die 11 besten Moveworks-Alternativen für KI-gestützten IT-Support im Jahr 2025

Sie haben die Ticketing-Automatisierung umgesetzt und Chatbots eingeführt, doch Ihr Team verbringt immer noch Stunden damit, Updates zu verfolgen und dieselben IT-Fragen zu beantworten.

Wenn Sie Moveworks – oder ein ähnliches Produkt – verwenden, wurden Ihnen wahrscheinlich reibungslosere Workflows versprochen. Für viele Teams entspricht die Realität jedoch nicht ganz den Erwartungen. Moveworks hat zwar dazu beigetragen, den KI-gestützten IT-Support zu definieren, aber die hohen Kosten, die eingeschränkten benutzerdefinierten Optionen und die steile Lernkurve sind nicht gerade hilfreich.

So oder so, es gibt innovativere KI-Produktivität-Tools auf dem Markt. Diese Moveworks-Alternativen gehen über einfache Bots hinaus und bieten Echtzeit-Service-Desk-Support, Automatisierungstudios und nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Sie helfen HR- und IT-Teams, effizienter zu arbeiten.

Werfen wir einen Blick auf die besten Alternativen, die tatsächlich Ergebnisse liefern.

Warum sollten Sie sich für Moveworks-Alternativen entscheiden?

Moveworks ist eine leistungsstarke KI-gesteuerte Support-Plattform. Wenn Ihr Unternehmen jedoch wächst oder seine Anforderungen vielfältiger werden, können sich die Grenzen dieser Plattform deutlicher zeigen. Möglicherweise sind es die eingeschränkte Flexibilität bei der Anpassung von Workflows, die hohen Kosten und längeren Implementierungszeiten oder die schwierige Integration in Legacy-Systeme.

Hier sind einige Szenarien, warum Teams sich nach Alternativen zu Moveworks umsehen:

mehr Kontrolle über Workflows*: Einige Alternativen bieten Low-Code- oder Open-Source-Optionen für eine tiefere benutzerdefinierte Anpassung über IT- und HR-Prozesse hinweg

Kostentransparenz und Flexibilität : Diese Plattformen bieten detaillierte, skalierbare Preispläne, die für kleinere Teams und Start-ups geeignet sind

Vereinfachte Einarbeitung und Benutzerfreundlichkeit : Dank kürzerer Einarbeitungszeiten ist eine schnellere Einführung möglich

Verbesserte Integrationsfunktionen : Integrierte Konnektoren oder offene API ermöglichen eine nahtlose Synchronisierung mit Ihrer Technologieplattform

Fortschrittliche Automatisierung und KI-Funktionen: Wettbewerber bieten generative KI-Antworten und Drag-and-Drop-Code-Automatisierung, die über Moveworks hinausgeht

Das Fazit? Wenn Sie Ihre Produktivität steigern, Aufgaben intelligenter automatisieren und IT- und HR-Supportfunktionen nahtlos bereitstellen möchten, sind die folgenden tools einen Blick wert.

🧠 Wissenswertes: Der erste Chatbot überhaupt wurde 1966 entwickelt – und war ein Therapeut. Eliza, entwickelt am MIT, simulierte einen Psychotherapeuten nach Rogerianischer Methode und verwendete Mustererkennung, um Fragen an die Benutzer zurückzuspiegeln. Obwohl noch sehr einfach, weckte dies die frühe Fantasie für die Mensch-Computer-Interaktion. Heutige KI-Agenten, wie die von IBM und Espressive, können Sprache, Kontext und sogar emotionale Töne analysieren. Von Eliza bis hin zu Agenten auf Unternehmensebene – es war eine wilde Fahrt.

Moveworks-Alternativen auf einen Blick

Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der wichtigsten Moveworks-Konkurrenten, einschließlich ihrer Stärken, herausragenden Funktionen und monatlichen Einstiegspreise.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp KI und agentenbasierte Workflow-Automatisierung und Projektmanagement ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, Aufgabe-Automatisierung , KI-Chat Free-Plans verfügbar, benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Aisera Service-Automatisierung auf Unternehmen-Niveau Unterhaltungs-KI, AiseraGPT, Ticket-Automatisierung, Omnichannel-Support Benutzerdefinierte Preisgestaltung Leena /AI Automatisierung von HR- und IT-Support Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 140 $/Monat Benutzerdefinierte Preisgestaltung IBM Watson Assistant Verständnis natürlicher Sprache und Chatbots NLP, Watsonx, Dialogfluss, sichere Integrationen mit Unternehmen Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 140 $/Monat Kore. ai Plattformen für Unterhaltung mit KI Low-Code-Bot-Builder, SmartAssist, vorgefertigte IT-/HR-Bots Benutzerdefinierte Preisgestaltung n8n Open-Source-Workflow-Automatisierung Drag-and-Drop-Builder, über 200 Integrationen, Selbsthosting-Optionen Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 65 $/Monat Rezolve. ai KI-Service-Desk mit MS Teams-Integration Automatische Antworten, intelligentes Ticketing, integriertes LMS, Teams-first-Bereitstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung ServiceNow Virtual Agent Service Desks für große Unternehmen Bot-Erstellung ohne Code, prädiktive Intelligenz und umfassende ITSM-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung (im Paket) Espressive KI für den Self-Service Ihrer Mitarbeiter NLP-Engine, Barista-Chatbot, HR/IT-Service-Automatisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung UiPath Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) StudioX, KI-Center, unbeaufsichtigte Bots, codefreie Automatisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat OpenDialog Low-Code-Unterhaltungsdesign Szenariobasierte Chatbots, Logikaufbau und Kontrolle des Unternehmens Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 65 $/Monat

Die besten Moveworks-Alternativen

Jedes der unten aufgeführten tools bietet einzigartige Vorteile – sei es KI-gestützte Ticketbearbeitung, benutzerdefiniertes Workflow-Design oder umfassende RPA-Implementierung.

