die 10 besten Softwareprogramme zur Nachverfolgung von Inkassovorgängen im Jahr 2025

Ganz gleich, ob Sie physische Elemente wie Inventar, Artefakte oder persönliche Erinnerungsstücke erfassen oder Daten über Formulare und Umfragen sammeln – mit dem richtigen Tool bleiben Sie organisiert, genau und effizient.

In diesem Blog haben wir die besten Tools für die Nachverfolgung sowohl materieller Sammlungen als auch digitaler Daten zusammengestellt. Von der Katalogisierung von Objekten über die Verwaltung von Formularübermittlungen bis hin zur Synchronisierung aller Daten an einem Ort – diese Lösungen wurden für Datenanalysten, Sammler und Forscher entwickelt, die mehr als nur Tabellenkalkulationen benötigen.

🔎 Wussten Sie schon? Das British Museum verwaltet über 8 Millionen Objekte und verwendet ein benutzerdefiniertes digitales Katalogisierungssystem, um Herkunft, Bedingungen und Ausstellungsgeschichte über Jahrhunderte hinweg nachzuverfolgen.

Die beste Software zur Nachverfolgung von Inkassoforderungen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Effiziente Nachverfolgung der Datenerfassung ClickUp-Formulare, benutzerdefinierte Workflows, Dashboards, Zusammenarbeit in Echtzeit, Automatisierung von Aufgaben, KI-Zusammenfassungen mit ClickUp Brain Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Sortly Bestandsverwaltung für kleine Unternehmen Barcode-Scanning, Bestandsaktualisierungen in Echtzeit, mobile Synchronisierung, Foto-Uploads Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $ Kolekto Verwalten und verkaufen Sie Ihre Sammlung Benutzerdefinierte Felder, Marktplatzzugang, Excel-Export, Element-Tagging Bezahlte Pläne beginnen bei 7 $/Monat CatalogIt Erstellen eines detaillierten Produktkatalogs Mobile Fotoerfassung, Zugriff für mehrere Benutzer, Cloud-System, Integration von Webanzeigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14 $ iCollect Alles Persönliche Sammlerstücke Barcode-Scan, anpassbare Felder, Synchronisierung von Geräten, Backup/Export Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $ Tellico Kostenlose Inkassomanagement Vorlagen für Bücher/Spiele/Briefmarken, automatisches Abrufen von Daten, flexibler Editor für Datensätze Free PastPerfect Audio mit Artefakten verknüpfen Objektkatalogisierung, Audio-/Fotoanhänge, Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Spendern Bezahlte Pläne beginnen bei 745 $ Kunstwerkarchiv Online-Ausstellungen und Asset-Historie Wartungsberichte, Online-Präsentationen, QR-Codes, Finanztools Bezahlte Pläne beginnen bei 34 $ Argus Verwaltung physischer und digitaler Sammlungen Multimedia-Kuration, Engagement-Berichte, benutzerdefinierte Vorlagen, Automatisierung Benutzerdefinierte Preise S-Museum Webbasierte Verwaltung von Museumssammlungen SPECTRUM-Konformität, mehrsprachiger Support, strukturierte Terminologie, Team-Workflows Benutzerdefinierte Preise

📊 Untersuchungen zeigen: 96 % der Forscher möchten, dass KI die Aufgaben der Datenhygiene für sie übernimmt.

Die 10 besten Softwareprogramme zur Nachverfolgung von Inkassofällen

Finden Sie ein Inkassotool, das Ihren Arbeitsanforderungen entspricht.

1. ClickUp (Am besten für die effiziente Nachverfolgung der Datenerfassung)

Fügen Sie Ihren Multiple-Choice-Fragebögen in ClickUp-Formularen bedingte Logik hinzu

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die ultimative Software für die Datenerfassung, da sie jeden Schritt Ihres Erfassungsprozesses – Sammeln, Organisieren, Nachverfolgen und Zusammenarbeiten – in einem nahtlosen, KI-gestützten Workflow zusammenfasst.

