die 10 besten Alchemer-Alternativen für Umfragen und Datenerfassung

Genaue Daten führen zu intelligenten Entscheidungen – aber nur, wenn Ihre Umfrage- und Kundenfeedback-Plattform diese auch ohne Probleme liefern kann.

Wenn Sie nach den besten Alternativen zu Alchemer suchen, ist Ihr aktuelles Setup wahrscheinlich nicht ganz optimal – vielleicht ist es zu umständlich, zu eingeschränkt oder liefert Ihnen einfach nicht die Erkenntnisse, die Sie benötigen.

Von der Erfassung von Kundenfeedback bis hin zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen benötigen Unternehmen heute Tools, die intuitiv, anpassbar und skalierbar sind.

Die richtige Plattform sollte Ihnen helfen, Umfragen mühelos zu erstellen, individuelle Antworten zu sammeln, die zu wertvollen Erkenntnissen führen, und Berichterstellungsfunktionen bieten, die Ihren nächsten Schritt klar und deutlich machen.

Lassen Sie uns also die Optionen erkunden, die genau das leisten, ohne Sie durch ein Labyrinth verwirrender Features und Preisseiten zu führen.

Warum sollten Sie sich für Alchemer-Alternativen entscheiden?

Alchemer (ehemals SurveyGizmo) hat einige Einschränkungen, die die Datenerfassung erschweren können. Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen für Mitarbeiterumfragen, Feedback, Berichterstellung und Datenerfassung in Betracht ziehen sollten:

Steile Lernkurve: Die Benutzeroberfläche von Alchemer kann für Anfänger einschüchternd sein. Dies könnte sich auf Teams auswirken, die Umfragen schnell einrichten oder bestimmte Aufgaben automatisieren müssen

Eingeschränkte Features für die Berichterstellung: Die Berichterstellungstools der Plattform sind zwar funktional, lassen jedoch oft Anpassungen und Flexibilität vermissen, was es schwieriger macht, tiefgehende Erkenntnisse zu gewinnen

Hohe Preise: Die Preisstruktur von Alchemer kann für kleinere Unternehmen oder Teams mit einem knappen Budget ebenfalls ein Ausschlusskriterium sein

Eingeschränktes Dashboard und KI-Funktionalität : Für Echtzeitanalysen und das Freigeben des Dashboards ist ein kostenpflichtiges Konto erforderlich; kostenlose oder Testversionen haben Einschränkungen hinsichtlich des Datenzugriffs und der Features, wodurch die volle Nutzung der Funktionen von Alchemer AI eingeschränkt ist

Archivierte Daten: Umfragen und Antworten bleiben gespeichert, sind jedoch ohne Upgrade nicht zugänglich

Umständliche Benutzererfahrung: Die Benutzerfreundlichkeit und Navigation der Plattform haben gemischte Rückmeldungen erhalten und sind verbesserungswürdig

Angesichts dieser Einschränkungen ist es nicht verwunderlich, dass viele Benutzer nach effizienteren und benutzerfreundlicheren Alternativen suchen, die eine hervorragende Berichterstellung, Kundensupport und allgemeine Funktionalität bieten.

