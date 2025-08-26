die 11 besten HIPAA-konformen Formular-Builder für eine sichere Datenerfassung

Wenn Sie ein Anbieter im Gesundheitswesen sind oder eine Klinik betreiben, kennen Sie die Nachteile herkömmlicher papierbasierter Einwilligungs-Formulare für die HIPAA-Konformität.

Papierformulare können leicht verloren gehen, beschädigt werden oder in die Hände unbefugter Personen gelangen. Teams verbringen Stunden damit, sie zu archivieren und zu verwalten, nur um diesen Vorgang bei Audits zu wiederholen.

Außerdem kann die Weitergabe zwischen Abteilungen oder in elektronische Patientenakten mühsam und fehleranfällig sein. Und natürlich ist die Aufbewahrung und das Auffinden von Papierformularen ineffizient und nimmt Space weg.

HIPAA-konforme Form-Builder bieten eine sicherere Möglichkeit, geschützte Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) zu erfassen und zu verwalten. Sie reduzieren den Verwaltungsaufwand, minimieren Compliance-Risiken, ermöglichen es Patienten, Formulare sicher von jedem Gerät aus zu übermitteln, und helfen Ihnen, jederzeit für Audits bereit zu sein.

Wenn Sie auf der Suche nach einem HIPAA-konformen Formular-Erstellungstool sind, das Ihre Wartezimmer-Papierarbeit durch sichere, digitale Bequemlichkeit ersetzt, sind Sie bei dieser Liste genau richtig.

Die beste HIPAA-konforme Formularerstellungstool-Software auf einen Blick

Wenn Sie im Gesundheitswesen Ihre Arbeit verrichten und mit sensiblen Patientendaten umgehen, ist die Erstellung von Umfragen in Google Formulare keine Option. Verwenden Sie stattdessen diese HIPAA-konformen Formular-Erstellungstools.

Die besten HIPAA-konformen Online-Formulare

Ganz gleich, ob Sie Patientenaufnahme-Formulare, Einverständniserklärungen oder Feedback nach dem Besuch erfassen – diese HIPAA-konformen Formular-Builder helfen Ihnen, die Vorschriften zu Meeting, ohne dabei an Benutzerfreundlichkeit einzubüßen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und Aufgabe-Integration)

Erstellen Sie mit ClickUp Formularen benutzerdefinierte und sichere HIPAA-konforme Formulare

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Aufgaben, Dokumente, Berichterstellung und chatten vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Es hilft Teams dabei, Patientenanfragen, Mitarbeitereingaben und interne Klinik Workflows an einem Ort zu verwalten, von der ersten Antwort bis zum Ergebnis.

Es beginnt mit ClickUp Forms. Nehmen wir an, Ihre Klinik erfasst Patientendaten oder interne Anfragen für Laborarbeit auf sichere Weise. Sie können ein einfaches, mit Ihrem Branding versehenes Formular mit Ausklapp-Menüs, Kontrollkästchen und sogar bedingter Logik erstellen, um die Fragen auf der Grundlage der Antworten des Patienten anzupassen.

Wandeln Sie ClickUp-Formularantworten direkt in ClickUp-Aufgabe um

Jede Formular-Übermittlung erstellt eine Aufgabe in ClickUp Aufgaben, die bereits mit allen Details vorbelegt ist: Name des Patienten, angeforderte Maßnahme, Priorität und sogar ein gescanntes Dokument, falls eines hochgeladen wurde. Basierend auf den von Ihnen im Voraus festgelegten Regeln wird die Aufgabe sofort dem richtigen Koordinator oder der richtigen Krankenschwester zugewiesen.

Wenn beispielsweise eine Aufgabe als „dringend“ gekennzeichnet ist, benachrichtigt die Aufgabenverwaltungssoftware automatisch den Teamleiter, aktualisiert den Status auf „In Bearbeitung“ und verschiebt die Aufgabe an den Anfang der Warteschlange.

ClickUp verfügt auch über vorgefertigte Aufnahme-Formulare, die Ihnen den Aufwand ersparen, diese jedes Mal neu zu erstellen. Die Formular-Vorlage von ClickUp ist Beispielsweise so strukturiert, dass Sie wichtige Patientendaten digital in einem standardisierten Format erfassen und sofort an Ihren Workspace weiterleiten können.

Free Vorlage erhalten Reduzieren Sie den Papierkram und vermeiden Sie Fehler bei der Dateneingabe mit der Formular-Vorlage von ClickUp für HIPAA-Konformität

Es umfasst:

Benutzerdefinierte Felder für Krankengeschichte, Kontaktdaten und Einwilligung

Automatisierung, um Mitarbeiter zu benachrichtigen oder Aufgaben zuzuweisen, sobald ein Formular eingereicht wurde

Native Aufgabe-Ansichten im EHR-Stil zur Nachverfolgung von Übermittlungen und Aufnahme-Schritten

Integrationsunterstützung, um die Synchronisierung mit Ihrem gesamten klinischen Workflow oder den betroffenen Einrichtungen zu unterstützen

Die besten Features von ClickUp

kontrollieren Sie den Zugriff mit detaillierten Berechtigungen: *Limit, wer Formular-Übermittlungen, Aufgaben, sensible Notizen und sogar Workspaces in Ansicht, Bearbeitung oder Verwaltung übernehmen kann

