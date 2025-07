die 10 besten Notion CRM-Vorlagen für die Verwaltung von Clients und Verkäufen

Sind Sie es leid, Client-Infos über fünf Apps und sechs Haftnotizen hinweg zu jonglieren? Wir auch! Hier können Notion CRM-Vorlagen Abhilfe schaffen. Sie bringen alle Ihre Anforderungen an das Kundenbeziehungsmanagement in einem anpassbaren Space zusammen.

Ganz gleich, ob Sie Einzelunternehmer oder Teil eines wachsenden Teams sind, CRM-Vorlagen bieten Ihnen wichtige CRM-Funktionen zur Nachverfolgung von Leads, zur Verwaltung von Follow-ups und zum einfachen Abschluss von Geschäften.

Wir haben die 10 besten Notion CRM-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie bessere Beziehungen aufbauen, Ihren Umsatz steigern und Spaß an der Arbeit haben können.

Wir werden auch Vorlagen aus einer Notion-Alternative erkunden. Sind Sie bereit, Ihr Client-Spiel mit Ihrem baldigen bevorzugten Tool (Hinweis: es ist ClickUp ) auf die nächste Stufe zu heben?

Was macht eine gute Notion CRM-Vorlage aus?

Notion bietet über 30.000 Vorlagen für Arbeit, Bildung und Privatleben, die alle von Mitgliedern der Community erstellt wurden.

Bei der Auswahl der richtigen Vorlage für CRM sollten Sie folgende Punkte beachten:

Übersichtlichkeit: Wählen Sie eine Notion CRM-Vorlage mit einer klaren und übersichtlichen Struktur. Sie sollte einfach zu navigieren sein und keine Einarbeitungszeit erfordern. So ist sie für Sie und Ihr Team leicht zu bedienen

Umfassend: Entscheiden Sie sich für eine Notion-Vorlage, die alle wichtigen CRM-Features wie visuelle Pipelines, Status-Ansichten und Tools zur Berichterstellung enthält. So können Sie sie in Ihr eigenes CRM-System integrieren und Ergebnisse erzielen

Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Elemente Sie an Wählen Sie eine Vorlage, deren Elemente Sie an die CRM-Prozesse Ihres Unternehmens anpassen können. So können Sie die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts optimal erfüllen

Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Notion CRM-Vorlage, die sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen unterstützt. So können Sie Leads auch dann nachverfolgen, wenn Ihr Unternehmen wächst

10 Notion CRM-Vorlagen

Hier sind die besten Notion-Vorlagen, mit denen Sie Ihre CRM-Prozesse (Customer Relationship Management) verbessern können:

1. Persönliche CRM-Vorlage von Tejit Pabari

Wenn Sie berufstätig sind und grundlegende CRM-Anforderungen haben, sehen Sie sich die Persönliche CRM-Vorlage von Tejit Pabari an. Es handelt sich um ein einfaches Tool, mit dem Sie Ihre privaten und beruflichen Kontakte speichern und verwalten können. Sie können jeder Nummer einen Status, eine Priorität, eine Rolle und andere Details zuweisen.

Darüber hinaus können Sie mit der Vorlage Meetings einrichten und Interaktionen protokollieren, sodass Sie jeden Anruf nachverfolgen und bei Bedarf nachfassen können.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie Felder an, um Erinnerungen an Geburtstage, das Datum der letzten Kontaktaufnahme und gemeinsame Zinsen hinzuzufügen

Organisieren Sie Kontakte nach Art der Beziehung, z. B. Freunde, Mentoren oder Bekannte

Geben Sie Updates oder Newsletter über E-Mail-Integrationen an enge Kontakte weiter

🔑 Ideal für: Freiberufler, Solopreneure oder Netzwerker, die persönliche und berufliche Verbindungen verwalten.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie monatliche oder vierteljährliche Bereinigungssitzungen, um doppelte Einträge zusammenzuführen, tote Leads zu archivieren und veraltete Informationen zu aktualisieren. Ein unübersichtliches CRM führt zu schlechten Entscheidungen und verpassten Chancen. 🧹

Die Vorlage „Kontaktliste (persönliches CRM)“ von EdriansNotes hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung Ihrer Kontakte. Dieses Dokument fungiert als Ihr professionelles Telefonverzeichnis, in dem Sie alle wichtigen Client-Kontakte in Ihrem System speichern und organisieren können.

