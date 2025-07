16 kostenlose Vorlagen für UX-Research-Portfolios für Designer

„Wie bringe ich das auf den Punkt?”

Wenn Sie schon einmal auf ein leeres Dokument und einen Stapel Interviews gestarrt haben, kennen Sie das Gefühl.

Das Schwierige ist nicht nur die Recherche, sondern diese in eine klare, überzeugende Geschichte zu verwandeln. Ein großartiges UX-Portfolio tut genau das – es präsentiert Ihren Prozess, Ihre Strategie und Ihre Struktur in Aktion.

Die gute Nachricht? Sie müssen nicht bei Null anfangen.

Wir haben 16 kostenlose Vorlagen für UX-Forschungsportfolios zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Arbeit in prägnante, strategische Geschichten bringen können – perfekt für die Jobsuche, freiberufliche Tätigkeiten oder Ihr persönliches Branding.

Legen wir los! ⚓

Was ist eine Vorlage für ein UX-Research-Portfolio?

Eine Vorlage für ein UX-Forschungsportfolio ist ein strukturierter Rahmen, in der Regel im Format eines Dokuments, einer Präsentation oder einer Website, der Forschern als Leitfaden für die Zusammenstellung und Präsentation ihrer Arbeit dient.

Es enthält vordefinierte Abschnitte für Projektübersicht, Forschungsmethoden, Teilnehmerdetails, Ergebnisse, Auswirkungen und Fragen zur Benutzererfahrung, sodass alle erforderlichen Elemente konsistent dokumentiert werden.

Was macht eine gute Vorlage für ein UX-Research-Portfolio aus?

Das Leben eines UX-Designers dreht sich darum, durchdachte Entscheidungen zu treffen, die auf Forschung und Zusammenarbeit basieren. Eine gut strukturierte Vorlage mit einem einheitlichen Format, das flexibel genug ist, um sich an verschiedene Forschungstypen und Projektumfänge anzupassen, erleichtert dies.

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 👇

Definierte Projektstruktur: Enthält vorgefertigte Abschnitte für Ziele, Enthält vorgefertigte Abschnitte für Ziele, Methoden der Benutzerforschung , Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Reflexionen

Benutzerdefinierte Felder und Tags: Organisieren Sie Ihre Recherchen nach Typ, Benutzergruppe, Auswirkungsgrad oder Designphase

Statusverfolgung: Hilft bei der Verwaltung laufender Arbeiten mit Beschreibungen wie „Entwurf“, „In Bearbeitung“ oder „Fertiggestellt“

Verknüpfte Fallstudien und Ergebnisse: Verbindet jeden Forschungsaufwand mit Designänderungen, Prototypen oder Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Layout für die Zusammenarbeit: Unterstützt die Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare und Beiträge von Teammitgliedern

Professionelles Format: Sorgt für ein übersichtliches, gut lesbares und einfach zu aktualisierendes Portfolio für mehrere Projekte

16 Vorlagen für UX-Forschungsportfolios

UX-Portfolios befinden sich oft in verschiedenen Tools, was es schwierig macht, eine zusammenhängende Geschichte zu präsentieren oder Ihren Forschungsprozess teamübergreifend zu skalieren.

ClickUp löst dieses Problem mit Vorlagen, die Forschungszusammenfassungen, Dokumentationen, Zeitleisten und Feedback in einem einheitlichen Arbeitsbereich integrieren.

Aber das ist noch nicht alles.

Die Design-Projektmanagement-Software ClickUp verbessert Ihren gesamten Forschungs-Workflow und hilft Ihnen dabei, Abläufe und Erkenntnisse zu kartieren, jedes Detail zu erfassen und den Fortschritt in Echtzeit teamübergreifend zu verfolgen.

Legen wir los! 🛠️

1. ClickUp-Vorlage für Design-Portfolios

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie forschungsorientierte Portfolios mit der ClickUp-Vorlage für Design-Portfolios

Wenn Ihnen die Organisation Ihrer Designs chaotisch erscheint, bietet die ClickUp-Vorlage für Design-Portfolios einen strukturierten Space, in dem Sie Ihre kreative Reise auf einer Karte festhalten können.

