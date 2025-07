Kostenlose Vorlagen für 90-Tage-Bewertungen zur Beurteilung der Mitarbeiterleistung

Mitarbeiterfluktuation und -unmotivation können ein durchschnittliches S&P-500-Unternehmen jährlich zwischen 228 und 355 Millionen US-Dollar an verlorener Produktivität kosten.

Das ist eine erstaunliche Nummer – und ein klares Zeichen dafür, dass die Überwachung der Mitarbeiterleistung und die rechtzeitige Bereitstellung von Support Schlüssel zur Mitarbeiterbindung und Rentabilität sind.

Die Nachverfolgung der Arbeitszeiten allein reicht jedoch nicht aus. Sie sagt Ihnen nicht, ob die Mitarbeiter die richtigen Aufgaben priorisieren oder ob ihr Aufwand mit den Zielen des Teams übereinstimmt. Anstatt sich auf die „geleistete Arbeitszeit” zu konzentrieren, ist es an der Zeit, den Fokus auf die tatsächlichen Ergebnisse zu verlagern

Hier kommen Vorlagen für Leistungsbeurteilungen ins Spiel. Damit können Sie den Fortschritt jedes einzelnen Mitarbeiters effektiv nachverfolgen. Hier sind die 10 besten Vorlagen für 90-Tage-Beurteilungen – jede davon wurde entwickelt, um die Schlüsselkomponenten der Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu erfassen.

🧠 Fun Fact: Der Ostrich-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, bei der Menschen negative Informationen, einschließlich konstruktiver Rückmeldungen, die ihnen helfen könnten, ihre Fortschritte beim Erreichen ihrer Ziele zu überwachen, oft vermeiden.

10 kostenlose Vorlagen für 90-Tage-Bewertungen

Sie können Vorlagen für eine 90-Tage-Bewertung natürlich auch selbst erstellen. Das ist jedoch ein zeitaufwändiger Prozess, der schnell anstrengend werden kann. Warum sollten Sie sich diese Mühe machen, wenn Sie mit der App für alles rund um die Arbeit – ClickUp – kostenlos auf diese Vorlagen zugreifen können?

Das sagt Nidhi Rajput, BDM bei CedCommerce, über die Verwendung von ClickUp:

Als TL müssen Sie die Arbeit anderer überwachen, und ClickUp erleichtert die Verwaltung der Aufgaben, des Workloads usw. Außerdem hat es mir geholfen, die Leistung des Teams sowie die individuelle Leistung der einzelnen Mitglieder darzustellen.

1. Die Vorlage für den 30-60-90-Tage-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie die Fortschritte Ihrer neuen Mitarbeiter ganz einfach mit der Vorlage „30-60-90-Tage-Plan“ von ClickUp

Haben Sie neue Mitarbeiter eingestellt? Oder wurde vielleicht jemand aus Ihrem Team befördert? Warten Sie nicht bis zur jährlichen Beurteilung, um zu sehen, wie sich Ihre Mitarbeiter in ihrer neuen Rolle einleben.

Die ClickUp-Vorlage für 30-, 60- und 90-Tage-Pläne unterteilt den Onboarding- und Überprüfungsprozess in klare Checkpoints. Neue Teammitglieder können diese als Meilensteine nutzen, ihre Aufgaben verfolgen und genau verstehen, was sie tun müssen, um ihre Ziele zu erreichen.

Sie können alle 30 Tage die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter bewerten, Schulungsbedarf ermitteln und sie bei der Umstellung unterstützen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Legen Sie individuelle Ziele, Aufgaben und Geschäftsziele fest, fügen Sie Notizen hinzu und verfolgen Sie Aktionselemente vom ersten Tag an

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“, „Zu erledigen“ und „Warten auf Client“, um die Produktivität zu überwachen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Attribute wie „Verantwortlicher“ und „Onboarding-Phase“, um die Verantwortlichkeit für jede Aufgabe sicherzustellen

Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest und erstellen Sie eine übersichtliche Zeitleiste für den Entwicklungsweg des Mitarbeiters

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen und besprechen Sie Fortschritte in der Chat-Ansicht

Erstellen Sie einen 30-60-90-Tage-Plan und überwachen Sie anstehende Meilensteine mit der Kalender-Ansicht

Listen Sie Aufgaben für den Onboarding-Prozess auf und verfolgen Sie den Fortschritt über die Onboarding-Board-Ansicht

Ideal für: HR Manager und Teamleiter, die neue Mitglieder in ihr Team integrieren.

