboards an

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Manager für Firmenveranstaltungen, Hochzeitskoordinatoren und Catering-Unternehmen, die eine umfassende Eventkoordination anbieten.

9. ClickUp-Vorlage für die Partyplanung

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für die Partyplanung organisieren Sie stressfrei Ihre nächste Feier

Ganz gleich, ob Sie ein großes Ereignis für einen Client organisieren oder Ihre eigene unvergessliche Feier planen, die ClickUp-Vorlage für die Partyplanung ist Ihr MVP hinter den Kulissen. Diese Vorlage verbindet Spaß mit Funktionalität und hilft Caterern und Clients bei der Organisation persönlicher Ereignisse wie Geburtstage, Jubiläen oder intime Abendessen.

Rückmeldungen, Menüplanung, Playlists, Partygeschenke – alles ist übersichtlich organisiert und chaotisch. Es gibt auch Abschnitte für Gästelisten, Menüauswahl, Zeitplanung, Themen und die Koordination mit Entertainern oder Dekorateuren.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Verwenden Sie Checklisten und visuelle Ansichten, damit alles stressfrei und reibungslos abläuft

Erstellen Sie Moodboards oder visuelle Boards für die Themen- und Dekorationsplanung

Verfolgen Sie Aufträge und Lieferantenkontakte mit Aufgabenansichten

Greifen Sie auf intelligente Statusmeldungen wie „Weitere Informationen erforderlich“ oder „Blockiert“ zu, um den Fortschritt wie ein Profi nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Partyplaner und Catering-Teams, die Boutique- oder private Veranstaltungen organisieren, die eine enge Koordination und einen persönlichen Service erfordern.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten der einzelnen Aufgaben in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Slots in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

10. Vorlage für die Menüplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Holen Sie sich ein System zum Planen, Nachverfolgen und Servieren von Menüs, die wirklich funktionieren – mit der ClickUp-Vorlage für die Menüplanung

Kein Ereignis ist komplett ohne Essen, über das die Leute (positiv) sprechen. Und seien wir ehrlich: Das richtige Menü kann über den Erfolg oder Misserfolg der gesamten Veranstaltung entscheiden. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für die Menüplanung ins Spiel, um den Tag (und das Abendessen) zu retten.

Von Buffets bis hin zu servierten Abendessen – mit dieser Vorlage für die Menüplanung können Sie ganz einfach ereignisspezifische Menüs erstellen, die den Vorlieben Ihrer Clients, der saisonalen Verfügbarkeit und den Ernährungsbeschränkungen entsprechen. Verknüpfen Sie Gerichte zusätzlich mit Vorbereitungsplänen, Zutatenlisten und Portionsschätzungen, sodass Sie ein funktionales Tool sowohl für kulinarische Teams als auch für Koordinatoren erhalten.

Diese flexible Vorlage wurde ursprünglich für Restaurants entwickelt und eignet sich perfekt für Catering-Unternehmen, Eventmanager oder Planer, die ein benutzerdefiniertes Speiseerlebnis zusammenstellen möchten.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Verwenden Sie integrierte Ansichten wie „Rezeptbox“ und „Start hier“, damit Ihr Team leicht findet, was es braucht

Sorgen Sie für die Synchronisierung aller Beteiligten mit Tools für die Zusammenarbeit wie Kommentaren, Mitarbeitern und Erwähnungen

Priorisieren Sie Gerichte ganz einfach anhand von Faktoren wie Kosten, Beliebtheit oder Verfügbarkeit der Zutaten, um sie an die Anforderungen Ihres Ereignisses anzupassen

Verfolgen Sie den Genehmigungsstatus für Menüänderungen mit Clients und verwenden Sie Tags, um Menüs nach Ereignistyp, Küche oder Thema zu organisieren

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Catering-Koordinatoren und Köche, die Menüs für einmalige Ereignisse oder saisonale Angebote planen.

💡 Profi-Tipp: Eine solide Software für das Lebensmittelmanagement hilft Ihnen dabei, Menüs zusammenzustellen, Gerichte zu kalkulieren, Bestände zu verwalten und wie ein Profi zu planen.

11. Vorlage für Catering-Angebote von PandaDoc

via PandaDoc

Diese umfassende Vorlage für Catering-Angebote von PandaDoc enthält alles, was Sie benötigen, um neue Clients zu beeindrucken. Sie beginnt mit einem personalisierten Anschreiben und führt Sie durch Abschnitte wie „Über uns“, Kundenreferenzen, Details zum Ereignis, Ausrüstung, Menüoptionen, Preise und vieles mehr.

