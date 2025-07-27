Kostenlose Vorlagen für Interviewpläne zur Optimierung Ihres Einstellungsprozesses

Wenn es um die Planung von Vorstellungsgesprächen geht, geben 64 % der Personalvermittler an, dass der E-Mail-Verkehr ihr größtes Problem ist.

Hinzu kommen HR-Herausforderungen wie die Verfügbarkeit der Interviewer, Terminkonflikte und kurzfristige Terminänderungen, die schnell zu Chaos führen können. Ohne ein ausfallsicheres System zur Terminplanung für Vorstellungsgespräche riskieren Sie, vielversprechende Kandidaten zu verlieren und Ihren Ruf als Arbeitgeber zu schädigen.

Deshalb haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Interviewpläne zusammengestellt, damit Sie immer den Überblick behalten.

Ganz gleich, ob Sie eine Stelle besetzen oder ein Dutzend Stellen zu besetzen haben, mit diesen Tools läuft alles reibungslos. Machen Sie die Terminplanung für Vorstellungsgespräche zu einer Sorge weniger.

Was sind Vorlagen für Interviewpläne?

Vorlagen für Interviewpläne sind strukturierte Tools, die speziell zur Optimierung Ihres Einstellungsprozesses entwickelt wurden. HR-Teams, Personalverantwortliche und Eigentümer kleiner Unternehmen können diese Vorlagen verwenden, um den Überblick über ihre Einstellungsprozesse zu behalten und Terminkonflikte zu vermeiden. Sie helfen Ihnen dabei, jeden Schritt des Interviewprozesses zu verwalten, vom ersten Vorstellungsgespräch bis zum abschließenden Feedback.

Sie erhalten eine zentrale Ansicht der Interviewdetails, einschließlich der Namen der Kandidaten, der beworbenen Rollen und der Phasen des Interviews, sowie der verfügbaren Termine, Zeiten und zugewiesenen Interviewer.

So können Sie den Status von Vorstellungsgesprächen aktualisieren, jede Phase des Einstellungsprozesses im Blick behalten, sich mit internen Teams abstimmen und Feedback zu Vorstellungsgesprächen geben.

Kurz gesagt: Mit Vorlagen für Interviewpläne wissen alle, wer wann wen interviewt und warum. Sie sorgen für eine reibungslosere Kommunikation, schnellere Entscheidungen und eine deutlich bessere Kandidatenerfahrung.

👀 Wussten Sie schon? 51 % der Personalverantwortlichen können innerhalb der ersten fünf Minuten eines Vorstellungsgesprächs erkennen, ob ein Bewerber für den Titel geeignet ist.

Vorlagen für Interviewpläne

Sie können kostenlose, anpassbare Vorlagen für die Terminplanung von Vorstellungsgesprächen von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und anderen zuverlässigen Quellen erhalten. Diese Vorlagen wurden entwickelt, um Ihren Prozess reibungslos zu gestalten, Ihr Team bei der Synchronisierung zu unterstützen und Ihre Kandidaten zu beeindrucken.

Hier sind die besten Vorlagen, mit denen Sie organisiert und effizient arbeiten können:

1. Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie den Zeitplan des HR-Teams und den Fortschritt der Interviewaufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne

Das Jonglieren von Schichten, Verfügbarkeiten und Workloads im HR-Team kann für Personalvermittler und HR-Teams zu einer großen Herausforderung werden. Die Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne von ClickUp hilft Ihnen dabei, die Personalplanung zu optimieren, die Zeitpläne des Recruiter-Teams zu organisieren, die Bandbreite zu überwachen und den Fortschritt des Interviewprozesses nachzuverfolgen.

Diese Vorlage bietet Ihnen folgende Vorteile:

Planen Sie die Arbeitspläne für Ihre HR-Teams visuell, damit diese genügend Zeit für die Verwaltung des Vorstellungsgesprächsprozesses für Bewerber haben

Identifizieren und synchronisieren Sie wichtige Aufgaben für Vorstellungsgespräche mit der Verfügbarkeit und den Rekrutierungsfähigkeiten bestimmter HR-Mitarbeiter

Verfolgen Sie den Status und Fortschritt von Aufgaben im Einstellungsprozess für bestimmte Positionen mit benutzerdefinierten Status

Überwachen Sie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben im Interviewprozess, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder Ihres Rekrutierungsteams auf Vor-Ort- und virtuelle Interviews vorbereitet sind