Anstatt allgemeine unterstützende Features anzubieten, sind diese Plattformen darauf spezialisiert, echte operative Probleme zu lösen, wie z. B. Verzögerungen bei der Reaktion, verstreute Prozesse oder sich wiederholende Aufgaben mit hohem Volumen.

Vom intelligenten ClickUp-Workspace bis hin zu den szenariobasierten Chatbots von OpenDialog – diese Moveworks-Konkurrenten wurden entwickelt, um IT- und HR-Teams dabei zu unterstützen, mit weniger Aufwand mehr zu erledigen. Sehen wir uns einmal an, wie die einzelnen Lösungen abschneiden.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und Projektmanagement)

Organisieren Sie Aufgaben mit über 15 Ansichten, darunter Gantt-Ansicht, Kalender und Zeitleiste, mit ClickUp

die heutige Arbeit ist dysfunktional. * 60 % unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen über verschiedene tools hinweg zu freigeben, zu suchen und zu aktualisieren. Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, was die Produktivität beeinträchtigt.

ClickUp löst dieses Problem mit der Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch die weltweit kohärenteste Arbeits-KI.

Es fungiert als Kommandozentrale für IT-, HR- und Unternehmensteams, die schlank arbeiten, in großem Umfang Automatisierung vornehmen und ohne Chaos zusammenarbeiten möchten.

Während Moveworks sich auf KI für Service-Tickets und Mitarbeiteranfragen konzentriert, erweitert ClickUp den Anwendungsbereich durch intelligente Automatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit und durchgängige Projekt-Sichtbarkeit in einer einheitlichen Plattform. Es eignet sich besser für Teams, die über die Ticketbearbeitung hinaus Flexibilität benötigen.

ClickUp Brain

Alles beginnt mit ClickUp Brain – einer generativen KI-Engine, die weit über die grundlegende Bearbeitung von Abfragen hinausgeht. Im Gegensatz zu Moveworks, das hauptsächlich Fragen von Mitarbeitern beantwortet, helfen Ihnen die Features von ClickUp Brain dabei und noch viel mehr.

Es ruft Informationen aus Ihrem ClickUp-Workspace und den verbundenen tools ab und wird so zu einem echten zweiten Gehirn für Ihr Unternehmen. Brain hilft Ihnen auch beim Verfassen von SOPs, beim Entwerfen von IT-Antworten, beim Zusammenfassen von Meeting-Threads und beim Erstellen von Projekt-Beschreibungen – alles innerhalb Ihres Workflows.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen, Aufgabenaktualisierungen und Antworten mit kontextsensitiver KI in Ihrem Arbeitsbereich

Für Service-Desk-Manager, die Support und Strategie in Einklang bringen müssen, wird dieses KI-Kollaborationstool von einer Helpdesk-Ebene zu einem echten Co-Piloten.

💡 Bonus: Wenn Sie Ihre Workflows zum Leben erwecken möchten UND: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort und intuitiv nach Arbeit

Verwenden Sie Talk to Text , um Fragen zu stellen, zu diktieren und Arbeit per Sprache auszuführen – freihändig und überall

Nutzen Sie KI-Tools wie ChatGPT, Claude und DeepSeek direkt aus Brain MAX heraus, mit dem vollständigen Kontext Ihrer Arbeit Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – einen leistungsstarken Desktop-KI-Begleiter, der Sie wirklich versteht, weil er Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und nutzen Sie Ihre Stimme, um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, Dokumentationen zu erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr.

ClickUp-Automatisierungen

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, das Rückgrat jedes skalierbaren Support-Systems. Während Moveworks die Triage und Weiterleitung von Tickets automatisiert, können Sie mit ClickUp Onboarding-Sequenzen, Ticket-Eskalationen, SLA-Erinnerungen und sogar Updates zur Bestandsverfolgung automatisieren.

Richten Sie mehrstufige Automatisierungsketten ein, die als Auslöser für Aktionen über Aufgaben, Mitarbeiter und Status dienen

Sie können aus über 100 Regeln auswählen oder benutzerdefinierte Logik erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Legen Sie einfach Ihre Regeln fest – um Mitarbeiter-Abfragen von „offen“ auf „geschlossen“ zu setzen oder neue Onboarding-Aufgaben von einem Team an ein anderes zu übertragen, wenn eine Bedingung erfüllt ist – und Automatisierung erledigt den Rest.

ClickUp AI Agents

Noch besser: Die Autopilot Agents von ClickUp können automatisch auf Auslöser reagieren und Updates, Berichte oder Antworten genau dort freigeben, wo Sie sie benötigen.