*alle auf der gleichen Seite halten: Verknüpfen Sie verwandte Anfragen oder Aufgaben, wie die Aufnahme eines Patienten und das Formular, mit ClickUp Aufgabe Abhängigkeiten

erstellen Sie eine Wissensdatenbank: *Erstellen Sie SOPs, PDFs und interne Wissens-Wikis mit ClickUp Dokumenten und fügen Sie diese zu nachfolgenden Aufgaben hinzu

daten filtern und sortieren: *Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder wie „Überweisungstyp“ oder „Versicherungsstatus“ zu Aufgaben hinzu, damit Ihre Aufnahme- und Triage-Daten strukturiert bleiben

*fassen Sie eingereichte Übermittlungen mit integrierter KI zusammen: Verwenden Sie ClickUp Brain , um eine Zusammenfassung der Schlüsseldetails zu erstellen – Krankengeschichte, Symptome, frühere Besuche innerhalb der aus dem Formular erstellten Aufgabe

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund umfangreicher benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Bewertung sagt alles:

Mit ClickUp ist es unglaublich einfach, Aufgaben, Listen und Workflows an einem Ort zu verwalten. Die Möglichkeit, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Board, Gantt und Kalender) zu wechseln, steigert die Produktivität enorm. Die integrierten Automatisierungen sind leistungsstark und sparen jede Menge manuelle Arbeit. Es ist das perfekte tool für die Zusammenarbeit im Team. Flexibel, intuitiv und hochgradig anpassbar. ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team plant, verfolgt und arbeitet, wirklich optimiert.

Mit ClickUp ist es unglaublich einfach, Aufgaben, Listen und Workflows an einem Ort zu verwalten. Die Möglichkeit, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Board, Gantt und Kalender) zu wechseln, steigert die Produktivität enorm. Die integrierten Automatisierungen sind leistungsstark und sparen jede Menge manuelle Arbeit. Es ist das perfekte tool für die Zusammenarbeit im Team. Flexibel, intuitiv und hochgradig anpassbar. ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team plant, verfolgt und arbeitet, wirklich optimiert.

2. Formstack (am besten geeignet für sicheren und skalierbaren Daten-Workflow)

via Formstack

Mit Formstack können Sie sichere, HIPAA-konforme Formulare für die Patientenaufnahme, Einwilligungen, Nachsorgeuntersuchungen und vieles mehr erstellen.

Features wie integrierte Verschlüsselung und rollenbasierte Zugriffskontrolle sorgen dafür, dass Ihre Daten ihre Sicherheit behalten. Mit dem Drag-and-Drop-Generator lassen sich Formulare ganz einfach an Ihre sich weiterentwickelnden Prozesse anpassen. Sie können sogar bedingte Logik zu Formularen hinzufügen, sodass Patienten unnötige Fragen überspringen können.

Dank integrierter elektronischer Signaturen müssen Sie Patienten nicht mehr um handschriftliche Einwilligungen bitten. Es ist eine zuverlässige Option für kleine bis mittelgroße Praxen, die ihre Aufnahmeprozesse modernisieren möchten.

Die besten Features von Formstack

Analysieren Sie die Leistung, Konversionsraten und Abbruch-Bewertungen Ihrer digitalen Formulare, um die Datenerfassung zu optimieren

Füllen Sie Formulare und Dokumente anhand von Daten aus früheren Übermittlungen oder externen Quellen vorab aus

Leiten Sie Daten mithilfe von bedingter Logik, Feldzuordnung und Datenweiterleitungs-Features direkt an Teams oder Systeme weiter

Nutzen Sie Formstack Go, ein KI-gestütztes Feature, um Daten offline zu erfassen und automatisch in die Synchronisierung zu überführen, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist

Limit von Formstack

Die Aktualisierung von Formularen nimmt viel Zeit in Anspruch, wenn Sie diese in großen Mengen bearbeiten möchten

Die Preisstruktur ist möglicherweise besser für größere Organisationen geeignet

Preise für Formstack

Formulare: 99 $/Monat

Suite: 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen) 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Formstack?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Ich verwende Formstack Formular mindestens einmal pro Woche, oft sogar mehrmals pro Woche. Ich finde es toll, dass wir jedem Formular so viel Logik hinzufügen können, wie wir benötigen. Mein Unternehmen hat einige sehr lange, komplexe Formulare, und es ist großartig, dass ich Abschnitte und Felder nach Bedarf ausblenden kann, damit die Teammitglieder nicht hunderte Male „N/A“ als Antwort eingeben müssen. Die E-Mail-Automatisierung ist ein großes Plus.

Ich verwende Formstack Formular mindestens einmal pro Woche, oft sogar mehrmals pro Woche. Ich finde es toll, dass wir jedem Formular so viel Logik hinzufügen können, wie wir benötigen. Mein Unternehmen hat einige sehr lange, komplexe Formulare, und es ist großartig, dass ich Abschnitte und Felder nach Bedarf ausblenden kann, damit die Mitglieder nicht hunderte Male „N/A“ als Antwort eingeben müssen. Die E-Mail-Automatisierung ist ein großes Plus.

