10 Miro-Vorlagen für Brainstorming, um bessere Ideen zu entwickeln

Zufällige Wörter und Ideen in einem Raum voller kluger Köpfe sollten doch zu großartigen Einfällen führen, oder? Das ist nicht immer der Fall.

Ohne Struktur geraten die meisten Brainstorming-Meetings in lange Pausen, themenfremde Tiraden oder unausgereifte Gedanken, die zu nichts führen. Sie benötigen ein Format, das jede Idee erfasst und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Dinge zielgerichtet vorangehen.

Sie glauben, dass Ihre Haftnotizen oder freigegebenen Dokumente ausreichen? Diese unterstützen selten eine echte Zusammenarbeit oder heben hervor, was es wert ist, weiterverfolgt zu werden.

Verwenden Sie stattdessen die Brainstorming-Vorlagen von Miro als visuelles Tool. Sie bieten Ihrem Team eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie bewährte Brainstorming-Techniken anwenden, Konzepte auf einer Karte festhalten und Ideenfindungsübungen durchführen können, die zu konkreten Maßnahmen führen.

Wir haben einige wirkungsvolle Vorlagen zusammengestellt, die Ihrem Team helfen, sich Gedanken zu machen, innovative Ideen zu entwickeln, zu organisieren und voranzutreiben, um Probleme zu lösen.

Und wenn diese nicht ausreichen, haben wir auch einige kostenlose Brainstorming-Vorlagen von ClickUp aufgelistet, die Ihnen helfen, Ihre kreativen Säfte zum Fließen zu bringen, insbesondere für Remote-Teams.

👀 Wussten Sie schon? Der Werbefachmann Alex F. Osborn prägte den Begriff „Brainstorming” in seinem 1953 erschienenen Buch Applied Imagination. Er entwickelte die „Brainstorming-Technik”, um Teams dabei zu helfen, großartige Ideen zu entwickeln, indem er sie zu schnellem, spontanem Denken ermutigte und sie dazu anhielt, Urteile zurückzuhalten.

Was macht eine gute Miro-Brainstorming-Vorlage aus?

Ihre nächste Brainstorming-Sitzung wird vielleicht chaotisch – und das ist gut so. Jetzt brauchen Sie eine Vorlage, um den Überblick zu behalten, während aus verstreuten Notizen strukturierte nächste Schritte werden. Ob Sie ein neues Projekt starten oder eine chaotische Herausforderung entwirren – mit der richtigen Vorlage bleibt die Energie erhalten und die Ergebnisse bleiben klar.

Das erwartet Sie:

Klare Struktur und Kriterien : Organisieren Sie das Sammeln, Gruppieren und Verfeinern von Ideen sowie die nächsten Schritte in übersichtlichen, leicht verständlichen Abschnitten, um konsistente Ergebnisse zu erzielen

Benutzerdefinierte Anpassung : Passen Sie Layout-Elemente an, tauschen Sie Ideenvorlagen aus und fügen Sie Rahmen hinzu, um das Ziel der Sitzung zu erreichen

Klarer Flow : Führen Sie das Team in einer logischen, schrittweisen Abfolge durch jede Phase des Brainstormings

Support für Moderatoren : Mit Anweisungen oder visuellen Hinweisen, die dem Sitzungsleiter helfen, die Zeit zu managen und die Dynamik aufrechtzuerhalten

Ideenvergleichsbereich : Bietet einen speziellen Bereich, in dem Ideen gesammelt, gruppiert oder nebeneinander verglichen werden können, bevor Entscheidungen getroffen werden

Feedback-Methoden: Schnelle Möglichkeiten zum Abstimmen, Taggen oder Bewerten von Beiträgen, ohne das Layout des Boards zu stören

👀 Wussten Sie schon? Bei der Brainstorming-Technik „Zufällige Wörter” wird ein zufälliges Wort als Impuls verwendet, um die Mitglieder des Teams zu neuen Ideen und Erkenntnissen anzuregen.

10 Miro-Vorlagen für Brainstorming

Sehen wir uns nun einige leistungsstarke Miro-Vorlagen für Brainstorming an, die die Kreativität fördern und die Prozesse Ihres Teams optimieren. Diese helfen Ihnen dabei, Projekte schneller und effektiver umzusetzen. Mit jeder Vorlage können Sie Ideen klar festhalten und in umsetzbare Pläne verwandeln.