2. Die Vorlage für ClickUp-Dokumente zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage erhalten Beschreiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Onboarding-Dokumente die Rolle, Verantwortlichkeiten und Aufgaben neuer Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter brauchen Zeit, um sich in ihre Aufgaben einzuarbeiten und eine gute Beziehung zu ihren Teamkollegen aufzubauen. Um ihnen den Erfolg zu erleichtern, gestalten Sie diesen Übergang mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Onboarding-Dokumente so reibungslos wie möglich.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Legen Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung zusammen mit der Mission, Vision und den Werten des Unternehmens fest

Fügen Sie die Schlüsselaufgaben der Position hinzu

Listen Sie die Ziele der Aufgaben auf und fügen Sie Schulungsmaterialien und andere Ressourcen hinzu

Erstellen Sie eine Checkliste für Onboarding-Ziele und legen Sie fest, welche Aufgaben in jeder Woche des Onboarding-Prozesses geplant sind

Geben Sie Ihrem gesamten Team Klarheit über die Ziele der Einarbeitung, damit es den neuen Teammitgliedern die erforderliche Unterstützung bieten kann

Ideal für: Unterstützung neuer Mitarbeiter bei der reibungslosen Einarbeitung in ihre Rolle.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zielsetzung und Zielverfolgung für Excel und ClickUp

3. Die Vorlage für Mitarbeiter-Feedback-Formulare von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Sammeln Sie schnell Feedback von Mitarbeitern mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback-Formulare

Geben Sie Ihren Mitarbeitern ein Gefühl der Zugehörigkeit mit der Vorlage für Mitarbeiterfeedbackformulare von ClickUp.

Diese clevere Alternative zu Tools für Mitarbeiterfeedback ermöglicht es Ihnen, Feedback von Ihren Mitarbeitern zu sammeln und dieses zu nutzen, um ein förderlicheres und effizienteres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Sie können diese Vorlage für Feedback-Formulare verwenden, um:

Sammeln Sie schnell Feedback von Mitarbeitern durch Bewertungen

Verfolgen Sie die Stimmung Ihrer Mitarbeiter im Laufe der Zeit, um Mitarbeiter mit Kündigungsrisiko zu identifizieren

Zugriff auf Ansichtsmodi wie „Liste aller Befragten“, „Liste der Antworten“, „Tabelle mit Mitarbeiterfeedback“ und „Whiteboard-Ansicht“

Stakeholder mit Tags versehen und Kommentare hinzufügen

Ideal für: Aufbau einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software zur Mitarbeiterüberwachung

4. Die Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen eine einfache Tabelle zur Mitarbeiterbewertung

63 % der Menschen kündigen ihren Job aufgrund von schlechtem Feedback. 17 % geben sogar unzureichendes Feedback als Hauptgrund für die Suche nach einer neuen Rolle an. Möchten Sie Ihre besten Mitarbeiter halten? Geben Sie regelmäßig konstruktives Feedback.

Die Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp erleichtert Ihnen den Prozess mit einem anpassbaren Dokument.

Sie können sie verwenden für:

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter nach der Selbstbewertung ihre Meinung äußern

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, um Feedback zu bitten

Lassen Sie Kollegen Feedback zur Leistung ihrer Kollegen geben

Listen Sie die Stärken und Leistungen Ihrer Mitarbeiter auf, um eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung zu fördern

Fügen Sie Ressourcen wie Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter und Führungskräfte hinzu, um eine angemessene Leistungsbewertung zu gewährleisten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, die Ihren individuellen Bewertungskriterien entsprechen

Ideal für: Organisierte Leistungsbeurteilungen und Förderung eines transparenten Feedback-Austauschs.