Das Beste daran ist, dass alle Abschnitte innerhalb der PandaDoc-Plattform vollständig anpassbar sind. Die Integration der Vorlage mit eSignature- und Zahlungs-Features ermöglicht zudem den nahtlosen Abschluss von Geschäften direkt innerhalb der Plattform.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Passen Sie Vorlagen schnell an, indem Sie Blöcke mit Inhalten per Drag & Drop verschieben

Präsentieren Sie visuell ansprechende Angebote mit Bildern und markenspezifischen Designs

Sammeln Sie Signaturen und Zahlungen von Clients digital in einem Flow

Verfolgen Sie die Engagement-Analysen, um zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen

🔑 Ideal für: Caterer, die schnell und professionell interaktive Angebote mit integrierten Genehmigungsfunktionen erstellen und versenden möchten.

12. Vorlage für Catering-Angebote von Better Proposals

via Better Proposals

Die Vorlage für Catering-Angebote von Better Proposals ist auf Konversion ausgerichtet und verfügt über eine überzeugende Textstruktur, eingebettete Bilder und Preistabellen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche führt potenzielle Clients durch jeden Schritt, vom Verständnis der Dienstleistungen bis zur Bestätigung des Ereignisses.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren, Ihre Stärken hervorheben und mit nur wenigen Klicks Vertrauen bei potenziellen Clients aufbauen. Mit integrierten Abschnitten für alles, von Menüs bis hin zu Referenzen, ist sie darauf ausgelegt, zu beeindrucken und Leads schnell zu konvertieren.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Verfolgen Sie, wann ein Angebot geöffnet und unterzeichnet wurde

Führen Sie Ihre Clients mit konversionsoptimierten Abschnitten durch Ihr Angebot

Greifen Sie auf intelligente Felder zu, um Client- und Ereignisdaten automatisch auszufüllen, manuelle Bearbeitungen zu reduzieren und gleichzeitig Angebote personalisiert und professionell zu gestalten

Verwenden Sie interaktive Preistabellen, um flexible Preise, optionale Upgrades und automatisch berechnete Summen in Sekundenschnelle hinzuzufügen

Ideal für: Catering-Profis, die sich durch intelligente, markengerechte Dokumente auf Lead-Konversion und Kundenzufriedenheit konzentrieren.

13. Vorlage für Catering-Angebote von CloudHQ

via CloudHQ

Die Vorlage für Catering-Angebote von CloudHQ ist einfach, modern und erfreulich benutzerfreundlich und hilft Ihnen dabei, Ihre Catering-Dienstleistungen selbstbewusst zu präsentieren. Dieses bearbeitbare Google Doc bietet ein gut strukturiertes Layout, das sich leicht anpassen lässt, sodass Sie Ihre Angebote präsentieren und Geschäfte schneller abschließen können, ohne potenzielle Kunden mit zu viel Komplexität zu überfordern.

Sie enthalten bearbeitbare Abschnitte wie Einleitung, angebotene Dienstleistungen, geschätzte Kosten und Sonderwünsche.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Verwenden Sie sie direkt in Google Docs, ohne dass Sie spezielle Software benötigen

Über sichere Links mit Clients teilen und zusammenarbeiten

Fügen Sie Spaces für eine Aufschlüsselung der Dienstleistungen, Portfolios, Team-Biografien, AGBs und Signaturen ein

Als PDF exportieren oder ohne Formatierungsprobleme zur Überprüfung senden

Ideal für: Unabhängige Caterer und kleine Unternehmen, die einen unkomplizierten, professionell aussehenden Vorschlag für die erste Kontaktaufnahme mit Clients wünschen.

📚 Lesen Sie auch: So planen Sie das perfekte Mittagessen für Ihr Team: spannende Ideen

14. Vorlage für Catering-Angebote von Proposify

via Proposify

Diese wunderschön gestaltete Vorlage für Catering-Angebote von Proposify ist das perfekte Tool für Catering-Unternehmen, die ihre Dienstleistungen effektiv präsentieren möchten. Ganz gleich, ob Sie Speisen, Dienstleistungen für Veranstaltungen oder beides anbieten, mit dieser Vorlage können Sie alle wichtigen Details wie Kochprofile, Portfolios zu Veranstaltungen, Beispielmenüs, Budgets und vieles mehr präsentieren.