Legen Sie mit den Meilensteinen von ClickUp Fristen für die Übermittlung des Zeitplans an die Mitarbeiter fest

🔑 Ideal für: Planung der Schichten des Einstellungsteams, Überwachung der Verfügbarkeit und Unterstützung der Personalvermittler bei der Planung gemäß den Zeitleisten und Workloads für die Einstellung

2. Vorlage für Terminblöcke in ClickUp

Kostenlose Vorlage Blockieren Sie Interviewtermine ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen

40 % der Bewerber erwarten innerhalb von sechs Tagen nach ihrer Bewerbung eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Verpassen Sie diesen Zeitrahmen, riskieren Sie, Top-Talente zu verlieren.

Die ClickUp-Vorlage für Terminblöcke hilft Ihnen dabei, diese Frist einzuhalten, indem sie Sie über Zeitleisten für Vorstellungsgespräche, die Verfügbarkeit des Teams und ausstehende Aufgaben auf dem Laufenden hält. Damit können Sie jedem Kandidaten genau Termine zuweisen und Terminüberschneidungen und lange Verzögerungen vermeiden.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Planen Sie Vorstellungsgespräche vor Ort und per Video schnell und präzise

Weisen Sie geeigneten Personalvermittlern Interviewaufgaben für eine bestimmte Position zu

Verstehen Sie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben im Einstellungsprozess und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten verfügbar sind

Öffnen Sie Aufgabenblöcke in 7 verschiedenen Ansichten mit benutzerdefinierten Ansichten, damit Sie Ihren Zeitplan einfach visualisieren und organisieren können

🔑 Ideal für: Organisation von Interviewplänen, Vermeidung von Kalenderkonflikten und Aufrechterhaltung eines reibungslosen und kandidatenorientierten Einstellungsprozesses

3. Vorlage für Stundenpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne können Personalvermittler jede Stunde ihres Tages planen

Ein klarer Stundenplan sorgt für präzise und zielgerichtete Vorstellungsgespräche. So können Sie strategische Fragen stellen, ohne die Dinge in die Länge zu ziehen, sodass die Kandidaten motiviert bleiben und Sie die benötigten Informationen erhalten.

Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne hilft Ihnen dabei, jede Aufgabe im Einstellungsprozess auf einer Karte festzuhalten, sodass jedes Vorstellungsgespräch zielgerichtet, effizient und auf Ihre Ziele abgestimmt ist.

Das hilft Ihnen dabei:

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Vorstellungsgespräche, indem Sie klare Ziele und Prioritäten im gemeinsam nutzbaren ClickUp-Kalender festlegen

Sorgen Sie für einen organisierten Rekrutierungsprozess mit einer flexiblen und dennoch strukturierten täglichen Zeitleiste

Überwachen Sie den Fortschritt anhand der Aufgabenansicht

Verwenden Sie vier verschiedene benutzerdefinierte Status wie „Abgesagt“, „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“ und „Zu erledigen“, um zu sehen, welche Vorstellungsgespräche noch anstehen, welche erledigt sind und welche abgesagt und neu terminiert wurden

🔑 Ideal für: Strukturierung der täglichen Rekrutierungs-Workflows, Einhaltung des Zeitplans für Bewerbergespräche und Aufrechterhaltung einer vollständigen Sichtbarkeit der Einstellungs-Pipeline

🧠 Fun Fact: Google ist bekannt für seine kniffligen Fragen und fragte einmal einen Bewerber: „Wie viele Basketbälle passen in diesen Raum?“ Spoiler-Alarm: Es ging nicht um eine bestimmte Nummer – Google wollte den Problemlösungsprozess des Bewerbers sehen.

4. Vorlage für Blockplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Blockplanung Interview-Blöcke entsprechend den Präferenzen der Kandidaten und der Verfügbarkeit der Personalverantwortlichen

Die Suche nach einem für alle passenden Termin für ein Vorstellungsgespräch ist die größte Herausforderung für Personalvermittler bei der Terminplanung. Ohne klare Sichtbarkeit der Verfügbarkeit Ihres HR-Teams kann es vorkommen, dass Sie Einladungen zu Vorstellungsgesprächen mit falschen Terminen versenden und sich mit sich überschneidenden Aufgaben herumschlagen müssen.