Die besten Alchemer-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und besten Features jeder Alchemer-Alternative in unserer Liste:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp All-in-One-Workflow und Datenmanagement für Teams jeder Größe Erweiterter Formular-Generator mit bedingter Logik, Automatisierung, KI-gestützten Einblicken, anpassbaren Vorlagen und Integrationen mit Apps von Drittanbietern Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Typeform Interaktive Umfragen und Formulare für mittelständische und große Unternehmen Anpassbare Formulare mit dynamischen Folgefragen, Markenerlebnis und Einbettungsoptionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Qualtrics Kundenerfahrungsmanagement und Marktforschung für große Unternehmen KI-gesteuerte Analysen, automatisierte Empfehlungen, vorgefertigte Vorlagen und Integration von Google Analytics Benutzerdefinierte Preise Google Formulare Einfache Erstellung von Formularen innerhalb des Google-Ökosystems für Einzelpersonen und kleine Unternehmen Unbegrenzte Formulare und Antworten, Datenanalyse in Echtzeit, nahtlose Integration in Google Workspace Free SurveyMonkey KI-gestützte Umfragen und Formulare für mittlere bis große Unternehmen und Agenturen Bedingte Verzweigungen, Stimmungsanalyse, globaler Panelzugriff und anpassbare Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer Jotform Formulare mit integrierter Zahlungsfunktion für kleine Unternehmen und Solopreneure Support für Zahlungsgateways, mehrsprachige Formulare, Automatisierung und über 10.000 Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer Zoho Survey Erstellung von Formularen innerhalb des Zoho-Ökosystems für Zoho-Benutzer SSL-Schutz, anpassbare Berichte, Integration in Google Tabellen und vorgefertigte Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Microsoft Formulare Erstellung von Formularen innerhalb des Microsoft Office 365-Ökosystems für Microsoft-Benutzer und große Unternehmen Mehrsprachiger Support, Zusammenarbeit in Echtzeit, automatische Diagramme und nahtlose Office 365-Integration Free Formstack Automatisierte, HIPAA-konforme Formulare für große Unternehmen und Behörden No-Code-Builder, dynamische Felder, elektronische Signaturen und GDPR/HIPAA-Konformität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Wufoo Formulare für Berichterstellung und Analyse für kleine Unternehmen und Agenturen SSL-Verschlüsselung, automatisch aktualisierte Dashboards, Antwortbegrenzungen und App-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 22 $/Monat

Die 10 besten Alchemer-Alternativen

Sehen wir uns nun einige der besten Alchemer-Alternativen an, die die Anforderungen Ihres Unternehmens an Umfrageberichte und Kundenfeedback effektiv erfüllen könnten.

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Workflow und Datenmanagement)

Entwerfen Sie Formulare mit erweiterten Features wie bedingter Logik mithilfe der Formularansicht von ClickUp

Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und leistungsstarke Arbeitsmanagement-Software vereinfacht ClickUp die Datenerfassung und optimiert Workflows.

Das effektivste Feature? Die ClickUp-Formularansicht. Mit dem integrierten Formular-Generator können Sie Umfragen effizient für jede Situation nutzen, egal ob Sie Mitarbeiterfeedback sammeln, Marktumfragen durchführen oder Kundenerkenntnisse erfassen möchten.

Von Farben über Schriftarten bis hin zur Sicherheit von Formularen – jedes Detail kann benutzerdefiniert angepasst werden, um die Persönlichkeit Ihrer Marke widerzuspiegeln und sich an die Zielgruppe anzupassen.

Formulare unterstützen auch bedingte Logik, was bedeutet, dass sie die Sichtbarkeit von Fragen basierend auf individuellen Antworten anpassen können. Dies sorgt für ein höheres Maß an Komplexität, das die Formularerstellung selbst für komplexere Anforderungen mühelos macht.

ClickUp Forms ermöglicht es Marketern, Leads zu erfassen, Forschern, Umfragen zu erstellen, Unternehmen, die Aufnahme von Daten zu optimieren, und Software-Teams, Fehlerberichte zu organisieren – alles in einem flexiblen Tool.

Es kann sogar zur Automatisierung von Workflows verwendet werden.

Automatisieren Sie Aufgaben von der Analyse von Formular-Daten bis zum Versenden von Benachrichtigungen mit ClickUp Automatisierungen

Die über 100 vorgefertigten Automatisierungen in ClickUp Automations sparen Ihnen wertvolle Zeit. Mit jeder Übermittlung eines Formulars können Sie Aufgaben erstellen, Eigentümer zuweisen, Feedback nachverfolgen und Follow-ups als Auslöser festlegen – das spart Zeit und reduziert manuelle Arbeit.

Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, erweitert ClickUp Brain diese Funktionen durch KI-gestützte Updates und Analysen und sorgt so für ein effizientes Aufgabenmanagement.

Mit den KI-gestützten Tools von Brain können Benutzer maßgeschneiderte Marktforschungsumfragen erstellen und Antworten analysieren, um Schlüssel, Trends, Muster und Kundenpräferenzen aufzudecken.

Analysieren Sie Formularübermittlungen sofort und erhalten Sie KI-gestützte Einblicke mit ClickUp Brain

Sie können damit schnell relevante Umfragefragen erstellen, Daten einfach erfassen und Antworten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Lassen Sie diese Erkenntnisse auch Ihr Produkt formen, Ihr Marketing leiten und intelligentere Geschäftsentscheidungen unterstützen.