👀 Wussten Sie schon? Die 2005 zur HIPAA hinzugefügte Sicherheit befasste sich speziell mit elektronisch geschützten Gesundheitsdaten (ePHI) und war damit dem heutigen Boom der Telemedizin weit voraus.

3. FormDr (am besten geeignet für Einzelpraktiker, die eine DIY-Lösung suchen)

via FormDr

Mit dem HIPAA-konformen Online-Formularerstellungstool von FormDr können Ihre Patienten Formulare vor dem Termin über ihr Smartphone oder ihren Laptop abschließen. Diese Übermittlungen werden direkt an das zuständige Mitglied weitergeleitet.

Sie können das Patientenerlebnis mit bedingter Logik, mehrseitigen Paketen und markenspezifischen Dankeseiten während der Formular-Erstellung individuell anpassen.

Da es sich um einen Formular-Generator ohne Code handelt, benötigen Sie keinen technischen Support, um all diese Änderungen vorzunehmen; Sie können dies selbst erledigen. Außerdem bietet es eine Bibliothek mit vorgefertigten Formular-Vorlagen für verschiedene medizinische Fachgebiete

Die besten Features von FormDr

Senden Sie Formulare per E-Mail oder Text an Patienten, damit diese die Unterlagen von überall aus ausfüllen können und die Wartezeit im Wartezimmer verkürzt wird

Erfassen Sie digitale Signaturen, Fotos und Dateiaktualisierungen direkt in der Onboarding-Software für Clients

Automatisieren Sie Erinnerungen, um Patienten zum Abschließen von Formularen aufzufordern und damit die Zahl der Nichterscheinen zu reduzieren

Exportieren Sie Patientendaten in großen Mengen in Excel-kompatible CSV-Dateien, um Antworten auf das Formular zu analysieren

Limitations von FormDr

Es fehlen benutzerdefinierte Anpassungsoptionen in den vorgefertigten Formular-Vorlagen

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu größeren, allgemeineren Plattformen

Preise für FormDr

Essential: 59 $/Monat

plattform:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

teams:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FormDr

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über FormDr?

Eine Rezension drückt es so aus:

Vor der Einführung von FormDr verwendeten wir ein vollständig papierbasiertes System, das mit zahlreichen Hindernissen verbunden war, darunter die Kosten für den Druck und Versand von Formularpaketen, die lange Dauer für den Versand und Rückversand der Formulare sowie die Unmöglichkeit, sicherzustellen, dass bestimmte Felder vor der Übermittlung fertiggestellt wurden. Mit FormDr können die Frauen, die sich für unser Programm anmelden, die Formulare innerhalb von etwa 15 Minuten nach Erhalt abschließen.

Vor der Einführung von FormDr verwendeten wir ein vollständig papierbasiertes System, das mit zahlreichen Hindernissen verbunden war, darunter die Kosten für den Druck und Versand von Formularpaketen, die lange Dauer für den Versand und Rückversand der Formulare sowie die Unmöglichkeit, sicherzustellen, dass bestimmte Felder vor der Übermittlung fertiggestellt wurden. Mit FormDr können die Frauen, die sich für unser Programm anmelden, die Formulare innerhalb von etwa 15 Minuten nach Erhalt abschließen.

4. FormHippo (Ideal für Administrator-Teams, um Formular-Übermittlungen direkt in Google Drive weiterzuleiten)

via FormHippo

Mit FormHippo können Sie HIPAA-konforme benutzerdefinierte Patientenaufnahme-Formulare, Einverständniserklärungen und E-Signatur-Flows erstellen. Diese Formulare können über eine API oder mithilfe von gehosteten Links in Ihre Plattform integriert werden.

Die Plattform kann bestehende PDF-Formulare in interaktive, ausfüllbare Online-Dokumente umwandeln, die Patienten auf jedem Gerät elektronisch abschließen und unterschreiben können. Dank der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich ganz einfach neue Formulare von Grund auf erstellen.

Sie können auch aus anpassbaren, HIPAA-konformen Vorlagen für verschiedene Fachbereiche im Gesundheitswesen wählen.

Die besten Features von FormHippo

Veröffentlichen Sie Formulare sofort und verteilen Sie sie über eindeutige Weblinks oder QR-Codes

Nutzen Sie einen breiten Bereich von HIPAA-konformen Feldern, darunter Text, Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen, Optionsfelder, Bilder und Datei-Uploads

Erfassen Sie rechtsverbindliche elektronische Signaturen auf jedem Formular oder Dokument

Senden Sie eingereichte Formulare und hochgeladene Dateien automatisch an Ihr Google Drive und organisieren Sie sie in Ordnern, um den Zugriff zu vereinfachen

Limitations von FormHippo

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu den Mitbewerbern etwas veraltet wirken

Preise für FormHippo

Free Testversion

Basic: 8,95 $/Monat pro Benutzer

Pro: 11,95 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu FormHippo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der HITECH Act hat den Geltungsbereich des HIPAA auf Drittanbieter ausgeweitet und strenge Regeln für die Benachrichtigung von Datenschutzverletzungen eingeführt, wodurch die Anforderungen an den Datenschutz erhöht wurden.