Zusätzlich zur Protokollierung von Interaktionen können Sie Erinnerungen festlegen und persönliche Notizen wie Geburtstage und Präferenzen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie nie den Kontakt zu wichtigen Personen verlieren.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Gruppieren Sie Kontakte nach Kategorien, z. B. Clients, Lieferanten oder Mitarbeiter

Fügen Sie dem Protokollkontext Details aus Anrufen, Meetings oder Netzwerk-Ereignissen hinzu

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie Kontaktinhaber oder Ansprechpartner zuweisen

🔑 Ideal für: Alle, die eine zentrale, durchsuchbare Liste mit Kontakten und grundlegenden Details benötigen.

🎥 Möchten Sie Ihre Vertriebsprozesse mit KI um das Zehnfache steigern? Sehen Sie sich das folgende Video an:

3. Vorlage „Leads Tracker” von Sentele

Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche bietet die Leads Tracker-Vorlage von Sentele eine umfassende Ansicht Ihrer Leads und deren Interaktionsstatus, sodass Sie Follow-ups im Voraus planen können.

Das ist noch nicht alles – es werden auch interessante Daten wie die Antwortrate und die Abschlussrate angezeigt, sodass Sie wissen, auf welche Leads Sie sich konzentrieren sollten. All diese Features machen das Management Ihrer Vertriebspipeline zu einer mühelosen Aufgabe.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Status von Leads in anpassbaren Phasen wie „Neu“, „Kontaktiert“, „Qualifiziert“ und „Geschlossen“

Erstellen Sie eine Kanban-Board-Ansicht, um den Pipeline-Flow visuell zu verwalten

Fügen Sie jedem Lead Aufgaben-Checklisten hinzu, um die Kontaktaufnahme und Pflege zu optimieren

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter oder Marketingfachleute, die die Kontaktaufnahme, den Status von Leads und die Konversionen nachverfolgen.

4. Vorlage für Mitarbeiterverzeichnis von OpenCore Group

Suchen Sie nach einer Vorlage für die Verwaltung der internen Kontakte Ihres Unternehmens? Sehen Sie sich die Vorlage „Mitarbeiterverzeichnis“ von OpenCore Group an. Dabei handelt es sich um ein zentrales Dokument, in das Sie die Kontaktinformationen aller Mitarbeiter Ihres Unternehmens eingeben können.

Fügen Sie außerdem weitere relevante Details hinzu, wie z. B. die Rolle, die E-Mail-Adresse und den Speicherort. So können Sie im System den richtigen Mitarbeiter für eine bestimmte Kundeninteraktion finden und kontaktieren. Dies ist auch bei der Einarbeitung und Verabschiedung von Mitarbeitern äußerst hilfreich.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Gruppieren Sie Mitarbeiter mithilfe von Filtern und Ansichten nach Team, Speicherort oder Funktion

Fügen Sie Onboarding-Details und wichtige Dokumente unter jeder Mitarbeiterkarte hinzu

Geben Sie HR-Mitarbeitern, Managern oder neuen Mitarbeitern Zugriff auf Verzeichnisse, um Transparenz zu schaffen

🔑 Ideal für: HR-Teams oder kleine Unternehmen, die Kontaktinformationen und Rollen von Teammitgliedern verwalten.

5. Notion-Partnerschaften-CRM-Vorlage

Viele Unternehmen sind so sehr mit der Verwaltung ihrer Kunden beschäftigt, dass sie die Bedeutung des Client Relationship Managements übersehen. Aber genau hier kommt die Notion Partnerships CRM-Vorlage ins Spiel.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die Interaktionen mit den externen Stakeholdern Ihres Unternehmens zu verwalten, von Partnern über Lieferanten bis hin zu Investoren.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Protokollieren und planen Sie Unterhaltungen, um den Überblick über die Client-Verwaltung zu behalten

Segmentieren Sie Partner nach Region, Branche oder Art der Zusammenarbeit

Verwenden Sie Datumsfelder, um Verlängerungen, Check-ins und Leistungsbewertungen nachzuverfolgen

Zentralisieren und organisieren Sie wichtige Details wie Kontaktdaten von Partnern, Kategorien und den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR)

🔑 Ideal für: Business-Development-Teams, die strategische Partnerschaften und Kooperationen betreuen.