Möchten Sie mit ChatGPT oder Claude arbeiten? Wählen Sie zwischen großen Sprachmodellen (LLMs) innerhalb von ClickUp und reduzieren Sie den Zeit- und Aufmerksamkeitsverlust durch Kontextwechsel.

Die Plattform bietet erweiterte Analysen, anpassbare Vorlagen und hilfreiche KI-Agenten, mit denen Sie das Beste aus Ihren Online-Umfragen herausholen können. Diese können Ihnen bei der Analyse von Wettbewerbern, dem Erkennen von Trends, der Nutzung von Benutzer-Feedback zum Verständnis Ihrer Zielgruppe und der Visualisierung von Umfragedaten helfen.

Alles in allem macht es die Marktforschung schneller, intelligenter und wesentlich effektiver – unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

Visualisieren Sie Fortschritte, überwachen Sie die Leistung und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards

Fügen Sie Umfrageinformationen in ClickUp Dashboards ein, um sie einfach zu visualisieren und Änderungen und Prognosen zu verfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Sammeln Sie Formularantworten und machen Sie sie mit ClickUp Aufgaben umsetzbar

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, Ändern von Status und Veröffentlichen von Kommentaren

Verwenden Sie Vorlagen für Feedback-Formulare , um Feedback-Formulare, Anfrageformulare und Umfragen schnell zu erstellen

Analysieren Sie Übermittlungsdaten direkt in ClickUp Dashboards für Echtzeit-Einblicke

Integrieren Sie Formulare mit Apps von Drittanbietern wie Google Tabellen, Slack und Zapier mithilfe von ClickUp-Integrationen

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Apps (einschließlich E-Mail-/SMS-Tools), um Workflows zu automatisieren, die durch Umfrageantworten ausgelöst werden

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine leichte Lernkurve in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.430 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung von TrustRadius lautet:

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer einer Aufgabe zugewiesen werden soll. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnmeldungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

2. Typeform (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver, dialogorientierter Formulare und Umfragen)

via Typeform

Suchen Sie nach einem konversationsorientierteren Ansatz für Umfragen? Das einzigartige, benutzerfreundliche Design von Typeform verwandelt herkömmliche Formulare, Umfragen und Quizze in interaktive Erlebnisse.

Da jeweils nur eine Frage gestellt wird, fühlen sich Umfragen weniger wie eine lästige Pflicht an, sondern eher wie ein Chat, was die Antwortraten erhöht. Mit Typeform erhalten Sie dank KI-gestützter Analysen außerdem detaillierte Einblicke in das Kundenverhalten, Kaufentscheidungen und die Stimmung.

Im Gegensatz zu Alchemer, das komplex sein kann, besticht Typeform durch seine Einfachheit, nahtlose Integrationen und eleganten Vorlagen.

Die besten Features von Typeform

Passen Sie Formulare mit Farben, Schriftarten, Bildern, GIFs und Videos an, um ein markenspezifisches Erlebnis zu schaffen

Stellen Sie Fragen einzeln, um eine natürlichere und ansprechendere Unterhaltung zu schaffen

Betten Sie Formulare ganz einfach in Ihre Website ein, um die Sichtbarkeit zu erhöhen

Stellen Sie dynamische Folgefragen, um auf der Grundlage früherer Antworten tiefere Einblicke zu gewinnen

Erhalten Sie White Labeling in höheren Plänen

Einschränkungen von Typeform

KI-Features sind nur in den Enterprise-Plänen verfügbar

Die Preise sind für kleine Unternehmen oder Einzelunternehmer teuer

Preise für Typeform

Core Basic : 29 $/Monat pro Benutzer

Core Plus : 59 $/Monat für 3 Benutzer

Kerngeschäft : 99 $/Monat pro 5 Benutzer

Core Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Growth Essentials : 199 $/Monat für 3 Plätze

Growth Pro : 349 $/Monat für 5 Plätze

Wachstum Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Typeform?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Beste an Typeform ist, wie einfach es ist, komplexe Formulare zu erstellen und diese dennoch für die Person, die das Formular ausfüllt, persönlich zu gestalten. Es hat die Anzahl der Spam-Übermittlungen auf meiner Website erheblich reduziert und die allgemeinen Anfragen erhöht. Die Ergebnisseite ist auch nützlich, um Kundenstatistiken superschnell zu sammeln. Ich habe das Gefühl, dass ich erst an der Oberfläche gekratzt habe, was Typeform alles kann.