1. Vorlage für „Mad, Sad, Glad“-Rückblick

Möchten Sie Ihrem Team helfen, ehrlich über seine Erfahrungen mit dem Sprint nachzudenken und verborgene Emotionen aufzudecken? Mit der Vorlage „Mad Sad Glad Retrospective“ kann Ihr Team offen seine Gefühle teilen, um die Moral und Kommunikation zu verbessern.

Halten Sie fest, was die Mitglieder Ihres Teams während des letzten Sprints verärgert, traurig oder glücklich gemacht hat, und leiten Sie daraus wichtige Erkenntnisse für den nächsten Sprint ab.

Diese Vorlage für Sprint-Retrospektiven hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie spezielle Bereiche für „Verrückt“, „Traurig“ und „Fröhlich“, um emotionales Feedback übersichtlich zu organisieren

Führen Sie Ihr Team durch strukturierte Reflexionen ohne Bewertungen oder Ablenkungen

Fördern Sie die Beteiligung, indem Sie jedem einen Space zum Schreiben und bei Bedarf zum anonymen Freigeben geben, um eine noch ansprechendere Retrospektive zu erzielen

Erleichtern Sie die Diskussion von Punkten für die Nachbereitung anhand von emotionalen Mustern und Themen

🎯 Ideal für: Teams, die Vertrauen, Moral und Engagement verbessern möchten, indem sie nach jedem Sprint offen über Emotionen sprechen.

2. Vorlage für Produktvision

Die Vorlage „Produktvision-Workshop“ hilft Ihrem Team, sich auf ein zentrales Thema zu konzentrieren: Produkte zu entwickeln, die einen echten Wert bieten. Mit strukturierten Aufforderungen zur Definition von Benutzern, Zielen und einzigartigen Vorteilen ist sie ein praktisches Tool zur Formung einer klaren, gemeinsamen Vision.

Außerdem erhalten Ihre Scrum-Master genau das, was sie brauchen, um alle auf dem gleichen Stand zu halten und in die gleiche Richtung zu lenken.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Brechen Sie komplexe Ideen in überschaubare Abschnitte wie Problemstellung, Zielgruppe und Features

Richten Sie das gesamte Team auf eine gemeinsame Produktvision und messbare Ziele und Metriken aus

Erfassen Sie Kundenerkenntnisse und Erfahrungsprinzipien, um die Bedürfnisse der Benutzer in den Mittelpunkt zu stellen

Erleichtern Sie strategische Unterhaltungen zu kurz- und langfristigen Produktplänen

🎯 Ideal für: Produktmanager und Teams, die sich abstimmen und Klarheit schaffen möchten, bevor sie neue Features oder Produktstrategien vorantreiben.

3. Vorlage „Parkplatz-Matrix“

Die Vorlage „Ideenparkplatz-Matrix“ hilft Ihrem Team, themenfremde Gedanken und ungelöste Probleme festzuhalten, ohne die Unterhaltung zu stören. Sie schafft Space für Ideen, die wichtig sind – aber vielleicht nicht gerade jetzt –, sodass Sie konzentriert bleiben können, ohne an Schwung zu verlieren.

Am Ende des Meetings haben Sie einen klaren Überblick darüber, was noch zu tun ist, wer dafür zuständig ist und was warten kann.

Diese Vorlage hilft Ihnen außerdem dabei:

Fügen Sie einen speziellen Space hinzu, um Fragen, Abschweifungen oder unausgereifte Ideen während Live-Diskussionen zu dokumentieren

Sorgen Sie für produktive Meetings, indem Sie sofortige Aufgaben von weniger dringenden Aufgaben filtern

Weisen Sie bestimmten Haftnotizen Eigentümer zu, um geparkte Ideen in Folgeaktionen umzuwandeln

Organisieren Sie Ideen nach Typ, z. B. „Dringend“, „Schwachstellen“, „Zu überarbeiten“ oder „Für zukünftige Überlegungen“, damit Ihr gesamtes Team effektiv Prioritäten setzen kann

🎯 Ideal für: Teams, die Input sammeln möchten, ohne Diskussionen abzulenken, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen.