Die ClickUp-Vorlage für die Blockplanung bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Zeitpläne des Einstellungsteams zu erstellen und anzupassen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Visualisieren und priorisieren Sie Aufgaben im Einstellungsprozess ganz einfach per Drag & Drop

Organisieren Sie Projekte in Blöcken in einem gemeinsamen Space, damit jeder weiß, wann die nächsten Vorstellungsgespräche stattfinden

Verwalten Sie Ressourcen wie Tools zur Talentbewertung , Recruiting-Handbücher und Leitfäden für mehrere Teams an einem Ort

Verschieben Sie Vorstellungsgespräche im ClickUp-Kalender, damit alle über unvorhergesehene Umstände auf dem Laufenden bleiben

🔑 Ideal für: Koordination von Vorstellungsgesprächen für mehrere Titel und Abstimmung aller Beteiligten über Kalender-Updates in Echtzeit

💡 Profi-Tipp: Behalten Sie mit dem Kalender-Feature von ClickUp den Überblick über Ihren Zeitplan – Ihr All-in-One-Hub zur Verwaltung von Aufgaben, Terminen und der Verfügbarkeit Ihres Teams. Synchronisieren Sie den Kalender mit Google oder Outlook, verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen verschiedenen Ansichten und planen Sie Ihre Woche mit vollständiger Sichtbarkeit über alle Projekte hinweg. Planen Sie Ihre Aufgaben mit Priorität automatisch mit dem AI-Kalender von ClickUp

5. Vorlage für die Verfügbarkeit im persönlichen Zeitplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bewerten Sie die täglichen und wöchentlichen Zeitpläne einzelner Personalvermittler mit der Vorlage „Persönliche Zeitplanverfügbarkeit“ von ClickUp

Zunächst müssen Sie den individuellen Zeitplan jedes Mitglieds kennen, um die Verfügbarkeit des Einstellungsteams zu ermitteln. Verwenden Sie die Vorlage „Persönliche Zeitplanverfügbarkeit“ von ClickUp, um zu sehen, welche Aufgaben in der Pipeline sind, wann sie anfallen und ob sie verschoben werden können, um dringende Vorstellungsgespräche unterzubringen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren und passen Sie Ihren Wochenplan in Echtzeit im freigegebenen Kalender an

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp , um Ihren Zeitplan zu planen und Ihre Aufgaben, Ereignisse und Termine pünktlich abzuschließen

Verfolgen Sie die Verfügbarkeit von Personalverantwortlichen und anderen Recruitern sowie anstehende Aktivitäten auf einen Blick, um Zeitleisten für Vorstellungsgespräche zu planen

Identifizieren und beheben Sie potenzielle Terminkonflikte für Vorstellungsgespräche im Voraus

🔑 Ideal für: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Team-Mitglieder und planen Sie wöchentliche Termine, um Interviewpläne zu optimieren und Überschneidungen mit laufenden Aufgaben im Recruiting zu vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Bitten Sie ClickUp Brain, einen kostenlosen Termin für Sie und einen Kollegen zu vereinbaren – lassen Sie dann automatisch Kalender-Ereignisse erstellen und Erinnerungen versenden, damit nichts vergessen wird. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Meetings sofort zu planen

6. Vorlage für ClickUp-Kalenderplaner

Kostenlose Vorlage Planen Sie Vorstellungsgespräche, fügen Sie Termine hinzu und richten Sie Erinnerungen mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner ein

Die ClickUp-Vorlage für den Kalenderplaner verwandelt Ihren regulären Kalender in ein strategisches Tool zur Planung von Vorstellungsgesprächen. Sie können Rekrutierungsaufgaben für die Woche oder den Monat im Voraus planen. Dies hilft dem Einstellungsteam, die Einladungen zu den Vorstellungsgesprächen zu versenden und ihre Zeitpläne entsprechend zu planen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Bleiben Sie mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben für effektive Vorstellungsgespräche organisiert und auf Kurs

Analysieren Sie Ihre Aufgaben und Ziele, um optimale Interviewtermine zu finden, und versenden Sie mit dem ClickUp-Kalender automatisch Einladungen zu Vorstellungsgesprächen an die Kandidaten

Geben Sie Fristen und andere wichtige Termine für die Personalbeschaffung im Kalender frei, damit Bewerber und Personalvermittler immer auf dem Laufenden sind