👀 Wussten Sie schon? Selbst bei seltenem Feedback von Vorgesetzten sind Mitarbeiter, die mindestens einmal im Monat Anerkennung von Kollegen erhalten, um 38 % produktiver bei der Arbeit als diejenigen, die selten Feedback von beiden Gruppen erhalten.

5. Die umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Bewertungen als Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Fortschrittsleisten mit der umfassenden Vorlage für Leistungsbewertungen von ClickUp

Mit der umfassenden Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp können Sie den Fortschritt Ihrer Mitarbeiter durch Selbstbewertungen und Bewertungen durch Vorgesetzte überwachen. Sie können die Ansichten mit Optionen wie „Liste“ und „Boards“ anpassen und mit Vorgesetzten zusammenarbeiten, um die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Sie können sie verwenden für:

Verwandeln Sie die Nachverfolgung und Übermittlung von Feedback in Aufgaben

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zur Selbstbewertung

Schaffen Sie durch Managerbewertungen einen strukturierten Feedback-Kreislauf und überwachen Sie den Fortschritt

Führen Sie Unterhaltungen über die Leistung Ihrer Mitarbeiter über Kommentare, Notizen und Whiteboards

Ideal für: Führen von gemeinsamen Karrieregesprächen.

6. Die Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Fördern Sie die Mitarbeiterentwicklung mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Ein ordentliches Feedback-System in regelmäßigen Abständen sorgt für einen einheitlichen Aufwand und hilft den Mitarbeitern, sich zu verbessern. Mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp ist das für jeden einzelnen Mitarbeiter ganz einfach.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Kategorisieren und fügen Sie Attribute hinzu, um Ziele, OKRs und andere Leistungs-KPIs nachzuverfolgen

Erkennen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in qualitativen Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeiten und Problemlösungskompetenzen

Bringen Sie Ihre Wertschätzung und konstruktive Kritik auf strukturierte Weise zum Ausdruck

Ideal für: Bewertung kurzfristiger Ziele, Anerkennung von Leistungen und Festlegung von SMART-Zielen für jedes Quartal, um die Mitarbeiter auf Kurs zu halten und zu motivieren.

7. Die Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Helfen Sie Ihren Mitarbeitern mit der Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp, ihre Leistung zu bewerten

Damit Ihr Unternehmen wie ein gut geölter Motor läuft, müssen Ihre Mitarbeiter ihre Arbeit selbstständig bewerten, Lücken identifizieren und an ihren Schwächen arbeiten. Mit der Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp können sie jede Woche detaillierte Angaben zu ihrer Leistung festhalten und so selbstständig erkennen, was verbessert werden kann.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Verfolgen Sie Aktivitäten, die dafür aufgewendete Zeit und alle beteiligten Stakeholder an einem Ort

Ermitteln Sie häufige Herausforderungen und gehen Sie diese jede Woche an, um Ihre Mitarbeiter auf Erfolgskurs zu bringen

Fördern Sie die Selbstbewertung mithilfe der Bewertungsskala in der Vorlage

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ihre Verbesserungspläne beschreiben, damit Sie ihnen rechtzeitig relevante Unterstützung anbieten können

Ideal für: Frühzeitiges Erkennen von Leistungsproblemen und Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter durch Selbstbewertungen.

8. Die ClickUp-Vorlage „Start, Stopp, Weiter

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Workflows und priorisieren Sie Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage „Start, Stopp, Weiter“

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit für Aufgaben nutzen, die Ihrem Geschäft zugute kommen? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Start, Stopp, Weiter“.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Füllen Sie Haftnotizen mit den Maßnahmen oder Aktivitäten gemäß der Kategorie im Diagramm aus

Fügen Sie den Status „Start“ für dringende und vorrangige Aktivitäten hinzu

Fügen Sie den Status „Stop“ für ineffiziente und verschwenderische Aktivitäten hinzu

Fügen Sie den Status „Weiter“ für genehmigte Maßnahmen und Prozesse hinzu

Erhalten Sie eine visuelle Darstellung des Fortschritts

Ideal für: Selbstreflexion und organisatorische Überprüfung.