So erstellen Sie mit dieser Vorlage ein Design-Portfolio:

Client-Überprüfung, Interne Überprüfung, Zur Genehmigung und Abgeschlossen , um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen Verwenden Sie benutzerdefinierte Status von ClickUp wie, um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder von ClickUp hinzu, wie z. B. „Endergebnis“, „Designkategorie“ und „Designphase“, um wichtige Entscheidungen festzuhalten

Navigieren Sie durch mehrere benutzerdefinierte Ansichten wie „Start hier“, „Projekte“ und „Nach Designphasen“, um Ihre Erzählung visuell zu strukturieren

📌 Ideal für: UX-Design-Studenten, die ein forschungsbasiertes Portfolio erstellen möchten.

2. ClickUp Design-Brief-Vorlage für Whiteboards

Kostenlose Vorlage Skizzieren Sie die Ziele Ihres Projekts mit der Whiteboard-Vorlage „Design Brief“ von ClickUp

Wenn jeder eine andere Version des Briefings hat, brauchen Sie die ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage, die Klarheit in das Chaos bringt. Sie wurde für die Abstimmung in frühen Phasen entwickelt und bietet einen gemeinsamen visuellen Space, um Projektziele zu skizzieren, Client-Erwartungen auf einer Karte festzuhalten und die kreative Ausrichtung an den Geschäftsanforderungen auszurichten.

So verwenden Sie sie:

Verwenden Sie vorgefertigte Abschnitte wie „Markenhighlights“, „Ziele“, „Zielmarkt“ und „Marketingausrichtung“, um Ihre Beiträge zu konsolidieren

Fügen Sie Haftnotizen, Referenzen und Notizen auf der Arbeitsfläche hinzu, um Platz für kreatives Denken zu schaffen

Verwandeln Sie Haftnotizen direkt vom Whiteboard in ClickUp-Aufgaben , um den Kontext zu bewahren

📌 Ideal für: Angehende UX-Forscher, die an Projekten in der Anfangsphase zusammenarbeiten und einen visuellen Workspace benötigen.

🔍 Wussten Sie schon? Don Norman ist als „Vater der Benutzererfahrung” bekannt. Er prägte den Begriff „Benutzererfahrung” (UX) und definierte ihn wie folgt: „Die Benutzererfahrung umfasst alle Aspekte der Interaktion des Endbenutzers mit dem Unternehmen, seinen Dienstleistungen und seinen Produkten.”

3. Vorlage für einen Benutzerforschungsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren UX-Designprozess mit der Vorlage „Benutzerforschungsplan“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Benutzerforschungspläne ist ein gebrauchsfertiges Dokument, das Produktteams bei der Planung, Organisation und Durchführung effektiver Benutzerforschung unterstützt. Sie führt Sie durch die Definition von Forschungszielen, die Skizzierung der Methodik und die Identifizierung der Kriterien für die wichtigsten Teilnehmer.

So hilft es Ihnen:

Beginnen Sie mit einem vorformatierten Dokument, das Sie durch die Definition von Zielen, Benutzersegmenten, Methoden und Zeitleisten führt

Verwalten Sie Schritte wie Planung , In Bearbeitung und Fertiggestellt mit benutzerdefinierten Status

Wenden Sie Tags für die Art der Recherche und die einzelnen Zielgruppen an, um eine bessere Organisation zu erreichen

📌 Ideal für: Teams, die strukturierte Forschungspläne erstellen, um Klarheit zu schaffen.

4. ClickUp-Vorlage für heuristische Überprüfungen

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Heuristische Überprüfung“ von ClickUp erhalten Sie ein fokussiertes Überprüfungssystem

Die Vorlage „Heuristische Überprüfung“ von ClickUp bietet Ihnen einen wiederholbaren Workflow, mit dem Sie alle Ihre Ergebnisse an einem Ort organisieren können.

So hilft Ihnen die Vorlage dabei, Überprüfungen übersichtlicher und schneller durchzuführen:

Bewerten Sie jedes UI-Element gleichzeitig anhand von Usability-Prinzipien mit der speziellen Ansicht „Heuristische Überprüfung“

Erfassen Sie Probleme als Aufgaben und versehen Sie sie mit Tags wie Schweregrad oder Kategorie, um sie in Ihrem Marketing-Portfolio leichter zu priorisieren

Befolgen Sie die integrierte Einführungsanleitung, um Ihr Team einzubinden und die Bewertungskriterien abzustimmen

📌 Ideal für: UX-Fachleute der mittleren Ebene, die allein oder im Team Audits durchführen, um ihre Bewertungs- und Recherchefähigkeiten zu präsentieren.