Passen Sie die Zeitpläne für Gruppeninterviews an, ohne die Zeitleiste für die Personalbeschaffung durcheinander zu bringen

Überprüfen Sie den gesamten Einstellungs-Workflow und den Fortschritt

🔑 Ideal für: Einrichtung einer übersichtlichen, gemeinsamen Ansicht von Interviewplänen und Zeitleisten für den Einstellungsprozess, um diesen effizient und kooperativ zu gestalten

7. ClickUp-Vorlage für Meetings

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Interview-Meetings in nachverfolgbare Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Meetings

Wenn Sie mehrere Vorstellungsgespräche für verschiedene Titel geplant haben, kann es für Personalvermittler schwierig sein, sich alle Termine zu merken. Das führt zu verspäteten Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, versäumten Terminen und frustrierten Bewerbern.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Meetings, um geplante Vorstellungsgespräche im Blick zu behalten und das Einstellungsteam auf Kurs zu halten. Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie den richtigen Personalvermittlern Vorstellungsgespräche vor Ort und virtuelle Meetings zu

Legen Sie einen Termin für das Vorstellungsgespräch entsprechend der Verfügbarkeit der Beteiligten fest

Verwenden Sie ClickUp Aufgabenmanagement , um Aufgaben nach Titel, Interviewer oder Interviewphase farblich zu kennzeichnen oder mit Tags zu versehen, sodass Sie verschiedene Interviewtermine leicht unterscheiden können

Fügen Sie Links zu Meetings, Checklisten und Interviewfragen hinzu, um die Persönlichkeit und Qualifikation für jeden Titel zu beurteilen

Richten Sie Erinnerungen ein, um Personalvermittler und Kandidaten über bevorstehende Vorstellungsgespräche zu informieren

🔑 Ideal für: Organisation von Vorstellungsgesprächen für mehrere offene Rollen und systematisches Versenden von Erinnerungen

Mit ClickUp haben wir die Zeit für die Vergabe und Ausführung von Aufgaben von mehreren Tagen auf wenige Stunden reduziert. Jetzt wissen alle, welche Aufgaben für ihre Einarbeitung anstehen und was sie zu erledigen haben – was per E-Mail nur sehr schwer zu organisieren wäre. Dank Vorlagen sind Manager nur einen Klick davon entfernt, Onboarding-Boards für jeden neuen Mitarbeiter zu erstellen. Ein echter Game Changer.

8. Vorlage für den Interviewprozess von ClickUp

Kostenlose Vorlage Richten Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Interviewprozess einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei Interviews ein

Strukturierte Vorstellungsgespräche haben einen höheren Validitätskoeffizienten und sind daher effektiver bei der Auswahl geeigneter Kandidaten. Um Vorstellungsgespräche zu strukturieren, müssen Sie einen Standardprozess festlegen, den alle Personalverantwortlichen befolgen müssen.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Interviewprozess können Sie einen standardisierten und wiederholbaren Rahmen für Vorstellungsgespräche festlegen, damit alle Kandidaten fair und einheitlich bewertet werden.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwerfen, testen und optimieren Sie Ihren Interviewprozess

Bewerben Sie Kandidaten schnell, präzise und fair

Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Team für die Personalbeschaffung über geeignete Formate und Stile für Vorstellungsgespräche

Legen Sie Interviewfragen für verschiedene Positionen fest, damit Personalverantwortliche alle erforderlichen Informationen sammeln können

🔑 Ideal für: Reduzierung von Vorurteilen und Gewährleistung einer konsistenten Bewertung der Bewerber für jede Position.

💡 Profi-Tipp: Sie können auch die vorgefertigten KI-Agenten von ClickUp bitten, Sie an die Vorstellungsgespräche des Tages zu erinnern. Basierend auf Ihrem Kalender kann es Ihnen bei Vorliegen des richtigen Auslösers Ihr geplantes Vorstellungsgespräch anzeigen. Fügen Sie eine Eingabeaufforderung in das Feld ein und fügen Sie Auslöser hinzu

9. ClickUp-Vorlage für Interviewverwaltung und Berichterstellung

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für das Interview-Management und die Berichterstellung von ClickUp können Sie die Leistungsberichte der Kandidaten ganz einfach sammeln und verwalten

Sie haben aufgrund der hohen Anzahl an Vorstellungsgesprächen die Qual der Wahl? Die Vorlage für das Vorstellungsgespräch-Management und die Berichterstellung von ClickUp hilft Ihnen dabei, aus einem großen Bewerberpool die richtige Person auszuwählen. Sie erhalten an einem Ort eine kurze Übersicht über die Position des Bewerbers im Einstellungsprozess und seine Leistung.