4. Was? Und nun? Was nun? Vorlage

Die Vorlage „Was? Was nun? Was jetzt?“ führt Sie durch einen Reflexionsprozess, der zu kontinuierlichen Verbesserungen führt. Mit diesem einfachen dreistufigen Prozess können Sie herausfinden, was passiert ist, warum es wichtig ist und welche Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen sind.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Strukturieren Sie Ihre Überlegungen, indem Sie Erkenntnisse in die Kategorien „Was?“, „Also was?“ und „Was nun?“ unterteilen

Fördern Sie offene, ehrliche Diskussionen, indem Sie Emotionen und Fakten voneinander trennen

Sammeln Sie verschiedene Perspektiven mit farbcodierten Haftnotizen für eine einfache Nachverfolgung

Erleichtern Sie die Remote-Zusammenarbeit mit integrierten digitalen Tools, die sich perfekt für verteilte Teams eignen und dem gesamten Team helfen, vor dem nächsten Meeting zu reflektieren

🎯 Ideal für: Teams, die Ideenfindungstechniken anwenden möchten, mit denen sie Erfahrungen aus der Vergangenheit in umsetzbare Strategien für den zukünftigen Erfolg verwandeln können.

5. Vorlage für kreative Strategien von Disney

Walt Disneys Ansatz für Innovation basierte nicht nur auf Fantasie, sondern auch darauf, kreative Ideen durch Struktur und Perspektive zum Leben zu erwecken. Die Disney-Vorlage für kreative Strategien folgt derselben Denkweise und hilft Teams dabei, große Träume in fundierte, umsetzbare Pläne zu verwandeln.

Diese agile Vorlage für Retrospektiven umfasst drei fokussierte Phasen: Träumer, Realist und Kritiker.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Teilen Sie kreatives Denken in verschiedene Bereiche auf, um Vorurteile abzubauen und die Zusammenarbeit in der Gruppe zu stärken

Entwickeln Sie in der Traumphase mutige, frische Ideen, ohne sich Gedanken über die Machbarkeit zu machen

Wechseln Sie in den Realismus-Modus, um Zeitleisten zu definieren, nächste Schritte zu skizzieren und die tatsächliche Ausführung zu planen

Entdecken Sie Schwachstellen und Herausforderungen aus der Perspektive eines Kritikers, um die Widerstandsfähigkeit Ihres Plans zu testen

Weisen Sie jeder kreativen Technik einen eigenen Space auf dem Board zu, indem Sie räumlich denken

🎯 Ideal für: Teams, die eine flexible Struktur benötigen, um Fantasie und Strategie in Einklang zu bringen, insbesondere bei der Verwendung von Design-Thinking-Tools zur Formgebung neuer Ideen.

6. vorlage für den 4P-Marketing-Mix

Die Vorlage „4P-Marketing-Mix“ hilft Ihnen dabei, die vier Kernelemente, die Kaufentscheidungen beeinflussen – Produkt, Preis, Platzierung und Aktion – in ein klares, visuelles Format zu unterteilen, an dem Ihr Team gemeinsam arbeiten kann.

Mit dieser visuellen Struktur können Sie alle Faktoren bewerten, die die Entscheidungen Ihrer Kunden beeinflussen, und Ihren Ansatz für eine größere Wirkung optimieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Brechen Sie Produkt-Features, Kundenbedürfnisse und Markttauglichkeit in einem zentralen Space auf

Definieren Sie Vertriebskanäle und Zeitstrategien im Abschnitt „Ort“

Entwerfen Sie Strategien für Aktionen, einschließlich Botschaften, Kanäle und Zeitplanung, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen

Analysieren Sie Preisstrukturen, Rabattstrategien und die Positionierung im Wettbewerb

Sammeln Sie Erkenntnisse aus verschiedenen Abteilungen und exportieren Sie diese ganz einfach aus Miro , um sie mit der Geschäftsleitung oder externen Teams zu teilen

🎯 Ideal für: Marketing-Teams, die Markteinführungspläne erstellen oder Strategien für bestehende Produkte verfeinern.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff „Marketing-Mix” wurde erstmals Ende der 1940er Jahre geprägt, gewann jedoch erst an Bedeutung, als der Harvard-Professor Neil Borden ihn 1953 in einer Rede vor der American Marketing Association populär machte.

7. Vorlage „Doppelte Blasen-Karte“

Die Vorlage „Doppelte Blasen-Karte“ bringt Klarheit und Energie in jede Teamdiskussion, indem sie Ihnen ermöglicht, Ideen visuell zu vergleichen. Sie gibt Ihrem Team die Struktur, um frei zu brainstormen und sich dabei auf die sinnvollen Verbindungen zwischen Konzepten zu konzentrieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie Mindmaps , um aus ersten Ideen strukturierte Konzepte zu entwickeln, die alle Beteiligten verstehen

Erstellen Sie mit den Diagrammtools von Miro nebeneinander angeordnete Vergleiche zweier Kernideen oder Strategien

Identifizieren Sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ursache-Wirkungs-Beziehungen in einem übersichtlichen Format

Ermöglichen Sie schnelles Brainstorming, ohne den Blick für Schlüsselthemen oder Logik zu verlieren

🎯 Ideal für: Teams, die an Problemlösungen, Konzeptvergleichen oder Sitzungen in frühen Planungsphasen arbeiten.