Verwalten Sie außerdem die Workflows Ihres Teams mit internen Kommentaren, Versionskontrolle und Genehmigungsphasen – besonders nützlich für größere Teams oder umfangreiche Angebotsprozesse.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Steigern Sie Vertrauen und Engagement durch interaktive Bereiche wie anklickbare Menüs, visuelle Galerien und Kundenreferenzen

Passen Sie Vorlagen mit den Farben, Schriftarten und dem Layout Ihrer Marke an

Ansicht der Angebotsanalyse zur Optimierung der Nachverfolgungsstrategie

Legen Sie alle Kosten pro Person klar dar, einschließlich Transport, Personal, Gläser, Besteck, Tabellen und Mahlzeiten, um vollständige Transparenz zu gewährleisten

Ideal für: Mittlere bis große Catering-Unternehmen, die skalierbare Tools für Angebote mit umfangreichen visuellen Elementen und Workflow-Features benötigen.

15. Vorlage für ein Angebot für Catering-Dienstleistungen von Template. Net

via Template. net

Diese vollständig anpassbare Vorlage für ein Angebot für Catering-Dienstleistungen von Template.net wurde für formelle Dienstleistungsverträge entwickelt, die eine Kaufgenehmigung erfordern. Sie kombiniert Leistungsbeschreibungen, Kostenaufstellungen und Genehmigungsabschnitte in einem übersichtlichen und druckbaren Format.

Fügen Sie Ihr Firmenlogo, Ihren Namen und alle relevanten Details auf der ersten Seite ein. Durch den formellen Ton eignet sich die Vorlage gut für die Einreichung von Angeboten oder Vorschlägen an Unternehmen, Schulen oder Behörden.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Präsentieren Sie Catering-Angebote in einem strukturierten, beschaffungsfreundlichen Layout

Fügen Sie klare Bedingungen, Zeitleisten und Zahlungspläne ein

Passen Sie Dokumentabschnitte ganz einfach in Word, PDF oder Google Docs an

Beschreiben Sie Zahlungsbedingungen, Stornierungsbedingungen usw., um beide Parteien mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu schützen

Ideal für: Catering-Anbieter, die auf Kaufanfragen reagieren oder Angebote bei offiziellen Institutionen einreichen.

16. Druckbare Vorlage für Catering-Angebote von Template. Net

via Template. net

Die druckbare Vorlage für Catering-Angebote von Template.net wurde für Catering-Unternehmen entwickelt, um deren operative Kapazitäten, Servicevielfalt und Wertversprechen hervorzuheben. Sie enthält Platzhalter für Inhalte wie Unternehmensvorstellung, kulinarische Philosophie, Preisoptionen und Teamstruktur.

Diese Vorlage eignet sich ideal für die Präsentation vor Investoren oder zum Abschluss von Partnerschaften mit Veranstaltungsorten und hilft Ihnen, Ihre Catering-Dienstleistungen auf professionelle, klare und ansprechende Weise zu präsentieren. Dank der Druckfunktion können Sie Kopien für persönliche Meetings erstellen und so einen bleibenden Eindruck bei potenziellen Clients hinterlassen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Präsentieren Sie Ihr Geschäft professionell mit Layouts in Ihrem Branding

Fassen Sie Serviceleistungen, Preisstrukturen und Alleinstellungsmerkmale zusammen

Geben Sie Ihre Teamgeschichte, Kochprofile oder Beschaffungspraktiken frei

Verwenden Sie anpassbare Formate, die für verschiedene Geschäftsszenarien geeignet sind

Ideal für: Catering-Startups, Cloud-Küchen oder expandierende Unternehmen, die B2B-Angebote erstellen oder neue Dienstleistungen präsentieren möchten.

17. Vorlage für ein Angebot für Firmencatering von Template. Net

via Template. net

In der Catering- und Eventmanagement-Branche ist ein Angebotsschreiben unerlässlich, um potenziellen Clients Ihre Dienstleistungen zu präsentieren, insbesondere für Firmenveranstaltungen und Meetings. Diese Vorlage für ein Angebotsschreiben für Firmencatering von Template.net wurde speziell für geschäftsorientierte Veranstaltungen entwickelt, um Angebote für Board-Meetings, Konferenzen und Firmenfeiern zu strukturieren.