Das Herzstück der Datenerfassungsfunktionen von ClickUp sind ClickUp-Formulare, mit denen Sie Informationen aus beliebigen Quellen erfassen und Übermittlungen sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln können. Ganz gleich, ob Sie Umfragen durchführen, Feedback sammeln oder Anfragen verwalten – mit ClickUp-Formularen fließen Ihre Daten direkt in Ihren Workspace, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen Regeln ein, um Aufgaben basierend auf Ihren Daten automatisch zuzuweisen, zu aktualisieren oder zu verschieben

Aber das Sammeln von Daten ist nur der Anfang. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jeden Schritt Ihres Prozesses individuell anpassen, von der Erfassung über die Überprüfung bis hin zum Abschluss. Passen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern an, um genau die Informationen zu erfassen, die Sie benötigen. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Regeln festlegen, um Aufgaben basierend auf Ihren Daten automatisch zuzuweisen, zu aktualisieren oder zu verschieben, wodurch Sie Zeit sparen und manuelle Fehler reduzieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu ClickUp-Automatisierungen zu erhalten👇

Mit ClickUp Views können Sie Ihre gesammelten Daten so visualisieren und organisieren, wie es für Sie am besten funktioniert – sei es in einer Tabellenansicht für die Verwaltung im Tabellenkalkulationsstil, einer Board-Ansicht für Kanban-Workflows oder einer Kalenderansicht für die Nachverfolgung in einer Zeitleiste.

Alle gesammelten Daten werden an einem zentralen Speicherort gespeichert, sodass Informationen leicht zu finden, freizugeben und zu sichern sind. Fügen Sie Dateien an, fügen Sie Kommentare hinzu und verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, damit nichts übersehen wird.

Organisieren Sie Aufgaben in mehreren Ansichten, wie z. B. Liste und Kalender, mit ClickUp Views

Um Ihre Daten sinnvoll zu interpretieren, bieten ClickUp Dashboards leistungsstarke Visualisierungen – Diagramme, Grafiken und Widgets –, die Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln. Überwachen Sie Trends, verfolgen Sie Fortschritte und geben Sie Berichte mit nur wenigen Klicks an die Beteiligten weiter.

Sie können die KI von ClickUp, ClickUp Brain, bitten, Formularübermittlungen zu analysieren und eine Zusammenfassung der Kundenstimmung zu erstellen.

Hier ist ein Beispiel für ClickUp Brain bei der Arbeit 👇

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie Informationen aus beliebigen Quellen mit ClickUp-Formularen

Erstellen Sie anpassbare Workflows, um Ihren Inkassoprozess zu automatisieren

Speichern Sie alle Ihre Daten sicher in einem zentralen Speicher

Visualisieren und analysieren Sie Daten mit ClickUp Dashboards

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen mit ClickUp Automatisierungen

Organisieren und verwalten Sie Sammlungen mit benutzerdefinierten Feldern für eine maßgeschneiderte Nachverfolgung von Daten

Limits von ClickUp

Anfänger können sich aufgrund der Vielzahl an Features überfordert fühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Chrissie Boyle, Senior Campaign Manager bei Penske Media Corporation, sagt:

Chrissie Boyle, Senior Campaign Manager bei Penske Media Corporation, sagt:

Wir haben jetzt einen festen Workflow und Formulare, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie etwas benötigen, damit wir unsere Bandbreite täglich besser verwalten können. Das hat viel Rätselraten in anderen Abteilungen überflüssig gemacht. Wenn Sie etwas brauchen, finden Sie es in ClickUp, und dank der hervorragenden Organisation haben Sie keine Probleme, das Gesuchte zu finden.

Wir haben jetzt einen festen Workflow und Formulare, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie etwas benötigen, damit wir unsere Bandbreite täglich besser verwalten können. Das hat viel Rätselraten in anderen Abteilungen überflüssig gemacht. Wenn Sie etwas brauchen, finden Sie es in ClickUp, und dank der hervorragenden Organisation haben Sie keine Schwierigkeiten, das Gesuchte zu finden.