📖 Lesen Sie auch: Wie man Projektdokumentation schreibt: Beispiele und Vorlagen

8. Vorlage für das SCAMPER-Modell

Sie stecken in wiederholten Gedankengängen fest?

Die SCAMPER-Vorlage bietet Ihrem Team einen strukturierten Ansatz, um veraltete Ideen in Frage zu stellen und Probleme mit neuer Energie zu überdenken. Basierend auf sieben kreativen Impulsen eröffnet diese Methode einzigartige Perspektiven, indem sie die Elemente Ihrer Herausforderung optimiert, umgestaltet oder komplett auf den Kopf stellt.

Anstatt ein Problem aus einer Perspektive zu betrachten, zerlegt Ihr Team es in seine Einzelteile und setzt es aus sieben verschiedenen Blickwinkeln wieder zusammen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Strukturieren Sie Aufforderungen – von „Ersetzen“, „Kombinieren“, „Anpassen“, „Ändern“, „Für einen anderen Zweck verwenden“, „Eliminieren“ bis hin zu „Umkehren“ –, um alte Ideen aufzurütteln

Fördern Sie nichtlineares Denken, das mutige, manchmal überraschende Beiträge von allen Teammitgliedern anregt

Halten Sie spontane Ideen und Muster verschiedener Denkweisen schnell fest

Vergleichen Sie die Ergebnisse visuell im Workspace von Miro und bauen Sie dann mit den besten Features der Brainstorming-Software darauf auf

Leiten Sie produktive Brainstorming-Sitzungen, die nicht in endlosen Diskussionen stecken bleiben

🎯 Ideal für: Innovationsteams, Marketingfachleute und Produktmanager, die mit einer fokussierten Methode kreative Blöcke aufbrechen möchten.

9. Wie jetzt Wow Matrix-Vorlage

Brainstorming ist schwierig und wird mit zunehmender Größe Ihres Unternehmens immer schwieriger. Je mehr Projekte, Stakeholder und Einschränkungen Sie unter einen Hut bringen müssen, desto größer ist der Druck, auf Nummer sicher zu gehen.

Die How Now Wow Matrix-Vorlage ist ein Rahmenkonzept für kreatives Denken, mit dem Teams Ideen nach Originalität und Machbarkeit kategorisieren können, sodass Sie Innovation und Praktikabilität in Einklang bringen können.

Anstatt sich damit aufzuhalten, welche Ideen realistisch oder mutig genug sind, um weiterverfolgt zu werden, hilft diese Vorlage Ihrem Team dabei, Ideen in drei Kategorien zu sortieren: Ideen, die noch ausgearbeitet werden müssen (Wie), sichere und umsetzbare Ideen (Jetzt) und die seltenen Perlen, die sowohl originell als auch realisierbar sind (Wow).

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Kategorisieren Sie die Ideen Ihres Teams anhand ihrer Machbarkeit und Kreativität mithilfe eines visuellen 2×2-Rasters

Überwinden Sie Entscheidungsblockaden, indem Sie Ideen in die Quadranten „Wie“, „Jetzt“ oder „Wow“ einordnen

Fördern Sie mutiges Denken, ohne die praktische Umsetzung aus den Augen zu verlieren

Fördern Sie die Generierung offener Ideen und konzentrieren Sie sich anschließend auf wirkungsvolle Maßnahmen

🎯 Ideal für: Teams, die effizient innovativ sein möchten, ohne an Schwung zu verlieren oder sich in theoretischen Diskussionen zu verlieren.

10. Vorlage für Lotus-Diagramm

Sie möchten sich nicht auf offensichtliche Lösungen festlegen? Die Vorlage „Lotus-Diagramm“ bietet einen strukturierten Ansatz, um originelle Ideen zu entwickeln. Sie hilft Ihrem Team, tiefer zu graben, verwandte Themen aufzudecken und Gedanken in klare, überschaubare Cluster zu organisieren, die sich um eine zentrale Herausforderung drehen.