6. Vorlage für Immobilien-CRM von Osesenaga Okieimen

Die Immobilien-CRM-Vorlage von Osesenaga Okieimen wurde speziell für Privatpersonen und Unternehmen entwickelt, die im Immobilienhandel tätig sind. Damit können Sie alle Ihre Client-Daten an einem Ort zusammenfassen, einschließlich Typ, Präferenzen und ausgewählten Immobilien.

Fügen Sie Informationen zu Verkäufern hinzu und sortieren Sie Geschäfte in Kategorien wie „offen” und „geschlossen”. So bleiben Sie auf dem Laufenden und können potenzielle Clients kontaktieren, um Geschäfte so früh wie möglich abzuschließen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie Felder für Immobilientyp, Speicherort, Preisklasse und Status an

Betten Sie Immobilienbilder oder Links zu Angeboten für eine visuelle Navigation ein

Verbinden Sie Aufgaben wie Besuche vor Ort oder Fristen für Unterlagen mit den einzelnen Client-Datensätzen

🔑 Ideal für: Immobilienmakler und Immobilienverwalter, die Angebote, Clients und Leads nachverfolgen.

🔍 Wussten Sie schon? Einige Immobilienmakler verwenden ihr CRM, um nachzuverfolgen, ob ein Client Katzen oder Hunde bevorzugt. Das hilft bei der Auswahl personalisierter Geschenke für die neue Wohnung – und gelegentlich auch bei der Vermarktung „haustierfreundlicher” Immobilien! 🐕

7. Formular für Kundenanfragen von TingDesign

Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie Kundenanfragen übersichtlich verwalten können? Die Vorlage für Kundenanfragen von TingDesign verfügt über ein einfaches Design, mit dem Sie den gesamten Prozess der Kundenanfragen optimieren können, von der Erfassung über die Nachverfolgung bis hin zur Verwaltung.

Darüber hinaus können Sie Layouts ändern, Felder anpassen und das Formular mit nur einem Link freigeben. Auf diese Weise können Sie Kundenanfragen schnell bearbeiten, die Zufriedenheit erhöhen und den CRM-Aufwand Ihres Unternehmens reduzieren.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Weisen Sie Team-Mitglieder zu, um neue Anfragen umgehend zu bearbeiten

Verfolgen Sie Antwortzeiten und die Zufriedenheit Ihrer Clients, um Workflows zu verbessern

Verwenden Sie eine Tabellen- oder Board-Ansicht, um die Übermittlung von Formularen und den Fortschritt zu überwachen

🔑 Ideal für: Dienstleistungsunternehmen, die Client-Anfragen direkt in Notion erfassen.

💡 Bonus: Wenn Sie Folgendes möchten: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet

Verwenden Sie „Sprache in Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle für Ihre Arbeit zu erteilen – freihändig und überall

Ersetzen Sie isolierte KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung.. Probieren Sie ClickUp Brain MAX – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Es handelt sich um einen kontextbezogenen KI-Desktop-Begleiter, mit dem Sie das produktivitätsmindernde Hin- und Herwechseln zwischen KI-Tools vermeiden können. Testen Sie ClickUp Brain Max für sprachbasierte Befehle und Zugriff auf die besten derzeit verfügbaren KI-Modelle

8. Notion Influencer CRM-Vorlage

Mit der Notion Influencer CRM-Vorlage können Sie Informationen zu jedem Influencer, mit dem Ihr Unternehmen zusammenarbeitet, zentralisieren. Dazu gehören Details wie Name, Kanal, Land, Werbespots und Leistungen.