Sie können Kandidaten IDs zuweisen und diese zur Suche nach bestimmten Profilen verwenden. Stellen Sie sich das wie ein Bewerber-Nachverfolgungssystem vor, nur viel einfacher.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Führen Sie eine Liste aller Bewerber und deren Status in einem übersichtlichen Workspace, damit kein Kandidat während des Einstellungsprozesses übersehen wird

Aktualisieren Sie den Status, während die Kandidaten verschiedene Phasen des Vorstellungsgesprächs durchlaufen, halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden und reduzieren Sie das Risiko von Missverständnissen oder übersprungenen Schritten

Fügen Sie den Datensätzen der einzelnen Kandidaten benutzerdefinierte Felder wie „Kulturelle Passung“ , „Kommunikationsfähigkeiten“, „Erfahrung“, „Vorstellungsgespräch“ und „Technische Fähigkeiten“ hinzu

Fassen Sie alle Interviewdaten und Rückmeldungen in umfassenden Berichten mit ClickUp Docs zusammen, die Sie ganz einfach für das gesamte Team freigeben können, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen

🔑 Ideal für: Einrichtung einer einfachen und organisierten Methode zur Nachverfolgung von Bewerbern, zur Bewertung der Leistung und zur Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten für die Position und die Unternehmenskultur.

Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2021 versucht haben, eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen. Wir haben Termine verpasst, wir hatten Probleme. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert. Wir wussten nicht, wer eigentlich Entscheidungen treffen sollte. Wir haben ein paar kluge Leute eingestellt, aber ich würde sagen, dass ClickUp so etwas wie das Rückgrat für den Betrieb des Unternehmens ist, insbesondere für großartige Workflows.

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage „Bewerber einstellen“ von ClickUp einen fairen und integrativen Einstellungsprozess

Unbewusste Vorurteile bei der Personalbeschaffung können die Fairness Ihres Einstellungsprozesses beeinträchtigen. Mit einem messbaren Bewertungssystem hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Bewerber, diese Vorurteile zu reduzieren. Sie können nachverfolgen, wie jeder Bewerber bewertet wird, die Fairness der Bewertungen beurteilen und Ihren Prozess transparent und konsistent halten.

Geben Sie den Bewerbern Feedback, um ihre Erfahrung zu verbessern, auch wenn sie nicht ausgewählt wurden.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Bewerten Sie Kandidaten anhand anpassbarer Bewertungsskalen genau

Bleiben Sie mit Checklisten, Fälligkeitsdaten und anderen Erinnerungen organisiert

Verwenden Sie die Tabellenansicht und Nachverfolgungs-Boards, um die Qualifikationen und Bewertungen der Kandidaten nebeneinander zu überprüfen und zu vergleichen

Erfassen und organisieren Sie alle notwendigen Details über den Bewerber

🔑 Ideal für: Minimierung von Vorurteilen, Verbesserung der Transparenz und Gewährleistung einer fairen Bewertung aller Bewerber

👀 Wussten Sie schon? 67 % der Zeit eines Personalverantwortlichen entfällt auf die Koordination von Vorstellungsgesprächen.

11. Vorlage für Personalbeschaffung und Einstellung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Greifen Sie auf Bewerber-Scorecards zu und organisieren Sie Rekrutierungsaufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Rekrutierung und Einstellung

Die ClickUp-Vorlage für Rekrutierung und Einstellung ist auch ein großartiges Tool, um Ihren Einstellungsprozess fair und messbar zu gestalten. Sie organisiert Ihre Rekrutierungsaufgaben, speichert Bewerbungen und bietet Scorecards, um die richtigen Kandidaten in die nächste Phase zu bringen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Bewerber während des gesamten Einstellungsprozesses mit Interview-Scorecards

Organisieren Sie Bewerbungsformulare in Ordnern für jede offene Position

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen zu versenden und den Status zu aktualisieren, während die Kandidaten den Prozess durchlaufen, und so manuelle Arbeit und Verzögerungen zu minimieren

Visualisieren und verwalten Sie Zeitleisten mit Gantt- und Zeitleisten-Ansichten, um sicherzustellen, dass Termine und Abhängigkeiten klar sind

Synchronisieren Sie externe Kalender (Google Kalender, Outlook), Jobbörsen und E-Mails, um alle Rekrutierungsaktivitäten zu verknüpfen und auf dem neuesten Stand zu halten

🔑 Ideal für: Die Erstellung eines zentralen Systems zur Verwaltung von Stellenanzeigen, zur objektiven Bewertung von Bewerbern und zur Optimierung des Einstellungsprozesses von der Bewerbung bis zur endgültigen Einstellung.