9. Die ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte

Kostenlose Vorlage erhalten Quantifizieren und visualisieren Sie Produktivität und Kosten mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte

Mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte können Sie die Leistung Ihres Teams für jedes Projekt analysieren. Dank intuitiver Visualisierungen lassen sich Metriken zur Produktivität leicht messen, Kosten berechnen und Trends analysieren.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Überwachen Sie Fortschritte und KPIs in Echtzeit

Geben Sie die Kostenüberschreitungen während der Zeitleiste des Programms/Projekts/Meilensteins ein

Fügen Sie Fälligkeitsdaten und Verzögerungen hinzu

Kosten für Projekte vorhersagen

Quantifizieren Sie Zeit, Fortschritte und Budget mithilfe von Grafiken und Diagrammen

Ideal für: Visualisierung der projektbezogenen Leistung anhand von Zeit, Produktivität und Kosten

🧠 Wissenswertes: Die US-Regierung hat die Tradition der jährlichen Mitarbeiterbewertungen mit dem Performance Rating Act im Jahr 1950 eingeführt. Darin wurde festgelegt, dass Bundesangestellte in eine von drei Kategorien eingestuft werden müssen: hervorragend, zufriedenstellend oder unzureichend.

10. Die Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Helfen Sie Ihren Mitarbeitern durch gezieltes Feedback und Initiativen mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne, sich weiterzuentwickeln

Mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne können Sie einen detaillierten Fahrplan für Ihre Mitarbeiter erstellen, um zu ermitteln, wo und wie sie sich verbessern können. So können Sie individuelle Leistungsberichte für einen bestimmten Zeitraum erstellen und einen Verbesserungsplan für jeden Mitarbeiter festlegen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Legen Sie Berichte zu Incidents ab und sorgen Sie für Verantwortlichkeit sowohl bei Mitarbeitern als auch bei deren Vorgesetzten

Listen Sie Ihre Ergebnisse auf und unterstützen Sie diese mit Daten

Zeigen Sie Verbesserungsmöglichkeiten auf, erstellen Sie für jede davon einen Aktionsplan und fügen Sie in den Abschnitt „Korrekturmaßnahmen” Zeitleisten, Status und Notizen für jede Maßnahme hinzu

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Problemen und legen Sie Erfolgskriterien als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ fest

Digitale Signaturen von Mitarbeitern und Bewertern einholen

Ideal für: Behandlung von Leistungsproblemen und Anleitung von Mitarbeitern zu gezielten Verbesserungen ihrer Fähigkeiten und zu Wachstum.

⚡Game Changer: Natürlich könnten Sie jede Vorlage einzeln herunterladen – aber wenn diese dann überall in Ihrem System verstreut sind, ist das nicht gerade effizient. Warum vereinfachen Sie den Prozess nicht? Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf die Vorlagenbibliothek von ClickUp, die zahlreiche anpassbare Vorlagen für Leistungsbeurteilungen enthält. Bearbeiten Sie diese, organisieren Sie sie in Listen, weisen Sie Aktionselemente als Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt – alles über ein einziges, benutzerfreundliches Dashboard. Keine Spekulationen mehr, sondern optimiertes Leistungsmanagement!

Was sind Vorlagen für 90-Tage-Bewertungen?

vorlagen für 90-Tage-Leistungsbeurteilungen sind strukturierte Leitfäden, die Managern dabei helfen, die Fortschritte eines Mitarbeiters in den ersten drei Monaten zu bewerten. Diese Checklisten umfassen wichtige Leistungsmetriken, erforderliche Fähigkeiten, Zielbewertungen, Verbesserungsbereiche und Feedback-Abschnitte – alles an einem Ort.