Dies hilft Ihnen dabei, die Beziehungen zu Influencern zu verwalten und den Fortschritt jeder Kampagne nachzuverfolgen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verknüpfen Sie Kampagnenseiten mit jedem Influencer, um die Zusammenarbeit zu zentralisieren

Fügen Sie Leistungsmetriken wie Reichweite, Klickrate und ROI hinzu, um die Wirkung zu messen

Arbeiten Sie mit Ihrem Marketing-Team zusammen, indem Sie jedem Influencer einen Eigentümer zuweisen

🔑 Ideal für: Marketingteams oder Agenturen, die Influencer-Kontakte und Kampagnen verwalten.

9. Vorlage für Agentur-Dashboard von Jake Pretty

Wie der Name schon sagt, ist die Agency Dashboard Template von Jake Pretty eine CRM-Ressource, die speziell auf die Bedürfnisse eines Agentur-Business zugeschnitten ist. Sie können damit jede Interaktion mit Clients und den Fortschritt von Geschäften nachverfolgen und so den gesamten CRM-Aufwand Ihrer Agentur vereinfachen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie Projektkarten mit Informationen zu Budget, Umfang und Phase an

Organisieren Sie Aufgaben nach Teams oder Dienstleistungsbereichen mithilfe gefilterter Ansichten

Betten Sie Leistungsberichte und Dashboards für jeden Client ein

Zentralisieren Sie die Details Ihrer Projekte, Partner, Aufgaben und Prozesse

🔑 Ideal für: Kreativ- oder Digitalagenturen, die Clients, Kampagnen und Teamaktivitäten nachverfolgen.

10. Einfache Rechnungsvorlage von Jo Lodge

Die Simple Invoice Manager Template von Jo Lodge ist einfach, effizient und benutzerfreundlich und fungiert als zentraler hub für alle Ihre Rechnungen. Damit können Sie alle Ihre Rechnungen – bezahlte und ausstehende – anzeigen, organisieren und verwalten.

So behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen und erhalten rechtzeitig Erinnerungen, damit alle Rechnungen bezahlt werden.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Rechnungen nach Client, Fälligkeitsdatum, Status und Betrag

Verknüpfen Sie Rechnungen mit relevanten Projekten oder Client-Datenbanken

Fügen Sie Zahlungsmethoden und Transaktionsdetails für eine schnelle Buchhaltung hinzu

🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Unternehmen, die Rechnungen und den Status von Zahlungen verwalten.

Einschränkungen von Notion

Obwohl Notion eine große Auswahl an vielseitigen CRM-Vorlagen bietet, weisen diese in einigen entscheidenden Aspekten Mängel auf, die ihre Effektivität beeinträchtigen. Hier sind einige davon:

Lernkurve: Die meisten Notion-Vorlagen verfügen über ein einfaches Layout. Dennoch ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, sie für fortgeschrittene CRM-Anforderungen anzupassen. Dies erhöht ihre Komplexität und macht sie für Teams mit begrenzten technischen Kenntnissen ungeeignet

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit: Ein effizientes CRM erfordert eine nahtlose Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen, wie beispielsweise Vertrieb und Marketing. Die CRM-Vorlagen von Notion bieten jedoch keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was die Zusammenarbeit von Teams und das Erreichen von Ergebnissen erschwert

Eingeschränkte Visualisierungs-Features: Einer der größten Nachteile der CRM-Vorlagen von Notion ist, dass sie keine erweiterten Visualisierungs-Features wie Diagramme und Grafiken unterstützen. Dadurch ist das CRM-Dashboard weniger ansprechend und intuitiv zu bedienen

Leistungsprobleme: Notion neigt als Plattform dazu, abzustürzen und langsamer zu werden, wenn Ihr Workspace wächst. Dies macht es für skalierende Teams ungünstig, da sie nicht mehrere Vorlagen gleichzeitig verwenden können

Alternative Notion-Vorlagen

Die CRM-Vorlagen von Notion sind gut. Für Teams mit fortgeschrittenen Anforderungen sind sie jedoch nicht effektiv. Aber keine Sorge – wo Notion nicht ausreicht, springt ClickUp ein.