Die Vorlage kombiniert prägnante Übersichten über das Ereignis mit flexiblen Catering-Optionen und einem professionellen Tonfall. Darüber hinaus ist sie versandfertig und erreicht Entscheidungsträger in den Bereichen Personalwesen, Verwaltung oder Facility Management.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Halten Sie die Struktur formell, aber freundlich, um eine gute B2B-Kommunikation zu gewährleisten

Passen Sie Ihren Firmennamen, Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten an, um den Brief individuell zu gestalten

Heben Sie die Flexibilität Ihrer Speisekarte und die Zuverlässigkeit Ihres Services hervor

Präsentieren Sie detaillierte Menüoptionen mit klaren Beschreibungen verschiedener Catering-Pakete für unterschiedliche Ereignisse

Ideal für: Catering-Profis, die Unternehmenskunden ansprechen und benutzerdefinierte Catering-Dienstleistungen für Meetings, Konferenzen oder Firmenveranstaltungen anbieten.

18. Vorlage für ein Angebot für Hochzeitscatering von Template. Net

via Template. net

Diese Vorlage für ein Angebot für Hochzeitscatering von Template.net ist die perfekte Lösung für Catering-Unternehmen, die Paaren an ihrem großen Tag ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis bieten möchten.

Die Vorlage fängt den Ton und die Details ein, die für Hochzeiten erforderlich sind, und schafft eine Balance zwischen Herzlichkeit und Professionalität. Sie enthält Felder für Menüthemen, die Anzahl der Gäste, Ernährungswünsche und Präsentationsstile. Sie eignet sich perfekt für die Nachbereitung nach einer Besichtigung der Location oder einer Brautberatung und gibt Paaren Vertrauen in Ihre Dienstleistungen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Präsentieren Sie personalisierte Hochzeitspakete mit Eleganz und Klarheit

Fügen Sie Beispielmenüs, Servicestufen und Zeitleisten für den Tag des Ereignisses hinzu

Gehen Sie direkt auf die Anliegen der Paare ein, wie z. B. Ernährungswünsche und Ambiente

Verwenden Sie ansprechende Formate, die zum Stil der Hochzeitsplanung passen

Ideal für: Caterer, die Dienstleistungen für Hochzeiten, Empfänge und Ereignisse vor der Hochzeit anbieten und ihre Angebote personalisieren möchten.

via Template. net

Ob Sie eine Spendenaktion, eine Wohltätigkeitsveranstaltung oder ein Gemeindefest organisieren – mit dem Sponsoring-Angebot für Catering-Veranstaltungen von Template.Net können Sie potenzielle Sponsoren für Catering-Veranstaltungen mit Co-Branding ansprechen.

Heben Sie die Bedeutung des Ereignisses, die Zielgruppe und die Vorteile für Sponsoren hervor, z. B. Logo-Platzierungen, Erwähnungen oder Beispiele. Diese Vorlage ist eine effektive Möglichkeit, um lokalen Support oder Partnerschaften für Food-Festivals, Spendenaktionen oder Wohltätigkeitsbankette zu sichern.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Strukturieren Sie Sponsorenangebote mit klaren Wertversprechen

Erläutern Sie kurz den Zweck des Ereignisses, seine Mission und wie der Beitrag des Sponsors einen Unterschied machen wird

Geben Sie alle relevanten Absenderangaben wie Name, Position, Unternehmen und Kontaktinformationen klar an

Beziehen Sie Möglichkeiten zur Steigerung der Sichtbarkeit und den ROI für unterstützende Marken mit ein

Ideal für: Catering-Unternehmen, die öffentliche Ereignisse oder Spendenaktionen planen und Markensponsoring oder Sachleistungen benötigen.

20. Vorlage für Catering-Angebote für Restaurants von Template. Net

via Template. net

Wenn Sie Catering-Clients für Ihr Restaurant gewinnen möchten, ist es wichtig, Ihre Dienstleistungen so zu präsentieren, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Ereignisses entsprechen. Die Vorlage „Catering-Angebot für Restaurants“ von Template.Net ermöglicht Ihnen die Erstellung eines detaillierten, professionellen Angebots, in dem alle von Ihnen angebotenen Dienstleistungen aufgeführt sind.