Das Beste an Typeform ist, wie einfach es ist, komplexe Formulare zu erstellen und diese dennoch persönlich auf die Person zuzuschneiden, die das Formular ausfüllt. Es hat die Anzahl der Spam-Übermittlungen auf meiner Website erheblich reduziert und die allgemeinen Anfragen erhöht. Die Ergebnisseite ist auch nützlich, um Kundenstatistiken superschnell zu sammeln. Ich habe das Gefühl, dass ich erst an der Oberfläche gekratzt habe, was Typeform alles kann.

3. Qualtrics (Am besten geeignet für Customer Experience Management [CXM] und Marktforschung)

via Qualtrics

Wenn Sie Marktforscher sind oder daran arbeiten, Kundenerfahrungen zu verbessern, kann Qualtrics Ihnen dabei helfen, die richtigen Umfragen zu entwerfen. Es bietet fortschrittliche prädiktive Intelligenz und Analysen, die von der proprietären iQ™-Engine unterstützt werden.

Qualtrics hebt sich von anderen Alchemer-Alternativen durch automatisierte Empfehlungen ab, die Feedback an die richtigen Teams weiterleiten und so eine schnelle Reaktion auf Kundenfeedback ermöglichen. Sie können auf der Grundlage des Feedbacks gezielte Schritte unternehmen, um die Wirkung Ihrer Maßnahmen zu maximieren.

Die besten Features von Qualtrics

Nutzen Sie KI- und Machine-Learning-Features mit Stats iQ für komplexe Analysen und Text iQ für Feedback-Analysen

Integration mit Google Analytics für Online-Formulare und Umfragen

Entwerfen Sie Umfragen mit intuitiven Tools und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse durch erweiterte Funktionen zur Berichterstellung

Nutzen Sie vorgefertigte Umfragevorlagen, um wertvolles Kundenfeedback zu sammeln

Einschränkungen von Qualtrics

Im Vergleich zu anderen Alchemer-Alternativen nur begrenzte Online-Tutorials und Support-Materialien

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

4. Google Forms (Am besten geeignet für die einfache Erstellung von Formularen innerhalb des Google-Ökosystems)

über Google Formulare

Wenn Ihr Team bereits von Gmail, Google Apps oder Google Drive begeistert ist, ist Google Forms ein Kinderspiel. Es ist super einfach zu bedienen und ein großartiger Ausgangspunkt für alle, die Umfragen, Fragebögen oder Formulare erstellen möchten.

Sie können Ihre Formulare mit den Farben, Schriftarten und Bildern Ihres Unternehmens personalisieren. Außerdem unterstützt es bedingte Logik, mit der Sie das Formular anhand der Antworten anpassen können.

Die besten Features von Google Formulare

Erstellen Sie unbegrenzt viele Formulare und sammeln Sie unbegrenzt viele Antworten

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für Feedback-Formulare, Bewerbungen usw.

Generieren Sie automatisch Diagramme und Grafiken für die Datenanalyse in Echtzeit

Integrieren Sie Google Workspace-Tools wie Google Tabellen und Google Analytics

Limits von Google Formularen

Eingeschränkte Integrationen von Drittanbietern

Preise für Google Formulare

Kostenlos mit einem Google-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Google Forms

G2: 4,6/5 (über 42.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer in der Praxis über Google Formulare?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Benutzerfreundlichkeit und die Tatsache, dass alles, was man für ein kleines Unternehmen braucht, in einem Space zusammengefasst ist. Mir gefällt auch, dass alles in einer kleinen Gebühr enthalten ist, was es sehr skalierbar macht.

Die Benutzerfreundlichkeit und die Tatsache, dass alles, was man für ein kleines Unternehmen benötigt, in einem Space zusammengefasst ist. Mir gefällt auch, dass alles in einer kleinen Gebühr enthalten ist, was das Ganze sehr skalierbar macht.