💡 Profi-Tipp: Eine klare und zeitnahe E-Mail zur Terminierung von Vorstellungsgesprächen verbessert die Antwortrate der Kandidaten und sorgt für einen professionellen ersten Eindruck. Geben Sie die Art des Vorstellungsgesprächs (Telefon oder Video), Zeitoptionen, den Link zum Meeting (falls virtuell) und die Details zum Gesprächspartner an. Um hin und her zu schreiben, können Sie auch einen gemeinsamen Kalender wie ClickUp Calendar verwenden oder ihn mit Kalender-Buchungstools wie Calendly integrieren .

12. Vorlage für eine Checkliste für den Einstellungsprozess von ClickUp

Kostenlose Vorlage Fügen Sie jeder Aufgabe im Einstellungsprozess eine Checkliste hinzu – mit der ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checklisten

Bewerber, die von einer schlechten Recruiting-Erfahrung berichten, bewerben sich seltener erneut oder empfehlen andere weiter. Und in arbeitsreichen Zyklen können selbst die fleißigsten Recruiting-Teams Schritte übersehen oder den Überblick über den Fortschritt verlieren.

Erleichtern Sie ihnen die Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checklisten. Sie enthält alle wichtigen Schritte in einer einfachen, nachverfolgbaren Checkliste, die Sie jeder Aufgabe im Einstellungsprozess hinzufügen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Details an die Kandidaten weitergeleitet hat, die in die nächste Phase gekommen sind, und diejenigen informiert hat, die nicht weitergekommen sind

Bietet eine einheitliche und organisierte Möglichkeit, Bewerbungen zu prüfen

Weisen Sie Folgeaktionen zu, verfolgen Sie Abhängigkeiten und stellen Sie sicher, dass bei umfangreichen Einstellungsprozessen nichts übersehen wird

Behalten Sie den Überblick über Unterlagen wie Qualifikationsnachweise, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Arbeitsverträge

🔑 Ideal für: Die Einrichtung eines wiederholbaren Prozesses, bei dem kein wichtiger Schritt übersehen wird, insbesondere bei umfangreichen und schnelllebigen Zyklen.

13. Vorlage für einen Interviewplan für die Personalabteilung von Template. Net

Die Vorlage für einen Interviewplan von Template. Net ist eine einfache Vorlage, mit der Sie alle Details zu den anstehenden Vorstellungsgesprächen in Ihrem Unternehmen festhalten können. Sie können die Büroadresse angeben, eine detaillierte Stellenbeschreibung hinzufügen und einen Standardfragebogen festlegen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Geben Sie die Büroadresse und eine Wegbeschreibung für Vorstellungsgespräche vor Ort an

Legen Sie die Agenda für das Vorstellungsgespräch fest, damit beide Seiten auf dem gleichen Stand sind

Erstellen Sie eine Liste mit Fragen, die der Personalverantwortliche in den Panel-Interviews stellen muss

Legen Sie Bewertungskriterien für Bewerber und Details zu den erforderlichen Qualifikationen fest, um faire Vorstellungsgespräche zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Sicherstellung, dass Interviewer auf dem gleichen Stand sind und Kandidaten informiert bleiben, während der Interviewprozess abteilungs- und rollenübergreifend standardisiert wird.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten der einzelnen Aufgaben in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Slots in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

14. Vorlage für ein Bestätigungsschreiben für einen Vorstellungsgesprächstermin von Template. Net

Das Verfassen verschiedener E-Mails zur Bestätigung von Vorstellungsgesprächen ist eine weitere sich wiederholende Aufgabe im ohnehin schon vollen Terminkalender Ihres HR-Teams. In Zeiten mit vielen Neueinstellungen wird dies noch schwieriger. Die Vorlage für Bestätigungsschreiben für Vorstellungsgespräche von Template. Net vereinfacht dies mit einer anpassbaren E-Mail-Vorlage.

Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen:

Erstellen Sie eine überzeugende Einladung zum Vorstellungsgespräch mit dem Namen des Unternehmens, Details zur Position und dem Zeitpunkt des Vorstellungsgesprächs

Laden Sie Kandidaten für mehrere Positionen rechtzeitig ein, ohne einzelne E-Mails schreiben zu müssen

Passen Sie die Betreffzeile an und passen Sie den Text der E-Mail an verschiedene Stellenangebote an

🔑 Ideal für: Das schnelle Versenden personalisierter Einladungsschreiben mit allen wichtigen Details in einem professionellen Tonfall.

📖 Lesen Sie auch: Erfahren Sie mehr über einen Tag im Leben eines Personalvermittlers

15. Vorlage für wöchentliche Interviewpläne von Template. Net

Die Vorlage für wöchentliche Interviewpläne von Template. Net ist ein idealer Rahmen für die Verwaltung wöchentlicher Interviewpläne. Sie können die Verfügbarkeit Ihres Teams besprechen und die Termine und Interviewslots in einem gemeinsamen Dokument auflisten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Informieren Sie Ihre Personalverantwortlichen darüber, wen sie wann für welchen Titel interviewen werden, damit sie sich entsprechend vorbereiten können

Geben Sie Personalverantwortlichen die Möglichkeit, den Zeitplan zu überprüfen und Pufferzeiten anzufordern, wenn sie zusätzliche Zeit benötigen

Machen Sie sich Notizen zu Ihren Erwartungen für die Vorstellungsgespräche dieser Woche oder zur Vorstellung des Unternehmens, damit die HR-Teams effektivere Vorstellungsgespräche führen können

🔑 Ideal für: Organisation und Verwaltung wöchentlicher Vorstellungsgespräche.

16. Vorlage für E-Mails zum Vorstellungsgespräch von Workable

über Workable

Starten Sie richtig, indem Sie die Einladung zum Vorstellungsgespräch mit der E-Mail-Vorlage für Vorstellungsgespräche von Workable personalisieren. Sie zeigt Ihnen genau, wie Sie eine Betreffzeile verfassen, Ihren Titel vorstellen und die E-Mail formatieren, um den Kandidaten zu beeindrucken.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Teilen Sie den Bewerbern den Termin, das Datum und die allgemeinen Erwartungen für das Vorstellungsgespräch mit

Bitten Sie sie, Ihnen ihre bevorzugten Zeitfenster aus dem Abschnitt „Folgende Termine“ in der E-Mail mitzuteilen

Benutzerdefinierte Massen-E-Mails für jeden offenen Titel

Legen Sie die nächsten Schritte für die Folgeinterviews fest, um die Erwartungen der Kandidaten zu klären

🔑 Ideal für: Bestätigung von Vorstellungsgesprächen und Aufnahme der ersten Kommunikation mit dem Bewerber.

17. Vorlage für Interviewpläne von Pocket HRMS

via Pocket HRMS

Die Vorlage für Interviewpläne von Pocket HRMS ist ideal, um Kandidaten zu Vorstellungsgesprächen vor Ort einzuladen. Sie zeigt, wie Sie Ihrem Büro Anweisungen geben sollten und welche Unterlagen der Kandidat mitbringen muss. Sie können sie entsprechend den Titeln der Stellen, für die Sie einstellen, personalisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bestätigen Sie Vorstellungsgespräche vor Ort mit Bewerbern

Lassen Sie die Kandidaten ihre bevorzugten Termine für das Vorstellungsgespräch auswählen

Legen Sie Dresscodes und erforderliche Unterlagen für ein Vorstellungsgespräch in Ihrem Unternehmen fest

🔑 Ideal für: Versenden Sie personalisierte Einladungen zu Vorstellungsgesprächen vor Ort in großem Umfang.

19. Vorlage für ein Formular zur Terminplanung für Vorstellungsgespräche von Jotform

über Jotform

Sind Sie es leid, jeden Bewerber wiederholt nach seiner Verfügbarkeit zu fragen? Verwenden Sie die Vorlage „Formular für Interviewtermine“ von Jotform, damit die Bewerber über ein anpassbares Formular ihre bevorzugten Termine, Zeitfenster und mehr auswählen können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Sammeln Sie wichtige Informationen zu den Bewerbern

Lassen Sie die Kandidaten einen Interviewtermin aus Ihren verfügbaren Zeitfenstern auswählen

Wählen Sie das gewünschte Format aus Telefoninterview, Video-Interview oder Vorstellungsgespräch vor Ort

🔑 Ideal für: Beseitigung von Terminengpässen und mehr Kontrolle für Bewerber über den Vorstellungsprozess.