5. HIPAAtizer (am besten geeignet für HIPAA-konforme Formular per Drag-and-Drop)

via HIPAAtizer

HIPAAtizer ist ein HIPAA-konformes Formular und eine Dokumentenlösung, mit der Papier-, PDF- oder bestehende Webformulare in sichere digitale Formate umgewandelt werden können. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese Formulare direkt in die Website Ihrer Praxis einbetten.

Der Datenerfassungsprozess ist einfach. Patienten können Formulare von jedem Gerät aus ausfüllen, und die Übermittlungen werden mit Sicherheit an Ihr Team weitergeleitet. Dieses kann bei Bedarf Benachrichtigungen erhalten oder Daten exportieren.

FIPS 140-2-konforme Verschlüsselung und detaillierte Zugriffsprotokolle gewährleisten die Sicherheit in Ihrer Gesundheitsorganisation. Außerdem bietet es vorgefertigte Vorlagen für Telemedizin-Einwilligungen, COVID-19-Screenings und Aufnahme-Formulare, die Sie mit einem visuellen Editor benutzerdefiniert anpassen können.

Die besten Features von HIPAAtizer

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit einem Drag-and-Drop-Editor, der über 40 Komponenten wie elektronische Signaturen und Datei-Uploads umfasst

Aktivieren Sie ReCAPTCHA, um zwischen Menschen und automatisierten Benutzern zu unterscheiden und Spam zu vermeiden

Wandeln Sie vorhandene digitale, PDF-, Papier- oder Word-Formulare in sichere Online-Formularpakete um

Maskieren und verbergen Sie PHI in Formular-Übermittlungen und E-Mails zur Benachrichtigung, um die HIPAA-Konformität sicherzustellen

Limitations von HIPAAtizer

Die Plattform konzentriert sich stark auf die Formular-Compliance und bietet möglicherweise keine breitere Palette an tools zur Workflow-Automatisierung

Die Benutzererfahrung kann verbessert werden

Preise für HIPAAtizer

entwickler-Sandbox-Konto:* Free

Simple Compliance Gold: 34 $/Monat

Simple Compliance Gold Plus: 45 $/Monat

Simple Compliance Platinum: 125 $/Monat

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu HIPAAtizer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über HIPAAtizer?

Ein kurzer Auszug aus einem Benutzer:

Das Tool ist sehr vielseitig und das Support-Team ist äußerst hilfsbereit. Die Möglichkeit, komplexe Workflows und Fragebögen im Gesundheitswesen zu erstellen. Es konvertiert sogar Papierformular in HIPAA-konforme Online-Formulare.

Das Tool ist sehr vielseitig und das Support-Team ist äußerst hilfsbereit. Die Möglichkeit, komplexe Workflows und Fragebögen im Gesundheitswesen zu erstellen. Es konvertiert sogar Papierformular in HIPAA-konforme Online-Formulare.

6. Cognito Formular (am besten geeignet für erweiterte Formularlogik und Berechnungen)

über Cognito Formular

Cognito Forms bietet erweiterte bedingte Logik, berechnete Felder und unterstützt mehrseitige Formulare. Es eignet sich besonders für die Erstellung komplexer medizinischer Formulare wie Patientenaufnahme, Risikobewertungen oder Symptom-Checklisten.

Ein bemerkenswertes Feature ist der KI-gestützte Formular-Generator, mit dem Benutzer eine Funktion-Formular-Vorlage erstellen können, indem sie einfach ihre Anforderungen in einfacher Sprache beschreiben

Diese HIPAA-konformen Online-Formulare verfügen nicht über native EHR-Integrationen. Cognito Forms unterstützt jedoch Webhooks, und Sie können benutzerdefinierte Workflows für die Weiterleitung von Übermittlungen oder als Auslöser von Folgeaktionen anpassen.

Entwickler und Produktteams können über einen sicheren API-Zugang Daten in andere Systeme übertragen oder aus diesen abrufen und sie in umfassendere Health Tech Workflows einbetten.

Die besten Features von Cognito Formular

Automatisieren Sie Workflows mit bedingter Logik, dynamischer Feldanzeige und Benachrichtigungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte PDF- oder Word-Dokumente, wie z. B. Patientenübersichten oder Einwilligungserklärungen, direkt aus Formular-Übermittlungen

Integrieren Sie Zahlungsgateways wie Stripe, PayPal und Square, um Zahlungen über dynamische Formulare zu akzeptieren, einschließlich PCI-konformer Verarbeitung

Überprüfen Sie alle Aktivitäten anhand detaillierter Protokolle, verfolgen Sie die Nachverfolgung von Übermittlung, Workflow-Aktionen und den Status der E-Mail-Zustellung

Limit von Cognito Formularen

Die HIPAA-Konformität und die damit verbundene Business Associate Agreement (BAA) sind nur im teureren Enterprise-Plan verfügbar, was ihn für kleinere Praxen möglicherweise unerschwinglich macht.

Das Format ändert sich beim Drucken, was unpraktisch ist

Preise für Cognito Formular

Einzelperson: Free

Pro: 19 $/Benutzer/Monat

team:* 39 $/Benutzer/Monat

*unternehmen: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Formularen

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen) 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cognito Formular?