2. Sortly (am besten für die Bestandsverwaltung geeignet)

via Sortly

Wenn Sie als Eigentümer eines kleinen Unternehmens Schwierigkeiten haben, den Überblick über Ihre Lagerbestände zu behalten, probieren Sie Sortly aus. Mit einem schnellen Barcode-Scan können Sie Lagerbestände sofort aktualisieren.

Die App organisiert Elemente übersichtlich nach Speicherort und Typ in Ordnern, sodass Sie Materialien leicht finden können. Und wenn Ihr Lagerbestand niedrig ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, nachzubestellen, bevor die Artikel ausgehen.

Die besten Features von Sortly

Erstellen Sie einen Echtzeitbericht, um Nutzungstrends und das Budget für das nächste Quartal zu analysieren

Synchronisierung der neuesten Aktualisierungen von Mobilgeräten für verschiedene Speicherorte

Laden Sie hochauflösende Fotos hoch, um jedes Element visuell nachzuverfolgen

Einschränkungen von Sortly

Die Website zeigt falsche Nummern an, wenn mehrere Benutzer sie gleichzeitig aktualisieren

Die Kategorieoptionen sind für sich entwickelnde Unternehmen limitiert

Ihr Sortly-QR-Code kann beschädigt sein

Preise für Sortly

Erweitert: 49 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 149 $/Monat pro Benutzer

Premium: 299 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen sortieren

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sortly?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich finde, es ist sehr übersichtlich aufgebaut. Mir gefällt, dass wir unseren Barcode-Scanner daran anschließen und unsere Produkte scannen können. Wir verwenden es ausschließlich, um den Überblick über unseren Lagerbestand zu behalten und sicherzustellen, dass wir ein bestimmtes Teil vorrätig haben, wenn wir es brauchen, anstatt einen Tag darauf zu warten. Mir gefällt, dass ich es auf so vielen Geräten installieren kann, wie ich möchte!

Ich finde, es ist sehr übersichtlich aufgebaut. Mir gefällt, dass wir unseren Barcode-Scanner damit verbinden und unsere Produkte scannen können. Wir verwenden es ausschließlich, um den Überblick über unseren Lagerbestand zu behalten und sicherzustellen, dass wir ein bestimmtes Teil haben, wenn wir es brauchen, anstatt einen Tag darauf zu warten. Ich finde es toll, dass ich es auf so vielen Geräten installieren kann, wie ich möchte!

3. Kolekto (Am besten geeignet für die Verwaltung und den Verkauf Ihrer Sammlung)

via Kolekto

Als leidenschaftlicher Sammler können Sie Ihre wachsende Sammlung mit Kolekto verwalten. Mit wenigen Fingertipps können Sie eine neue Kategorie und benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, um das Inventar an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit der Kamera Ihres Smartphones können Sie hochwertige Fotos aufnehmen und diese sofort mit den einzelnen Elementen verknüpfen.

Die besten Features von Kolekto

Exportieren Sie die gesamte Sammlung in eine Excel-Datei, um Backups und Analysen zu vereinfachen

Durchsuchen Sie den speziellen Marktplatz von Kolekto und treten Sie mit gleichgesinnten Inkassounternehmen weltweit in Kontakt

Führen Sie einen Schnellscan eines Asset-Tags durch, um detaillierte Datensätze für einen organisierten Space abzurufen

Einschränkungen von Kolekto

Kolekto bietet ein monatliches oder jährliches Abonnement an, was für diejenigen, die mehrere Preisstufen suchen, möglicherweise nicht ideal ist

Keine integrierten erweiterten Analysen zur Nachverfolgung von Trends oder Bewertungen im Zeitverlauf

Die Suche nach Käufern oder Verkäufern für Nischen-Sammlerstücke erfordert möglicherweise weiterhin externe Plattformen

Preise für Kolekto

Monatlicher Plan: 7,54 $/Monat pro Benutzer

Mobile App: 9,43 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Kolekto

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr Tools, um die benötigten Informationen zu finden – dabei springen sie zwischen E-Mails, Chats, Notizen, Projektmanagement-Tools und Dokumentationen hin und her. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und verringert die Produktivität. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp all Ihre Arbeit – E-Mails, Chats, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Workspace, sodass alles genau dort ist, wo Sie es brauchen.