💡 Profi-Tipp: Senden Sie vorab eine Checkliste für das Video-Vorstellungsgespräch, einschließlich technischer Anforderungen, Backup-Optionen und Dresscode. Überprüfen Sie außerdem immer die Internetverbindung und die Einstellungen im Hintergrund, um Störungen zu vermeiden. So gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf und helfen den Bewerbern, ihre Berufserfahrung effektiv zu präsentieren. Weitere Informationen finden Sie in unseren Tipps zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch aus der Ferne.

Was macht eine gute Vorlage für einen Interviewplan aus?

Kostenlose HR-Vorlagen können Ihnen Zeit, Geld, Nerven und Ihren guten Ruf sparen. Dazu sollten sie jedoch bestimmte Eigenschaften aufweisen, wie zum Beispiel:

Klare Struktur und Kriterien: Listen mit Firmennamen, Namen der Kandidaten, Rollen, Phasen des Vorstellungsgesprächs, Zeitangaben und Details zu den Gesprächspartnern in einem übersichtlichen Format. Enthält Felder, in denen Personalverantwortliche ihre Verfügbarkeit eingeben können, um Panel-Vorstellungsgespräche zu koordinieren

Sichtbarkeit von Konflikten: Hebt Terminüberschneidungen und die Nichtverfügbarkeit von Interviewern hervor, um Probleme bei der Buchung zu vermeiden. Hilft dabei, Fehler zu identifizieren und zu korrigieren, um häufige Terminverschiebungen zu vermeiden und von Anfang an einen professionellen Ton zu wahren

Anpassungsoptionen: Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Feldern entsprechend Ihrem Interviewprozess und rollenspezifischen Anforderungen. Bietet Flexibilität bei der Anpassung der Vorlage für mehrere Einstellungszyklen

Phasen-Nachverfolgung: Verfolgt Kandidaten durch jede Phase – Erstgespräch, technische Runden und Verfolgt Kandidaten durch jede Phase – Erstgespräch, technische Runden und Nachbereitung nach dem Vorstellungsgespräch . Enthält anpassbare E-Mails mit Betreffzeilen und Vorlagen für Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, die Sie in jedem Schritt automatisieren können

Tools für die Zusammenarbeit: Ermöglicht Personalvermittlern, Personalverantwortlichen und Interviewern, Notizen hinzuzufügen, Feedback auszutauschen und Verfügbarkeiten an einem Ort zu aktualisieren. So bleiben alle auf dem gleichen Stand und die Kandidaten erleben einen einheitlichen Prozess

Folgeplanung: Bietet Space zum Festhalten der nächsten Schritte wie Folgeinterviews, Entscheidungstermine und Feedbackfristen. Hält die Kandidaten während des gesamten Interviewprozesses auf dem Laufenden und motiviert sie

Unterstützung mehrerer Rollen: Verwalten Sie Interviewpläne für mehrere Rollen und Abteilungen in einer einzigen Vorlage. Sie müssen nicht mehr für jede Stellenausschreibung einen separaten Kalender führen

Planen Sie Vorstellungsgespräche effizient und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess mit ClickUp

Alle oben genannten Vorlagen verfügen über Features, die die Terminplanung für Vorstellungsgespräche vereinfachen.

ClickUp ist jedoch die beste Wahl, um mit den besten Vorlagen ganz einfach Vorstellungsgespräche zu planen und Ihren Einstellungszyklus konsistent und zentralisiert zu gestalten. Es kann als HR-Software und Wissensdatenbank für Ihr gesamtes Rekrutierungsteam verwendet werden.

So bleiben Bewerber auf dem Laufenden, Personalvermittler sind aufeinander abgestimmt und die Zykluszeiten für die Einstellung sind zeitlich begrenzt.

Darüber hinaus lässt sich ClickUp mit über 1.000 Plattformen integrieren, sodass Sie Ihre bestehenden Recruiting-Tools ganz einfach synchronisieren können.