Beispielsweise startet der Channel des Projektmanagement-Teams einen Auto-Answers-Agenten. Wenn ein Stakeholder fragt: „Wer ist der Projektleiter?“, antwortet der Agent sofort mit dem Namen und zwei Info-Quellen.

Richten Sie ClickUp Autopilot Agents ein, um sich die mühsame Beantwortung sich wiederholender, häufig gestellter Fragen zu ersparen

Ideal für IT-Teams, die Mitarbeiter unterstützen und interne Projekte oder Compliance-Workflows durchführen.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Hier finden Sie eine kurze Einführung zur Einrichtung Ihres ersten Agenten:

Über die Plattform können Sie auch mit Ihren Teamkollegen innerhalb des Arbeitsbereichs kommunizieren.

Während Moveworks in Slack oder Teams zum Einsatz kommt, bleiben Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Chat in Ihrem Arbeitsbereich. Wichtige Unterhaltungen bleiben immer in ClickUp, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Orten wechseln müssen.

Halten Sie IT- und HR-Teams mit ClickUp Chat durch Diskussionen innerhalb von Aufgaben, die Erwähnung und Echtzeit-Updates auf dem Laufenden

Müssen Sie ein Ticket klären oder eine Bereitstellung genehmigen? Tag Ihren Teamkollegen, verknüpfen Sie die Aufgabe und dokumentieren Sie die Entscheidung genau dort, wo es wichtig ist – ohne zwischen Kanälen hin- und herspringen oder den Kontext zu verlieren.

ClickUp bietet Ihnen, was Moveworks nicht kann: vollständige Sichtbarkeit über Tickets, Aufgaben und Teams, ohne dass Sie dafür tief in die Tasche greifen müssen.

Die besten Features von ClickUp

Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, indem Sie Auslöser wie Statusaktualisierungen, Fälligkeitstermine oder Formular-Übermittlungen verwenden

Leiten Sie IT-Tickets mit benutzerdefinierter Logik mithilfe visueller Automatisierung-Builder weiter

Erstellen Sie SOPs, Service-Leitfäden und interne Dokumente direkt in Ihrem Arbeitsbereich

Visualisieren Sie Support-Metriken mit vollständig anpassbaren Dashboards und Berichterstellung-Widgets

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Kommentaren auf Aufgabe, Anhängen und Erwähnungen

Erstellen Sie Abhängigkeiten, um komplexe IT- oder HR-Workflows teamübergreifend zu verwalten

Verfolgen Sie die Arbeit mit Zeitschätzungen, Workload-Ansichten und Sprint-Nachverfolgung

Limit von ClickUp

Für Erstbenutzer etwas steile Lernkurve, insbesondere bei fortgeschrittenen Automatisierungen

In sehr großen oder komplexen Workspaces kann es zu Leistungseinbußen kommen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren. Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Tafel und Kalender) zu wechseln und andere tools zu integrieren, hat meine tägliche Produktivität erheblich gesteigert. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die sich perfekt an unseren Workflow anpasst und das Teammanagement wesentlich effizienter macht.

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren. Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Tafel und Kalender) zu wechseln und andere Tools zu integrieren, hat meine tägliche Produktivität erheblich gesteigert. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die sich perfekt an unseren Workflow anpasst und das Teammanagement wesentlich effizienter macht.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Connected AI in ClickUp, um jede Eingabe – Meeting-Notizen, Supportanfragen oder Brainstorming-Sitzungen – sofort umzusetzen. So geht's: Fassen Sie Ihre Notizen mit ClickUp Brain zusammen, generieren Sie automatisch Aufgaben mit klaren Eigentümern und Fristen, und richten Sie dann Automatisierungen ein, um Aktualisierungen anzuregen oder Verzögerungen zu eskalieren. Das ist nicht nur intelligent, sondern auch selbstständig. Dieser Kreislauf macht manuelle Nachverfolgungen überflüssig und hält Projekte am Laufen, selbst wenn Sie offline sind. Eine Einstellung und Connected AI den Rhythmus Ihres Workflows steuern lassen.

2. Aisera (Am besten geeignet für Service-Automatisierung auf Unternehmensebene)

via Aisera

KI, die auf Befehle wartet, ist längst passé. Die dialogorientierte KI von Aisera wurde entwickelt, um Absichten zu antizipieren, Anfragen selbstständig zu lösen und sich über IT-, HR- und Kundendienstteams hinweg zu skalieren – ohne ständige menschliche Eingriffe.

Während Moveworks sich in erster Linie auf reaktives IT-Ticketing konzentriert, bietet Aisera mit AiseraGPT eine proaktive Automatisierung, die natürliche Sprache versteht, Backend-Aktionen als Auslöser verwendet und aus jeder Interaktion lernt.

Es geht nicht nur um Chatbots. Dieser Moveworks-Konkurrent kann Passwörter zurücksetzen, Zugriff gewähren oder sofort Artikel aus der Wissensdatenbank vorschlagen und arbeitet plattformübergreifend, beispielsweise mit Slack, Teams und sogar per Spracheingabe.