Die All-in-One-App für die Arbeit, ClickUp, ist mit allen Tools und Vorlagen ausgestattet, die Sie benötigen, um Ihre Kundenbeziehungen effektiv zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie Ihre Kundendaten zentralisieren oder Ihre Vertriebspipeline überwachen möchten, mit ClickUp ist alles möglich.

Sehen Sie sich diese Vorlagen von ClickUp an und optimieren Sie noch heute Ihr CRM:

1. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Richten Sie den CRM-Aufwand Ihres Teams mit der ClickUp CRM-Vorlage aus

Wenn Sie nach einer integrierten CRM-Vorlage suchen, mit der Ihr Team einen besseren Kundenservice bieten kann, entscheiden Sie sich für die ClickUp CRM-Vorlage. Mit dieser benutzerfreundlichen und einsteigerfreundlichen Vorlage können Sie Verkäufe nachverfolgen und die Kundenzufriedenheit überwachen, sodass Sie die Effektivität Ihrer CRM-Strategien bewerten und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können.

Darüber hinaus unterstützt es Sie beim Lead-Management. Es liefert Informationen zum Status eines Leads – offen, in Bearbeitung oder versucht – sodass Sie Follow-ups priorisieren und alle verfügbaren Verkaufschancen effizient nutzen können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Zentralisieren Sie alle CRM-Aktivitäten in einem strukturierten und skalierbaren System

Visualisieren Sie Geschäfte in verschiedenen Phasen und prognostizieren Sie Umsätze

Passen Sie die Ansichten für Kundenbetreuer, SDRs und Vertriebsmitarbeiter an

Integrieren Sie E-Mail- und Kalender-Tools für die Synchronisierung von Kommunikationsprotokollen

🔑 Ideal für: Teams, die ein anpassbares All-in-One-CRM innerhalb ihres Projekt-Workspace wünschen.

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp

2. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihr CRM mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp

Für Benutzer, die übersichtliche Tools bevorzugen, wurde die ClickUp Simple CRM-Vorlage entwickelt, die sich auf die Beziehungen zu Clients konzentriert. Sie verzichtet auf überflüssige Funktionen und bietet stattdessen intelligente Felder, Kanban-Pipelines und Kontakt-Tags.

Die Vorlage organisiert Kundenkontaktdaten, verfolgt den Vertriebsfortschritt und analysiert Kundentrends und Feedback, um Ihnen detaillierte Einblicke in Ihr CRM-Framework zu geben. Darüber hinaus können Sie die Felder anpassen, um sie auch für Partner, Lieferanten und Investoren relevant zu machen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Halten Sie Interaktionsprotokolle und Notizen zu Beziehungen ganz einfach auf dem neuesten Stand

Erstellen Sie gefilterte Ansichten für die Kundengewinnung oder kalte Leads nach Phase, Typ oder Region

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kontakten, indem Sie Aufgaben als einzelne Clients gruppieren

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details wie Telefonnummer und Größe des Geschäfts hinzuzufügen

🔑 Ideal für: Startups oder Eigentümer kleiner Unternehmen, die ein leichtes CRM zur Nachverfolgung von Clients benötigen.

💡 Profi-Tipp: Versuchen Sie nicht, Ihre Vertriebs- oder Projektprozesse an die CRM-Vorlage anzupassen. Passen Sie stattdessen Felder, Pipelines und Dashboards an die Arbeitsweise Ihres Teams an. ✂️

3. Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen in ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Verkäufe und motivieren Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung von Provisionen

Wenn Anreize die Leistung steigern, ist die genaue Nachverfolgung von Provisionen unerlässlich. Die ClickUp-Vorlage zur Provisionsverfolgung bietet ein umfassendes System zur Nachverfolgung von Verkäufen, zur Anwendung von Provisionssätzen und zur Berechnung der Einnahmen pro Vertreter.