Laut einem Rezensenten:

Einfaches Erstellen responsiver Formulare mithilfe von bedingter Logik, Antwort-Piping und Automatisierung mit Stripe/Zapier. Einfaches Freigeben von Vorlagen zwischen Konten. Einfaches Einbetten von Formularen in eine Website.

Einfaches Erstellen responsiver Formulare mithilfe von bedingter Logik, Antwort-Piping und Automatisierung mit Stripe/Zapier. Einfaches Freigeben von Vorlagen zwischen Konten. Einfaches Einbetten von Formularen in eine Website.

7. BlockSurvey (am besten geeignet für Datenschutz-orientierte Datenerfassung)

via BlockSurvey

BlockSurvey ist eine Software zur Formular-Automatisierung mit einem Datenschutz-by-Design-Ansatz, der die Blockchain-Technologie nutzt. Anstatt Formularantworten auf zentralisierten Servern zu speichern, werden die Daten durchgehend verschlüsselt und gehören ausschließlich dem Befragten.

Ihr Team kann die Rohdaten nur dann einsehen, wenn ihm ausdrücklich Zugriff gewährt wurde. Mit anderen Worten: Es kann für Health-Tech-Produkte verwendet werden, bei denen Datenminimierung und eine Zero-Trust-Architektur wichtig sind.

Die Plattform bietet Ihnen außerdem benutzerdefinierte Domains, Sicherheit in der Einbettung und API-Zugriff, damit Sie kontrollieren können, wie und wo Ihre Formulare verwendet werden.

Die besten Features von BlockSurvey

Erstellen Sie Umfragen und Formulare mit einem /AI-gestützten Generator , der hochwertige Fragen, adaptive Folgefragen und automatisierte Datenanalysen generiert

Sammeln Sie Antworten anonym ohne Werbung, Tracker oder Cookies, um das Vertrauen zu stärken

Versehen Sie Ihre Umfragen mit benutzerdefinierten Domains, Logos und Designs mit Ihrem eigenen Branding

Analysieren Sie die erfassten Daten über ein Echtzeit-Dashboard mit Diagrammen und Zusammenfassungen

Limit von BlockSurvey

Die Anmeldung mit Passphrase könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen, da jeder, der sie kennt, auf das Konto zugreifen kann und der Eigentümer des Kontos keine Möglichkeit hat, das Konto erneut zu sichern

Das fortschrittliche, dezentrale Modell der Sicherheit der Plattform kann für einige traditionelle IT-Abteilungen im Gesundheitswesen eine Herausforderung darstellen

Preise für BlockSurvey

Standard: 29 $/Monat

Premium: 49 $/Monat

Team: 69 $/Monat

*unternehmen: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu BlockSurvey

G2: 4,8/5 (über 120 Bewertungen) 4,8/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BlockSurvey?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Blocksurvey ist sehr einfach zu bedienen und zu implementieren. Es ist schnell zu meinem bevorzugten Formular-Tool geworden. Die Innovation liegt darin, dass die Ergebnisse in der Blockchain gespeichert werden, was eine zusätzliche Sicherheit darstellt, die ich sehr begrüße

Blocksurvey ist sehr einfach zu bedienen und zu implementieren. Es hat sich schnell zu meinem bevorzugten Formular-Erstellungstool entwickelt. Die Innovation besteht darin, dass die Ergebnisse in der Blockchain gespeichert werden, was eine zusätzliche Sicherheit darstellt, die ich sehr begrüße

8. Jotform (am besten geeignet für Vorlagevielfalt und Integrationen)

via Jotform

Mit seiner HIPAA-konformen Option, die in den Plänen Gold und Enterprise verfügbar ist, bietet Jotform Ihnen ein benutzerfreundliches Drag-and-Drop-PDF-Karte-Tool. Mit dem PDF-Editor können Kliniken aus Formular-Übermittlungen automatisch ausgefüllte PDF-Dateien erstellen, die identisch mit bestehenden internen Dokumenten aussehen.

Die KI-gestützten Tools von Jotform können Formulare aus Text-Vorgaben generieren oder die Übermittlung-Daten sofort zusammenfassen. Dank der Bibliothek mit vorgefertigten Formular-Vorlagen können Sie schnell loslegen.

Sie können auch die Terminplanung direkt im Formular aktivieren. Patienten können einen Zeitrahmen auswählen, und es erfolgt eine Synchronisierung mit Ihrem verbundenen Kalender.

Die besten Features von Jotform

Schützen Sie sensible Daten, indem Sie den PHI-Schutz für bestimmte Felder umschalten

Zahlungen einziehen, Termine vereinbaren und elektronische Signaturen sammeln – alles in einem einzigen, sicheren Formular

Integrieren Sie es in über 150 Anwendungen von Drittanbietern, darunter EMRs, Cloud-Speicher und Zahlung

Führen Sie die Nachverfolgung von Workflow-Aktionen, E-Mail-Zustellungen und Zahlungen mit seinem detaillierten Prüfprotokoll durch

Erzwingen Sie die automatische Abmeldung nach einer Stunde Inaktivität für HIPAA-fähige Konten

Limit von Jotform

Im Vergleich zu anderen benutzerdefiniert codierten Formularen weist es Limitierungen hinsichtlich der Gestaltungsflexibilität auf