4. CatalogIt (Am besten für die Erstellung eines Produktkatalogs geeignet)

über CatalogIt

Mit CatalogIt öffnen Sie die App, erfassen ein Element mit der Kamera Ihres Smartphones und erstellen sofort einen detaillierten Eintrag. Sie können beispielsweise eine antike Vase fotografieren und ihre Beschreibung, ihren historischen Kontext und den aktuellen Zustand hinzufügen – alles über eine einzige Benutzeroberfläche.

Ob Sie historische Daten aufbewahren oder den täglichen Bestand verwalten möchten – mit CatalogIt haben Sie alle Details immer griffbereit.

Die besten Features von CatalogIt

Verwalten Sie Sammlungen mit mehreren Benutzern in Museen, Archiven und Institutionen

Verwenden Sie die CatalogIt HUB- oder API-Integrationen, um Sammlungen auf Ihrer Website oder öffentlichen Plattformen anzuzeigen

Mit dem Cloud-System können Sie Informationen von überall aus anzeigen oder bearbeiten

Einschränkungen von CatalogIt

Katalogisieren Kann beim Erstellen von Berichten einfrieren

Die Funktion „Eigenschaft suchen“ ist kompliziert zu bedienen

Preise für CatalogIt

Free Forever

Museum: 54 $/Monat pro Benutzer

Persönlich: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 54 $/Monat pro Benutzer

Conservator: 54 $/Monat pro Benutzer

API, WordPress-Plugin und iframe-Integration: 35 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu CatalogIt

G2: 4,9/5 (20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CatalogIt?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Das Cloud-basierte System ermöglicht uns die Ansicht/Bearbeitung von überall und auf jedem Betriebssystem. Die App ist einfach zu bedienen und die Datenbank ist robust. Durch die Veröffentlichung nach außen ist unsere Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich, wobei Datenaktualisierungen sofort angezeigt werden, ohne dass eine erneute Veröffentlichung erforderlich ist. Der Kundenservice ist fantastisch.

Das Cloud-basierte System ermöglicht uns die Ansicht/Bearbeitung von überall und auf jedem Betriebssystem. Die App ist benutzerfreundlich und die Datenbank ist robust. Durch die Veröffentlichung nach außen ist unsere Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich, wobei Datenaktualisierungen sofort angezeigt werden, ohne dass eine erneute Veröffentlichung erforderlich ist. Der Kundenservice ist fantastisch.

🧠 Wissenswertes: Gamification-Forschung ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden für die Marktforschung.

5. iCollect Everything (Am besten für persönliche Sammlerstücke geeignet)

über iCollect Alles

Sie starten iCollect Everything und können sofort mit der Organisation Ihrer ständig wachsenden Sammlung beginnen. Wie gehen Sie vor? Mit einem schnellen Barcode-Scan katalogisieren Sie sofort ein neues Element – ein seltenes Comic-Heft, eine Vintage-Schallplatte oder eine wertvolle Actionfigur.

Verwenden Sie anschließend anpassbare Felder, um persönliche Notizen, Kaufdetails und geschätzte Werte hinzuzufügen. So einfach ist das!

iCollect Alles Beste Features

Greifen Sie über Ihr iPhone, die Android-App, Mac, Windows oder das Internet auf Ihre Sammlung zu und aktualisieren Sie sie

Durchsuchen Sie mühelos Hunderte von Einträgen, um versehentliche Duplikate zu vermeiden

Sichern Sie Ihre Daten mit einfachen Export- und Backup-Optionen

iCollect Alles Einschränkungen

Um unbegrenzt viele Elemente zur App hinzuzufügen, müssen Sie einen einmaligen Kauf tätigen, der dann lebenslang gültig ist

Um die Desktop-App nutzen zu können, müssen Sie den kompletten Plan für die mobile App erwerben

Es bietet keinen starken Marktplatz für den Kauf, Verkauf oder Handel von Sammlerstücken

preise für iCollect Alles

Mobile App „Unlimited“ kaufen: 59,99 $

Jede Sammlerstück unbegrenzt: 29,99 $

Desktop-App: 49 $/Jahr pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu iCollect Everything

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die App „iCollect Everything“?