5. SurveyMonkey (Am besten geeignet für KI-gestützte Umfragen und Formulare)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey bietet eine Reihe solider Tools, mit denen Sie bessere Fragen stellen und Antworten sammeln können, die Ihnen wertvolle Informationen liefern. Die Lösung eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen – ganz gleich, ob Sie die Kundenzufriedenheit messen, Mitarbeiterfeedback sammeln oder neue Marktchancen erkunden möchten.

Mit über 2,4 Millionen KI-gestützten Vorhersagen pro Tag bietet die Plattform intelligente Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Umfragen.

Im Gegensatz zu Alchemer bietet SurveyMonkey direkten Zugriff auf ein integriertes globales Panel mit über 335 Millionen Personen. So können Sie Feedback von bestimmten Zielgruppen einholen, ohne selbst nach Befragten suchen zu müssen – und das schon ab 1 US-Dollar pro fertiggestelltem Fragebogen.

Die besten Features von SurveyMonkey

Verwenden Sie die Vorlagen von SurveyMonkey , um schnell loszulegen

Verbessern Sie die Genauigkeit mit bedingter Verzweigung und Skip-Logik

Betten Sie Umfragen in E-Mails ein, um die Antwortraten zu steigern

Verwenden Sie WordCloud und Stimmungsanalysen, um Daten zu analysieren

Exportieren Sie Ergebnisse in Formaten wie CSV, XLS, PDF, PPT und SPS

Einschränkungen von SurveyMonkey

Limitiert Live-Umfragen auf zehn Fragen, einschließlich Text und Bilder, da Umfragen mit mehr Fragen möglicherweise Bearbeitungsbeschränkungen unterliegen und nicht kopiert werden können

Erweiterte Features und detaillierte Analysen erfordern höherwertige Pläne

Preise von SurveyMonkey

Basic: Kostenlos

Individueller Standard-Monatstarif: 99 $/Monat

Individueller Jahresvorteil: 39 $/Monat

Einzelnes Premier-Jahresabo: 139 $/Monat

Team-Vorteil : 30 $/Monat pro Benutzer

Team Premier : 92 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.300 Bewertungen)

6. Jotform (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit integrierter Zahlungsfunktion)

via Jotform

Wenn Sie nach Alternativen zu Alchemer suchen, ist Jotform einen Blick wert.

Während Alchemer eher für fortgeschrittene Benutzer gedacht ist, macht Jotform dank seines intuitiven Drag-and-Drop-Builders und mehr als 10.000 vorgefertigten Vorlagen selbst die Erstellung komplexer Formulare zum Kinderspiel. Es sind keine Expertenkenntnisse erforderlich – allein das unterscheidet es von vielen anderen Formular-Tools.

Sie können Workflows automatisieren, bedingte Logik hinzufügen, mehrere Sprachen unterstützen und einzelne Antworten durch detaillierte Analysen nachverfolgen. Erhalten Sie Flexibilität und Einblicke ohne den üblichen Aufwand.

Die besten Features von Jotform

Wählen Sie aus über 100 Themen, um Ihre Zahlungsformulare, Umfragen und mehr zu personalisieren

Automatisieren Sie Aufgaben wie die Erstellung von Rechnungen, Berichten, E-Mail-Erinnerungen und Autorespondern

Akzeptieren Sie Zahlungen über 32 Gateways, ACH, Kredit-/Debitkarten und E-Schecks

Signaturen über DocuSign erfassen

Übersetzen Sie Formulare in über 130 Sprachen für eine globale Reichweite

Einschränkungen von Jotform

Die kostenlose Version bietet eine begrenzte Anzahl von Formularen

Preise für Jotform

Starter: Kostenlos (5 Formulare)

Bronze : 39 $/Monat pro Benutzer (25 Formulare)

Silber : 49 $/Monat pro Benutzer (50 Formulare)

Gold: 129 $/Monat pro Benutzer (100 Formulare)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

7. Zoho Survey (Am besten für die Erstellung von Formularen innerhalb des Zoho-Ökosystems geeignet)

über Zoho Survey

Zoho Survey macht das Erstellen und Verwalten von Umfragen zum Kinderspiel, insbesondere wenn Sie noch keine Erfahrung mit Umfrage-Tools haben. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie Fragebögen schnell erstellen, und die benutzerfreundliche Oberfläche eignet sich perfekt für kleinere Unternehmen oder Teams, die nicht über technisches Fachwissen verfügen.