Preise von Jotform

Starter: Free

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3600 Bewertungen) 4,7/5 (über 3600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Hier ein Erfahrungsbericht aus erster Hand:

Jotform ist SOOO flexibel in Bezug auf die Arten von Formularen, die ich erstellen kann. Von Registrierungsformularen über Formularen für Zinsen bis hin zu Formularen für Anmeldung und Formularen für Zahlung (und das ist nur die Spitze des Eisbergs) ... Wenn ich den Namen des Feldes ändere, vergesse ich manchmal, die von mir festgelegten Bedingungen zu ändern, sodass das Formular nicht wie vorgesehen funktioniert. Eine Warnung oder Erinnerung wäre schön! Abgesehen davon habe ich kaum etwas zu beanstanden.

Jotform ist SOOO flexibel in Bezug auf die Arten von Formularen, die ich erstellen kann. Von Registrierungsformularen über Formularen für Zinsen bis hin zu Formularen für Anmeldung und Zahlung (und das ist nur die Spitze des Eisbergs) ... Wenn ich den Namen des Feldes ändere, vergesse ich manchmal, die von mir festgelegten Bedingungen zu ändern, sodass das Formular nicht wie vorgesehen funktioniert. Eine Warnung oder Erinnerung wäre schön! Abgesehen davon habe ich kaum etwas zu beanstanden.

9. 123FormularBuilder (am besten geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Formular)

via 123FormBuilder

123FormBuilder bietet HIPAA-Konformität in seinem Enterprise-Plan. Es schützt den Datenschutz mit GDPR-konformen Formularen, erweiterten Sicherheitsprotokollen wie SSO, benutzerdefinierten Rollen, Prüfpfaden, SPF/DKIM-E-Mail-Authentifizierung und täglichen Backups.

Sie können einen bedingten Workflow einrichten, bei dem, wenn ein Patient eine bestimmte Auswahl trifft, ein Auslöser einer anderen Reihe von Fragen oder der Übermittlung an eine bestimmte Abteilung auslöst. Sie können auch den mehrsprachigen Formular-Support nutzen, um unterschiedliche Populationen zu bedienen.

die besten Features von 123FormBuilder

Erfassen Sie Daten mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, Datenverschlüsselung und Formularverschlüsselung und sichern Sie diese auf AWD-Servern mit konfigurierbarer Datenresidenz

Verbessern Sie die Barrierefreiheit mit Formularen, die den WCAG 2.1-Standards der Stufen A und AA Meeting entsprechen, einschließlich Alt-Text-Funktion für Benutzer mit kognitiven Beeinträchtigungen

Erstellen Sie Rechnungen oder Verträge direkt aus Formular-Übermittlungen

Automatisieren Sie Routineaufgaben, indem Sie Formular-Daten direkt an andere tools in Ihrem Healthcare-Stack senden

limitations von 123FormBuilder

Formulare können fehlerhaft sein; Instanz beklagen sich Benutzer über Schwierigkeiten bei der Zuweisung einer URL-Weiterleitung für Dankeseiten

Die Benutzeroberfläche, obwohl sie sehr funktional ist, wirkt aber möglicherweise nicht so modern wie die einiger neuerer Mitbewerber

preise für 123FormBuilder

Basic: Free

Gold: 37 $/Monat

Platinum: 49 $/Monat

Diamond: 99 $/Monat

unternehmen:* 225 $/Monat (jährliche Abrechnung)

bewertungen und Rezensionen zu 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (über 160 Bewertungen) 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 123FormBuilder?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

Das Erstellen von Formularen ist sehr einfach. Die Benutzeroberfläche ist gut und wird gelegentlich aktualisiert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Integration mit Salesforce und die Methode zum Vorausfüllen und Senden von Daten ist klar ... Gelegentlich stößt man auf etwas, das nicht möglich ist, aber in der Regel gibt es in solchen Fällen eine Arbeit oder eine andere Methode, die funktioniert. Die Hilfe-Ressourcen sind zwar umfangreich und hilfreich, aber manchmal etwas schwer zu navigieren (ich gehe davon aus, dass daran Arbeit geleistet wird).

Das Erstellen von Formularen ist sehr einfach. Die Benutzeroberfläche ist gut und wird gelegentlich aktualisiert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Integration mit Salesforce und die Methode zum Vorausfüllen und Senden von Daten ist klar ... Gelegentlich stößt man auf etwas, das nicht möglich ist, aber in der Regel gibt es in solchen Fällen eine Umgehungslösung oder eine andere Methode, die funktioniert. Die Hilfe-Ressourcen sind zwar umfangreich und hilfreich, aber manchmal etwas schwer zu navigieren (ich gehe davon aus, dass daran gearbeitet wird).

10. Zoho Formular (am besten für die Integration in das Zoho-Ökosystem geeignet)

über Zoho Formular

Zoho Forms ist eine gute Option für Health-Tech-Teams, die bereits im Zoho-Ökosystem arbeiten. Es handelt sich um ein Formular, das sich nahtlos mit CRMs, Helpdesks oder internen Dashboards verbinden lässt. So können Sie Formulardaten direkt in Apps ziehen oder logikbasierte Workflows als Auslöser verwenden.