Anstatt verstreuten, bestehenden Ideen hinterherzujagen, arbeiten Sie von einem fokussierten Konzept aus und generieren mit jeder Ebene mehr Optionen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Beginnen Sie mit einer zentralen Idee und gliedern Sie diese in acht Themenbereiche. Erweitern Sie dann jeden einzelnen Bereich und halten Sie dabei gemeinsame Themen und wertvolle Erkenntnisse aus dem Brainstorming-Prozess fest

Gehen Sie über oberflächliche Ideen hinaus und fördern Sie laterales Denken durch visuelle Impulse

Verwenden Sie sie als Prozess-Mapping -Tool, um komplexe Herausforderungen in überschaubare Komponenten zu gliedern

Halten Sie Gruppenbeiträge mit Haftnotizen fest und ordnen Sie verwandte Gedanken auf einer Karte in verbundenen Clustern

🎯 Ideal für: Teams, die vielschichtige Probleme lösen oder Konzepte in einer frühen Phase planen, die einer umfassenden Untersuchung bedürfen.

🧠 Fun Fact: Schon mal von Starbursting gehört? Das ist eine visuelle Brainstorming-Methode, bei der Sie einen sechszackigen Stern um eine zentrale Idee zeichnen und die klassischen Fragen stellen, wie Wer, Was, Wann, Wo, Warum und Wie. Es ist, als würden Sie Ihre Idee einer vollständigen Befragung unterziehen, aber auf unterhaltsame und kreative Weise! Ideal, um blinde Flecken aufzudecken, von denen Sie nicht wussten, dass sie existieren.

Limits von Miro

Bei der Verwendung der beliebten Brainstorming-Vorlagen von Miro profitieren Teams von einer flexiblen visuellen Zusammenarbeit. Allerdings müssen Sie einige Einschränkungen beachten, die sich auf Ihren Workflow auswirken können:

Eingeschränkter kostenloser Zugang : Beschränkt Benutzer auf nur drei bearbeitbare Boards, was den Fortschritt bei laufenden Projekten oder mehreren Brainstorming-Sitzungen verlangsamen kann

Leistungsprobleme bei großen Boards : Verursacht Verzögerungen oder lange Ladezeiten, wenn Boards komplexer werden, was sich auf die Zusammenarbeit in Echtzeit auswirkt

Erweiterte Features hinter Paywalls : Sperrt wichtige Tools wie unbegrenzte Integrationen, detaillierte Berechtigungen und erweiterte Exportoptionen für kostenpflichtige Pläne

Eingeschränkte Anpassungsoptionen : Limits bei der Flexibilität in Design und Layout, was maßgeschneiderte Workflows oder unterschiedliche visuelle Stile behindern kann

Grundlegende Versionskontrolle : Bietet minimale Nachverfolgung von Änderungen und Versionshistorie, wodurch die Verwaltung von Bearbeitungen erschwert und die Verantwortlichkeit sichergestellt wird

Lücken bei der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien: Es fehlen bestimmte Features für Sicherheit und Compliance, die von Unternehmen mit strengen regulatorischen Standards benötigt werden

Aber was wäre, wenn es eine Alternative zu Miro gäbe, die diese Probleme löst? Die gibt es tatsächlich.

Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat bietet ClickUp eine riesige Bibliothek mit über 1.000 anpassbaren Vorlagen, darunter Brainstorming-Vorlagen, die die Kreativität Ihres Teams fördern und sich direkt in Ihren Projekt-Workflow einbinden lassen.

ClickUp kombiniert Projektmanagement, Dokumente, Kommunikation und Automatisierung in einer Plattform. Es verfügt über starke Offline-Funktionen, umfassende Anpassungsmöglichkeiten und eine detaillierte Versionskontrolle, sodass Teams smarter brainstormen und schneller umsetzen können.

Ansh Prabhakar, Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, sagt dazu:

ClickUp bietet viel an einem Ort, wie Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, Aufgaben einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und dank der täglichen Besprechungen zum Fortschritt war die Zukunftsplanung einfach.

Alternative Miro-Vorlagen

Entdecken Sie unten einige leistungsstarke kostenlose Brainstorming-Vorlagen von ClickUp. Jede davon wurde entwickelt, um Ihrem Team zu helfen, visuell zusammenzuarbeiten, effizient zu reflektieren und jede Idee in die Tat umzusetzen.