5. ClickUp-Fallstudien-Designvorlage

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie informative Fallstudien mit der ClickUp-Vorlage für Fallstudien

Die ClickUp-Vorlage für Fallstudien hilft Ihnen dabei, datengestützte Erzählungen zu erstellen, die Ihre Wirkung genau so präsentieren, wie Sie es möchten.

Sehen Sie selbst, wie Sie sich damit besser konzentrieren können:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Fallstudien von Anfang bis Ende mit den Status „Neue Referenz“, „In Überprüfung“ und „Überarbeitung erforderlich“

Heben Sie die Auswirkungen von Daten hervor, indem Sie in Feldern jede Fallstudie nach Client-Name, Ergebnis, Projektart oder Branche mit Tags versehen

Wechseln Sie zwischen Ansichten wie Fallstudienfragebogen, Client Board und Fallstudienstatus, um Inputs zu sammeln, Prüfer zuzuweisen und den gesamten Workflow zu überwachen

📌 Ideal für: UX-Bewerber, die detaillierte, messbare Fallstudien erstellen, um Designentscheidungen anhand von Benutzerdaten zu präsentieren.

💡 Profi-Tipp: Weißer (oder negativer) Space hilft dem Benutzer, sich zurechtzufinden, und macht Inhalte leichter verständlich, wodurch ein klares und übersichtliches Erscheinungsbild entsteht. Achten Sie darauf, dass Sie ihn in der richtigen Balance einsetzen.

6. ClickUp-Vorlage für UX-Roadmap

Kostenlose Vorlage Bringen Sie Klarheit in Ihre UX-Strategie mit der ClickUp-Vorlage für UX-Roadmaps

Die ClickUp UX Roadmap-Vorlage bietet Ihnen eine gemeinsame visuelle Zeitleiste, die Ihre UX-Initiativen in einen Kontext setzt. Diese in ClickUp Whiteboards integrierte Vorlage hilft Ihnen dabei, die Arbeit präzise aufzuteilen:

Organisieren Sie Initiativen in den Swimlanes „Jetzt“, „Als Nächstes“ und „Zukunft“, damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was ansteht

Verwenden Sie definierte Blöcke, um Thema, Ziel, Wer & Was, Zusammenfassung und Abhängigkeiten für jeden Aufwand

Heben Sie Forschungsphasen, Designprioritäten und Implementierungsphasen mit UX-Design-Tools , Haftnotizen und legendengestützten Markierungen hervor

📌 Ideal für: UX-Forscher, die ihre langfristige Strategie und Designentscheidungen kommunizieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Großartige UX-Portfolios beginnen mit gut dokumentierten Projekten. Dieses Video führt Sie durch die Verwaltung kreativer und gestalterischer Arbeit in ClickUp, damit Sie nicht nur die Ergebnisse, sondern Ihren gesamten Prozess präsentieren können.

7. ClickUp-Vorlage für Usability-Tests auf dem Whiteboard

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie wiederholbare Testsysteme mit der Vorlage für Usability-Tests von ClickUp

Ein Usability-Test bewertet, wie echte Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren, um Reibungspunkte aufzudecken und die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern. Die Whiteboard-Vorlage für Usability-Tests von ClickUp sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse klar erfasst und effizient umgesetzt werden.

So hilft Ihnen die Vorlage für Usability-Tests:

Verwenden Sie das integrierte Whiteboard -Layout, um Ziele, Aufgaben-Flows und Teilnehmerdetails vor Beginn eines Tests auf einer Karte festzuhalten

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Probleme der Benutzer, Erfolgsraten von Aufgaben und qualitatives Feedback im Kontext nachzuverfolgen

Verschieben Sie Elemente über benutzerdefinierte Status wie „Geplant“, „In Prüfung“ oder „Analysiert“, damit alle auf dem gleichen Stand sind

📌 Ideal für: Portfolio-Ersteller, die komplette Zyklen für Usability-Tests einbinden möchten.

8. Vorlage für einen Plan für Usability-Tests von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Testsitzungen mit der Vorlage „ClickUp Usability Testing Plan“ (Plan für Usability-Tests)

Die Vorlage für Usability-Testpläne von ClickUp ist eine vorgefertigte Struktur, die Ihr Team durch alle Phasen des Usability-Tests führt, von der Rekrutierung bis zur Berichterstellung. Sie bietet einen Workflow mit definierten Feldern, Unteraufgaben und Fortschrittsverfolgung, um eine konsistente Ausführung sicherzustellen.