Die besten Features von Aisera

Personalisieren Sie die Mitarbeitererfahrung mit adaptivem Lernen auf Basis des Verhaltens des Benutzers

Ermöglichen Sie KI-gestützte Genehmigungen und Zugriffsanfragen durch Self-Service-Workflows

Erstellen Sie mithilfe einer KI-gesteuerten Ursachenanalyse Wege zur Lösung von Vorfällen als Karte

Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit mit KI-gestützten Serviceanalysen

Sorgen Sie für konsistentes Wissen mit zentralisierten, automatisch aktualisierten Wissensdatenbanken

Beschleunigen Sie die Implementierung mit über 400 Integrationen und vorgefertigten Workflows, die den Bedarf an benutzerdefinierten Anpassungen reduzieren

Limit-Einschränkungen von Aisera

Benutzer berichten, dass Implementierungsunterstützung, um benutzerdefinierte Workflows zu unterstützen, erforderlich ist

Schulungen und Dokumentation im Limit für Ingenieurteams

Preise von Aisera

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Aisera-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Aisera?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Aisera nutzt KI, um Self-Service-Lösungen wie Chatbots und virtuelle Agenten bereitzustellen, die einen Bereich von Kundenanfragen effektiv bearbeiten können. Dies verringert die Abhängigkeit von menschlichen Agenten und spart Betriebskosten. Die Plattform bietet eine konsistente Verfügbarkeit, was für E-Commerce-Unternehmen, die global tätig sind und Clients in verschiedenen Zeitzonen haben, von entscheidender Bedeutung ist.

Aisera nutzt KI, um Self-Service-Lösungen wie Chatbots und virtuelle Agenten bereitzustellen, die einen Bereich von Kundenanfragen effektiv bearbeiten können. Dies verringert die Abhängigkeit von menschlichen Agenten und spart Betriebskosten. Die Plattform bietet eine konsistente Verfügbarkeit, was für E-Commerce-Unternehmen, die global tätig sind und Clients in verschiedenen Zeitzonen haben, von entscheidender Bedeutung ist.

3. Leena AI (Am besten geeignet für die Automatisierung von HR- und IT-Support)

via Leena KI

Leena KI beantwortet nicht nur Ihre Fragen, sondern geht noch einen Schritt weiter und fungiert als virtueller HR- und IT-Assistent Ihres Teams. Während Moveworks sich durch die Automatisierung von IT-Tickets auszeichnet, sorgt Leena KI für Gleichberechtigung zwischen beiden Abteilungen und bietet eine einheitliche Mitarbeitererfahrung, die auf Konversationsintelligenz basiert.

Die Stärke von Leena liegt in seiner domänenspezifischen Tiefe. Diese Helpdesk-Software zeigt nicht nur Informationen an, sondern ermöglicht auch die Automatisierung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, verwaltet Gehaltsabrechnungs-Abfragen und hilft Mitarbeitern beim Zugriff auf Richtliniendokumente – alles über eine Slack- oder Teams-Schnittstelle. Seine KI ist bereits auf HR- und IT-Workflows trainiert und somit ohne aufwendige benutzerdefinierte Anpassungen einsatzbereit.

Die besten Features von Leena KI

Führen Sie KI-gestützte HR-Umfragen und Stimmungsanalysen durch, um die Nachverfolgung der Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und Benutzer zu gewährleisten

Konfigurieren Sie Workflows für Offboarding, interne Mobilität und Schulungswege

Bieten Sie mehrsprachigen Support für globale Teams mithilfe dynamischer Sprachmodelle

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Verhalten des virtuellen Assistenten, das den Tonfall und die kulturellen Normen Ihres Unternehmens entspricht

Führen Sie Audit-Trails und Compliance-Dokumentation durch automatisierte Protokolle

Limit von Leena KI

Begrenzte Sichtbarkeit in Benutzerdefinierten Optionen ohne Demo

Funktioniert am besten mit strukturierten Wissensdatenbanken und klaren Prozessen

Preise für Leena KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Leena KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Leena KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die App beantwortet alle Abfragen unserer Kollegen und im Namen der Personalabteilung, sodass sich unser Team effizient auf andere wichtige Bereiche der Arbeit konzentrieren kann. Zu den Vorteilen der Verwendung eines autonomen KI-Agenten gehören erhöhte Effizienz, Verfügbarkeit rund um die Uhr, konsistente und genaue Antworten, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, Kosteneinsparungen und eine verbesserte Benutzererfahrung durch personalisierte Interaktionen.

Die App beantwortet alle Abfragen unserer Kollegen und im Namen der Personalabteilung, sodass sich unser Team effizient auf andere wichtige Bereiche der Arbeit konzentrieren kann. Zu den Vorteilen der Verwendung eines autonomen KI-Agenten gehören erhöhte Effizienz, Verfügbarkeit rund um die Uhr, konsistente und genaue Antworten, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, Kosteneinsparungen und eine verbesserte Benutzererfahrung durch personalisierte Interaktionen.