1. Die ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Ihr Whiteboard mit der ClickUp-Vorlage für Brainstorming in einen vollwertigen Projekt-Hub

Die ClickUp-Vorlage für Brainstorming bietet einen übersichtlichen Space mit zahlreichen Anpassungsoptionen, in dem Sie Ideen mit farbcodierten Haftnotizen festhalten können. Sie funktioniert auch auf ClickUp-Whiteboards, sodass Ihre Teams – egal ob remote oder vor Ort – immer auf dem gleichen Stand sind.

Sie können wichtige Aufgaben hinzufügen, Mitarbeiter zuweisen, Zeiten erfassen und Tags und Prioritäten direkt im Whiteboard festlegen. Features wie eine zoomfähige Arbeitsfläche und die Möglichkeit, Formen und Bilder einzufügen, verbessern die Zusammenarbeit.

Ein einsteigerfreundlicher Leitfaden hilft Ihnen beim Einstieg und dabei, diese leistungsstarken Tools optimal zu nutzen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Organisieren Sie die Ideen Ihres Teams mithilfe von Haftnotizen, die Sie per Drag & Drop verschieben können und die vollständig farblich codiert sind

Teilen Sie Ideen mithilfe der Ansicht „Nach Phasen“ in kleinere Aufgaben auf

Erstellen Sie umsetzbare Brainstorming-Sitzungen, indem Sie Aufgaben direkt auf dem Board zuweisen

Fügen Sie YouTube-Links, Dokumente und Bilder hinzu, um Ideen in einer Ansicht zu kontextualisieren

Zeiterfassung, Prioritäten und benutzerdefinierte Felder ohne Wechseln zwischen Tools

🎯 Ideal für: Teams, die Brainstorming, Nachverfolgung von Aufgaben und Dokumentation in einem Space zentralisieren müssen.

2. Die ClickUp-Vorlage für Brainstorming-Ideen

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Brainstorming-Ideen bleiben Ihre Brainstormings klar und strukturiert

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihre besten Ideen über zu viele Plattformen verstreut sind? Die ClickUp-Vorlage für Brainstorming-Ideen bietet einen strukturierten Space, in dem Sie all Ihre Gedanken festhalten, organisieren und priorisieren können.

Mit integrierten Tools wie einem Kanban-Board für die MoSCoW-Priorisierung und anpassbaren Ansichten können Sie ganz einfach von einem chaotischen Brainstorming zu umsetzbaren nächsten Schritten übergehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Halten Sie alle Ideen vor oder während des Brainstormings in der Ideen-Master-Listenansicht an einem Ort fest

Priorisieren Sie Ideen mit einem vorgefertigten MoSCoW-Board (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)

Sortieren und taggen Sie Gedanken mit benutzerdefinierten Feldern, um sie später zu gruppieren, zu filtern oder zuzuweisen

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Ideen mit einem Drag-and-Drop-Kanban-Layout

🎯 Ideal für: Teams, die schnell viele Ideen sortieren und in Maßnahmen umsetzen müssen.

3. Die ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven bleiben alle Sprints aufschlussreich, umsetzbar und wachstumsorientiert

Für produktive Sprint-Retros müssen Sie das Rad nicht neu erfinden.

Die ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven wurde für Projektmanager entwickelt, die eine intelligentere Möglichkeit suchen, Fortschritte zu überprüfen, Muster zu verfolgen und sich mit jedem Sprint kontinuierlich zu verbessern.

Ob Sie einen agilen Workflow oder ein hybrides Team verwalten – diese Vorlage bietet Ihnen alles, was Sie zum Nachdenken, zur Zusammenarbeit und zum schnellen Handeln benötigen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Halten Sie schnell fest, was gut gelaufen ist, was nicht funktioniert hat und was in zukünftigen Sprints verbessert werden muss

Erkennen Sie wiederkehrende Themen oder Hindernisse über mehrere Sprint-Zyklen hinweg

Ermutigen Sie die Mitglieder Ihres Teams in einem strukturierten und sicheren Space zu offenem, ehrlichem Feedback

Organisieren Sie Retro-Notizen mit visuellen Boards, Checklisten und anpassbaren Tags

Verknüpfen Sie retro-Elemente direkt mit Aufgaben und weisen Sie Eigentümern die Weiterverfolgung zu

🎯 Ideal für: Agile Teams und Projektmanager, die regelmäßig Sprint-Retrospektiven durchführen.

💡 Profi-Tipp: Für eine visuelle Abwechslung können Sie eine Retrospektive-Vorlage in Form eines Segelboots verwenden, um Ziele (Wind), Hindernisse (Anker) und Risiken (Eisberge) für Ihren nächsten Sprint darzustellen.