Sie können:

Verwenden Sie Projektname, Projektbeschreibung, Testleiter und Testmethode Benutzerdefinierte Felder, um das Team über den Umfang und die Logistik zu informieren

Teilen Sie die Arbeit in sieben klare Unteraufgaben wie Testplanung, Teilnehmerrekrutierung, Materialvorbereitung, Umgebungseinstellungen, Testdurchführung, Datenanalyse und Testberichterstellung mit der „To-Do-Liste“ auf

Visualisieren Sie Fortschritte in Echtzeit mit der Live-Leiste „Testfortschritt“

📌 Ideal für: Forscher, die mehrere Usability-Test-Sitzungen verwalten und ein einheitliches Format benötigen.

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie unterhaltsame Elemente wie Animationen, spielerische Texte und Gamification, um die Interaktion und Loyalität der Benutzer zu steigern und sogar Frustrationen abzubauen. Apps wie TikTok und Fitbit nutzen beispielsweise solche unterhaltsamen Features, um ihre Benutzer bei Laune zu halten.

9. ClickUp Vorlage für Design-Portfolio-Aufgaben

Kostenlose Vorlage Halten Sie die Ausführung Ihres Portfolios mit der ClickUp-Vorlage für Design-Portfolio-Aufgaben straff

Die ClickUp-Vorlage für Design-Portfolios wurde für Designer entwickelt, die mehr als nur eine Gesamtansicht benötigen. Diese aufgabenorientierte Version der UX-Design-Portfolio-Vorlage geht detailliert auf die Ausführung ein und verfolgt jede Phase des Designs, alle Assets und alle Fristen mit Präzision.

So verwenden Sie es für die tägliche Arbeit:

Gliedern Sie Ihre Designarbeit in Felder wie „Designphase“, „Designkategorie“ und „Endergebnis“

Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt mit Fälligkeitsdaten, Aufgabenprioritäten und Mitarbeitern, um den Fortschritt auf Aufgabenebene zu überwachen

Navigieren Sie in den verschachtelten Seiten der angehängten ClickUp-Dokumente , um Projektziele, Briefings, UX-Strategien und Metriken für den Erfolg zu finden

📌 Ideal für: Junior-Designer, die einzelne Aufgaben, Design-Assets und Iterationen von Projekten dokumentieren.

📖 Lesen Sie auch: UX-Design-Bücher, die jeder Designer lesen sollte

10. ClickUp UI-Designer – Vorlage für die Zusammenfassung

Kostenlose Vorlage Halten Sie Ihre Designwerte mit der Vorlage „ClickUp UI Designers Executive Summary“ fest

Wenn Stakeholder eine schnelle Übersicht über Ihre UI-Arbeit wünschen, ist die ClickUp-Vorlage „UI-Designers Executive Summary“ genau das Richtige. Mit ihr können Sie darlegen, wie Ihre UI-Entscheidungen mit den Bedürfnissen der Benutzer und den Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Probieren Sie Folgendes aus, um es optimal zu verwalten:

Fügen Sie Felder wie Projektname, Client-Name und Design-Typ hinzu, um zu dokumentieren, woran Sie arbeiten und für wen

Organisieren Sie Projekte mithilfe von Abschnitten wie „Ausstehendes Feedback“, „In Bearbeitung“ oder „Fertiggestellt“, damit Mitarbeiter und Prüfer wissen, was erledigt ist und was als Nächstes ansteht

Wechseln Sie zwischen der Listen-, Board- oder Kalenderansicht, um Ergebnisse zu verwalten oder Meetings mit Stakeholdern vorzubereiten

📌 Ideal für: UI-orientierte Bewerber, die eine übersichtliche Übersicht über ihre visuelle Arbeit erstellen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Der Schlüsselunterschied zwischen Kundenerfahrung und Benutzererfahrung besteht darin, dass die Kundenerfahrung die gesamte Beziehung zu einer Marke umfasst, während sich die Benutzererfahrung auf die Interaktion mit dem Produkt konzentriert.