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer leisten gelegentlich Arbeit, die über ihre vorgesehenen Stunden hinausgeht, während 24 % an den meisten Tagen Überstunden leisten. Das Problem? Ohne Grenzen werden Überstunden zur Norm statt zur Ausnahme. Manchmal braucht man ein wenig Hilfe, um diese Grenzen zu setzen. Bitten Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, einzugreifen und einen optimierten Zeitplan für Sie zu erstellen. Er ist direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert und zeigt Ihnen, welche Aufgaben tatsächlich dringend sind und welche nicht! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

4. IBM Watson Assistant (am besten geeignet für natürliches Sprachverständnis und sichere KI-Chatbots)

über IBM Watson

IBM Watson Assistant verbindet Sicherheit auf Unternehmensebene mit dialogorientierter KI. Watson wurde für große Unternehmen mit strengen Compliance- und Datenschutzanforderungen entwickelt und unterscheidet sich von Moveworks durch ein tieferes Verständnis natürlicher Sprache, anpassbare Dialogabläufe und eine nahtlose Integration in interne Systeme, ohne auf Plugins von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Watsonx, die KI- und Datenplattform von IBM, verhilft Watson Assistant zu seiner Einzigartigkeit. Sie ermöglicht Unternehmen eine strengere Kontrolle über ihre Daten und Modelle und sorgt gleichzeitig für intelligente, menschenähnliche Interaktionen. Sie unterstützt komplexe Entscheidungsbäume, mehrstufige Unterhaltungen und Fallback-Logik, die Moveworks nicht immer nativ verarbeiten kann.

Watson ist außerdem auf Flexibilität ausgelegt. Sie können Chatbots in Web-, Sprach- oder Messaging-Apps einsetzen und ihr Verhalten mithilfe fortschrittlicher Absichtserkennung und Entitätsextraktion feinabstimmen. Es bietet mehr Kontrolle als Plug-and-Play-KI-Agenten für Teams mit sensiblen Daten oder globalen Compliance-Anforderungen.

Die besten Features von IBM Watson Assistant

Entwerfen Sie mehrstufige Unterhaltungen mit fortschrittlicher Dialoglogik und Fallback-Bedingungen

Stellen Sie Bots über flexible APIs in IVR, mobilen Apps und benutzerdefinierten Websites bereit

Trainieren Sie KI-Modelle mit domänenspezifischen Daten für maßgeschneiderte Interaktionen

Sorgen Sie für strenge Datenverwaltung mit privaten Cloud- oder lokalen Bereitstellungsoptionen

Überwachen Sie die Genauigkeit der Absichten und die Interaktion der Benutzer mit Echtzeit-KI-Analysen

Limit von IBM Watson Assistant

Steilere Lernkurve im Vergleich zu No-Code-KI-Plattformen

Erfordert mehr technische Konfiguration für nicht standardmäßige Anwendungsfälle

Preise für IBM Watson Assistant

Lite-Plan : Kostenlos (1.000 Nachrichten/Monat)

Plus-Plan : Ab 140 $/Monat (bis zu 1.000 Benutzer/Monat)

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (über 320 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über IBM Watson Assistant?

Eine G2-Bewertung zitiert:

Ich finde es großartig, wie gut IBM Watsonx Assistant in alle unsere bestehenden Systeme integriert ist. Die natürliche Sprachverarbeitung ist beeindruckend und macht unseren Kundenservice reaktionsschneller und die Benutzer intuitiver. Wir haben das System mit unserem CRM und anderen Kommunikationsmethoden verknüpft, sodass Kundenabfragen automatisch erfasst werden und Antworten schnell bearbeitet werden können. Dadurch konnten wir die Reaktionszeiten erheblich verkürzen und die Produktivität insgesamt steigern.

Ich finde es großartig, wie gut IBM Watsonx Assistant in alle unsere bestehenden Systeme integriert ist. Die natürliche Sprachverarbeitung ist beeindruckend und macht unseren Kundenservice reaktionsschneller und die Benutzer intuitiver. Wir haben das System mit unserem CRM und anderen Kommunikationsmethoden verknüpft, sodass Kundenabfragen automatisch erfasst werden und Antworten schnell bearbeitet werden können. Dadurch konnten wir die Reaktionszeiten erheblich verkürzen und die Produktivität insgesamt steigern.

👀 Wussten Sie schon? Natural Language Understanding (NLU) ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI) und eine Kernkomponente der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), die sich darauf konzentriert, Computern das Verstehen, Interpretieren und Ableiten von Bedeutungen aus der menschlichen Sprache zu ermöglichen, egal ob geschrieben oder gesprochen. Im Gegensatz zu Systemen, die Texte lediglich verarbeiten oder generieren, zielt NLU darauf ab, die Absicht, den Kontext und die Stimmung hinter der Sprache zu verstehen, damit Maschinen natürlicher und intuitiver mit Menschen interagieren können.

5. Kore. ai (Am besten geeignet für abteilungsübergreifende Unterhaltung-KI-Plattformen)

KI sollte mehr als nur reden – sie sollte handeln. Kore. ai bietet enterprise-grade Unterhaltungstools, die weit über einfache IT-Tickets hinausgehen.

Anstelle des eng fokussierten virtuellen Agenten von Moveworks bietet Kore. ai ein komplettes Service-Management-Ökosystem für den Einsatz intelligenter virtueller Assistenten (IVAs) in den Bereichen IT, Personalwesen, Vertrieb und Support.

Mit der Low-Code-XO-Plattform von Kore. ai können Sie mithilfe von Vorlagen oder benutzerdefinierter Logik schnell rollenspezifische Bots erstellen, trainieren und bereitstellen. Sie bietet Multi-Channel-Support – über WhatsApp, MS Teams, Sprache und mehr – und gleichzeitig leistungsstarke NLP-, Analyse- und Anpassungsfunktionen für eine einheitliche unternehmensweite KI.