Ein Reddit-Benutzer sagt :

Ein Reddit-Benutzer sagt :

Ich habe vor ein paar Wochen damit angefangen. Gefällt mir sehr gut. Eine tolle Möglichkeit, seine gesamte Sammlung in der Tasche zu haben. Probieren Sie es aus. Es kostet zwar 30 Dollar, wenn man mehr als 30 Filme hinzufügt, aber das ist es mir wert.

Ich habe vor ein paar Wochen damit angefangen. Gefällt mir sehr gut. Eine tolle Möglichkeit, seine gesamte Sammlung in der Tasche zu haben. Probieren Sie es aus. Es kostet zwar 30 Dollar, wenn man mehr als 30 Filme hinzufügt, aber das ist es mir wert.

6. Tellico (Am besten für die kostenlose Sammlungsverwaltung geeignet)

via Tellico

Sie können in Tellico aus vorgefertigten Vorlagen für Bücher, Videospiele und Briefmarken wählen oder Ihren eigenen benutzerdefinierten Katalog erstellen. Durch das automatische Abrufen von Daten können Details aus mehreren Quellen abgerufen werden, wodurch manuelle Eingaben reduziert werden.

Der flexible Editor für Einträge ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung von Datensätzen und unterstützt verschiedene Formate wie Text, Kontrollkästchen und Bilder.

Die besten Features von Tellico

Durchsuchen Sie mehrere Online-Datenbanken, um Details schnell und ohne manuelle Eingaben abzurufen

Teilen und sichern Sie Ihre Sammlung mit Exportoptionen wie BibTeX, CSV und HTML

Organisieren Sie Ihre Sammlung nach beliebigen Feldern, wie Genre, Verfasser oder Jahr

Einschränkungen von Tellico

Eingeschränkte Kompatibilität mit anderen Inkassomanagement-Plattformen

Im Gegensatz zu Cloud-basierten Apps sind Updates und Backups von der Benutzerverwaltung abhängig

Preise für Tellico

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Tellico

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. PastPerfect (am besten geeignet für die Verknüpfung von Audiobeschreibungen mit Artefakten)

via PastPerfect

Starten Sie PastPerfect und rufen Sie den Objektkatalog auf, um detaillierte Informationen wie Objekt-ID, Herkunft und Bedingungen einzugeben. Mit dem Multimedia-Upgrade können Sie hochauflösende Bilder anhängen und Audiobeschreibungen mit dem Datensatz des Artefakts verknüpfen.

Für eine organisierte Kundenbeziehung navigieren Sie zum Abschnitt „Kontaktverwaltung“, aktualisieren Sie Spenderprofile und verfolgen Sie die letzten Beiträge. Sie können auch Vorlagen für Spendenaktionen erstellen, um Kampagnen in wenigen Minuten einzurichten.

Die besten Features von PastPerfect

Greifen Sie über die CRM-Software auf Tools für das Spender- und Mitgliedermanagement zu

Bereiten Sie sich auf eine Ausstellung vor, indem Sie benutzerdefinierte Berichte mit Details zu Artefakten und Speicherorten erstellen

Nutzen Sie Barcode-Druck und -Scanning für eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Bestände

Limits von PastPerfect

Benutzer können bei der Anpassung von Feldern oder Modulen an die individuellen Anforderungen ihrer Einrichtung auf Herausforderungen stoßen

Neue Benutzer könnten das System komplex finden und benötigen möglicherweise viel Zeit, um sich damit vertraut zu machen

Bei der Integration von Online-Sammlungen oder virtuellen Ausstellungen können zusätzliche Kosten und Komplexitäten entstehen

Preise für PastPerfect

Starterpaket: 745 $

Komplettpaket: 870 $

XL-Paket: 1245 $

2XL-Paket: 2245 $

Bewertungen und Rezensionen zu PastPerfect

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über PastPerfect?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mit PastPerfect können wir alle Artefakte in unseren Sammlungen erfassen und verfügen über eine durchsuchbare Datenbank, die Forschern hilft, benötigte Elemente zu finden.