Die HIPAA-Konformität ist zwar nur in den Plänen „Premium“ und „Enterprise-Plan“ verfügbar, bietet jedoch eine unterzeichnete BAA, SSL-Verschlüsselung, Datenmaskierung auf Feld und Prüfpfade.

Zoho Formular kann in patientenorientierte tools integriert werden, die PHI und sensible Patientendaten erfassen.

Die besten Features von Zoho Formular

Verteilen Sie Formulare über soziale Medien, E-Mail, QR-Code oder durch Einbetten in Ihre Website

Erfassen Sie Daten offline und nutzen Sie Features wie Geolokalisierungs-Tag, QR-Code-Scannen, bedingte Logik-Formulare, elektronische Signaturen, Datei-/Bild-Uploads, Karte-Scannen und Kiosk-Modus

Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen, indem Sie Unlimited Formulare freigeben (bei kostenpflichtigen Plänen), Berechtigungen festlegen und in Echtzeit zusammenarbeiten

Analysieren Sie die Formularleistung mit integrierten Berichten und Analysen, um Übermittlungen und Abschlussquoten nachzuvor zu verfolgen

Limit von Zoho Formular

Obwohl bedingte Logik unterstützt wird, wird sie oft als umständlich und schwer zu verwalten beschrieben, insbesondere bei mehrseitigen oder sehr dynamischen Formularen

Obwohl es innerhalb seines eigenen Ökosystems leistungsstark ist, bietet es als eigenständiges tool möglicherweise weniger Vorteile

Preise für Zoho Formular

Free: Free

Basic: 12 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Professional: 60 $/Monat

Premium: 110 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Formularen

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen) 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Formular?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Es ist ganz einfach, die benötigten Elemente einzugeben, wie z. B. Name und Adresse des Benutzers, erledigte Arbeit und alles, was Sie für Arbeitsaufträge erfassen möchten.

Es ist ganz einfach, die benötigten Elemente einzugeben, wie z. B. Name und Adresse des Benutzers, erledigte Arbeit und alles, was Sie für Arbeitsaufträge erfassen möchten.

11. MakeFormular (am besten geeignet für modernes, responsives Formular-Design)

via Makeforms

MakeFormular ist ein Formular-Builder, der mit HIPAA, DSGVO, CCPA, PIPEDA und dem australischen Datenschutzgesetz (DPA) konform ist.

Je nach Ihren Anforderungen an die Benutzerinteraktion können Sie zwischen verschiedenen Formularen wählen, z. B. einseitige Formulare, mehrstufige Flows oder Formulare, die alle Angaben auf einmal erfassen. Der KI-Assistent schlägt Ihnen Felder und Strukturen vor, die auf Ihrer Formularbeschreibung basieren.

Darüber hinaus können Sie einen Einmal-Code festlegen, um Benutzer zu überprüfen, bevor sie sensible Daten übermitteln. Dieses Feature ist nützlich für Telemedizin oder die Einbindung von Apps.

Die besten Features von MakeForms

Verwenden Sie „Quellen“, um die Nachverfolgung der Antworten für jeden Verteilungskanal zu gewährleisten und detaillierte Analysen zu erhalten

Wählen Sie aus drei Formular-Formen: Einzeln, Schritt und Alle auf einmal

Passen Sie Formulare mit über 160 Vorlagen, wie z. B. Feedback-Formularvorlagen, und 100 Designvorlagen mit benutzerdefiniertem Branding, Logos und Schriftarten an

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in gemeinsamen Workspaces zusammen, um die Erstellung, Überprüfung und Verwaltung von Formularen zu optimieren

Verwalten und analysieren Sie die Übermittlung von Formularen mithilfe verschiedener Ansichten, z. B. Tabelle und Zusammenfassungsansichten

Limitations von MakeForms

Die Free-Preisstufe umfasst keine HIPAA-Konformität (Unterzeichnung einer Business Associate Agreement, BAA). Hierfür benötigen Sie kostenpflichtige Pläne

Preise für MakeForms

Essentials: 29 $/Monat

Pro: 69 $/Monat

Agentur: 149 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MakeForms

G2: 4,9/5 (über 30 Bewertungen) 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MakeForms?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Zunächst einmal ist der Wert hervorragend. Mit 5.000 Übermittlungen für nur 29 US-Dollar pro Monat ist es erschwinglich für die Bearbeitung großer Mengen, ohne das Budget zu sprengen. Außerdem habe ich festgestellt, dass es schnell geladen wird, wenn es in meine Website eingebettet ist, was für Besucher einen reibungslosen Ablauf gewährleistet – ein großes Plus für die Benutzererfahrung... Die Integrationsmöglichkeiten scheinen limitiert zu sein. Es gibt Verbindungen zu Automatisierungstools wie Zapier, aber ich möchte lieber keine zusätzlichen Kosten für Zapier aufwenden, nur um eine Verbindung zu meinen anderen tools herzustellen. Eine Erweiterung der direkten Integrationen würde die Dinge erheblich vereinfachen.