Mit integrierten Formeln, Dashboards auf Benutzerebene und Ansichten für die Berichterstellung wird sichergestellt, dass jeder weiß, wo er steht, sodass keine separaten Tabellenkalkulationen oder unverbundene Notion-Dokumente verwaltet werden müssen. Dies hilft bei der Nachverfolgung und Berechnung der Provisionen für jedes Teammitglied, sodass Sie entsprechende Ziele festlegen können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Berechnen Sie Provisionen mithilfe von Formelfeldern innerhalb von Aufgaben

Protokollieren Sie Verkaufstransaktionen und wenden Sie gestaffelte Provisionsstrukturen an

Verfolgen Sie Auszahlungen und Status wie „Ausstehend“, „Genehmigt“ oder „Bezahlt“

Automatisieren Sie die Aktualisierung der Provisionsberechnung bei Änderungen des Deal-Status

🔑 Ideal für: Vertriebsteams oder Manager, die Vertriebsprovisionen berechnen und nachverfolgen.

📣 Kundenstimme: Das sagt Brenna Keenan, Digital Marketing Director bei SSM Creative Collective, über die Verwendung von ClickUp: ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich kenne. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen. ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich kenne. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline auf einen Blick mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebspipelines

Eine optimierte Vertriebspipeline ermöglicht es Ihnen, Verkaufschancen frühzeitig zu erkennen, Ineffizienzen aus Ihrer Customer Journey zu eliminieren und Ihren Kunden ein nahtloseres Verkaufserlebnis zu bieten. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebspipelines leistet genau das.

Es handelt sich um ein Dokument, das die beiden Enden Ihres Verkaufstrichters miteinander verbindet und Ihnen eine einfache Visualisierung in einer einzigen Ansicht ermöglicht. Vertriebsmitarbeiter können ihre Pipelines verwalten, während Manager einen Überblick über die Leistung des Teams erhalten. Darüber hinaus können Sie Kundendaten organisieren und Leads priorisieren, um sich auf die wahrscheinlichsten Käufer zu konzentrieren und so Ihre Zeit und Ressourcen effizient zu nutzen. Dies trägt wiederum zur Verbesserung der Konversionsraten bei .

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie Leads mithilfe einer Board-Ansicht mit Phasen wie „Interessent“, „Demo“, „Angebot“ und „Geschlossen“

Kombinieren Sie Drag-and-Drop-Deal-Boards, integrierte Anrufprotokolle und visuelle Berichterstellung in einem einzigen Tool

Passen Sie Felder für die Größe des Geschäfts, Kontaktinformationen und das voraussichtliche Abschlussdatum an

Filtern Sie Angebote nach Priorität, Branche oder Lead-Quelle, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die Geschäfte in verschiedenen Phasen der Pipeline verwalten.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Mitarbeiter verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

5. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Vertriebsleistung und verwalten Sie Leads effizienter mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Die ClickUp Sales CRM-Vorlage wurde für das End-to-End-Management des Vertriebszyklus entwickelt und bietet eine robuste Datenverarbeitung ohne Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Nachverfolgung nach dem Verkauf werden alle Aktivitäten protokolliert, verknüpft und können nachverfolgt werden.

Es bietet eine Vielzahl von Verkaufsdaten, die Einblicke in CRM-Prozesse geben und es Ihnen ermöglichen, diese neu zu bewerten und zu verbessern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit vorgefertigten Ansichten für Lead-Bewertung, Terminplanung für Verkaufsgespräche und Nachverfolgung der Leistung ist es eine erhebliche Verbesserung gegenüber den fragmentierten Notion CRM-Workflows.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Überwachen Sie die Vertriebsleistung, zeigen Sie Kundeninteraktionen in einer Ansicht an und identifizieren Sie potenzielle Kunden, um jede Chance zu nutzen

Verfolgen Sie Follow-ups und Meeting-Notizen mithilfe von Unteraufgaben oder Kommentaren

Automatisieren Sie Erinnerungen für nachfolgende Aktionen oder Übergänge zwischen Deal-Phasen

Treffen Sie bessere, datengestützte Entscheidungen mit Echtzeit-Analysen

🔑 Ideal für: Wachsende Teams, die ein integriertes CRM mit Aufgaben- und Teamzusammenarbeit benötigen.

6. ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Kostenlose Vorlage Erhalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte quantitative Einblicke in die Vertriebsleistung Ihres Teams

Haben Sie das Gefühl, dass etwas mit Ihrer Vertriebsstrategie nicht stimmt, wissen aber nicht genau, was? Dann ist die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte genau das, was Sie in Ihrem CRM-Toolkit brauchen! Diese benutzerfreundliche Vorlage nutzt Schlüsselindikatoren (KPIs) wie Gewinnrate, Abwanderungsrate und Kundenakquisitionskosten (CAC), um Ihnen detaillierte Einblicke in Ihren Vertriebsfortschritt und Ihre Leistung zu geben.

Darüber hinaus können Sie Trends visualisieren, Chancen erkennen und das Kundenverhalten analysieren, um letztendlich durch die Optimierung Ihrer Client-Management-Strategie mehr Geschäfte abzuschließen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Filtern Sie Daten nach Zeitraum, Vertriebsmitarbeiter oder Lead-Quelle, um spezifische Einblicke zu erhalten

Messen Sie Konversionsraten und Zykluslängen nach Lead-Quelle

Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben für monatliche Berichtsüberprüfungen und Aktualisierungen

Verfolgen Sie Konversionsraten und wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Verkaufszahlen mithilfe von Formelfeldern

🔑 Ideal für: Manager und Führungskräfte, die visuelle Berichte zur Vertriebsleistung erstellen.

7. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker, um Ihren Vertriebsaufwand zu verfolgen und zu verbessern

Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker bietet eine schnelle und intuitive Möglichkeit, Anrufe, Meetings, Demos und E-Mail-Kontakte zu protokollieren. Sie wurde für Teams und Unternehmen entwickelt, die ihren Vertriebsaufwand optimieren möchten, und ist besonders hilfreich, um die tägliche Konsistenz zu gewährleisten und Muster bei der Akquise zu erkennen.

Diese kostenlose Vorlage bietet Ihnen alle notwendigen Tools, die Sie benötigen, um Ihren Vertriebsansatz zu verstehen und zu verbessern. Das ist noch nicht alles: Sie können die Leistung einzelner Mitarbeiter und Teams in Echtzeit verfolgen, Bereiche identifizieren, in denen der Vertriebsaufwand zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat, und datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihre Pipeline zu vereinfachen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie Checklisten und Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben, um die Produktivität einzelner Mitarbeiter und Teams im Laufe der Zeit zu überwachen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Lead-Status, Wert, Produkttyp und Vertriebsphase hinzu

Verfolgen Sie Aufgabenaktualisierungen, um den Fortschritt Ihrer Verkäufe zu überwachen und Nachfassaktionen durchzuführen

Filtern und sortieren Sie Deals nach Priorität oder Wahrscheinlichkeit des Abschlusses

🔑 Ideal für: Vertriebsteams zur Nachverfolgung täglicher Aktivitäten, Einzelziele und Fortschritte bei Geschäften.

8. Vorlage für Verkaufsgespräche von ClickUp

Kostenlose Vorlage Machen Sie jeden Verkaufsgespräch zu einer erfolgreichen Rede mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Möchten Sie die Abwicklung von Verkaufsgesprächen in Ihrem Team strukturieren? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche. Mit dieser Vorlage können Sie das Ergebnis jedes Gesprächs festhalten, einschließlich der Gesprächspartner und der nächsten Schritte, sodass nichts übersehen wird.

Ob Erstgespräch, Nachverfolgung oder Verhandlung – alles wird an einem Ort dokumentiert. Mit der Zeit erhalten Sie Klarheit darüber, wie Ihr Team im Verkaufstrichter voranschreitet und wo Unterhaltungen tendenziell ins Stocken geraten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie strukturierte Felder für Einwände, nächste Schritte und Ergebnisse hinzu

Planen und verfolgen Sie Verkaufsgespräche als Aufgaben mit Gesprächszeiten und Client-Details

Notizen direkt in der Aufgabenbeschreibung oder in ClickUp-Dokumenten festhalten

Weisen Sie Anrufe Vertriebsmitarbeitern zu und verwenden Sie Checklisten für vorbereitende Schritte oder Nachfassaktionen

🔑 Ideal für: Vertriebs-Teams im Innendienst, die Anrufe mit Clients oder potenziellen Kunden planen und verwalten.