Die besten Features von Kore. ai

Weisen Sie detaillierte Rollen und Berechtigungen zu, um den Zugriff auf die Bot-Erstellung teamübergreifend zu kontrollieren

Setzen Sie mehrsprachige Assistenten mit Echtzeitübersetzung und Anpassung an lokale Gegebenheiten ein

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzererfahrungen mit integrierter Stimmungserkennung und Tonmodulation

Integrieren Sie Bots über eine API mit Sicherheit in externe CRM-, ERP- und ITSM-tools

Simulieren Sie Unterhaltungen mit Szenario-Test-tools, bevor Sie live gehen

Einschränkungen von Kore. ai

Die Komplexität der Plattform kann für kleine Teams überwältigend sein

Das Setup dauert länger als bei Plug-and-Play-Lösungen

Preise für Kore. ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kore. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Kore. ai?

Eine G2-Bewertung lautet:

Kore. KI ist die beste Plattform, die Menschen bei der Entwicklung von Chatbots und virtuellen Assistenten unterstützt. Es handelt sich um eine No-Code- und Low-Code-Plattform, auf der wir ganz einfach Chatbots erstellen können. Das Beste daran ist, dass wir durch Schulungen lernen und die Konzepte zum Erstellen und Testen von Bots verstehen, wodurch ich den besten menschenfreundlichen Bot erhalten kann.

Kore. KI ist die beste Plattform, die Menschen bei der Entwicklung von Chatbots und virtuellen Assistenten unterstützt. Es handelt sich um eine No-Code- und Low-Code-Plattform, auf der wir ganz einfach Chatbots erstellen können. Das Beste daran ist, dass wir durch Schulungen lernen und die Konzepte zum Erstellen und Testen von Bots verstehen, wodurch ich den besten benutzerfreundlichen Bot erhalten kann.

6. n8n (Am besten geeignet für Open-Source-Workflow-Automatisierung)

via n8n

Wenn Sie es leid sind, für einfache Automatisierungen Paywalls zu nutzen, können Sie mit n8n Workflows nach Ihren eigenen Vorstellungen erstellen.

Im Gegensatz zum geschlossenen System von Moveworks gibt dieses Open-Source-KI-Workflow-Tool Entwicklern die volle Kontrolle über die Erstellung und Skalierung von Automatisierungen über verschiedene Funktionen hinweg. Es ist nicht auf den IT-Support beschränkt – Teams können Workflows für jeden Anwendungsfall selbst hosten und benutzerdefiniert gestalten.

mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von n8n können Sie Aktionen über mehr als 200 tools wie Jira, GitHub und Slack hinweg verknüpfen – ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter. Dank der Unterstützung von Verzweigungslogik und mehrstufigen Flows eignet sich die Lösung perfekt für die Optimierung von Incident Response, CI/CD oder HR-Workflows hinter den Kulissen.

die besten Features von n8n

Erstellen Sie Webhook-gesteuerte Workflows zur Automatisierung von Serviceantworten in Echtzeit

Verbinden Sie Datenbanken und APIs mithilfe nativer HTTP-, MySQL- und GraphQL-Knoten

Version-Control-Workflows mit CLI-tools und Git-Integrationen

Planen Sie wiederkehrende Aufgaben und Wartungsarbeiten, die von integrierter Cron-Unterstützung unterstützt werden

Lösen Sie Auslöser für Flows über Messaging-Apps, Webhooks oder externe Systemereignisse aus

limit von n8n

Erfordert technisches Fachwissen für Einrichtung und Wartung

Nicht nativ unterstützen für Unterhaltung mit KI oder virtuelle Agenten

preise für n8n

Free-Plan

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für Workflow-Automatisierung

7. Rezolve. ai (Am besten geeignet für die Automatisierung des Service Desks innerhalb von Microsoft Teams)

Wenn Ihr Team bereits mit Microsoft Teams arbeitet, ist Rezolve.ai genau das Richtige für Sie. Im Gegensatz zu Moveworks, das plattformübergreifend integriert ist, wurde Rezolve.ai speziell für Teams entwickelt und verwandelt es in einen vollwertigen Service Desk, ohne dass Sie Ihrem Stack ein weiteres tool hinzufügen müssen.

Rezolve.ai wurde für mittelständische bis große Unternehmen entwickelt und kombiniert KI-gestütztes Ticketing, Prozessautomatisierung und Microlearning – alles über ein einfaches Chatten zugänglich.

Rezolve. ai kombiniert kontextbezogene Intelligenz mit einer tiefen Microsoft 365-Integration, um den internen Support zu optimieren. Es versteht die Absichten der Benutzer, fungiert als Auslöser für Workflows und leitet Mitarbeiter in Echtzeit an – und macht Teams so zu einem proaktiven Support-Hub.