Mit PastPerfect können wir alle Artefakte in unseren Sammlungen erfassen und verfügen über eine durchsuchbare Datenbank, die Forschern hilft, benötigte Elemente zu finden.

8. Artwork Archive (am besten geeignet für die Erstellung einer Online-Ausstellung)

via Artwork Archive

Dokumentieren Sie Ihre neu erworbenen Artefakte im Artwork Archive. Durch die Nachverfolgung der Restaurierungshistorie in den Wartungsberichten können Sie deren Langlebigkeit sicherstellen.

Wenn Sie sich bezüglich eines Werks unsicher sind, nutzen Sie die Feature „Private Räume“, um die Details des Kunstwerks vor der öffentlichen Enthüllung sicher mit den Mitgliedern des Boards zu teilen. Sobald Sie fertig sind, generieren Sie einen QR-Code für das Werk, mit dem Besucher durch einen schnellen Scan auf das digitale Archiv zugreifen können.

Die besten Features von Artwork Archive

Greifen Sie auf den zentralen Katalog zu und geben Sie Details wie Künstler, Herkunft und Bewertung ein, um eine detaillierte Übersicht zu erhalten

Fordern Sie Zahlungen professionell mit gut verwalteten Rechnungen, Finanzen und Verkaufsberichten ein

Verwalten Sie historische Aufzeichnungen, Kaufdetails und organisieren Sie Ihre Finanzen mit integrierten Tools

Erstellen Sie mit dem Exhibition Tool eine Online-Ausstellung mit Künstlerinterviews und historischem Kontext

Limits von Artwork Archive

Sie ermöglicht zwar die Nachverfolgung von Verkäufen, verfügt jedoch nicht über erweiterte Marktplatzintegrationen

Fortgeschrittene Features erfordern Zeit, um sie zu beherrschen

Preise für Artwork Archive

Organisationsstandard: 34 $/Monat pro Benutzer

Organizations Plus: 69 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 162 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Artwork Archive

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über das Artwork Archive?

Eine Bewertung von Capterra lautet :

Eine Bewertung von Capterra lautet :

Ich finde sie nicht nur für die Dokumentation von Kunstwerken, sondern auch für die Archivierung veröffentlichter Dokumente äußerst nützlich.

Ich finde sie nicht nur für die Dokumentation von Kunstwerken, sondern auch für die Archivierung veröffentlichter Dokumente äußerst nützlich.

🧠 Trivia: Menschen sind nicht die einzigen Sammler. Australische Laubenvögel sammeln bekanntermaßen bunte Objekte (wie Beeren, Muscheln und sogar Flaschenverschlüsse), um ihre Nester zu schmücken und Partner anzulocken. Die Nachverfolgung ihrer „Sammlungen” half Wissenschaftlern zu verstehen, wie sich ästhetische Darstellungen in der Natur entwickeln können.

9. Argus (am besten geeignet für die Verwaltung physischer und digitaler Assets)

via Argus

Katalogisieren, digitalisieren und geben Sie Ihre Sammlungen mit Argus, einem Sammlungsmanagementsystem (CMS), frei. Dank der anpassbaren Datenbank können Kuratoren ganz einfach Zugänge, Ausleihen und Speicherorte von Elementen nachverfolgen und verwandte Multimedia-Inhalte für aussagekräftige Geschichten verknüpfen.

Institutionen können Ausstellungen über das interaktive öffentliche Portal online organisieren, sodass Besucher die Sammlungen mit erweiterten Such- und Filteroptionen erkunden können.

Die besten Features von Argus

Verbessern Sie das Besuchererlebnis mit hochauflösenden Bildern, Videos, verwandten Objekten und metadatenreicher Dokumentation

Verfolgen Sie die Benutzerinteraktion, zeigen Sie Stakeholdern die Auswirkungen auf und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

Reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe und Bestandsaktualisierungen durch automatisierte Workflows

Einschränkungen von Argus

Die Funktionen beim Erstellen neuer Vorlagen sind nicht konsistent

Diese Datenerfassungssoftware für Mobilgeräte kann sich etwas umständlich anfühlen

Große Datenmengen können die Dateneingabe erschweren

Argus-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Argus

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. S-Museum (Am besten für webbasierte Verwaltung geeignet)

Mit fortschrittlichen Workflows, Zusammenarbeit mehrerer Benutzer und Interoperabilität hilft S-Museum Museen dabei, ihre physischen und digitalen Sammlungen zu katalogisieren, zu verwalten und freizugeben.