🧠 Wissenswertes: Die analoge Version von CRM war ein Rolodex, d. h., Vertriebsmitarbeiter verwendeten buchstäblich Kartei-Karten, um Kontakte zu verfolgen und zu verwalten, bevor digitale Tools aufkamen! 😱

9. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline ohne Komplexität mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse

Ein klar definierter Vertriebsprozess trägt dazu bei, die Produktivität Ihres Teams zu steigern, Vertriebszyklen zu verkürzen und Spekulationen zu reduzieren. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse beschreibt jede Phase Ihres Verkaufstrichters, von der Lead-Erfassung bis zum Onboarding.

Mit diesem Framework können Sie Lücken identifizieren, die Leistung Ihres Teams verfolgen und sicherstellen, dass jede Verkaufschance gezielt genutzt wird. Darüber hinaus kombiniert es Workflow-Diagramme, SOPs und konkrete Aufgabenverteilungen, um Vertriebsmitarbeiter durch Best Practices zu führen, und bietet damit weit mehr als die generischen CRM-Entwürfe in Notion.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Dokumentieren Sie SOPs und Vorlagen für E-Mails oder Schritte zur Angebotserstellung

Verfolgen Sie, wie gut das Team den standardisierten Prozess befolgt

Erstellen Sie eine Karte mit allen Schritten Ihres Vertriebsprozesses als Aufgabe oder Checkliste

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Vertriebsteams für jede Phase Verantwortlichkeiten zu

🔑 Ideal für: Teams, die einen strukturierten Vertriebsprozess Schritt für Schritt dokumentieren und verfolgen.

10. ClickUp Sales Pipeline Management

Kostenlose Vorlage Verfolgen und verwalten Sie Leads mit einem systematisierten Tool unter Verwendung der ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management

Für Teams, die ihren End-to-End-Vertriebsprozess optimieren möchten, bietet die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management einen anpassbaren Workflow, mit dem Sie jeden Deal vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgen können. Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Verkaufstrichter visualisieren, Kontakte verwalten und den Fortschritt von Deals überwachen. Passen Sie Phasen, Felder und Ansichten ganz einfach an Ihren individuellen Vertriebszyklus und Ihre Anforderungen an die Berichterstellung an.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Phasen

Verfolgen Sie mit benutzerdefinierten Feldern Deal-Werte, Abschlussdaten und nächste Schritte

Weisen Sie Aufgaben zu und richten Sie Erinnerungen ein, damit Ihr Team seine Einzelziele erreicht

Erstellen Sie Berichte, um Erfolgsraten zu analysieren und Engpässe zu identifizieren

Ideal für: Teams, die eine strukturierte, anpassbare Pipeline suchen, um Geschäfte zu verwalten und die Sichtbarkeit über den gesamten Verkaufszyklus hinweg zu verbessern.

Optimieren Sie Ihre CRM-Prozesse mit den CRM-Vorlagen von ClickUp

Notion CRM-Vorlagen bieten Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für die Verwaltung von Kontakten, die Nachverfolgung von Leads und die Organisation von Vertriebspipelines und sind damit eine gute Wahl für Einzelpersonen und kleine Teams.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch wächst und Ihre Anforderungen komplexer werden, kann die ausschließliche Verwendung von Notion zu Einschränkungen bei der Automatisierung, Berichterstellung und Zusammenarbeit im Team führen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. ClickUp wurde entwickelt, um all Ihre Arbeit an einem Ort zu vereinen, und kombiniert Projektmanagement, Dokumentenspeicher, Kommunikation und CRM-Funktionen.

Dank der fortschrittlichen Automatisierung, detaillierten Analysen und nahtlosen Tools für die Zusammenarbeit der ClickUp-Vorlagen können Sie Ihre CRM-Prozesse optimieren und skalieren.

Beeilen Sie sich! Entdecken Sie jetzt die kostenlosen CRM-Vorlagen von ClickUp – melden Sie sich hier kostenlos an!