11. Vorlage für ClickUp-Ergebnisse

Kostenlose Vorlage Teilen Sie Ihre Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für zu liefernde Ergebnisse in überschaubare Abschnitte auf

Die ClickUp-Vorlage für Lieferergebnisse sorgt für die Sichtbarkeit mehrerer Lieferergebnisse und verhindert Terminüberschreitungen.

So behalten Sie den Überblick:

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Zur Genehmigung“ und „Abgeschlossen“, sodass jede Phase der einzelnen Ergebnisse klar ersichtlich ist

Erfassen Sie Lieferdetails mithilfe von Feldern wie „Genehmiger“, „RAG-Status“, „Projektphase“ und „Abschlussstatus“, um Unklarheiten zu beseitigen und Hindernisse frühzeitig zu erkennen

Verwalten Sie den Überblick mit vorgefertigten Ansichten wie Teamstatus, Zeitplan und Status-Board, damit Sie Zeitleisten, Workloads und Abhängigkeiten überwachen können

📌 Ideal für: UX-Forscher, die mehrere Projekte verwalten und Ergebnisse nachverfolgen möchten.

12. ClickUp AI Erweiterte Vorlage für Projekt-Portfolios

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie mit intelligenten Vorschlägen der ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template immer einen Schritt voraus

Wenn sich Ihr Projektportfolio wie eine Black Box voller verpasster Updates und versteckter Risiken anfühlt, bietet Ihnen die ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template eine intelligentere Möglichkeit, Ihren gesamten Betrieb zu verwalten und zu skalieren.

Diese Vorlage wird von ClickUp Brain unterstützt und zeigt Einblicke, Risiken und Ressourcenvorschläge in Echtzeit an – ohne dass Sie zwischen Dashboards wechseln müssen.

So funktioniert es:

Sehen Sie sofort den Status von Projekten, die Eigentümer, Fristen und Blockaden in allen Arbeitsabläufen mit dem Portfolio-Dashboard

Verwenden Sie Progress Insights (KI) , um überfällige Aufgaben, festgefahrene Initiativen und den allgemeinen Status anzuzeigen

Markieren Sie risikobehaftete Projekte und empfehlen Sie Korrekturmaßnahmen mit dem automatisierten Risikotracker

Nutzen Sie das Resource Allocation Board, um die Kapazitäten Ihres Teams zu verstehen, unter- oder überlastete Teammitglieder zu identifizieren und mithilfe von KI-Vorschlägen Aufgaben neu zuzuweisen

📌 Ideal für: Erfahrene UX-Experten, die projektübergreifende Erkenntnisse mit KI-generierten Zusammenfassungen präsentieren möchten.

13. ClickUp-Medienkit-Vorlage

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Ihre Marke professionell mit der ClickUp Media Kit-Vorlage

Die ClickUp Media Kit-Vorlage ist ein zentraler Workspace, in dem Sie Ihre Markenressourcen, Unternehmensinformationen und Pressematerialien in einem ansprechenden, leicht zugänglichen Format organisieren und freigeben können. Als perfekte Ergänzung zu Ihrem System zur Kundengewinnung erstellen Sie damit ein ansprechendes Kit, das die Geschichte Ihrer Marke erzählt und für verschiedene Clients dupliziert werden kann.

Sie können Folgendes strukturieren:

Was Sie tun und warum es wichtig ist, finden Sie im Abschnitt „Über mich und Schlüssel-Metriken“

Laden Sie Ihr Logo, Produktfotos oder Profilbilder direkt in das Dokument hoch

Listen Sie Angebote und Preise übersichtlich auf, um Hin- und Her-Kommunikation im Abschnitt „Servicetabelle“ zu vermeiden

Stellen Sie sicher, dass Medien schnell die richtige Person erreichen, indem Sie den Abschnitt „Kontaktdaten“ verwenden

📌 Ideal für: Freiberufliche UX-Designer, die ein Medienkit für ihre eigene Marke erstellen möchten, das Dienstleistungen, Metriken und Arbeitsbeispiele enthält.

14. ClickUp-Vorlage für Projektpläne für die Forschung

Kostenlose Vorlage Führen Sie gemeinsame Recherchen mit der ClickUp-Projektplanvorlage für Recherchen durch

Die ClickUp-Projektplanvorlage für die Forschung bietet Ihnen einen Rahmen, um jede Forschungsphase zu organisieren, von der Definition der Ziele bis zur Lieferung der Ergebnisse.