4. Die ClickUp-Vorlage „5 Whys“ für Whiteboards

Kostenlose Vorlage Mit der Whiteboard-Vorlage „5 Whys“ von ClickUp gelangen Sie an die Wurzel des Problems und beheben es endgültig

Manchmal ist das eigentliche Problem nicht das, was Ihnen direkt ins Auge springt, sondern liegt ein paar Schichten tiefer. Hier kommt die ClickUp 5 Whys Whiteboard-Vorlage ins Spiel.

Es ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, mit dem Sie die Ursachen wiederkehrender Herausforderungen aufdecken können, sei es bei der Arbeit oder im Privatleben. Diese Vorlage ermöglicht es Teams und Einzelpersonen, die wirklichen Ursachen von Problemen aufzudecken, sodass sie nicht mehr nur Brände löschen, sondern innovativere Lösungen entwickeln können.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Stellen Sie die richtigen Fragen, indem Sie fünf iterative „Warum“-Ebenen durchlaufen

Erfassen und organisieren Sie Beobachtungen und Datenpunkte in einem strukturierten Format

Identifizieren Sie Muster anhand mehrerer „Warum“-Fragen, um die Ursache aufzudecken

Visualisieren Sie Ihren Denkprozess mithilfe eines klaren, schrittweisen Rahmens

🎯 Ideal für: Teams, die sich mit wiederkehrenden Problemen, Projektblockaden oder ineffizienten Workflows auseinandersetzen.

5. Die ClickUp Squad-Vorlage für Brainstorming

Kostenlose Vorlage Bringen Sie Reihenfolge in das Brainstorming und nutzen Sie jede Idee mit der ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Brainstorming sollte Ihre Gruppe motivieren, nicht Chaos verursachen. Aber wenn jedes Team-Mitglied Ideen in die Runde wirft, kann die Sitzung schnell zu einem Durcheinander aus Haftnotizen, Kommentaren und halbfertigen Plänen werden.

Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage hilft Ihnen, Klarheit ins Chaos zu bringen und die Energie Ihres Teams in zielgerichtete Maßnahmen umzuwandeln. Das visuell ansprechende Layout sorgt außerdem für Spaß bei der Arbeit.

Dank der vollständigen Integration von ClickUp Docs und Whiteboards kann Ihr Team Ziele definieren und Ideen entwickeln – alles in einer nahtlosen Umgebung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Strukturieren Sie die Ideen Ihres Teams in umsetzbare, organisierte Aufgaben

Priorisieren Sie Aufgaben anhand von Schlüsselkriterien wie Auswirkungen und Machbarkeit

Passen Sie das Layout des Workspace an den Brainstorming-Stil Ihres Teams an

Verwenden Sie Formen, Text-Tools und Haftnotizen, um Schlüsselbereiche zu definieren

🎯 Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, die das Brainstorming in der Gruppe optimieren und in konkrete nächste Schritte umsetzen möchten.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Mindmap in Google Docs: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

6. Die ClickUp-Vorlage für Business-Brainstorming

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Business-Brainstorming können Sie Ihre Ideen klar visualisieren und Ihre Ziele sicher erreichen

Jeder große Geschäftserfolg beginnt mit einer einzigen Idee. Ganz gleich, ob Sie Ihre nächste Wachstumschance verfolgen, Ihr Produktangebot überdenken oder versuchen, Ihre Leidenschaft in Profit umzuwandeln – die ClickUp Business-Vorlage für Brainstorming bietet Ihnen den perfekten Space, um Ihre Gedanken zu erkunden und zu organisieren.

Mit einem übersichtlichen, visuellen Layout hilft Ihnen diese Vorlage dabei, Brainstorming in Kategorien zu organisieren, die Klarheit und Kreativität fördern.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Brainstormen Sie Ideen unter vier leistungsstarken Blickwinkeln: Was Sie lieben, was Sie wissen, was die Welt braucht und wofür Menschen bereit sind zu zahlen

Identifizieren Sie vielversprechende Schnittpunkte, die die Form eines starken Geschäftskonzepts prägen könnten

Organisieren und verfolgen Sie Ideen visuell, damit Ihre Sitzungen fokussiert und wirkungsvoll bleiben

Vereinfachen Sie das Brainstorming für Einzelgründer oder Teams jeder Größe

Legen Sie den Grundstein für Produktideen, strategische Veränderungen oder neue Unternehmungen

🎯 Ideal für: Unternehmer, Geschäftsstrategen und Teams, die neue Ideen auf einer Karte festhalten möchten.