Die besten Features von Rezolve. ai

Starten Sie IT- und HR-Mikrolernmodule direkt in Chatten-Sitzungen

Automatische Triage von Support-Tickets mithilfe dynamischer Konversationsbäume und KI-Routing

Ermöglichen Sie Echtzeit-Onboarding, Genehmigungen und FAQs innerhalb der Teams-Oberfläche

Integrieren Sie Backend-Systeme wie Workday, Freshservice und Active Directory

Lösen Sie den Auslöser der Hintergrund-Automatisierung für sich wiederholende Administrator-Aufgaben über No-Code-Workflows aus

Rezolve. ai Limit

Das Team-fokussierte Design ist möglicherweise nicht für Unternehmen geeignet, die Slack oder andere Plattformen verwenden

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen außerhalb des Microsoft-Ökosystems

Preise für Rezolve. ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rezolve. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. ServiceNow Virtual Agent (am besten geeignet für große Service-Desks großer Unternehmen)

über ServiceNow

Wenn Sie ein großes Unternehmen führen, reichen „ausreichende” unterstützende tools einfach nicht aus. Der Virtual Agent von ServiceNow wurde speziell für große Unternehmen entwickelt, die eine tief integrierte, streng geregelte Automatisierung benötigen – insbesondere in ITSM-Tool-Umgebungen.

Im Gegensatz zu Moveworks, das nur benutzerdefinierte Anpassungen bietet und auf Integrationen von Drittanbietern angewiesen ist, integriert ServiceNow seinen virtuellen Agenten nativ in seine Plattform.

Mit ServiceNow können Unternehmen intelligente Chatbots erstellen, die über FAQs hinausgehen – sie aktualisieren Tickets, dienen als Auslöser für Workflows und rufen Echtzeitdaten ab. Dank der No-Code-Builder und der tiefen Integration in die Now Platform eignet sich die Lösung ideal für die Skalierung der Automatisierung in den Bereichen IT, Assets und Betrieb – alles unter einem Dach.

Die besten Features von ServiceNow Virtual Agent

Erstellen Sie mit Drag-and-Drop-Baukästen auf der Now-Plattform benutzerdefinierte Unterhaltungen

Führen Sie komplexe Backend-Vorgänge wie Systemneustarts oder Zugriffsbereitstellungen per Chatten durch

Überwachen Sie die Leistung von Bots mit Dashboards zur Erkennungsgenauigkeit und Problemlösung

Lokalisieren Sie Bot-Inhalte mithilfe der integrierten Mehrsprachenunterstützung und des Übersetzungsspeichers

Schließen Sie Bots in HR-, Finanz- oder Facility-Modulen für funktionsübergreifende Automatisierung

Einschränkungen von ServiceNow Virtual Agent

Am besten geeignet für Unternehmen, die bereits die ServiceNow ITSM tools verwenden

Hohe Vorabinvestitionen und komplexe Implementierung für neue Benutzer

Preise für ServiceNow Virtual Agent

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Espressive (am besten geeignet für den Self-Service von Mitarbeitern mit NLP-Präzision)

via Espressive

Mitarbeiter sollten keine Tickets erstellen müssen, nur um zu erfahren, wie sie Passwörter zurücksetzen können. Das ist die Grundüberzeugung hinter Espressive, einem KI-basierten virtuellen Support-Agenten, der als Eingangstor zu allen internen Diensten konzipiert ist.

Im Gegensatz zu Moveworks, das innerhalb von Messaging-Apps funktioniert, bietet der Barista-Agent von Espressive eine dedizierte, benutzerfreundliche Oberfläche mit umfassender natürlicher Sprachverarbeitung und einem Schwerpunkt auf unternehmensweitem Self-Service.

Barista erfasst die Absichten der Mitarbeiter hinter Fragen zu Urlaub, Softwarezugang oder Gehaltsabrechnung und liefert schnelle, präzise Antworten ohne zusätzlichen Support. Sein einzigartiges Sprachmodell für Mitarbeiter passt sich der natürlichen Sprache an, während die vorgefertigten Workflows von Espressive den IT-, HR- und Facility-Support mit weniger Tickets und intelligenterer Weiterleitung beschleunigen.

Die besten Features von Espressive

Analysieren Sie Nutzungstrends und Lösungsraten mit KI-gesteuerten Support-Analysen

Bieten Sie personalisierte Antworten basierend auf dem Standort, der Abteilung und der Rolle der Mitarbeiter

Aktualisieren Sie Ihr Wissen dynamisch durch maschinelles Lernen aus früheren Interaktionen

Stellen Sie eine Verbindung zu Ticketingsystemen wie Jira, Zendesk und ServiceNow für hybride Übergaben her

Leiten Sie unbeantwortete Abfragen an Live-Agenten weiter, wobei der gesamte Chat-Verlauf und der Kontext erhalten bleiben

Ausdrucksstarke Einschränkungen

Weniger flexibel für Unternehmen, die eine umfassende Backend-Automatisierung anstreben

Für eine optimale KI-Leistung muss möglicherweise der interne Inhalt neu formatiert werden

Ausdrucksstarke Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ausdrucksstarke Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. UiPath (am besten geeignet für robotergestützte Prozessautomatisierung in großem Maßstab)

via UiPath

Nicht jede Aufgabe erfordert einen Menschen – oder sogar einen Chatbot. UiPath eliminiert repetitive Workflows mit robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA), die still im Hintergrund arbeitet und Ihr Team vollständig von Routinearbeit befreit.

Während Moveworks sich auf den dialogbasierten Support konzentriert, automatisiert UiPath Prozesse hinter den Kulissen – beispielsweise Systemaktualisierungen, Datenübertragungen und die Integration von Unternehmensanwendungen ohne Benutzereingaben.