Präsentieren Sie Logistik, Vorbereitungsprozesse, Umsatzbeteiligungsmodelle und Menüideen auf einfache und partnerschaftliche Weise. Die Vorlage hilft oft dabei, Türen für Co-Branding-Möglichkeiten zu öffnen, die den Servicebereich erweitern.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Legen Sie Details zur Lieferlogistik, zum Branding und zur Gewinnbeteiligung fest

Bieten Sie einen modularen Rahmen für einmalige oder fortlaufende Zusammenarbeit

Fügen Sie Felder ein, um Ihre Kontaktdaten und das Datum des Angebots übersichtlich aufzulisten und so die Legitimität des Angebots zu untermauern

Klare Bedingungen, die die Anzahlungsbedingungen, die Details zur Zahlung und die Stornierungsbedingungen festlegen

Ideal für: Catering-Teams oder Ghost Kitchens, die Restaurants Partnerschaften für erweiterte Dienstleistungen anbieten.

💡 Profi-Tipp: Eine übersichtliche Vorlage für Projekte ist Ihr Wegweiser zum Erfolg. Für das Catering sollten darin alle Beteiligten, Leistungen, Zeitpläne, Budgets und die Zuweisung von Ressourcen aufgeführt sein, damit alles transparent bleibt und nach Plan verläuft.

21. Vorlage für Restaurant-Catering-Angebote von Template. Net

via Template. net

Wenn Sie ein Restaurant mit Catering-Service sind und ein ausgefeiltes, versandfertiges Angebot benötigen, ist die Vorlage für Restaurant-Catering-Angebote von Template.net genau das Richtige für Sie. Sie wurde speziell für Restaurants entwickelt, die sich von Anfang an professionell präsentieren möchten, um mehr Catering-Aufträge zu erhalten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Angebote für externe Clients zu strukturieren und hervorzuheben, wie Ihre Küche, Ihr Personal und Ihre Speisekarte vor Ort zum Einsatz kommen.

🌻 Wie hilft Ihnen das?

Passen Sie das Angebot Ihres hauseigenen Restaurants für externe Ereignisse an

Listen Sie Catering-Pakete nach Gang, Anlass oder Personenzahl auf und fügen Sie optionale Upgrades wie das Setup der Tische oder die Dekoration hinzu

Bieten Sie flexible Preisstufen an, die sich an die Größe der verschiedenen Ereignisse anpassen lassen

Nutzen Sie den integrierten Bereich für Kundenreferenzen, um soziale Beweise hinzuzufügen und Vertrauen aufzubauen

Ideal für: Restaurants und Pop-up-Küchen, die ihr Angebot auf Catering ausweiten und ihre Angebote formalisieren möchten.

Was macht eine gute Vorlage für ein Catering-Angebot aus?

Eine gute Vorlage für ein Catering-Angebot sollte sowohl funktional als auch professionell sein, damit Sie Ihre Clients zufriedenstellen können. Sie sorgt dafür, dass Sie alle notwendigen Details klar und effizient präsentieren.

Hier sind die Schlüsselelemente, die eine Vorlage für ein Catering-Angebot effektiv machen:

Klarheit : Wählen Sie eine Vorlage für Catering-Angebote, die leicht zu lesen und frei von unnötigen Komplexitäten ist

Umfassend : Wählen Sie eine Vorlage für Catering-Angebote, die alle wichtigen Details wie Menüoptionen, Preise und die Logistik des Ereignisses abdeckt

Anpassbar : Wählen Sie eine kostenlose Vorlage für Catering, die flexibel genug ist, um sich an verschiedene Arten von Ereignissen und Kundenbedürfnisse anzupassen

Optisch ansprechend : Entscheiden Sie sich für Vorlagen für Catering-Angebote mit übersichtlichen Layouts, die Professionalität ausstrahlen

Einheitliches Branding: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage für Catering-Angebote, die zum Design und Tonfall Ihres Unternehmens passt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten

Erstellen Sie mit ClickUp Angebote, denen Ihre Clients nicht widerstehen können

Ein Catering-Unternehmen zu führen bedeutet, hundert Dinge gleichzeitig zu jonglieren; Ihr Angebot sollte nicht dazu gehören. Mit der richtigen Vorlage ersparen Sie sich lästiges Formatieren und können sich ganz darauf konzentrieren, Ihre fantastischen Speisen und Ihren makellosen Service zu präsentieren.

Wenn Sie ein Restaurant sind, das in den Catering-Bereich einsteigt, oder ein erfahrener Profi, der seinen Workflow optimieren möchte, wissen Sie, dass die richtigen Tools für langfristigen Erfolg entscheidend sind. Hier kommt ClickUp mit seinen Vorlagen für Catering-Angebote ins Spiel, die alle Anforderungen erfüllen!

Sind Sie bereit, Ihre Catering-Angebote auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihr Catering-Geschäft wie ein Profi auszubauen und zu verwalten.