📮 ClickUp Insight: Während 37 % der Mitarbeiter Notizen oder Meeting-Protokolle zur Nachverfolgung von Aktionselementen verwenden, sind 36 % immer noch auf verstreute Tools und fragmentierte Workflows angewiesen. Ohne ein zentrales System gehen wichtige Erkenntnisse oft in E-Mail-Threads, Chat-Protokollen oder unzusammenhängenden Tabellen verloren. ClickUp vereinfacht dies, indem es Kommentare, Chats, E-Mails und Whiteboard-Diskussionen mit nur wenigen Klicks in umsetzbare Aufgaben umwandelt, sodass nichts übersehen wird.

7. Die Vorlage für Innovationsideenmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie verstreute Ideen in strategische Durchbrüche mit der ClickUp-Vorlage für Innovationsideenmanagement

Ihr Team sprüht vor brillanten Ideen, aber wenn alles vielversprechend klingt, kann die Entscheidung, was zuerst umgesetzt werden soll, überwältigend sein.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für das Innovationsideenmanagement ins Spiel. Dieses leistungsstarke Tool zum Brainstorming strukturiert Ihre Kreativität und verwandelt verstreute Gedanken in strategische Maßnahmen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie die Ideen aller Mitwirkenden in einem zentralen hub mithilfe der Formularansicht „Ideeneingabe“

Priorisieren Sie zeitkritische oder besonders wichtige Gelegenheiten anhand klarer Kriterien

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, von der Brainstorming-Phase bis zur Umsetzung

Visualisieren Sie den Weg jeder Idee mithilfe von Echtzeit-Nachverfolgung und interaktiven Mindmaps

🎯 Ideal für: Innovationsleiter, Produktmanager und Teams, die mit einem hohen Volumen an kreativen Inputs arbeiten.

8. Die ClickUp-Vorlage für Projektkartierung

Kostenlose Vorlage Bringen Sie mit der visuellen Projektkartierung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Projektkartierung Klarheit ins Chaos

Denken Sie daran, wie Schuldiagramme schwierige Konzepte sofort verständlich gemacht haben. Dieselbe visuelle Klarheit kann auch heute in Ihrer Arbeit genauso wirkungsvoll sein. Die ClickUp-Vorlage für Projektkartierung bringt diese Klarheit in die Projektplanung und hilft Ihnen, komplexe Sachverhalte mithilfe leicht verständlicher Mindmaps aufzuschlüsseln.

Durch die visuelle Organisation der beweglichen Teile Ihres Projekts, seien es Personen, Aufgaben, Zeitleisten oder Abhängigkeiten, vermeiden Sie Überschneidungen, Verwirrung oder Verzögerungen.

Ganz gleich, ob Sie eine funktionsübergreifende Initiative leiten oder mehrere Ergebnisse koordinieren – mit dieser Mindmap-basierten Vorlage bleibt Ihr Projekt auf Kurs und Ihr Team auf dem gleichen Stand.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Überlappende Bereiche und potenzielle Risiken schnell erkennen

Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben und Fortschritte mit der Projektplan-Mindmap-Ansicht

Verbessern Sie die Genauigkeit bei der Schätzung von Projekt-Zeitleisten und Budgets

Klären Sie Verantwortlichkeiten und Zeitleisten für eine verbesserte Aufgabenverteilung

Fördern Sie Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams

🎯 Ideal für: Projektmanager, die mehrschichtige Workflows und verteilte Teams verwalten.

Der intelligentere Weg zum Brainstorming beginnt mit ClickUp

Eine Studie zeigt, dass 58 % der Fachleute das Brainstorming in virtuellen Meetings als Herausforderung empfinden und 55 % geben an, dass die nächsten Schritte am Ende dieser Sitzungen oft unklar sind. Es besteht eindeutig Bedarf an effizienteren Tools für das kollaborative Brainstorming in Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen.

Miro bietet zwar eine Reihe von Vorlagen für das Brainstorming, um Ideen zu generieren, aber es fehlt eine nahtlose Integration mit anderen Projektmanagement-Tools, was zu fragmentierten Workflows führt.

Der integrierte Ansatz von ClickUp für Brainstorming und Aufgabenmanagement ermöglicht es Teams, Ideen effizient zu generieren und umzusetzen. Mit seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek und den Features für die Zusammenarbeit bietet ClickUp eine robuste Plattform für Teams, um innovativ zu sein und ihre Ziele zu erreichen.