Mit dem Low-Code-Builder StudioX von UiPath können auch technisch weniger versierte Benutzer Automatisierungen entwerfen, während die IT-Abteilung mit Governance-Tools Bots auf Unternehmensebene skaliert.

Von der Formularverarbeitung bis zur Ticket-Triage steigert es die Effizienz im Backoffice und lässt sich in wichtige Geschäftsplattformen integrieren. Seine KI-gestützten Bots ermöglichen intelligente Entscheidungen in Echtzeit – ideal für den Aufbau einer widerstandsfähigen digitalen Belegschaft.

Die besten Features von UiPath

Koordinieren Sie unabhängige Bots über virtuelle Maschinen und Cloud-Umgebungen hinweg

Sichere Automatisierungen mit rollenbasiertem Zugriff, Protokollierung und Prüfpfaden

Nutzen Sie das KI-Center, um Modelle zu trainieren, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützen

Schließen Sie Workflows zwischen Legacy-Systemen und modernen SaaS-tools nahtlos miteinander

Überwachen Sie die Leistung von Bots, Fehler und den ROI von einer zentralen Kommandozentrale aus

UiPath-Limitations

Erfordert ein dediziertes Team für RPA-Governance und Lebenszyklusmanagement

Die Lizenzierung kann bei größeren Bot-Flotten komplex werden

Preise für UiPath

Basic : Ab 25 $ pro Monat

Standard- und Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UiPath-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 6.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie etwas automatisieren, sollten Sie es zunächst abbilden. Verwenden Sie eine ClickUp-Prozesskarten-Vorlage, um jeden Schritt Ihres IT- oder HR-Workflows zu visualisieren – markieren Sie dann die sich wiederholenden, genehmigungsintensiven oder zeitkritischen Schritte. Dies sind Ihre Automatisierungs-Hotspots. Sobald Sie diese Schritte kartiert haben, verbinden Sie sie mit ClickUp Automations oder Tools wie n8n, um Verzögerungen und manuelle Übergaben zu vermeiden. Je klarer Ihre Prozesskarte ist, desto schneller verwandeln Sie langsame Workflows in selbststeuernde Systeme.

11. OpenDialog (Am besten geeignet für benutzerdefiniertes Unterhaltung-Design und Szenariokontrolle)

via OpenDialog

Wenn Compliance auf Unterhaltung trifft, kommt OpenDialog als Schritt ins Spiel. Im Gegensatz zu Moveworks, das vorkonfigurierte Workflows und limitierte Benutzerdefinierbarkeit bietet, gibt OpenDialog Unternehmen durch szenariobasiertes Design vollständige Kontrolle über das Verhalten von Chatbots – ideal für Branchen mit komplexen Dialog-Flows und regulatorischen Anforderungen.

Die einzigartige Unterhaltung-Engine von OpenDialog trennt Logik von Sprache und ermöglicht so adaptive, nichtlineare Chatbot-Interaktionen.

Es unterstützt Echtzeit-Gespräche auf Basis von Richtlinien, verzweigte Pfade und mehrschichtige Dialoge. Es eignet sich für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Recht und unterstützt die Bereitstellung vor Ort, datenschutzorientierte Setup und eine umfassende IT-Integration – und bietet damit mehr Kontrolle und Flexibilität als herkömmliche SaaS-KI-Agenten.

Die besten Features von OpenDialog

Trennen Sie den Unterhaltungskontext, die Logik und die UX-Ebenen für ein modulares Chatbot-Design

Entwerfen Sie mehrschichtige Unterhaltungen mit wiederverwendbaren Dialogfragmenten

Hosten Sie die Lösung vor Ort, um vollständige Eigentümerschaft und Compliance-Konformität zu gewährleisten

Nahtlose Integration in interne Wissenssysteme und Authentifizierungsebenen

Verwenden Sie visuelle Tools zur Unterhaltung, um Rechts-, Technik- und UX-Teams aufeinander abzustimmen

Limitations von OpenDialog

Erfordert strategisches Design Thinking und Teamzusammenarbeit im Vorfeld

Im Vergleich zu größeren KI-Plattformen kleinere Community und kleineres Ökosystem

Preise für OpenDialog

Testversion : Kostenlos

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

OpenDialog-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

ClickUp unterstützt KI-Service-Desks, die mehr können als Chatbots

Moveworks hat dazu beigetragen, KI in den IT-Support einzuführen, ist aber nicht mehr die einzige oder beste Wahl. Für Teams, die eine tiefere Anpassung, stärkere Automatisierung und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau suchen, ist ClickUp die erste Wahl.

Es vereint KI, Workflow-Automatisierung und Teamzusammenarbeit in einer einzigen, flexiblen Plattform.

Im Gegensatz zu Nischen-tools passt sich ClickUp an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams in den Bereichen Servicemanagement, HR-Support und Backend-Aufgaben an. Sind Sie bereit, manuelle Routinearbeiten zu reduzieren, den Support für Ihre Mitarbeiter zu beschleunigen und intelligentere Systeme aufzubauen, die mit Ihnen wachsen? ClickUp bietet Ihnen all das an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihren Service Desk in ein strategisches Kraftpaket.