Eine gut gestaltete Vorlage schließt die Lücke zwischen Erwartungen, Produktivität und Wachstum und gibt Managern einen klaren Überblick über die Leistung jedes Mitarbeiters. So können Sie leichter zeitnahen Support und Anleitung bieten.

Diese Vorlagen sind besonders nützlich für die Erstellung einer Zusammenfassung der „ersten 90 Tage” für neue Mitarbeiter, die sowohl Managern als auch Mitarbeitern dabei hilft, frühe Fortschritte nachzuverfolgen. Dank vorab ausgefüllter Abschnitte müssen Sie nur noch die Details hinzufügen und diese in umsetzbare Leistungsberichte umwandeln – so können Mitarbeiter sich selbst bewerten, verbessern und mit ihren Teams auf Kurs bleiben.

👀 Wussten Sie schon? Die Idee, dass Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeit, die spezifischen Ziele ihrer beruflichen Rolle zu erreichen, bewertet werden sollten, entstand erstmals in den 1960er Jahren durch das Management by Objectives. Mitarbeiter und Führungskräfte legten gemeinsam Ziele fest und wurden jährlich danach bewertet, wie gut diese erreicht wurden.

Was macht eine gute Vorlage für eine 90-Tage-Bewertung aus?

Eine effektive Vorlage für 90-Tage-Bewertungen sollte eine Vorlage für die Leistung, Ziele und Fortschritte Ihres Teams sein. Viele Vorlagen enthalten detaillierte Felder und ausgefallene Bezeichnungen für die einzelnen Komponenten.

Aber wie wählen Sie die richtige Vorlage für Ihr Unternehmen aus? Hier sind einige Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Klare Kriterien und Flow: Mit spezifischen Kriterien, die genau zeigen, was in jedem Feld bewertet wird. Es sollte keine Fachbegriffe enthalten und zunächst nicht zu kompliziert sein, damit alle Beteiligten sich leicht zurechtfinden

Zwei-Wege-Unterhaltung: Bietet Raum für Beiträge von Führungskräften und Mitarbeitern. Dies fördert eine offene Kommunikation

Ausgewogene Bewertung: Folgt einem Folgt einem 360-Grad-Bewertungsfragebogen und hebt Leistungen und Verbesserungsbereiche hervor. So erhalten Sie ein umfassendes Bild der Leistung Ihrer Mitarbeiter

Zielgerichtete und zukunftsorientierte Ziele: Legt klare und umsetzbare Ziele fest und ermöglicht es Ihnen, die Erwartungen für die nächsten 90 Tage zu klären, wodurch sichergestellt wird, dass der Aufwand auf die Unternehmensziele abgestimmt ist

Metriken für den Fortschritt: Enthält KPIs für jede erforderliche Fähigkeit und jedes Ziel, quantifiziert Erfolge und Wachstum im Laufe der Zeit

Vereinfachen Sie den Leistungsbeurteilungsprozess mit ClickUp

Eine 90-Tage-Bewertung ist nicht nur ein Kontrollkästchen – sie ist eine Chance, den Grundstein für den langfristigen Erfolg Ihrer Mitarbeiter zu legen. Mit der richtigen Vorlage und dem richtigen Prozess können Sie Leistungsbewertungen in sinnvolle Unterhaltungen verwandeln, die Wachstum, Klarheit und Ausrichtung fördern.

Und wenn Sie bereit sind, Ihren Bewertungsprozess noch einen Schritt weiter zu bringen, probieren Sie ClickUp aus. Von anpassbaren Vorlagen für 90-Tage-Bewertungen bis hin zur Nachverfolgung von Zielen, der Zuweisung von Aufgaben und Leistungs-Dashboards bietet ClickUp Ihnen alles, was Sie für die Verwaltung von Mitarbeiterbewertungen benötigen – alles an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute für ein ClickUp-Konto an und optimieren Sie die Produktivität Ihres Teams.