Die benutzerdefinierte Anpassung ist hier ein großer Vorteil. Sie können alles anpassen, vom Thema Ihrer Umfrage bis hin zum Logo Ihrer Marke, und sogar die Farben der Kopfzeile und der Navigationsschaltflächen an Ihre Marke anpassen.

Darüber hinaus können Sie mit den Logik-Features Antworten personalisieren, sodass Sie je nach Antwort auf Ihre Fragen eine andere Landing Page zuweisen können.

Die besten Features von Zoho Survey

Sorgen Sie mit SSL-Schutz für die Sicherheit und den Schutz Ihrer Umfragen

Analysieren Sie Ihre Umfragedaten mit Google Tabellen, um tiefere Einblicke zu gewinnen

Passen Sie Berichte an, um Antworttrends zu visualisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen

Greifen Sie auf über 200 vorgefertigte Vorlagen mit mehr als 25 Fragetypen zu

Limits von Zoho Survey

Am besten geeignet für Benutzer von Zoho One mit begrenzten CRM-Integrationen

Preise für Zoho Survey

Free

Basic: 9 $/Monat

Plus : 35 $/Monat

Pro : 49 $/Monat

Enterprise: 109 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Survey

G2: 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Survey?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Einfach zu bedienen und zum Erstellen eigener Umfragen für Unternehmen oder sogar für den persönlichen Gebrauch. Der Kundensupport ist fantastisch.

Einfach zu bedienen und zum Erstellen eigener Umfragen für den Unternehmens- oder sogar den persönlichen Gebrauch. Der Kundensupport ist fantastisch.

8. Microsoft Forms (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen, die in Office 365 integriert sind)

über Microsoft Forms

Microsoft Forms ist übersichtlich, unkompliziert und überraschend leistungsfähig und erledigt die Arbeit ohne unnötigen Ballast. Es deckt alle wesentlichen Funktionen ab – Erstellung von Formularen, Vorlagen, Anpassung und Nachverfolgung von Antworten – und das alles über ein einfaches Dashboard.

Was Alchemer auszeichnet, ist der integrierte mehrsprachige Support, mit dem Sie ein breiteres, vielfältigeres Publikum erreichen können.

Pädagogen profitieren besonders von Features wie Quizfragen und der Nachverfolgung von Aufgaben, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Antworten direkt in Excel exportiert werden können. Darüber hinaus helfen Ihnen intelligente KI-Vorschläge dabei, bessere Umfragen zu erstellen, egal ob Sie Mitarbeiterfeedback sammeln oder Team-Input verwalten.

Die besten Features von Microsoft Forms

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Team-Mitgliedern zusammen

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Fragetypen, wie Umfragen und Quizfragen

Visualisieren Sie Antworten mit automatischen Diagrammen und Grafiken

Nahtlose Integration mit Microsoft 365-Tools wie Excel und OneNote

Limits von Microsoft Forms

Es fehlen einige erweiterte Features

Unterstützt keine direkte Zahlungseinziehung

Preise für Microsoft Forms

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

9. Formstack (Am besten geeignet für die Erstellung automatisierter, HIPAA-konformer Formulare)

über Formstack

Neben der Erstellung von Formularen mit KI-gestützten, codefreien Buildern ist Formstack eine Produktivitätsplattform, die in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem Rechtswesen eingesetzt wird. Im Gegensatz zu einigen anderen Alchemer-Alternativen unterstützt es dynamische Felder, bedingte Inhalte und elektronische Signaturen und entspricht den Standards GDPR, HIPAA und SOC 2.

Die Plattform verspricht eine Zeitersparnis von 17 Stunden pro Woche durch die Verbindung mit CRMs, ERP-Systemen und anderen Tools, wodurch manuelle Aufgaben reduziert werden. Sie wandelt Daten in Erkenntnisse um, generiert KI-gestützte Dokumente, ermöglicht elektronische Signaturen und verfolgt die Leistung von Formularen.