So hilft es Ihnen, komplexe Aufgaben zu bewältigen:

Legen Sie die Grundlagen für Ihr Projekt fest, indem Sie die integrierten Felder für Ziele, Umfang, Zeitleiste und Teamrollen verwenden

Teilen Sie Arbeitsabläufe in übersichtliche, nachverfolgbare Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Planung“, „Datenerfassung“, „Analyse“ und „Fertiggestellt“ auf

Definieren Sie Phasen wie Literaturrecherche, Datenerfassung und Analyse mit der Listenansicht, gruppiert nach Projektphase

📌 Ideal für: Forscher, die End-to-End-UX-Studien durchführen und eine strukturierte Methode zur Gliederung der Phasen benötigen.

📖 Lesen Sie auch: UX-Design-Konferenzen und Ereignisse für Fachleute

15. ClickUp-Vorlage für Forschungs-Whiteboards

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Whiteboards eine zentrale Quelle für Informationen

Nicht jedes UX-Forschungsprojekt beginnt mit einer Aufgabenliste; manchmal muss man laut denken, Ideen auf einer Karte festhalten und visuell zusammenarbeiten. Hier kommt die ClickUp Research Whiteboard-Vorlage ins Spiel. Sie wurde für freies Brainstorming, Zusammenarbeit und Ideenfindung entwickelt.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Sammeln Sie rohe Forschungsergebnisse mithilfe digitaler Haftnotizen, gruppiert nach Kategorie oder Thema

Erkennen Sie Trends schneller mit einer visuellen Arbeitsfläche, die Muster und Schwachstellen hervorhebt

Arbeiten Sie live mit Ihren Teamkollegen zusammen – fügen Sie Inhalte hinzu, bearbeiten Sie sie und kommentieren Sie sie direkt in der freigegebenen Recherche

Wandeln Sie Notizen in nachverfolgbare Aufgaben um und setzen Sie Ihre Ideen in die Tat um

📌 Ideal für: Forscher in der Anfangsphase, die ihre Ergebnisse lieber visuell abbilden, bevor sie sie in strukturierte Erkenntnisse umwandeln.

16. Vorlage für Forschungsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Forschungsdaten mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte

Die Recherche ist erledigt, jetzt kommt der schwierige Teil: die Ergebnisse in einen übersichtlichen, freigebaren Bericht umwandeln. Die ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte wurde für die Dokumentation von Benutzererfahrungen und die Präsentation Ihrer Ergebnisse in einem professionellen, freigabefertigen Format entwickelt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie vorformatierte Abschnitte für Zusammenfassung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Anhänge

Verfolgen Sie Beiträge und Bearbeitungen mit Feldern wie „Verfasser des Berichts“ und „Mitwirkende“

Wenden Sie Status wie Entwurf, In Bearbeitung oder Genehmigt an, um den Fortschritt zu verwalten

📌 Ideal für: Fachleute, die Rohdaten in UX-Forschungsfallstudien umwandeln.

Sie sind nicht von diesen Vorlagen für UX-Forschungsportfolios überzeugt? Hören Sie sich die Meinung eines echten Benutzers an:

Ich verwende ClickUp zeitweise, um mehrere UX-Projekte gleichzeitig zu verwalten. Der Hauptgrund, warum ich ClickUp mag, ist, dass ich meine gesamte Arbeit in Projekte und Teams aufteilen und dann alles so detailliert anzeigen kann, wie ich möchte.

Erreichen Sie die Klickrate, die Sie brauchen

Ihre Forschung hat Tiefe, und Ihr Portfolio sollte dies widerspiegeln.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Präsentation für Personalverantwortliche auf Hochglanz bringen oder einfach nur Ordnung in kreatives Chaos bringen möchten – die Vorlagen für UX-Research-Portfolios von ClickUp verschaffen Ihnen einen Vorsprung.

Sie sind mit ClickUp Brain für die automatische Zusammenfassung von Erkenntnissen, Whiteboards für die Kartierung von Abläufen im Kontext und flexiblen Ansichten ausgestattet, um alles von Forschungsplänen bis hin zu Ergebnissen von Usability-Tests zu organisieren.

Sind Sie bereit, Ihr UX-Forschungsportfolio auf die nächste Stufe zu heben? ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und bietet Ihnen alle Tools zum Verwalten, Dokumentieren und Präsentieren Ihrer Forschungsergebnisse – alles an einem Ort. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