Die SPECTRUM-Konformität gewährleistet die Einhaltung internationaler Museumsstandards, während der integrierte Datenimport/-export benutzerdefinierte Workflows ermöglicht. So können Papierformulare manuell in das System eingegeben werden.

Die besten Features von S-Museum

Führen Sie genaue, weltweit zugängliche Aufzeichnungen mit mehrsprachigem Support und strukturierter Terminologie

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams rollenbasierte Zugriffsrechte zu und sorgen Sie so für sichere und effiziente Workflows

Erledigen Sie Zugänge, Inventarisierung, Katalogisierung und Konservierung mit einem intuitiven, zentralisierten System

Limits von S-Museum

Eine flexible, umfassende Anpassung erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Entwicklungsarbeiten

Die Bereitstellung in mehreren Institutionen kann eine umfangreiche Konfiguration erfordern

Preise für S-Museum

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu S-Museum

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📊 Untersuchungen zeigen: Saubere, strukturierte Daten können die Entscheidungsfindung beschleunigen. Ein Tool zur Nachverfolgung hilft Ihnen dabei, ohne das Chaos von Tabellenkalkulationen.

Was sollten Sie bei einer Software zur Nachverfolgung von Inkassoforderungen beachten?

Die Wahl der richtigen Software zur Nachverfolgung von Datenerfassungen kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Workflows entscheiden. Die besten Apps zur Datenerfassung erleichtern die Informationsbeschaffung mit Features wie Bestandsverwaltung, Integrationen, Sicherheit und Echtzeitanalysen. Sie sorgen dafür, dass Ihre Daten korrekt, organisiert und leicht zugänglich bleiben.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl der perfekten Lösung achten sollten:

Mobile-First-Design: Unterstützt eine mobilfreundliche App, mit der Sie auch unterwegs Daten erfassen können

Anpassbarkeit: Umfasst verschiedene Umfasst verschiedene Datenerfassungsmethoden mit unterschiedlichen Fragetypen, die sich an Ihren Forschungsprozess anpassen lassen

Umfangreiche Integration: Lässt sich mit Ihren bestehenden Tools für Lässt sich mit Ihren bestehenden Tools für Datenanalyse , Visualisierung und Berichterstellung verbinden und sorgt so für weniger komplexe Workflows

Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Software verfügt über eine intuitive und leicht zu erlernende Benutzeroberfläche, wodurch die Einarbeitungszeit für alle Forscher minimiert wird

Echtzeit-Synchronisierung: Bietet sofortigen Zugriff auf erfasste Daten und synchronisiert diese mit einem zentralen Server für eine schnelle Analyse

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie sich für ein Tool entscheiden, erstellen Sie eine Liste aller Datenformate, mit denen Sie regelmäßig arbeiten, und wählen Sie dann die Software aus, die einen nahtlosen Import/Export ohne manuelle Korrekturen unterstützt.

Sammeln und verwalten Sie Ihre Daten auf intelligente Weise

Eine genaue Datenerfassung ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Ohne sie können Fehler, Inkonsistenzen und veraltete Informationen zu falsch platzierten Artefakten, schlechten Entscheidungen und verpassten Wachstumschancen führen.

Mit ClickUp können Sie den gesamten Prozess optimieren und vereinfachen. Anpassbare Formulare sorgen für eine strukturierte Datenerfassung, die Zusammenarbeit in Echtzeit hält Ihr Team auf dem gleichen Stand, die Automatisierung eliminiert manuelle Aufgaben und leistungsstarke Tools zur Berichterstellung liefern Ihnen die benötigten Einblicke – alles in einem zentralen System.

Es ist Zeit, sich von verstreuten Tabellen und manuellen Fehlern zu verabschieden. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!