Die besten Features von Formstack

Importieren Sie Formulare aus anderen Plattformen mit dem Formular-Importer-Tool

Blockieren Sie Spam mit unsichtbarem reCAPTCHA

Erstellen Sie mit dem KI-Formularersteller schnell mehrere Formulare

Greifen Sie auf Echtzeit-Analysen zu, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Einschränkungen von Formstack

Die Benutzeroberfläche kann manchmal fehlerhaft und verwirrend sein

Preise für Formstack

Formulare: 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Suite : 299 $/Monat für 3 Builder-Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Formstack?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Formstack für Salesforce bietet eine unglaublich nahtlose Integration, die die Erstellung von Dokumenten und die Übermittlung von Formularen zum Kinderspiel macht. Die native Erfahrung stellt sicher, dass Daten direkt aus Salesforce fließen, wodurch manuelle Eingaben entfallen und Fehler reduziert werden. Die Flexibilität bei der Automatisierung von Workflows in Kombination mit robusten Anpassungsoptionen ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Prozess. Das Support-Team ist bei Bedarf ebenfalls reaktionsschnell und hilfsbereit.

Formstack für Salesforce bietet eine unglaublich nahtlose Integration, die die Erstellung von Dokumenten und die Übermittlung von Formularen mühelos macht. Die native Erfahrung stellt sicher, dass Daten direkt aus Salesforce fließen, wodurch manuelle Eingaben entfallen und Fehler reduziert werden. Die Flexibilität bei der Automatisierung von Workflows in Kombination mit robusten Anpassungsoptionen ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Prozess. Das Support-Team ist bei Bedarf ebenfalls reaktionsschnell und hilfsbereit.

10. Wufoo (Am besten für Formularerstellung und Analyse geeignet)

via Wufoo

Das Erstellen von Formularen sollte keine lästige Pflicht sein, und Wufoo beweist dies. Mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder und einem flexiblen Theme Designer können Sie jedes Formular an Ihre Marke anpassen – Logos, Farben, Schriftarten, die gesamte Arbeit.

Für diejenigen, die mehr als nur Feedback benötigen, unterstützt es auch die Zahlungseinziehung durch Integrationen mit großen Anbietern, was es zu einer soliden Wahl für Online-Shops, Veranstaltungsgebühren oder Spenden macht. Es ist einfach, anpassbar und darauf ausgelegt, die Dinge schnell voranzubringen.

Die besten Features von Wufoo

Schützen Sie Daten mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung

Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte mit automatisch aktualisierten Dashboards und integrierten Analysen

Legen Sie Limits für Formulare fest, um die Anzahl der Antworten oder Fristen zu begrenzen

Integration mit über 2.300 Apps, darunter PayPal

Limits von Wufoo

Die Widget-Optionen sind im Vergleich zur Konkurrenz limitiert

Der Free-Plan ist sehr eingeschränkt

Unterstützt keine Offline-Formulare

Preise für Wufoo

Free

Starter: 22 $/Monat

Professional: 45 $/Monat

Erweitert: 113 $/Monat

Ultimate: 286 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2: 4,2/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Schnelle Erstellung von Formularen und optimierte Datenverwaltung mit ClickUp!

Ihre Umfragen sind nur so gut wie die Daten und Erkenntnisse, die sie liefern. Wenn Sie nach Alternativen zu Alchemer suchen, die mehr als nur die Erstellung von Umfragen bieten und Ihnen helfen, auf Ihr Feedback zu reagieren, ist ClickUp die perfekte Lösung.

Es kombiniert die Leistungsfähigkeit der Umfrageerstellung mit einer robusten Aufgabenverwaltung, sodass Sie Umfrageantworten automatisch in umsetzbare Aufgaben umwandeln können. Ganz gleich, ob Sie Workflows automatisieren, Feedback organisieren oder Fortschritte nachverfolgen möchten – ClickUp speichert alles an einem Ort und sorgt so für maximale Produktivität.

Kein Hin- und Herspringen zwischen Plattformen und kein Verlust wichtiger Details mehr – nur noch optimierte Prozesse und Echtzeit-Einblicke.