Zunächst einmal ist der Wert hervorragend. Mit 5.000 Übermittlungen für nur 29 US-Dollar pro Monat ist es erschwinglich für die Bearbeitung großer Mengen, ohne das Budget zu sprengen. Außerdem habe ich festgestellt, dass es schnell geladen wird, wenn es in meine Website eingebettet ist, was für Besucher einen reibungslosen Ablauf gewährleistet – ein großes Plus für die Benutzererfahrung... Die Integrationsmöglichkeiten scheinen limitiert zu sein. Es gibt Verbindungen zu Automatisierungstools wie Zapier, aber ich möchte nicht extra für Zapier bezahlen, nur um eine Verbindung zu meinen anderen tools herzustellen. Eine Erweiterung der direkten Integrationen würde die Dinge erheblich vereinfachen.

Features, auf die Sie bei einem HIPAA-konformen Formular-Builder achten sollten

Wenn Sie Patientendaten digital erfassen, ist die Wahl eines HIPAA-konformen Online-Formular-Erstellers unumgänglich. Gemäß den HIPAA-Vorschriften muss jede Plattform, die geschützte Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) verarbeitet, strenge Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit Meeting erfüllen.

Hier sind die Schlüssel-Features, auf die Sie achten sollten:

Sichert eine Business-Partner-Vereinbarung (BAA): Stellt sicher, dass der Anbieter eine unterzeichnete BAA vorlegt, die Grundlage der HIPAA-Konformitätsrichtlinien, wenn ein Dritter geschützte Gesundheitsdaten verarbeitet

verschlüsselt alle Daten durchgehend: *Schützt sensible Informationen durch starke Verschlüsselung während der sicheren Datenübermittlung (Formular) und im Ruhezustand (nach der Speicherung)

kontrolliert den Benutzerzugriff: *Setzt klare Grenzen innerhalb Ihres Teams mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, um Risiken zu minimieren

bietet detaillierte Prüfprotokolle: *Protokolliert alle Ansichten, Bearbeitungen, Übermittlungen und Exporte, damit Sie bei Audits die Einhaltung der Vorschriften nachweisen können

Integration in Ihre EHR-/EMR-Systeme: Verbindung mit Ihren bestehenden elektronischen Gesundheitsakten oder Praxismanagementsystemen

erfasst sichere eSignaturen mit Sicherheit für Einwilligungen: *Erhält rechtmäßig Patienten-Signaturen auf Aufnahme-Formularen, Einwilligungserklärungen oder Genehmigungen nach dem Besuch

Automatisiert Routineaufgaben: Beschleunigt Ihren Workflow durch Automatisierungen wie Patientenerinnerungen, Benachrichtigungen des Personals über neue Übermittlungen und die Verwendung bedingter Logik zur Anpassung von Fragen

HIPAA-konforme vs. nicht konforme Formular-Erstellungstools: Kurzer Vergleich

Feature *hIPAA-konformer Formular-Generator *nicht konformes Formular-Erstellungstool Datenschutz Verschlüsselt Daten während der Übertragung und im Ruhezustand Keine Garantie für Verschlüsselung oder sicheren Speicher Zugriffskontrollen Benutzer-Authentifizierung, rollenbasierte Berechtigungen, Audit-Protokolle Einfacher Login-Schutz, kein detaillierter Prüfpfad *geschäftspartnervereinbarung (BAA) Bietet eine unterzeichnete BAA, die für den Umgang mit PHI gesetzlich vorgeschrieben ist Bietet keine BAA, rechtlich nicht für PHI geeignet Anwendungsfall Erfassen von Patientendaten, Krankengeschichte und Versicherungsdetails Allgemeine Umfragen, Feedback-Formulare und Lead-Generierung Risiko bei der Verwendung im Gesundheitswesen Erfüllt die HIPAA-Vorschriften und minimiert rechtliche/finanzielle Risiken Die Verwendung für PHI kann das Ergebnis von Geldstrafen und Datenverstößen sein

👀 Wussten Sie schon? HIPAA wurde ursprünglich nicht für den Datenschutz im Gesundheitswesen entwickelt. Es begann 1996 als Gesetz, das Arbeitnehmern helfen sollte, ihre Krankenversicherung bei einem Arbeitsplatzwechsel zu behalten.

Sichern Sie die Sicherheit Ihrer Formulare mit ClickUp

Die Suche nach einem HIPAA-konformen Formularerstellungstool ist ein wichtiger Schritt zum Schutz von Patientendaten. HIPAA-Formulare sind jedoch nur ein kleiner Teil des Gesamtbildes.

Sobald diese Patientendaten erfasst sind, benötigen Sie eine sichere, organisierte Methode zur Nachverfolgung von Aufgaben, Übergaben, Genehmigungen und Dokumentationen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereint Ihre Formulare, Dateien, Aufgaben, Berichte und Unterhaltungen in einer benutzerfreundlichen, KI-gestützten Plattform. Der Enterprise-Plan bietet HIPAA-Konformität mit einer unterzeichneten Business Associate Agreement (BAA).

Ihre Formulare und Patientendaten werden durch Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Prüfprotokolle geschützt und erfüllen damit die HIPAA-Anforderungen für elektronische PHI (ePHI).

Es ist flexibel, bietet Sicherheit und ist perfekt für die Arbeit im Gesundheitswesen.

